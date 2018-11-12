[表一15]店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未 註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數 ----------------------------------------------------------------------------- 8489 三貝德 - 142.50 -15.50 650 346 1,352 1,006 8431 匯鑽科 - 46.10 -5.10 403 403 3,285 2,882 5201 凱衛 - 25.40 -2.80 359 279 292 13 4131 晶宇 - 7.74 -0.86 61 46 49 3 5314 世紀 - 4.10 -0.45 1 1 1 0 6167 久正 + 7.13 0.64 1,405 696 1,301 605 8071 能率網通 + 11.85 1.05 387 236 1,054 818 4714 永捷 + 12.80 1.15 1,422 462 1,943 1,481 5202 力新 + 19.00 1.70 23 1 12 11 6227 茂綸 + 22.00 2.00 1,630 1,223 1,349 126 8934 衡平 + 41.80 3.80 1 1 1 0
[表一15]店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表鉅亨台北資料中心※來源：台灣櫃檯買賣中心
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