[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/11/09 107/11/08 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.62400 10.62310 0.00090 0.00847 大華銀多元特別收益平衡基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.86980 9.87240 -0.00260 -0.02634 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.87250 9.87510 -0.00260 -0.02633 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.81770 9.81920 -0.00150 -0.01528 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.81780 9.81940 -0.00160 -0.01629 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.36000 21.48000 -0.12000 -0.55866 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.13000 22.95000 0.18000 0.78431 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.16640 9.16630 0.00010 0.00109 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.48120 9.47860 0.00260 0.02743 中國信託台灣活力基金 12.54000 12.52000 0.02000 0.15974 中國信託台灣優勢基金 14.58000 14.61000 -0.03000 -0.20534 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.58000 8.63000 -0.05000 -0.57937 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.87140 9.88550 -0.01410 -0.14263 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.16050 9.17360 -0.01310 -0.14280 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.28130 10.27910 0.00220 0.02140 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.50290 9.50080 0.00210 0.02210 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.49090 10.51390 -0.02300 -0.21876 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.08960 9.10950 -0.01990 -0.21845 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.58620 10.61390 -0.02770 -0.26098 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.47180 9.49660 -0.02480 -0.26115 中國信託智能運動基金-台幣 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 中國信託智能運動基金-美元 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99680 10.99670 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.31330 9.33500 -0.02170 -0.23246 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.89290 8.91370 -0.02080 -0.23335 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.48450 9.49860 -0.01410 -0.14844 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.05130 9.06470 -0.01340 -0.14783 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 51.99000 52.45000 -0.46000 -0.87703 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.62660 38.72360 -0.09700 -0.25049 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.20210 37.29780 -0.09570 -0.25658 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.31000 17.37000 -0.06000 -0.34542 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48340 11.48230 0.00110 0.00958 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.44600 10.49920 -0.05320 -0.50671 元大上證50基金 27.29000 27.90000 -0.61000 -2.18638 元大大中華TMT基金-人民幣 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 元大大中華TMT基金-新台幣 9.07000 9.16000 -0.09000 -0.98253 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.09000 12.97000 0.12000 0.92521 元大大中華價值指數基金-美元 12.15300 12.08400 0.06900 0.57100 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.33300 16.27100 0.06200 0.38105 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.68300 9.70700 -0.02400 -0.24724 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.19000 9.26100 -0.07100 -0.76666 元大中國平衡基金-人民幣 2.86000 2.86000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 12.62000 12.68000 -0.06000 -0.47319 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.46930 45.52340 -0.05410 -0.11884 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48610 10.47980 0.00630 0.06012 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.67020 9.66440 0.00580 0.06001 元大中國機會債券基金-新台幣 9.51940 9.56300 -0.04360 -0.45592 元大巴西指數基金 6.27800 6.48800 -0.21000 -3.23674 元大巴菲特基金 24.07000 24.21000 -0.14000 -0.57827 元大日經225基金 28.01000 28.31000 -0.30000 -1.05970 元大台商收成基金 20.72000 20.93000 -0.21000 -1.00334 元大台灣50單日反向1倍基金 13.25000 13.07000 0.18000 1.37720 元大台灣50單日正向2倍基金 32.33000 33.22000 -0.89000 -2.67911 元大台灣中型100基金 29.40000 29.63000 -0.23000 -0.77624 元大台灣加權股價指數基金 23.18400 23.45700 -0.27300 -1.16383 元大台灣卓越50基金 77.62000 78.77000 -1.15000 -1.45995 元大台灣金融基金 17.92000 17.98000 -0.06000 -0.33370 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.61000 29.81000 -0.20000 -0.67092 元大台灣高股息基金 24.20000 24.30000 -0.10000 -0.41152 元大台灣電子科技基金 32.27000 32.70000 -0.43000 -1.31498 元大全球ETF成長組合基金 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 元大全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.42000 -0.07000 -0.48544 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.69000 12.79000 -0.10000 -0.78186 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.86000 8.93000 -0.07000 -0.78387 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.63000 12.67000 -0.04000 -0.31571 元大全球不動產證券化基金-美元 11.75200 11.82400 -0.07200 -0.60893 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.55000 6.54000 0.01000 0.15291 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.00000 8.02000 -0.02000 -0.24938 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.24000 6.27000 -0.03000 -0.47847 元大全球股票入息基金-美元配息 9.34800 9.32600 0.02200 0.23590 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 12.69000 12.74000 -0.05000 -0.39246 元大全球農業商機基金 17.35000 17.37000 -0.02000 -0.11514 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 元大印尼指數基金 8.79800 8.78200 0.01600 0.18219 元大多多基金 15.21000 15.17000 0.04000 0.26368 元大多福基金 46.96000 47.12000 -0.16000 -0.33956 元大亞太成長基金 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.48850 8.51400 -0.02550 -0.29951 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.94980 6.97060 -0.02080 -0.29840 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.15100 9.09200 0.05900 0.64892 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.68400 9.59700 0.08700 0.90653 元大卓越基金 40.62000 40.90000 -0.28000 -0.68460 元大店頭基金 7.02000 7.02000 0.00000 0.00000 元大泛歐成長基金 8.87000 8.92000 -0.05000 -0.56054 元大美元貨幣市場基金-美元 10.31020 10.30960 0.00060 0.00582 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.63370 9.59880 0.03490 0.36359 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.54870 31.62710 -0.07840 -0.24789 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.71150 35.80910 -0.09760 -0.27256 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 20.16040 20.15950 0.00090 0.00446 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 16.80000 16.81910 -0.01910 -0.11356 元大美國政府7至10年期債券基金 38.10940 38.25290 -0.14350 -0.37513 元大高科技基金 16.66000 16.65000 0.01000 0.06006 元大得利貨幣市場基金 16.26950 16.26930 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99310 11.99290 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 元大華夏中小基金 6.36000 6.40000 -0.04000 -0.62500 元大新中國基金-人民幣 8.49000 8.49000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-美元 7.89100 7.91800 -0.02700 -0.34100 元大新中國基金-新台幣 7.82000 7.86000 -0.04000 -0.50891 元大新主流基金 20.86000 20.81000 0.05000 0.24027 元大新東協平衡基金-美元 9.04200 9.06300 -0.02100 -0.23171 元大新東協平衡基金-新台幣 8.77000 8.81000 -0.04000 -0.45403 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.23720 10.21550 0.02170 0.21242 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.39380 9.40490 -0.01110 -0.11802 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.14260 10.17370 -0.03110 -0.30569 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.73900 8.76580 -0.02680 -0.30573 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.67880 9.68090 -0.00210 -0.02169 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.22910 9.23110 -0.00200 -0.02167 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.78330 9.80390 -0.02060 -0.21012 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.33270 9.35240 -0.01970 -0.21064 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.38850 9.39290 -0.00440 -0.04684 元大新興亞洲基金 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.83510 8.87800 -0.04290 -0.48322 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.49940 8.54060 -0.04120 -0.48240 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.03880 9.09980 -0.06100 -0.67034 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.69910 8.75780 -0.05870 -0.67026 元大萬泰貨幣市場基金 15.11560 15.11540 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.77000 32.86000 -0.09000 -0.27389 元大實質多重資產基金-人民幣 8.85000 8.79000 0.06000 0.68259 元大實質多重資產基金-美元 8.07200 8.04200 0.03000 0.37304 元大實質多重資產基金-新台幣 8.48000 8.46000 0.02000 0.23641 元大滬深300單日反向1倍基金 16.06000 15.52000 0.54000 3.47938 元大滬深300單日正向2倍基金 12.13000 13.05000 -0.92000 -7.04981 元大摩臺基金 35.79000 36.32000 -0.53000 -1.45925 元大標普500基金 25.96000 26.08000 -0.12000 -0.46012 元大標普500單日反向1倍基金 13.11000 13.08000 0.03000 0.22936 元大標普500單日正向2倍基金 33.33000 33.53000 -0.20000 -0.59648 元大標智滬深300基金 14.81000 15.07000 -0.26000 -1.72528 元大歐洲50基金 23.26000 23.34000 -0.08000 -0.34276 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.51290 9.54920 -0.03630 -0.38014 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.21090 10.21050 0.00040 0.00392 元大績效基金 43.54000 43.44000 0.10000 0.23020 元大韓國KOSPI200基金 20.37000 20.64000 -0.27000 -1.30814 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.90000 14.00000 -0.10000 -0.71429 日盛上選基金 28.63000 28.83000 -0.20000 -0.69372 日盛小而美基金 15.72000 15.79000 -0.07000 -0.44332 日盛中國內需動力基金 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.58660 11.57890 0.00770 0.06650 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.61810 9.61170 0.00640 0.06659 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.59080 11.57890 0.01190 0.10277 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.61630 9.60650 0.00980 0.10201 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.46350 10.46360 -0.00010 -0.00096 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.66540 8.66550 -0.00010 -0.00115 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 11.82000 11.90000 -0.08000 -0.67227 日盛目標收益組合基金(美元) 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.05170 10.05260 -0.00090 -0.00895 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.34330 9.34420 -0.00090 -0.00963 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.83580 9.84660 -0.01080 -0.10968 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.14400 9.15410 -0.01010 -0.11033 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38740 2.38480 0.00260 0.10902 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.63980 1.63800 0.00180 0.10989 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36040 0.35980 0.00060 0.16676 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24830 0.24790 0.00040 0.16136 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.90660 11.90480 0.00180 0.01512 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.07070 8.06950 0.00120 0.01487 日盛亞洲機會基金 6.31000 6.31000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 14.84000 14.92000 -0.08000 -0.53619 日盛高科技基金 15.52000 15.60000 -0.08000 -0.51282 日盛貨幣市場基金 14.78370 14.78350 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.63000 34.87000 -0.24000 -0.68827 日盛精選五虎基金 32.99000 33.18000 -0.19000 -0.57263 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49800 13.49780 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 25.07000 25.10000 -0.03000 -0.11952 台新MSCI中國基金 18.74000 18.89000 -0.15000 -0.79407 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.33000 19.07000 0.26000 1.36340 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.33000 18.83000 -0.50000 -2.65534 台新大眾貨幣市場基金 14.17510 14.17500 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.52800 10.49760 0.03040 0.28959 台新中美貨幣市場基金-美元 10.50730 10.51140 -0.00410 -0.03901 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.04390 10.06680 -0.02290 -0.22748 台新中國通基金 35.50000 35.42000 0.08000 0.22586 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.43280 0.43470 -0.00190 -0.43708 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.26700 13.35200 -0.08500 -0.63661 台新中國精選中小基金-美元 0.28750 0.28870 -0.00120 -0.41566 台新中國精選中小基金-新台幣 8.83000 8.89000 -0.06000 -0.67492 台新主流基金 19.86000 19.87000 -0.01000 -0.05033 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.00000 19.98000 0.02000 0.10010 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65540 0.65360 0.00180 0.27540 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.76000 14.74000 0.02000 0.13569 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48260 0.48120 0.00140 0.29094 台新台灣中小基金 28.06000 27.92000 0.14000 0.50143 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.71130 9.69660 0.01470 0.15160 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.92970 8.93460 -0.00490 -0.05484 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.37000 8.39000 -0.02000 -0.23838 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.03690 10.04240 -0.00550 -0.05477 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.93210 9.90970 0.02240 0.22604 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.79160 10.76720 0.02440 0.22661 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 台新亞美短期債券基金 10.84700 10.85500 -0.00800 -0.07370 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.35740 8.35400 0.00340 0.04070 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27770 0.27710 0.00060 0.21653 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.73100 11.72630 0.00470 0.04008 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38450 0.38360 0.00090 0.23462 台新真吉利貨幣市場基金 11.09970 11.09960 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.56750 27.56080 0.00670 0.02431 台新智慧生活基金-美元 9.70760 9.78160 -0.07400 -0.75652 台新智慧生活基金-新台幣 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.23500 8.21070 0.02430 0.29596 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.38050 8.37160 0.00890 0.10631 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.94140 8.91500 0.02640 0.29613 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.10800 9.09820 0.00980 0.10771 台新新興市場債券基金(A類型) 10.45440 10.52360 -0.06920 -0.65757 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33560 0.33720 -0.00160 -0.47450 台新新興市場債券基金(B類型) 7.72490 7.77600 -0.05110 -0.65715 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26120 0.26250 -0.00130 -0.49524 