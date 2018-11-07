◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月07日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 信立 新昕纖 生泰 大江 易威 駿熠電 富邦美債20年 兆遠 謚源 美時 碩禾 穆拉德 元大美債7-10 信驊 東林 強生 台燿 南璋 富邦中國政策債 台半 欣厚-KY 寶島科 勝昱 元大美債1-3 中美晶 友銓 中華食 精確 元大投資級公司債 合邦 達威 世坤 宏易 元大中國債3-5 九豪 三圓 冠好 唐鋒 群益15年IG電信債 撼訊 雙喜 萬國通 榮群 群益15年IG科技債 信昌電 力泰 新昕纖 天宇 群益10年IG金融債 環球晶 理銘 力肯 新零售 國泰投資級公司債 奧斯特 亞都 泰茂 力新 國泰5Y+新興債 VHQ-KY 東凌-KY 精確 恩得利 國泰1-5Y高收債 明揚 崇友 李洲 富邦全球投等債 綠河-KY 至興 凱柏實業 富邦全球高收債 欣泰 長佳 元炬 國泰中國政金債5+ 大恭 及成 富邦中政債0-1 永純 和進 富邦A級公司債 雙邦 倚強 FH中國政策債 致振 錦明 凱基中國債3-10 創威 鑫創 凱基新興債10+ 唐榮 廣寰科 凱基科技債10+ 晉椿 點晶 元大AAA至A公司債 世豐 建舜電 群益AAA-AA公司債 久陽 泰谷 群益15年IG公用債 強新 典範 群益15年EM主權債 松和 長天 合世 恩得利 益通 易威 謚源 振維 穆拉德 李洲 鴻翊 南璋 港建 迎輝 勝昱 及成 欣厚-KY 精確 新洲 兆遠 宏易 倚強 太欣 唐鋒 至寶電 系統電 榮群 錦明 世紀 天宇 宇環 華容 新零售 廣寰科 建榮 力新 點晶 立衛 恩得利 幸康 天揚 李洲 泰谷 鈺創 凱柏實業 長天 佳總 元炬 鴻翊 合正 及成 先益 寶聯通 和進 泓格 凱鈺 倚強 晶達 德宏 錦明 立衛 合邦 鑫創 合正 萬旭 廣寰科 凱鈺 驊宏資 點晶 三聯 久正 建舜電 合邦 上揚 泰谷 亞元 全譜 典範 萬旭 易通展 長天 訊達 安鈦克 益通 驊宏資 元隆 振維 撼訊 沛亨 鴻翊 順發 九暘 迎輝 亞銳士 凱碩 欣厚-KY 信昌電 全達 兆遠 合晶 奧斯特 太欣 全譜 保銳 系統電 易通展 越峰 世紀 沛波 英格爾 華容 元隆 士開 建榮 沛亨 昇益 立衛 迅德 志嘉 天揚 倉和 富裔 鈺創 光菱 正德 佳總 星雲 燦星旅 合正 三圓 富驛-KY 寶聯通 雙喜 劍湖山 凱鈺 豐謙 德記 德宏 理銘 泰偉 合邦 惠普 華義 萬旭 中連貨 昇華 驊宏資 漢來美食 得利影 久正 易飛網 鼎創達 上揚 亞都 花王 全譜 老爺知 邦泰 易通展 滿心 安鈦克 東凌-KY 元隆 德記 沛亨 誠品生活 九暘 泰偉 凱碩 大宇資 全達 得利影 奧斯特 時報 保銳 琉園 越峰 旭然 英格爾 鼎創達 士開 捷必勝-KY 昇益 明揚 志嘉 綠河-KY 富裔 欣雄 正德 欣泰 燦星旅 大汽電 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 花王 邦泰