[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/11/02 107/11/01 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.61470 10.61370 0.00100 0.00942 大華銀多元特別收益平衡基金 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.81520 9.79520 0.02000 0.20418 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.81790 9.79790 0.02000 0.20413 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.77660 9.77270 0.00390 0.03991 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.77680 9.77280 0.00400 0.04093 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.08000 20.49000 0.59000 2.87945 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.39000 20.27000 1.12000 5.52541 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.12920 9.12670 0.00250 0.02739 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.43830 9.43430 0.00400 0.04240 中國信託台灣活力基金 12.57000 12.44000 0.13000 1.04502 中國信託台灣優勢基金 14.62000 14.53000 0.09000 0.61941 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.51000 9.45000 0.06000 0.63492 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.84000 8.79000 0.05000 0.56883 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.23000 9.16000 0.07000 0.76419 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.48000 8.39000 0.09000 1.07271 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.07000 8.97000 0.10000 1.11483 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.89870 9.90180 -0.00310 -0.03131 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.18580 9.18870 -0.00290 -0.03156 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.24540 10.23660 0.00880 0.08597 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.46970 9.46160 0.00810 0.08561 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30590 10.24510 0.06080 0.59345 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.92930 8.87670 0.05260 0.59256 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.55630 10.49050 0.06580 0.62723 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.44510 9.38630 0.05880 0.62644 中國信託智能運動基金-台幣 10.18000 10.06000 0.12000 1.19284 中國信託智能運動基金-美元 9.87000 9.73000 0.14000 1.43885 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.91000 8.82000 0.09000 1.02041 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.76000 8.66000 0.10000 1.15473 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99580 10.99560 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.35330 9.36240 -0.00910 -0.09720 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.93120 8.93980 -0.00860 -0.09620 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.49740 9.50110 -0.00370 -0.03894 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.06370 9.06720 -0.00350 -0.03860 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.86000 10.78000 0.08000 0.74212 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.97000 10.87000 0.10000 0.91996 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.64000 10.54000 0.10000 0.94877 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 52.86000 52.79000 0.07000 0.13260 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.62630 38.66690 -0.04060 -0.10500 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.19310 37.21420 -0.02110 -0.05670 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.15000 17.02000 0.13000 0.76381 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47560 11.47450 0.00110 0.00959 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.55140 10.47930 0.07210 0.68802 元大上證50基金 28.60000 27.69000 0.91000 3.28638 元大大中華TMT基金-人民幣 10.11000 10.02000 0.09000 0.89820 元大大中華TMT基金-新台幣 8.98000 8.84000 0.14000 1.58371 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.66000 12.62000 0.04000 0.31696 元大大中華價值指數基金-美元 11.78900 11.65600 0.13300 1.14104 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.95900 15.80000 0.15900 1.00633 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.57100 9.54000 0.03100 0.32495 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.18100 9.08900 0.09200 1.01221 元大中國平衡基金-人民幣 2.80000 2.81000 -0.01000 -0.35587 元大中國平衡基金-新台幣 12.50000 12.42000 0.08000 0.64412 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.50430 45.42870 0.07560 0.16641 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.45780 10.48550 -0.02770 -0.26417 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64420 9.66960 -0.02540 -0.26268 元大中國機會債券基金-新台幣 9.59600 9.55520 0.04080 0.42699 元大巴西指數基金 6.62800 6.52100 0.10700 1.64085 元大巴菲特基金 24.30000 24.22000 0.08000 0.33031 元大日經225基金 28.02000 27.33000 0.69000 2.52470 元大台商收成基金 21.33000 21.24000 0.09000 0.42373 元大台灣50單日反向1倍基金 13.14000 13.25000 -0.11000 -0.83019 元大台灣50單日正向2倍基金 32.95000 32.41000 0.54000 1.66615 元大台灣中型100基金 29.48000 29.14000 0.34000 1.16678 元大台灣加權股價指數基金 23.37400 23.21300 0.16100 0.69358 元大台灣卓越50基金 78.96000 78.44000 0.52000 0.66293 元大台灣金融基金 17.54000 17.31000 0.23000 1.32871 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.51000 29.28000 0.23000 0.78552 元大台灣高股息基金 24.14000 24.04000 0.10000 0.41597 元大台灣電子科技基金 32.87000 32.64000 0.23000 0.70466 元大全球ETF成長組合基金 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 元大全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.27000 0.09000 0.63069 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.94000 12.97000 -0.03000 -0.23130 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.75000 12.86000 -0.11000 -0.85537 元大全球不動產證券化基金-美元 11.89900 11.91000 -0.01100 -0.09236 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.45000 8.38000 0.07000 0.83532 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.42000 6.36000 0.06000 0.94340 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.90000 7.82000 0.08000 1.02302 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.17000 6.11000 0.06000 0.98200 元大全球股票入息基金-美元配息 9.16500 9.13300 0.03200 0.35038 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002 元大全球新興市場精選組合基金 12.51000 12.39000 0.12000 0.96852 元大全球農業商機基金 17.09000 16.70000 0.39000 2.33533 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.38300 8.27200 0.11100 1.34188 元大印度指數基金 8.92300 8.83200 0.09100 1.03034 元大印度基金 11.43000 11.32000 0.11000 0.97173 元大多多基金 15.41000 15.34000 0.07000 0.45632 元大多福基金 46.84000 46.70000 0.14000 0.29979 元大亞太成長基金 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.46040 8.40880 0.05160 0.61364 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.92670 6.88450 0.04220 0.61297 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.00800 8.98800 0.02000 0.22252 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.60000 9.76000 -0.16000 -1.63934 元大卓越基金 41.07000 40.91000 0.16000 0.39110 元大店頭基金 7.00000 6.93000 0.07000 1.01010 元大泛歐成長基金 8.84000 8.76000 0.08000 0.91324 元大美元貨幣市場基金-美元 10.30600 10.30540 0.00060 0.00582 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.60740 9.66530 -0.05790 -0.59905 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.81520 31.87530 -0.06010 -0.18855 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.19430 36.18050 0.01380 0.03814 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 20.06160 20.11900 -0.05740 -0.28530 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.03560 16.95820 0.07740 0.45642 元大美國政府7至10年期債券基金 38.62590 38.67050 -0.04460 -0.11533 元大高科技基金 16.85000 16.77000 0.08000 0.47704 元大得利貨幣市場基金 16.26800 16.26780 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99210 11.99190 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 10.56000 10.31000 0.25000 2.42483 元大華夏中小基金 6.31000 6.23000 0.08000 1.28411 元大新中國基金-人民幣 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101 元大新中國基金-美元 7.77200 7.68100 0.09100 1.18474 元大新中國基金-新台幣 7.76000 7.68000 0.08000 1.04167 元大新主流基金 21.11000 21.01000 0.10000 0.47596 元大新東協平衡基金-美元 8.93100 8.87800 0.05300 0.59698 元大新東協平衡基金-新台幣 8.73000 8.69000 0.04000 0.46030 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.75800 9.74710 0.01090 0.11183 元大新興印尼機會債券基金-美金 8.98510 8.90120 0.08390 0.94257 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.77210 9.69400 0.07810 0.80565 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.41970 8.35250 0.06720 0.80455 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.69610 9.70230 -0.00620 -0.06390 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.24560 9.25150 -0.00590 -0.06377 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.87240 9.89210 -0.01970 -0.19915 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.41770 9.43650 -0.01880 -0.19923 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.41560 9.42310 -0.00750 -0.07959 元大新興亞洲基金 10.47000 10.33000 0.14000 1.35528 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.65010 8.55670 0.09340 1.09154 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.32140 8.23160 0.08980 1.09092 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.91410 8.82990 0.08420 0.95358 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.57910 8.49800 0.08110 0.95434 元大萬泰貨幣市場基金 15.11430 15.11410 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.70000 32.60000 0.10000 0.30675 元大實質多重資產基金-人民幣 8.89000 8.84000 0.05000 0.56561 元大實質多重資產基金-美元 8.13500 8.02400 0.11100 1.38335 元大實質多重資產基金-新台幣 8.60000 8.50000 0.10000 1.17647 元大滬深300單日反向1倍基金 15.12000 15.83000 -0.71000 -4.48515 元大滬深300單日正向2倍基金 13.70000 12.70000 1.00000 7.87402 元大摩臺基金 36.39000 36.11000 0.28000 0.77541 元大標普500基金 25.50000 25.30000 0.20000 0.79051 元大標普500單日反向1倍基金 13.47000 13.62000 -0.15000 -1.10132 元大標普500單日正向2倍基金 31.77000 31.17000 0.60000 1.92493 元大標智滬深300基金 15.59000 15.06000 0.53000 3.51926 元大歐洲50基金 23.01000 22.96000 0.05000 0.21777 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.48210 9.42040 0.06170 0.65496 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.20830 10.20790 0.00040 0.00392 元大績效基金 44.13000 43.93000 0.20000 0.45527 元大韓國KOSPI200基金 20.54000 19.76000 0.78000 3.94737 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.85000 13.86000 -0.01000 -0.07215 日盛上選基金 28.58000 28.44000 0.14000 0.49226 日盛小而美基金 15.77000 15.66000 0.11000 0.70243 日盛中國內需動力基金 8.53000 8.40000 0.13000 1.54762 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.59860 11.65150 -0.05290 -0.45402 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.62810 9.67190 -0.04380 -0.45286 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.56310 11.58370 -0.02060 -0.17784 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.59340 9.61040 -0.01700 -0.17689 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.48030 10.50610 -0.02580 -0.24557 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.67930 8.70060 -0.02130 -0.24481 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.22000 9.15000 0.07000 0.76503 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.68000 8.58000 0.10000 1.16550 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.99000 8.90000 0.09000 1.01124 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 日盛日盛基金 11.88000 11.83000 0.05000 0.42265 日盛目標收益組合基金(美元) 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.07000 9.97000 0.10000 1.00301 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.99260 9.98470 0.00790 0.07912 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.28840 9.28110 0.00730 0.07865 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.81490 9.81440 0.00050 0.00509 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.12460 9.12410 0.00050 0.00548 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38300 2.39200 -0.00900 -0.37625 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.63680 1.64290 -0.00610 -0.37129 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35850 0.35900 -0.00050 -0.13928 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24700 0.24730 -0.00030 -0.12131 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.90390 11.92880 -0.02490 -0.20874 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.06890 8.08570 -0.01680 -0.20777 日盛亞洲機會基金 6.22000 6.12000 0.10000 1.63399 日盛首選基金 14.86000 14.77000 0.09000 0.60934 日盛高科技基金 15.52000 15.42000 0.10000 0.64851 日盛貨幣市場基金 14.78240 14.78220 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.71000 34.60000 0.11000 0.31792 日盛精選五虎基金 33.20000 32.95000 0.25000 0.75873 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49660 13.49650 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 25.04000 24.58000 0.46000 1.87144 台新MSCI中國基金 18.48000 17.91000 0.57000 3.18258 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.17000 19.36000 -0.19000 -0.98140 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.66000 18.35000 0.31000 1.68937 台新大眾貨幣市場基金 14.17380 14.17370 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.49350 10.55490 -0.06140 -0.58172 台新中美貨幣市場基金-美元 10.50040 10.47490 0.02550 0.24344 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11050 10.09960 0.01090 0.10793 台新中國通基金 35.36000 34.96000 0.40000 1.14416 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.42620 0.41960 0.00660 1.57293 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.16000 12.97400 0.18600 1.43364 台新中國精選中小基金-美元 0.27990 0.27580 0.00410 1.48658 台新中國精選中小基金-新台幣 8.66000 8.55000 0.11000 1.28655 台新主流基金 19.69000 19.44000 0.25000 1.28601 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.71000 19.68000 0.03000 0.15244 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64140 0.63960 0.00180 0.28143 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.55000 14.53000 0.02000 0.13765 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47220 0.47090 0.00130 0.27607 台新台灣中小基金 27.84000 27.50000 0.34000 1.23636 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.63130 9.66250 -0.03120 -0.32290 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.87010 8.83190 0.03820 0.43252 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.96990 9.92700 0.04290 0.43215 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915 台新印度基金 13.33000 13.12000 0.21000 1.60061 台新亞美短期債券基金 10.86700 10.84650 0.02050 0.18900 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.34750 8.37540 -0.02790 -0.33312 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27540 0.27600 -0.00060 -0.21739 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.71710 11.75630 -0.03920 -0.33344 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38120 0.38200 -0.00080 -0.20942 台新真吉利貨幣市場基金 11.09880 11.09870 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.16210 26.99410 0.16800 0.62236 台新智慧生活基金-美元 9.56270 9.40440 0.15830 1.68325 台新智慧生活基金-新台幣 9.86000 9.71000 0.15000 1.54480 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.10730 8.11820 -0.01090 -0.13427 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.31120 8.33370 -0.02250 -0.26999 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.80320 8.81510 -0.01190 -0.13500 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.03260 9.05710 -0.02450 -0.27051 台新新興市場債券基金(A類型) 10.40270 10.35740 0.04530 0.43737 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33150 0.32970 0.00180 0.54595 台新新興市場債券基金(B類型) 7.68670 7.65320 0.03350 0.43773 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25810 0.25660 0.00150 0.58457 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.32000 5.27000 0.05000 0.94877 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.43000 20.42000 0.01000 0.04897 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.60900 10.58500 0.02400 0.22674 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.67000 14.53000 0.14000 0.96352 未來資產亞洲新富基金 17.57000 17.43000 0.14000 0.80321 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57670 12.57650 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.15680 11.15590 0.00090 0.00807 