◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月05日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 11477 0 2337 旺宏 -4803 -17064 1605 華新 3301 457 00655L 國泰中國A50正2 -2572 0 00672L 元大S&P原油正2 3173 0 00680L 元大美債20正2 -2499 0 2610 華航 2006 4314 1102 亞泥 -1972 -8428 2356 英業達 1946 -1522 00752 中信中國50 -1870 -4958 2330 台積電 1864 -13940 00673R 元大S&P原油反1 -1665 0 00632R 元大台灣50反1 1779 0 2313 華通 -1310 116 0056 元大高股息 1583 98383 2481 強茂 -1296 -1490 00636 國泰中國A50 1405 21878 00633L 富邦上証正2 -1153 0 2887 台新金 1250 -6686 2515 中工 -1025 -1313 2890 永豐金 1080 10256 2409 友達 -976 1884 2888 新光金 1077 5629 2492 華新科 -896 391 2303 聯電 1022 -54475 2474 可成 -826 -1886 8150 南茂 999 4645 6176 瑞儀 -727 7029 2885 元大金 977 10299 00693U 華頓S&P黃豆 -657 0 2456 奇力新 796 -88 2371 大同 -578 -2265 00639 富邦深100 740 3348 2603 長榮 -574 -1552 00708L 元大S&P黃金正2 711 0 2884 玉山金 -574 2977 00677U 富邦VIX 705 0 2891 中信金 -568 -29886 6213 聯茂 690 -936 5264 鎧勝-KY -564 585 2892 第一金 657 -8918 3059 華晶科 -554 -2580 3037 欣興 645 3624 3443 創意 -548 -84 2002 中鋼 627 -3402 1314 中石化 -448 -6593 2883 開發金 623 -6198 3702 大聯大 -409 -4571 2823 中壽 600 3190 2478 大毅 -396 286 2377 微星 583 160 6239 力成 -386 -4071 2633 台灣高鐵 572 8557 2317 鴻海 -382 2680 2383 台光電 559 384 2027 大成鋼 -332 -1393 1216 統一 554 2117 4938 和碩 -330 -1363 2301 光寶科 553 708 00739 元大MSCI A股 -315 -1686 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股