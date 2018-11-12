新聞

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/11/09  107/11/08  漲跌(元)  漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                               10.62400   10.62310   0.00090    0.00847
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.86980    9.87240  -0.00260   -0.02634
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.87250    9.87510  -0.00260   -0.02633
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.81770    9.81920  -0.00150   -0.01528
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.81780    9.81940  -0.00160   -0.01629
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.36000   21.48000  -0.12000   -0.55866
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.13000   22.95000   0.18000    0.78431
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.16640    9.16630   0.00010    0.00109
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.48120    9.47860   0.00260    0.02743
中國信託台灣活力基金                                               12.54000   12.52000   0.02000    0.15974
中國信託台灣優勢基金                                               14.58000   14.61000  -0.03000   -0.20534
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.58000    8.63000  -0.05000   -0.57937
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.18000    9.23000  -0.05000   -0.54171
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.87140    9.88550  -0.01410   -0.14263
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.16050    9.17360  -0.01310   -0.14280
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.28130   10.27910   0.00220    0.02140
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.50290    9.50080   0.00210    0.02210
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.49090   10.51390  -0.02300   -0.21876
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.08960    9.10950  -0.01990   -0.21845
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.58620   10.61390  -0.02770   -0.26098
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.47180    9.49660  -0.02480   -0.26115
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
中國信託智能運動基金-美元                                          10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99680   10.99670   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.31330    9.33500  -0.02170   -0.23246
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.89290    8.91370  -0.02080   -0.23335
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.48450    9.49860  -0.01410   -0.14844
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.05130    9.06470  -0.01340   -0.14783
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                       51.99000   52.45000  -0.46000   -0.87703
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.62660   38.72360  -0.09700   -0.25049
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.20210   37.29780  -0.09570   -0.25658
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.31000   17.37000  -0.06000   -0.34542
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.48340   11.48230   0.00110    0.00958
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.44600   10.49920  -0.05320   -0.50671
元大上證50基金                                                     27.29000   27.90000  -0.61000   -2.18638
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.32000   10.36000  -0.04000   -0.38610
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.07000    9.16000  -0.09000   -0.98253
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.09000   12.97000   0.12000    0.92521
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.15300   12.08400   0.06900    0.57100
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.33300   16.27100   0.06200    0.38105
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.68300    9.70700  -0.02400   -0.24724
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.19000    9.26100  -0.07100   -0.76666
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.86000    2.86000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.62000   12.68000  -0.06000   -0.47319
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.46930   45.52340  -0.05410   -0.11884
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.48610   10.47980   0.00630    0.06012
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.67020    9.66440   0.00580    0.06001
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.51940    9.56300  -0.04360   -0.45592
元大巴西指數基金                                                    6.27800    6.48800  -0.21000   -3.23674
元大巴菲特基金                                                     24.07000   24.21000  -0.14000   -0.57827
元大日經225基金                                                    28.01000   28.31000  -0.30000   -1.05970
元大台商收成基金                                                   20.72000   20.93000  -0.21000   -1.00334
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.25000   13.07000   0.18000    1.37720
元大台灣50單日正向2倍基金                                          32.33000   33.22000  -0.89000   -2.67911
元大台灣中型100基金                                                29.40000   29.63000  -0.23000   -0.77624
元大台灣加權股價指數基金                                           23.18400   23.45700  -0.27300   -1.16383
元大台灣卓越50基金                                                 77.62000   78.77000  -1.15000   -1.45995
元大台灣金融基金                                                   17.92000   17.98000  -0.06000   -0.33370
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.61000   29.81000  -0.20000   -0.67092
元大台灣高股息基金                                                 24.20000   24.30000  -0.10000   -0.41152
元大台灣電子科技基金                                               32.27000   32.70000  -0.43000   -1.31498
元大全球ETF成長組合基金                                            10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.35000   14.42000  -0.07000   -0.48544
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.69000   12.79000  -0.10000   -0.78186
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.86000    8.93000  -0.07000   -0.78387
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.63000   12.67000  -0.04000   -0.31571
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.75200   11.82400  -0.07200   -0.60893
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.62000    8.61000   0.01000    0.11614
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.55000    6.54000   0.01000    0.15291
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.00000    8.02000  -0.02000   -0.24938
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.24000    6.27000  -0.03000   -0.47847
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.34800    9.32600   0.02200    0.23590
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.69000   12.74000  -0.05000   -0.39246
元大全球農業商機基金                                               17.35000   17.37000  -0.02000   -0.11514
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
元大印尼指數基金                                                    8.79800    8.78200   0.01600    0.18219
元大多多基金                                                       15.21000   15.17000   0.04000    0.26368
元大多福基金                                                       46.96000   47.12000  -0.16000   -0.33956
元大亞太成長基金                                                    8.66000    8.62000   0.04000    0.46404
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.48850    8.51400  -0.02550   -0.29951
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.94980    6.97060  -0.02080   -0.29840
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.15100    9.09200   0.05900    0.64892
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.56000    9.51000   0.05000    0.52576
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.31000    9.26000   0.05000    0.53996
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.56000    9.51000   0.05000    0.52576
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.68400    9.59700   0.08700    0.90653
元大卓越基金                                                       40.62000   40.90000  -0.28000   -0.68460
元大店頭基金                                                        7.02000    7.02000   0.00000    0.00000
元大泛歐成長基金                                                    8.87000    8.92000  -0.05000   -0.56054
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.31020   10.30960   0.00060    0.00582
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.63370    9.59880   0.03490    0.36359
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.54870   31.62710  -0.07840   -0.24789
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   35.71150   35.80910  -0.09760   -0.27256
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        20.16040   20.15950   0.00090    0.00446
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        16.80000   16.81910  -0.01910   -0.11356
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.10940   38.25290  -0.14350   -0.37513
元大高科技基金                                                     16.66000   16.65000   0.01000    0.06006
元大得利貨幣市場基金                                               16.26950   16.26930   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99310   11.99290   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
元大華夏中小基金                                                    6.36000    6.40000  -0.04000   -0.62500
元大新中國基金-人民幣                                               8.49000    8.49000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-美元                                                 7.89100    7.91800  -0.02700   -0.34100
元大新中國基金-新台幣                                               7.82000    7.86000  -0.04000   -0.50891
元大新主流基金                                                     20.86000   20.81000   0.05000    0.24027
元大新東協平衡基金-美元                                             9.04200    9.06300  -0.02100   -0.23171
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.77000    8.81000  -0.04000   -0.45403
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.23720   10.21550   0.02170    0.21242
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.39380    9.40490  -0.01110   -0.11802
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.14260   10.17370  -0.03110   -0.30569
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.73900    8.76580  -0.02680   -0.30573
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.67880    9.68090  -0.00210   -0.02169
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.22910    9.23110  -0.00200   -0.02167
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.78330    9.80390  -0.02060   -0.21012
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.33270    9.35240  -0.01970   -0.21064
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.38850    9.39290  -0.00440   -0.04684
元大新興亞洲基金                                                   10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.83510    8.87800  -0.04290   -0.48322
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.49940    8.54060  -0.04120   -0.48240
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.03880    9.09980  -0.06100   -0.67034
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.69910    8.75780  -0.05870   -0.67026
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11560   15.11540   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.77000   32.86000  -0.09000   -0.27389
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.85000    8.79000   0.06000    0.68259
元大實質多重資產基金-美元                                           8.07200    8.04200   0.03000    0.37304
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.48000    8.46000   0.02000    0.23641
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.06000   15.52000   0.54000    3.47938
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.13000   13.05000  -0.92000   -7.04981
元大摩臺基金                                                       35.79000   36.32000  -0.53000   -1.45925
元大標普500基金                                                    25.96000   26.08000  -0.12000   -0.46012
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.11000   13.08000   0.03000    0.22936
元大標普500單日正向2倍基金                                         33.33000   33.53000  -0.20000   -0.59648
元大標智滬深300基金                                                14.81000   15.07000  -0.26000   -1.72528
元大歐洲50基金                                                     23.26000   23.34000  -0.08000   -0.34276
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.51290    9.54920  -0.03630   -0.38014
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.21090   10.21050   0.00040    0.00392
元大績效基金                                                       43.54000   43.44000   0.10000    0.23020
元大韓國KOSPI200基金                                               20.37000   20.64000  -0.27000   -1.30814
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.90000   14.00000  -0.10000   -0.71429
日盛上選基金                                                       28.63000   28.83000  -0.20000   -0.69372
日盛小而美基金                                                     15.72000   15.79000  -0.07000   -0.44332
日盛中國內需動力基金                                                8.72000    8.72000   0.00000    0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.58660   11.57890   0.00770    0.06650
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.61810    9.61170   0.00640    0.06659
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.59080   11.57890   0.01190    0.10277
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.61630    9.60650   0.00980    0.10201
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.46350   10.46360  -0.00010   -0.00096
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.66540    8.66550  -0.00010   -0.00115
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.85000    8.84000   0.01000    0.11312
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                       11.82000   11.90000  -0.08000   -0.67227
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.05170   10.05260  -0.00090   -0.00895
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.34330    9.34420  -0.00090   -0.00963
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.83580    9.84660  -0.01080   -0.10968
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.14400    9.15410  -0.01010   -0.11033
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.38740    2.38480   0.00260    0.10902
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.63980    1.63800   0.00180    0.10989
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36040    0.35980   0.00060    0.16676
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24830    0.24790   0.00040    0.16136
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.90660   11.90480   0.00180    0.01512
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.07070    8.06950   0.00120    0.01487
日盛亞洲機會基金                                                    6.31000    6.31000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                       14.84000   14.92000  -0.08000   -0.53619
日盛高科技基金                                                     15.52000   15.60000  -0.08000   -0.51282
日盛貨幣市場基金                                                   14.78370   14.78350   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.63000   34.87000  -0.24000   -0.68827
日盛精選五虎基金                                                   32.99000   33.18000  -0.19000   -0.57263
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49800   13.49780   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 25.07000   25.10000  -0.03000   -0.11952
台新MSCI中國基金                                                   18.74000   18.89000  -0.15000   -0.79407
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.33000   19.07000   0.26000    1.36340
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.33000   18.83000  -0.50000   -2.65534
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17510   14.17500   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.52800   10.49760   0.03040    0.28959
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.50730   10.51140  -0.00410   -0.03901
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.04390   10.06680  -0.02290   -0.22748
台新中國通基金                                                     35.50000   35.42000   0.08000    0.22586
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.43280    0.43470  -0.00190   -0.43708
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.26700   13.35200  -0.08500   -0.63661
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28750    0.28870  -0.00120   -0.41566
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.83000    8.89000  -0.06000   -0.67492
台新主流基金                                                       19.86000   19.87000  -0.01000   -0.05033
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.00000   19.98000   0.02000    0.10010
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.65540    0.65360   0.00180    0.27540
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.76000   14.74000   0.02000    0.13569
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48260    0.48120   0.00140    0.29094
台新台灣中小基金                                                   28.06000   27.92000   0.14000    0.50143
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.71130    9.69660   0.01470    0.15160
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.92970    8.93460  -0.00490   -0.05484
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.37000    8.39000  -0.02000   -0.23838
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.03690   10.04240  -0.00550   -0.05477
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.93210    9.90970   0.02240    0.22604
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.79160   10.76720   0.02440    0.22661
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
台新亞美短期債券基金                                               10.84700   10.85500  -0.00800   -0.07370
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.35740    8.35400   0.00340    0.04070
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27770    0.27710   0.00060    0.21653
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.73100   11.72630   0.00470    0.04008
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38450    0.38360   0.00090    0.23462
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09970   11.09960   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 27.56750   27.56080   0.00670    0.02431
台新智慧生活基金-美元                                               9.70760    9.78160  -0.07400   -0.75652
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.94000   10.03000  -0.09000   -0.89731