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.85670 9.83350 0.02320 0.23593 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.09710 9.11630 -0.01920 -0.21061 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.41190 10.43380 -0.02190 -0.20989 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.62200 7.61790 0.00410 0.05382 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.78400 8.77920 0.00480 0.05467 永豐中小基金 47.37000 46.88000 0.49000 1.04522 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.70370 1.71480 -0.01110 -0.64731 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27740 2.29230 -0.01490 -0.65000 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.68920 7.72190 -0.03270 -0.42347 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 9.97230 10.01470 -0.04240 -0.42338 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.11000 4.06000 0.05000 1.23153 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.30000 18.03000 0.27000 1.49750 永豐主流品牌基金 16.72000 16.61000 0.11000 0.66225 永豐永豐基金 31.50000 31.26000 0.24000 0.76775 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.34160 9.31100 0.03060 0.32864 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.48750 9.45640 0.03110 0.32888 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.25940 9.23340 0.02600 0.28159 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.40580 9.37940 0.02640 0.28147 永豐亞洲民生消費基金 10.27000 10.20000 0.07000 0.68627 永豐南非幣2021保本基金 13.14430 13.12730 0.01700 0.12950 永豐高科技基金 21.06000 20.83000 0.23000 1.10418 永豐貨幣市場基金 13.89350 13.89340 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11010 2.11650 -0.00640 -0.30239 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51440 2.52210 -0.00770 -0.30530 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.66300 7.66880 -0.00580 -0.07563 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37250 10.38040 -0.00790 -0.07610 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.90240 6.90440 -0.00200 -0.02897 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.71790 10.72110 -0.00320 -0.02985 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.07000 7.06000 0.01000 0.14164 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.31000 16.29000 0.02000 0.12277 永豐臺灣加權ETF基金 49.46000 49.14000 0.32000 0.65120 永豐領航科技基金 34.31000 34.05000 0.26000 0.76358 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 永豐趨勢平衡基金 38.17000 37.86000 0.31000 0.81881 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.64660 11.64540 0.00120 0.01030 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.39060 9.39090 -0.00030 -0.00319 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73080 9.73120 -0.00040 -0.00411 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.41490 9.42490 -0.01000 -0.10610 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.64640 9.65670 -0.01030 -0.10666 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.40460 9.40470 -0.00010 -0.00106 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.86950 9.87100 -0.00150 -0.01520 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.38700 9.39850 -0.01150 -0.12236 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.69910 9.71100 -0.01190 -0.12254 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.14000 10.04000 0.10000 0.99602 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.87000 8.73000 0.14000 1.60367 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.48000 9.32000 0.16000 1.71674 兆豐國際中小基金 13.24000 13.08000 0.16000 1.22324 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.82000 12.69000 0.13000 1.02443 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.87000 16.60000 0.27000 1.62651 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.73000 16.45000 0.28000 1.70213 兆豐國際生命科學基金 15.47000 15.19000 0.28000 1.84332 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.03270 9.99320 0.03950 0.39527 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.23520 10.18550 0.04970 0.48795 兆豐國際全球基金 30.14000 29.88000 0.26000 0.87015 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.31170 10.31110 0.00060 0.00582 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.06740 10.12830 -0.06090 -0.60129 兆豐國際國民基金 19.50000 19.29000 0.21000 1.08865 兆豐國際第一基金 11.57000 11.46000 0.11000 0.95986 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.79360 9.82450 -0.03090 -0.31452 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.71280 7.73710 -0.02430 -0.31407 兆豐國際萬全基金 18.71000 18.54000 0.17000 0.91694 兆豐國際電子基金 22.55000 22.38000 0.17000 0.75961 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.82000 20.68000 0.14000 0.67698 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.51000 17.65000 -0.14000 -0.79320 兆豐國際豐台灣基金 30.95000 30.82000 0.13000 0.42180 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51280 12.51260 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.85750 9.85160 0.00590 0.05989 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.81170 9.80950 0.00220 0.02243 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.84160 9.83790 0.00370 0.03761 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.85900 9.85320 0.00580 0.05886 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.81880 9.81660 0.00220 0.02241 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.84060 9.83690 0.00370 0.03761 合庫台灣基金 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 合庫全球高收益債券基金A類型 11.01280 11.01130 0.00150 0.01362 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.85960 11.84370 0.01590 0.13425 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.61100 10.59990 0.01110 0.10472 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.36530 11.34910 0.01620 0.14274 合庫全球高收益債券基金B類型 7.97970 7.97860 0.00110 0.01379 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.27880 9.26690 0.01190 0.12841 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.84590 8.83650 0.00940 0.10638 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.74230 8.72910 0.01320 0.15122 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.09230 9.08280 0.00950 0.10459 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.02000 10.96000 0.06000 0.54745 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881 合庫全球新興市場基金 8.67000 8.51000 0.16000 1.88014 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 合庫貨幣市場基金 10.13810 10.13800 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.29630 9.29190 0.00440 0.04735 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.54540 9.53870 0.00670 0.07024 合庫新興多重收益基金A類型 9.85320 9.85440 -0.00120 -0.01218 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.25310 11.24290 0.01020 0.09072 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.54650 13.48110 0.06540 0.48512 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.53810 8.53270 0.00540 0.06329 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.21270 9.20630 0.00640 0.06952 合庫新興多重收益基金B類型 7.68300 7.68390 -0.00090 -0.01171 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.51840 8.51110 0.00730 0.08577 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.98190 9.93370 0.04820 0.48522 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 安本標準兩岸價值基金 9.81000 9.56000 0.25000 2.61506 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03890 11.03830 0.00060 0.00544 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.84620 9.81180 0.03440 0.35060 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.72870 9.70790 0.02080 0.21426 安聯中國東協基金 14.39000 14.20000 0.19000 1.33803 安聯中國策略基金-美元 9.41000 9.32000 0.09000 0.96567 安聯中國策略基金-新臺幣 12.22000 12.12000 0.10000 0.82508 安聯中華新思路基金-人民幣 11.92000 11.74000 0.18000 1.53322 安聯中華新思路基金-美元 10.98000 10.77000 0.21000 1.94986 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.33000 10.15000 0.18000 1.77340 安聯台灣大壩基金 24.60000 24.47000 0.13000 0.53126 安聯台灣科技基金 39.57000 38.84000 0.73000 1.87951 安聯台灣貨幣市場基金 12.50200 12.50190 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 26.57000 26.39000 0.18000 0.68208 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.05200 10.05520 -0.00320 -0.03182 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.91400 14.92230 -0.00830 -0.05562 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47940 9.48470 -0.00530 -0.05588 安聯四季成長組合基金-美元 10.88000 10.78000 0.10000 0.92764 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.18000 11.10000 0.08000 0.72072 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.27300 12.27580 -0.00280 -0.02281 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.05520 10.05770 -0.00250 -0.02486 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.10590 12.10930 -0.00340 -0.02808 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.29540 9.29800 -0.00260 -0.02796 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.15870 9.16100 -0.00230 -0.02511 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.81590 8.81840 -0.00250 -0.02835 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.89000 10.82000 0.07000 0.64695 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.77000 9.69000 0.08000 0.82559 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.98760 11.97790 0.00970 0.08098 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.87740 10.86590 0.01150 0.10584 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53770 10.52740 0.01030 0.09784 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.71110 8.70180 0.00930 0.10687 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.50890 8.49990 0.00900 0.10588 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.21830 8.21030 0.00800 0.09744 安聯全球人口趨勢基金 11.17000 11.05000 0.12000 1.08597 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.38000 8.99000 0.39000 4.33815 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.40000 33.98000 1.42000 4.17893 安聯全球油礦金趨勢基金 8.14000 8.03000 0.11000 1.36986 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.91700 11.91720 -0.00020 -0.00168 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.27290 10.27300 -0.00010 -0.00097 安聯全球新興市場基金 16.21000 15.96000 0.25000 1.56642 安聯全球農金趨勢基金 9.59000 9.36000 0.23000 2.45726 安聯全球綠能趨勢基金 8.35000 8.20000 0.15000 1.82927 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.17000 10.08000 0.09000 0.89286 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.94000 9.86000 0.08000 0.81136 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.78000 9.69000 0.09000 0.92879 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247 安聯亞洲動態策略基金 20.50000 20.10000 0.40000 1.99005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.08630 10.08790 -0.00160 -0.01586 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79000 9.79150 -0.00150 -0.01532 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.60990 81.93840 -0.32850 -0.40091 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.05010 12.07680 -0.02670 -0.22109 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.29600 63.80250 -0.50650 -0.79386 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.26870 9.32440 -0.05570 -0.59736 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57710 2.58110 -0.00400 -0.15497 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.34440 10.33400 0.01040 0.10064 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18760 2.19330 -0.00570 -0.25988 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.54920 8.54060 0.00860 0.10070 宏利台灣動力基金 27.39000 27.18000 0.21000 0.77263 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.69360 9.66450 0.02910 0.30110 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53150 9.51600 0.01550 0.16288 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.54620 7.55120 -0.00500 -0.06621 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.53730 7.55100 -0.01370 -0.18143 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574 宏利全球債券組合基金 12.86440 12.86700 -0.00260 -0.02021 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76200 2.75830 0.00370 0.13414 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.59780 11.59470 0.00310 0.02674 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.53460 8.55360 -0.01900 -0.22213 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42540 2.44130 -0.01590 -0.65129 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.80200 10.83880 -0.03680 -0.33952 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.09160 3.05690 0.03470 1.13514 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.49850 0.49420 0.00430 0.87009 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.43000 14.31000 0.12000 0.83857 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71290 11.69700 0.01590 0.13593 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.40380 10.37170 0.03210 0.30950 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.04110 10.03530 0.00580 0.05780 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.71200 8.75430 -0.04230 -0.48319 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.32790 8.35960 -0.03170 -0.37920 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.24000 8.27630 -0.03630 -0.43860 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.18830 8.22700 -0.03870 -0.47040 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.79000 9.85000 -0.06000 -0.60914 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73810 2.73550 0.00260 0.09505 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39670 0.39640 0.00030 0.07568 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.04620 12.04310 0.00310 0.02574 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90250 0.90210 0.00040 0.04434 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.20700 7.24270 -0.03570 -0.49291 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.99650 2.00640 -0.00990 -0.49342 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28710 0.28820 -0.00110 -0.38168 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.81330 8.86400 -0.05070 -0.57198 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31910 0.32100 -0.00190 -0.59190 宏利萬利貨幣市場基金 13.65030 13.65010 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.32000 2.26000 0.06000 2.65487 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.57000 10.33000 0.24000 2.32333 宏利臺灣股息收益基金 23.50000 23.38000 0.12000 0.51326 宏利澳幣保本基金 12.24520 12.24290 0.00230 0.01879 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.58000 10.65000 -0.07000 -0.65728 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.42000 9.38000 0.04000 0.42644 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.21000 11.17000 0.04000 0.35810 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.91610 10.02240 -0.10630 -1.06062 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.13570 9.15750 -0.02180 -0.23806 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.61720 8.64950 -0.03230 -0.37343 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.40990 10.44890 -0.03900 -0.37325 貝萊德亞美利加收益基金 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.56000 9.47000 0.09000 0.95037 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.39000 9.26000 0.13000 1.40389 貝萊德新台幣基金 12.94010 12.94000 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.76000 23.57000 0.19000 0.80611 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27630 11.26900 0.00730 0.06478 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87900 9.82880 0.05020 0.51074 保德信大中華基金-人民幣 8.78000 8.68000 0.10000 1.15207 保德信大中華基金-美元 8.60000 8.44000 0.16000 1.89573 保德信大中華基金-新台幣 25.68000 25.23000 0.45000 1.78359 保德信中小型股基金 37.75000 37.04000 0.71000 1.91685 保德信中國中小基金-人民幣 