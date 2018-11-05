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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/11/02  107/11/01  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.61470   10.61370   0.00100    0.00942
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.81520    9.79520   0.02000    0.20418
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.81790    9.79790   0.02000    0.20413
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.77660    9.77270   0.00390    0.03991
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.77680    9.77280   0.00400    0.04093
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.08000   20.49000   0.59000    2.87945
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.39000   20.27000   1.12000    5.52541
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.12920    9.12670   0.00250    0.02739
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.43830    9.43430   0.00400    0.04240
中國信託台灣活力基金                                               12.57000   12.44000   0.13000    1.04502
中國信託台灣優勢基金                                               14.62000   14.53000   0.09000    0.61941
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                  9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.51000    9.45000   0.06000    0.63492
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.84000    8.79000   0.05000    0.56883
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.23000    9.16000   0.07000    0.76419
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.48000    8.39000   0.09000    1.07271
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.07000    8.97000   0.10000    1.11483
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.89870    9.90180  -0.00310   -0.03131
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.18580    9.18870  -0.00290   -0.03156
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.24540   10.23660   0.00880    0.08597
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.46970    9.46160   0.00810    0.08561
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.30590   10.24510   0.06080    0.59345
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.92930    8.87670   0.05260    0.59256
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.55630   10.49050   0.06580    0.62723
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.44510    9.38630   0.05880    0.62644
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.18000   10.06000   0.12000    1.19284
中國信託智能運動基金-美元                                           9.87000    9.73000   0.14000    1.43885
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.91000    8.82000   0.09000    1.02041
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.76000    8.66000   0.10000    1.15473
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99580   10.99560   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.35330    9.36240  -0.00910   -0.09720
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.93120    8.93980  -0.00860   -0.09620
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.49740    9.50110  -0.00370   -0.03894
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.06370    9.06720  -0.00350   -0.03860
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.86000   10.78000   0.08000    0.74212
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.46000   10.39000   0.07000    0.67372
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.97000   10.87000   0.10000    0.91996
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.64000   10.54000   0.10000    0.94877
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元大2001基金                                                       52.86000   52.79000   0.07000    0.13260
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.62630   38.66690  -0.04060   -0.10500
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.19310   37.21420  -0.02110   -0.05670
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.15000   17.02000   0.13000    0.76381
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.47560   11.47450   0.00110    0.00959
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.55140   10.47930   0.07210    0.68802
元大上證50基金                                                     28.60000   27.69000   0.91000    3.28638
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.11000   10.02000   0.09000    0.89820
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.98000    8.84000   0.14000    1.58371
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.66000   12.62000   0.04000    0.31696
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.78900   11.65600   0.13300    1.14104
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.95900   15.80000   0.15900    1.00633
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.57100    9.54000   0.03100    0.32495
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.18100    9.08900   0.09200    1.01221
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.80000    2.81000  -0.01000   -0.35587
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.50000   12.42000   0.08000    0.64412
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.50430   45.42870   0.07560    0.16641
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.45780   10.48550  -0.02770   -0.26417
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.64420    9.66960  -0.02540   -0.26268
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.59600    9.55520   0.04080    0.42699
元大巴西指數基金                                                    6.62800    6.52100   0.10700    1.64085
元大巴菲特基金                                                     24.30000   24.22000   0.08000    0.33031
元大日經225基金                                                    28.02000   27.33000   0.69000    2.52470
元大台商收成基金                                                   21.33000   21.24000   0.09000    0.42373
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.14000   13.25000  -0.11000   -0.83019
元大台灣50單日正向2倍基金                                          32.95000   32.41000   0.54000    1.66615
元大台灣中型100基金                                                29.48000   29.14000   0.34000    1.16678
元大台灣加權股價指數基金                                           23.37400   23.21300   0.16100    0.69358
元大台灣卓越50基金                                                 78.96000   78.44000   0.52000    0.66293
元大台灣金融基金                                                   17.54000   17.31000   0.23000    1.32871
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.51000   29.28000   0.23000    0.78552
元大台灣高股息基金                                                 24.14000   24.04000   0.10000    0.41597
元大台灣電子科技基金                                               32.87000   32.64000   0.23000    0.70466
元大全球ETF成長組合基金                                            10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.36000   14.27000   0.09000    0.63069
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.94000   12.97000  -0.03000   -0.23130
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.75000   12.86000  -0.11000   -0.85537
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.89900   11.91000  -0.01100   -0.09236
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.45000    8.38000   0.07000    0.83532
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.42000    6.36000   0.06000    0.94340
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.90000    7.82000   0.08000    1.02302
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.17000    6.11000   0.06000    0.98200
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.16500    9.13300   0.03200    0.35038
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.11000    9.09000   0.02000    0.22002
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.51000   12.39000   0.12000    0.96852
元大全球農業商機基金                                               17.09000   16.70000   0.39000    2.33533
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    8.38300    8.27200   0.11100    1.34188
元大印度指數基金                                                    8.92300    8.83200   0.09100    1.03034
元大印度基金                                                       11.43000   11.32000   0.11000    0.97173
元大多多基金                                                       15.41000   15.34000   0.07000    0.45632
元大多福基金                                                       46.84000   46.70000   0.14000    0.29979
元大亞太成長基金                                                    8.61000    8.60000   0.01000    0.11628
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.46040    8.40880   0.05160    0.61364
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.92670    6.88450   0.04220    0.61297
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.00800    8.98800   0.02000    0.22252
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.60000    9.76000  -0.16000   -1.63934
元大卓越基金                                                       41.07000   40.91000   0.16000    0.39110
元大店頭基金                                                        7.00000    6.93000   0.07000    1.01010
元大泛歐成長基金                                                    8.84000    8.76000   0.08000    0.91324
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.30600   10.30540   0.00060    0.00582
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.60740    9.66530  -0.05790   -0.59905
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.81520   31.87530  -0.06010   -0.18855
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.19430   36.18050   0.01380    0.03814
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        20.06160   20.11900  -0.05740   -0.28530
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.03560   16.95820   0.07740    0.45642
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.62590   38.67050  -0.04460   -0.11533
元大高科技基金                                                     16.85000   16.77000   0.08000    0.47704
元大得利貨幣市場基金                                               16.26800   16.26780   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99210   11.99190   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     10.56000   10.31000   0.25000    2.42483
元大華夏中小基金                                                    6.31000    6.23000   0.08000    1.28411
元大新中國基金-人民幣                                               8.34000    8.31000   0.03000    0.36101
元大新中國基金-美元                                                 7.77200    7.68100   0.09100    1.18474
元大新中國基金-新台幣                                               7.76000    7.68000   0.08000    1.04167
元大新主流基金                                                     21.11000   21.01000   0.10000    0.47596
元大新東協平衡基金-美元                                             8.93100    8.87800   0.05300    0.59698
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.73000    8.69000   0.04000    0.46030
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.75800    9.74710   0.01090    0.11183
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       8.98510    8.90120   0.08390    0.94257
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.77210    9.69400   0.07810    0.80565
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.41970    8.35250   0.06720    0.80455
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.69610    9.70230  -0.00620   -0.06390
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.24560    9.25150  -0.00590   -0.06377
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.87240    9.89210  -0.01970   -0.19915
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.41770    9.43650  -0.01880   -0.19923
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.41560    9.42310  -0.00750   -0.07959
元大新興亞洲基金                                                   10.47000   10.33000   0.14000    1.35528
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.65010    8.55670   0.09340    1.09154
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.32140    8.23160   0.08980    1.09092
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.91410    8.82990   0.08420    0.95358
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.57910    8.49800   0.08110    0.95434
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11430   15.11410   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.70000   32.60000   0.10000    0.30675
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.89000    8.84000   0.05000    0.56561
元大實質多重資產基金-美元                                           8.13500    8.02400   0.11100    1.38335
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.60000    8.50000   0.10000    1.17647
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.12000   15.83000  -0.71000   -4.48515
元大滬深300單日正向2倍基金                                         13.70000   12.70000   1.00000    7.87402
元大摩臺基金                                                       36.39000   36.11000   0.28000    0.77541
元大標普500基金                                                    25.50000   25.30000   0.20000    0.79051
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.47000   13.62000  -0.15000   -1.10132
元大標普500單日正向2倍基金                                         31.77000   31.17000   0.60000    1.92493
元大標智滬深300基金                                                15.59000   15.06000   0.53000    3.51926
元大歐洲50基金                                                     23.01000   22.96000   0.05000    0.21777
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.48210    9.42040   0.06170    0.65496
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.20830   10.20790   0.00040    0.00392
元大績效基金                                                       44.13000   43.93000   0.20000    0.45527
元大韓國KOSPI200基金                                               20.54000   19.76000   0.78000    3.94737
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.85000   13.86000  -0.01000   -0.07215
日盛上選基金                                                       28.58000   28.44000   0.14000    0.49226
日盛小而美基金                                                     15.77000   15.66000   0.11000    0.70243
日盛中國內需動力基金                                                8.53000    8.40000   0.13000    1.54762
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.59860   11.65150  -0.05290   -0.45402
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.62810    9.67190  -0.04380   -0.45286
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.56310   11.58370  -0.02060   -0.17784
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.59340    9.61040  -0.01700   -0.17689
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.48030   10.50610  -0.02580   -0.24557
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.67930    8.70060  -0.02130   -0.24481
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.22000    9.15000   0.07000    0.76503
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.68000    8.58000   0.10000    1.16550
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.99000    8.90000   0.09000    1.01124
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.57000    9.52000   0.05000    0.52521
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
日盛日盛基金                                                       11.88000   11.83000   0.05000    0.42265
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.07000    9.97000   0.10000    1.00301
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.99260    9.98470   0.00790    0.07912
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.28840    9.28110   0.00730    0.07865
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.81490    9.81440   0.00050    0.00509
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.12460    9.12410   0.00050    0.00548
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.38300    2.39200  -0.00900   -0.37625
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.63680    1.64290  -0.00610   -0.37129
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.35850    0.35900  -0.00050   -0.13928
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24700    0.24730  -0.00030   -0.12131
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.90390   11.92880  -0.02490   -0.20874
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.06890    8.08570  -0.01680   -0.20777
日盛亞洲機會基金                                                    6.22000    6.12000   0.10000    1.63399
日盛首選基金                                                       14.86000   14.77000   0.09000    0.60934
日盛高科技基金                                                     15.52000   15.42000   0.10000    0.64851
日盛貨幣市場基金                                                   14.78240   14.78220   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.71000   34.60000   0.11000    0.31792
日盛精選五虎基金                                                   33.20000   32.95000   0.25000    0.75873
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49660   13.49650   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                                 25.04000   24.58000   0.46000    1.87144
台新MSCI中國基金                                                   18.48000   17.91000   0.57000    3.18258
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.17000   19.36000  -0.19000   -0.98140
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.66000   18.35000   0.31000    1.68937
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17380   14.17370   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.49350   10.55490  -0.06140   -0.58172
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.50040   10.47490   0.02550    0.24344
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.11050   10.09960   0.01090    0.10793
台新中國通基金                                                     35.36000   34.96000   0.40000    1.14416
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.42620    0.41960   0.00660    1.57293
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.16000   12.97400   0.18600    1.43364
台新中國精選中小基金-美元                                           0.27990    0.27580   0.00410    1.48658
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.66000    8.55000   0.11000    1.28655
台新主流基金                                                       19.69000   19.44000   0.25000    1.28601
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.71000   19.68000   0.03000    0.15244
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.64140    0.63960   0.00180    0.28143
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.55000   14.53000   0.02000    0.13765
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.47220    0.47090   0.00130    0.27607
台新台灣中小基金                                                   27.84000   27.50000   0.34000    1.23636
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.63130    9.66250  -0.03120   -0.32290
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.87010    8.83190   0.03820    0.43252
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.37000    8.35000   0.02000    0.23952
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                 9.96990    9.92700   0.04290    0.43215
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.43000    9.40000   0.03000    0.31915
台新印度基金                                                       13.33000   13.12000   0.21000    1.60061
台新亞美短期債券基金                                               10.86700   10.84650   0.02050    0.18900
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.34750    8.37540  -0.02790   -0.33312
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27540    0.27600  -0.00060   -0.21739
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.71710   11.75630  -0.03920   -0.33344
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38120    0.38200  -0.00080   -0.20942