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.34000 5.38000 -0.04000 -0.74349 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.23000 20.32000 -0.09000 -0.44291 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.66000 14.76000 -0.10000 -0.67751 未來資產亞洲新富基金 17.94000 17.97000 -0.03000 -0.16694 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57780 12.57760 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.16320 11.16230 0.00090 0.00806 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.83130 9.85470 -0.02340 -0.23745 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.10440 9.09640 0.00800 0.08795 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42000 10.41100 0.00900 0.08645 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.61830 7.62700 -0.00870 -0.11407 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.77970 8.78960 -0.00990 -0.11263 永豐中小基金 46.75000 46.72000 0.03000 0.06421 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71410 1.70790 0.00620 0.36302 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29130 2.28300 0.00830 0.36356 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.71200 7.70300 0.00900 0.11684 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.00180 9.99020 0.01160 0.11611 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.20000 4.19000 0.01000 0.23866 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.64000 18.65000 -0.01000 -0.05362 永豐主流品牌基金 16.69000 16.84000 -0.15000 -0.89074 永豐永豐基金 31.11000 31.37000 -0.26000 -0.82882 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.43290 9.45060 -0.01770 -0.18729 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.58100 9.59900 -0.01800 -0.18752 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.32500 9.34870 -0.02370 -0.25351 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.47240 9.49640 -0.02400 -0.25273 永豐亞洲民生消費基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 13.19150 13.20100 -0.00950 -0.07196 永豐高科技基金 20.46000 20.62000 -0.16000 -0.77595 永豐貨幣市場基金 13.89470 13.89450 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11730 2.11310 0.00420 0.19876 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52300 2.51800 0.00500 0.19857 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.66480 7.66840 -0.00360 -0.04695 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37510 10.37990 -0.00480 -0.04624 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.91490 6.92060 -0.00570 -0.08236 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.73740 10.74620 -0.00880 -0.08189 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.17000 7.15000 0.02000 0.27972 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.44000 16.42000 0.02000 0.12180 永豐臺灣加權ETF基金 48.99000 49.62000 -0.63000 -1.26965 永豐領航科技基金 33.79000 34.02000 -0.23000 -0.67607 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.20000 11.12000 0.08000 0.71942 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.79000 10.71000 0.08000 0.74697 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 永豐趨勢平衡基金 37.07000 37.27000 -0.20000 -0.53662 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.65460 11.65340 0.00120 0.01030 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.40890 9.40390 0.00500 0.05317 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74980 9.74460 0.00520 0.05336 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.42210 9.41570 0.00640 0.06797 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.65360 9.64710 0.00650 0.06738 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.42870 9.42280 0.00590 0.06261 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.89380 9.88770 0.00610 0.06169 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.39980 9.39260 0.00720 0.07666 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.71220 9.70490 0.00730 0.07522 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.92000 8.97000 -0.05000 -0.55741 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 兆豐國際中小基金 13.15000 13.17000 -0.02000 -0.15186 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.17000 13.21000 -0.04000 -0.30280 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.21000 17.32000 -0.11000 -0.63510 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.15000 17.24000 -0.09000 -0.52204 兆豐國際生命科學基金 15.67000 15.74000 -0.07000 -0.44473 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.06820 10.09860 -0.03040 -0.30103 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.32280 10.34060 -0.01780 -0.17214 兆豐國際全球基金 30.63000 30.66000 -0.03000 -0.09785 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.31620 10.31550 0.00070 0.00679 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.09850 10.05580 0.04270 0.42463 兆豐國際國民基金 19.50000 19.54000 -0.04000 -0.20471 兆豐國際第一基金 11.44000 11.46000 -0.02000 -0.17452 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.82940 9.82030 0.00910 0.09267 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.74100 7.73380 0.00720 0.09310 兆豐國際萬全基金 18.56000 18.59000 -0.03000 -0.16138 兆豐國際電子基金 22.13000 22.18000 -0.05000 -0.22543 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.54000 20.79000 -0.25000 -1.20250 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.64000 17.43000 0.21000 1.20482 兆豐國際豐台灣基金 30.69000 30.78000 -0.09000 -0.29240 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51390 12.51370 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.89230 9.89850 -0.00620 -0.06264 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.83680 9.84530 -0.00850 -0.08634 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.87050 9.87650 -0.00600 -0.06075 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.89380 9.90000 -0.00620 -0.06263 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.84400 9.85250 -0.00850 -0.08627 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.86950 9.87550 -0.00600 -0.06076 合庫台灣基金 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 合庫全球高收益債券基金A類型 11.03450 11.05070 -0.01620 -0.14660 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.94230 11.94530 -0.00300 -0.02511 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.68390 10.68540 -0.00150 -0.01404 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.45110 11.45260 -0.00150 -0.01310 合庫全球高收益債券基金B類型 7.95900 7.97060 -0.01160 -0.14553 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.29010 9.29170 -0.00160 -0.01722 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.87330 8.87460 -0.00130 -0.01465 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.75820 8.75960 -0.00140 -0.01598 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.10920 9.11050 -0.00130 -0.01427 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 合庫全球新興市場基金 8.80000 8.85000 -0.05000 -0.56497 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.13910 10.13890 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.34250 9.34070 0.00180 0.01927 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.59710 9.59610 0.00100 0.01042 合庫新興多重收益基金A類型 9.86750 9.87720 -0.00970 -0.09821 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.32270 11.32120 0.00150 0.01325 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.59620 13.59520 0.00100 0.00736 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.53270 8.53160 0.00110 0.01289 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.22420 9.22310 0.00110 0.01193 合庫新興多重收益基金B類型 7.66210 7.66970 -0.00760 -0.09909 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.52180 8.52030 0.00150 0.01761 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.95800 9.95720 0.00080 0.00803 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 安本標準兩岸價值基金 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.04640 11.04520 0.00120 0.01086 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.89420 9.89040 0.00380 0.03842 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.70580 9.72000 -0.01420 -0.14609 安聯中國東協基金 14.61000 14.65000 -0.04000 -0.27304 安聯中國策略基金-美元 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 安聯中國策略基金-新臺幣 12.35000 12.40000 -0.05000 -0.40323 安聯中華新思路基金-人民幣 12.16000 12.19000 -0.03000 -0.24610 安聯中華新思路基金-美元 11.24000 11.27000 -0.03000 -0.26619 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393 安聯台灣大壩基金 24.51000 24.67000 -0.16000 -0.64856 安聯台灣科技基金 39.28000 39.26000 0.02000 0.05094 安聯台灣貨幣市場基金 12.50320 12.50300 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 26.51000 26.65000 -0.14000 -0.52533 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.05360 10.05700 -0.00340 -0.03381 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.89690 14.90720 -0.01030 -0.06909 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.46850 9.47510 -0.00660 -0.06966 安聯四季成長組合基金-美元 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.32000 11.36000 -0.04000 -0.35211 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.28960 12.28870 0.00090 0.00732 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.05910 10.06050 -0.00140 -0.01392 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.10820 12.11040 -0.00220 -0.01817 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.30860 9.30760 0.00100 0.01074 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.16220 9.16360 -0.00140 -0.01528 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.81750 8.81920 -0.00170 -0.01928 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.03200 12.03090 0.00110 0.00914 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.91040 10.91150 -0.00110 -0.01008 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.56500 10.56770 -0.00270 -0.02555 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.74040 8.74160 -0.00120 -0.01373 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.53590 8.53680 -0.00090 -0.01054 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.23960 8.24170 -0.00210 -0.02548 安聯全球人口趨勢基金 11.39000 11.43000 -0.04000 -0.34996 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.52000 9.60000 -0.08000 -0.83333 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.69000 36.05000 -0.36000 -0.99861 安聯全球油礦金趨勢基金 8.17000 8.31000 -0.14000 -1.68472 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.88540 11.89390 -0.00850 -0.07147 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.24560 10.25300 -0.00740 -0.07217 安聯全球新興市場基金 16.36000 16.49000 -0.13000 -0.78836 安聯全球農金趨勢基金 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 安聯全球綠能趨勢基金 8.47000 8.51000 -0.04000 -0.47004 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 安聯亞洲動態策略基金 20.82000 20.91000 -0.09000 -0.43042 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.08990 10.08740 0.00250 0.02478 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79330 9.79110 0.00220 0.02247 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.88110 81.70330 0.17780 0.21762 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.10340 12.08360 0.01980 0.16386 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.49680 63.36000 0.13680 0.21591 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.30980 9.29450 0.01530 0.16461 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58090 2.57860 0.00230 0.08920 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.34020 10.35150 -0.01130 -0.10916 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18910 2.18560 0.00350 0.16014 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.54260 8.55360 -0.01100 -0.12860 宏利台灣動力基金 27.29000 27.51000 -0.22000 -0.79971 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.81900 9.80420 0.01480 0.15096 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.58490 9.58870 -0.00380 -0.03963 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.64310 7.63150 0.01160 0.15200 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.59270 7.59250 0.00020 0.00263 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 宏利全球債券組合基金 12.88360 12.87760 0.00600 0.04659 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77570 2.77620 -0.00050 -0.01801 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62150 11.63050 -0.00900 -0.07738 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.55310 8.55950 -0.00640 -0.07477 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42840 2.42450 0.00390 0.16086 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.76920 10.79070 -0.02150 -0.19925 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.18100 3.17560 0.00540 0.17005 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.51240 0.51140 0.00100 0.19554 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.80000 14.78000 0.02000 0.13532 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79520 11.78870 0.00650 0.05514 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.44190 10.43710 0.00480 0.04599 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.07950 10.08360 -0.00410 -0.04066 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.77120 8.76850 0.00270 0.03079 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.38450 8.38060 0.00390 0.04654 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27330 8.27650 -0.00320 -0.03866 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.24140 8.23560 0.00580 0.07043 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75860 2.76090 -0.00230 -0.08331 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39960 0.40000 -0.00040 -0.10000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.09740 12.12000 -0.02260 -0.18647 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90830 0.90890 -0.00060 -0.06601 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.23840 7.25170 -0.01330 -0.18341 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.01200 2.01380 -0.00180 -0.08938 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28920 0.28950 -0.00030 -0.10363 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.85150 8.86760 -0.01610 -0.18156 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32090 0.32110 -0.00020 -0.06229 宏利萬利貨幣市場基金 13.65130 13.65110 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.39000 2.39000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 宏利臺灣股息收益基金 23.42000 23.60000 -0.18000 -0.76271 宏利澳幣保本基金 12.24140 12.24050 0.00090 0.00735 