7.90000 7.86000 0.04000 0.50891 保德信中國中小基金-美元 7.56000 7.47000 0.09000 1.20482 保德信中國中小基金-新臺幣 7.32000 7.24000 0.08000 1.10497 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.85490 8.80460 0.05030 0.57129 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.93240 8.89170 0.04070 0.45773 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.98400 8.93970 0.04430 0.49554 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.74910 9.70090 0.04820 0.49686 保德信中國品牌基金-人民幣 8.19000 8.07000 0.12000 1.48699 保德信中國品牌基金-美元 8.20000 8.10000 0.10000 1.23457 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.86000 8.76000 0.10000 1.14155 保德信台商全方位基金 31.13000 30.81000 0.32000 1.03862 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.57000 27.19000 0.38000 1.39757 保德信全球消費商機基金 17.94000 17.74000 0.20000 1.12740 保德信全球基礎建設基金 11.83000 11.74000 0.09000 0.76661 保德信全球資源基金 7.56000 7.52000 0.04000 0.53191 保德信全球醫療生化基金-美元 10.10000 9.90000 0.20000 2.02020 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.56000 32.95000 0.61000 1.85129 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 9.97750 9.93800 0.03950 0.39746 保德信印度機會債券基金－美元累積型 9.97750 9.93800 0.03950 0.39746 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 9.97940 9.95350 0.02590 0.26021 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 9.97940 9.95350 0.02590 0.26021 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.47700 9.44630 0.03070 0.32499 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.33620 10.30310 0.03310 0.32126 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.02320 9.00650 0.01670 0.18542 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.82540 9.80710 0.01830 0.18660 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.02580 8.02800 -0.00220 -0.02740 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.67300 10.67590 -0.00290 -0.02716 保德信亞太基金 19.50000 19.23000 0.27000 1.40406 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.30700 8.31950 -0.01250 -0.15025 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.09830 11.11500 -0.01670 -0.15025 保德信店頭市場基金 26.92000 26.39000 0.53000 2.00834 保德信拉丁美洲基金 7.21000 7.07000 0.14000 1.98020 保德信金平衡基金 28.39000 28.27000 0.12000 0.42448 保德信金滿意基金 38.84000 38.34000 0.50000 1.30412 保德信科技島基金 23.52000 23.10000 0.42000 1.81818 保德信高成長基金 85.23000 84.29000 0.94000 1.11520 保德信第一基金 23.02000 22.80000 0.22000 0.96491 保德信貨幣市場基金 15.78200 15.78180 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.25110 10.18090 0.07020 0.68953 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.45090 10.39350 0.05740 0.55227 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.50400 10.44210 0.06190 0.59279 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.02690 9.98140 0.04550 0.45585 保德信新世紀基金 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.88780 7.89220 -0.00440 -0.05575 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.78070 10.78680 -0.00610 -0.05655 保德信新興趨勢組合基金 10.44000 10.13000 0.31000 3.06022 保德信瑞騰基金 15.55210 15.55310 -0.00100 -0.00643 保德信歐洲組合基金 9.87000 9.75000 0.12000 1.23077 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.68710 9.68080 0.00630 0.06508 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99490 9.98840 0.00650 0.06508 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.65590 9.65120 0.00470 0.04870 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.80930 9.80960 -0.00030 -0.00306 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.72940 9.72900 0.00040 0.00411 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88260 9.88180 0.00080 0.00810 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.61600 9.61600 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.73800 9.73800 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.05060 10.05420 -0.00360 -0.03581 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99250 9.98670 0.00580 0.05808 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.99220 9.98680 0.00540 0.05407 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.92890 9.92730 0.00160 0.01612 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.92890 9.92730 0.00160 0.01612 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89890 9.89390 0.00500 0.05054 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09310 10.09340 -0.00030 -0.00297 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.80850 9.80490 0.00360 0.03672 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.90410 9.90070 0.00340 0.03434 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.55880 9.55420 0.00460 0.04815 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.39500 9.38930 0.00570 0.06071 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99000 9.98200 0.00800 0.08014 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98620 9.97800 0.00820 0.08218 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.09730 10.08730 0.01000 0.09913 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.17200 10.15960 0.01240 0.12205 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.00310 9.99820 0.00490 0.04901 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.00360 9.99860 0.00500 0.05001 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92770 1.93100 -0.00330 -0.17090 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65240 2.65710 -0.00470 -0.17688 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28780 0.28750 0.00030 0.10435 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.42920 0.42880 0.00040 0.09328 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.24380 8.24010 0.00370 0.04490 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.54580 11.54410 0.00170 0.01473 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.39150 9.39870 -0.00720 -0.07661 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.56930 11.57890 -0.00960 -0.08291 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.42840 8.41340 0.01500 0.17829 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.41810 10.39960 0.01850 0.17789 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12780 10.12460 0.00320 0.03161 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.05090 10.05180 -0.00090 -0.00895 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05190 10.04710 0.00480 0.04777 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68830 10.68220 0.00610 0.05710 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98350 9.98140 0.00210 0.02104 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71070 9.70580 0.00490 0.05049 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09440 10.08920 0.00520 0.05154 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.72380 9.72030 0.00350 0.03601 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96280 9.95940 0.00340 0.03414 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.47880 10.48640 -0.00760 -0.07247 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.10250 6.08760 0.01490 0.24476 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.59850 10.57260 0.02590 0.24497 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65400 11.65390 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.46000 16.35000 0.11000 0.67278 施羅德樂活中小基金-I類型 3766.65000 3740.09000 26.56000 0.71014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.82730 9.78690 0.04040 0.41280 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.77200 10.71410 0.05790 0.54041 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.03150 9.97940 0.05210 0.52208 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.66610 8.65640 0.00970 0.11206 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.01070 9.00200 0.00870 0.09665 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.85190 8.83180 0.02010 0.22759 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.93720 9.92440 0.01280 0.12898 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.40390 10.38760 0.01630 0.15692 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.36070 10.33530 0.02540 0.24576 柏瑞五國金勢力建設基金 6.19000 6.19000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 11.65000 11.57000 0.08000 0.69144 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66270 13.66250 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 15.32000 15.23000 0.09000 0.59094 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.38860 13.38550 0.00310 0.02316 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.76710 11.75060 0.01650 0.14042 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.35290 12.33960 0.01330 0.10778 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.61960 8.69000 -0.07040 -0.81013 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.63940 6.67380 -0.03440 -0.51545 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.54670 8.59280 -0.04610 -0.53650 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.29590 8.36390 -0.06800 -0.81302 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.50750 10.55320 -0.04570 -0.43304 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.17640 8.20830 -0.03190 -0.38863 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.94170 11.92490 0.01680 0.14088 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.59900 11.59630 0.00270 0.02328 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.88200 11.86610 0.01590 0.13400 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.24500 11.23290 0.01210 0.10772 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.79920 8.84460 -0.04540 -0.51331 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.55040 9.60170 -0.05130 -0.53428 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.48160 9.55950 -0.07790 -0.81490 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.34440 9.38540 -0.04100 -0.43685 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.22490 9.26700 -0.04210 -0.45430 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.13260 10.12920 0.00340 0.03357 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.00740 9.99540 0.01200 0.12006 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.86740 9.85570 0.01170 0.11871 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.94610 9.93600 0.01010 0.10165 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.74130 9.78800 -0.04670 -0.47711 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.51440 9.56620 -0.05180 -0.54149 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.47940 9.51810 -0.03870 -0.40659 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.55860 9.59930 -0.04070 -0.42399 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.11360 10.11020 0.00340 0.03363 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.00740 9.99540 0.01200 0.12006 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.86750 9.85570 0.01180 0.11973 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.94620 9.93610 0.01010 0.10165 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.74130 9.78800 -0.04670 -0.47711 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.51460 9.56630 -0.05170 -0.54044 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.47940 9.51810 -0.03870 -0.40659 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.55880 9.59940 -0.04060 -0.42294 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.57690 10.60760 -0.03070 -0.28942 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78010 11.80560 -0.02550 -0.21600 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.15480 11.17900 -0.02420 -0.21648 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.82300 8.90060 -0.07760 -0.87185 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.49450 9.58120 -0.08670 -0.90490 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.36040 9.43560 -0.07520 -0.79698 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.29200 10.32190 -0.02990 -0.28968 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.96870 10.99250 -0.02380 -0.21651 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.77670 10.80000 -0.02330 -0.21574 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.82320 8.90080 -0.07760 -0.87183 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.49490 9.58160 -0.08670 -0.90486 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.36090 9.43610 -0.07520 -0.79694 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.91000 11.80000 0.11000 0.93220 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.66000 12.52000 0.14000 1.11821 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.30000 8.21000 0.09000 1.09622 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.79000 7.74000 0.05000 0.64599 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.58000 8.53000 0.05000 0.58617 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.51000 10.43000 0.08000 0.76702 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.00000 11.84000 0.16000 1.35135 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.18000 12.02000 0.16000 1.33111 柏瑞拉丁美洲基金 9.98000 9.77000 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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.63620 10.62950 0.00670 0.06303 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.29610 9.34940 -0.05330 -0.57009 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.77950 8.83000 -0.05050 -0.57191 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.37970 9.42470 -0.04500 -0.47747 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.10290 11.12050 -0.01760 -0.15827 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.69200 11.70030 -0.00830 -0.07094 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.69700 10.70600 -0.00900 -0.08407 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.95930 9.01340 -0.05410 -0.60022 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.47380 9.53170 -0.05790 -0.60745 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.47270 9.52060 -0.04790 -0.50312 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.02030 11.02820 -0.00790 -0.07163 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.90610 9.92180 -0.01570 -0.15824 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.19280 10.20140 -0.00860 -0.08430 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.37170 9.41010 -0.03840 -0.40807 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.11190 9.16630 -0.05440 -0.59348 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.69280 9.75080 -0.05800 -0.59482 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.23610 9.28380 -0.04770 -0.51380 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.42000 17.31000 0.11000 0.63547 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.08000 15.91000 0.17000 1.06851 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.72200 12.72640 -0.00440 -0.03457 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.17480 10.08260 0.09220 0.91445 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.15050 11.05280 0.09770 0.88394 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.75840 11.65010 0.10830 0.92961 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.64260 10.54430 0.09830 0.93226 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.14480 9.10000 0.04480 0.49231 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.70010 9.66830 0.03180 0.32891 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.57690 9.56190 0.01500 0.15687 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.59270 9.54200 0.05070 0.53134 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.27710 9.23100 0.04610 0.49940 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.50580 9.47570 0.03010 0.31765 