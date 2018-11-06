[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄11/05 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6667 信紘 11/07 初上櫃 11/01-11/05 635 37.02 37.02 第一金 01 11/06 17518 3632 研勤 11/08 上櫃增資 11/02-11/06 927 10.00 10.00 富邦 01 11/07 4781 3178 公準 11/13 初上櫃 11/07-11/09 1001 29.63 29.63 第一金 01 6666 羅麗芬-KY 11/13 第一上市 11/07-11/09 432 110.00 --.-- 永豐金 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。