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.09000 11.04000 0.05000 0.45290 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.94050 9.88840 0.05210 0.52688 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.12660 9.10910 0.01750 0.19212 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.54620 8.54590 0.00030 0.00351 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.32410 10.32370 0.00040 0.00387 貝萊德亞美利加收益基金 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607 貝萊德新台幣基金 12.94080 12.94070 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.45000 23.61000 -0.16000 -0.67768 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27470 11.27710 -0.00240 -0.02128 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81580 9.84250 -0.02670 -0.27127 保德信大中華基金-人民幣 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779 保德信大中華基金-新台幣 25.96000 26.05000 -0.09000 -0.34549 保德信中小型股基金 37.80000 38.21000 -0.41000 -1.07302 保德信中國中小基金-人民幣 8.01000 8.10000 -0.09000 -1.11111 保德信中國中小基金-美元 7.66000 7.76000 -0.10000 -1.28866 保德信中國中小基金-新臺幣 7.36000 7.47000 -0.11000 -1.47256 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.81740 8.85290 -0.03550 -0.40100 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.88600 8.92280 -0.03680 -0.41243 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.95540 8.98750 -0.03210 -0.35716 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.71800 9.75280 -0.03480 -0.35682 保德信中國品牌基金-人民幣 8.18000 8.23000 -0.05000 -0.60753 保德信中國品牌基金-美元 8.19000 8.23000 -0.04000 -0.48603 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.88000 8.92000 -0.04000 -0.44843 保德信台商全方位基金 30.84000 31.20000 -0.36000 -1.15385 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.73000 27.88000 -0.15000 -0.53802 保德信全球消費商機基金 18.10000 18.18000 -0.08000 -0.44004 保德信全球基礎建設基金 11.97000 12.04000 -0.07000 -0.58140 保德信全球資源基金 7.61000 7.71000 -0.10000 -1.29702 保德信全球醫療生化基金-美元 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.68000 33.80000 -0.12000 -0.35503 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.05910 10.05090 0.00820 0.08158 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.05910 10.05090 0.00820 0.08158 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 9.98820 9.99890 -0.01070 -0.10701 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 9.98820 9.99890 -0.01070 -0.10701 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.55360 9.56560 -0.01200 -0.12545 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.41820 10.43170 -0.01350 -0.12941 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.02890 9.05770 -0.02880 -0.31796 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.83150 9.86290 -0.03140 -0.31836 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.02640 8.03320 -0.00680 -0.08465 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.67380 10.68290 -0.00910 -0.08518 保德信亞太基金 19.79000 19.82000 -0.03000 -0.15136 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.28600 8.29140 -0.00540 -0.06513 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.07030 11.07750 -0.00720 -0.06500 保德信店頭市場基金 27.06000 27.26000 -0.20000 -0.73368 保德信拉丁美洲基金 6.95000 7.16000 -0.21000 -2.93296 保德信金平衡基金 28.17000 28.39000 -0.22000 -0.77492 保德信金滿意基金 38.11000 38.69000 -0.58000 -1.49910 保德信科技島基金 23.05000 23.39000 -0.34000 -1.45361 保德信高成長基金 85.09000 86.08000 -0.99000 -1.15009 保德信第一基金 22.71000 22.95000 -0.24000 -1.04575 保德信貨幣市場基金 15.78350 15.78330 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.32420 10.37220 -0.04800 -0.46278 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.44920 10.51770 -0.06850 -0.65128 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.54870 10.59770 -0.04900 -0.46236 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.99670 10.06210 -0.06540 -0.64996 保德信新世紀基金 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.88390 7.88750 -0.00360 -0.04564 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.77530 10.78030 -0.00500 -0.04638 保德信新興趨勢組合基金 10.35000 10.63000 -0.28000 -2.63405 保德信瑞騰基金 15.55190 15.55270 -0.00080 -0.00514 保德信歐洲組合基金 9.86000 9.97000 -0.11000 -1.10331 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.70340 9.71040 -0.00700 -0.07209 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.01170 10.01910 -0.00740 -0.07386 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.63990 9.65740 -0.01750 -0.18121 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.79620 9.81330 -0.01710 -0.17425 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.76920 9.77170 -0.00250 -0.02558 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.92380 9.92640 -0.00260 -0.02619 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.62680 9.63530 -0.00850 -0.08822 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.74880 9.75730 -0.00850 -0.08711 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.02020 10.04110 -0.02090 -0.20814 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.04890 10.04720 0.00170 0.01692 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.04750 10.04580 0.00170 0.01692 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.94200 9.94710 -0.00510 -0.05127 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.94200 9.94710 -0.00510 -0.05127 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.94530 9.94960 -0.00430 -0.04322 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.13890 10.14100 -0.00210 -0.02071 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.82540 9.83420 -0.00880 -0.08948 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.92110 9.93010 -0.00900 -0.09063 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.59570 9.60290 -0.00720 -0.07498 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.41530 9.42540 -0.01010 -0.10716 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03650 10.04100 -0.00450 -0.04482 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.03260 10.03720 -0.00460 -0.04583 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.10680 10.11230 -0.00550 -0.05439 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.18880 10.19490 -0.00610 -0.05983 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.01210 10.02170 -0.00960 -0.09579 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.01250 10.02220 -0.00970 -0.09679 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92360 1.92090 0.00270 0.14056 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66050 2.65680 0.00370 0.13927 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28760 0.28750 0.00010 0.03478 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43100 0.43080 0.00020 0.04643 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.20990 8.21690 -0.00700 -0.08519 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.54130 11.55290 -0.01160 -0.10041 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.37050 9.36350 0.00700 0.07476 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.57900 11.57110 0.00790 0.06827 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.41780 8.42020 -0.00240 -0.02850 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44730 10.45020 -0.00290 -0.02775 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14310 10.15370 -0.01060 -0.10440 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.03480 10.05620 -0.02140 -0.21280 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.06680 10.07140 -0.00460 -0.04567 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.70460 10.70940 -0.00480 -0.04482 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.96950 9.98330 -0.01380 -0.13823 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.72440 9.73090 -0.00650 -0.06680 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10860 10.11530 -0.00670 -0.06624 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.70440 9.72160 -0.01720 -0.17693 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94160 9.95890 -0.01730 -0.17371 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.51230 10.50290 0.00940 0.08950 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.09240 6.10880 -0.01640 -0.26847 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.64280 10.67130 -0.02850 -0.26707 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65440 11.65430 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.42000 16.54000 -0.12000 -0.72551 施羅德樂活中小基金-I類型 3757.13000 3784.60000 -27.47000 -0.72584 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.85360 9.85750 -0.00390 -0.03956 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.68930 8.69270 -0.00340 -0.03911 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.96380 9.96770 -0.00390 -0.03913 柏瑞五國金勢力建設基金 6.33000 6.30000 0.03000 0.47619 柏瑞巨人基金 11.59000 11.66000 -0.07000 -0.60034 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66360 13.66340 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 15.44000 15.44000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.60650 11.62200 -0.01550 -0.13337 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.13770 10.13820 -0.00050 -0.00493 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.74630 9.74680 -0.00050 -0.00513 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.11880 10.11930 -0.00050 -0.00494 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.74630 9.74670 -0.00040 -0.00410 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.59340 10.58930 0.00410 0.03872 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.83680 8.83330 0.00350 0.03962 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.30810 10.30400 0.00410 0.03979 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.83700 8.83350 0.00350 0.03962 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.15000 12.10000 0.05000 0.41322 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.95000 7.92000 0.03000 0.37879 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.29000 12.34000 -0.05000 -0.40519 柏瑞拉丁美洲基金 9.54000 9.92000 -0.38000 -3.83065 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.29030 11.31390 -0.02360 -0.20859 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.16460 8.18170 -0.01710 -0.20900 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.91470 9.93550 -0.02080 -0.20935 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.82180 8.84030 -0.01850 -0.20927 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.77670 11.79830 -0.02160 -0.18308 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.90640 6.91910 -0.01270 -0.18355 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.12350 10.14220 -0.01870 -0.18438 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.80860 8.82480 -0.01620 -0.18357 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.06360 11.07570 -0.01210 -0.10925 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.92750 8.93730 -0.00980 -0.10965 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.87100 9.88190 -0.01090 -0.11030 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.33850 9.34870 -0.01020 -0.10911 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.07960 9.08960 -0.01000 -0.11002 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.56000 17.61000 -0.05000 -0.28393 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.25000 16.33000 -0.08000 -0.48990 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.73060 12.74300 -0.01240 -0.09731 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.25870 10.26780 -0.00910 -0.08863 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.22020 9.22840 -0.00820 -0.08886 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.35350 9.36190 -0.00840 -0.08973 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.71000 14.19000 0.52000 3.66455 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.15000 24.93000 -1.78000 -7.13999 國泰大中華基金 16.87000 17.01000 -0.14000 -0.82305 國泰小龍基金 13.46000 13.58000 -0.12000 -0.88365 國泰中小成長基金 36.05000 36.16000 -0.11000 -0.30420 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.80100 3.80040 0.00060 0.01579 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.82000 16.90000 -0.08000 -0.47337 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.63600 0.63790 -0.00190 -0.29785 國泰中國內需增長基金美元級別 0.59830 0.60010 -0.00180 -0.29995 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19610 2.18950 0.00660 0.30144 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.51740 9.53420 -0.01680 -0.17621 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.95380 7.96780 -0.01400 -0.17571 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31210 0.31220 -0.00010 -0.03203 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.58160 11.58060 0.00100 0.00864 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66460 1.67000 -0.00540 -0.32335 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.87690 9.91310 -0.03620 -0.36517 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32680 0.32740 -0.00060 -0.18326 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.87310 3.90010 -0.02700 -0.69229 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.13000 17.33000 -0.20000 -1.15407 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55320 0.55890 -0.00570 -1.01986 國泰中港台基金人民幣級別 2.85530 2.88270 -0.02740 -0.95050 國泰中港台基金台幣級別 12.63000 12.82000 -0.19000 -1.48206 國泰中港台基金美元級別 0.41290 0.41820 -0.00530 -1.26734 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.44000 27.74000 -0.30000 -1.08147 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.46000 12.37000 0.09000 0.72757 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.36000 35.90000 -0.54000 -1.50418 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.34080 10.36110 -0.02030 -0.19593 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.10340 10.12320 -0.01980 -0.19559 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.12690 10.14680 -0.01990 -0.19612 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33650 0.33650 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32860 0.32860 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32930 0.32930 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.42120 12.42100 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.44730 2.44310 0.00420 0.17191 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35290 