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.27440 11.17060 0.10380 0.92922 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.53680 9.48670 0.05010 0.52811 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.85000 14.47000 -0.62000 -4.28473 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.25000 24.23000 2.02000 8.33677 國泰大中華基金 17.38000 17.16000 0.22000 1.28205 國泰小龍基金 13.71000 13.50000 0.21000 1.55556 國泰中小成長基金 36.49000 35.90000 0.59000 1.64345 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.67710 3.64300 0.03410 0.93604 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.44000 16.18000 0.26000 1.60692 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.61720 0.60650 0.01070 1.76422 國泰中國內需增長基金美元級別 0.58080 0.57060 0.01020 1.78759 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18760 2.20780 -0.02020 -0.91494 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.56400 9.58320 -0.01920 -0.20035 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.03570 8.05190 -0.01620 -0.20119 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31190 0.31220 -0.00030 -0.09609 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.57440 11.57330 0.00110 0.00950 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66930 1.65540 0.01390 0.83968 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.94640 9.90380 0.04260 0.43014 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32690 0.32500 0.00190 0.58462 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.79870 3.73920 0.05950 1.59125 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.98000 16.60000 0.38000 2.28916 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54450 0.53150 0.01300 2.44591 國泰中港台基金人民幣級別 2.79350 2.74960 0.04390 1.59660 國泰中港台基金台幣級別 12.49000 12.21000 0.28000 2.29320 國泰中港台基金美元級別 0.40530 0.39570 0.00960 2.42608 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.46000 26.74000 0.72000 2.69260 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.47000 12.93000 -0.46000 -3.55762 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.39000 33.07000 2.32000 7.01542 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.38040 10.38680 -0.00640 -0.06162 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.19060 10.19690 -0.00630 -0.06178 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.21430 10.22060 -0.00630 -0.06164 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33530 0.33510 0.00020 0.05968 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32900 0.32880 0.00020 0.06083 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32970 0.32950 0.00020 0.06070 國泰台灣貨幣市場基金 12.42030 12.42010 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.40040 2.39730 0.00310 0.12931 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.75000 10.66000 0.09000 0.84428 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34730 0.34400 0.00330 0.95930 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48440 0.48880 -0.00440 -0.90016 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.55000 12.48000 0.07000 0.56090 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43140 0.42850 0.00290 0.67678 國泰全球資源基金台幣級別 5.51000 5.47000 0.04000 0.73126 國泰全球資源基金美元級別 0.17540 0.17380 0.00160 0.92060 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39890 0.39750 0.00140 0.35220 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35930 0.35810 0.00120 0.33510 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42390 0.42240 0.00150 0.35511 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50050 0.50810 -0.00760 -1.49577 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.51000 20.39000 0.12000 0.58852 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.29000 21.07000 0.22000 1.04414 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.37290 2.36520 0.00770 0.32555 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.63290 10.52340 0.10950 1.04054 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.48220 9.38450 0.09770 1.04108 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34420 0.34030 0.00390 1.14605 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30700 0.30350 0.00350 1.15321 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47700 0.48040 -0.00340 -0.70774 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.70000 10.61000 0.09000 0.84826 國泰亞洲成長基金美元級別 0.35750 0.35400 0.00350 0.98870 國泰科技生化基金 28.73000 28.24000 0.49000 1.73513 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.33000 27.06000 0.27000 0.99778 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.40000 13.53000 -0.13000 -0.96083 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.51830 37.42570 0.09260 0.24742 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.53320 20.58730 -0.05410 -0.26278 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.31610 17.23010 0.08600 0.49913 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.27210 38.22250 0.04960 0.12977 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.88580 39.83560 0.05020 0.12602 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.83240 42.79020 0.04220 0.09862 國泰紐幣2021保本基金 12.28170 12.28620 -0.00450 -0.03663 國泰紐幣八年期保本基金 12.58030 12.58650 -0.00620 -0.04926 國泰紐幣保本基金 12.50690 12.50950 -0.00260 -0.02078 國泰國泰基金台幣I級別 19.49000 19.10000 0.39000 2.04188 國泰國泰基金台幣級別 19.49000 19.10000 0.39000 2.04188 國泰富時中國A50基金 18.30000 17.67000 0.63000 3.56537 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33280 0.33240 0.00040 0.12034 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47100 0.47920 -0.00820 -1.71119 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.48680 10.47560 0.01120 0.10692 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.44300 7.43500 0.00800 0.10760 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35490 0.35400 0.00090 0.25424 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24070 0.24010 0.00060 0.24990 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.15430 2.14860 0.00570 0.26529 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.59510 9.50360 0.09150 0.96279 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30930 0.30600 0.00330 1.07843 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.27000 40.21050 0.05950 0.14797 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.95000 17.31000 0.64000 3.69728 國泰新興市場基金台幣級別 11.18000 11.02000 0.16000 1.45191 國泰新興市場基金美元級別 0.36180 0.35610 0.00570 1.60067 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26380 2.27990 -0.01610 -0.70617 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47420 1.48480 -0.01060 -0.71390 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33760 0.33720 0.00040 0.11862 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33420 0.33350 0.00070 0.20990 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22200 0.22180 0.00020 0.09017 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.33500 10.32770 0.00730 0.07068 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.60430 6.59960 0.00470 0.07122 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.90000 15.03000 -0.13000 -0.86494 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 30.06000 29.55000 0.51000 1.72589 國泰價值卓越基金 12.66000 12.50000 0.16000 1.28000 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33960 0.33930 0.00030 0.08842 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.56010 38.52770 0.03240 0.08410 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.62000 19.30000 0.32000 1.65803 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.41000 18.07000 0.34000 1.88157 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.83000 17.43000 0.40000 2.29489 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.99250 9.97440 0.01810 0.18146 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.98120 9.98250 -0.00130 -0.01302 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.97410 9.98900 -0.01490 -0.14916 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.99250 9.97440 0.01810 0.18146 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.98090 9.98220 -0.00130 -0.01302 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.97410 9.98900 -0.01490 -0.14916 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24370 11.24260 0.00110 0.00978 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78300 9.75960 0.02340 0.23976 第一金大中華基金 23.56000 23.58000 -0.02000 -0.08482 第一金小型精選基金 28.75000 28.72000 0.03000 0.10446 第一金中國世紀基金-人民幣 11.48000 11.40000 0.08000 0.70175 第一金中國世紀基金-美元 7.12910 7.01830 0.11080 1.57873 第一金中國世紀基金-美元-N 7.12970 7.01880 0.11090 1.58004 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.41000 8.29000 0.12000 1.44753 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.40000 8.28000 0.12000 1.44928 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.51650 9.56590 -0.04940 -0.51642 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.15330 8.16000 -0.00670 -0.08211 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.69700 10.71290 -0.01590 -0.14842 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.28490 9.25270 0.03220 0.34801 第一金中概平衡基金 22.67000 22.61000 0.06000 0.26537 第一金台灣貨幣市場基金 15.26480 15.26460 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.00000 177.99800 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.57740 9.39860 0.17880 1.90241 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.57730 9.39860 0.17870 1.90135 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.78000 9.61000 0.17000 1.76899 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.78000 9.61000 0.17000 1.76899 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.21810 13.11500 0.10310 0.78612 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.21880 13.11570 0.10310 0.78608 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.73000 12.65000 0.08000 0.63241 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.73000 12.65000 0.08000 0.63241 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.49280 9.51190 -0.01910 -0.20080 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.49570 9.51480 -0.01910 -0.20074 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.16740 9.19460 -0.02720 -0.29583 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.19150 9.21860 -0.02710 -0.29397 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.05640 10.04060 0.01580 0.15736 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.72630 9.71900 0.00730 0.07511 第一金全球大趨勢基金 22.47000 22.22000 0.25000 1.12511 第一金全球不動產證券化基金A 7.92930 7.87150 0.05780 0.73429 第一金全球不動產證券化基金B 5.60950 5.56860 0.04090 0.73448 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.22980 9.19310 0.03670 0.39921 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.23100 9.19430 0.03670 0.39916 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.70260 9.62370 0.07890 0.81985 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.70400 9.62500 0.07900 0.82078 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.39000 9.32000 0.07000 0.75107 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.39000 9.32000 0.07000 0.75107 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.30120 8.33520 -0.03400 -0.40791 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.91010 9.91720 -0.00710 -0.07159 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.42730 9.49680 -0.06950 -0.73183 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.42620 9.49570 -0.06950 -0.73191 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.76410 7.79760 -0.03350 -0.42962 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.76340 7.79700 -0.03360 -0.43093 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.61500 8.65800 -0.04300 -0.49665 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.61550 8.65850 -0.04300 -0.49662 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.11720 11.11920 -0.00200 -0.01799 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.11800 11.12010 -0.00210 -0.01888 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.88990 9.88310 0.00680 0.06880 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.62930 14.62870 0.00060 0.00410 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.83980 12.62260 0.21720 1.72072 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.85600 12.63850 0.21750 1.72093 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.15000 11.96000 0.19000 1.58863 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.17000 11.98000 0.19000 1.58598 第一金亞洲科技基金 17.23000 16.89000 0.34000 2.01303 第一金亞洲新興市場基金 12.28000 12.18000 0.10000 0.82102 第一金店頭市場基金 7.47000 7.46000 0.01000 0.13405 第一金創新趨勢基金 19.74000 19.71000 0.03000 0.15221 第一金電子基金 28.21000 28.24000 -0.03000 -0.10623 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.47000 18.32000 0.15000 0.81878 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.64000 20.82000 -0.18000 -0.86455 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 6.99000 6.90000 0.09000 1.30435 統一大中華中小基金(美元) 6.33000 6.22000 0.11000 1.76849 統一大中華中小基金(新台幣) 9.37000 9.23000 0.14000 1.51679 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 統一大東協高股息基金(美元) 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 統一大滿貫基金-A類型 29.59000 29.21000 0.38000 1.30092 統一大滿貫基金-I類型 29.59000 29.21000 0.38000 1.30092 統一大龍印基金 12.87000 12.72000 0.15000 1.17925 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.11000 8.00000 0.11000 1.37500 統一大龍騰中國基金(美元) 7.34000 7.22000 0.12000 1.66205 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.36000 8.24000 0.12000 1.45631 統一中小基金 21.81000 21.58000 0.23000 1.06580 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.67690 9.73570 -0.05880 -0.60396 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.92550 8.94440 -0.01890 -0.21131 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.66440 8.68930 -0.02490 -0.28656 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.60540 11.67590 -0.07050 -0.60381 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.64130 10.66380 -0.02250 -0.21099 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.31610 10.34580 -0.02970 -0.28707 統一台灣動力基金 14.80000 14.71000 0.09000 0.61183 統一全天候基金-A類型 98.30000 97.04000 1.26000 1.29843 統一全天候基金-I類型 98.43000 97.17000 1.26000 1.29670 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.37670 8.40850 -0.03180 -0.37819 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.00370 8.00260 0.00110 0.01375 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.98780 7.99240 -0.00460 -0.05755 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.73050 8.76370 -0.03320 -0.37884 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.34900 8.34780 0.00120 0.01438 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.32550 8.33020 -0.00470 -0.05642 統一全球債券組合基金 11.82170 11.82270 -0.00100 -0.00846 統一全球新科技基金(人民幣) 14.92000 14.85000 0.07000 0.47138 統一全球新科技基金(美元) 13.90000 13.78000 0.12000 0.87083 統一全球新科技基金(新台幣) 13.35000 13.26000 0.09000 0.67873 統一亞太基金 22.54000 22.21000 0.33000 1.48582 統一亞洲大金磚基金 11.05000 10.96000 0.09000 0.82117 統一奔騰基金 51.40000 50.88000 0.52000 1.02201 統一強棒貨幣市場基金 16.67340 16.67320 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.83000 8.65000 0.18000 2.08092 統一強漢基金(美元) 7.87000 7.68000 0.19000 2.47396 統一強漢基金(新台幣) 20.75000 20.28000 0.47000 2.31755 統一統信基金 25.63000 25.19000 0.44000 1.74672 統一黑馬基金 51.79000 51.31000 0.48000 0.93549 統一新亞洲科技能源基金 15.41000 15.28000 0.13000 0.85079 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.80390 7.80310 0.00080 0.01025 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.99870 9.99770 0.00100 0.01000 統一經建基金 41.07000 40.65000 0.42000 