◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月08日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 富邦科技 本盟 昶和 大飲 祥碩 台新MSCI台灣反1 正道 元大台商50 國巨 大統新創 福壽 超眾 宏洲 富邦摩台 錸德 本盟 宏亞 嘉裕 富邦發達 智寶 銘旺科 達新 東華 富邦金融 奇力新 健和興 聚隆 立益 元大MSCI台灣 大毅 旭隼 昶和 佳和 永豐臺灣加權 強茂 元晶 大統新創 昶和 國泰日經225 華新科 遠雄來 程泰 三洋紡 元大歐洲50 嘉晶 統領 氣立 本盟 元大日經225 星通 威宏-KY 榮星 瑞利 元大美債20正2 禾伸堂 泰昇-KY 台硝 樂士 國泰20年美債反1 智原 永記 正峰新 兆豐藍籌30反1 玉晶光 日勝化 億泰 台新MSCI台灣正2 台勝科 展宇 毛寶 台新MSCI台灣反1 健策 華廣 懷特 元大S&P日圓反1 永崴投控 士紙 燁興 富邦歐洲 康控-KY 高興昌 中鴻 FH彭博高收益債 訊芯-KY 東明-KY 威致 FH彭博新興債 杜康-DR 世紀鋼 華豐 元大台灣高息低波 陽光能源-DR 鑫永銓 首利 群益道瓊美國地產 康友-KY 六暉-KY 麗正 FH富時高息低波 申豐 東訊 興泰 宏旭-KY 華泰 宏洲 銘旺科 錸德 嘉裕 翔耀 倫飛 東華 吉祥全 虹光 立益 華新科 威盛 佳和 聯德 國碩 昶和 玉晶光 銘旺科 三洋紡 圓展 統懋 本盟 新至陞 翔耀 瑞利 穎漢 太空梭 樂士 時碩工業 麗臺 正峰新 東科-KY 華映 億泰 亞弘電 吉祥全 毛寶 陞泰 憶聲 懷特 華友聯 科風 康普 愛山林 和鑫 榮成 皇昌 力特 燁興 遠雄來 喬鼎 中鴻 夏都 正達 威致 雲品 晟鈦 華豐 鳳凰 聯德 首利 新天地 同泰 麗正 欣欣 新世紀 東訊 統領 誠研 華泰 客思達-KY 綠能 茂矽 阿瘦 誠創 錸德 康師傅-DR 嘉威 倫飛 同方友友-DR 力銘 虹光 晨訊科-DR 亞太電 威盛 友佳-DR 達能 國碩 精熙-DR 清惠 銘旺科 一零四 慧友 統懋 欣天然 捷泰 翔耀 新海 互億 太空梭 欣高 天瀚 麗臺 全國 迅杰 華映 jpp-KY 華上 吉祥全 台數科 光麗-KY 憶聲 南六 元晶 科風 基勝-KY 華冠 和鑫 波力-KY 裕豐 力特 泰昇-KY 寶徠 喬鼎 皇普 正達 陽明 晟鈦 六福 聯德 康師傅-DR 同泰 聖馬丁-DR 新世紀 神州-DR 誠研 耀傑-DR 綠能 同方友友-DR 誠創 晨訊科-DR 嘉威 友佳-DR 力銘 陽光能源-DR 亞太電 精熙-DR 達能 中福 清惠 雷虎 慧友 中視 捷泰 秋雨 互億 慶豐富 天瀚 新利虹 迅杰 國光生 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生