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.23500    8.21070   0.02430    0.29596
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.38050    8.37160   0.00890    0.10631
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.94140    8.91500   0.02640    0.29613
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.10800    9.09820   0.00980    0.10771
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.45440   10.52360  -0.06920   -0.65757
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33560    0.33720  -0.00160   -0.47450
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.72490    7.77600  -0.05110   -0.65715
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26120    0.26250  -0.00130   -0.49524
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.34000    5.38000  -0.04000   -0.74349
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.23000   20.32000  -0.09000   -0.44291
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             14.66000   14.76000  -0.10000   -0.67751
未來資產亞洲新富基金                                               17.94000   17.97000  -0.03000   -0.16694
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57780   12.57760   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                  9.76000    9.83000  -0.07000   -0.71211
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.16320   11.16230   0.00090    0.00806
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.83130    9.85470  -0.02340   -0.23745
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.10440    9.09640   0.00800    0.08795
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42000   10.41100   0.00900    0.08645
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.61830    7.62700  -0.00870   -0.11407
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.77970    8.78960  -0.00990   -0.11263
永豐中小基金                                                       46.75000   46.72000   0.03000    0.06421
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.71410    1.70790   0.00620    0.36302
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.29130    2.28300   0.00830    0.36356
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.71200    7.70300   0.00900    0.11684
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.00180    9.99020   0.01160    0.11611
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.20000    4.19000   0.01000    0.23866
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.64000   18.65000  -0.01000   -0.05362
永豐主流品牌基金                                                   16.69000   16.84000  -0.15000   -0.89074
永豐永豐基金                                                       31.11000   31.37000  -0.26000   -0.82882
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.43290    9.45060  -0.01770   -0.18729
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.58100    9.59900  -0.01800   -0.18752
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.32500    9.34870  -0.02370   -0.25351
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.47240    9.49640  -0.02400   -0.25273
永豐亞洲民生消費基金                                               10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
永豐南非幣2021保本基金                                             13.19150   13.20100  -0.00950   -0.07196
永豐高科技基金                                                     20.46000   20.62000  -0.16000   -0.77595
永豐貨幣市場基金                                                   13.89470   13.89450   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11730    2.11310   0.00420    0.19876
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.52300    2.51800   0.00500    0.19857
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.66480    7.66840  -0.00360   -0.04695
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.37510   10.37990  -0.00480   -0.04624
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.91490    6.92060  -0.00570   -0.08236
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.73740   10.74620  -0.00880   -0.08189
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.17000    7.15000   0.02000    0.27972
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.44000   16.42000   0.02000    0.12180
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.99000   49.62000  -0.63000   -1.26965
永豐領航科技基金                                                   33.79000   34.02000  -0.23000   -0.67607
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.20000   11.12000   0.08000    0.71942
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.79000   10.71000   0.08000    0.74697
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.52000    9.58000  -0.06000   -0.62630
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
永豐趨勢平衡基金                                                   37.07000   37.27000  -0.20000   -0.53662
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.65460   11.65340   0.00120    0.01030
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.40890    9.40390   0.00500    0.05317
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.74980    9.74460   0.00520    0.05336
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.42210    9.41570   0.00640    0.06797
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.65360    9.64710   0.00650    0.06738
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.42870    9.42280   0.00590    0.06261
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.89380    9.88770   0.00610    0.06169
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.39980    9.39260   0.00720    0.07666
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.71220    9.70490   0.00730    0.07522
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.92000    8.97000  -0.05000   -0.55741
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.56000    9.61000  -0.05000   -0.52029
兆豐國際中小基金                                                   13.15000   13.17000  -0.02000   -0.15186
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.17000   13.21000  -0.04000   -0.30280
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.21000   17.32000  -0.11000   -0.63510
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.15000   17.24000  -0.09000   -0.52204
兆豐國際生命科學基金                                               15.67000   15.74000  -0.07000   -0.44473
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.06820   10.09860  -0.03040   -0.30103
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.32280   10.34060  -0.01780   -0.17214
兆豐國際全球基金                                                   30.63000   30.66000  -0.03000   -0.09785
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.31620   10.31550   0.00070    0.00679
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.09850   10.05580   0.04270    0.42463
兆豐國際國民基金                                                   19.50000   19.54000  -0.04000   -0.20471
兆豐國際第一基金                                                   11.44000   11.46000  -0.02000   -0.17452
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.82940    9.82030   0.00910    0.09267
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.74100    7.73380   0.00720    0.09310
兆豐國際萬全基金                                                   18.56000   18.59000  -0.03000   -0.16138
兆豐國際電子基金                                                   22.13000   22.18000  -0.05000   -0.22543
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.54000   20.79000  -0.25000   -1.20250
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.64000   17.43000   0.21000    1.20482
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.69000   30.78000  -0.09000   -0.29240
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51390   12.51370   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.89230    9.89850  -0.00620   -0.06264
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.83680    9.84530  -0.00850   -0.08634
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.87050    9.87650  -0.00600   -0.06075
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.89380    9.90000  -0.00620   -0.06263
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.84400    9.85250  -0.00850   -0.08627
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.86950    9.87550  -0.00600   -0.06076
合庫台灣基金                                                        9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.03450   11.05070  -0.01620   -0.14660
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.94230   11.94530  -0.00300   -0.02511
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.68390   10.68540  -0.00150   -0.01404
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.45110   11.45260  -0.00150   -0.01310
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.95900    7.97060  -0.01160   -0.14553
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.29010    9.29170  -0.00160   -0.01722
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.87330    8.87460  -0.00130   -0.01465
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.75820    8.75960  -0.00140   -0.01598
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.10920    9.11050  -0.00130   -0.01427
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
合庫全球新興市場基金                                                8.80000    8.85000  -0.05000   -0.56497
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.13910   10.13890   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.34250    9.34070   0.00180    0.01927
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.59710    9.59610   0.00100    0.01042
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.86750    9.87720  -0.00970   -0.09821
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.32270   11.32120   0.00150    0.01325
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.59620   13.59520   0.00100    0.00736
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.53270    8.53160   0.00110    0.01289
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.22420    9.22310   0.00110    0.01193
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.66210    7.66970  -0.00760   -0.09909
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.52180    8.52030   0.00150    0.01761
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.95800    9.95720   0.00080    0.00803
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
安本標準兩岸價值基金                                               10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.04640   11.04520   0.00120    0.01086
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.89420    9.89040   0.00380    0.03842
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.70580    9.72000  -0.01420   -0.14609
安聯中國東協基金                                                   14.61000   14.65000  -0.04000   -0.27304
安聯中國策略基金-美元                                               9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.35000   12.40000  -0.05000   -0.40323
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.16000   12.19000  -0.03000   -0.24610
安聯中華新思路基金-美元                                            11.24000   11.27000  -0.03000   -0.26619
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.50000   10.55000  -0.05000   -0.47393
安聯台灣大壩基金                                                   24.51000   24.67000  -0.16000   -0.64856
安聯台灣科技基金                                                   39.28000   39.26000   0.02000    0.05094
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50320   12.50300   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   26.51000   26.65000  -0.14000   -0.52533
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.05360   10.05700  -0.00340   -0.03381
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.89690   14.90720  -0.01030   -0.06909
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.46850    9.47510  -0.00660   -0.06966
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.10000   11.12000  -0.02000   -0.17986
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.32000   11.36000  -0.04000   -0.35211
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.28960   12.28870   0.00090    0.00732
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.05910   10.06050  -0.00140   -0.01392
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.10820   12.11040  -0.00220   -0.01817
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.30860    9.30760   0.00100    0.01074
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.16220    9.16360  -0.00140   -0.01528
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.81750    8.81920  -0.00170   -0.01928
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.96000   10.99000  -0.03000   -0.27298
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.31000    9.33000  -0.02000   -0.21436
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.03200   12.03090   0.00110    0.00914
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.91040   10.91150  -0.00110   -0.01008
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.56500   10.56770  -0.00270   -0.02555
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.74040    8.74160  -0.00120   -0.01373
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.53590    8.53680  -0.00090   -0.01054
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.23960    8.24170  -0.00210   -0.02548
安聯全球人口趨勢基金                                               11.39000   11.43000  -0.04000   -0.34996
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.52000    9.60000  -0.08000   -0.83333
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        35.69000   36.05000  -0.36000   -0.99861
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.17000    8.31000  -0.14000   -1.68472
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.88540   11.89390  -0.00850   -0.07147
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.24560   10.25300  -0.00740   -0.07217
安聯全球新興市場基金                                               16.36000   16.49000  -0.13000   -0.78836
安聯全球農金趨勢基金                                                9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.47000    8.51000  -0.04000   -0.47004
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
安聯亞洲動態策略基金                                               20.82000   20.91000  -0.09000   -0.43042
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.08990   10.08740   0.00250    0.02478
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.79330    9.79110   0.00220    0.02247
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.88110   81.70330   0.17780    0.21762
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.10340   12.08360   0.01980    0.16386
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.49680   63.36000   0.13680    0.21591
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.30980    9.29450   0.01530    0.16461
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58090    2.57860   0.00230    0.08920
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.34020   10.35150  -0.01130   -0.10916
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.18910    2.18560   0.00350    0.16014
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.54260    8.55360  -0.01100   -0.12860
宏利台灣動力基金                                                   27.29000   27.51000  -0.22000   -0.79971
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.81900    9.80420   0.01480    0.15096
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.58490    9.58870  -0.00380   -0.03963
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.64310    7.63150   0.01160    0.15200
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.59270    7.59250   0.00020    0.00263
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
宏利全球債券組合基金                                               12.88360   12.87760   0.00600    0.04659
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.77570    2.77620  -0.00050   -0.01801
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.62150   11.63050  -0.00900   -0.07738
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.55310    8.55950  -0.00640   -0.07477
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42840    2.42450   0.00390    0.16086
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.76920   10.79070  -0.02150   -0.19925
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.18100    3.17560   0.00540    0.17005
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.51240    0.51140   0.00100    0.19554
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.80000   14.78000   0.02000    0.13532
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.79520   11.78870   0.00650    0.05514
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.44190   10.43710   0.00480    0.04599
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.07950   10.08360  -0.00410   -0.04066
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.77120    8.76850   0.00270    0.03079
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.38450    8.38060   0.00390    0.04654
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.27330    8.27650  -0.00320   -0.03866
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.24140    8.23560   0.00580    0.07043
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.75860    2.76090  -0.00230   -0.08331
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39960    0.40000  -0.00040   -0.10000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.09740   12.12000  -0.02260   -0.18647
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90830    0.90890  -0.00060   -0.06601
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.23840    7.25170  -0.01330   -0.18341
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.01200    2.01380  -0.00180   -0.08938
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28920    0.28950  -0.00030   -0.10363
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.85150    8.86760  -0.01610   -0.18156
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32090    0.32110  -0.00020   -0.06229
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65130   13.65110   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.39000    2.39000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
宏利臺灣股息收益基金                                               23.42000   23.60000  -0.18000   -0.76271
宏利澳幣保本基金                                                   12.24140   12.24050   0.00090    0.00735
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.25000   10.29000  -0.04000   -0.38873
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.09000   11.04000   0.05000    0.45290
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.94050    9.88840   0.05210    0.52688
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.12660    9.10910   0.01750    0.19212
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.54620    8.54590   0.00030    0.00351