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09880   11.09870   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 27.16210   26.99410   0.16800    0.62236
台新智慧生活基金-美元                                               9.56270    9.40440   0.15830    1.68325
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.86000    9.71000   0.15000    1.54480
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.10730    8.11820  -0.01090   -0.13427
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.31120    8.33370  -0.02250   -0.26999
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.80320    8.81510  -0.01190   -0.13500
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.03260    9.05710  -0.02450   -0.27051
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.40270   10.35740   0.04530    0.43737
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33150    0.32970   0.00180    0.54595
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.68670    7.65320   0.03350    0.43773
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25810    0.25660   0.00150    0.58457
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.32000    5.27000   0.05000    0.94877
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.43000   20.42000   0.01000    0.04897
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.60900   10.58500   0.02400    0.22674
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             14.67000   14.53000   0.14000    0.96352
未來資產亞洲新富基金                                               17.57000   17.43000   0.14000    0.80321
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57670   12.57650   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                  9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.15680   11.15590   0.00090    0.00807
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.85670    9.83350   0.02320    0.23593
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.09710    9.11630  -0.01920   -0.21061
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.41190   10.43380  -0.02190   -0.20989
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.62200    7.61790   0.00410    0.05382
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.78400    8.77920   0.00480    0.05467
永豐中小基金                                                       47.37000   46.88000   0.49000    1.04522
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.70370    1.71480  -0.01110   -0.64731
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.27740    2.29230  -0.01490   -0.65000
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.68920    7.72190  -0.03270   -0.42347
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                               9.97230   10.01470  -0.04240   -0.42338
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.11000    4.06000   0.05000    1.23153
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.30000   18.03000   0.27000    1.49750
永豐主流品牌基金                                                   16.72000   16.61000   0.11000    0.66225
永豐永豐基金                                                       31.50000   31.26000   0.24000    0.76775
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.34160    9.31100   0.03060    0.32864
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.48750    9.45640   0.03110    0.32888
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.25940    9.23340   0.02600    0.28159
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.40580    9.37940   0.02640    0.28147
永豐亞洲民生消費基金                                               10.27000   10.20000   0.07000    0.68627
永豐南非幣2021保本基金                                             13.14430   13.12730   0.01700    0.12950
永豐高科技基金                                                     21.06000   20.83000   0.23000    1.10418
永豐貨幣市場基金                                                   13.89350   13.89340   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11010    2.11650  -0.00640   -0.30239
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.51440    2.52210  -0.00770   -0.30530
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.66300    7.66880  -0.00580   -0.07563
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.37250   10.38040  -0.00790   -0.07610
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.90240    6.90440  -0.00200   -0.02897
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.71790   10.72110  -0.00320   -0.02985
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.07000    7.06000   0.01000    0.14164
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.31000   16.29000   0.02000    0.12277
永豐臺灣加權ETF基金                                                49.46000   49.14000   0.32000    0.65120
永豐領航科技基金                                                   34.31000   34.05000   0.26000    0.76358
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    10.96000   10.91000   0.05000    0.45830
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.58000   10.54000   0.04000    0.37951
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
永豐趨勢平衡基金                                                   38.17000   37.86000   0.31000    0.81881
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.64660   11.64540   0.00120    0.01030
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.39060    9.39090  -0.00030   -0.00319
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.73080    9.73120  -0.00040   -0.00411
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.41490    9.42490  -0.01000   -0.10610
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.64640    9.65670  -0.01030   -0.10666
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.40460    9.40470  -0.00010   -0.00106
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.86950    9.87100  -0.00150   -0.01520
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.38700    9.39850  -0.01150   -0.12236
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.69910    9.71100  -0.01190   -0.12254
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.14000   10.04000   0.10000    0.99602
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.87000    8.73000   0.14000    1.60367
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.48000    9.32000   0.16000    1.71674
兆豐國際中小基金                                                   13.24000   13.08000   0.16000    1.22324
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.82000   12.69000   0.13000    1.02443
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.87000   16.60000   0.27000    1.62651
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.73000   16.45000   0.28000    1.70213
兆豐國際生命科學基金                                               15.47000   15.19000   0.28000    1.84332
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.03270    9.99320   0.03950    0.39527
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.23520   10.18550   0.04970    0.48795
兆豐國際全球基金                                                   30.14000   29.88000   0.26000    0.87015
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.31170   10.31110   0.00060    0.00582
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.06740   10.12830  -0.06090   -0.60129
兆豐國際國民基金                                                   19.50000   19.29000   0.21000    1.08865
兆豐國際第一基金                                                   11.57000   11.46000   0.11000    0.95986
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.79360    9.82450  -0.03090   -0.31452
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.71280    7.73710  -0.02430   -0.31407
兆豐國際萬全基金                                                   18.71000   18.54000   0.17000    0.91694
兆豐國際電子基金                                                   22.55000   22.38000   0.17000    0.75961
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.82000   20.68000   0.14000    0.67698
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.51000   17.65000  -0.14000   -0.79320
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.95000   30.82000   0.13000    0.42180
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51280   12.51260   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.85750    9.85160   0.00590    0.05989
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.81170    9.80950   0.00220    0.02243
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.84160    9.83790   0.00370    0.03761
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.85900    9.85320   0.00580    0.05886
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.81880    9.81660   0.00220    0.02241
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.84060    9.83690   0.00370    0.03761
合庫台灣基金                                                        9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.01280   11.01130   0.00150    0.01362
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.85960   11.84370   0.01590    0.13425
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.61100   10.59990   0.01110    0.10472
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.36530   11.34910   0.01620    0.14274
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.97970    7.97860   0.00110    0.01379
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.27880    9.26690   0.01190    0.12841
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.84590    8.83650   0.00940    0.10638
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.74230    8.72910   0.01320    0.15122
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.09230    9.08280   0.00950    0.10459
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.02000   10.96000   0.06000    0.54745
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.42000    9.39000   0.03000    0.31949
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.25000   10.19000   0.06000    0.58881
合庫全球新興市場基金                                                8.67000    8.51000   0.16000    1.88014
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
合庫貨幣市場基金                                                   10.13810   10.13800   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.29630    9.29190   0.00440    0.04735
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.54540    9.53870   0.00670    0.07024
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.85320    9.85440  -0.00120   -0.01218
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.25310   11.24290   0.01020    0.09072
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.54650   13.48110   0.06540    0.48512
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.53810    8.53270   0.00540    0.06329
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.21270    9.20630   0.00640    0.06952
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.68300    7.68390  -0.00090   -0.01171
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.51840    8.51110   0.00730    0.08577
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.98190    9.93370   0.04820    0.48522
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
安本標準兩岸價值基金                                                9.81000    9.56000   0.25000    2.61506
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.76000    9.71000   0.05000    0.51493
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.03890   11.03830   0.00060    0.00544
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.84620    9.81180   0.03440    0.35060
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.72870    9.70790   0.02080    0.21426
安聯中國東協基金                                                   14.39000   14.20000   0.19000    1.33803
安聯中國策略基金-美元                                               9.41000    9.32000   0.09000    0.96567
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.22000   12.12000   0.10000    0.82508
安聯中華新思路基金-人民幣                                          11.92000   11.74000   0.18000    1.53322
安聯中華新思路基金-美元                                            10.98000   10.77000   0.21000    1.94986
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.33000   10.15000   0.18000    1.77340
安聯台灣大壩基金                                                   24.60000   24.47000   0.13000    0.53126
安聯台灣科技基金                                                   39.57000   38.84000   0.73000    1.87951
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50200   12.50190   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   26.57000   26.39000   0.18000    0.68208
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.05200   10.05520  -0.00320   -0.03182
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.91400   14.92230  -0.00830   -0.05562
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.47940    9.48470  -0.00530   -0.05588
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.88000   10.78000   0.10000    0.92764
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.18000   11.10000   0.08000    0.72072
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.27300   12.27580  -0.00280   -0.02281
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.05520   10.05770  -0.00250   -0.02486
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.10590   12.10930  -0.00340   -0.02808
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.29540    9.29800  -0.00260   -0.02796
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.15870    9.16100  -0.00230   -0.02511
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.81590    8.81840  -0.00250   -0.02835
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.94000   10.86000   0.08000    0.73665
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.89000   10.82000   0.07000    0.64695
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.77000    9.69000   0.08000    0.82559
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.23000    9.17000   0.06000    0.65431
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.85000   10.79000   0.06000    0.55607
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.40000   10.36000   0.04000    0.38610
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.61000    9.56000   0.05000    0.52301
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.23000    9.19000   0.04000    0.43526
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.98760   11.97790   0.00970    0.08098
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.87740   10.86590   0.01150    0.10584
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.53770   10.52740   0.01030    0.09784
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.71110    8.70180   0.00930    0.10687
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.50890    8.49990   0.00900    0.10588
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.21830    8.21030   0.00800    0.09744
安聯全球人口趨勢基金                                               11.17000   11.05000   0.12000    1.08597
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.38000    8.99000   0.39000    4.33815
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        35.40000   33.98000   1.42000    4.17893
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.14000    8.03000   0.11000    1.36986
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.91700   11.91720  -0.00020   -0.00168
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.27290   10.27300  -0.00010   -0.00097
安聯全球新興市場基金                                               16.21000   15.96000   0.25000    1.56642
安聯全球農金趨勢基金                                                9.59000    9.36000   0.23000    2.45726
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.35000    8.20000   0.15000    1.82927
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.17000   10.08000   0.09000    0.89286
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.94000    9.86000   0.08000    0.81136
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.78000    9.69000   0.09000    0.92879
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.69000    9.61000   0.08000    0.83247
安聯亞洲動態策略基金                                               20.50000   20.10000   0.40000    1.99005
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.08630   10.08790  -0.00160   -0.01586
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.79000    9.79150  -0.00150   -0.01532
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.60990   81.93840  -0.32850   -0.40091
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.05010   12.07680  -0.02670   -0.22109
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.29600   63.80250  -0.50650   -0.79386
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.26870    9.32440  -0.05570   -0.59736
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57710    2.58110  -0.00400   -0.15497
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.34440   10.33400   0.01040    0.10064
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.18760    2.19330  -0.00570   -0.25988
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.54920    8.54060   0.00860    0.10070
宏利台灣動力基金                                                   27.39000   27.18000   0.21000    0.77263
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.69360    9.66450   0.02910    0.30110
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.53150    9.51600   0.01550    0.16288
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.54620    7.55120  -0.00500   -0.06621
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.53730    7.55100  -0.01370   -0.18143
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.56000   10.51000   0.05000    0.47574
宏利全球債券組合基金                                               12.86440   12.86700  -0.00260   -0.02021
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.76200    2.75830   0.00370    0.13414
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.59780   11.59470   0.00310    0.02674
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.53460    8.55360  -0.01900   -0.22213
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42540    2.44130  -0.01590   -0.65129
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.80200   10.83880  -0.03680   -0.33952
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.09160    3.05690   0.03470    1.13514
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.49850    0.49420   0.00430    0.87009
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.43000   14.31000   0.12000    0.83857
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.71290   11.69700   0.01590    0.13593
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.40380   10.37170   0.03210    0.30950
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.04110   10.03530   0.00580    0.05780
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.71200    8.75430  -0.04230   -0.48319
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.32790    8.35960  -0.03170   -0.37920
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.24000    8.27630  -0.03630   -0.43860
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.18830    8.22700  -0.03870   -0.47040
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.95000   10.01000  -0.06000   -0.59940
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.71000    9.76000  -0.05000   -0.51230
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.79000    9.85000  -0.06000   -0.60914
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73810    2.73550   0.00260    0.09505
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39670    0.39640   0.00030    0.07568
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.04620   12.04310   0.00310    0.02574
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90250    0.90210   0.00040    0.04434
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.20700    7.24270  -0.03570   -0.49291
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.99650    2.00640  -0.00990   -0.49342
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28710    0.28820  -0.00110   -0.38168
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.81330    8.86400  -0.05070   -0.57198