0.35350 -0.00060 -0.16973 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48870 0.48820 0.00050 0.10242 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.74000 12.78000 -0.04000 -0.31299 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44120 0.44170 -0.00050 -0.11320 國泰全球資源基金台幣級別 5.49000 5.57000 -0.08000 -1.43627 國泰全球資源基金美元級別 0.17600 0.17850 -0.00250 -1.40056 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40240 0.40290 -0.00050 -0.12410 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36200 0.36240 -0.00040 -0.11038 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42770 0.42820 -0.00050 -0.11677 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50140 0.50070 0.00070 0.13980 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.83000 20.91000 -0.08000 -0.38259 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.57000 21.70000 -0.13000 -0.59908 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.41740 2.40020 0.01720 0.71661 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.72900 10.70490 0.02410 0.22513 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.52840 9.50700 0.02140 0.22510 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34950 0.34810 0.00140 0.40218 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31040 0.30920 0.00120 0.38810 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48080 0.47770 0.00310 0.64894 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36430 0.36440 -0.00010 -0.02744 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.85000 17.90000 -0.05000 -0.27933 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.58130 0.58210 -0.00080 -0.13743 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.80000 17.85000 -0.05000 -0.28011 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.80110 0.80000 0.00110 0.13750 國泰科技生化基金 27.76000 28.07000 -0.31000 -1.10438 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.00000 28.04000 -0.04000 -0.14265 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.92000 12.93000 -0.01000 -0.07734 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 36.96360 37.07160 -0.10800 -0.29133 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.63120 20.63260 -0.00140 -0.00679 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.07900 17.09620 -0.01720 -0.10061 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.32650 38.47060 -0.14410 -0.37457 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.63430 39.75250 -0.11820 -0.29734 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.78140 42.85510 -0.07370 -0.17197 國泰紐幣2021保本基金 12.22840 12.23270 -0.00430 -0.03515 國泰紐幣八年期保本基金 12.51580 12.52240 -0.00660 -0.05271 國泰紐幣保本基金 12.51570 12.51200 0.00370 0.02957 國泰國泰基金台幣I級別 18.80000 19.07000 -0.27000 -1.41584 國泰國泰基金台幣級別 18.80000 19.07000 -0.27000 -1.41584 國泰富時中國A50基金 17.40000 17.79000 -0.39000 -2.19224 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33370 0.33400 -0.00030 -0.08982 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46890 0.46810 0.00080 0.17090 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.45580 10.48890 -0.03310 -0.31557 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.39010 7.41350 -0.02340 -0.31564 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35640 0.35680 -0.00040 -0.11211 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24070 0.24100 -0.00030 -0.12448 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.18930 2.18980 -0.00050 -0.02283 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.64690 9.69920 -0.05230 -0.53922 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31330 0.31440 -0.00110 -0.34987 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.22190 40.26690 -0.04500 -0.11175 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.34000 17.44000 -0.10000 -0.57339 國泰新興市場基金台幣級別 11.27000 11.30000 -0.03000 -0.26549 國泰新興市場基金美元級別 0.36720 0.36750 -0.00030 -0.08163 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28360 2.27640 0.00720 0.31629 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47870 1.47400 0.00470 0.31886 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33940 0.33940 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33780 0.33740 0.00040 0.11855 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22190 0.22200 -0.00010 -0.04505 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.37120 10.37840 -0.00720 -0.06937 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.58960 6.59420 -0.00460 -0.06976 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.02000 14.83000 0.19000 1.28119 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.55000 30.35000 -0.80000 -2.63591 國泰價值卓越基金 12.51000 12.60000 -0.09000 -0.71429 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.92000 10.01000 -0.09000 -0.89910 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33950 0.34210 -0.00260 -0.76001 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.43350 38.50020 -0.06670 -0.17325 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.93000 19.94000 -0.01000 -0.05015 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.57000 18.74000 -0.17000 -0.90715 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.52000 17.73000 -0.21000 -1.18443 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.99960 12.00900 -0.00940 -0.07827 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39510 0.39510 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.01900 10.01490 0.00410 0.04094 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.97430 9.97270 0.00160 0.01604 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.89510 9.91210 -0.01700 -0.17151 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.01870 10.01450 0.00420 0.04194 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97400 9.97240 0.00160 0.01604 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.89510 9.91210 -0.01700 -0.17151 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25050 11.24960 0.00090 0.00800 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76020 9.77290 -0.01270 -0.12995 第一金大中華基金 23.44000 23.65000 -0.21000 -0.88795 第一金小型精選基金 28.92000 28.93000 -0.01000 -0.03457 第一金中國世紀基金-人民幣 11.87000 11.84000 0.03000 0.25338 第一金中國世紀基金-美元 7.34530 7.35150 -0.00620 -0.08434 第一金中國世紀基金-美元-N 7.34580 7.35160 -0.00580 -0.07889 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.54060 9.52990 0.01070 0.11228 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.10500 8.12820 -0.02320 -0.28543 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.72490 10.71280 0.01210 0.11295 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.22990 9.25630 -0.02640 -0.28521 第一金中概平衡基金 22.74000 22.79000 -0.05000 -0.21939 第一金台灣貨幣市場基金 15.26620 15.26600 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.01500 178.01300 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.03060 10.06130 -0.03070 -0.30513 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.03060 10.06130 -0.03070 -0.30513 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.41810 13.44310 -0.02500 -0.18597 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.41880 13.44390 -0.02510 -0.18670 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.83000 12.88000 -0.05000 -0.38820 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.83000 12.88000 -0.05000 -0.38820 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.59370 9.59380 -0.00010 -0.00104 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.59600 9.59600 0.00000 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.22410 9.23510 -0.01100 -0.11911 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.24820 9.25930 -0.01110 -0.11988 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.16250 10.16250 0.00000 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.78640 9.79810 -0.01170 -0.11941 第一金全球大趨勢基金 22.73000 22.85000 -0.12000 -0.52516 第一金全球不動產證券化基金A 8.01290 8.00660 0.00630 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第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.17010 11.16030 0.00980 0.08781 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.17100 11.16110 0.00990 0.08870 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.93140 9.92660 0.00480 0.04835 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.64330 14.64930 -0.00600 -0.04096 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.13220 13.19450 -0.06230 -0.47217 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.14870 13.21120 -0.06250 -0.47308 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.34000 12.42000 -0.08000 -0.64412 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.36000 12.44000 -0.08000 -0.64309 第一金亞洲科技基金 17.37000 17.40000 -0.03000 -0.17241 第一金亞洲新興市場基金 12.45000 12.46000 -0.01000 -0.08026 第一金店頭市場基金 7.51000 7.52000 -0.01000 -0.13298 第一金創新趨勢基金 19.42000 19.47000 -0.05000 -0.25681 第一金電子基金 28.44000 28.54000 -0.10000 -0.35039 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.98000 18.24000 -0.26000 -1.42544 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.80000 20.53000 0.27000 1.31515 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.05000 7.09000 -0.04000 -0.56417 統一大中華中小基金(美元) 6.39000 6.44000 -0.05000 -0.77640 統一大中華中小基金(新台幣) 9.41000 9.49000 -0.08000 -0.84299 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 統一大東協高股息基金(美元) 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 統一大滿貫基金-A類型 28.93000 28.92000 0.01000 0.03458 統一大滿貫基金-I類型 28.93000 28.92000 0.01000 0.03458 統一大龍印基金 12.93000 12.96000 -0.03000 -0.23148 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.28000 8.33000 -0.05000 -0.60024 統一大龍騰中國基金(美元) 7.52000 7.57000 -0.05000 -0.66050 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.50000 8.58000 -0.08000 -0.93240 統一中小基金 21.48000 21.57000 -0.09000 -0.41725 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.64020 9.61380 0.02640 0.27461 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.92600 8.90700 0.01900 0.21332 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.63380 8.62160 0.01220 0.14151 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.62080 11.58900 0.03180 0.27440 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.69650 10.67370 0.02280 0.21361 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.33250 10.31790 0.01460 0.14150 統一台灣動力基金 14.57000 14.66000 -0.09000 -0.61392 統一全天候基金-A類型 96.82000 97.45000 -0.63000 -0.64649 統一全天候基金-I類型 96.95000 97.58000 -0.63000 -0.64562 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.39490 8.38180 0.01310 0.15629 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.05200 8.04440 0.00760 0.09448 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.00600 8.00750 -0.00150 -0.01873 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.78210 8.76840 0.01370 0.15624 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.43080 8.42270 0.00810 0.09617 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.37560 8.37710 -0.00150 -0.01791 統一全球債券組合基金 11.83530 11.83870 -0.00340 -0.02872 統一全球新科技基金(人民幣) 15.09000 15.16000 -0.07000 -0.46174 統一全球新科技基金(美元) 14.09000 14.17000 -0.08000 -0.56457 統一全球新科技基金(新台幣) 13.45000 13.54000 -0.09000 -0.66470 統一亞太基金 22.93000 22.87000 0.06000 0.26235 統一亞洲大金磚基金 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794 統一奔騰基金 50.45000 50.53000 -0.08000 -0.15832 統一強棒貨幣市場基金 16.67490 16.67470 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297 統一強漢基金(美元) 8.00000 8.02000 -0.02000 -0.24938 統一強漢基金(新台幣) 20.93000 21.03000 -0.10000 -0.47551 統一統信基金 25.20000 25.34000 -0.14000 -0.55249 統一黑馬基金 51.09000 51.10000 -0.01000 -0.01957 統一新亞洲科技能源基金 15.63000 15.61000 0.02000 0.12812 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.80140 7.79820 0.00320 0.04104 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.03750 10.03340 0.00410 0.04086 統一經建基金 40.58000 40.86000 -0.28000 -0.68527 統一龍馬基金 55.14000 55.28000 -0.14000 -0.25326 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.66000 15.71000 -0.05000 -0.31827 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.55000 40.76000 -0.21000 -0.51521 野村中國機會基金 11.94000 11.99000 -0.05000 -0.41701 野村巴西基金 5.92000 6.10000 -0.18000 -2.95082 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.51000 11.41000 0.10000 0.87642 野村台灣高股息基金 22.66000 22.74000 -0.08000 -0.35180 野村台灣運籌基金 30.83000 30.95000 -0.12000 -0.38772 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.39060 9.38500 0.00560 0.05967 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.30100 9.29720 0.00380 0.04087 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.36320 9.36210 0.00110 0.01175 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70620 9.70040 0.00580 0.05979 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.54210 9.53820 0.00390 0.04089 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.46300 9.46180 0.00120 0.01268 野村平衡基金 17.17000 17.23000 -0.06000 -0.34823 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.04000 13.06000 -0.02000 -0.15314 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 野村全球生技醫療基金 17.13000 17.21000 -0.08000 -0.46485 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99360 10.00180 -0.00820 -0.08199 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.92920 9.93860 -0.00940 -0.09458 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.90220 9.91540 -0.01320 -0.13313 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99350 10.00180 -0.00830 -0.08299 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.92920 9.93850 -0.00930 -0.09358 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.90220 9.91550 -0.01330 -0.13413 野村全球品牌基金 25.96000 26.17000 -0.21000 -0.80245 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.77000 12.82000 -0.05000 -0.39002 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.30000 19.38000 -0.08000 -0.41280 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.19000 12.21000 -0.02000 -0.16380 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.00830 10.01270 -0.00440 -0.04394 野村全球短期收益基金-美元計價 10.41710 10.42230 -0.00520 -0.04989 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.29070 10.30020 -0.00950 -0.09223 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.25140 9.25810 -0.00670 -0.07237 