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.32410   10.32370   0.00040    0.00387
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.56000    9.61000  -0.05000   -0.52029
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.44000    9.51000  -0.07000   -0.73607
貝萊德新台幣基金                                                   12.94080   12.94070   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.45000   23.61000  -0.16000   -0.67768
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.27470   11.27710  -0.00240   -0.02128
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.81580    9.84250  -0.02670   -0.27127
保德信大中華基金-人民幣                                             8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                               8.76000    8.78000  -0.02000   -0.22779
保德信大中華基金-新台幣                                            25.96000   26.05000  -0.09000   -0.34549
保德信中小型股基金                                                 37.80000   38.21000  -0.41000   -1.07302
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.01000    8.10000  -0.09000   -1.11111
保德信中國中小基金-美元                                             7.66000    7.76000  -0.10000   -1.28866
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.36000    7.47000  -0.11000   -1.47256
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.81740    8.85290  -0.03550   -0.40100
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.88600    8.92280  -0.03680   -0.41243
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.95540    8.98750  -0.03210   -0.35716
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.71800    9.75280  -0.03480   -0.35682
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.18000    8.23000  -0.05000   -0.60753
保德信中國品牌基金-美元                                             8.19000    8.23000  -0.04000   -0.48603
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.88000    8.92000  -0.04000   -0.44843
保德信台商全方位基金                                               30.84000   31.20000  -0.36000   -1.15385
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.73000   27.88000  -0.15000   -0.53802
保德信全球消費商機基金                                             18.10000   18.18000  -0.08000   -0.44004
保德信全球基礎建設基金                                             11.97000   12.04000  -0.07000   -0.58140
保德信全球資源基金                                                  7.61000    7.71000  -0.10000   -1.29702
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.68000   33.80000  -0.12000   -0.35503
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.05910   10.05090   0.00820    0.08158
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.05910   10.05090   0.00820    0.08158
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                              9.98820    9.99890  -0.01070   -0.10701
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                                9.98820    9.99890  -0.01070   -0.10701
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.55360    9.56560  -0.01200   -0.12545
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.41820   10.43170  -0.01350   -0.12941
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.02890    9.05770  -0.02880   -0.31796
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.83150    9.86290  -0.03140   -0.31836
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.02640    8.03320  -0.00680   -0.08465
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.67380   10.68290  -0.00910   -0.08518
保德信亞太基金                                                     19.79000   19.82000  -0.03000   -0.15136
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.28600    8.29140  -0.00540   -0.06513
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.07030   11.07750  -0.00720   -0.06500
保德信店頭市場基金                                                 27.06000   27.26000  -0.20000   -0.73368
保德信拉丁美洲基金                                                  6.95000    7.16000  -0.21000   -2.93296
保德信金平衡基金                                                   28.17000   28.39000  -0.22000   -0.77492
保德信金滿意基金                                                   38.11000   38.69000  -0.58000   -1.49910
保德信科技島基金                                                   23.05000   23.39000  -0.34000   -1.45361
保德信高成長基金                                                   85.09000   86.08000  -0.99000   -1.15009
保德信第一基金                                                     22.71000   22.95000  -0.24000   -1.04575
保德信貨幣市場基金                                                 15.78350   15.78330   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.32420   10.37220  -0.04800   -0.46278
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.44920   10.51770  -0.06850   -0.65128
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.54870   10.59770  -0.04900   -0.46236
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.99670   10.06210  -0.06540   -0.64996
保德信新世紀基金                                                    9.82000    9.90000  -0.08000   -0.80808
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.88390    7.88750  -0.00360   -0.04564
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.77530   10.78030  -0.00500   -0.04638
保德信新興趨勢組合基金                                             10.35000   10.63000  -0.28000   -2.63405
保德信瑞騰基金                                                     15.55190   15.55270  -0.00080   -0.00514
保德信歐洲組合基金                                                  9.86000    9.97000  -0.11000   -1.10331
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.70340    9.71040  -0.00700   -0.07209
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.01170   10.01910  -0.00740   -0.07386
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.63990    9.65740  -0.01750   -0.18121
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.79620    9.81330  -0.01710   -0.17425
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.76920    9.77170  -0.00250   -0.02558
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.92380    9.92640  -0.00260   -0.02619
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.62680    9.63530  -0.00850   -0.08822
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.74880    9.75730  -0.00850   -0.08711
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.02020   10.04110  -0.02090   -0.20814
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.04890   10.04720   0.00170    0.01692
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.04750   10.04580   0.00170    0.01692
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.94200    9.94710  -0.00510   -0.05127
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.94200    9.94710  -0.00510   -0.05127
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.94530    9.94960  -0.00430   -0.04322
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.13890   10.14100  -0.00210   -0.02071
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.82540    9.83420  -0.00880   -0.08948
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.92110    9.93010  -0.00900   -0.09063
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.59570    9.60290  -0.00720   -0.07498
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.41530    9.42540  -0.01010   -0.10716
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.03650   10.04100  -0.00450   -0.04482
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.03260   10.03720  -0.00460   -0.04583
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.10680   10.11230  -0.00550   -0.05439
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.18880   10.19490  -0.00610   -0.05983
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.01210   10.02170  -0.00960   -0.09579
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.01250   10.02220  -0.00970   -0.09679
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.92360    1.92090   0.00270    0.14056
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66050    2.65680   0.00370    0.13927
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28760    0.28750   0.00010    0.03478
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43100    0.43080   0.00020    0.04643
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.20990    8.21690  -0.00700   -0.08519
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.54130   11.55290  -0.01160   -0.10041
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.37050    9.36350   0.00700    0.07476
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.57900   11.57110   0.00790    0.06827
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.41780    8.42020  -0.00240   -0.02850
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.44730   10.45020  -0.00290   -0.02775
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.14310   10.15370  -0.01060   -0.10440
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.03480   10.05620  -0.02140   -0.21280
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.06680   10.07140  -0.00460   -0.04567
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.70460   10.70940  -0.00480   -0.04482
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.96950    9.98330  -0.01380   -0.13823
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.72440    9.73090  -0.00650   -0.06680
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.10860   10.11530  -0.00670   -0.06624
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.70440    9.72160  -0.01720   -0.17693
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.94160    9.95890  -0.01730   -0.17371
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.51230   10.50290   0.00940    0.08950
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.09240    6.10880  -0.01640   -0.26847
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.64280   10.67130  -0.02850   -0.26707
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65440   11.65430   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.42000   16.54000  -0.12000   -0.72551
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3757.13000 3784.60000 -27.47000   -0.72584
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.85360    9.85750  -0.00390   -0.03956
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.68930    8.69270  -0.00340   -0.03911
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.96380    9.96770  -0.00390   -0.03913
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.33000    6.30000   0.03000    0.47619
柏瑞巨人基金                                                       11.59000   11.66000  -0.07000   -0.60034
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66360   13.66340   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.44000   15.44000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.60650   11.62200  -0.01550   -0.13337
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.13770   10.13820  -0.00050   -0.00493
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.74630    9.74680  -0.00050   -0.00513
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.11880   10.11930  -0.00050   -0.00494
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.74630    9.74670  -0.00040   -0.00410
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.59340   10.58930   0.00410    0.03872
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.83680    8.83330   0.00350    0.03962
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.30810   10.30400   0.00410    0.03979
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.83700    8.83350   0.00350    0.03962
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.15000   12.10000   0.05000    0.41322
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.95000    7.92000   0.03000    0.37879
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.29000   12.34000  -0.05000   -0.40519
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.54000    9.92000  -0.38000   -3.83065
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.29030   11.31390  -0.02360   -0.20859
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.16460    8.18170  -0.01710   -0.20900
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.91470    9.93550  -0.02080   -0.20935
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.82180    8.84030  -0.01850   -0.20927
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.77670   11.79830  -0.02160   -0.18308
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.90640    6.91910  -0.01270   -0.18355
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.12350   10.14220  -0.01870   -0.18438
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.80860    8.82480  -0.01620   -0.18357
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.06360   11.07570  -0.01210   -0.10925
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.92750    8.93730  -0.00980   -0.10965
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.87100    9.88190  -0.01090   -0.11030
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.33850    9.34870  -0.01020   -0.10911
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.07960    9.08960  -0.01000   -0.11002
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.56000   17.61000  -0.05000   -0.28393
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.25000   16.33000  -0.08000   -0.48990
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.73060   12.74300  -0.01240   -0.09731
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.25870   10.26780  -0.00910   -0.08863
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.22020    9.22840  -0.00820   -0.08886
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.35350    9.36190  -0.00840   -0.08973
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.71000   14.19000   0.52000    3.66455
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.15000   24.93000  -1.78000   -7.13999
國泰大中華基金                                                     16.87000   17.01000  -0.14000   -0.82305
國泰小龍基金                                                       13.46000   13.58000  -0.12000   -0.88365
國泰中小成長基金                                                   36.05000   36.16000  -0.11000   -0.30420
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.80100    3.80040   0.00060    0.01579
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.82000   16.90000  -0.08000   -0.47337
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.63600    0.63790  -0.00190   -0.29785
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.59830    0.60010  -0.00180   -0.29995
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19610    2.18950   0.00660    0.30144
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.51740    9.53420  -0.01680   -0.17621
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.95380    7.96780  -0.01400   -0.17571
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31210    0.31220  -0.00010   -0.03203
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.58160   11.58060   0.00100    0.00864
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66460    1.67000  -0.00540   -0.32335
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.87690    9.91310  -0.03620   -0.36517
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32680    0.32740  -0.00060   -0.18326
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.87310    3.90010  -0.02700   -0.69229
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.13000   17.33000  -0.20000   -1.15407
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.55320    0.55890  -0.00570   -1.01986
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.85530    2.88270  -0.02740   -0.95050
國泰中港台基金台幣級別                                             12.63000   12.82000  -0.19000   -1.48206
國泰中港台基金美元級別                                              0.41290    0.41820  -0.00530   -1.26734
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.44000   27.74000  -0.30000   -1.08147
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.46000   12.37000   0.09000    0.72757
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       35.36000   35.90000  -0.54000   -1.50418
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.34080   10.36110  -0.02030   -0.19593
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.10340   10.12320  -0.01980   -0.19559
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.12690   10.14680  -0.01990   -0.19612
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33650    0.33650   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32860    0.32860   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32930    0.32930   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42120   12.42100   0.00020    0.00161
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.44730    2.44310   0.00420    0.17191
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.85000   10.88000  -0.03000   -0.27574
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.35290    0.35350  -0.00060   -0.16973
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.48870    0.48820   0.00050    0.10242
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.74000   12.78000  -0.04000   -0.31299
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.44120    0.44170  -0.00050   -0.11320
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.49000    5.57000  -0.08000   -1.43627
國泰全球資源基金美元級別                                            0.17600    0.17850  -0.00250   -1.40056
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.40240    0.40290  -0.00050   -0.12410
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.36200    0.36240  -0.00040   -0.11038
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42770    0.42820  -0.00050   -0.11677
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.50140    0.50070   0.00070    0.13980
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.83000   20.91000  -0.08000   -0.38259
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.57000   21.70000  -0.13000   -0.59908
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.41740    2.40020   0.01720    0.71661
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.72900   10.70490   0.02410    0.22513
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.52840    9.50700   0.02140    0.22510
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34950    0.34810   0.00140    0.40218
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.31040    0.30920   0.00120    0.38810
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.48080    0.47770   0.00310    0.64894
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36430    0.36440  -0.00010   -0.02744
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.85000   17.90000  -0.05000   -0.27933
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.58130    0.58210  -0.00080   -0.13743
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.80000   17.85000  -0.05000   -0.28011