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31910    0.32100  -0.00190   -0.59190
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65030   13.65010   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.32000    2.26000   0.06000    2.65487
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.57000   10.33000   0.24000    2.32333
宏利臺灣股息收益基金                                               23.50000   23.38000   0.12000    0.51326
宏利澳幣保本基金                                                   12.24520   12.24290   0.00230    0.01879
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.58000   10.65000  -0.07000   -0.65728
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.42000    9.38000   0.04000    0.42644
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.21000   11.17000   0.04000    0.35810
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.91610   10.02240  -0.10630   -1.06062
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.13570    9.15750  -0.02180   -0.23806
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.61720    8.64950  -0.03230   -0.37343
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.40990   10.44890  -0.03900   -0.37325
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.98000    8.95000   0.03000    0.33520
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.68000    9.62000   0.06000    0.62370
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.56000    9.47000   0.09000    0.95037
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.39000    9.26000   0.13000    1.40389
貝萊德新台幣基金                                                   12.94010   12.94000   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.76000   23.57000   0.19000    0.80611
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.27630   11.26900   0.00730    0.06478
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.87900    9.82880   0.05020    0.51074
保德信大中華基金-人民幣                                             8.78000    8.68000   0.10000    1.15207
保德信大中華基金-美元                                               8.60000    8.44000   0.16000    1.89573
保德信大中華基金-新台幣                                            25.68000   25.23000   0.45000    1.78359
保德信中小型股基金                                                 37.75000   37.04000   0.71000    1.91685
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.90000    7.86000   0.04000    0.50891
保德信中國中小基金-美元                                             7.56000    7.47000   0.09000    1.20482
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.32000    7.24000   0.08000    1.10497
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.85490    8.80460   0.05030    0.57129
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.93240    8.89170   0.04070    0.45773
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.98400    8.93970   0.04430    0.49554
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.74910    9.70090   0.04820    0.49686
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.19000    8.07000   0.12000    1.48699
保德信中國品牌基金-美元                                             8.20000    8.10000   0.10000    1.23457
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.86000    8.76000   0.10000    1.14155
保德信台商全方位基金                                               31.13000   30.81000   0.32000    1.03862
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.57000   27.19000   0.38000    1.39757
保德信全球消費商機基金                                             17.94000   17.74000   0.20000    1.12740
保德信全球基礎建設基金                                             11.83000   11.74000   0.09000    0.76661
保德信全球資源基金                                                  7.56000    7.52000   0.04000    0.53191
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.10000    9.90000   0.20000    2.02020
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.56000   32.95000   0.61000    1.85129
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                                9.97750    9.93800   0.03950    0.39746
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                  9.97750    9.93800   0.03950    0.39746
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                              9.97940    9.95350   0.02590    0.26021
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                                9.97940    9.95350   0.02590    0.26021
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.47700    9.44630   0.03070    0.32499
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.33620   10.30310   0.03310    0.32126
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.02320    9.00650   0.01670    0.18542
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.82540    9.80710   0.01830    0.18660
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.02580    8.02800  -0.00220   -0.02740
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.67300   10.67590  -0.00290   -0.02716
保德信亞太基金                                                     19.50000   19.23000   0.27000    1.40406
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.30700    8.31950  -0.01250   -0.15025
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.09830   11.11500  -0.01670   -0.15025
保德信店頭市場基金                                                 26.92000   26.39000   0.53000    2.00834
保德信拉丁美洲基金                                                  7.21000    7.07000   0.14000    1.98020
保德信金平衡基金                                                   28.39000   28.27000   0.12000    0.42448
保德信金滿意基金                                                   38.84000   38.34000   0.50000    1.30412
保德信科技島基金                                                   23.52000   23.10000   0.42000    1.81818
保德信高成長基金                                                   85.23000   84.29000   0.94000    1.11520
保德信第一基金                                                     23.02000   22.80000   0.22000    0.96491
保德信貨幣市場基金                                                 15.78200   15.78180   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.25110   10.18090   0.07020    0.68953
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.45090   10.39350   0.05740    0.55227
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.50400   10.44210   0.06190    0.59279
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.02690    9.98140   0.04550    0.45585
保德信新世紀基金                                                    9.82000    9.76000   0.06000    0.61475
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.88780    7.89220  -0.00440   -0.05575
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.78070   10.78680  -0.00610   -0.05655
保德信新興趨勢組合基金                                             10.44000   10.13000   0.31000    3.06022
保德信瑞騰基金                                                     15.55210   15.55310  -0.00100   -0.00643
保德信歐洲組合基金                                                  9.87000    9.75000   0.12000    1.23077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.68710    9.68080   0.00630    0.06508
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.99490    9.98840   0.00650    0.06508
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.65590    9.65120   0.00470    0.04870
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.80930    9.80960  -0.00030   -0.00306
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.72940    9.72900   0.00040    0.00411
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.88260    9.88180   0.00080    0.00810
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.61600    9.61600   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.73800    9.73800   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.05060   10.05420  -0.00360   -0.03581
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.99250    9.98670   0.00580    0.05808
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.99220    9.98680   0.00540    0.05407
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.92890    9.92730   0.00160    0.01612
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.92890    9.92730   0.00160    0.01612
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.89890    9.89390   0.00500    0.05054
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.09310   10.09340  -0.00030   -0.00297
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.80850    9.80490   0.00360    0.03672
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.90410    9.90070   0.00340    0.03434
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.55880    9.55420   0.00460    0.04815
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.39500    9.38930   0.00570    0.06071
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.99000    9.98200   0.00800    0.08014
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.98620    9.97800   0.00820    0.08218
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.09730   10.08730   0.01000    0.09913
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.17200   10.15960   0.01240    0.12205
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.00310    9.99820   0.00490    0.04901
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.00360    9.99860   0.00500    0.05001
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.92770    1.93100  -0.00330   -0.17090
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.65240    2.65710  -0.00470   -0.17688
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28780    0.28750   0.00030    0.10435
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.42920    0.42880   0.00040    0.09328
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.24380    8.24010   0.00370    0.04490
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.54580   11.54410   0.00170    0.01473
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.39150    9.39870  -0.00720   -0.07661
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.56930   11.57890  -0.00960   -0.08291
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.42840    8.41340   0.01500    0.17829
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.41810   10.39960   0.01850    0.17789
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.12780   10.12460   0.00320    0.03161
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.05090   10.05180  -0.00090   -0.00895
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.05190   10.04710   0.00480    0.04777
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.68830   10.68220   0.00610    0.05710
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.98350    9.98140   0.00210    0.02104
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.71070    9.70580   0.00490    0.05049
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.09440   10.08920   0.00520    0.05154
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.72380    9.72030   0.00350    0.03601
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.96280    9.95940   0.00340    0.03414
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.47880   10.48640  -0.00760   -0.07247
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.10250    6.08760   0.01490    0.24476
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.59850   10.57260   0.02590    0.24497
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65400   11.65390   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.46000   16.35000   0.11000    0.67278
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3766.65000 3740.09000  26.56000    0.71014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.82730    9.78690   0.04040    0.41280
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.77200   10.71410   0.05790    0.54041
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.03150    9.97940   0.05210    0.52208
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.66610    8.65640   0.00970    0.11206
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.01070    9.00200   0.00870    0.09665
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.85190    8.83180   0.02010    0.22759
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.93720    9.92440   0.01280    0.12898
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.40390   10.38760   0.01630    0.15692
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.36070   10.33530   0.02540    0.24576
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.19000    6.19000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                       11.65000   11.57000   0.08000    0.69144
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66270   13.66250   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.32000   15.23000   0.09000    0.59094
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.38860   13.38550   0.00310    0.02316
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.76710   11.75060   0.01650    0.14042
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.35290   12.33960   0.01330    0.10778
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.61960    8.69000  -0.07040   -0.81013
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.63940    6.67380  -0.03440   -0.51545
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.54670    8.59280  -0.04610   -0.53650
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.29590    8.36390  -0.06800   -0.81302
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.50750   10.55320  -0.04570   -0.43304
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.17640    8.20830  -0.03190   -0.38863
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.94170   11.92490   0.01680    0.14088
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.59900   11.59630   0.00270    0.02328
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.88200   11.86610   0.01590    0.13400
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.24500   11.23290   0.01210    0.10772
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.79920    8.84460  -0.04540   -0.51331
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.55040    9.60170  -0.05130   -0.53428
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.48160    9.55950  -0.07790   -0.81490
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.34440    9.38540  -0.04100   -0.43685
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.22490    9.26700  -0.04210   -0.45430
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.13260   10.12920   0.00340    0.03357
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.00740    9.99540   0.01200    0.12006
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.86740    9.85570   0.01170    0.11871
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.94610    9.93600   0.01010    0.10165
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.74130    9.78800  -0.04670   -0.47711
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.51440    9.56620  -0.05180   -0.54149
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.47940    9.51810  -0.03870   -0.40659
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.55860    9.59930  -0.04070   -0.42399
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.11360   10.11020   0.00340    0.03363
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.00740    9.99540   0.01200    0.12006
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.86750    9.85570   0.01180    0.11973
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.94620    9.93610   0.01010    0.10165
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.74130    9.78800  -0.04670   -0.47711
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.51460    9.56630  -0.05170   -0.54044
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.47940    9.51810  -0.03870   -0.40659
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.55880    9.59940  -0.04060   -0.42294
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.57690   10.60760  -0.03070   -0.28942
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.78010   11.80560  -0.02550   -0.21600
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.15480   11.17900  -0.02420   -0.21648
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.82300    8.90060  -0.07760   -0.87185
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.49450    9.58120  -0.08670   -0.90490
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.36040    9.43560  -0.07520   -0.79698
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.29200   10.32190  -0.02990   -0.28968
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              10.96870   10.99250  -0.02380   -0.21651
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.77670   10.80000  -0.02330   -0.21574
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.82320    8.90080  -0.07760   -0.87183
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.49490    9.58160  -0.08670   -0.90486
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.36090    9.43610  -0.07520   -0.79694
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           11.91000   11.80000   0.11000    0.93220
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.66000   12.52000   0.14000    1.11821
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.30000    8.21000   0.09000    1.09622
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.79000    7.74000   0.05000    0.64599
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.58000    8.53000   0.05000    0.58617
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.29000   10.22000   0.07000    0.68493
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.28000   10.22000   0.06000    0.58708
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.51000   10.43000   0.08000    0.76702
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.00000   11.84000   0.16000    1.35135
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.18000   12.02000   0.16000    1.33111
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.98000    9.77000   0.21000    2.14944
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.26900   11.26870   0.00030    0.00266
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.31750    7.33940  -0.02190   -0.29839
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.26000    9.31000  -0.05000   -0.53706
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.59000    9.64000  -0.05000   -0.51867
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.55000    9.59000  -0.04000   -0.41710
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.51000    9.56000  -0.05000   -0.52301
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.38000    9.44000  -0.06000   -0.63559
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.42000    9.46000  -0.04000   -0.42283
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.51000    9.56000  -0.05000   -0.52301
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.32620   11.32860  -0.00240   -0.02119
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.99890   10.99060   0.00830    0.07552
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.10670   10.10030   0.00640    0.06336
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.19060    8.22930  -0.03870   -0.47027
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.18550    9.23280  -0.04730   -0.51230
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.22500    9.26110  -0.03610   -0.38980
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.58040   10.57250   0.00790    0.07472
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.94630    9.94840  -0.00210   -0.02111
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.08970   10.08330   0.00640    0.06347
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.51610    9.56510  -0.04900   -0.51228
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.84990    8.89170  -0.04180   -0.47010
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.76030    8.82940  -0.06910   -0.78261
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.24900    9.28510  -0.03610   -0.38879
