[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月02日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 20772 0 00677U 富邦VIX -4993 0 00637L 元大滬深300正2 12770 0 2448 晶電 -2905 -3407 2337 旺宏 7709 -17640 00631L 元大台灣50正2 -2186 0 00672L 元大S&P原油正2 4707 0 00664R 國泰臺灣加權反1 -2175 0 2317 鴻海 3922 2790 2887 台新金 -1718 -8003 2886 兆豐金 2046 -21345 00673R 元大S&P原油反1 -1638 0 2481 強茂 1980 -322 3231 緯創 -1468 -2658 2313 華通 1965 2104 1314 中石化 -1383 -5405 1101 台泥 1466 533 2303 聯電 -1365 -56520 2344 華邦電 1365 5643 00739 元大MSCI A股 -1262 -1963 2884 玉山金 1244 1917 3481 群創 -1127 -223 2353 宏碁 1214 7068 1312 國喬 -1042 -11206 2885 元大金 1192 9729 2002 中鋼 -968 -6399 00655L 國泰中國A50正2 1162 0 00693U 華頓S&P黃豆 -939 0 00633L 富邦上証正2 1112 0 2409 友達 -918 1416 2890 永豐金 921 7553 00639 富邦深100 -847 2638 2888 新光金 887 110 1216 統一 -823 812 8150 南茂 882 3723 3406 玉晶光 -778 -931 00671R 富邦NASDAQ反1 868 0 00665L 富邦恒生國企正2 -705 0 2408 南亞科 808 -2277 2883 開發金 -662 -6989 00676R 富邦臺灣加權反1 774 0 2014 中鴻 -645 -1830 2882 國泰金 764 -4387 4938 和碩 -637 -1352 2618 長榮航 717 867 4904 遠傳 -633 -2299 0056 元大高股息 687 108084 00752 中信中國50 -626 -3088 2498 宏達電 677 4200 00675L 富邦臺灣加權正2 -620 0 3665 貿聯-KY 668 985 2368 金像電 -610 -842 1605 華新 659 -4425 1301 台塑 -589 -3835 00636 國泰中國A50 575 20946 3034 聯詠 -557 -1251 5880 合庫金 574 -3636 2356 英業達 -529 -3805 3189 景碩 529 279 2474 可成 -525 -1116 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股