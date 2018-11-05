◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月05日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 富邦科技 本盟 昶和 大飲 祥碩 台新MSCI台灣反1 正道 元大台商50 日馳 大統新創 福壽 超眾 宏洲 富邦摩台 國巨 本盟 宏亞 嘉裕 富邦發達 錸德 銘旺科 達新 東華 富邦金融 智寶 健和興 恆大 立益 元大MSCI台灣 奇力新 旭隼 怡華 佳和 永豐臺灣加權 大毅 元晶 聚隆 昶和 國泰日經225 華新科 遠雄來 昶和 三洋紡 元大日經225 嘉晶 統領 大統新創 本盟 國泰20年美債反1 星通 威宏-KY 程泰 瑞利 兆豐藍籌30反1 禾伸堂 泰昇-KY 氣立 樂士 台新MSCI台灣正2 智原 榮星 正峰新 台新MSCI台灣反1 玉晶光 台硝 億泰 元大S&P日圓反1 創意 永記 毛寶 富邦歐洲 台勝科 日勝化 懷特 FH彭博高收益債 健策 展宇 燁興 FH彭博新興債 永崴投控 華廣 中鴻 群益道瓊美國地產 康控-KY 士紙 威致 FH富時高息低波 達運 高興昌 華豐 宏洲 訊芯-KY 東明-KY 首利 嘉裕 杜康-DR 世紀鋼 麗正 東華 陽光能源-DR 鑫永銓 東訊 立益 康友-KY 六暉-KY 華泰 佳和 申豐 錸德 昶和 宏旭-KY 倫飛 三洋紡 隴華 虹光 本盟 銘旺科 威盛 瑞利 翔耀 國碩 樂士 吉祥全 銘旺科 正峰新 華新科 統懋 力達-KY 聯德 翔耀 億泰 玉晶光 太空梭 毛寶 圓展 麗臺 懷特 新至陞 華映 燁興 穎漢 吉祥全 中鴻 時碩工業 憶聲 威致 傳奇 科風 華豐 東科-KY 和鑫 首利 亞弘電 力特 麗正 陞泰 喬鼎 東訊 華友聯 正達 華泰 愛山林 晟鈦 錸德 皇昌 聯德 倫飛 遠雄來 同泰 虹光 夏都 新世紀 威盛 雲品 誠研 國碩 鳳凰 綠能 銘旺科 新天地 誠創 統懋 欣欣 嘉威 翔耀 統領 力銘 太空梭 客思達-KY 亞太電 麗臺 阿瘦 達能 華映 康師傅-DR 清惠 吉祥全 同方友友-DR 慧友 憶聲 晨訊科-DR 捷泰 科風 精熙-DR 互億 和鑫 一零四 天瀚 力特 欣天然 迅杰 喬鼎 新海 華上 正達 欣高 光麗-KY 晟鈦 全國 元晶 聯德 jpp-KY 華冠 同泰 台數科 裕豐 新世紀 南六 寶徠 誠研 基勝-KY 皇普 綠能 威宏-KY 陽明 誠創 波力-KY 六福 嘉威 泰昇-KY 康師傅-DR 力銘 聖馬丁-DR 亞太電 神州-DR 達能 耀傑-DR 清惠 同方友友-DR 慧友 晨訊科-DR 捷泰 友佳-DR 互億 陽光能源-DR 天瀚 精熙-DR 超眾 中福 迅杰 雷虎 華上 中視 光麗-KY 秋雨 元晶 慶豐富 華冠 新利虹 裕豐 國光生 寶徠 皇普 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生