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.01670 9.02300 -0.00630 -0.06982 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.58960 8.60560 -0.01600 -0.18593 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.12920 11.13730 -0.00810 -0.07273 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.60120 10.60850 -0.00730 -0.06881 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.16940 10.18820 -0.01880 -0.18453 野村成長基金 26.03000 26.21000 -0.18000 -0.68676 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.34790 8.32970 0.01820 0.21850 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.34750 8.33030 0.01720 0.20648 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.48670 8.48260 0.00410 0.04833 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.03060 9.01100 0.01960 0.21751 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.91560 8.89720 0.01840 0.20681 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.06190 9.05750 0.00440 0.04858 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.04000 8.02000 0.02000 0.24938 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.13710 9.13200 0.00510 0.05585 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.16270 9.15820 0.00450 0.04914 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.25590 9.26050 -0.00460 -0.04967 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.81900 9.81460 0.00440 0.04483 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.73940 9.73460 0.00480 0.04931 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.84260 9.84760 -0.00500 -0.05077 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.25320 8.29860 -0.04540 -0.54708 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.83770 8.88970 -0.05200 -0.58495 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.70050 8.74320 -0.04270 -0.48838 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.78320 12.78150 0.00170 0.01330 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.91000 11.89950 0.01050 0.08824 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.66620 9.65700 0.00920 0.09527 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99630 9.99290 0.00340 0.03402 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97030 9.96870 0.00160 0.01605 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99450 9.99500 -0.00050 -0.00500 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99450 9.99110 0.00340 0.03403 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96900 9.96740 0.00160 0.01605 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00960 10.01010 -0.00050 -0.00499 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.71580 9.71100 0.00480 0.04943 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.68850 9.68480 0.00370 0.03820 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.64300 9.65800 -0.01500 -0.15531 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.88340 9.88780 -0.00440 -0.04450 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.02310 10.01950 0.00360 0.03593 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.63270 9.63020 0.00250 0.02596 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.16080 9.16510 -0.00430 -0.04692 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.12230 11.12750 -0.00520 -0.04673 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.87870 9.90650 -0.02780 -0.28062 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.96530 10.98130 -0.01600 -0.14570 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.43820 10.45440 -0.01620 -0.15496 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.20520 10.23380 -0.02860 -0.27947 野村泰國基金 41.22000 41.29000 -0.07000 -0.16953 野村高科技基金 8.19000 8.22000 -0.03000 -0.36496 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.99760 10.02900 -0.03140 -0.31309 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.05810 10.06940 -0.01130 -0.11222 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.40580 10.40770 -0.00190 -0.01826 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.41100 9.42530 -0.01430 -0.15172 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.32170 9.35100 -0.02930 -0.31334 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.21400 9.22640 -0.01240 -0.13440 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.70420 11.71670 -0.01250 -0.10669 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.14590 13.14290 0.00300 0.02283 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.61280 10.62890 -0.01610 -0.15147 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.51920 10.55230 -0.03310 -0.31368 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.66220 10.67680 -0.01460 -0.13675 野村貨幣市場基金 16.28250 16.28230 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.01000 14.97000 0.04000 0.26720 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.93750 9.92250 0.01500 0.15117 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.79290 9.79360 -0.00070 -0.00715 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.78620 9.80540 -0.01920 -0.19581 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.76070 9.75760 0.00310 0.03177 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.71220 9.71320 -0.00100 -0.01030 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.72380 9.72380 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.83930 9.83630 0.00300 0.03050 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.77390 9.77510 -0.00120 -0.01228 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.89070 9.89080 -0.00010 -0.00101 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.73110 9.74130 -0.01020 -0.10471 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.66720 9.68010 -0.01290 -0.13326 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.62360 9.64030 -0.01670 -0.17323 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.79930 9.80950 -0.01020 -0.10398 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.72310 9.73610 -0.01300 -0.13352 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.67960 9.69640 -0.01680 -0.17326 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.97590 9.97110 0.00480 0.04814 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.75300 7.75040 0.00260 0.03355 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.62490 11.62110 0.00380 0.03270 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.67000 7.75000 -0.08000 -1.03226 野村精選貨幣市場基金 12.08650 12.08640 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359 野村歐洲高股息基金季配型 7.61000 7.66000 -0.05000 -0.65274 野村歐洲高股息基金累積型 10.83000 10.90000 -0.07000 -0.64220 野村積極成長基金 10.98000 11.05000 -0.07000 -0.63348 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.94000 8.00000 -0.06000 -0.75000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 28.91000 29.13000 -0.22000 -0.75524 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.25420 10.25910 -0.00490 -0.04776 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.48610 8.48190 0.00420 0.04952 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.81420 7.81110 0.00310 0.03969 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71610 7.71810 -0.00200 -0.02591 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.70270 11.69750 0.00520 0.04445 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.49850 10.49430 0.00420 0.04002 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.40040 10.40320 -0.00280 -0.02691 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 野村環球基金-人民幣計價 15.77000 15.78000 -0.01000 -0.06337 野村環球基金-美元計價 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.09000 17.14000 -0.05000 -0.29172 野村鴻利基金 19.79000 19.91000 -0.12000 -0.60271 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86790 16.86780 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.60000 16.67000 -0.07000 -0.41992 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.16000 14.11000 0.05000 0.35436 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.05140 10.05010 0.00130 0.01294 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.18370 13.18210 0.00160 0.01214 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.99430 9.98150 0.01280 0.12824 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.84240 9.86220 -0.01980 -0.20077 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.59180 9.59680 -0.00500 -0.05210 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.62020 9.61970 0.00050 0.00520 凱基台商天下基金 11.62000 11.74000 -0.12000 -1.02215 凱基台灣精五門基金 17.63000 17.76000 -0.13000 -0.73198 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.25820 38.36410 -0.10590 -0.27604 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.26870 38.42540 -0.15670 -0.40780 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.34560 40.31930 0.02630 0.06523 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.53070 10.55600 -0.02530 -0.23967 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.83000 12.79000 0.04000 0.31274 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.47670 11.48030 -0.00360 -0.03136 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55440 11.55430 0.00010 0.00087 凱基開創基金 23.41000 23.60000 -0.19000 -0.80508 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.32000 21.47000 -0.15000 -0.69865 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.73400 20.84200 -0.10800 -0.51818 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.26000 16.29000 -0.03000 -0.18416 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.58910 15.58540 0.00370 0.02374 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.21000 7.31000 -0.10000 -1.36799 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.95000 11.90000 0.05000 0.42017 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.52320 11.51680 0.00640 0.05557 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.95280 11.91110 0.04170 0.35009 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.21000 12.19000 0.02000 0.16407 凱基護城河基金-台幣計價A 12.75000 12.76000 -0.01000 -0.07837 凱基護城河基金-美元計價B 12.53060 12.52370 0.00690 0.05510 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.92000 13.82000 0.10000 0.72359 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.43000 32.92000 -0.49000 -1.48846 富邦NASDAQ-100基金 29.96000 30.20000 -0.24000 -0.79470 富邦上証180基金 26.28000 26.70000 -0.42000 -1.57303 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17150 0.17170 -0.00020 -0.11648 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.27000 5.28000 -0.01000 -0.18939 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.97000 7.73000 0.24000 3.10479 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.02000 34.39000 -2.37000 -6.89154 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.99200 10.96510 0.02690 0.24532 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.12940 10.11430 0.01510 0.14929 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.64150 9.66580 -0.02430 -0.25140 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.54680 9.52350 0.02330 0.24466 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.72510 8.71220 0.01290 0.14807 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.31070 8.33170 -0.02100 -0.25205 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.21200 20.20920 0.00280 0.01386 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.41950 11.41850 0.00100 0.00876 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.30320 10.35600 -0.05280 -0.50985 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.77120 12.74990 0.02130 0.16706 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87420 1.87130 0.00290 0.15497 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.20260 9.18720 0.01540 0.16762 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39810 1.39600 0.00210 0.15043 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77570 11.76750 0.00820 0.06968 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70750 1.70810 -0.00060 -0.03513 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11100 10.10400 0.00700 0.06928 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48490 1.48550 -0.00060 -0.04039 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.00170 9.99990 0.00180 0.01800 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.96790 9.97000 -0.00210 -0.02106 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.83000 14.75000 0.08000 0.54237 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.75000 22.01000 -0.26000 -1.18128 富邦日本東証基金 21.58000 21.69000 -0.11000 -0.50715 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.10000 44.23000 -0.13000 -0.29392 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.54000 43.02000 -0.48000 -1.11576 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.60000 48.30000 -0.70000 -1.44928 富邦台灣心基金 19.12000 19.23000 -0.11000 -0.57202 富邦台灣釆吉50基金 44.80000 45.46000 -0.66000 -1.45183 富邦台灣科技指數基金 49.77000 50.76000 -0.99000 -1.95035 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.02560 40.16640 -0.14080 -0.35054 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.49780 41.57690 -0.07910 -0.19025 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29030 0.29000 0.00030 0.10345 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53330 2.52710 0.00620 0.24534 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33660 0.33700 -0.00040 -0.11869 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.44000 10.45200 -0.01200 -0.11481 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19190 2.18650 0.00540 0.24697 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32150 0.32190 -0.00040 -0.12426 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.97390 8.98420 -0.01030 -0.11465 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65440 15.65420 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.62100 39.61940 0.00160 0.00404 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.62280 38.73640 -0.11360 -0.29326 富邦長紅基金 54.15000 54.45000 -0.30000 -0.55096 富邦科技基金 20.39000 20.57000 -0.18000 -0.87506 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.19560 40.29400 -0.09840 -0.24421 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.54930 37.64200 -0.09270 -0.24627 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.33130 