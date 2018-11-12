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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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*6643  M31      20181113 新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室
*6657  華安     20181113 台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3(本公司會議室)       
*6689  伊雲谷   20181113 台北市中山區南京東路三段9號11樓(小型會議室)           
*1701  中化     20181114 新北市新店區北新路3段223號B2(台北矽谷國際會議中心B2)  
*6131  悠克     20181114 新北市板橋區文化路一段268號12樓(CMoney-教育訓練中心)  
*5259  清惠     20181115 新竹縣湖口鄉湖中路212號一樓大廳
*8462  柏文     20181115 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館會議室)           
*6291  沛亨     20181116 新竹科學園區力行一路1號(矽導研發中心會議室)           
*8147  正淩     20181116 新北市汐止區康寧街169巷5號1樓
*3576  新日光   20181120 新竹市力行三路七號一樓本公司國際會議廳                
*8069  元太     20181120 台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視訊中心)  
*8096  擎亞     20181120 台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視訊中心)  
*1218  泰山     20181121 彰化縣田中鎮興工路6號(本公司員工教育訓練中心)         
*4105  東洋     20181122 南港軟體育成中心447室(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)
*3064  泰偉     20181127 新北市三重區興德路111號R樓
*4578  總格精密 20181127 桃園市中壢區中壢工業區東園路67-1號一樓會議室          
*1439  中和     20181128 台北市復興北路九十九號十五樓(牛牛牛)亞國際會議中心)   
*3465  祥業     20181128 台北市萬華區長沙街1段20號(台北國軍英雄館軍友餐廳二樓宴會廳)
*8477  創業家   20181128 臺北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室                 
*3346  麗清     20181129 新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店西北廳)     
*3429  彥陽     20181130 新北市新店區中興路二段192號9樓
*1467  南緯     20181204 台南市仁德區義林路126號2樓會議室
*1529  樂士     20181204 台南市勞工育樂中心(台南市南門路261號)                 
*4806  昇華     20181204 台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室)              
*6617  共信-KY  20181204 臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部國際會議中心/202會議室)
*3629  地心引力 20181205 台北市信義區光復南路419巷45號
*6514  芮特-KY  20181205 基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(基隆就業中心六堵分站)   
*6534  正瀚     20181211 南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
*4576  大銀微系統20181212 台中市西屯區安和路129號(台中福華飯店)                 
*5256  銳捷     20181212 桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)
*5271  紘通     20181212 新北市五股區中興路一段8號3樓之7~10(本公司會議室)     
*3055  蔚華科   20181213 新竹科學園區展業一路2號二樓(新竹科學園區同業工會二樓會議室)
*6690  安碁資訊 20181213 臺北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心)
*3563  牧德     20181214 新竹科學工業園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室         
*3564  其陽     20181214 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN活動中心)   
*4921  宏陽     20181217 新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室                
*2752  豆府     20181218 台北市中山區民權東路二段十九號二樓之三                
*6240  松崗     20181218 台北市中正區忠孝西路一段50號10樓(會議室)              
*6692  進能服   20181218 台北市內湖區新湖二路257號5樓
*1466  聚隆     20181219 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號
*6423  億而得   20181220 新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)           
*2738  曼哈頓-KY20181221 台北市南京東路二段111號六樓
*8027  鈦昇     20181227 高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)               
*6612  奈米醫材 20181228 新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓(本公司)
 8491  真好玩   20190103 台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)      
*1310  台苯     20190131 高雄市林園區工業一路7號(本公司高雄廠)                 

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
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