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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月07日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 富邦科技          本盟              昶和     大飲     揚明光     
台新MSCI台灣反1 正道     元大台商50          日馳              大統新創 福壽     祥碩       
宏洲              富邦摩台          國巨              本盟     宏亞     超眾       
嘉裕              富邦發達          錸德              銘旺科   達新                
東華              富邦金融          智寶              健和興   恆大                
立益              元大MSCI台灣          奇力新            旭隼     聚隆                
佳和              永豐臺灣加權          大毅              元晶     昶和                
昶和              國泰日經225          華新科            遠雄來   大統新創            
三洋紡            元大日經225          嘉晶              統領     程泰                
本盟              元大美債20正2          星通              威宏-KY  氣立                
瑞利              國泰20年美債反1          禾伸堂            泰昇-KY  榮星                
樂士              兆豐藍籌30反1          智原                       台硝                
正峰新            台新MSCI台灣正2          玉晶光                     永記                
億泰              台新MSCI台灣反1          台勝科                     日勝化              
毛寶              元大S&P日圓反1          健策                       展宇                
懷特              富邦歐洲          永崴投控                   華廣                
燁興              FH彭博高收益債          康控-KY                    士紙                
中鴻              FH彭博新興債          訊芯-KY                    高興昌              
威致              元大台灣高息低波          杜康-DR                    東明-KY             
華豐              群益道瓊美國地產          陽光能源-DR                   世紀鋼              
首利              FH富時高息低波          康友-KY                    鑫永銓              
麗正              興泰                                         六暉-KY             
東訊              宏洲                                         申豐                
華泰              嘉裕                                         宏旭-KY             
錸德              東華                                         隴華                
倫飛              立益                                         銘旺科              
虹光              佳和                                         翔耀                
威盛              昶和                                         吉祥全              
國碩              三洋紡                                       華新科              
銘旺科            本盟                                         聯德                
統懋              瑞利                                         玉晶光              
翔耀              樂士                                         圓展                
太空梭            正峰新                                       新至陞              
麗臺              億泰                                         穎漢                
華映              毛寶                                         時碩工業            
吉祥全            懷特                                         傳奇                
憶聲              康普                                         東科-KY             
科風              燁興                                         亞弘電              
和鑫              中鴻                                         陞泰                
力特              威致                                         華友聯              
喬鼎              華豐                                         愛山林              
正達              首利                                         皇昌                
晟鈦              麗正                                         遠雄來              
聯德              東訊                                         夏都                
同泰              華泰                                         雲品                
新世紀            錸德                                         鳳凰                
誠研              倫飛                                         新天地              
綠能              虹光                                         欣欣                
誠創              威盛                                         統領                
嘉威              國碩                                         客思達-KY            
力銘              銘旺科                                       阿瘦                
亞太電            統懋                                         康師傅-DR            
達能              翔耀                                         同方友友-DR            
清惠              太空梭                                       晨訊科-DR            
慧友              麗臺                                         友佳-DR             
捷泰              華映                                         精熙-DR             
互億              吉祥全                                       一零四              
天瀚              憶聲                                         欣天然              
迅杰              科風                                         新海                
華上              和鑫                                         欣高                
光麗-KY           力特                                         全國                
元晶              喬鼎                                         jpp-KY              
華冠              正達                                         台數科              
裕豐              晟鈦                                         南六                
寶徠              聯德                                         基勝-KY             
皇普              同泰                                         波力-KY             
陽明              新世紀                                       泰昇-KY             
六福              誠研                                                             
康師傅-DR          綠能                                                             
聖馬丁-DR          誠創                                                             
神州-DR           嘉威                                                             
耀傑-DR           力銘                                                             
同方友友-DR          亞太電                                                           
晨訊科-DR          達能                                                             
友佳-DR           清惠                                                             
陽光能源-DR          慧友                                                             
精熙-DR           捷泰                                                             
中福              互億                                                             
雷虎              天瀚                                                             
中視              超眾                                                             
秋雨              迅杰                                                             
慶豐富            華上                                                             
新利虹            光麗-KY                                                          
國光生            元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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