38.47560 -0.14430 -0.37504 富邦恒生國企ETF基金 19.67000 20.12000 -0.45000 -2.23658 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.48000 14.02000 0.46000 3.28103 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.39000 26.98000 -1.59000 -5.89325 富邦高成長基金 20.82000 20.96000 -0.14000 -0.66794 富邦基金A類型 11.70000 11.77000 -0.07000 -0.59473 富邦基金I類型 11.70000 11.77000 -0.07000 -0.59473 富邦深証100基金 8.03000 8.11000 -0.08000 -0.98644 富邦富時歐洲ETF基金 19.53000 19.58000 -0.05000 -0.25536 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40930 0.41000 -0.00070 -0.17073 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.21310 12.21950 -0.00640 -0.05238 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.37690 9.38180 -0.00490 -0.05223 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30090 0.30140 -0.00050 -0.16589 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.69710 8.70160 -0.00450 -0.05171 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.40000 17.54000 -0.14000 -0.79818 富邦精準基金 39.86000 40.21000 -0.35000 -0.87043 富邦精銳中小基金 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.33000 15.50000 -0.17000 -1.09677 富邦臺灣公司治理100基金 20.54000 20.83000 -0.29000 -1.39222 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.14000 8.03000 0.11000 1.36986 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.81000 13.16000 -0.35000 -2.65957 富邦標普美國特別股ETF基金 19.22000 19.23000 -0.01000 -0.05200 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.98890 9.94180 0.04710 0.47376 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.70390 9.69780 0.00610 0.06290 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.78390 9.80170 -0.01780 -0.18160 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.67660 9.63100 0.04560 0.47347 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.35900 9.35310 0.00590 0.06308 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.41920 9.43640 -0.01720 -0.18227 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.39000 28.75000 -0.36000 -1.25217 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.78090 9.77960 0.00130 0.01329 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.71540 9.71400 0.00140 0.01441 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.72850 9.72900 -0.00050 -0.00514 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.78090 9.77950 0.00140 0.01432 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.71540 9.71390 0.00150 0.01544 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.72780 9.72840 -0.00060 -0.00617 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.33420 8.31420 0.02000 0.24055 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.85110 8.82960 0.02150 0.24350 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.59520 8.57520 0.02000 0.23323 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.47140 9.44860 0.02280 0.24131 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.47360 9.45060 0.02300 0.24337 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.20710 9.18590 0.02120 0.23079 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.28520 9.26430 0.02090 0.22560 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.09330 8.09360 -0.00030 -0.00371 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.11460 9.11480 -0.00020 -0.00219 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.62090 8.62230 -0.00140 -0.01624 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.23930 10.23950 -0.00020 -0.00195 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.01060 10.01080 -0.00020 -0.00200 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.54820 9.54990 -0.00170 -0.01780 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.75640 8.75810 -0.00170 -0.01941 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.39680 9.39840 -0.00160 -0.01702 富達卓越領航全球組合基金 14.64000 14.68000 -0.04000 -0.27248 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.32790 8.32700 0.00090 0.01081 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.01320 9.01190 0.00130 0.01443 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.71880 8.71840 0.00040 0.00459 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.61740 9.61630 0.00110 0.01144 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.58170 9.58030 0.00140 0.01461 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.30500 9.30530 -0.00030 -0.00322 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.82180 8.82150 0.00030 0.00340 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.39210 9.39190 0.00020 0.00213 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.61000 8.68000 -0.07000 -0.80645 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.15000 9.25000 -0.10000 -1.08108 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.00000 8.11000 -0.11000 -1.35635 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.98000 6.97000 0.01000 0.14347 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.92000 7.94000 -0.02000 -0.25189 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.70000 7.74000 -0.04000 -0.51680 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.63260 9.61160 0.02100 0.21849 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.07460 9.06480 0.00980 0.10811 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.65690 8.65450 0.00240 0.02773 富蘭克林華美中華基金 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.90000 17.99000 -0.09000 -0.50028 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.26000 18.38000 -0.12000 -0.65288 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.12000 10.20000 -0.08000 -0.78431 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.64190 7.67930 -0.03740 -0.48702 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.72310 8.75730 -0.03420 -0.39053 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.48730 9.52450 -0.03720 -0.39057 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.01570 9.05980 -0.04410 -0.48677 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.10100 11.08920 0.01180 0.10641 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.64440 8.63520 0.00920 0.10654 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.98970 8.98010 0.00960 0.10690 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.29850 13.26190 0.03660 0.27598 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.17210 10.14410 0.02800 0.27602 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.12200 10.11260 0.00940 0.09295 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.56730 7.56030 0.00700 0.09259 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98410 8.97580 0.00830 0.09247 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.67160 10.67300 -0.00140 -0.01312 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.45090 7.45190 -0.00100 -0.01342 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.86360 8.86470 -0.00110 -0.01241 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.41130 10.39860 0.01270 0.12213 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.60950 7.60020 0.00930 0.12237 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.00120 8.01470 -0.01350 -0.16844 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.03470 9.04050 -0.00580 -0.06416 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.86200 9.86840 -0.00640 -0.06485 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.42630 12.44730 -0.02100 -0.16871 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.58000 8.60000 -0.02000 -0.23256 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.10000 9.07000 0.03000 0.33076 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.59000 8.45000 0.14000 1.65680 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.45000 11.26000 0.19000 1.68739 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.40000 8.42000 -0.02000 -0.23753 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.32000 9.27000 0.05000 0.53937 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.55990 12.56910 -0.00920 -0.07320 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.13000 9.21000 -0.08000 -0.86862 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.30000 9.40000 -0.10000 -1.06383 富蘭克林華美第一富基金 33.08000 33.22000 -0.14000 -0.42143 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31390 10.31370 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.38000 14.33000 0.05000 0.34892 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.25000 13.24000 0.01000 0.07553 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.30000 15.32000 -0.02000 -0.13055 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.32330 7.39730 -0.07400 -1.00036 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.92130 9.95620 -0.03490 -0.35054 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.34270 9.34170 0.00100 0.01070 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.86660 10.86550 0.00110 0.01012 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.63720 6.64470 -0.00750 -0.11287 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.77280 8.77380 -0.00100 -0.01140 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.97110 9.97230 -0.00120 -0.01203 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.32250 10.33420 -0.01170 -0.11322 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華人民幣貨幣市場基金 11.69320 11.69230 0.00090 0.00770 復華台灣智能基金 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452 復華恒生基金 19.69000 19.66000 0.03000 0.15259 復華恒生單日反向一倍基金 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 復華恒生單日正向二倍基金 27.31000 27.18000 0.13000 0.47829 復華滬深300 A股基金 19.51000 19.60000 -0.09000 -0.45918 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.72250 9.72360 -0.00110 -0.01131 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.52380 9.53000 -0.00620 -0.06506 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.87700 9.87790 -0.00090 -0.00911 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.63970 9.64600 -0.00630 -0.06531 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.55160 9.54940 0.00220 0.02304 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.00880 10.02540 -0.01660 -0.16558 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.57780 9.57670 0.00110 0.01149 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.03720 10.05500 -0.01780 -0.17703 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.57700 9.57590 0.00110 0.01149 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.03910 10.05690 -0.01780 -0.17699 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.95350 9.94060 0.01290 0.12977 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.91280 9.91170 0.00110 0.01110 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.87960 9.89710 -0.01750 -0.17682 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.90930 9.89460 0.01470 0.14857 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.89930 10.80560 0.09370 0.86714 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.84340 9.84160 0.00180 0.01829 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.90950 9.89470 0.01480 0.14958 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.89900 10.80490 0.09410 0.87090 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.84390 9.84210 0.00180 0.01829 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.84480 9.86160 -0.01680 -0.17036 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.08660 9.07800 0.00860 0.09473 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.10920 8.12260 -0.01340 -0.16497 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.04600 8.07460 -0.02860 -0.35420 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.45990 11.44910 0.01080 0.09433 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.24870 10.26570 -0.01700 -0.16560 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.28600 10.32250 -0.03650 -0.35360 景順主流基金 14.59000 14.69000 -0.10000 -0.68074 景順台灣科技基金 25.12000 25.18000 -0.06000 -0.23828 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 景順全球科技基金 21.35000 21.50000 -0.15000 -0.69767 景順全球康健基金 19.49000 19.49000 0.00000 0.00000 景順貨幣市場基金 15.94900 15.94880 0.00020 0.00125 景順潛力基金 26.83000 27.12000 -0.29000 -1.06932 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.69000 13.85000 -0.16000 -1.15523 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.73000 12.91000 -0.18000 -1.39427 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.12000 11.16000 -0.04000 -0.35842 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.58520 8.58320 0.00200 0.02330 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.77840 7.77040 0.00800 0.10295 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.06790 11.06530 0.00260 0.02350 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.00760 9.99740 0.01020 0.10203 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.22000 7.24000 -0.02000 -0.27624 華南永昌中國A股基金(美元) 6.88000 6.86000 0.02000 0.29155 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.34050 9.34150 -0.00100 -0.01070 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.48720 9.50610 -0.01890 -0.19882 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69880 9.69980 -0.00100 -0.01031 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.85380 9.87350 -0.01970 -0.19952 華南永昌永昌基金 16.57000 16.70000 -0.13000 -0.77844 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 華南永昌全球亨利組合基金 14.16190 14.16660 -0.00470 -0.03318 華南永昌全球神農水資源基金 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 華南永昌全球精品基金 15.37000 15.53000 -0.16000 -1.03026 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.60000 12.62000 -0.02000 -0.15848 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.44000 12.48000 -0.04000 -0.32051 華南永昌物聯網精選基金 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22140 16.22110 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 21.74150 21.91920 -0.17770 -0.81070 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94840 11.94820 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18470 10.17290 0.01180 0.11599 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 9.94670 9.98680 -0.04010 -0.40153 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.73910 9.72790 0.01120 0.11513 