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.73770   11.74100  -0.00330   -0.02811
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.20510   11.19680   0.00830    0.07413
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.61930   10.61260   0.00670    0.06313
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.88370    6.92360  -0.03990   -0.57629
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.58790    8.63770  -0.04980   -0.57654
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.18390    9.22790  -0.04400   -0.47681
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.09020   10.09300  -0.00280   -0.02774
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.63620   10.62950   0.00670    0.06303
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.29610    9.34940  -0.05330   -0.57009
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.77950    8.83000  -0.05050   -0.57191
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.37970    9.42470  -0.04500   -0.47747
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.10290   11.12050  -0.01760   -0.15827
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.69200   11.70030  -0.00830   -0.07094
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.69700   10.70600  -0.00900   -0.08407
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.95930    9.01340  -0.05410   -0.60022
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.47380    9.53170  -0.05790   -0.60745
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.47270    9.52060  -0.04790   -0.50312
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.02030   11.02820  -0.00790   -0.07163
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.90610    9.92180  -0.01570   -0.15824
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.19280   10.20140  -0.00860   -0.08430
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.37170    9.41010  -0.03840   -0.40807
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.11190    9.16630  -0.05440   -0.59348
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.69280    9.75080  -0.05800   -0.59482
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.23610    9.28380  -0.04770   -0.51380
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.42000   17.31000   0.11000    0.63547
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.08000   15.91000   0.17000    1.06851
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.72200   12.72640  -0.00440   -0.03457
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.17480   10.08260   0.09220    0.91445
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.15050   11.05280   0.09770    0.88394
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.75840   11.65010   0.10830    0.92961
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.64260   10.54430   0.09830    0.93226
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.14480    9.10000   0.04480    0.49231
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.70010    9.66830   0.03180    0.32891
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.57690    9.56190   0.01500    0.15687
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.59270    9.54200   0.05070    0.53134
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.27710    9.23100   0.04610    0.49940
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.50580    9.47570   0.03010    0.31765
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.27440   11.17060   0.10380    0.92922
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.53680    9.48670   0.05010    0.52811
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        13.85000   14.47000  -0.62000   -4.28473
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        26.25000   24.23000   2.02000    8.33677
國泰大中華基金                                                     17.38000   17.16000   0.22000    1.28205
國泰小龍基金                                                       13.71000   13.50000   0.21000    1.55556
國泰中小成長基金                                                   36.49000   35.90000   0.59000    1.64345
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.67710    3.64300   0.03410    0.93604
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.44000   16.18000   0.26000    1.60692
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.61720    0.60650   0.01070    1.76422
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.58080    0.57060   0.01020    1.78759
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.18760    2.20780  -0.02020   -0.91494
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.56400    9.58320  -0.01920   -0.20035
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.03570    8.05190  -0.01620   -0.20119
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31190    0.31220  -0.00030   -0.09609
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.57440   11.57330   0.00110    0.00950
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66930    1.65540   0.01390    0.83968
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.94640    9.90380   0.04260    0.43014
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32690    0.32500   0.00190    0.58462
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.79870    3.73920   0.05950    1.59125
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.98000   16.60000   0.38000    2.28916
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.54450    0.53150   0.01300    2.44591
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.79350    2.74960   0.04390    1.59660
國泰中港台基金台幣級別                                             12.49000   12.21000   0.28000    2.29320
國泰中港台基金美元級別                                              0.40530    0.39570   0.00960    2.42608
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.46000   26.74000   0.72000    2.69260
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.47000   12.93000  -0.46000   -3.55762
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       35.39000   33.07000   2.32000    7.01542
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.38040   10.38680  -0.00640   -0.06162
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.19060   10.19690  -0.00630   -0.06178
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.21430   10.22060  -0.00630   -0.06164
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33530    0.33510   0.00020    0.05968
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32900    0.32880   0.00020    0.06083
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32970    0.32950   0.00020    0.06070
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42030   12.42010   0.00020    0.00161
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.40040    2.39730   0.00310    0.12931
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.75000   10.66000   0.09000    0.84428
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34730    0.34400   0.00330    0.95930
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.48440    0.48880  -0.00440   -0.90016
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.55000   12.48000   0.07000    0.56090
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43140    0.42850   0.00290    0.67678
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.51000    5.47000   0.04000    0.73126
國泰全球資源基金美元級別                                            0.17540    0.17380   0.00160    0.92060
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39890    0.39750   0.00140    0.35220
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35930    0.35810   0.00120    0.33510
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42390    0.42240   0.00150    0.35511
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.50050    0.50810  -0.00760   -1.49577
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.51000   20.39000   0.12000    0.58852
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.29000   21.07000   0.22000    1.04414
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.37290    2.36520   0.00770    0.32555
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.63290   10.52340   0.10950    1.04054
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.48220    9.38450   0.09770    1.04108
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34420    0.34030   0.00390    1.14605
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30700    0.30350   0.00350    1.15321
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47700    0.48040  -0.00340   -0.70774
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.70000   10.61000   0.09000    0.84826
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.35750    0.35400   0.00350    0.98870
國泰科技生化基金                                                   28.73000   28.24000   0.49000    1.73513
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.33000   27.06000   0.27000    0.99778
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.40000   13.53000  -0.13000   -0.96083
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.51830   37.42570   0.09260    0.24742
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.53320   20.58730  -0.05410   -0.26278
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.31610   17.23010   0.08600    0.49913
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.27210   38.22250   0.04960    0.12977
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.88580   39.83560   0.05020    0.12602
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.83240   42.79020   0.04220    0.09862
國泰紐幣2021保本基金                                               12.28170   12.28620  -0.00450   -0.03663
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.58030   12.58650  -0.00620   -0.04926
國泰紐幣保本基金                                                   12.50690   12.50950  -0.00260   -0.02078
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.49000   19.10000   0.39000    2.04188
國泰國泰基金台幣級別                                               19.49000   19.10000   0.39000    2.04188
國泰富時中國A50基金                                                18.30000   17.67000   0.63000    3.56537
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33280    0.33240   0.00040    0.12034
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47100    0.47920  -0.00820   -1.71119
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.48680   10.47560   0.01120    0.10692
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.44300    7.43500   0.00800    0.10760
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35490    0.35400   0.00090    0.25424
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24070    0.24010   0.00060    0.24990
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.15430    2.14860   0.00570    0.26529
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.59510    9.50360   0.09150    0.96279
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.30930    0.30600   0.00330    1.07843
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.27000   40.21050   0.05950    0.14797
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.95000   17.31000   0.64000    3.69728
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.18000   11.02000   0.16000    1.45191
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36180    0.35610   0.00570    1.60067
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.26380    2.27990  -0.01610   -0.70617
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.47420    1.48480  -0.01060   -0.71390
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33760    0.33720   0.00040    0.11862
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33420    0.33350   0.00070    0.20990
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22200    0.22180   0.00020    0.09017
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.33500   10.32770   0.00730    0.07068
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.60430    6.59960   0.00470    0.07122
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.90000   15.03000  -0.13000   -0.86494
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   30.06000   29.55000   0.51000    1.72589
國泰價值卓越基金                                                   12.66000   12.50000   0.16000    1.28000
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.33960    0.33930   0.00030    0.08842
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.56010   38.52770   0.03240    0.08410
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.62000   19.30000   0.32000    1.65803
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.41000   18.07000   0.34000    1.88157
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.83000   17.43000   0.40000    2.29489
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國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.99250    9.97440   0.01810    0.18146
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.98120    9.98250  -0.00130   -0.01302
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.97410    9.98900  -0.01490   -0.14916
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.99250    9.97440   0.01810    0.18146
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.98090    9.98220  -0.00130   -0.01302
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.97410    9.98900  -0.01490   -0.14916
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.24370   11.24260   0.00110    0.00978
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.78300    9.75960   0.02340    0.23976
第一金大中華基金                                                   23.56000   23.58000  -0.02000   -0.08482
第一金小型精選基金                                                 28.75000   28.72000   0.03000    0.10446
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.48000   11.40000   0.08000    0.70175
第一金中國世紀基金-美元                                             7.12910    7.01830   0.11080    1.57873
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.12970    7.01880   0.11090    1.58004
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.41000    8.29000   0.12000    1.44753
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.40000    8.28000   0.12000    1.44928
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.51650    9.56590  -0.04940   -0.51642
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.15330    8.16000  -0.00670   -0.08211
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.69700   10.71290  -0.01590   -0.14842
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.28490    9.25270   0.03220    0.34801
第一金中概平衡基金                                                 22.67000   22.61000   0.06000    0.26537
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26480   15.26460   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.00000  177.99800   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.57740    9.39860   0.17880    1.90241
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.57730    9.39860   0.17870    1.90135
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.78000    9.61000   0.17000    1.76899
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.78000    9.61000   0.17000    1.76899
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 13.21810   13.11500   0.10310    0.78612
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               13.21880   13.11570   0.10310    0.78608
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.73000   12.65000   0.08000    0.63241
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.73000   12.65000   0.08000    0.63241
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.49280    9.51190  -0.01910   -0.20080
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.49570    9.51480  -0.01910   -0.20074
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.16740    9.19460  -0.02720   -0.29583
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.19150    9.21860  -0.02710   -0.29397
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.05640   10.04060   0.01580    0.15736
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.72630    9.71900   0.00730    0.07511
第一金全球大趨勢基金                                               22.47000   22.22000   0.25000    1.12511
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.92930    7.87150   0.05780    0.73429
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.60950    5.56860   0.04090    0.73448
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.22980    9.19310   0.03670    0.39921
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.23100    9.19430   0.03670    0.39916
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.70260    9.62370   0.07890    0.81985
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.70400    9.62500   0.07900    0.82078
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.39000    9.32000   0.07000    0.75107
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.39000    9.32000   0.07000    0.75107
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.30120    8.33520  -0.03400   -0.40791
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.91010    9.91720  -0.00710   -0.07159
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.42730    9.49680  -0.06950   -0.73183
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.42620    9.49570  -0.06950   -0.73191
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.76410    7.79760  -0.03350   -0.42962
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.76340    7.79700  -0.03360   -0.43093
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.61500    8.65800  -0.04300   -0.49665
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.61550    8.65850  -0.04300   -0.49662
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.11720   11.11920  -0.00200   -0.01799
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.11800   11.12010  -0.00210   -0.01888
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.88990    9.88310   0.00680    0.06880
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.62930   14.62870   0.00060    0.00410
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.83980   12.62260   0.21720    1.72072
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.85600   12.63850   0.21750    1.72093
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            12.15000   11.96000   0.19000    1.58863
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          12.17000   11.98000   0.19000    1.58598
第一金亞洲科技基金                                                 17.23000   16.89000   0.34000    2.01303
第一金亞洲新興市場基金                                             12.28000   12.18000   0.10000    0.82102
第一金店頭市場基金                                                  7.47000    7.46000   0.01000    0.13405
第一金創新趨勢基金                                                 19.74000   19.71000   0.03000    0.15221
第一金電子基金                                                     28.21000   28.24000  -0.03000   -0.10623
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.47000   18.32000   0.15000    0.81878
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.64000   20.82000  -0.18000   -0.86455
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          6.99000    6.90000   0.09000    1.30435
統一大中華中小基金(美元)                                            6.33000    6.22000   0.11000    1.76849
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.37000    9.23000   0.14000    1.51679
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.26000    9.23000   0.03000    0.32503
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
統一大滿貫基金-A類型                                               29.59000   29.21000   0.38000    1.30092
統一大滿貫基金-I類型                                               29.59000   29.21000   0.38000    1.30092
統一大龍印基金                                                     12.87000   12.72000   0.15000    1.17925
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.11000    8.00000   0.11000    1.37500
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.34000    7.22000   0.12000    1.66205
