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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月09日 交易日  
  
停止融資   融資分配  停止融券         融券分配  股價波動    降    低  股    權   成 交 量   融券餘額 >=
                                                過    劇    融資成數  過度集中   過度異常   融資餘額60%
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合世       晟楠      富邦美債1-3                信立                  新昕纖      生泰      大江
易威       駿熠電    富邦美債20年               兆遠                  謚源        杏昌      碩禾
穆拉德               元大美債7-10               信驊                  東林        美時      撼訊
南璋                 富邦中國政策債             大峽谷-KY             欣厚-KY     強生      台燿
勝昱                 元大美債1-3                台半                  友銓        寶島科
飛寶企業             元大投資級公司債           中美晶                達威        中華食
精確                 元大中國債3-5              合邦                  三圓        世坤
宏易                 群益15年IG電信債           九豪                  雙喜        冠好
唐鋒                 群益15年IG科技債           撼訊                  力泰        萬國通
榮群                 群益10年IG金融債           信昌電                理銘        新昕纖
天宇                 國泰投資級公司債           合晶                  亞都        力肯
新零售               國泰5Y+新興債              環球晶                東凌-KY     泰茂
力新                 國泰1-5Y高收債             VHQ-KY                明揚        精確
恩得利               富邦全球投等債                                   綠河-KY     崇友
李洲                 富邦全球高收債                                   欣泰        至興
凱柏實業             國泰中國政金債5+                                             長佳
元炬                 富邦中政債0-1                                                大恭
及成                 富邦A級公司債                                                永純
和進                 FH中國政策債                                                 雙邦
耀勝                 凱基中國債3-10                                               致振
倚強                 凱基新興債10+                                                創威
錦明                 凱基科技債10+                                                唐榮
鑫創                 元大AAA至A公司債                                             晉椿
廣寰科               群益AAA-AA公司債                                             世豐
點晶                 群益15年IG公用債                                             久陽
建舜電               群益15年EM主權債                                             強新
泰谷                 合世                                                         松和
典範                 易威                                                         恩得利
長天                 穆拉德                                                       謚源
益通                 南璋                                                         李洲
振維                 勝昱                                                         港建
鴻翊                 飛寶企業                                                     及成
迎輝                 精確                                                         新洲
欣厚-KY              宏易                                                         倚強
兆遠                 唐鋒                                                         至寶電
太欣                 榮群                                                         錦明
系統電               天宇                                                         宇環
世紀                 新零售                                                       廣寰科
華容                 力新                                                         點晶
建榮                 恩得利                                                       幸康
立衛                 李洲                                                         泰谷
天揚                 凱柏實業                                                     長天
鈺創                 元炬                                                         鴻翊
佳總                 及成                                                         先益
合正                 和進                                                         泓格
寶聯通               耀勝                                                         晶達
凱鈺                 倚強                                                         立衛
德宏                 錦明                                                         合正
合邦                 鑫創                                                         凱鈺
萬旭                 廣寰科                                                       三聯
驊宏資               點晶                                                         合邦
久正                 建舜電                                                       亞元
上揚                 泰谷                                                         萬旭
全譜                 典範                                                         訊達
易通展               長天                                                         驊宏資
安鈦克               益通                                                         撼訊
元隆                 振維                                                         順發
沛亨                 鴻翊                                                         亞銳士
九暘                 迎輝                                                         信昌電
凱碩                 欣厚-KY                                                      合晶
全達                 兆遠                                                         全譜
奧斯特               緯軟                                                         易通展
保銳                 太欣                                                         沛波
越峰                 系統電                                                       元隆
英格爾               世紀                                                         沛亨
士開                 華容                                                         迅德
昇益                 建榮                                                         倉和
志嘉                 立衛                                                         光菱
富裔                 天揚                                                         星雲
正德                 鈺創                                                         三圓
燦星旅               佳總                                                         雙喜
富驛-KY              合正                                                         力泰
劍湖山               寶聯通                                                       豐謙
德記                 凱鈺                                                         理銘
泰偉                 德宏                                                         惠普
華義                 合邦                                                         中連貨
昇華                 萬旭                                                         漢來美食
得利影               驊宏資                                                       易飛網
鼎創達               久正                                                         高野
花王                 上揚                                                         亞都
邦泰                 全譜                                                         老爺知
                     易通展                                                       滿心
                     安鈦克                                                       東凌-KY
                     元隆                                                         德記
                     沛亨                                                         誠品生活
                     九暘                                                         大宇資
                     凱碩                                                         得利影
                     全達                                                         時報
                     奧斯特                                                       琉園
                     保銳                                                         旭然
                     越峰                                                         鼎創達
                     英格爾                                                       捷必勝-KY
                     士開                                                         明揚
                     昇益                                                         綠河-KY
                     志嘉                                                         欣雄
                     富裔                                                         欣泰
                     正德                                                         大汽電
                     燦星旅
                     富驛-KY
                     劍湖山
                     德記
                     泰偉
                     華義
                     昇華
                     得利影
                     時報
                     鼎創達
                     花王
                     邦泰
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