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.80110    0.80000   0.00110    0.13750
國泰科技生化基金                                                   27.76000   28.07000  -0.31000   -1.10438
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.00000   28.04000  -0.04000   -0.14265
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.92000   12.93000  -0.01000   -0.07734
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    36.96360   37.07160  -0.10800   -0.29133
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.63120   20.63260  -0.00140   -0.00679
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.07900   17.09620  -0.01720   -0.10061
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.32650   38.47060  -0.14410   -0.37457
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.63430   39.75250  -0.11820   -0.29734
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.78140   42.85510  -0.07370   -0.17197
國泰紐幣2021保本基金                                               12.22840   12.23270  -0.00430   -0.03515
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.51580   12.52240  -0.00660   -0.05271
國泰紐幣保本基金                                                   12.51570   12.51200   0.00370    0.02957
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.80000   19.07000  -0.27000   -1.41584
國泰國泰基金台幣級別                                               18.80000   19.07000  -0.27000   -1.41584
國泰富時中國A50基金                                                17.40000   17.79000  -0.39000   -2.19224
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33370    0.33400  -0.00030   -0.08982
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46890    0.46810   0.00080    0.17090
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.45580   10.48890  -0.03310   -0.31557
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.39010    7.41350  -0.02340   -0.31564
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35640    0.35680  -0.00040   -0.11211
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24070    0.24100  -0.00030   -0.12448
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.18930    2.18980  -0.00050   -0.02283
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.64690    9.69920  -0.05230   -0.53922
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31330    0.31440  -0.00110   -0.34987
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.22190   40.26690  -0.04500   -0.11175
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.34000   17.44000  -0.10000   -0.57339
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.27000   11.30000  -0.03000   -0.26549
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36720    0.36750  -0.00030   -0.08163
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.28360    2.27640   0.00720    0.31629
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.47870    1.47400   0.00470    0.31886
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33940    0.33940   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33780    0.33740   0.00040    0.11855
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22190    0.22200  -0.00010   -0.04505
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.37120   10.37840  -0.00720   -0.06937
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.58960    6.59420  -0.00460   -0.06976
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.02000   14.83000   0.19000    1.28119
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.55000   30.35000  -0.80000   -2.63591
國泰價值卓越基金                                                   12.51000   12.60000  -0.09000   -0.71429
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.92000   10.01000  -0.09000   -0.89910
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.33950    0.34210  -0.00260   -0.76001
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.43350   38.50020  -0.06670   -0.17325
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.93000   19.94000  -0.01000   -0.05015
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.57000   18.74000  -0.17000   -0.90715
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.52000   17.73000  -0.21000   -1.18443
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.99960   12.00900  -0.00940   -0.07827
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39510    0.39510   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.01900   10.01490   0.00410    0.04094
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.97430    9.97270   0.00160    0.01604
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.89510    9.91210  -0.01700   -0.17151
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.01870   10.01450   0.00420    0.04194
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.97400    9.97240   0.00160    0.01604
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.89510    9.91210  -0.01700   -0.17151
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.25050   11.24960   0.00090    0.00800
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.76020    9.77290  -0.01270   -0.12995
第一金大中華基金                                                   23.44000   23.65000  -0.21000   -0.88795
第一金小型精選基金                                                 28.92000   28.93000  -0.01000   -0.03457
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.87000   11.84000   0.03000    0.25338
第一金中國世紀基金-美元                                             7.34530    7.35150  -0.00620   -0.08434
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.34580    7.35160  -0.00580   -0.07889
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.54060    9.52990   0.01070    0.11228
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.10500    8.12820  -0.02320   -0.28543
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.72490   10.71280   0.01210    0.11295
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.22990    9.25630  -0.02640   -0.28521
第一金中概平衡基金                                                 22.74000   22.79000  -0.05000   -0.21939
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26620   15.26600   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.01500  178.01300   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.03060   10.06130  -0.03070   -0.30513
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.03060   10.06130  -0.03070   -0.30513
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.17000   10.22000  -0.05000   -0.48924
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.17000   10.22000  -0.05000   -0.48924
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 13.41810   13.44310  -0.02500   -0.18597
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               13.41880   13.44390  -0.02510   -0.18670
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.83000   12.88000  -0.05000   -0.38820
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.83000   12.88000  -0.05000   -0.38820
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.59370    9.59380  -0.00010   -0.00104
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.59600    9.59600   0.00000    0.00000
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.22410    9.23510  -0.01100   -0.11911
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.24820    9.25930  -0.01110   -0.11988
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.16250   10.16250   0.00000    0.00000
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.78640    9.79810  -0.01170   -0.11941
第一金全球大趨勢基金                                               22.73000   22.85000  -0.12000   -0.52516
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.01290    8.00660   0.00630    0.07869
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.66870    5.66430   0.00440    0.07768
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.42720    9.49570  -0.06850   -0.72138
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.42840    9.49690  -0.06850   -0.72129
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.11000    9.18000  -0.07000   -0.76253
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.11000    9.18000  -0.07000   -0.76253
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.91030    9.98220  -0.07190   -0.72028
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.91160    9.98360  -0.07200   -0.72118
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.58000    9.65000  -0.07000   -0.72539
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.58000    9.65000  -0.07000   -0.72539
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.34980    8.35920  -0.00940   -0.11245
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.96810    9.97940  -0.01130   -0.11323
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.47270    9.46430   0.00840    0.08875
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.47160    9.46320   0.00840    0.08876
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.79660    7.79290   0.00370    0.04748
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.79560    7.79190   0.00370    0.04749
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.62320    8.62680  -0.00360   -0.04173
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.62380    8.62730  -0.00350   -0.04057
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.17010   11.16030   0.00980    0.08781
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.17100   11.16110   0.00990    0.08870
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.93140    9.92660   0.00480    0.04835
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.64330   14.64930  -0.00600   -0.04096
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              13.13220   13.19450  -0.06230   -0.47217
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            13.14870   13.21120  -0.06250   -0.47308
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            12.34000   12.42000  -0.08000   -0.64412
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          12.36000   12.44000  -0.08000   -0.64309
第一金亞洲科技基金                                                 17.37000   17.40000  -0.03000   -0.17241
第一金亞洲新興市場基金                                             12.45000   12.46000  -0.01000   -0.08026
第一金店頭市場基金                                                  7.51000    7.52000  -0.01000   -0.13298
第一金創新趨勢基金                                                 19.42000   19.47000  -0.05000   -0.25681
第一金電子基金                                                     28.44000   28.54000  -0.10000   -0.35039
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.98000   18.24000  -0.26000   -1.42544
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.80000   20.53000   0.27000    1.31515
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.05000    7.09000  -0.04000   -0.56417
統一大中華中小基金(美元)                                            6.39000    6.44000  -0.05000   -0.77640
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.41000    9.49000  -0.08000   -0.84299
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
統一大滿貫基金-A類型                                               28.93000   28.92000   0.01000    0.03458
統一大滿貫基金-I類型                                               28.93000   28.92000   0.01000    0.03458
統一大龍印基金                                                     12.93000   12.96000  -0.03000   -0.23148
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.28000    8.33000  -0.05000   -0.60024
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.52000    7.57000  -0.05000   -0.66050
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.50000    8.58000  -0.08000   -0.93240
統一中小基金                                                       21.48000   21.57000  -0.09000   -0.41725
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.64020    9.61380   0.02640    0.27461
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.92600    8.90700   0.01900    0.21332
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.63380    8.62160   0.01220    0.14151
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.62080   11.58900   0.03180    0.27440
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.69650   10.67370   0.02280    0.21361
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.33250   10.31790   0.01460    0.14150
統一台灣動力基金                                                   14.57000   14.66000  -0.09000   -0.61392
統一全天候基金-A類型                                               96.82000   97.45000  -0.63000   -0.64649
統一全天候基金-I類型                                               96.95000   97.58000  -0.63000   -0.64562
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.39490    8.38180   0.01310    0.15629
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.05200    8.04440   0.00760    0.09448
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.00600    8.00750  -0.00150   -0.01873
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.78210    8.76840   0.01370    0.15624
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.43080    8.42270   0.00810    0.09617
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.37560    8.37710  -0.00150   -0.01791
統一全球債券組合基金                                               11.83530   11.83870  -0.00340   -0.02872
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.09000   15.16000  -0.07000   -0.46174
統一全球新科技基金(美元)                                           14.09000   14.17000  -0.08000   -0.56457
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.45000   13.54000  -0.09000   -0.66470
統一亞太基金                                                       22.93000   22.87000   0.06000    0.26235
統一亞洲大金磚基金                                                 11.26000   11.24000   0.02000    0.17794
統一奔騰基金                                                       50.45000   50.53000  -0.08000   -0.15832
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67490   16.67470   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.95000    8.97000  -0.02000   -0.22297
統一強漢基金(美元)                                                  8.00000    8.02000  -0.02000   -0.24938
統一強漢基金(新台幣)                                               20.93000   21.03000  -0.10000   -0.47551
統一統信基金                                                       25.20000   25.34000  -0.14000   -0.55249
統一黑馬基金                                                       51.09000   51.10000  -0.01000   -0.01957
統一新亞洲科技能源基金                                             15.63000   15.61000   0.02000    0.12812
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.80140    7.79820   0.00320    0.04104
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.03750   10.03340   0.00410    0.04086
統一經建基金                                                       40.58000   40.86000  -0.28000   -0.68527
統一龍馬基金                                                       55.14000   55.28000  -0.14000   -0.25326
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.66000   15.71000  -0.05000   -0.31827
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.55000   40.76000  -0.21000   -0.51521
野村中國機會基金                                                   11.94000   11.99000  -0.05000   -0.41701
野村巴西基金                                                        5.92000    6.10000  -0.18000   -2.95082
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.51000   11.41000   0.10000    0.87642
野村台灣高股息基金                                                 22.66000   22.74000  -0.08000   -0.35180
野村台灣運籌基金                                                   30.83000   30.95000  -0.12000   -0.38772
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.39060    9.38500   0.00560    0.05967
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.30100    9.29720   0.00380    0.04087
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.36320    9.36210   0.00110    0.01175
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.70620    9.70040   0.00580    0.05979
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.54210    9.53820   0.00390    0.04089
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.46300    9.46180   0.00120    0.01268
野村平衡基金                                                       17.17000   17.23000  -0.06000   -0.34823
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.04000   13.06000  -0.02000   -0.15314
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
野村全球生技醫療基金                                               17.13000   17.21000  -0.08000   -0.46485
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.99360   10.00180  -0.00820   -0.08199
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.92920    9.93860  -0.00940   -0.09458
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.90220    9.91540  -0.01320   -0.13313
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.99350   10.00180  -0.00830   -0.08299
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.92920    9.93850  -0.00930   -0.09358
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.90220    9.91550  -0.01330   -0.13413
野村全球品牌基金                                                   25.96000   26.17000  -0.21000   -0.80245
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.77000   12.82000  -0.05000   -0.39002
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.91000   10.93000  -0.02000   -0.18298
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.30000   19.38000  -0.08000   -0.41280
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.19000   12.21000  -0.02000   -0.16380
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.00830   10.01270  -0.00440   -0.04394
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.41710   10.42230  -0.00520   -0.04989
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.29070   10.30020  -0.00950   -0.09223
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.25140    9.25810  -0.00670   -0.07237
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.01670    9.02300  -0.00630   -0.06982
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.58960    8.60560  -0.01600   -0.18593
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.12920   11.13730  -0.00810   -0.07273
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.60120   10.60850  -0.00730   -0.06881
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.16940   10.18820  -0.01880   -0.18453
野村成長基金                                                       26.03000   26.21000  -0.18000   -0.68676
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.34790    8.32970   0.01820    0.21850
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.34750    8.33030   0.01720    0.20648
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.48670    8.48260   0.00410    0.04833
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.03060    9.01100   0.01960    0.21751
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.91560    8.89720   0.01840    0.20681
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.06190    9.05750   0.00440    0.04858