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.48200 9.52020 -0.03820 -0.40125 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.95920 9.94920 0.01000 0.10051 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.67350 9.71400 -0.04050 -0.41692 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.61800 9.60840 0.00960 0.09991 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.33220 9.37120 -0.03900 -0.41617 華頓中小型基金 20.93000 21.04000 -0.11000 -0.52281 華頓中國多重機會平衡基金 11.14110 11.18580 -0.04470 -0.39961 華頓台灣基金 21.84000 22.04000 -0.20000 -0.90744 華頓平安貨幣市場基金 11.53030 11.53010 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 15.87000 15.88000 -0.01000 -0.06297 華頓全球高收益債券基金A 13.32810 13.34370 -0.01560 -0.11691 華頓全球高收益債券基金B 8.12510 8.13470 -0.00960 -0.11801 華頓全球黑鑽油源基金 5.22000 5.27000 -0.05000 -0.94877 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.43030 2.43150 -0.00120 -0.04935 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.76000 10.81360 -0.05360 -0.49567 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35050 0.35150 -0.00100 -0.28450 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.08560 11.08670 -0.00110 -0.00992 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.04500 10.03630 0.00870 0.08669 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.75740 9.80240 -0.04500 -0.45907 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.74490 8.78520 -0.04030 -0.45873 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.00250 10.02970 -0.02720 -0.27119 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.00310 9.02400 -0.02090 -0.23160 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.73000 9.84000 -0.11000 -1.11789 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.29000 8.43000 -0.14000 -1.66074 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.93000 9.07000 -0.14000 -1.54355 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.47560 2.47080 0.00480 0.19427 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02770 2.01780 0.00990 0.49063 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.49460 11.50510 -0.01050 -0.09126 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.21520 9.22360 -0.00840 -0.09107 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35640 0.35660 -0.00020 -0.05609 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29210 0.29190 0.00020 0.06852 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.17000 3.16000 0.01000 0.31646 匯豐中國動力基金(台幣) 14.05000 14.07000 -0.02000 -0.14215 匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.46000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 22.07000 22.29000 -0.22000 -0.98699 匯豐全球趨勢組合基金 12.12000 12.23000 -0.11000 -0.89943 匯豐全球關鍵資源基金 8.04000 8.13000 -0.09000 -1.10701 匯豐安富基金 24.21000 24.36000 -0.15000 -0.61576 匯豐成功基金 39.26000 39.72000 -0.46000 -1.15811 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57140 2.55750 0.01390 0.54350 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31450 2.30030 0.01420 0.61731 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.35530 11.33290 0.02240 0.19765 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.64380 7.62130 0.02250 0.29523 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37150 0.37050 0.00100 0.26991 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32630 0.32520 0.00110 0.33825 匯豐金磚動力基金 13.33000 13.44000 -0.11000 -0.81845 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98710 14.98700 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.74000 4.76000 -0.02000 -0.42017 匯豐新鑽動力基金 10.39000 10.47000 -0.08000 -0.76409 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.27380 5.33920 -0.06540 -1.22490 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.94230 9.00780 -0.06550 -0.72715 匯豐龍鳳基金-A類型 47.53000 47.99000 -0.46000 -0.95853 匯豐龍鳳基金-I類型 47.53000 47.99000 -0.46000 -0.95853 匯豐龍騰電子基金 31.78000 32.04000 -0.26000 -0.81149 匯豐雙高收益債券組合基金 12.07700 12.08360 -0.00660 -0.05462 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.41000 16.45000 -0.04000 -0.24316 新光中國成長基金(人民幣) 8.79000 8.85000 -0.06000 -0.67797 新光中國成長基金(美元) 8.76000 8.82000 -0.06000 -0.68027 新光中國成長基金(新臺幣) 8.67000 8.74000 -0.07000 -0.80092 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.54230 10.54210 0.00020 0.00190 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.59930 9.60460 -0.00530 -0.05518 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.84680 9.86900 -0.02220 -0.22495 新光台灣富貴基金 20.66000 20.78000 -0.12000 -0.57748 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 新光全球生技醫療基金(美元) 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.23000 11.27000 -0.04000 -0.35492 新光全球債券基金(A累積)美元 9.93680 9.94630 -0.00950 -0.09551 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.65750 9.68310 -0.02560 -0.26438 新光全球債券基金(B配息)美元 9.51810 9.52720 -0.00910 -0.09552 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.23820 9.26270 -0.02450 -0.26450 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 新光吉星貨幣市場基金 15.45720 15.45700 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 新光多重資產基金(A累積)美元 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390 新光亞洲精選基金-美金 21.12000 20.95000 0.17000 0.81146 新光亞洲精選基金-新台幣 21.28000 21.14000 0.14000 0.66225 新光兩岸優勢基金 10.09000 10.16000 -0.07000 -0.68898 新光店頭基金 20.92000 21.03000 -0.11000 -0.52306 新光南非幣保本基金 12.08000 12.07000 0.01000 0.08285 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 新光特選內需收益ETF基金 19.53000 19.77000 -0.24000 -1.21396 新光創新科技基金 13.17000 13.19000 -0.02000 -0.15163 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.73440 9.73420 0.00020 0.00205 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.94480 9.94190 0.00290 0.02917 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.57680 9.57790 -0.00110 -0.01148 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.11700 9.11690 0.00010 0.00110 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.31990 9.31720 0.00270 0.02898 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.97000 8.97130 -0.00130 -0.01449 新光澳幣八年期保本基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 新光澳幣十年期保本基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 新光澳幣保本基金 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.09010 10.08710 0.00300 0.02974 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53080 9.52820 0.00260 0.02729 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.46480 9.47280 -0.00800 -0.08445 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.92660 9.93510 -0.00850 -0.08556 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.90950 9.90920 0.00030 0.00303 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.44520 9.44490 0.00030 0.00318 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.41490 9.41450 0.00040 0.00425 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.87510 9.87470 0.00040 0.00405 瑞銀全球創新趨勢基金 7.01000 7.04000 -0.03000 -0.42614 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.68920 9.66110 0.02810 0.29086 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.09240 9.12280 -0.03040 -0.33323 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.56080 9.53400 0.02680 0.28110 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.04780 9.07130 -0.02350 -0.25906 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.12040 9.14540 -0.02500 -0.27336 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.69100 9.66430 0.02670 0.27627 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.53010 13.50870 0.02140 0.15842 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.18290 8.21360 -0.03070 -0.37377 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.20390 36.28850 -0.08460 -0.23313 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 38.81370 38.92390 -0.11020 -0.28312 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.76610 36.86440 -0.09830 -0.26665 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.27740 39.34780 -0.07040 -0.17892 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.32860 39.61070 -0.28210 -0.71218 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.50200 38.63770 -0.13570 -0.35121 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26420 11.26340 0.00080 0.00710 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.91240 9.92530 -0.01290 -0.12997 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.02110 11.05000 -0.02890 -0.26154 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.18560 8.20320 -0.01760 -0.21455 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.43000 8.47000 -0.04000 -0.47226 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.93440 11.98980 -0.05540 -0.46206 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.43630 11.48390 -0.04760 -0.41449 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.69000 10.76000 -0.07000 -0.65056 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.92140 10.97210 -0.05070 -0.46208 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.55010 9.58980 -0.03970 -0.41398 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.95000 9.01000 -0.06000 -0.66593 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.57720 9.62170 -0.04450 -0.46250 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.40830 8.44330 -0.03500 -0.41453 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.85000 8.90000 -0.05000 -0.56180 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.12100 9.16330 -0.04230 -0.46162 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.27590 8.31030 -0.03440 -0.41394 群益中小型股基金 36.54000 36.85000 -0.31000 -0.84125 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.49830 9.49870 -0.00040 -0.00421 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.76260 8.75880 0.00380 0.04338 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.18150 8.19340 -0.01190 -0.14524 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.28440 8.28480 -0.00040 -0.00483 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.64200 7.63870 0.00330 0.04320 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.13610 7.14650 -0.01040 -0.14553 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.86600 9.86000 0.00600 0.06085 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.85260 10.84610 0.00650 0.05993 群益中國高收益債券基金-美元 10.46340 10.45500 0.00840 0.08034 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.62300 9.62770 -0.00470 -0.04882 群益中國新機會基金N-人民幣 7.59710 7.61180 -0.01470 -0.19312 群益中國新機會基金N-美元 6.93190 6.94190 -0.01000 -0.14405 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.37000 7.40000 -0.03000 -0.40541 群益中國新機會基金-人民幣 6.73750 6.75050 -0.01300 -0.19258 群益中國新機會基金-美元 7.41180 7.42260 -0.01080 -0.14550 群益中國新機會基金-新臺幣 7.04000 7.06000 -0.02000 -0.28329 群益平衡王基金 18.19880 18.19020 0.00860 0.04728 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.84000 5.83000 0.01000 0.17153 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.96570 10.93250 0.03320 0.30368 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.40080 10.36430 0.03650 0.35217 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.71160 9.68210 0.02950 0.30469 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.21060 9.17830 0.03230 0.35192 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.88360 9.87690 0.00670 0.06784 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.66400 9.65650 0.00750 0.07767 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.10500 9.09880 0.00620 0.06814 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.02560 9.01860 0.00700 0.07762 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.94080 9.93410 0.00670 0.06744 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.96710 9.95940 0.00770 0.07731 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.26530 9.25900 0.00630 0.06804 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.65690 9.64940 0.00750 0.07773 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.01570 10.02940 -0.01370 -0.13660 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.15380 7.16350 -0.00970 -0.13541 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.20120 10.19910 0.00210 0.02059 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.06400 10.06060 0.00340 0.03380 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.17350 10.18110 -0.00760 -0.07465 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.90690 9.90480 0.00210 0.02120 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.81480 9.81150 0.00330 0.03363 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.92170 9.92910 -0.00740 -0.07453 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.20130 10.19910 0.00220 0.02157 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.06400 10.06060 0.00340 0.03380 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.17370 10.18130 -0.00760 -0.07465 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.90690 9.90490 0.00200 0.02019 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.81470 9.81140 0.00330 0.03363 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.92170 9.92910 -0.00740 -0.07453 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.70180 9.69400 0.00780 0.08046 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 群益全球關鍵生技基金-美元 15.87460 15.86180 0.01280 0.08070 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.59000 15.60000 -0.01000 -0.06410 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.72000 10.78000 -0.06000 -0.55659 群益多利策略組合基金 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826 群益多重收益組合基金 13.43000 13.45000 -0.02000 -0.14870 群益多重資產組合基金 14.85000 14.83000 0.02000 0.13486 群益安家基金 22.58790 22.65550 -0.06760 -0.29838 群益安穩貨幣市場基金 16.10000 16.09970 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 22.36000 22.64000 -0.28000 -1.23675 群益亞太中小基金 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 群益亞太新趨勢平衡基金 15.17000 15.16000 0.01000 0.06596 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.53550 9.54660 -0.01110 -0.11627 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.24500 7.25350 -0.00850 -0.11718 群益店頭市場基金 81.74000 82.01000 -0.27000 -0.32923 群益東方盛世基金 8.35000 8.29000 0.06000 0.72376 群益東協成長基金-人民幣 12.76040 12.67960 0.08080 0.63724 群益東協成長基金-美元 11.12980 11.05400 0.07580 0.68572 群益東協成長基金-新臺幣 