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.36000    8.24000   0.12000    1.45631
統一中小基金                                                       21.81000   21.58000   0.23000    1.06580
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.67690    9.73570  -0.05880   -0.60396
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.92550    8.94440  -0.01890   -0.21131
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.66440    8.68930  -0.02490   -0.28656
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.60540   11.67590  -0.07050   -0.60381
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.64130   10.66380  -0.02250   -0.21099
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.31610   10.34580  -0.02970   -0.28707
統一台灣動力基金                                                   14.80000   14.71000   0.09000    0.61183
統一全天候基金-A類型                                               98.30000   97.04000   1.26000    1.29843
統一全天候基金-I類型                                               98.43000   97.17000   1.26000    1.29670
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.37670    8.40850  -0.03180   -0.37819
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.00370    8.00260   0.00110    0.01375
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.98780    7.99240  -0.00460   -0.05755
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.73050    8.76370  -0.03320   -0.37884
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.34900    8.34780   0.00120    0.01438
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.32550    8.33020  -0.00470   -0.05642
統一全球債券組合基金                                               11.82170   11.82270  -0.00100   -0.00846
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.92000   14.85000   0.07000    0.47138
統一全球新科技基金(美元)                                           13.90000   13.78000   0.12000    0.87083
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.35000   13.26000   0.09000    0.67873
統一亞太基金                                                       22.54000   22.21000   0.33000    1.48582
統一亞洲大金磚基金                                                 11.05000   10.96000   0.09000    0.82117
統一奔騰基金                                                       51.40000   50.88000   0.52000    1.02201
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67340   16.67320   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.83000    8.65000   0.18000    2.08092
統一強漢基金(美元)                                                  7.87000    7.68000   0.19000    2.47396
統一強漢基金(新台幣)                                               20.75000   20.28000   0.47000    2.31755
統一統信基金                                                       25.63000   25.19000   0.44000    1.74672
統一黑馬基金                                                       51.79000   51.31000   0.48000    0.93549
統一新亞洲科技能源基金                                             15.41000   15.28000   0.13000    0.85079
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.80390    7.80310   0.00080    0.01025
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.99870    9.99770   0.00100    0.01000
統一經建基金                                                       41.07000   40.65000   0.42000    1.03321
統一龍馬基金                                                       56.60000   55.86000   0.74000    1.32474
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.02000   15.95000   0.07000    0.43887
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.93000   40.58000   0.35000    0.86249
野村中國機會基金                                                   11.65000   11.46000   0.19000    1.65794
野村巴西基金                                                        6.27000    6.18000   0.09000    1.45631
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.29000   11.32000  -0.03000   -0.26502
野村台灣高股息基金                                                 22.93000   22.84000   0.09000    0.39405
野村台灣運籌基金                                                   31.09000   30.80000   0.29000    0.94156
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.38920    9.39200  -0.00280   -0.02981
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.29770    9.29600   0.00170    0.01829
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.37210    9.37240  -0.00030   -0.00320
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.70470    9.70760  -0.00290   -0.02987
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.53860    9.53690   0.00170    0.01783
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.47410    9.47430  -0.00020   -0.00211
野村平衡基金                                                       17.37000   17.24000   0.13000    0.75406
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.88000    8.84000   0.04000    0.45249
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           12.90000   12.85000   0.05000    0.38911
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
野村全球生技醫療基金                                               16.77000   16.42000   0.35000    2.13155
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.00310   10.00360  -0.00050   -0.00500
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.93640    9.93070   0.00570    0.05740
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.92810    9.92550   0.00260    0.02620
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.00310   10.00350  -0.00040   -0.00400
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.93640    9.93070   0.00570    0.05740
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.92820    9.92550   0.00270    0.02720
野村全球品牌基金                                                   25.66000   25.46000   0.20000    0.78555
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.65000   12.60000   0.05000    0.39683
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.11000   19.04000   0.07000    0.36765
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.98000   11.93000   0.05000    0.41911
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.99100    9.99550  -0.00450   -0.04502
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.39910   10.40040  -0.00130   -0.01250
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.29290   10.29720  -0.00430   -0.04176
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.19520    9.15860   0.03660    0.39962
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.95950    8.92460   0.03490    0.39105
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.57700    8.55070   0.02630    0.30758
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.97870   10.93500   0.04370    0.39963
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.46410   10.42340   0.04070    0.39047
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.08330   10.05230   0.03100    0.30839
野村成長基金                                                       26.40000   26.17000   0.23000    0.87887
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.28550    8.23840   0.04710    0.57171
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.28240    8.23280   0.04960    0.60247
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.47110    8.42990   0.04120    0.48874
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.88890    8.83870   0.05020    0.56796
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.77760    8.72510   0.05250    0.60171
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.97640    8.93280   0.04360    0.48809
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.84000    7.72000   0.12000    1.55440
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.34000   11.16000   0.18000    1.61290
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.14830    9.15310  -0.00480   -0.05244
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.16540    9.16560  -0.00020   -0.00218
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.29780    9.30570  -0.00790   -0.08489
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.77420    9.77610  -0.00190   -0.01944
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.69660    9.69680  -0.00020   -0.00206
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.84160    9.85000  -0.00840   -0.08528
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.28650    8.29790  -0.01140   -0.13738
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.85220    8.86020  -0.00800   -0.09029
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.70920    8.71640  -0.00720   -0.08260
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.76290   12.78040  -0.01750   -0.13693
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.84940   11.85990  -0.01050   -0.08853
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.61950    9.62750  -0.00800   -0.08310
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97180    9.96840   0.00340    0.03411
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96840    9.96710   0.00130    0.01304
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00310   10.00290   0.00020    0.00200
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97010    9.96670   0.00340    0.03411
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96660    9.96540   0.00120    0.01204
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.01830   10.01810   0.00020    0.00200
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.68610    9.68080   0.00530    0.05475
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.68040    9.67830   0.00210    0.02170
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.70600    9.71600  -0.01000   -0.10292
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.86500    9.86340   0.00160    0.01622
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.02780   10.02220   0.00560    0.05588
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.64160    9.63560   0.00600    0.06227
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.19750    9.19620   0.00130    0.01414
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.10310   11.10150   0.00160    0.01441
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.85400    9.83090   0.02310    0.23497
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.88160   10.84930   0.03230    0.29772
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.36170   10.32820   0.03350    0.32435
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.17990   10.15590   0.02400    0.23632
野村泰國基金                                                       41.18000   41.10000   0.08000    0.19465
野村高科技基金                                                      8.38000    8.34000   0.04000    0.47962
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.94800    9.90330   0.04470    0.45136
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.97600    9.92470   0.05130    0.51689
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.42350   10.38220   0.04130    0.39780
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.33540    9.28270   0.05270    0.56772
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.30590    9.26420   0.04170    0.45012
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.16690    9.12730   0.03960    0.43386
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.56430   11.50530   0.05900    0.51281
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.12450   13.08080   0.04370    0.33408
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.49480   10.43550   0.05930    0.56825
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.46840   10.42150   0.04690    0.45003
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.57290   10.52650   0.04640    0.44079
野村貨幣市場基金                                                   16.28110   16.28090   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.00000   14.87000   0.13000    0.87424
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.89890    9.90140  -0.00250   -0.02525
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.73180    9.69460   0.03720    0.38372
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.79410    9.77110   0.02300    0.23539
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.73450    9.73360   0.00090    0.00925
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.70820    9.70650   0.00170    0.01751
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.71840    9.71540   0.00300    0.03088
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.81330    9.81240   0.00090    0.00917
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.76980    9.76810   0.00170    0.01740
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.88640    9.88350   0.00290    0.02934
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.67640    9.65390   0.02250    0.23307
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.61400    9.59160   0.02240    0.23354
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.59050    9.57020   0.02030    0.21212
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.67620    9.65380   0.02240    0.23203
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.61400    9.59160   0.02240    0.23354
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.59050    9.57030   0.02020    0.21107
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.95050    9.95520  -0.00470   -0.04721
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.76640    7.76930  -0.00290   -0.03733
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.60010   11.60440  -0.00430   -0.03705
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.66000    7.58000   0.08000    1.05541
野村精選貨幣市場基金                                               12.08580   12.08570   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.35000   11.33000   0.02000    0.17652
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.55000    7.54000   0.01000    0.13263
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
野村積極成長基金                                                   11.14000   11.04000   0.10000    0.90580
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.03000    7.90000   0.13000    1.64557
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.25000   28.78000   0.47000    1.63308
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.22190   10.22100   0.00090    0.00881
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.47460    8.47100   0.00360    0.04250
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.80410    7.80040   0.00370    0.04743
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.72470    7.72380   0.00090    0.01165
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.62460   11.61900   0.00560    0.04820
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.43810   10.43310   0.00500    0.04792
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.36510   10.36390   0.00120    0.01158
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
野村環球基金-人民幣計價                                            15.35000   15.27000   0.08000    0.52390
野村環球基金-美元計價                                              11.93000   11.87000   0.06000    0.50548
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.76000   16.69000   0.07000    0.41941
野村鴻利基金                                                       20.00000   19.72000   0.28000    1.41988
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86710   16.86700   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       16.73000   16.55000   0.18000    1.08761
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.01000    8.90000   0.11000    1.23596
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     11.92000   11.89000   0.03000    0.25231
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.91000   13.86000   0.05000    0.36075
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.04670   10.05290  -0.00620   -0.06167
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.17790   13.18610  -0.00820   -0.06219
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.94780    9.97340  -0.02560   -0.25668
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.83040    9.77460   0.05580    0.57087
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.54750    9.55660  -0.00910   -0.09522
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.55950    9.56320  -0.00370   -0.03869
凱基台商天下基金                                                   11.57000   11.45000   0.12000    1.04803
凱基台灣精五門基金                                                 17.85000   17.69000   0.16000    0.90447
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.31220   38.33240  -0.02020   -0.05270
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.60270   38.64540  -0.04270   -0.11049
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.47130   40.35480   0.11650    0.28869
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.17000   10.11000   0.06000    0.59347
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.57000    9.51000   0.06000    0.63091
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.40790   10.32910   0.07880    0.76289
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.46000   12.40000   0.06000    0.48387
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.18890   11.03480   0.15410    1.39649
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.07000   10.93000   0.14000    1.28088
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55330   11.55320   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       23.66000   23.39000   0.27000    1.15434
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.18000   21.00000   0.18000    0.85714
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.44820   20.24230   0.20590    1.01718
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.07000   15.95000   0.12000    0.75235
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.29560   15.16400   0.13160    0.86784
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.16000    7.03000   0.13000    1.84922
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.68000   11.61000   0.07000    0.60293
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.30300   11.14420   0.15880    1.42496
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.86000   10.72000   0.14000    1.30597
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.52780   11.41280   0.11500    1.00764
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.86000   11.75000   0.11000    0.93617
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.61000   12.52000   0.09000    0.71885
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.30950   12.20180   0.10770    0.88266
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.12000   14.33000  -0.21000   -1.46546
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         31.69000   30.81000   0.88000    2.85622
富邦NASDAQ-100基金                                                 29.79000   29.41000   0.38000    1.29208
富邦上証180基金                                                    27.44000   26.53000   0.91000    3.43008
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16840    0.16640   0.00200    1.20192
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.21000    5.16000   0.05000    0.96899
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.53000    7.91000  -0.38000   -4.80405
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   36.12000   33.52000   2.60000    7.75656
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.87470   10.86590   0.00880    0.08099
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.03410   10.00510   0.02900    0.28985
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.63970    9.57210   0.06760    0.70622
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.44500    9.43730   0.00770    0.08159
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.64310    8.61800   0.02510    0.29125
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.30920    8.25090   0.05830    0.70659
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.22010   20.23690  -0.01680   -0.08302
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.41200   11.41090   0.00110    0.00964