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.04000    8.02000   0.02000    0.24938
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.62000   11.59000   0.03000    0.25884
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.13710    9.13200   0.00510    0.05585
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.16270    9.15820   0.00450    0.04914
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.25590    9.26050  -0.00460   -0.04967
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.81900    9.81460   0.00440    0.04483
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.73940    9.73460   0.00480    0.04931
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.84260    9.84760  -0.00500   -0.05077
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.25320    8.29860  -0.04540   -0.54708
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.83770    8.88970  -0.05200   -0.58495
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.70050    8.74320  -0.04270   -0.48838
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.78320   12.78150   0.00170    0.01330
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.91000   11.89950   0.01050    0.08824
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.66620    9.65700   0.00920    0.09527
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99630    9.99290   0.00340    0.03402
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97030    9.96870   0.00160    0.01605
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99450    9.99500  -0.00050   -0.00500
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99450    9.99110   0.00340    0.03403
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96900    9.96740   0.00160    0.01605
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00960   10.01010  -0.00050   -0.00499
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.71580    9.71100   0.00480    0.04943
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.68850    9.68480   0.00370    0.03820
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.64300    9.65800  -0.01500   -0.15531
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.88340    9.88780  -0.00440   -0.04450
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.02310   10.01950   0.00360    0.03593
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.63270    9.63020   0.00250    0.02596
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.16080    9.16510  -0.00430   -0.04692
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.12230   11.12750  -0.00520   -0.04673
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.87870    9.90650  -0.02780   -0.28062
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.96530   10.98130  -0.01600   -0.14570
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.43820   10.45440  -0.01620   -0.15496
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.20520   10.23380  -0.02860   -0.27947
野村泰國基金                                                       41.22000   41.29000  -0.07000   -0.16953
野村高科技基金                                                      8.19000    8.22000  -0.03000   -0.36496
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.99760   10.02900  -0.03140   -0.31309
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.05810   10.06940  -0.01130   -0.11222
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.40580   10.40770  -0.00190   -0.01826
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.41100    9.42530  -0.01430   -0.15172
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.32170    9.35100  -0.02930   -0.31334
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.21400    9.22640  -0.01240   -0.13440
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.70420   11.71670  -0.01250   -0.10669
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.14590   13.14290   0.00300    0.02283
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.61280   10.62890  -0.01610   -0.15147
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.51920   10.55230  -0.03310   -0.31368
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.66220   10.67680  -0.01460   -0.13675
野村貨幣市場基金                                                   16.28250   16.28230   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.01000   14.97000   0.04000    0.26720
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.93750    9.92250   0.01500    0.15117
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.79290    9.79360  -0.00070   -0.00715
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.78620    9.80540  -0.01920   -0.19581
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.76070    9.75760   0.00310    0.03177
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.71220    9.71320  -0.00100   -0.01030
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.72380    9.72380   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.83930    9.83630   0.00300    0.03050
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.77390    9.77510  -0.00120   -0.01228
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.89070    9.89080  -0.00010   -0.00101
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.73110    9.74130  -0.01020   -0.10471
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.66720    9.68010  -0.01290   -0.13326
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.62360    9.64030  -0.01670   -0.17323
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.79930    9.80950  -0.01020   -0.10398
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.72310    9.73610  -0.01300   -0.13352
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.67960    9.69640  -0.01680   -0.17326
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.97590    9.97110   0.00480    0.04814
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.75300    7.75040   0.00260    0.03355
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.62490   11.62110   0.00380    0.03270
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.67000    7.75000  -0.08000   -1.03226
野村精選貨幣市場基金                                               12.08650   12.08640   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.17000   10.24000  -0.07000   -0.68359
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.61000    7.66000  -0.05000   -0.65274
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.83000   10.90000  -0.07000   -0.64220
野村積極成長基金                                                   10.98000   11.05000  -0.07000   -0.63348
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.94000    8.00000  -0.06000   -0.75000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    28.91000   29.13000  -0.22000   -0.75524
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.25420   10.25910  -0.00490   -0.04776
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.48610    8.48190   0.00420    0.04952
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.81420    7.81110   0.00310    0.03969
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.71610    7.71810  -0.00200   -0.02591
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.70270   11.69750   0.00520    0.04445
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.49850   10.49430   0.00420    0.04002
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.40040   10.40320  -0.00280   -0.02691
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
野村環球基金-人民幣計價                                            15.77000   15.78000  -0.01000   -0.06337
野村環球基金-美元計價                                              12.26000   12.27000  -0.01000   -0.08150
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.09000   17.14000  -0.05000   -0.29172
野村鴻利基金                                                       19.79000   19.91000  -0.12000   -0.60271
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86790   16.86780   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       16.60000   16.67000  -0.07000   -0.41992
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.58000    9.48000   0.10000    1.05485
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.53000    9.49000   0.04000    0.42150
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.16000   14.11000   0.05000    0.35436
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.05140   10.05010   0.00130    0.01294
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.18370   13.18210   0.00160    0.01214
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.99430    9.98150   0.01280    0.12824
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.84240    9.86220  -0.01980   -0.20077
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.59180    9.59680  -0.00500   -0.05210
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.62020    9.61970   0.00050    0.00520
凱基台商天下基金                                                   11.62000   11.74000  -0.12000   -1.02215
凱基台灣精五門基金                                                 17.63000   17.76000  -0.13000   -0.73198
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.25820   38.36410  -0.10590   -0.27604
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.26870   38.42540  -0.15670   -0.40780
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.34560   40.31930   0.02630    0.06523
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.53070   10.55600  -0.02530   -0.23967
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.83000   12.79000   0.04000    0.31274
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.47670   11.48030  -0.00360   -0.03136
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.27000   11.29000  -0.02000   -0.17715
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55440   11.55430   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       23.41000   23.60000  -0.19000   -0.80508
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.32000   21.47000  -0.15000   -0.69865
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.73400   20.84200  -0.10800   -0.51818
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.26000   16.29000  -0.03000   -0.18416
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.58910   15.58540   0.00370    0.02374
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.21000    7.31000  -0.10000   -1.36799
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.95000   11.90000   0.05000    0.42017
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.52320   11.51680   0.00640    0.05557
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.95280   11.91110   0.04170    0.35009
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.21000   12.19000   0.02000    0.16407
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.75000   12.76000  -0.01000   -0.07837
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.53060   12.52370   0.00690    0.05510
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.92000   13.82000   0.10000    0.72359
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         32.43000   32.92000  -0.49000   -1.48846
富邦NASDAQ-100基金                                                 29.96000   30.20000  -0.24000   -0.79470
富邦上証180基金                                                    26.28000   26.70000  -0.42000   -1.57303
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.17150    0.17170  -0.00020   -0.11648
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.27000    5.28000  -0.01000   -0.18939
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.97000    7.73000   0.24000    3.10479
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   32.02000   34.39000  -2.37000   -6.89154
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.99200   10.96510   0.02690    0.24532
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.12940   10.11430   0.01510    0.14929
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.64150    9.66580  -0.02430   -0.25140
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.54680    9.52350   0.02330    0.24466
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.72510    8.71220   0.01290    0.14807
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.31070    8.33170  -0.02100   -0.25205
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.21200   20.20920   0.00280    0.01386
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.41950   11.41850   0.00100    0.00876
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.30320   10.35600  -0.05280   -0.50985
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.77120   12.74990   0.02130    0.16706
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.87420    1.87130   0.00290    0.15497
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.20260    9.18720   0.01540    0.16762
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.39810    1.39600   0.00210    0.15043
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.77570   11.76750   0.00820    0.06968
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70750    1.70810  -0.00060   -0.03513
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.11100   10.10400   0.00700    0.06928
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48490    1.48550  -0.00060   -0.04039
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.00170    9.99990   0.00180    0.01800
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.96790    9.97000  -0.00210   -0.02106
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.83000   14.75000   0.08000    0.54237
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  21.75000   22.01000  -0.26000   -1.18128
富邦日本東証基金                                                   21.58000   21.69000  -0.11000   -0.50715
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.10000   44.23000  -0.13000   -0.29392
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.54000   43.02000  -0.48000   -1.11576
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    47.60000   48.30000  -0.70000   -1.44928
富邦台灣心基金                                                     19.12000   19.23000  -0.11000   -0.57202
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.80000   45.46000  -0.66000   -1.45183
富邦台灣科技指數基金                                               49.77000   50.76000  -0.99000   -1.95035
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.02560   40.16640  -0.14080   -0.35054
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.49780   41.57690  -0.07910   -0.19025
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29030    0.29000   0.00030    0.10345
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.11000    9.12000  -0.01000   -0.10965
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53330    2.52710   0.00620    0.24534
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33660    0.33700  -0.00040   -0.11869
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.44000   10.45200  -0.01200   -0.11481
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19190    2.18650   0.00540    0.24697
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32150    0.32190  -0.00040   -0.12426
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.97390    8.98420  -0.01030   -0.11465
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65440   15.65420   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.62100   39.61940   0.00160    0.00404
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.62280   38.73640  -0.11360   -0.29326
富邦長紅基金                                                       54.15000   54.45000  -0.30000   -0.55096
富邦科技基金                                                       20.39000   20.57000  -0.18000   -0.87506
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.19560   40.29400  -0.09840   -0.24421
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        37.54930   37.64200  -0.09270   -0.24627
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.33130   38.47560  -0.14430   -0.37504
富邦恒生國企ETF基金                                                19.67000   20.12000  -0.45000   -2.23658
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.48000   14.02000   0.46000    3.28103
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.39000   26.98000  -1.59000   -5.89325
富邦高成長基金                                                     20.82000   20.96000  -0.14000   -0.66794
富邦基金A類型                                                      11.70000   11.77000  -0.07000   -0.59473
富邦基金I類型                                                      11.70000   11.77000  -0.07000   -0.59473
富邦深証100基金                                                     8.03000    8.11000  -0.08000   -0.98644
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.53000   19.58000  -0.05000   -0.25536
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40930    0.41000  -0.00070   -0.17073
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.21310   12.21950  -0.00640   -0.05238
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.37690    9.38180  -0.00490   -0.05223
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30090    0.30140  -0.00050   -0.16589
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.69710    8.70160  -0.00450   -0.05171
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.40000   17.54000  -0.14000   -0.79818
富邦精準基金                                                       39.86000   40.21000  -0.35000   -0.87043
富邦精銳中小基金                                                    9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.33000   15.50000  -0.17000   -1.09677
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.54000   20.83000  -0.29000   -1.39222
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.14000    8.03000   0.11000    1.36986
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.81000   13.16000  -0.35000   -2.65957
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.22000   19.23000  -0.01000   -0.05200
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.98890    9.94180   0.04710    0.47376
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.70390    9.69780   0.00610    0.06290
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.78390    9.80170  -0.01780   -0.18160
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.67660    9.63100   0.04560    0.47347
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.35900    9.35310   0.00590    0.06308
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.41920    9.43640  -0.01720   -0.18227
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.39000   28.75000  -0.36000   -1.25217
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.78090    9.77960   0.00130    0.01329
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.71540    9.71400   0.00140    0.01441
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.72850    9.72900  -0.00050   -0.00514
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.78090    9.77950   0.00140    0.01432
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.71540    9.71390   0.00150    0.01544
