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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月05日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         11477         0    2337   旺宏                   -4803    -17064  
1605   華新                    3301       457    00655L 國泰中國A50正2         -2572         0  
00672L 元大S&P原油正2          3173         0    00680L 元大美債20正2          -2499         0  
2610   華航                    2006      4314    1102   亞泥                   -1972     -8428  
2356   英業達                  1946     -1522    00752  中信中國50             -1870     -4958  
2330   台積電                  1864    -13940    00673R 元大S&P原油反1         -1665         0  
00632R 元大台灣50反1           1779         0    2313   華通                   -1310       116  
0056   元大高股息              1583     98383    2481   強茂                   -1296     -1490  
00636  國泰中國A50             1405     21878    00633L 富邦上証正2            -1153         0  
2887   台新金                  1250     -6686    2515   中工                   -1025     -1313  
2890   永豐金                  1080     10256    2409   友達                    -976      1884  
2888   新光金                  1077      5629    2492   華新科                  -896       391  
2303   聯電                    1022    -54475    2474   可成                    -826     -1886  
8150   南茂                     999      4645    6176   瑞儀                    -727      7029  
2885   元大金                   977     10299    00693U 華頓S&P黃豆             -657         0  
2456   奇力新                   796       -88    2371   大同                    -578     -2265  
00639  富邦深100                740      3348    2603   長榮                    -574     -1552  
00708L 元大S&P黃金正2           711         0    2884   玉山金                  -574      2977  
00677U 富邦VIX                  705         0    2891   中信金                  -568    -29886  
6213   聯茂                     690      -936    5264   鎧勝-KY                 -564       585  
2892   第一金                   657     -8918    3059   華晶科                  -554     -2580  
3037   欣興                     645      3624    3443   創意                    -548       -84  
2002   中鋼                     627     -3402    1314   中石化                  -448     -6593  
2883   開發金                   623     -6198    3702   大聯大                  -409     -4571  
2823   中壽                     600      3190    2478   大毅                    -396       286  
2377   微星                     583       160    6239   力成                    -386     -4071  
2633   台灣高鐵                 572      8557    2317   鴻海                    -382      2680  
2383   台光電                   559       384    2027   大成鋼                  -332     -1393  
1216   統一                     554      2117    4938   和碩                    -330     -1363  
2301   光寶科                   553       708    00739  元大MSCI A股            -315     -1686  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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