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.40730   10.33470   0.07260    0.70249
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.71950   12.75280  -0.03330   -0.26112
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.86810    1.87280  -0.00470   -0.25096
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.16540    9.18930  -0.02390   -0.26009
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.39360    1.39710  -0.00350   -0.25052
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.74800   11.74970  -0.00170   -0.01447
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70610    1.70220   0.00390    0.22912
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.08720   10.08860  -0.00140   -0.01388
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48370    1.48030   0.00340    0.22968
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.96830    9.96010   0.00820    0.08233
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.96000    9.96770  -0.00770   -0.07725
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.98000   15.35000  -0.37000   -2.41042
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  21.39000   20.44000   0.95000    4.64775
富邦日本東証基金                                                   21.42000   21.06000   0.36000    1.70940
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.15000   42.59000   0.56000    1.31486
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    43.59000   43.28000   0.31000    0.71627
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    48.42000   48.05000   0.37000    0.77003
富邦台灣心基金                                                     19.23000   19.08000   0.15000    0.78616
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.57000   45.27000   0.30000    0.66269
富邦台灣科技指數基金                                               50.77000   50.51000   0.26000    0.51475
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   39.88070   39.90830  -0.02760   -0.06916
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.47600   41.51120  -0.03520   -0.08480
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28590    0.28460   0.00130    0.45678
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.04000    9.01000   0.03000    0.33296
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53010    2.54860  -0.01850   -0.72589
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33740    0.33680   0.00060    0.17815
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.45810   10.43480   0.02330    0.22329
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18910    2.20500  -0.01590   -0.72109
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32240    0.32180   0.00060    0.18645
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.98940    8.96940   0.02000    0.22298
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             21.07000   21.05000   0.02000    0.09501
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.32000   15.38000  -0.06000   -0.39012
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.52000   26.41000   0.11000    0.41651
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65310   15.65290   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.68740   39.68660   0.00080    0.00202
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.68750   38.73540  -0.04790   -0.12366
富邦長紅基金                                                       54.49000   54.05000   0.44000    0.81406
富邦科技基金                                                       20.69000   20.45000   0.24000    1.17359
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.55830   40.63040  -0.07210   -0.17745
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.07490   38.04650   0.02840    0.07465
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.88220   38.91740  -0.03520   -0.09045
富邦恒生國企ETF基金                                                20.04000   19.44000   0.60000    3.08642
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.00000   14.71000  -0.71000   -4.82665
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.97000   24.94000   2.03000    8.13953
富邦高成長基金                                                     20.97000   20.81000   0.16000    0.76886
富邦基金A類型                                                      11.77000   11.66000   0.11000    0.94340
富邦基金I類型                                                      11.77000   11.66000   0.11000    0.94340
富邦深証100基金                                                     8.42000    8.07000   0.35000    4.33705
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.32000   19.28000   0.04000    0.20747
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40920    0.40920   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.15970   12.14930   0.01040    0.08560
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.33590    9.32790   0.00800    0.08576
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30090    0.30090   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.65900    8.65160   0.00740    0.08553
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.01090    8.95030   0.06060    0.67707
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.54220    9.49080   0.05140    0.54158
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.79830    8.73900   0.05930    0.67857
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.31030    9.26010   0.05020    0.54211
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.63000   17.64000  -0.01000   -0.05669
富邦精準基金                                                       40.10000   39.80000   0.30000    0.75377
富邦精銳中小基金                                                    9.49000    9.37000   0.12000    1.28068
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.42000   15.22000   0.20000    1.31406
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.78000   20.69000   0.09000    0.43499
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.07000    8.14000  -0.07000   -0.85995
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              13.03000   12.81000   0.22000    1.71741
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.31000   19.34000  -0.03000   -0.15512
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.84920    9.91150  -0.06230   -0.62856
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.60460    9.55990   0.04470    0.46758
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.77560    9.74680   0.02880    0.29548
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.54120    9.60170  -0.06050   -0.63010
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.26330    9.22020   0.04310    0.46745
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.41120    9.38350   0.02770    0.29520
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.78000   28.52000   0.26000    0.91164
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.67350    9.62370   0.04980    0.51747
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.61070    9.56210   0.04860    0.50826
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.63370    9.58590   0.04780    0.49865
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.67340    9.62360   0.04980    0.51748
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.61070    9.56210   0.04860    0.50826
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.63310    9.58530   0.04780    0.49868
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.34230    8.37140  -0.02910   -0.34761
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.85770    8.88890  -0.03120   -0.35100
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.60970    8.64030  -0.03060   -0.35415
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.41430    9.44710  -0.03280   -0.34720
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.41850    9.45160  -0.03310   -0.35021
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.16060    9.19330  -0.03270   -0.35569
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.23980    9.27310  -0.03330   -0.35910
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.15450    8.15520  -0.00070   -0.00858
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.17980    9.18110  -0.00130   -0.01416
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.69250    8.69430  -0.00180   -0.02070
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.26310   10.26480  -0.00170   -0.01656
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.03600   10.03740  -0.00140   -0.01395
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.58100    9.58310  -0.00210   -0.02191
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.82690    8.82840  -0.00150   -0.01699
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.42840    9.43040  -0.00200   -0.02121
富達卓越領航全球組合基金                                           14.47000   14.37000   0.10000    0.69589
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.38160    8.38250  -0.00090   -0.01074
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.06950    9.07050  -0.00100   -0.01102
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.78100    8.78220  -0.00120   -0.01366
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.63070    9.63140  -0.00070   -0.00727
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.59680    9.59780  -0.00100   -0.01042
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.32870    9.33060  -0.00190   -0.02036
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.88380    8.88500  -0.00120   -0.01351
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.41360    9.41500  -0.00140   -0.01487
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.42000    8.33000   0.09000    1.08043
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       8.97000    8.80000   0.17000    1.93182
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.91000    7.77000   0.14000    1.80180
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.88000    6.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.83000    7.77000   0.06000    0.77220
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.68000    7.62000   0.06000    0.78740
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.61410    9.66810  -0.05400   -0.55854
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.06940    9.09370  -0.02430   -0.26722
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.68120    8.70980  -0.02860   -0.32837
富蘭克林華美中華基金                                               10.68000   10.60000   0.08000    0.75472
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.22000   18.04000   0.18000    0.99778
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.31000   18.23000   0.08000    0.43884
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.41000   10.25000   0.16000    1.56098
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.13000    9.99000   0.14000    1.40140
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.68090    7.67410   0.00680    0.08861
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.73400    8.73280   0.00120    0.01374
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.49930    9.46220   0.03710    0.39209
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.06170    9.03250   0.02920    0.32328
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.02330   11.02490  -0.00160   -0.01451
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.58390    8.62410  -0.04020   -0.46614
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.92670    8.99600  -0.06930   -0.77034
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.27420   13.27480  -0.00060   -0.00452
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.15360   10.19910  -0.04550   -0.44612
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.05830   10.05730   0.00100    0.00994
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.51970    7.55330  -0.03360   -0.44484
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.92750    8.97970  -0.05220   -0.58131
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.64840   10.65530  -0.00690   -0.06476
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.43470    7.47250  -0.03780   -0.50585
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.84430    8.90210  -0.05780   -0.64929
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.35080   10.34980   0.00100    0.00966
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.56530    7.59850  -0.03320   -0.43693
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.00060    8.02050  -0.01990   -0.24811
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.99740    8.98850   0.00890    0.09902
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.82140    9.80780   0.01360    0.13867
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.42540   12.41750   0.00790    0.06362
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.23000    8.18000   0.05000    0.61125
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.48000    8.44000   0.04000    0.47393
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.96000    9.02000  -0.06000   -0.66519
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.65000    8.92000  -0.27000   -3.02691
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.53000   11.74000  -0.21000   -1.78876
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.86000    8.84000   0.02000    0.22624
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.16000   10.08000   0.08000    0.79365
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.36000    8.35000   0.01000    0.11976
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.58000    9.52000   0.06000    0.63025
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.09000    9.07000   0.02000    0.22051
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.86000    8.85000   0.01000    0.11299
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.41490   12.34740   0.06750    0.54667
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.92000   10.02000  -0.10000   -0.99800
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.92000   10.02000  -0.10000   -0.99800
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.37000    9.27000   0.10000    1.07875
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.61000    9.52000   0.09000    0.94538
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.11000    8.98000   0.13000    1.44766
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.35000    9.22000   0.13000    1.40998
富蘭克林華美第一富基金                                             33.18000   33.02000   0.16000    0.48455
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31290   10.31280   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.34000    9.30000   0.04000    0.43011
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.11000    9.12000  -0.01000   -0.10965
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.05000   14.06000  -0.01000   -0.07112
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.99000   12.89000   0.10000    0.77580
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.11000   15.02000   0.09000    0.59920
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.28260    7.23440   0.04820    0.66626
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.80650    9.70970   0.09680    0.99694
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.28180    9.32230  -0.04050   -0.43444
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.79580   10.79060   0.00520    0.04819
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.62540    6.66030  -0.03490   -0.52400
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.72290    8.76140  -0.03850   -0.43943
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.91430    9.90700   0.00730    0.07369
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.30410   10.30400   0.00010    0.00097
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復華人民幣貨幣市場基金                                             11.68670   11.68560   0.00110    0.00941
復華台灣智能基金                                                   11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
復華恒生基金                                                       19.20000   18.91000   0.29000    1.53358
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.52000    9.69000  -0.17000   -1.75439
復華恒生單日正向二倍基金                                           25.61000   24.75000   0.86000    3.47475
復華滬深300 A股基金                                                19.40000   19.27000   0.13000    0.67462
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.70220    9.70860  -0.00640   -0.06592
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.51840    9.52860  -0.01020   -0.10705
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.85610    9.86260  -0.00650   -0.06591
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.63400    9.64440  -0.01040   -0.10783
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.51690    9.50720   0.00970    0.10203
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.04500   10.04850  -0.00350   -0.03483
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.54320    9.54250   0.00070    0.00734
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.07390   10.08680  -0.01290   -0.12789
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.54240    9.54170   0.00070    0.00734
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.07590   10.08880  -0.01290   -0.12786
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.82250    9.86320  -0.04070   -0.41264
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.86750    9.86970  -0.00220   -0.02229
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.90620    9.92190  -0.01570   -0.15824
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.77390    9.81230  -0.03840   -0.39135
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.70760   10.82640  -0.11880   -1.09732
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.80140    9.80220  -0.00080   -0.00816
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.77400    9.81240  -0.03840   -0.39134
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.70700   10.82580  -0.11880   -1.09738
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.80180    9.80270  -0.00090   -0.00918
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.87400    9.88830  -0.01430   -0.14462
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.08590    9.15590  -0.07000   -0.76453
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.13120    8.12510   0.00610    0.07508
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.12670    8.13170  -0.00500   -0.06149
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.45910   11.49930  -0.04020   -0.34959
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.27660   10.22110   0.05550    0.54299
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.38920   10.34720   0.04200    0.40591
景順主流基金                                                       14.70000   14.49000   0.21000    1.44928
景順台灣科技基金                                                   25.18000   24.71000   0.47000    1.90206
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.50000    9.54000  -0.04000   -0.41929
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.80000    8.79000   0.01000    0.11377
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.70000   10.64000   0.06000    0.56391
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
景順全球科技基金                                                   21.27000   21.09000   0.18000    0.85349
景順全球康健基金                                                   19.02000   18.82000   0.20000    1.06270
景順貨幣市場基金                                                   15.94790   15.94780   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       27.06000   26.62000   0.44000    1.65289
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.73000   13.43000   0.30000    2.23380
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.87000   12.60000   0.27000    2.14286