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.72780    9.72840  -0.00060   -0.00617
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.33420    8.31420   0.02000    0.24055
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.85110    8.82960   0.02150    0.24350
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.59520    8.57520   0.02000    0.23323
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.47140    9.44860   0.02280    0.24131
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.47360    9.45060   0.02300    0.24337
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.20710    9.18590   0.02120    0.23079
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.28520    9.26430   0.02090    0.22560
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.09330    8.09360  -0.00030   -0.00371
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.11460    9.11480  -0.00020   -0.00219
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.62090    8.62230  -0.00140   -0.01624
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.23930   10.23950  -0.00020   -0.00195
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.01060   10.01080  -0.00020   -0.00200
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.54820    9.54990  -0.00170   -0.01780
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.75640    8.75810  -0.00170   -0.01941
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.39680    9.39840  -0.00160   -0.01702
富達卓越領航全球組合基金                                           14.64000   14.68000  -0.04000   -0.27248
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.32790    8.32700   0.00090    0.01081
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.01320    9.01190   0.00130    0.01443
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.71880    8.71840   0.00040    0.00459
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.61740    9.61630   0.00110    0.01144
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.58170    9.58030   0.00140    0.01461
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.30500    9.30530  -0.00030   -0.00322
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.82180    8.82150   0.00030    0.00340
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.39210    9.39190   0.00020    0.00213
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.61000    8.68000  -0.07000   -0.80645
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.15000    9.25000  -0.10000   -1.08108
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.00000    8.11000  -0.11000   -1.35635
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.98000    6.97000   0.01000    0.14347
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.92000    7.94000  -0.02000   -0.25189
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.70000    7.74000  -0.04000   -0.51680
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.63260    9.61160   0.02100    0.21849
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.07460    9.06480   0.00980    0.10811
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.65690    8.65450   0.00240    0.02773
富蘭克林華美中華基金                                               10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.90000   17.99000  -0.09000   -0.50028
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.26000   18.38000  -0.12000   -0.65288
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.47000   10.53000  -0.06000   -0.56980
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.12000   10.20000  -0.08000   -0.78431
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.64190    7.67930  -0.03740   -0.48702
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.72310    8.75730  -0.03420   -0.39053
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.48730    9.52450  -0.03720   -0.39057
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.01570    9.05980  -0.04410   -0.48677
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.10100   11.08920   0.01180    0.10641
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.64440    8.63520   0.00920    0.10654
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.98970    8.98010   0.00960    0.10690
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.29850   13.26190   0.03660    0.27598
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.17210   10.14410   0.02800    0.27602
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.12200   10.11260   0.00940    0.09295
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.56730    7.56030   0.00700    0.09259
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.98410    8.97580   0.00830    0.09247
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.67160   10.67300  -0.00140   -0.01312
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.45090    7.45190  -0.00100   -0.01342
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.86360    8.86470  -0.00110   -0.01241
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.41130   10.39860   0.01270    0.12213
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.60950    7.60020   0.00930    0.12237
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.00120    8.01470  -0.01350   -0.16844
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.03470    9.04050  -0.00580   -0.06416
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.86200    9.86840  -0.00640   -0.06485
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.42630   12.44730  -0.02100   -0.16871
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.39000    8.39000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.58000    8.60000  -0.02000   -0.23256
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.10000    9.07000   0.03000    0.33076
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.59000    8.45000   0.14000    1.65680
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.45000   11.26000   0.19000    1.68739
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.40000    8.42000  -0.02000   -0.23753
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.32000    9.27000   0.05000    0.53937
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.26000    9.21000   0.05000    0.54289
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.98000    8.95000   0.03000    0.33520
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.55990   12.56910  -0.00920   -0.07320
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.73000    9.78000  -0.05000   -0.51125
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.39000    9.44000  -0.05000   -0.52966
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.57000    9.64000  -0.07000   -0.72614
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.13000    9.21000  -0.08000   -0.86862
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.30000    9.40000  -0.10000   -1.06383
富蘭克林華美第一富基金                                             33.08000   33.22000  -0.14000   -0.42143
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31390   10.31370   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.38000   14.33000   0.05000    0.34892
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.25000   13.24000   0.01000    0.07553
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.30000   15.32000  -0.02000   -0.13055
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.32330    7.39730  -0.07400   -1.00036
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.92130    9.95620  -0.03490   -0.35054
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.34270    9.34170   0.00100    0.01070
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.86660   10.86550   0.00110    0.01012
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.63720    6.64470  -0.00750   -0.11287
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.77280    8.77380  -0.00100   -0.01140
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.97110    9.97230  -0.00120   -0.01203
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.32250   10.33420  -0.01170   -0.11322
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.69320   11.69230   0.00090    0.00770
復華台灣智能基金                                                   11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
復華恒生基金                                                       19.69000   19.66000   0.03000    0.15259
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.31000   27.18000   0.13000    0.47829
復華滬深300 A股基金                                                19.51000   19.60000  -0.09000   -0.45918
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.72250    9.72360  -0.00110   -0.01131
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.52380    9.53000  -0.00620   -0.06506
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.87700    9.87790  -0.00090   -0.00911
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.63970    9.64600  -0.00630   -0.06531
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.55160    9.54940   0.00220    0.02304
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.00880   10.02540  -0.01660   -0.16558
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.57780    9.57670   0.00110    0.01149
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.03720   10.05500  -0.01780   -0.17703
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.57700    9.57590   0.00110    0.01149
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.03910   10.05690  -0.01780   -0.17699
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.95350    9.94060   0.01290    0.12977
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.91280    9.91170   0.00110    0.01110
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.87960    9.89710  -0.01750   -0.17682
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.90930    9.89460   0.01470    0.14857
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.89930   10.80560   0.09370    0.86714
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.84340    9.84160   0.00180    0.01829
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.90950    9.89470   0.01480    0.14958
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.89900   10.80490   0.09410    0.87090
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.84390    9.84210   0.00180    0.01829
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.84480    9.86160  -0.01680   -0.17036
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.08660    9.07800   0.00860    0.09473
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.10920    8.12260  -0.01340   -0.16497
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.04600    8.07460  -0.02860   -0.35420
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.45990   11.44910   0.01080    0.09433
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.24870   10.26570  -0.01700   -0.16560
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.28600   10.32250  -0.03650   -0.35360
景順主流基金                                                       14.59000   14.69000  -0.10000   -0.68074
景順台灣科技基金                                                   25.12000   25.18000  -0.06000   -0.23828
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.80000    8.83000  -0.03000   -0.33975
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.72000   10.75000  -0.03000   -0.27907
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
景順全球科技基金                                                   21.35000   21.50000  -0.15000   -0.69767
景順全球康健基金                                                   19.49000   19.49000   0.00000    0.00000
景順貨幣市場基金                                                   15.94900   15.94880   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       26.83000   27.12000  -0.29000   -1.06932
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.69000   13.85000  -0.16000   -1.15523
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.73000   12.91000  -0.18000   -1.39427
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.85000   10.88000  -0.03000   -0.27574
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.12000   11.16000  -0.04000   -0.35842
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.58520    8.58320   0.00200    0.02330
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.77840    7.77040   0.00800    0.10295
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.06790   11.06530   0.00260    0.02350
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.00760    9.99740   0.01020    0.10203
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.22000    7.24000  -0.02000   -0.27624
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.88000    6.86000   0.02000    0.29155
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.34050    9.34150  -0.00100   -0.01070
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.48720    9.50610  -0.01890   -0.19882
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.69880    9.69980  -0.00100   -0.01031
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.85380    9.87350  -0.01970   -0.19952
華南永昌永昌基金                                                   16.57000   16.70000  -0.13000   -0.77844
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.16190   14.16660  -0.00470   -0.03318
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.03000   10.09000  -0.06000   -0.59465
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
華南永昌全球精品基金                                               15.37000   15.53000  -0.16000   -1.03026
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.60000   12.62000  -0.02000   -0.15848
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.44000   12.48000  -0.04000   -0.32051
華南永昌物聯網精選基金                                              9.91000    9.99000  -0.08000   -0.80080
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22140   16.22110   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.74150   21.91920  -0.17770   -0.81070
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94840   11.94820   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.18470   10.17290   0.01180    0.11599
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                            9.94670    9.98680  -0.04010   -0.40153
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.73910    9.72790   0.01120    0.11513
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.48200    9.52020  -0.03820   -0.40125
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.95920    9.94920   0.01000    0.10051
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.67350    9.71400  -0.04050   -0.41692
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.61800    9.60840   0.00960    0.09991
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.33220    9.37120  -0.03900   -0.41617
華頓中小型基金                                                     20.93000   21.04000  -0.11000   -0.52281
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.14110   11.18580  -0.04470   -0.39961
華頓台灣基金                                                       21.84000   22.04000  -0.20000   -0.90744
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53030   11.53010   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               15.87000   15.88000  -0.01000   -0.06297
華頓全球高收益債券基金A                                            13.32810   13.34370  -0.01560   -0.11691
華頓全球高收益債券基金B                                             8.12510    8.13470  -0.00960   -0.11801
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.22000    5.27000  -0.05000   -0.94877
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.43030    2.43150  -0.00120   -0.04935
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.76000   10.81360  -0.05360   -0.49567
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.35050    0.35150  -0.00100   -0.28450
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.08560   11.08670  -0.00110   -0.00992
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.04500   10.03630   0.00870    0.08669
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.75740    9.80240  -0.04500   -0.45907
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.74490    8.78520  -0.04030   -0.45873
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.00250   10.02970  -0.02720   -0.27119
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.00310    9.02400  -0.02090   -0.23160
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.73000    9.84000  -0.11000   -1.11789
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.29000    8.43000  -0.14000   -1.66074
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.93000    9.07000  -0.14000   -1.54355
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.47560    2.47080   0.00480    0.19427
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.02770    2.01780   0.00990    0.49063
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.49460   11.50510  -0.01050   -0.09126
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.21520    9.22360  -0.00840   -0.09107
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35640    0.35660  -0.00020   -0.05609
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29210    0.29190   0.00020    0.06852
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.17000    3.16000   0.01000    0.31646
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.05000   14.07000  -0.02000   -0.14215
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.46000    0.46000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   22.07000   22.29000  -0.22000   -0.98699
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.12000   12.23000  -0.11000   -0.89943
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.04000    8.13000  -0.09000   -1.10701
匯豐安富基金                                                       24.21000   24.36000  -0.15000   -0.61576
匯豐成功基金                                                       39.26000   39.72000  -0.46000   -1.15811
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57140    2.55750   0.01390    0.54350
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.31450    2.30030   0.01420    0.61731
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.35530   11.33290   0.02240    0.19765
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.64380    7.62130   0.02250    0.29523
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37150    0.37050   0.00100    0.26991
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32630    0.32520   0.00110    0.33825
匯豐金磚動力基金                                                   13.33000   13.44000  -0.11000   -0.81845
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98710   14.98700   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.74000    4.76000  -0.02000   -0.42017
匯豐新鑽動力基金                                                   10.39000   10.47000  -0.08000   -0.76409