1.03321 統一龍馬基金 56.60000 55.86000 0.74000 1.32474 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.02000 15.95000 0.07000 0.43887 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.93000 40.58000 0.35000 0.86249 野村中國機會基金 11.65000 11.46000 0.19000 1.65794 野村巴西基金 6.27000 6.18000 0.09000 1.45631 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502 野村台灣高股息基金 22.93000 22.84000 0.09000 0.39405 野村台灣運籌基金 31.09000 30.80000 0.29000 0.94156 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.38920 9.39200 -0.00280 -0.02981 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.29770 9.29600 0.00170 0.01829 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.37210 9.37240 -0.00030 -0.00320 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70470 9.70760 -0.00290 -0.02987 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.53860 9.53690 0.00170 0.01783 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.47410 9.47430 -0.00020 -0.00211 野村平衡基金 17.37000 17.24000 0.13000 0.75406 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.88000 8.84000 0.04000 0.45249 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.90000 12.85000 0.05000 0.38911 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 野村全球生技醫療基金 16.77000 16.42000 0.35000 2.13155 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.00310 10.00360 -0.00050 -0.00500 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.93640 9.93070 0.00570 0.05740 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.92810 9.92550 0.00260 0.02620 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00310 10.00350 -0.00040 -0.00400 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.93640 9.93070 0.00570 0.05740 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.92820 9.92550 0.00270 0.02720 野村全球品牌基金 25.66000 25.46000 0.20000 0.78555 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.65000 12.60000 0.05000 0.39683 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.11000 19.04000 0.07000 0.36765 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.98000 11.93000 0.05000 0.41911 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.99100 9.99550 -0.00450 -0.04502 野村全球短期收益基金-美元計價 10.39910 10.40040 -0.00130 -0.01250 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.29290 10.29720 -0.00430 -0.04176 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.19520 9.15860 0.03660 0.39962 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.95950 8.92460 0.03490 0.39105 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.57700 8.55070 0.02630 0.30758 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.97870 10.93500 0.04370 0.39963 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.46410 10.42340 0.04070 0.39047 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08330 10.05230 0.03100 0.30839 野村成長基金 26.40000 26.17000 0.23000 0.87887 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.28550 8.23840 0.04710 0.57171 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.28240 8.23280 0.04960 0.60247 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.47110 8.42990 0.04120 0.48874 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.88890 8.83870 0.05020 0.56796 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.77760 8.72510 0.05250 0.60171 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.97640 8.93280 0.04360 0.48809 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.84000 7.72000 0.12000 1.55440 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.34000 11.16000 0.18000 1.61290 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.14830 9.15310 -0.00480 -0.05244 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.16540 9.16560 -0.00020 -0.00218 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.29780 9.30570 -0.00790 -0.08489 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.77420 9.77610 -0.00190 -0.01944 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.69660 9.69680 -0.00020 -0.00206 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.84160 9.85000 -0.00840 -0.08528 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.28650 8.29790 -0.01140 -0.13738 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.85220 8.86020 -0.00800 -0.09029 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.70920 8.71640 -0.00720 -0.08260 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.76290 12.78040 -0.01750 -0.13693 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.84940 11.85990 -0.01050 -0.08853 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.61950 9.62750 -0.00800 -0.08310 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97180 9.96840 0.00340 0.03411 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96840 9.96710 0.00130 0.01304 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00310 10.00290 0.00020 0.00200 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97010 9.96670 0.00340 0.03411 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96660 9.96540 0.00120 0.01204 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.01830 10.01810 0.00020 0.00200 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.68610 9.68080 0.00530 0.05475 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.68040 9.67830 0.00210 0.02170 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.70600 9.71600 -0.01000 -0.10292 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.86500 9.86340 0.00160 0.01622 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.02780 10.02220 0.00560 0.05588 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.64160 9.63560 0.00600 0.06227 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.19750 9.19620 0.00130 0.01414 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.10310 11.10150 0.00160 0.01441 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.85400 9.83090 0.02310 0.23497 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.88160 10.84930 0.03230 0.29772 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.36170 10.32820 0.03350 0.32435 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.17990 10.15590 0.02400 0.23632 野村泰國基金 41.18000 41.10000 0.08000 0.19465 野村高科技基金 8.38000 8.34000 0.04000 0.47962 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.94800 9.90330 0.04470 0.45136 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.97600 9.92470 0.05130 0.51689 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.42350 10.38220 0.04130 0.39780 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.33540 9.28270 0.05270 0.56772 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.30590 9.26420 0.04170 0.45012 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.16690 9.12730 0.03960 0.43386 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.56430 11.50530 0.05900 0.51281 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.12450 13.08080 0.04370 0.33408 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.49480 10.43550 0.05930 0.56825 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.46840 10.42150 0.04690 0.45003 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.57290 10.52650 0.04640 0.44079 野村貨幣市場基金 16.28110 16.28090 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.00000 14.87000 0.13000 0.87424 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.89890 9.90140 -0.00250 -0.02525 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.73180 9.69460 0.03720 0.38372 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.79410 9.77110 0.02300 0.23539 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.73450 9.73360 0.00090 0.00925 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.70820 9.70650 0.00170 0.01751 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.71840 9.71540 0.00300 0.03088 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.81330 9.81240 0.00090 0.00917 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.76980 9.76810 0.00170 0.01740 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.88640 9.88350 0.00290 0.02934 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.67640 9.65390 0.02250 0.23307 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.61400 9.59160 0.02240 0.23354 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.59050 9.57020 0.02030 0.21212 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.67620 9.65380 0.02240 0.23203 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.61400 9.59160 0.02240 0.23354 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.59050 9.57030 0.02020 0.21107 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.95050 9.95520 -0.00470 -0.04721 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.76640 7.76930 -0.00290 -0.03733 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.60010 11.60440 -0.00430 -0.03705 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.66000 7.58000 0.08000 1.05541 野村精選貨幣市場基金 12.08580 12.08570 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 野村歐洲高股息基金季配型 7.55000 7.54000 0.01000 0.13263 野村歐洲高股息基金累積型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 野村積極成長基金 11.14000 11.04000 0.10000 0.90580 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.03000 7.90000 0.13000 1.64557 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.25000 28.78000 0.47000 1.63308 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.22190 10.22100 0.00090 0.00881 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.47460 8.47100 0.00360 0.04250 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.80410 7.80040 0.00370 0.04743 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72470 7.72380 0.00090 0.01165 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.62460 11.61900 0.00560 0.04820 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.43810 10.43310 0.00500 0.04792 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.36510 10.36390 0.00120 0.01158 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 野村環球基金-人民幣計價 15.35000 15.27000 0.08000 0.52390 野村環球基金-美元計價 11.93000 11.87000 0.06000 0.50548 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.76000 16.69000 0.07000 0.41941 野村鴻利基金 20.00000 19.72000 0.28000 1.41988 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86710 16.86700 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.73000 16.55000 0.18000 1.08761 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.01000 8.90000 0.11000 1.23596 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.92000 11.89000 0.03000 0.25231 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.91000 13.86000 0.05000 0.36075 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.04670 10.05290 -0.00620 -0.06167 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.17790 13.18610 -0.00820 -0.06219 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.94780 9.97340 -0.02560 -0.25668 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.83040 9.77460 0.05580 0.57087 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.54750 9.55660 -0.00910 -0.09522 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.55950 9.56320 -0.00370 -0.03869 凱基台商天下基金 11.57000 11.45000 0.12000 1.04803 凱基台灣精五門基金 17.85000 17.69000 0.16000 0.90447 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.31220 38.33240 -0.02020 -0.05270 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.60270 38.64540 -0.04270 -0.11049 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.47130 40.35480 0.11650 0.28869 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.40790 10.32910 0.07880 0.76289 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.46000 12.40000 0.06000 0.48387 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.18890 11.03480 0.15410 1.39649 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.07000 10.93000 0.14000 1.28088 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55330 11.55320 0.00010 0.00087 凱基開創基金 23.66000 23.39000 0.27000 1.15434 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.18000 21.00000 0.18000 0.85714 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.44820 20.24230 0.20590 1.01718 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.07000 15.95000 0.12000 0.75235 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.29560 15.16400 0.13160 0.86784 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.16000 7.03000 0.13000 1.84922 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.68000 11.61000 0.07000 0.60293 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.30300 11.14420 0.15880 1.42496 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.86000 10.72000 0.14000 1.30597 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.52780 11.41280 0.11500 1.00764 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.86000 11.75000 0.11000 0.93617 凱基護城河基金-台幣計價A 12.61000 12.52000 0.09000 0.71885 凱基護城河基金-美元計價B 12.30950 12.20180 0.10770 0.88266 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.12000 14.33000 -0.21000 -1.46546 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.69000 30.81000 0.88000 2.85622 富邦NASDAQ-100基金 29.79000 29.41000 0.38000 1.29208 富邦上証180基金 27.44000 26.53000 0.91000 3.43008 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16840 0.16640 0.00200 1.20192 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.21000 5.16000 0.05000 0.96899 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.53000 7.91000 -0.38000 -4.80405 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.12000 33.52000 2.60000 7.75656 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.87470 10.86590 0.00880 0.08099 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.03410 10.00510 0.02900 0.28985 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.63970 9.57210 0.06760 0.70622 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.44500 9.43730 0.00770 0.08159 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.64310 8.61800 0.02510 0.29125 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.30920 8.25090 0.05830 0.70659 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.22010 20.23690 -0.01680 -0.08302 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.41200 11.41090 0.00110 0.00964 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.40730 10.33470 0.07260 0.70249 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.71950 12.75280 -0.03330 -0.26112 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.86810 1.87280 -0.00470 -0.25096 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.16540 9.18930 -0.02390 -0.26009 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39360 1.39710 -0.00350 -0.25052 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.74800 11.74970 -0.00170 -0.01447 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70610 1.70220 0.00390 0.22912 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08720 10.08860 -0.00140 -0.01388 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48370 1.48030 0.00340 0.22968 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.96830 9.96010 0.00820 0.08233 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.96000 9.96770 -0.00770 -0.07725 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.98000 15.35000 -0.37000 -2.41042 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.39000 20.44000 0.95000 4.64775 富邦日本東証基金 21.42000 21.06000 0.36000 1.70940 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.15000 42.59000 0.56000 1.31486 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.59000 43.28000 0.31000 0.71627 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.42000 48.05000 0.37000 0.77003 富邦台灣心基金 19.23000 19.08000 0.15000 0.78616 富邦台灣釆吉50基金 