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.52000   10.40000   0.12000    1.15385
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.72000   10.61000   0.11000    1.03676
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.78000   10.65000   0.13000    1.22066
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.98000   10.87000   0.11000    1.01196
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.54770    8.59010  -0.04240   -0.49359
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.77590    7.80390  -0.02800   -0.35879
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.01960   11.07420  -0.05460   -0.49304
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.00450   10.04050  -0.03600   -0.35855
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.11000    7.04000   0.07000    0.99432
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.74000    6.65000   0.09000    1.35338
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.91000    9.79000   0.12000    1.22574
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.53540    9.54830  -0.01290   -0.13510
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.67740    9.67750  -0.00010   -0.00103
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.90390    9.91740  -0.01350   -0.13612
華南永昌永昌基金                                                   16.64000   16.44000   0.20000    1.21655
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.14610   14.15920  -0.01310   -0.09252
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.97000    9.75000   0.22000    2.25641
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.02000    8.91000   0.11000    1.23457
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.32000    9.22000   0.10000    1.08460
華南永昌全球精品基金                                               15.26000   15.03000   0.23000    1.53027
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.35000   10.19000   0.16000    1.57017
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.36000   10.22000   0.14000    1.36986
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.53000   12.34000   0.19000    1.53971
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.46000   12.29000   0.17000    1.38324
華南永昌物聯網精選基金                                             10.01000    9.77000   0.24000    2.45650
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21980   16.21960   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.94540   21.74740   0.19800    0.91045
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94730   11.94720   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.15390   10.16300  -0.00910   -0.08954
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.02380    9.96400   0.05980    0.60016
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.71000    9.71900  -0.00900   -0.09260
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.55550    9.49850   0.05700    0.60009
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.94040    9.95070  -0.01030   -0.10351
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.75880    9.70170   0.05710    0.58856
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.59980    9.60980  -0.01000   -0.10406
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.41500    9.35980   0.05520    0.58976
華頓中小型基金                                                     21.25000   21.11000   0.14000    0.66319
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.11000   11.00530   0.10470    0.95136
華頓台灣基金                                                       22.66000   22.42000   0.24000    1.07047
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52930   11.52920   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               15.89000   15.81000   0.08000    0.50601
華頓全球高收益債券基金A                                            13.32440   13.31930   0.00510    0.03829
華頓全球高收益債券基金B                                             8.12290    8.16510  -0.04220   -0.51683
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.20000    5.21000  -0.01000   -0.19194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.41160    2.40230   0.00930    0.38713
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.78530   10.66290   0.12240    1.14791
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34870    0.34430   0.00440    1.27796
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.06300   11.05120   0.01180    0.10678
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.00310   10.03200  -0.02890   -0.28808
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.83610    9.75160   0.08450    0.86652
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.81540    8.76030   0.05510    0.62897
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.01010    9.91070   0.09940    1.00296
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.99650    8.92570   0.07080    0.79322
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.66000    9.50000   0.16000    1.68421
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.32000    8.12000   0.20000    2.46305
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.90000    8.67000   0.23000    2.65283
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.46760    2.48310  -0.01550   -0.62422
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.00780    2.03890  -0.03110   -1.52533
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.49640   11.46880   0.02760    0.24065
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.21670    9.23290  -0.01620   -0.17546
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35620    0.35530   0.00090    0.25331
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29040    0.29050  -0.00010   -0.03442
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.10000    3.07000   0.03000    0.97720
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.86000   13.63000   0.23000    1.68745
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.44000   0.01000    2.27273
匯豐台灣精典基金                                                   22.37000   22.18000   0.19000    0.85663
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.03000   11.85000   0.18000    1.51899
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.99000    7.92000   0.07000    0.88384
匯豐安富基金                                                       24.41000   24.28000   0.13000    0.53542
匯豐成功基金                                                       39.82000   39.72000   0.10000    0.25176
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.89000   10.87000   0.02000    0.18399
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.46000   10.37000   0.09000    0.86789
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.53910    2.56320  -0.02410   -0.94023
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.28150    2.31590  -0.03440   -1.48538
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.27900   11.29250  -0.01350   -0.11955
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.56630    7.61200  -0.04570   -0.60037
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.36790    0.36810  -0.00020   -0.05433
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32250    0.32400  -0.00150   -0.46296
匯豐金磚動力基金                                                   13.31000   13.10000   0.21000    1.60305
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98650   14.98640   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.76000    4.60000   0.16000    3.47826
匯豐新鑽動力基金                                                   10.26000   10.10000   0.16000    1.58416
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.29490    5.24600   0.04890    0.93214
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.96440    8.88850   0.07590    0.85391
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 48.15000   47.75000   0.40000    0.83770
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 48.15000   47.75000   0.40000    0.83770
匯豐龍騰電子基金                                                   32.30000   32.05000   0.25000    0.78003
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.04490   12.04030   0.00460    0.03821
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.53000   16.37000   0.16000    0.97740
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.62000    8.54000   0.08000    0.93677
新光中國成長基金(美元)                                              8.56000    8.46000   0.10000    1.18203
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.54000    8.45000   0.09000    1.06509
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.48130   10.48510  -0.00380   -0.03624
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.55720    9.55040   0.00680    0.07120
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.87600    9.88790  -0.01190   -0.12035
新光台灣富貴基金                                                   20.61000   20.52000   0.09000    0.43860
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.66000    8.67000  -0.01000   -0.11534
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.25000   11.12000   0.13000    1.16906
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.99000   10.88000   0.11000    1.01103
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.94190    9.93770   0.00420    0.04226
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.73750    9.75190  -0.01440   -0.14766
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.54230    9.53820   0.00410    0.04299
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.33400    9.34780  -0.01380   -0.14763
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.75000    8.86000  -0.11000   -1.24153
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.98000   10.08000  -0.10000   -0.99206
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.30000    9.34000  -0.04000   -0.42827
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.32000    9.38000  -0.06000   -0.63966
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45590   15.45570   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.27000    9.31000  -0.04000   -0.42965
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.36000    8.38000  -0.02000   -0.23866
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.68000    8.71000  -0.03000   -0.34443
新光亞洲精選基金-美金                                              20.51000   20.55000  -0.04000   -0.19465
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.82000   20.91000  -0.09000   -0.43042
新光兩岸優勢基金                                                    9.97000    9.88000   0.09000    0.91093
新光店頭基金                                                       21.14000   20.98000   0.16000    0.76263
新光南非幣保本基金                                                 12.06000   12.06000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
新光特選內需收益ETF基金                                            19.81000   19.83000  -0.02000   -0.10086
新光創新科技基金                                                   13.24000   13.27000  -0.03000   -0.22607
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.72620    9.73840  -0.01220   -0.12528
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.95080    9.97600  -0.02520   -0.25261
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.57980    9.60050  -0.02070   -0.21561
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.14230    9.15390  -0.01160   -0.12672
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.36000    9.38370  -0.02370   -0.25257
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.00700    9.02670  -0.01970   -0.21824
新光澳幣八年期保本基金                                             10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
新光澳幣十年期保本基金                                             10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
新光澳幣保本基金                                                   11.99000   11.99000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.05960   10.05660   0.00300    0.02983
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.58090    9.57760   0.00330    0.03446
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.53550    9.53580  -0.00030   -0.00315
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.93160    9.93190  -0.00030   -0.00302
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.88010    9.87340   0.00670    0.06786
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.48300    9.47650   0.00650    0.06859
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.47380    9.47790  -0.00410   -0.04326
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.86820    9.87260  -0.00440   -0.04457
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.90000    6.78000   0.12000    1.76991
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.53000    8.48000   0.05000    0.58962
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.62390    9.63690  -0.01300   -0.13490
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.08760    9.10030  -0.01270   -0.13956
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.50440    9.51660  -0.01220   -0.12820
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.04310    9.05470  -0.01160   -0.12811
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.12860    9.14560  -0.01700   -0.18588
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.64540    9.66260  -0.01720   -0.17801
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.50880   13.53790  -0.02910   -0.21495
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.21370    8.23140  -0.01770   -0.21503
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.40850   36.37040   0.03810    0.10476
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.29130   39.31930  -0.02800   -0.07121
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  36.86730   36.83550   0.03180    0.08633
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.37300   39.38140  -0.00840   -0.02133
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.62070   39.59040   0.03030    0.07653
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.35630   38.35160   0.00470    0.01226
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.25760   11.25630   0.00130    0.01155
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.93950    9.91560   0.02390    0.24103
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.90400   10.86060   0.04340    0.39961
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.06400    8.00230   0.06170    0.77103
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.37000    8.31000   0.06000    0.72202
群益大印度基金-人民幣                                              12.03440   12.02090   0.01350    0.11230
群益大印度基金-美元                                                11.19860   11.14490   0.05370    0.48183
群益大印度基金-新臺幣                                              10.65000   10.61000   0.04000    0.37700
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.78340   11.65820   0.12520    1.07392
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.24350   11.08300   0.16050    1.44816
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.59000   10.45000   0.14000    1.33971
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.81930   10.70430   0.11500    1.07433
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.42070    9.28620   0.13450    1.44839
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.89000    8.78000   0.11000    1.25285
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.45610    9.35560   0.10050    1.07422
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.26650    8.14850   0.11800    1.44812
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.76000    8.65000   0.11000    1.27168
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.03580    8.93980   0.09600    1.07385
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.16360    8.04710   0.11650    1.44773
群益中小型股基金                                                   36.43000   35.96000   0.47000    1.30701
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.43680    9.45460  -0.01780   -0.18827
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.66870    8.65300   0.01570    0.18144
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.15280    8.14920   0.00360    0.04418
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.25830    8.27380  -0.01550   -0.18734
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.58550    7.57180   0.01370    0.18093
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.13500    7.13170   0.00330    0.04627
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.83440    9.88270  -0.04830   -0.48873
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.81780   10.87100  -0.05320   -0.48938
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.41800   10.45850  -0.04050   -0.38724
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.61750    9.65230  -0.03480   -0.36054
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.45370    7.42320   0.03050    0.41087
群益中國新機會基金N-美元                                            6.77200    6.71940   0.05260    0.78281
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.26000    7.21000   0.05000    0.69348
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.61030    6.58320   0.02710    0.41165
群益中國新機會基金-美元                                             7.24090    7.18460   0.05630    0.78362
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.93000    6.88000   0.05000    0.72674
群益平衡王基金                                                     18.16280   18.14610   0.01670    0.09203
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.05000    8.03000   0.02000    0.24907
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.79000    5.78000   0.01000    0.17301
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.77910   10.75730   0.02180    0.20265
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.18010   10.12210   0.05800    0.57300
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.58590    9.56650   0.01940    0.20279
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.05280    9.00120   0.05160    0.57326
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.60000    8.57000   0.03000    0.35006
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.89140    9.88170   0.00970    0.09816
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.67120    9.66320   0.00800    0.08279
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.15790    9.14890   0.00900    0.09837
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.07000    9.06250   0.00750    0.08276
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.94870    9.93890   0.00980    0.09860
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.97460    9.96630   0.00830    0.08328
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.31910    9.31000   0.00910    0.09774
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.70450    9.69640   0.00810    0.08354
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.05340   10.07380  -0.02040   -0.20251
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.21780    7.23240  -0.01460   -0.20187
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.15200   10.13730   0.01470    0.14501
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.01470   10.00330   0.01140    0.11396
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.16280   10.15910   0.00370    0.03642
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.91690    9.90260   0.01430    0.14441
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.81570    9.80460   0.01110    0.11321
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.96100    9.95730   0.00370    0.03716
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.15200   10.13730   0.01470    0.14501
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.01470   10.00330   0.01140    0.11396
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.16300   10.15930   0.00370    0.03642
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.91690    9.90260   0.01430    0.14441
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.81570    9.80450   0.01120    0.11423