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.27380    5.33920  -0.06540   -1.22490
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.94230    9.00780  -0.06550   -0.72715
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.53000   47.99000  -0.46000   -0.95853
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.53000   47.99000  -0.46000   -0.95853
匯豐龍騰電子基金                                                   31.78000   32.04000  -0.26000   -0.81149
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.07700   12.08360  -0.00660   -0.05462
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.41000   16.45000  -0.04000   -0.24316
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.79000    8.85000  -0.06000   -0.67797
新光中國成長基金(美元)                                              8.76000    8.82000  -0.06000   -0.68027
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.67000    8.74000  -0.07000   -0.80092
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.54230   10.54210   0.00020    0.00190
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.59930    9.60460  -0.00530   -0.05518
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.84680    9.86900  -0.02220   -0.22495
新光台灣富貴基金                                                   20.66000   20.78000  -0.12000   -0.57748
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.68000    8.69000  -0.01000   -0.11507
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.59000   11.61000  -0.02000   -0.17227
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.23000   11.27000  -0.04000   -0.35492
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.93680    9.94630  -0.00950   -0.09551
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.65750    9.68310  -0.02560   -0.26438
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.51810    9.52720  -0.00910   -0.09552
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.23820    9.26270  -0.02450   -0.26450
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.68000    8.70000  -0.02000   -0.22989
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45720   15.45700   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.54000    8.53000   0.01000    0.11723
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.77000    8.78000  -0.01000   -0.11390
新光亞洲精選基金-美金                                              21.12000   20.95000   0.17000    0.81146
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.28000   21.14000   0.14000    0.66225
新光兩岸優勢基金                                                   10.09000   10.16000  -0.07000   -0.68898
新光店頭基金                                                       20.92000   21.03000  -0.11000   -0.52306
新光南非幣保本基金                                                 12.08000   12.07000   0.01000    0.08285
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
新光特選內需收益ETF基金                                            19.53000   19.77000  -0.24000   -1.21396
新光創新科技基金                                                   13.17000   13.19000  -0.02000   -0.15163
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.73440    9.73420   0.00020    0.00205
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.94480    9.94190   0.00290    0.02917
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.57680    9.57790  -0.00110   -0.01148
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.11700    9.11690   0.00010    0.00110
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.31990    9.31720   0.00270    0.02898
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.97000    8.97130  -0.00130   -0.01449
新光澳幣八年期保本基金                                             10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
新光澳幣十年期保本基金                                             10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
新光澳幣保本基金                                                   11.98000   11.98000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.09010   10.08710   0.00300    0.02974
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.53080    9.52820   0.00260    0.02729
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.46480    9.47280  -0.00800   -0.08445
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.92660    9.93510  -0.00850   -0.08556
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.90950    9.90920   0.00030    0.00303
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.44520    9.44490   0.00030    0.00318
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.41490    9.41450   0.00040    0.00425
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.87510    9.87470   0.00040    0.00405
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.01000    7.04000  -0.03000   -0.42614
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.68920    9.66110   0.02810    0.29086
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.09240    9.12280  -0.03040   -0.33323
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.56080    9.53400   0.02680    0.28110
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.04780    9.07130  -0.02350   -0.25906
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.12040    9.14540  -0.02500   -0.27336
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.69100    9.66430   0.02670    0.27627
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.53010   13.50870   0.02140    0.15842
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.18290    8.21360  -0.03070   -0.37377
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.20390   36.28850  -0.08460   -0.23313
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               38.81370   38.92390  -0.11020   -0.28312
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  36.76610   36.86440  -0.09830   -0.26665
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.27740   39.34780  -0.07040   -0.17892
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.32860   39.61070  -0.28210   -0.71218
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.50200   38.63770  -0.13570   -0.35121
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.26420   11.26340   0.00080    0.00710
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.91240    9.92530  -0.01290   -0.12997
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.02110   11.05000  -0.02890   -0.26154
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.18560    8.20320  -0.01760   -0.21455
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.43000    8.47000  -0.04000   -0.47226
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.93440   11.98980  -0.05540   -0.46206
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.43630   11.48390  -0.04760   -0.41449
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.69000   10.76000  -0.07000   -0.65056
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.92140   10.97210  -0.05070   -0.46208
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.55010    9.58980  -0.03970   -0.41398
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.95000    9.01000  -0.06000   -0.66593
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.57720    9.62170  -0.04450   -0.46250
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.40830    8.44330  -0.03500   -0.41453
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.85000    8.90000  -0.05000   -0.56180
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.12100    9.16330  -0.04230   -0.46162
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.27590    8.31030  -0.03440   -0.41394
群益中小型股基金                                                   36.54000   36.85000  -0.31000   -0.84125
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.49830    9.49870  -0.00040   -0.00421
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.76260    8.75880   0.00380    0.04338
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.18150    8.19340  -0.01190   -0.14524
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.28440    8.28480  -0.00040   -0.00483
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.64200    7.63870   0.00330    0.04320
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.13610    7.14650  -0.01040   -0.14553
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.86600    9.86000   0.00600    0.06085
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.85260   10.84610   0.00650    0.05993
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.46340   10.45500   0.00840    0.08034
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.62300    9.62770  -0.00470   -0.04882
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.59710    7.61180  -0.01470   -0.19312
群益中國新機會基金N-美元                                            6.93190    6.94190  -0.01000   -0.14405
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.37000    7.40000  -0.03000   -0.40541
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.73750    6.75050  -0.01300   -0.19258
群益中國新機會基金-美元                                             7.41180    7.42260  -0.01080   -0.14550
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.04000    7.06000  -0.02000   -0.28329
群益平衡王基金                                                     18.19880   18.19020   0.00860    0.04728
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.11000    8.11000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.84000    5.83000   0.01000    0.17153
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.96570   10.93250   0.03320    0.30368
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.40080   10.36430   0.03650    0.35217
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.71160    9.68210   0.02950    0.30469
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.21060    9.17830   0.03230    0.35192
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.88360    9.87690   0.00670    0.06784
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.66400    9.65650   0.00750    0.07767
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.10500    9.09880   0.00620    0.06814
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.02560    9.01860   0.00700    0.07762
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.94080    9.93410   0.00670    0.06744
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.96710    9.95940   0.00770    0.07731
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.26530    9.25900   0.00630    0.06804
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.65690    9.64940   0.00750    0.07773
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.01570   10.02940  -0.01370   -0.13660
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.15380    7.16350  -0.00970   -0.13541
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.20120   10.19910   0.00210    0.02059
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.06400   10.06060   0.00340    0.03380
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.17350   10.18110  -0.00760   -0.07465
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.90690    9.90480   0.00210    0.02120
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.81480    9.81150   0.00330    0.03363
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.92170    9.92910  -0.00740   -0.07453
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.20130   10.19910   0.00220    0.02157
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.06400   10.06060   0.00340    0.03380
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.17370   10.18130  -0.00760   -0.07465
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.90690    9.90490   0.00200    0.02019
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.81470    9.81140   0.00330    0.03363
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.92170    9.92910  -0.00740   -0.07453
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.70180    9.69400   0.00780    0.08046
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.87460   15.86180   0.01280    0.08070
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.59000   15.60000  -0.01000   -0.06410
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.72000   10.78000  -0.06000   -0.55659
群益多利策略組合基金                                               11.32000   11.33000  -0.01000   -0.08826
群益多重收益組合基金                                               13.43000   13.45000  -0.02000   -0.14870
群益多重資產組合基金                                               14.85000   14.83000   0.02000    0.13486
群益安家基金                                                       22.58790   22.65550  -0.06760   -0.29838
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10000   16.09970   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               22.36000   22.64000  -0.28000   -1.23675
群益亞太中小基金                                                   10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.17000   15.16000   0.01000    0.06596
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.53550    9.54660  -0.01110   -0.11627
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.24500    7.25350  -0.00850   -0.11718
群益店頭市場基金                                                   81.74000   82.01000  -0.27000   -0.32923
群益東方盛世基金                                                    8.35000    8.29000   0.06000    0.72376
群益東協成長基金-人民幣                                            12.76040   12.67960   0.08080    0.63724
群益東協成長基金-美元                                              11.12980   11.05400   0.07580    0.68572
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.95000   10.90000   0.05000    0.45872
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.05240   11.04310   0.00930    0.08422
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.44010   10.43110   0.00900    0.08628
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.87710    9.88060  -0.00350   -0.03542
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.50590    9.49780   0.00810    0.08528
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.98220    8.97440   0.00780    0.08691
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.49590    8.49890  -0.00300   -0.03530
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.30250    9.29470   0.00780    0.08392
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.14200    9.13410   0.00790    0.08649
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.49110    9.49440  -0.00330   -0.03476
群益長安基金                                                       24.27000   24.46000  -0.19000   -0.77678
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.94690    9.95430  -0.00740   -0.07434
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.04730   15.05830  -0.01100   -0.07305
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.46000   14.50000  -0.04000   -0.27586
群益真善美基金                                                     15.46100   15.42780   0.03320    0.21520
群益馬拉松基金                                                    107.51000  108.22000  -0.71000   -0.65607
群益馬拉松基金I類型                                               107.68000  108.39000  -0.71000   -0.65504
群益深証中小板基金                                                 10.36000   10.41000  -0.05000   -0.48031
群益創新科技基金                                                   28.43000   28.69000  -0.26000   -0.90624
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.82970    8.81990   0.00980    0.11111
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.07490    8.06210   0.01280    0.15877
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.37000    8.38000  -0.01000   -0.11933
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.61550    9.60480   0.01070    0.11140
群益華夏盛世基金-美元                                               8.90380    8.88960   0.01420    0.15974
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.61000   14.62000  -0.01000   -0.06840
群益奧斯卡基金                                                     23.96000   24.11000  -0.15000   -0.62215
群益新興金鑽基金-美元                                              10.92670   10.96920  -0.04250   -0.38745
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.31000    8.36000  -0.05000   -0.59809
群益葛萊美基金                                                     20.43000   20.67000  -0.24000   -1.16110
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.83000   19.86000  -0.03000   -0.15106
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.87000    8.76000   0.11000    1.25571
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.27000   11.58000  -0.31000   -2.67703
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.75110   11.73410   0.01700    0.14488
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.06740   11.04160   0.02580    0.23366
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.02110   10.99980   0.02130    0.19364
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.37490    8.36280   0.01210    0.14469
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.80040    8.77990   0.02050    0.23349
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.06000    8.06000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.41990    8.40370   0.01620    0.19277
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.92640    9.90330   0.02310    0.23326
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.73480    9.71210   0.02270    0.23373
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.67000    8.71000  -0.04000   -0.45924
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.22000    9.26000  -0.04000   -0.43197
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                       25.12000   25.26000  -0.14000   -0.55424
德信中國精選成長基金                                               10.19000   10.25000  -0.06000   -0.58537
德信台灣主流中小基金                                               15.89000   15.92000  -0.03000   -0.18844
德信新興股票組合基金                                               10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94370   11.94360   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.70110   10.71140  -0.01030   -0.09616
德信數位時代基金                                                   24.96000   25.03000  -0.07000   -0.27966
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.98900    9.98920  -0.00020   -0.00200
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.92860    9.92900  -0.00040   -0.00403
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67240   11.67230   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.20000   13.26000  -0.06000   -0.45249
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.04000   18.27000  -0.23000   -1.25889
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.40370   10.35350   0.05020    0.48486
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.09760   15.02500   0.07260    0.48319
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.00200    8.00460  -0.00260   -0.03248
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.84300   10.82600   0.01700    0.15703
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.31660   11.29820   0.01840    0.16286