45.57000 45.27000 0.30000 0.66269 富邦台灣科技指數基金 50.77000 50.51000 0.26000 0.51475 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.88070 39.90830 -0.02760 -0.06916 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.47600 41.51120 -0.03520 -0.08480 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28590 0.28460 0.00130 0.45678 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53010 2.54860 -0.01850 -0.72589 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33740 0.33680 0.00060 0.17815 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.45810 10.43480 0.02330 0.22329 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18910 2.20500 -0.01590 -0.72109 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32240 0.32180 0.00060 0.18645 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.98940 8.96940 0.02000 0.22298 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.07000 21.05000 0.02000 0.09501 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.32000 15.38000 -0.06000 -0.39012 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.52000 26.41000 0.11000 0.41651 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65310 15.65290 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.68740 39.68660 0.00080 0.00202 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.68750 38.73540 -0.04790 -0.12366 富邦長紅基金 54.49000 54.05000 0.44000 0.81406 富邦科技基金 20.69000 20.45000 0.24000 1.17359 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.55830 40.63040 -0.07210 -0.17745 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.07490 38.04650 0.02840 0.07465 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.88220 38.91740 -0.03520 -0.09045 富邦恒生國企ETF基金 20.04000 19.44000 0.60000 3.08642 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.00000 14.71000 -0.71000 -4.82665 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.97000 24.94000 2.03000 8.13953 富邦高成長基金 20.97000 20.81000 0.16000 0.76886 富邦基金A類型 11.77000 11.66000 0.11000 0.94340 富邦基金I類型 11.77000 11.66000 0.11000 0.94340 富邦深証100基金 8.42000 8.07000 0.35000 4.33705 富邦富時歐洲ETF基金 19.32000 19.28000 0.04000 0.20747 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40920 0.40920 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.15970 12.14930 0.01040 0.08560 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.33590 9.32790 0.00800 0.08576 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30090 0.30090 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.65900 8.65160 0.00740 0.08553 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.01090 8.95030 0.06060 0.67707 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.54220 9.49080 0.05140 0.54158 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.79830 8.73900 0.05930 0.67857 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.31030 9.26010 0.05020 0.54211 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.63000 17.64000 -0.01000 -0.05669 富邦精準基金 40.10000 39.80000 0.30000 0.75377 富邦精銳中小基金 9.49000 9.37000 0.12000 1.28068 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.42000 15.22000 0.20000 1.31406 富邦臺灣公司治理100基金 20.78000 20.69000 0.09000 0.43499 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.07000 8.14000 -0.07000 -0.85995 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.03000 12.81000 0.22000 1.71741 富邦標普美國特別股ETF基金 19.31000 19.34000 -0.03000 -0.15512 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.84920 9.91150 -0.06230 -0.62856 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.60460 9.55990 0.04470 0.46758 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.77560 9.74680 0.02880 0.29548 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.54120 9.60170 -0.06050 -0.63010 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.26330 9.22020 0.04310 0.46745 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.41120 9.38350 0.02770 0.29520 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.78000 28.52000 0.26000 0.91164 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.67350 9.62370 0.04980 0.51747 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.61070 9.56210 0.04860 0.50826 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.63370 9.58590 0.04780 0.49865 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.67340 9.62360 0.04980 0.51748 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.61070 9.56210 0.04860 0.50826 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.63310 9.58530 0.04780 0.49868 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.34230 8.37140 -0.02910 -0.34761 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.85770 8.88890 -0.03120 -0.35100 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.60970 8.64030 -0.03060 -0.35415 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.41430 9.44710 -0.03280 -0.34720 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.41850 9.45160 -0.03310 -0.35021 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.16060 9.19330 -0.03270 -0.35569 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.23980 9.27310 -0.03330 -0.35910 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.15450 8.15520 -0.00070 -0.00858 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.17980 9.18110 -0.00130 -0.01416 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.69250 8.69430 -0.00180 -0.02070 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.26310 10.26480 -0.00170 -0.01656 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.03600 10.03740 -0.00140 -0.01395 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.58100 9.58310 -0.00210 -0.02191 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.82690 8.82840 -0.00150 -0.01699 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.42840 9.43040 -0.00200 -0.02121 富達卓越領航全球組合基金 14.47000 14.37000 0.10000 0.69589 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.38160 8.38250 -0.00090 -0.01074 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.06950 9.07050 -0.00100 -0.01102 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.78100 8.78220 -0.00120 -0.01366 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.63070 9.63140 -0.00070 -0.00727 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.59680 9.59780 -0.00100 -0.01042 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.32870 9.33060 -0.00190 -0.02036 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.88380 8.88500 -0.00120 -0.01351 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.41360 9.41500 -0.00140 -0.01487 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.42000 8.33000 0.09000 1.08043 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.97000 8.80000 0.17000 1.93182 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.91000 7.77000 0.14000 1.80180 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.88000 6.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.83000 7.77000 0.06000 0.77220 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.68000 7.62000 0.06000 0.78740 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.61410 9.66810 -0.05400 -0.55854 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.06940 9.09370 -0.02430 -0.26722 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.68120 8.70980 -0.02860 -0.32837 富蘭克林華美中華基金 10.68000 10.60000 0.08000 0.75472 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.22000 18.04000 0.18000 0.99778 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.31000 18.23000 0.08000 0.43884 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.41000 10.25000 0.16000 1.56098 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.13000 9.99000 0.14000 1.40140 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.68090 7.67410 0.00680 0.08861 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.73400 8.73280 0.00120 0.01374 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.49930 9.46220 0.03710 0.39209 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.06170 9.03250 0.02920 0.32328 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.02330 11.02490 -0.00160 -0.01451 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.58390 8.62410 -0.04020 -0.46614 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.92670 8.99600 -0.06930 -0.77034 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.27420 13.27480 -0.00060 -0.00452 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.15360 10.19910 -0.04550 -0.44612 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.05830 10.05730 0.00100 0.00994 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.51970 7.55330 -0.03360 -0.44484 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.92750 8.97970 -0.05220 -0.58131 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.64840 10.65530 -0.00690 -0.06476 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.43470 7.47250 -0.03780 -0.50585 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.84430 8.90210 -0.05780 -0.64929 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.35080 10.34980 0.00100 0.00966 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.56530 7.59850 -0.03320 -0.43693 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.00060 8.02050 -0.01990 -0.24811 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.99740 8.98850 0.00890 0.09902 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.82140 9.80780 0.01360 0.13867 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.42540 12.41750 0.00790 0.06362 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.23000 8.18000 0.05000 0.61125 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.48000 8.44000 0.04000 0.47393 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.96000 9.02000 -0.06000 -0.66519 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.65000 8.92000 -0.27000 -3.02691 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.53000 11.74000 -0.21000 -1.78876 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.16000 10.08000 0.08000 0.79365 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.36000 8.35000 0.01000 0.11976 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.41490 12.34740 0.06750 0.54667 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.92000 10.02000 -0.10000 -0.99800 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.92000 10.02000 -0.10000 -0.99800 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.37000 9.27000 0.10000 1.07875 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.11000 8.98000 0.13000 1.44766 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.35000 9.22000 0.13000 1.40998 富蘭克林華美第一富基金 33.18000 33.02000 0.16000 0.48455 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31290 10.31280 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.05000 14.06000 -0.01000 -0.07112 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.99000 12.89000 0.10000 0.77580 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.11000 15.02000 0.09000 0.59920 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.28260 7.23440 0.04820 0.66626 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.80650 9.70970 0.09680 0.99694 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.28180 9.32230 -0.04050 -0.43444 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.79580 10.79060 0.00520 0.04819 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.62540 6.66030 -0.03490 -0.52400 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.72290 8.76140 -0.03850 -0.43943 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.91430 9.90700 0.00730 0.07369 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.30410 10.30400 0.00010 0.00097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華人民幣貨幣市場基金 11.68670 11.68560 0.00110 0.00941 復華台灣智能基金 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 復華恒生基金 19.20000 18.91000 0.29000 1.53358 復華恒生單日反向一倍基金 9.52000 9.69000 -0.17000 -1.75439 復華恒生單日正向二倍基金 25.61000 24.75000 0.86000 3.47475 復華滬深300 A股基金 19.40000 19.27000 0.13000 0.67462 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.70220 9.70860 -0.00640 -0.06592 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.51840 9.52860 -0.01020 -0.10705 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.85610 9.86260 -0.00650 -0.06591 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.63400 9.64440 -0.01040 -0.10783 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.51690 9.50720 0.00970 0.10203 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.04500 10.04850 -0.00350 -0.03483 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.54320 9.54250 0.00070 0.00734 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.07390 10.08680 -0.01290 -0.12789 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.54240 9.54170 0.00070 0.00734 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.07590 10.08880 -0.01290 -0.12786 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.82250 9.86320 -0.04070 -0.41264 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.86750 9.86970 -0.00220 -0.02229 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.90620 9.92190 -0.01570 -0.15824 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.77390 9.81230 -0.03840 -0.39135 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.70760 10.82640 -0.11880 -1.09732 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.80140 9.80220 -0.00080 -0.00816 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.77400 9.81240 -0.03840 -0.39134 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.70700 10.82580 -0.11880 -1.09738 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.80180 9.80270 -0.00090 -0.00918 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.87400 9.88830 -0.01430 -0.14462 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.08590 9.15590 -0.07000 -0.76453 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.13120 8.12510 0.00610 0.07508 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.12670 8.13170 -0.00500 -0.06149 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.45910 11.49930 -0.04020 -0.34959 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.27660 10.22110 0.05550 0.54299 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.38920 10.34720 0.04200 0.40591 景順主流基金 14.70000 14.49000 0.21000 1.44928 景順台灣科技基金 25.18000 24.71000 0.47000 1.90206 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 景順全球科技基金 21.27000 21.09000 0.18000 0.85349 景順全球康健基金 19.02000 18.82000 0.20000 1.06270 景順貨幣市場基金 15.94790 15.94780 0.00010 0.00063 景順潛力基金 27.06000 26.62000 0.44000 1.65289 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.73000 13.43000 0.30000 2.23380 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.87000 12.60000 0.27000 2.14286 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.52000 10.40000 0.12000 1.15385 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.72000 10.61000 0.11000 1.03676 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.78000 10.65000 0.13000 1.22066 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.98000 10.87000 0.11000 1.01196 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.54770 8.59010 -0.04240 -0.49359 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.77590 7.80390 -0.02800 -0.35879 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.01960 11.07420 -0.05460 -0.49304 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.00450 10.04050 -0.03600 -0.35855 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.11000 7.04000 0.07000 0.99432 華南永昌中國A股基金(美元) 6.74000 6.65000 0.09000 1.35338 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.91000 