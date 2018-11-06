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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄11/05
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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6667   信紘       11/07  初上櫃    11/01-11/05    635   37.02     37.02  第一金     01   11/06     17518
3632   研勤       11/08  上櫃增資  11/02-11/06    927   10.00     10.00  富邦       01   11/07      4781
3178   公準       11/13  初上櫃    11/07-11/09   1001   29.63     29.63  第一金     01
6666   羅麗芬-KY  11/13  第一上市  11/07-11/09    432  110.00     --.--  永豐金     01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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