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.05240 11.04310 0.00930 0.08422 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.44010 10.43110 0.00900 0.08628 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.87710 9.88060 -0.00350 -0.03542 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.50590 9.49780 0.00810 0.08528 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.98220 8.97440 0.00780 0.08691 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.49590 8.49890 -0.00300 -0.03530 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.30250 9.29470 0.00780 0.08392 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.14200 9.13410 0.00790 0.08649 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.49110 9.49440 -0.00330 -0.03476 群益長安基金 24.27000 24.46000 -0.19000 -0.77678 群益美國新創亮點基金N-美元 9.94690 9.95430 -0.00740 -0.07434 群益美國新創亮點基金-美元 15.04730 15.05830 -0.01100 -0.07305 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.46000 14.50000 -0.04000 -0.27586 群益真善美基金 15.46100 15.42780 0.03320 0.21520 群益馬拉松基金 107.51000 108.22000 -0.71000 -0.65607 群益馬拉松基金I類型 107.68000 108.39000 -0.71000 -0.65504 群益深証中小板基金 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 群益創新科技基金 28.43000 28.69000 -0.26000 -0.90624 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.82970 8.81990 0.00980 0.11111 群益華夏盛世基金N-美元 8.07490 8.06210 0.01280 0.15877 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.37000 8.38000 -0.01000 -0.11933 群益華夏盛世基金-人民幣 9.61550 9.60480 0.01070 0.11140 群益華夏盛世基金-美元 8.90380 8.88960 0.01420 0.15974 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.61000 14.62000 -0.01000 -0.06840 群益奧斯卡基金 23.96000 24.11000 -0.15000 -0.62215 群益新興金鑽基金-美元 10.92670 10.96920 -0.04250 -0.38745 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.31000 8.36000 -0.05000 -0.59809 群益葛萊美基金 20.43000 20.67000 -0.24000 -1.16110 群益道瓊美國地產ETF基金 19.83000 19.86000 -0.03000 -0.15106 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.87000 8.76000 0.11000 1.25571 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.27000 11.58000 -0.31000 -2.67703 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.75110 11.73410 0.01700 0.14488 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.06740 11.04160 0.02580 0.23366 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.02110 10.99980 0.02130 0.19364 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.37490 8.36280 0.01210 0.14469 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.80040 8.77990 0.02050 0.23349 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.06000 8.06000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.41990 8.40370 0.01620 0.19277 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.92640 9.90330 0.02310 0.23326 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.73480 9.71210 0.02270 0.23373 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.12000 25.26000 -0.14000 -0.55424 德信中國精選成長基金 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537 德信台灣主流中小基金 15.89000 15.92000 -0.03000 -0.18844 德信新興股票組合基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 德信萬保貨幣市場基金 11.94370 11.94360 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.70110 10.71140 -0.01030 -0.09616 德信數位時代基金 24.96000 25.03000 -0.07000 -0.27966 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.98900 9.98920 -0.00020 -0.00200 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.92860 9.92900 -0.00040 -0.00403 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67240 11.67230 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.20000 13.26000 -0.06000 -0.45249 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.04000 18.27000 -0.23000 -1.25889 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.40370 10.35350 0.05020 0.48486 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.09760 15.02500 0.07260 0.48319 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.00200 8.00460 -0.00260 -0.03248 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.84300 10.82600 0.01700 0.15703 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.31660 11.29820 0.01840 0.16286 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.02330 13.02760 -0.00430 -0.03301 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.79000 16.81000 -0.02000 -0.11898 摩根中小基金 18.94000 19.11000 -0.17000 -0.88959 摩根中國A股基金 11.94000 11.99000 -0.05000 -0.41701 摩根中國A股基金(美元) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 摩根中國亮點基金 11.79000 11.88000 -0.09000 -0.75758 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.44110 10.44330 -0.00220 -0.02107 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.65270 11.63060 0.02210 0.19002 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.88530 8.87510 0.01020 0.11493 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.84020 11.84260 -0.00240 -0.02027 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.72970 13.70370 0.02600 0.18973 摩根台灣金磚基金-累積型 17.06000 17.25000 -0.19000 -1.10145 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.06000 17.25000 -0.19000 -1.10145 摩根台灣增長基金 45.14000 45.61000 -0.47000 -1.03048 摩根平衡基金 26.45000 26.65000 -0.20000 -0.75047 摩根全球α基金 18.63000 18.70000 -0.07000 -0.37433 摩根全球平衡基金 14.50010 14.60690 -0.10680 -0.73116 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.44320 9.42570 0.01750 0.18566 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.46410 10.43670 0.02740 0.26254 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.86000 9.83660 0.02340 0.23789 摩根多元入息成長基金-累積型 11.22090 11.20010 0.02080 0.18571 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.89280 9.86930 0.02350 0.23811 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.20380 10.16490 0.03890 0.38269 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.18350 13.13330 0.05020 0.38223 摩根亞洲基金 52.62000 52.62000 0.00000 0.00000 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.20150 8.18980 0.01170 0.14286 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.59710 9.57410 0.02300 0.24023 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.48590 8.46700 0.01890 0.22322 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.05170 12.03460 0.01710 0.14209 摩根東方內需機會基金 16.68000 16.68000 0.00000 0.00000 摩根東方科技基金 30.60000 30.72000 -0.12000 -0.39063 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.75000 9.67000 0.08000 0.82730 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.20000 9.12000 0.08000 0.87719 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.13000 11.06000 0.07000 0.63291 摩根金龍收成基金 19.11000 19.23000 -0.12000 -0.62402 摩根第一貨幣市場基金 15.09000 15.08990 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 13.47000 13.28000 0.19000 1.43072 摩根新金磚五國基金 10.99000 11.13000 -0.14000 -1.25786 摩根新絲路基金 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 摩根新興35基金 12.32000 12.41000 -0.09000 -0.72522 摩根新興日本基金 23.09000 22.90000 0.19000 0.82969 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.11850 7.13140 -0.01290 -0.18089 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.36130 9.37120 -0.00990 -0.10564 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.11410 9.12590 -0.01180 -0.12930 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.43430 10.45320 -0.01890 -0.18081 摩根新興科技基金 45.59000 46.04000 -0.45000 -0.97741 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.14730 8.15900 -0.01170 -0.14340 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.41770 10.43280 -0.01510 -0.14474 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.31540 8.35110 -0.03570 -0.42749 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.06710 9.08900 -0.02190 -0.24095 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.52620 8.54880 -0.02260 -0.26436 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.63660 9.67750 -0.04090 -0.42263 摩根龍揚基金 28.53000 28.71000 -0.18000 -0.62696 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 摩根環球股票收益基金-累積型 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 摩根總收益組合基金-月配息型 9.22450 9.22170 0.00280 0.03036 摩根總收益組合基金-累積型 11.20670 11.20330 0.00340 0.03035 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 20.73000 20.56000 0.17000 0.82685 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70650 11.67010 0.03640 0.31191 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.91310 10.87910 0.03400 0.31253 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.88350 9.86580 0.01770 0.17941 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.06940 10.03810 0.03130 0.31181 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.44190 9.41260 0.02930 0.31128 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.54570 8.53040 0.01530 0.17936 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.04850 10.07370 -0.02520 -0.25016 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.06310 10.10730 -0.04420 -0.43731 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.49070 9.47540 0.01530 0.16147 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.59420 9.59680 -0.00260 -0.02709 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.21000 9.19520 0.01480 0.16095 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.31000 9.31260 -0.00260 -0.02792 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.02760 11.01740 0.01020 0.09258 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.78850 10.77740 0.01110 0.10299 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.94890 9.95600 -0.00710 -0.07131 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.40790 10.39820 0.00970 0.09329 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.16650 10.15610 0.01040 0.10240 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.37810 9.38480 -0.00670 -0.07139 聯邦金鑽平衡基金 19.98960 19.90310 0.08650 0.43461 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.03630 9.04800 -0.01170 -0.12931 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.28980 9.31930 -0.02950 -0.31655 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.02120 9.03280 -0.01160 -0.12842 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.27410 9.30360 -0.02950 -0.31708 聯邦貨幣市場基金 13.17480 13.17460 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 10.54000 10.45000 0.09000 0.86124 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.99020 16.00740 -0.01720 -0.10745 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.81190 11.80610 0.00580 0.04913 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.31210 11.33330 -0.02120 -0.18706 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.83800 10.85830 -0.02030 -0.18695 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70240 11.70530 -0.00290 -0.02478 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.91720 10.93090 -0.01370 -0.12533 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35560 10.35820 -0.00260 -0.02510 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.45400 8.46460 -0.01060 -0.12523 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.90000 32.17000 -0.27000 -0.83929 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.95000 14.98000 -0.03000 -0.20027 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.94000 15.01000 -0.07000 -0.46636 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.47000 15.47000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.19000 12.19000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.83000 12.86000 -0.03000 -0.23328 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.70000 7.71000 -0.01000 -0.12970 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.30000 14.32000 -0.02000 -0.13966 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.51000 8.53000 -0.02000 -0.23447 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.31000 11.37000 -0.06000 -0.52770 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.04000 14.05000 -0.01000 -0.07117 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.50000 14.50000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.44000 14.44000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.40000 9.45000 -0.05000 -0.52910 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.21000 15.22000 -0.01000 -0.06570 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.12000 20.23000 -0.11000 -0.54375 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.22000 18.31000 -0.09000 -0.49153 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.54000 12.62000 -0.08000 -0.63391 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.96000 15.04000 -0.08000 -0.53191 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.66000 15.79000 -0.13000 -0.82331 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.76000 14.83000 -0.07000 -0.47202 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.91000 14.99000 -0.08000 -0.53369 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.25000 13.32000 -0.07000 -0.52553 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.25000 13.32000 -0.07000 -0.52553 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.99000 9.05000 -0.06000 -0.66298 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.88000 13.95000 -0.07000 -0.50179 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.35000 18.36000 -0.01000 -0.05447 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.16000 17.16000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.09000 13.09000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.87000 13.92000 -0.05000 -0.35920 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.94000 12.95000 -0.01000 -0.07722 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.93000 7.93000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.86000 12.86000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.23000 14.23000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.20000 14.20000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 聯博貨幣市場基金 15.00490 15.00480 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.31670 10.33040 -0.01370 -0.13262 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.42300 13.42620 -0.00320 -0.02383 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.33590 7.34570 -0.00980 -0.13341 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.62000 13.61000 0.01000 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