9.79000 0.12000 1.22574 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.53540 9.54830 -0.01290 -0.13510 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.67740 9.67750 -0.00010 -0.00103 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.90390 9.91740 -0.01350 -0.13612 華南永昌永昌基金 16.64000 16.44000 0.20000 1.21655 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 華南永昌全球亨利組合基金 14.14610 14.15920 -0.01310 -0.09252 華南永昌全球神農水資源基金 9.97000 9.75000 0.22000 2.25641 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.02000 8.91000 0.11000 1.23457 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.32000 9.22000 0.10000 1.08460 華南永昌全球精品基金 15.26000 15.03000 0.23000 1.53027 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.35000 10.19000 0.16000 1.57017 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.36000 10.22000 0.14000 1.36986 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.53000 12.34000 0.19000 1.53971 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.46000 12.29000 0.17000 1.38324 華南永昌物聯網精選基金 10.01000 9.77000 0.24000 2.45650 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21980 16.21960 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 21.94540 21.74740 0.19800 0.91045 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94730 11.94720 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.15390 10.16300 -0.00910 -0.08954 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.02380 9.96400 0.05980 0.60016 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.71000 9.71900 -0.00900 -0.09260 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.55550 9.49850 0.05700 0.60009 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.94040 9.95070 -0.01030 -0.10351 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.75880 9.70170 0.05710 0.58856 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.59980 9.60980 -0.01000 -0.10406 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.41500 9.35980 0.05520 0.58976 華頓中小型基金 21.25000 21.11000 0.14000 0.66319 華頓中國多重機會平衡基金 11.11000 11.00530 0.10470 0.95136 華頓台灣基金 22.66000 22.42000 0.24000 1.07047 華頓平安貨幣市場基金 11.52930 11.52920 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.89000 15.81000 0.08000 0.50601 華頓全球高收益債券基金A 13.32440 13.31930 0.00510 0.03829 華頓全球高收益債券基金B 8.12290 8.16510 -0.04220 -0.51683 華頓全球黑鑽油源基金 5.20000 5.21000 -0.01000 -0.19194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.41160 2.40230 0.00930 0.38713 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.78530 10.66290 0.12240 1.14791 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34870 0.34430 0.00440 1.27796 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.06300 11.05120 0.01180 0.10678 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.00310 10.03200 -0.02890 -0.28808 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.83610 9.75160 0.08450 0.86652 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.81540 8.76030 0.05510 0.62897 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.01010 9.91070 0.09940 1.00296 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.99650 8.92570 0.07080 0.79322 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.66000 9.50000 0.16000 1.68421 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.32000 8.12000 0.20000 2.46305 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.90000 8.67000 0.23000 2.65283 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.46760 2.48310 -0.01550 -0.62422 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00780 2.03890 -0.03110 -1.52533 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.49640 11.46880 0.02760 0.24065 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.21670 9.23290 -0.01620 -0.17546 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35620 0.35530 0.00090 0.25331 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29040 0.29050 -0.00010 -0.03442 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.10000 3.07000 0.03000 0.97720 匯豐中國動力基金(台幣) 13.86000 13.63000 0.23000 1.68745 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.44000 0.01000 2.27273 匯豐台灣精典基金 22.37000 22.18000 0.19000 0.85663 匯豐全球趨勢組合基金 12.03000 11.85000 0.18000 1.51899 匯豐全球關鍵資源基金 7.99000 7.92000 0.07000 0.88384 匯豐安富基金 24.41000 24.28000 0.13000 0.53542 匯豐成功基金 39.82000 39.72000 0.10000 0.25176 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.46000 10.37000 0.09000 0.86789 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.53910 2.56320 -0.02410 -0.94023 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28150 2.31590 -0.03440 -1.48538 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.27900 11.29250 -0.01350 -0.11955 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.56630 7.61200 -0.04570 -0.60037 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36790 0.36810 -0.00020 -0.05433 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32250 0.32400 -0.00150 -0.46296 匯豐金磚動力基金 13.31000 13.10000 0.21000 1.60305 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98650 14.98640 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.76000 4.60000 0.16000 3.47826 匯豐新鑽動力基金 10.26000 10.10000 0.16000 1.58416 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.29490 5.24600 0.04890 0.93214 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.96440 8.88850 0.07590 0.85391 匯豐龍鳳基金-A類型 48.15000 47.75000 0.40000 0.83770 匯豐龍鳳基金-I類型 48.15000 47.75000 0.40000 0.83770 匯豐龍騰電子基金 32.30000 32.05000 0.25000 0.78003 匯豐雙高收益債券組合基金 12.04490 12.04030 0.00460 0.03821 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.53000 16.37000 0.16000 0.97740 新光中國成長基金(人民幣) 8.62000 8.54000 0.08000 0.93677 新光中國成長基金(美元) 8.56000 8.46000 0.10000 1.18203 新光中國成長基金(新臺幣) 8.54000 8.45000 0.09000 1.06509 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.48130 10.48510 -0.00380 -0.03624 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.55720 9.55040 0.00680 0.07120 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.87600 9.88790 -0.01190 -0.12035 新光台灣富貴基金 20.61000 20.52000 0.09000 0.43860 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534 新光全球生技醫療基金(美元) 11.25000 11.12000 0.13000 1.16906 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.99000 10.88000 0.11000 1.01103 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94190 9.93770 0.00420 0.04226 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.73750 9.75190 -0.01440 -0.14766 新光全球債券基金(B配息)美元 9.54230 9.53820 0.00410 0.04299 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.33400 9.34780 -0.01380 -0.14763 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.75000 8.86000 -0.11000 -1.24153 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.98000 10.08000 -0.10000 -0.99206 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.32000 9.38000 -0.06000 -0.63966 新光吉星貨幣市場基金 15.45590 15.45570 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965 新光多重資產基金(A累積)美元 8.36000 8.38000 -0.02000 -0.23866 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443 新光亞洲精選基金-美金 20.51000 20.55000 -0.04000 -0.19465 新光亞洲精選基金-新台幣 20.82000 20.91000 -0.09000 -0.43042 新光兩岸優勢基金 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093 新光店頭基金 21.14000 20.98000 0.16000 0.76263 新光南非幣保本基金 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 新光特選內需收益ETF基金 19.81000 19.83000 -0.02000 -0.10086 新光創新科技基金 13.24000 13.27000 -0.03000 -0.22607 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.72620 9.73840 -0.01220 -0.12528 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.95080 9.97600 -0.02520 -0.25261 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.57980 9.60050 -0.02070 -0.21561 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.14230 9.15390 -0.01160 -0.12672 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.36000 9.38370 -0.02370 -0.25257 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.00700 9.02670 -0.01970 -0.21824 新光澳幣八年期保本基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 新光澳幣十年期保本基金 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 新光澳幣保本基金 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.05960 10.05660 0.00300 0.02983 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.58090 9.57760 0.00330 0.03446 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.53550 9.53580 -0.00030 -0.00315 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.93160 9.93190 -0.00030 -0.00302 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.88010 9.87340 0.00670 0.06786 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.48300 9.47650 0.00650 0.06859 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47380 9.47790 -0.00410 -0.04326 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.86820 9.87260 -0.00440 -0.04457 瑞銀全球創新趨勢基金 6.90000 6.78000 0.12000 1.76991 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.53000 8.48000 0.05000 0.58962 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.62390 9.63690 -0.01300 -0.13490 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.08760 9.10030 -0.01270 -0.13956 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.50440 9.51660 -0.01220 -0.12820 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.04310 9.05470 -0.01160 -0.12811 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.12860 9.14560 -0.01700 -0.18588 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.64540 9.66260 -0.01720 -0.17801 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.50880 13.53790 -0.02910 -0.21495 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.21370 8.23140 -0.01770 -0.21503 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.40850 36.37040 0.03810 0.10476 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.29130 39.31930 -0.02800 -0.07121 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.86730 36.83550 0.03180 0.08633 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.37300 39.38140 -0.00840 -0.02133 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.62070 39.59040 0.03030 0.07653 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.35630 38.35160 0.00470 0.01226 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25760 11.25630 0.00130 0.01155 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93950 9.91560 0.02390 0.24103 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.90400 10.86060 0.04340 0.39961 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.06400 8.00230 0.06170 0.77103 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.37000 8.31000 0.06000 0.72202 群益大印度基金-人民幣 12.03440 12.02090 0.01350 0.11230 群益大印度基金-美元 11.19860 11.14490 0.05370 0.48183 群益大印度基金-新臺幣 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.78340 11.65820 0.12520 1.07392 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.24350 11.08300 0.16050 1.44816 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.59000 10.45000 0.14000 1.33971 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.81930 10.70430 0.11500 1.07433 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.42070 9.28620 0.13450 1.44839 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.89000 8.78000 0.11000 1.25285 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.45610 9.35560 0.10050 1.07422 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.26650 8.14850 0.11800 1.44812 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.76000 8.65000 0.11000 1.27168 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.03580 8.93980 0.09600 1.07385 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.16360 8.04710 0.11650 1.44773 群益中小型股基金 36.43000 35.96000 0.47000 1.30701 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.43680 9.45460 -0.01780 -0.18827 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.66870 8.65300 0.01570 0.18144 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.15280 8.14920 0.00360 0.04418 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.25830 8.27380 -0.01550 -0.18734 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.58550 7.57180 0.01370 0.18093 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.13500 7.13170 0.00330 0.04627 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.83440 9.88270 -0.04830 -0.48873 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.81780 10.87100 -0.05320 -0.48938 群益中國高收益債券基金-美元 10.41800 10.45850 -0.04050 -0.38724 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.61750 9.65230 -0.03480 -0.36054 群益中國新機會基金N-人民幣 7.45370 7.42320 0.03050 0.41087 群益中國新機會基金N-美元 6.77200 6.71940 0.05260 0.78281 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.26000 7.21000 0.05000 0.69348 群益中國新機會基金-人民幣 6.61030 6.58320 0.02710 0.41165 群益中國新機會基金-美元 7.24090 7.18460 0.05630 0.78362 群益中國新機會基金-新臺幣 6.93000 6.88000 0.05000 0.72674 群益平衡王基金 18.16280 18.14610 0.01670 0.09203 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.05000 8.03000 0.02000 0.24907 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.79000 5.78000 0.01000 0.17301 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.77910 10.75730 0.02180 0.20265 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.18010 10.12210 0.05800 0.57300 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.58590 9.56650 0.01940 0.20279 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.05280 9.00120 0.05160 0.57326 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.60000 8.57000 0.03000 0.35006 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.89140 9.88170 0.00970 0.09816 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.67120 9.66320 0.00800 0.08279 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.15790 9.14890 0.00900 0.09837 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.07000 9.06250 0.00750 0.08276 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.94870 9.93890 0.00980 0.09860 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.97460 9.96630 0.00830 0.08328 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.31910 9.31000 0.00910 0.09774 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.70450 9.69640 0.00810 0.08354 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.05340 10.07380 -0.02040 -0.20251 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.21780 7.23240 -0.01460 -0.20187 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.15200 10.13730 0.01470 0.14501 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.01470 10.00330 0.01140 0.11396 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.16280 10.15910 0.00370 0.03642 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.91690 9.90260 0.01430 0.14441 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.81570 9.80460 0.01110 0.11321 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.96100 9.95730 0.00370 0.03716 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.15200 10.13730 0.01470 0.14501 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.01470 10.00330 0.01140 0.11396 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.16300 10.15930 0.00370 0.03642 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.91690 9.90260 0.01430 0.14441 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.81570 9.80450 0.01120 0.11423 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.96100 9.95730 0.00370 0.03716 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.41230 9.33850 0.07380 0.79028 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.98000 10.91000 0.07000 0.64161 群益全球關鍵生技基金-美元 15.40100 15.28020 0.12080 0.79057 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.23000 15.13000 0.10000 0.66094 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.96000 10.90000 