◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月12日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 信立 新昕纖 生泰 大江 易威 駿熠電 富邦美債20年 聯亞 謚源 杏昌 碩禾 穆拉德 元大美債7-10 兆遠 東林 美時 撼訊 南璋 富邦中國政策債 信驊 欣厚-KY 強生 台燿 勝昱 元大美債1-3 大峽谷-KY 友銓 寶島科 飛寶企業 元大投資級公司債 台半 達威 中華食 精確 元大中國債3-5 中美晶 三圓 世坤 宏易 群益15年IG電信債 合邦 雙喜 冠好 唐鋒 群益15年IG科技債 九豪 力泰 萬國通 榮群 群益10年IG金融債 撼訊 理銘 新昕纖 天宇 國泰投資級公司債 信昌電 亞都 力肯 新零售 國泰5Y+新興債 合晶 東凌-KY 泰茂 力新 國泰1-5Y高收債 環球晶 明揚 精確 恩得利 富邦全球投等債 VHQ-KY 綠河-KY 崇友 李洲 富邦全球高收債 欣泰 至興 凱柏實業 國泰中國政金債5+ 長佳 元炬 富邦中政債0-1 大恭 及成 富邦A級公司債 永純 和進 FH中國政策債 雙邦 耀勝 凱基中國債3-10 致振 倚強 凱基新興債10+ 創威 錦明 凱基科技債10+ 唐榮 鑫創 元大AAA至A公司債 晉椿 廣寰科 群益AAA-AA公司債 世豐 點晶 群益15年IG公用債 久陽 建舜電 群益15年EM主權債 強新 泰谷 合世 松和 典範 易威 恩得利 長天 穆拉德 謚源 益通 南璋 李洲 振維 勝昱 港建 鴻翊 飛寶企業 及成 迎輝 精確 新洲 欣厚-KY 宏易 倚強 兆遠 唐鋒 至寶電 太欣 榮群 錦明 系統電 天宇 宇環 世紀 新零售 廣寰科 華容 力新 點晶 建榮 恩得利 幸康 立衛 李洲 泰谷 天揚 凱柏實業 長天 鈺創 元炬 先益 佳總 及成 泓格 合正 和進 晶達 寶聯通 耀勝 立衛 凱鈺 倚強 合正 德宏 錦明 凱鈺 合邦 鑫創 三聯 萬旭 廣寰科 合邦 驊宏資 點晶 亞元 久正 建舜電 萬旭 上揚 泰谷 訊達 全譜 典範 驊宏資 易通展 長天 撼訊 安鈦克 益通 順發 元隆 振維 亞銳士 沛亨 鴻翊 信昌電 九暘 迎輝 合晶 凱碩 欣厚-KY 全譜 全達 兆遠 易通展 奧斯特 緯軟 沛波 保銳 太欣 元隆 越峰 系統電 沛亨 英格爾 世紀 迅德 士開 華容 倉和 昇益 建榮 光菱 志嘉 立衛 星雲 富裔 天揚 三圓 正德 鈺創 雙喜 燦星旅 佳總 力泰 富驛-KY 合正 豐謙 劍湖山 寶聯通 理銘 德記 凱鈺 惠普 泰偉 德宏 中連貨 華義 合邦 漢來美食 昇華 萬旭 易飛網 得利影 驊宏資 高野 鼎創達 久正 亞都 花王 上揚 老爺知 邦泰 全譜 滿心 易通展 東凌-KY 安鈦克 德記 元隆 誠品生活 沛亨 大宇資 九暘 得利影 凱碩 時報 全達 琉園 奧斯特 旭然 保銳 鼎創達 越峰 捷必勝-KY 英格爾 明揚 士開 綠河-KY 昇益 欣雄 志嘉 欣泰 富裔 大汽電 正德 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 花王 邦泰