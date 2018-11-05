新聞

◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月05日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 富邦科技          本盟              昶和     大飲     祥碩       
台新MSCI台灣反1 正道     元大台商50          日馳              大統新創 福壽     超眾       
宏洲              富邦摩台          國巨              本盟     宏亞                
嘉裕              富邦發達          錸德              銘旺科   達新                
東華              富邦金融          智寶              健和興   恆大                
立益              元大MSCI台灣          奇力新            旭隼     怡華                
佳和              永豐臺灣加權          大毅              元晶     聚隆                
昶和              國泰日經225          華新科            遠雄來   昶和                
三洋紡            元大日經225          嘉晶              統領     大統新創            
本盟              國泰20年美債反1          星通              威宏-KY  程泰                
瑞利              兆豐藍籌30反1          禾伸堂            泰昇-KY  氣立                
樂士              台新MSCI台灣正2          智原                       榮星                
正峰新            台新MSCI台灣反1          玉晶光                     台硝                
億泰              元大S&P日圓反1          創意                       永記                
毛寶              富邦歐洲          台勝科                     日勝化              
懷特              FH彭博高收益債          健策                       展宇                
燁興              FH彭博新興債          永崴投控                   華廣                
中鴻              群益道瓊美國地產          康控-KY                    士紙                
威致              FH富時高息低波          達運                       高興昌              
華豐              宏洲              訊芯-KY                    東明-KY             
首利              嘉裕              杜康-DR                    世紀鋼              
麗正              東華              陽光能源-DR                   鑫永銓              
東訊              立益              康友-KY                    六暉-KY             
華泰              佳和                                         申豐                
錸德              昶和                                         宏旭-KY             
倫飛              三洋紡                                       隴華                
虹光              本盟                                         銘旺科              
威盛              瑞利                                         翔耀                
國碩              樂士                                         吉祥全              
銘旺科            正峰新                                       華新科              
統懋              力達-KY                                      聯德                
翔耀              億泰                                         玉晶光              
太空梭            毛寶                                         圓展                
麗臺              懷特                                         新至陞              
華映              燁興                                         穎漢                
吉祥全            中鴻                                         時碩工業            
憶聲              威致                                         傳奇                
科風              華豐                                         東科-KY             
和鑫              首利                                         亞弘電              
力特              麗正                                         陞泰                
喬鼎              東訊                                         華友聯              
正達              華泰                                         愛山林              
晟鈦              錸德                                         皇昌                
聯德              倫飛                                         遠雄來              
同泰              虹光                                         夏都                
新世紀            威盛                                         雲品                
誠研              國碩                                         鳳凰                
綠能              銘旺科                                       新天地              
誠創              統懋                                         欣欣                
嘉威              翔耀                                         統領                
力銘              太空梭                                       客思達-KY            
亞太電            麗臺                                         阿瘦                
達能              華映                                         康師傅-DR            
清惠              吉祥全                                       同方友友-DR            
慧友              憶聲                                         晨訊科-DR            
捷泰              科風                                         精熙-DR             
互億              和鑫                                         一零四              
天瀚              力特                                         欣天然              
迅杰              喬鼎                                         新海                
華上              正達                                         欣高                
光麗-KY           晟鈦                                         全國                
元晶              聯德                                         jpp-KY              
華冠              同泰                                         台數科              
裕豐              新世紀                                       南六                
寶徠              誠研                                         基勝-KY             
皇普              綠能                                         威宏-KY             
陽明              誠創                                         波力-KY             
六福              嘉威                                         泰昇-KY             
康師傅-DR          力銘                                                             
聖馬丁-DR          亞太電                                                           
神州-DR           達能                                                             
耀傑-DR           清惠                                                             
同方友友-DR          慧友                                                             
晨訊科-DR          捷泰                                                             
友佳-DR           互億                                                             
陽光能源-DR          天瀚                                                             
精熙-DR           超眾                                                             
中福              迅杰                                                             
雷虎              華上                                                             
中視              光麗-KY                                                          
秋雨              元晶                                                             
慶豐富            華冠                                                             
新利虹            裕豐                                                             
國光生            寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
留言載入中...

相關新聞