0.06000 0.55046 群益印度中小基金N-人民幣 9.90140 9.82000 0.08140 0.82892 群益印度中小基金N-美元 8.22410 8.12650 0.09760 1.20101 群益印度中小基金N-新臺幣 7.79000 7.71000 0.08000 1.03761 群益印度中小基金-人民幣 13.40430 13.29410 0.11020 0.82894 群益印度中小基金-美元 11.76280 11.62310 0.13970 1.20192 群益印度中小基金-新臺幣 13.64000 13.49000 0.15000 1.11193 群益多利策略組合基金 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.45000 13.44000 0.01000 0.07440 群益多重資產組合基金 14.74000 14.70000 0.04000 0.27211 群益安家基金 22.67650 22.63790 0.03860 0.17051 群益安穩貨幣市場基金 16.09850 16.09830 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.21000 21.36000 0.85000 3.97940 群益亞太中小基金 10.15000 10.07000 0.08000 0.79444 群益亞太新趨勢平衡基金 15.00000 14.94000 0.06000 0.40161 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.58060 9.59190 -0.01130 -0.11781 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.30740 7.31610 -0.00870 -0.11892 群益店頭市場基金 81.74000 80.80000 0.94000 1.16337 群益東方盛世基金 8.22000 8.17000 0.05000 0.61200 群益東協成長基金-人民幣 12.52190 12.45810 0.06380 0.51212 群益東協成長基金-美元 10.87500 10.77980 0.09520 0.88313 群益東協成長基金-新臺幣 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.87320 10.82050 0.05270 0.48704 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.27940 10.23150 0.04790 0.46816 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.76790 9.73070 0.03720 0.38230 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.40660 9.36100 0.04560 0.48713 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.89590 8.85440 0.04150 0.46869 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.45120 8.41910 0.03210 0.38128 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.20540 9.16070 0.04470 0.48795 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.05420 9.01200 0.04220 0.46826 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.44120 9.40530 0.03590 0.38170 群益長安基金 24.23000 24.01000 0.22000 0.91628 群益美國新創亮點基金N-美元 9.68420 9.62430 0.05990 0.62238 群益美國新創亮點基金-美元 14.64980 14.55910 0.09070 0.62298 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.18000 14.11000 0.07000 0.49610 群益真善美基金 15.39970 15.39970 0.00000 0.00000 群益馬拉松基金 108.09000 107.35000 0.74000 0.68933 群益馬拉松基金I類型 108.25000 107.50000 0.75000 0.69767 群益深証中小板基金 10.89000 10.39000 0.50000 4.81232 群益創新科技基金 28.51000 28.41000 0.10000 0.35199 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.57570 8.55810 0.01760 0.20565 群益華夏盛世基金N-美元 7.80910 7.76440 0.04470 0.57570 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.16000 8.12000 0.04000 0.49261 群益華夏盛世基金-人民幣 9.33890 9.31970 0.01920 0.20602 群益華夏盛世基金-美元 8.61070 8.56130 0.04940 0.57702 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.24000 14.17000 0.07000 0.49400 群益奧斯卡基金 24.13000 24.06000 0.07000 0.29094 群益新興金鑽基金-美元 10.75530 10.63480 0.12050 1.13307 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.24000 8.16000 0.08000 0.98039 群益葛萊美基金 20.45000 20.37000 0.08000 0.39273 群益道瓊美國地產ETF基金 19.53000 19.45000 0.08000 0.41131 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.81000 8.88000 -0.07000 -0.78829 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.46000 11.27000 0.19000 1.68589 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.64650 11.61650 0.03000 0.25825 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.92970 10.90580 0.02390 0.21915 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.89460 10.87280 0.02180 0.20050 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.36330 8.34170 0.02160 0.25894 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.73480 8.71570 0.01910 0.21914 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.05000 8.04000 0.01000 0.12438 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.37320 8.35640 0.01680 0.20104 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.80300 9.78150 0.02150 0.21980 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.66160 9.64050 0.02110 0.21887 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.83000 9.92000 -0.09000 -0.90726 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.22000 25.04000 0.18000 0.71885 德信中國精選成長基金 10.05000 9.92000 0.13000 1.31048 德信台灣主流中小基金 15.89000 15.73000 0.16000 1.01716 德信新興股票組合基金 10.12000 10.05000 0.07000 0.69652 德信萬保貨幣市場基金 11.94270 11.94260 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.75720 10.75450 0.00270 0.02511 德信數位時代基金 24.81000 24.65000 0.16000 0.64909 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.94110 9.93230 0.00880 0.08860 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.89550 9.89600 -0.00050 -0.00505 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67140 11.67130 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.42000 13.25000 0.17000 1.28302 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.96000 17.70000 0.26000 1.46893 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.32520 10.48190 -0.15670 -1.49496 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.98440 15.13520 -0.15080 -0.99635 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.02730 8.09290 -0.06560 -0.81059 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.79600 10.86890 -0.07290 -0.67072 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.26690 11.28660 -0.01970 -0.17454 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.06460 13.10520 -0.04060 -0.30980 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.61000 16.49000 0.12000 0.72771 摩根中小基金 19.58000 19.13000 0.45000 2.35233 摩根中國A股基金 11.78000 11.60000 0.18000 1.55172 摩根中國A股基金(美元) 9.22000 9.07000 0.15000 1.65380 摩根中國亮點基金 11.51000 11.12000 0.39000 3.50719 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.45240 10.39080 0.06160 0.59283 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.62330 11.58770 0.03560 0.30722 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.85090 8.79020 0.06070 0.69054 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.81230 11.74270 0.06960 0.59271 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.62400 13.58230 0.04170 0.30702 摩根台灣金磚基金-累積型 17.51000 17.22000 0.29000 1.68409 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.51000 17.22000 0.29000 1.68409 摩根台灣增長基金 45.98000 45.45000 0.53000 1.16612 摩根平衡基金 26.74000 26.61000 0.13000 0.48854 摩根全球α基金 18.45000 18.30000 0.15000 0.81967 摩根全球平衡基金 14.50580 14.37260 0.13320 0.92676 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.41560 9.40320 0.01240 0.13187 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.43160 10.42630 0.00530 0.05083 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.81640 9.79910 0.01730 0.17655 摩根多元入息成長基金-累積型 11.14080 11.12620 0.01460 0.13122 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.80700 9.78970 0.01730 0.17672 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.07700 10.03100 0.04600 0.45858 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.01970 12.96030 0.05940 0.45832 摩根亞洲基金 51.08000 50.21000 0.87000 1.73272 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.20900 8.22370 -0.01470 -0.17875 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.58800 9.60270 -0.01470 -0.15308 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.47010 8.47980 -0.00970 -0.11439 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.01140 12.03290 -0.02150 -0.17868 摩根東方內需機會基金 16.19000 15.92000 0.27000 1.69598 摩根東方科技基金 30.15000 29.45000 0.70000 2.37691 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.53000 9.44000 0.09000 0.95339 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.98000 8.89000 0.09000 1.01237 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.91000 10.81000 0.10000 0.92507 摩根金龍收成基金 18.74000 18.17000 0.57000 3.13704 摩根第一貨幣市場基金 15.08900 15.08880 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 12.90000 12.93000 -0.03000 -0.23202 摩根新金磚五國基金 10.92000 10.71000 0.21000 1.96078 摩根新絲路基金 8.89000 8.77000 0.12000 1.36830 摩根新興35基金 12.18000 11.96000 0.22000 1.83946 摩根新興日本基金 22.78000 22.92000 -0.14000 -0.61082 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.12940 7.12150 0.00790 0.11093 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.37060 9.36850 0.00210 0.02242 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.11460 9.10070 0.01390 0.15274 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.39010 10.37880 0.01130 0.10888 摩根新興科技基金 47.43000 46.54000 0.89000 1.91233 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.19870 8.20660 -0.00790 -0.09626 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.45270 10.46280 -0.01010 -0.09653 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.26330 8.21990 0.04340 0.52799 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.96430 8.91240 0.05190 0.58233 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.42270 8.36880 0.05390 0.64406 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.54360 9.49330 0.05030 0.52985 摩根龍揚基金 27.97000 27.13000 0.84000 3.09620 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140 摩根環球股票收益基金-累積型 11.09000 11.04000 0.05000 0.45290 摩根總收益組合基金-月配息型 9.21340 9.21680 -0.00340 -0.03689 摩根總收益組合基金-累積型 11.16900 11.17320 -0.00420 -0.03759 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 20.63000 20.43000 0.20000 0.97895 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.59440 11.61920 -0.02480 -0.21344 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.81260 10.83660 -0.02400 -0.22147 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.84060 9.87190 -0.03130 -0.31706 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.97300 9.99430 -0.02130 -0.21312 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.35500 9.37580 -0.02080 -0.22185 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.50860 8.53560 -0.02700 -0.31632 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.94520 9.88810 0.05710 0.57746 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.03220 9.98820 0.04400 0.44052 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.31750 9.36050 -0.04300 -0.45938 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.48780 9.54450 -0.05670 -0.59406 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.04200 9.08360 -0.04160 -0.45797 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.20680 9.26180 -0.05500 -0.59384 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.86930 10.87970 -0.01040 -0.09559 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.63650 10.64850 -0.01200 -0.11269 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.87410 9.89760 -0.02350 -0.23743 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.25840 10.26820 -0.00980 -0.09544 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.02320 10.03460 -0.01140 -0.11361 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.30760 9.32980 -0.02220 -0.23795 聯邦金鑽平衡基金 19.84310 19.83110 0.01200 0.06051 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.94450 8.94170 0.00280 0.03131 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.26250 9.27220 -0.00970 -0.10461 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.92960 8.92680 0.00280 0.03137 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.24690 9.25660 -0.00970 -0.10479 聯邦貨幣市場基金 13.17370 13.17350 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 10.41000 10.32000 0.09000 0.87209 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.02400 16.03530 -0.01130 -0.07047 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.74170 11.73110 0.01060 0.09036 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.29480 11.27050 0.02430 0.21561 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.82140 10.79810 0.02330 0.21578 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70230 11.71480 -0.01250 -0.10670 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.96920 10.99710 -0.02790 -0.25370 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35560 10.36670 -0.01110 -0.10707 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.49430 8.51590 -0.02160 -0.25364 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.72000 32.43000 0.29000 0.89423 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.86000 14.82000 0.04000 0.26991 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.81000 14.70000 0.11000 0.74830 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.39000 15.38000 0.01000 0.06502 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.78000 12.77000 0.01000 0.07831 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.00000 11.99000 0.01000 0.08340 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.69000 7.69000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.03000 13.90000 0.13000 0.93525 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.14000 10.05000 0.09000 0.89552 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.39000 8.31000 0.08000 0.96270 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.29000 11.21000 0.08000 0.71365 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.99000 13.91000 0.08000 0.57513 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.44000 14.36000 0.08000 0.55710 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.37000 14.29000 0.08000 0.55983 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.17000 14.16000 0.01000 0.07062 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.00420 15.00400 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.33300 10.34060 -0.00760 -0.07350 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.39420 13.39350 0.00070 0.00523 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.34750 7.35290 -0.00540 -0.07344 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.63000 13.62000 0.01000 0.07342 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.67000 13.67000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 18.92000 18.77000 0.15000 0.79915 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.36000 10.27000 0.09000 0.87634 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.75000 10.65000 0.10000 0.93897 瀚亞巴西基金 5.47000 5.40000 0.07000 1.29630 瀚亞外銷基金 37.63000 37.35000 0.28000 0.74967 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.62960 10.59470 0.03490 0.32941 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.24070 10.22200 0.01870 0.18294 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.12690 12.11270 0.01420 0.11723 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.11640 10.13220 -0.01580 -0.15594 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.32430 7.36150 -0.03720 -0.50533 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.82680 7.85160 -0.02480 -0.31586 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.95180 7.97210 -0.02030 -0.25464 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.99340 7.04840 -0.05500 -0.78032 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.64910 8.68590 -0.03680 -0.42368 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.01030 9.05600 -0.04570 -0.50464 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.15160 9.18070 -0.02910 -0.31697 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.01530 9.05370 -0.03840 -0.42414 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.76160 9.76480 -0.00320 -0.03277 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.90620 9.91590 -0.00970 -0.09782 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.68420 9.67570 0.00850 0.08785 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.76160 9.76480 -0.00320 -0.03277 瀚亞印度基金-人民幣 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000 瀚亞印度基金-美元 12.00000 11.98000 0.02000 0.16694 瀚亞印度基金-新台幣 26.71000 26.70000 0.01000 0.03745 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 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