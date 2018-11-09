◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月09日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 28409 0 00632R 元大台灣50反1 -18956 0 0050 元大台灣50 9421 16317 2303 聯電 -3961 -73114 00677U 富邦VIX 6499 0 2313 華通 -3225 -6293 00633L 富邦上証正2 5301 0 2353 宏碁 -2268 -312 2409 友達 4409 20799 2349 錸德 -1758 -1400 2882 國泰金 2548 3892 2886 兆豐金 -1733 -15270 00636 國泰中國A50 2494 26031 1216 統一 -1702 -2967 2881 富邦金 2373 2223 6153 嘉聯益 -1609 -1256 3481 群創 2352 26843 2002 中鋼 -1598 -360 00655L 國泰中國A50正2 2339 0 2448 晶電 -1503 -7086 00664R 國泰臺灣加權反1 1931 0 2014 中鴻 -1493 -3183 2371 大同 1907 3356 2317 鴻海 -1484 7214 00672L 元大S&P原油正2 1681 0 2883 開發金 -1472 -7327 00669R 國泰美國道瓊反1 1497 0 2105 正新 -1465 -112 2892 第一金 1393 1287 2330 台積電 -1389 -15284 2891 中信金 1334 -21604 2337 旺宏 -1296 -16882 0056 元大高股息 1255 88021 1101 台泥 -1129 -1489 2890 永豐金 1150 12302 3702 大聯大 -1073 -5968 6176 瑞儀 1145 9594 3576 新日光 -1039 -2884 3673 TPK-KY 1080 435 3037 欣興 -1023 -164 8150 南茂 1001 5771 00673R 元大S&P原油反1 -956 0 00631L 元大台灣50正2 959 0 1402 遠東新 -943 -1727 00753L 中信中國50正2 653 0 2449 京元電子 -936 -4264 006205 富邦上証 636 0 2887 台新金 -860 -6717 2498 宏達電 623 5741 1326 台化 -741 -2829 2474 可成 542 -4840 4915 致伸 -698 -2591 2610 華航 496 10978 1710 東聯 -613 -2964 00639 富邦深100 476 2584 2481 強茂 -591 -2109 3682 亞太電 465 -154 1312 國喬 -587 -8614 00676R 富邦臺灣加權反1 454 0 1718 中纖 -554 -1981 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股