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.02330   13.02760  -0.00430   -0.03301
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     16.79000   16.81000  -0.02000   -0.11898
摩根中小基金                                                       18.94000   19.11000  -0.17000   -0.88959
摩根中國A股基金                                                    11.94000   11.99000  -0.05000   -0.41701
摩根中國A股基金(美元)                                               9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
摩根中國亮點基金                                                   11.79000   11.88000  -0.09000   -0.75758
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.44110   10.44330  -0.00220   -0.02107
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.65270   11.63060   0.02210    0.19002
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.88530    8.87510   0.01020    0.11493
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.84020   11.84260  -0.00240   -0.02027
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.72970   13.70370   0.02600    0.18973
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.06000   17.25000  -0.19000   -1.10145
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.06000   17.25000  -0.19000   -1.10145
摩根台灣增長基金                                                   45.14000   45.61000  -0.47000   -1.03048
摩根平衡基金                                                       26.45000   26.65000  -0.20000   -0.75047
摩根全球α基金                                                     18.63000   18.70000  -0.07000   -0.37433
摩根全球平衡基金                                                   14.50010   14.60690  -0.10680   -0.73116
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.44320    9.42570   0.01750    0.18566
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.46410   10.43670   0.02740    0.26254
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.86000    9.83660   0.02340    0.23789
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.22090   11.20010   0.02080    0.18571
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.89280    9.86930   0.02350    0.23811
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.20380   10.16490   0.03890    0.38269
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.18350   13.13330   0.05020    0.38223
摩根亞洲基金                                                       52.62000   52.62000   0.00000    0.00000
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.20150    8.18980   0.01170    0.14286
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.59710    9.57410   0.02300    0.24023
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.48590    8.46700   0.01890    0.22322
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.05170   12.03460   0.01710    0.14209
摩根東方內需機會基金                                               16.68000   16.68000   0.00000    0.00000
摩根東方科技基金                                                   30.60000   30.72000  -0.12000   -0.39063
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.40000    9.34000   0.06000    0.64240
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.75000    9.67000   0.08000    0.82730
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.20000    9.12000   0.08000    0.87719
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.13000   11.06000   0.07000    0.63291
摩根金龍收成基金                                                   19.11000   19.23000  -0.12000   -0.62402
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09000   15.08990   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   13.47000   13.28000   0.19000    1.43072
摩根新金磚五國基金                                                 10.99000   11.13000  -0.14000   -1.25786
摩根新絲路基金                                                      9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
摩根新興35基金                                                     12.32000   12.41000  -0.09000   -0.72522
摩根新興日本基金                                                   23.09000   22.90000   0.19000    0.82969
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.11850    7.13140  -0.01290   -0.18089
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.36130    9.37120  -0.00990   -0.10564
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.11410    9.12590  -0.01180   -0.12930
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.43430   10.45320  -0.01890   -0.18081
摩根新興科技基金                                                   45.59000   46.04000  -0.45000   -0.97741
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.14730    8.15900  -0.01170   -0.14340
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.41770   10.43280  -0.01510   -0.14474
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.31540    8.35110  -0.03570   -0.42749
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.06710    9.08900  -0.02190   -0.24095
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.52620    8.54880  -0.02260   -0.26436
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.63660    9.67750  -0.04090   -0.42263
摩根龍揚基金                                                       28.53000   28.71000  -0.18000   -0.62696
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.25000   11.26000  -0.01000   -0.08881
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.22450    9.22170   0.00280    0.03036
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.20670   11.20330   0.00340    0.03035
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     20.73000   20.56000   0.17000    0.82685
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.70650   11.67010   0.03640    0.31191
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.91310   10.87910   0.03400    0.31253
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.88350    9.86580   0.01770    0.17941
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.06940   10.03810   0.03130    0.31181
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.44190    9.41260   0.02930    0.31128
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.54570    8.53040   0.01530    0.17936
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.04850   10.07370  -0.02520   -0.25016
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.06310   10.10730  -0.04420   -0.43731
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.49070    9.47540   0.01530    0.16147
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.59420    9.59680  -0.00260   -0.02709
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.21000    9.19520   0.01480    0.16095
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.31000    9.31260  -0.00260   -0.02792
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.02760   11.01740   0.01020    0.09258
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.78850   10.77740   0.01110    0.10299
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.94890    9.95600  -0.00710   -0.07131
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.40790   10.39820   0.00970    0.09329
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.16650   10.15610   0.01040    0.10240
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.37810    9.38480  -0.00670   -0.07139
聯邦金鑽平衡基金                                                   19.98960   19.90310   0.08650    0.43461
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.03630    9.04800  -0.01170   -0.12931
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.28980    9.31930  -0.02950   -0.31655
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.02120    9.03280  -0.01160   -0.12842
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.27410    9.30360  -0.02950   -0.31708
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17480   13.17460   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   10.54000   10.45000   0.09000    0.86124
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.99020   16.00740  -0.01720   -0.10745
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.81190   11.80610   0.00580    0.04913
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.31210   11.33330  -0.02120   -0.18706
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.83800   10.85830  -0.02030   -0.18695
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.70240   11.70530  -0.00290   -0.02478
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.91720   10.93090  -0.01370   -0.12533
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.35560   10.35820  -0.00260   -0.02510
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.45400    8.46460  -0.01060   -0.12523
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.90000   32.17000  -0.27000   -0.83929
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.95000   14.98000  -0.03000   -0.20027
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.94000   15.01000  -0.07000   -0.46636
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.83000    9.89000  -0.06000   -0.60667
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.47000   15.47000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.19000   12.19000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.83000   12.86000  -0.03000   -0.23328
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.06000   12.06000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.70000    7.71000  -0.01000   -0.12970
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.30000   14.32000  -0.02000   -0.13966
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.51000    8.53000  -0.02000   -0.23447
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.31000   11.37000  -0.06000   -0.52770
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.04000   14.05000  -0.01000   -0.07117
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.50000   14.50000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.44000   14.44000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.40000    9.45000  -0.05000   -0.52910
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.21000   15.22000  -0.01000   -0.06570
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)          10.06000   10.11000  -0.05000   -0.49456
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.12000   20.23000  -0.11000   -0.54375
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.22000   18.31000  -0.09000   -0.49153
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.54000   12.62000  -0.08000   -0.63391
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.96000   15.04000  -0.08000   -0.53191
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.66000   15.79000  -0.13000   -0.82331
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.76000   14.83000  -0.07000   -0.47202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.77000    9.83000  -0.06000   -0.61038
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.91000   14.99000  -0.08000   -0.53369
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.25000   13.32000  -0.07000   -0.52553
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.25000   13.32000  -0.07000   -0.52553
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.99000    9.05000  -0.06000   -0.66298
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.88000   13.95000  -0.07000   -0.50179
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.35000   18.36000  -0.01000   -0.05447
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.16000   17.16000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.09000   13.09000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.87000   13.92000  -0.05000   -0.35920
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.94000   12.95000  -0.01000   -0.07722
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.93000    7.93000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.86000   12.86000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.23000   14.23000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.20000   14.20000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
聯博貨幣市場基金                                                   15.00490   15.00480   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.31670   10.33040  -0.01370   -0.13262
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.42300   13.42620  -0.00320   -0.02383
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.33590    7.34570  -0.00980   -0.13341
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.62000   13.61000   0.01000    0.07348
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.66000   13.65000   0.01000    0.07326
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   18.83000   18.88000  -0.05000   -0.26483
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.87000   10.91000  -0.04000   -0.36664
瀚亞巴西基金                                                        5.22000    5.33000  -0.11000   -2.06379
瀚亞外銷基金                                                       37.53000   37.73000  -0.20000   -0.53008
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.65000   11.62000   0.03000    0.25818
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.31000    9.28000   0.03000    0.32328
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.66870   10.68850  -0.01980   -0.18525
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.30510   10.30690  -0.00180   -0.01746
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.16610   12.17950  -0.01340   -0.11002
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.11010   10.13350  -0.02340   -0.23092
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.35190    7.36520  -0.01330   -0.18058
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.87590    7.87740  -0.00150   -0.01904
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.97750    7.98630  -0.00880   -0.11019
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.98910    7.00520  -0.01610   -0.22983
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.67700    8.68660  -0.00960   -0.11052
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.04370    9.06010  -0.01640   -0.18101
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.20910    9.21080  -0.00170   -0.01846
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.04440    9.05430  -0.00990   -0.10934
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.61000   11.60000   0.01000    0.08621
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                               10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.61000    9.66000  -0.05000   -0.51760
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                               10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.82000   11.79000   0.03000    0.25445
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.49000   11.44000   0.05000    0.43706
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.34000   14.29000   0.05000    0.34990
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.03000    8.99000   0.04000    0.44494
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.69000    8.65000   0.04000    0.46243
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.68000    8.65000   0.03000    0.34682
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.38000   11.35000   0.03000    0.26432
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.64870   11.62500   0.02370    0.20387
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.13300   13.17390  -0.04090   -0.31046
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.57270   10.54140   0.03130    0.29692
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.33430   10.31880   0.01550    0.15021
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.47990   11.46680   0.01310    0.11424
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.85480    8.83710   0.01770    0.20029
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.47350    9.49900  -0.02550   -0.26845
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.70230    8.67660   0.02570    0.29620
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.49420    8.48150   0.01270    0.14974
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.83220    8.82200   0.01020    0.11562
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.25040   14.26930  -0.01890   -0.13245
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.73060   10.72940   0.00120    0.01118
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.46190   10.45620   0.00570    0.05451
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.31800   12.33430  -0.01630   -0.13215
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.90000   10.96000  -0.06000   -0.54745
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.75000   19.82000  -0.07000   -0.35318
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57550   13.57530   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 26.18000   26.35000  -0.17000   -0.64516
瀚亞高科技基金                                                     52.21000   52.29000  -0.08000   -0.15299
瀚亞理財通基金                                                     25.40000   25.59000  -0.19000   -0.74248
瀚亞菁華基金                                                       20.39000   20.53000  -0.14000   -0.68193
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.95820   13.03040  -0.07220   -0.55409
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.97610    9.02620  -0.05010   -0.55505
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.29700   10.35470  -0.05770   -0.55723
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.51670   10.60740  -0.09070   -0.85506
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.05050   10.09920  -0.04870   -0.48222
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.45470    9.51850  -0.06380   -0.67027
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.68880    9.75240  -0.06360   -0.65215
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.06260    8.15580  -0.09320   -1.14275
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.78530    7.90570  -0.12040   -1.52295
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.51340    8.59060  -0.07720   -0.89866
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.90040    7.98710  -0.08670   -1.08550
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.53380    7.62810  -0.09430   -1.23622
瀚亞電通網基金                                                     13.17000   13.23000  -0.06000   -0.45351
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.46930   13.47660  -0.00730   -0.05417
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.37220   10.37060   0.00160    0.01543
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.61040    9.60460   0.00580    0.06039
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.23280   11.23900  -0.00620   -0.05517
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       11.15000   11.19000  -0.04000   -0.35746
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