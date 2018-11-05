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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月02日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          20772         0    00677U 富邦VIX                -4993         0  
00637L 元大滬深300正2         12770         0    2448   晶電                   -2905     -3407  
2337   旺宏                    7709    -17640    00631L 元大台灣50正2          -2186         0  
00672L 元大S&P原油正2          4707         0    00664R 國泰臺灣加權反1        -2175         0  
2317   鴻海                    3922      2790    2887   台新金                 -1718     -8003  
2886   兆豐金                  2046    -21345    00673R 元大S&P原油反1         -1638         0  
2481   強茂                    1980      -322    3231   緯創                   -1468     -2658  
2313   華通                    1965      2104    1314   中石化                 -1383     -5405  
1101   台泥                    1466       533    2303   聯電                   -1365    -56520  
2344   華邦電                  1365      5643    00739  元大MSCI A股           -1262     -1963  
2884   玉山金                  1244      1917    3481   群創                   -1127      -223  
2353   宏碁                    1214      7068    1312   國喬                   -1042    -11206  
2885   元大金                  1192      9729    2002   中鋼                    -968     -6399  
00655L 國泰中國A50正2          1162         0    00693U 華頓S&P黃豆             -939         0  
00633L 富邦上証正2             1112         0    2409   友達                    -918      1416  
2890   永豐金                   921      7553    00639  富邦深100               -847      2638  
2888   新光金                   887       110    1216   統一                    -823       812  
8150   南茂                     882      3723    3406   玉晶光                  -778      -931  
00671R 富邦NASDAQ反1            868         0    00665L 富邦恒生國企正2         -705         0  
2408   南亞科                   808     -2277    2883   開發金                  -662     -6989  
00676R 富邦臺灣加權反1          774         0    2014   中鴻                    -645     -1830  
2882   國泰金                   764     -4387    4938   和碩                    -637     -1352  
2618   長榮航                   717       867    4904   遠傳                    -633     -2299  
0056   元大高股息               687    108084    00752  中信中國50              -626     -3088  
2498   宏達電                   677      4200    00675L 富邦臺灣加權正2         -620         0  
3665   貿聯-KY                  668       985    2368   金像電                  -610      -842  
1605   華新                     659     -4425    1301   台塑                    -589     -3835  
00636  國泰中國A50              575     20946    3034   聯詠                    -557     -1251  
5880   合庫金                   574     -3636    2356   英業達                  -529     -3805  
3189   景碩                     529       279    2474   可成                    -525     -1116  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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