產品真快賣不動了？蘋果「小心翼翼」與亞馬遜合作

據媒體報導，存在直接競爭關係的兩大科技巨頭亞馬遜和蘋果達成了一項新協議。

iPhone XR 和 XS 系列、iPad Pro 和第四代蘋果手錶等今年剛推出的最新產品，將由蘋果在亞馬遜官網直銷，未來幾周會上線美國、英國、法國、德國、義大利、西班牙、日本和印度等全球電商平台；2019 年 1 月 4 日之後，未經蘋果授權的第三方賣家不得在亞馬遜出售全新或二手蘋果產品及旗下 Beats 系列耳機。

福斯商業新聞評論稱，這是蘋果首次得以直接在亞馬遜銷售最新的產品組合。不過，與亞馬遜 Echo 系列形成競爭的蘋果 HomePod 智能音箱，仍沒有機會出現通過亞馬遜直銷。亞馬遜也不接受競爭對手谷歌在其平台銷售 Google Home 智能音箱。

增加合作後誰獲利更大？亞馬遜與蘋果直銷爭端簡史

科技媒體 CNET 認為，在最關鍵的年末節日購物季開啟之際，更多最新的蘋果產品登陸亞馬遜，將令後者獲益更大。亞馬遜也發布官方公告稱，持續提升消費者體驗的方式之一是增加產品選項，期待幫助蘋果及 Beats 耳機擴展全球分銷渠道。蘋果發言人暫時不予置評。

但營銷研究機構 eMarketer 的分析師 Andrew Lipsman 持有不同觀點，他認為蘋果在向亞馬遜提供銷售數據時面臨一定風險，但真正的風險是亞馬遜自家產品面臨競爭，蘋果則相對安全。與去年同耐克簽訂的直銷協議類似，亞馬遜將幫助蘋果鼓勵第三方賣家參與轉售資格認證，對小微商家、個人賣家和想買二手蘋果產品的人帶來傷害，這些人可能轉戰亞馬遜的電商競爭對手 eBay。

分析普遍認為，最新協議象徵亞馬遜和蘋果的關係得到進一步改善。之前，亞馬遜也允許蘋果直接出售部分設備，例如 MacBokk 筆記本電腦和 Beats 耳機等，但遇到有競爭性的產品時合作更為謹慎。

2015 年到 2017 年秋季的兩年間，亞馬遜拒絕在平台出售蘋果電視機頂盒。亞馬遜 CEO 貝索斯解釋稱，蘋果電視不願意將亞馬遜 Prime Video 影音流媒體 App 軟體加入機頂盒內，「為了避免消費者誤解」故不出售，否則人們會默認從亞馬遜購買的硬體都可以自動播放 Prime Video。這款訂閱服務雖然有 iOS 版本，但通過蘋果電視使用時，不能直接在應用內購買或租賃亞馬遜的影音。

當蘋果於去年開放了 Apple TV 給第三方軟體開發者後，亞馬遜 Prime Video「進駐」蘋果電視盒子，這一硬體才終於能登陸亞馬遜出售。亞馬遜這麼做的理由是 Prime Video 重要性顯著提升，既能增加 Prime 會員黏性、提高續訂率，也令免費試用結束後更容易轉為正式會員。

財報不佳、旗艦手機遭遇砍單... 蘋果和亞馬遜被逼急了？

亞馬遜和蘋果都經歷了黯淡的三季報。亞馬遜營業收入不及預期，雲服務 AWS 等三大高利潤服務業務均年增率增長放緩，第第四季是年內最大的假日購物季，亞馬遜營收與利潤預期都不及預期，財報公布後的盤後股價大跌 9%。蘋果雖營收和盈利超預期，關鍵第四季的營收指引不佳，也將不再提供「現金牛」iPhone 手機的具體銷量數據，蘋果接連遭遇分析師降級，不到一周內累跌 10%。

有分析認為，亞馬遜和蘋果再度「強強聯手」，也有衝擊第第四季年末假日購物季的動機，畢竟亞馬遜增加了更多電子產品選項，蘋果增加了渠道在全球售賣更多產品。

更何況蘋果似乎遭遇了新品銷售難題。華爾街見聞曾提到，據日經新聞報導，蘋果已告知其智慧型手機組裝商富士康及和碩，暫停為新手機 iPhone XR 新增專門生產線的計劃。證券日報也援引第一手機研究院消息稱，目前蘋果已對代工商富士康砍掉了 10% 的 iPhone XS 和 MAX 訂單，也對和碩砍掉了 10% 的 iPhone XR 訂單。

新銳媒體 Recode 指出，蘋果電視與亞馬遜 Fire Stick 影音加載設備存在競爭，但兩者也有所互補，例如蘋果還沒有真正推出自己的流媒體影音服務。知情人士曾透露，去年亞馬遜重新銷售蘋果電視的決定是「上層作出」，即代表貝索斯和庫克之間達成了某種和解。

亞馬遜選擇了蘋果，谷歌成為不受歡迎的「異類」？

此外，亞馬遜和蘋果聯手也突顯了另一競爭對手谷歌的「尷尬」地位。Business Insider 觀察發現，亞馬遜和谷歌的業務對抗範圍更廣泛，除了谷歌 Chromecast 影音加載設備遲遲沒有在亞馬遜上線，亞馬遜更是在今年 3 月宣布，停止銷售谷歌的 Nest 智能家居設備，「升級了與谷歌的戰爭」。

（上圖截自亞馬遜官網，翻譯為尚不出售谷歌 Chromecast 播放器）

文章認為，這主要源於亞馬遜和谷歌發展智能家居的策略相互衝突。兩者都試圖藉助研發語音助手帶動智能硬體銷售，都在建立語音驅動的操作系統來控制所有家居設備互聯。亞馬遜 Alexa 語音助手驅動的 Echo 智能音箱，以及谷歌助手驅動的 Google Home 智能音箱，在市場市佔率上位列前兩名，亞馬遜一時領先，但谷歌追趕速度很快。亞馬遜隨後收購了 Ring，拓展了能加載 Alexa 的硬體產能，與 2014 年斥資 32 億美元被谷歌硬體部門收歸旗下的 Next 形成直接競爭。

同時，谷歌 Pixel 智慧型手機等硬體也不能在亞馬遜直接銷售，可能與亞馬遜錯過了智慧型手機大潮有關。谷歌則禁止旗下的 YouTube 影音 App 在亞馬遜 FireTV 影音加載設備和 Echo Show 硬體上運行。亞馬遜也在加速進軍數位廣告市場，與谷歌核心業務直接對抗。本次亞馬遜與蘋果合作銷售產品也說明，亞馬遜想進一步增加在消費者購物搜尋領域的市場市佔率。

亞馬遜、蘋果、谷歌周五均低開低走，亞馬遜和蘋果收跌近 2%，谷歌跌幅相對較小為 1.5%。今年以來，三大科技巨頭股價都實現累漲，不過谷歌漲幅相對最小。

（紫色：亞馬遜，粉色：谷歌，淺藍色：蘋果，黃色：標普 500 大盤，來源：雅虎財經）

『新聞來源／華爾街見聞』