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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月09日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         28409         0    00632R 元大台灣50反1         -18956         0  
0050   元大台灣50              9421     16317    2303   聯電                   -3961    -73114  
00677U 富邦VIX                 6499         0    2313   華通                   -3225     -6293  
00633L 富邦上証正2             5301         0    2353   宏碁                   -2268      -312  
2409   友達                    4409     20799    2349   錸德                   -1758     -1400  
2882   國泰金                  2548      3892    2886   兆豐金                 -1733    -15270  
00636  國泰中國A50             2494     26031    1216   統一                   -1702     -2967  
2881   富邦金                  2373      2223    6153   嘉聯益                 -1609     -1256  
3481   群創                    2352     26843    2002   中鋼                   -1598      -360  
00655L 國泰中國A50正2          2339         0    2448   晶電                   -1503     -7086  
00664R 國泰臺灣加權反1         1931         0    2014   中鴻                   -1493     -3183  
2371   大同                    1907      3356    2317   鴻海                   -1484      7214  
00672L 元大S&P原油正2          1681         0    2883   開發金                 -1472     -7327  
00669R 國泰美國道瓊反1         1497         0    2105   正新                   -1465      -112  
2892   第一金                  1393      1287    2330   台積電                 -1389    -15284  
2891   中信金                  1334    -21604    2337   旺宏                   -1296    -16882  
0056   元大高股息              1255     88021    1101   台泥                   -1129     -1489  
2890   永豐金                  1150     12302    3702   大聯大                 -1073     -5968  
6176   瑞儀                    1145      9594    3576   新日光                 -1039     -2884  
3673   TPK-KY                  1080       435    3037   欣興                   -1023      -164  
8150   南茂                    1001      5771    00673R 元大S&P原油反1          -956         0  
00631L 元大台灣50正2            959         0    1402   遠東新                  -943     -1727  
00753L 中信中國50正2            653         0    2449   京元電子                -936     -4264  
006205 富邦上証                 636         0    2887   台新金                  -860     -6717  
2498   宏達電                   623      5741    1326   台化                    -741     -2829  
2474   可成                     542     -4840    4915   致伸                    -698     -2591  
2610   華航                     496     10978    1710   東聯                    -613     -2964  
00639  富邦深100                476      2584    2481   強茂                    -591     -2109  
3682   亞太電                   465      -154    1312   國喬                    -587     -8614  
00676R 富邦臺灣加權反1          454         0    1718   中纖                    -554     -1981  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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