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.96100    9.95730   0.00370    0.03716
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.41230    9.33850   0.07380    0.79028
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.98000   10.91000   0.07000    0.64161
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.40100   15.28020   0.12080    0.79057
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.23000   15.13000   0.10000    0.66094
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.96000   10.90000   0.06000    0.55046
群益印度中小基金N-人民幣                                            9.90140    9.82000   0.08140    0.82892
群益印度中小基金N-美元                                              8.22410    8.12650   0.09760    1.20101
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.79000    7.71000   0.08000    1.03761
群益印度中小基金-人民幣                                            13.40430   13.29410   0.11020    0.82894
群益印度中小基金-美元                                              11.76280   11.62310   0.13970    1.20192
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.64000   13.49000   0.15000    1.11193
群益多利策略組合基金                                               11.32000   11.32000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.45000   13.44000   0.01000    0.07440
群益多重資產組合基金                                               14.74000   14.70000   0.04000    0.27211
群益安家基金                                                       22.67650   22.63790   0.03860    0.17051
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09850   16.09830   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               22.21000   21.36000   0.85000    3.97940
群益亞太中小基金                                                   10.15000   10.07000   0.08000    0.79444
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.00000   14.94000   0.06000    0.40161
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.58060    9.59190  -0.01130   -0.11781
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.30740    7.31610  -0.00870   -0.11892
群益店頭市場基金                                                   81.74000   80.80000   0.94000    1.16337
群益東方盛世基金                                                    8.22000    8.17000   0.05000    0.61200
群益東協成長基金-人民幣                                            12.52190   12.45810   0.06380    0.51212
群益東協成長基金-美元                                              10.87500   10.77980   0.09520    0.88313
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.78000   10.70000   0.08000    0.74766
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.87320   10.82050   0.05270    0.48704
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.27940   10.23150   0.04790    0.46816
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.76790    9.73070   0.03720    0.38230
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.40660    9.36100   0.04560    0.48713
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.89590    8.85440   0.04150    0.46869
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.45120    8.41910   0.03210    0.38128
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.20540    9.16070   0.04470    0.48795
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.05420    9.01200   0.04220    0.46826
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.44120    9.40530   0.03590    0.38170
群益長安基金                                                       24.23000   24.01000   0.22000    0.91628
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.68420    9.62430   0.05990    0.62238
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.64980   14.55910   0.09070    0.62298
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.18000   14.11000   0.07000    0.49610
群益真善美基金                                                     15.39970   15.39970   0.00000    0.00000
群益馬拉松基金                                                    108.09000  107.35000   0.74000    0.68933
群益馬拉松基金I類型                                               108.25000  107.50000   0.75000    0.69767
群益深証中小板基金                                                 10.89000   10.39000   0.50000    4.81232
群益創新科技基金                                                   28.51000   28.41000   0.10000    0.35199
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.57570    8.55810   0.01760    0.20565
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.80910    7.76440   0.04470    0.57570
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.16000    8.12000   0.04000    0.49261
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.33890    9.31970   0.01920    0.20602
群益華夏盛世基金-美元                                               8.61070    8.56130   0.04940    0.57702
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.24000   14.17000   0.07000    0.49400
群益奧斯卡基金                                                     24.13000   24.06000   0.07000    0.29094
群益新興金鑽基金-美元                                              10.75530   10.63480   0.12050    1.13307
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.24000    8.16000   0.08000    0.98039
群益葛萊美基金                                                     20.45000   20.37000   0.08000    0.39273
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.53000   19.45000   0.08000    0.41131
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.81000    8.88000  -0.07000   -0.78829
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.46000   11.27000   0.19000    1.68589
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.64650   11.61650   0.03000    0.25825
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.92970   10.90580   0.02390    0.21915
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.89460   10.87280   0.02180    0.20050
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.36330    8.34170   0.02160    0.25894
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.73480    8.71570   0.01910    0.21914
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.05000    8.04000   0.01000    0.12438
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.37320    8.35640   0.01680    0.20104
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.80300    9.78150   0.02150    0.21980
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.66160    9.64050   0.02110    0.21887
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.80000    9.86000  -0.06000   -0.60852
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.83000    9.92000  -0.09000   -0.90726
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.80000    9.86000  -0.06000   -0.60852
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.84000    9.90000  -0.06000   -0.60606
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.78000    9.84000  -0.06000   -0.60976
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
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德信大發基金                                                       25.22000   25.04000   0.18000    0.71885
德信中國精選成長基金                                               10.05000    9.92000   0.13000    1.31048
德信台灣主流中小基金                                               15.89000   15.73000   0.16000    1.01716
德信新興股票組合基金                                               10.12000   10.05000   0.07000    0.69652
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94270   11.94260   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.75720   10.75450   0.00270    0.02511
德信數位時代基金                                                   24.81000   24.65000   0.16000    0.64909
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.94110    9.93230   0.00880    0.08860
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.89550    9.89600  -0.00050   -0.00505
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67140   11.67130   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.42000   13.25000   0.17000    1.28302
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.96000   17.70000   0.26000    1.46893
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.32520   10.48190  -0.15670   -1.49496
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.98440   15.13520  -0.15080   -0.99635
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.02730    8.09290  -0.06560   -0.81059
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.79600   10.86890  -0.07290   -0.67072
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.26690   11.28660  -0.01970   -0.17454
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.06460   13.10520  -0.04060   -0.30980
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摩根大歐洲基金                                                     16.61000   16.49000   0.12000    0.72771
摩根中小基金                                                       19.58000   19.13000   0.45000    2.35233
摩根中國A股基金                                                    11.78000   11.60000   0.18000    1.55172
摩根中國A股基金(美元)                                               9.22000    9.07000   0.15000    1.65380
摩根中國亮點基金                                                   11.51000   11.12000   0.39000    3.50719
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.45240   10.39080   0.06160    0.59283
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.62330   11.58770   0.03560    0.30722
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.85090    8.79020   0.06070    0.69054
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.81230   11.74270   0.06960    0.59271
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.62400   13.58230   0.04170    0.30702
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.51000   17.22000   0.29000    1.68409
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.51000   17.22000   0.29000    1.68409
摩根台灣增長基金                                                   45.98000   45.45000   0.53000    1.16612
摩根平衡基金                                                       26.74000   26.61000   0.13000    0.48854
摩根全球α基金                                                     18.45000   18.30000   0.15000    0.81967
摩根全球平衡基金                                                   14.50580   14.37260   0.13320    0.92676
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.41560    9.40320   0.01240    0.13187
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.43160   10.42630   0.00530    0.05083
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.81640    9.79910   0.01730    0.17655
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.14080   11.12620   0.01460    0.13122
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.80700    9.78970   0.01730    0.17672
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.07700   10.03100   0.04600    0.45858
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.01970   12.96030   0.05940    0.45832
摩根亞洲基金                                                       51.08000   50.21000   0.87000    1.73272
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.20900    8.22370  -0.01470   -0.17875
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.58800    9.60270  -0.01470   -0.15308
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.47010    8.47980  -0.00970   -0.11439
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.01140   12.03290  -0.02150   -0.17868
摩根東方內需機會基金                                               16.19000   15.92000   0.27000    1.69598
摩根東方科技基金                                                   30.15000   29.45000   0.70000    2.37691
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.24000    9.16000   0.08000    0.87336
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.53000    9.44000   0.09000    0.95339
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.98000    8.89000   0.09000    1.01237
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.91000   10.81000   0.10000    0.92507
摩根金龍收成基金                                                   18.74000   18.17000   0.57000    3.13704
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08900   15.08880   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   12.90000   12.93000  -0.03000   -0.23202
摩根新金磚五國基金                                                 10.92000   10.71000   0.21000    1.96078
摩根新絲路基金                                                      8.89000    8.77000   0.12000    1.36830
摩根新興35基金                                                     12.18000   11.96000   0.22000    1.83946
摩根新興日本基金                                                   22.78000   22.92000  -0.14000   -0.61082
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.12940    7.12150   0.00790    0.11093
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.37060    9.36850   0.00210    0.02242
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.11460    9.10070   0.01390    0.15274
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.39010   10.37880   0.01130    0.10888
摩根新興科技基金                                                   47.43000   46.54000   0.89000    1.91233
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.19870    8.20660  -0.00790   -0.09626
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.45270   10.46280  -0.01010   -0.09653
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.26330    8.21990   0.04340    0.52799
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.96430    8.91240   0.05190    0.58233
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.42270    8.36880   0.05390    0.64406
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.54360    9.49330   0.05030    0.52985
摩根龍揚基金                                                       27.97000   27.13000   0.84000    3.09620
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.63000   10.57000   0.06000    0.56764
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.38000   10.32000   0.06000    0.58140
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.09000   11.04000   0.05000    0.45290
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.21340    9.21680  -0.00340   -0.03689
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.16900   11.17320  -0.00420   -0.03759
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     20.63000   20.43000   0.20000    0.97895
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.59440   11.61920  -0.02480   -0.21344
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.81260   10.83660  -0.02400   -0.22147
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.84060    9.87190  -0.03130   -0.31706
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                        9.97300    9.99430  -0.02130   -0.21312
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.35500    9.37580  -0.02080   -0.22185
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.50860    8.53560  -0.02700   -0.31632
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.94520    9.88810   0.05710    0.57746
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.03220    9.98820   0.04400    0.44052
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.31750    9.36050  -0.04300   -0.45938
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.48780    9.54450  -0.05670   -0.59406
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.04200    9.08360  -0.04160   -0.45797
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.20680    9.26180  -0.05500   -0.59384
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.86930   10.87970  -0.01040   -0.09559
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.63650   10.64850  -0.01200   -0.11269
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.87410    9.89760  -0.02350   -0.23743
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.25840   10.26820  -0.00980   -0.09544
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.02320   10.03460  -0.01140   -0.11361
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.30760    9.32980  -0.02220   -0.23795
聯邦金鑽平衡基金                                                   19.84310   19.83110   0.01200    0.06051
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.94450    8.94170   0.00280    0.03131
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.26250    9.27220  -0.00970   -0.10461
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.92960    8.92680   0.00280    0.03137
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.24690    9.25660  -0.00970   -0.10479
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17370   13.17350   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   10.41000   10.32000   0.09000    0.87209
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.02400   16.03530  -0.01130   -0.07047
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.74170   11.73110   0.01060    0.09036
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.29480   11.27050   0.02430    0.21561
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.82140   10.79810   0.02330    0.21578
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.70230   11.71480  -0.01250   -0.10670
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.96920   10.99710  -0.02790   -0.25370
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.35560   10.36670  -0.01110   -0.10707
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.49430    8.51590  -0.02160   -0.25364
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       32.72000   32.43000   0.29000    0.89423
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.86000   14.82000   0.04000    0.26991
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.81000   14.70000   0.11000    0.74830
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.82000    9.76000   0.06000    0.61475
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.39000   15.38000   0.01000    0.06502
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.12000   12.12000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.78000   12.77000   0.01000    0.07831
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.00000   11.99000   0.01000    0.08340
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.69000    7.69000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.03000   13.90000   0.13000    0.93525
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.14000   10.05000   0.09000    0.89552
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.39000    8.31000   0.08000    0.96270
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.29000   11.21000   0.08000    0.71365
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.99000   13.91000   0.08000    0.57513
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.44000   14.36000   0.08000    0.55710
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.37000   14.29000   0.08000    0.55983
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.38000    9.32000   0.06000    0.64378
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.17000   14.16000   0.01000    0.07062
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.14000   14.13000   0.01000    0.07077
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.00420   15.00400   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.33300   10.34060  -0.00760   -0.07350
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.39420   13.39350   0.00070    0.00523
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.34750    7.35290  -0.00540   -0.07344
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.63000   13.62000   0.01000    0.07342
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.67000   13.67000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   18.92000   18.77000   0.15000    0.79915
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.36000   10.27000   0.09000    0.87634
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.75000   10.65000   0.10000    0.93897
瀚亞巴西基金                                                        5.47000    5.40000   0.07000    1.29630
瀚亞外銷基金                                                       37.63000   37.35000   0.28000    0.74967
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.49000   11.49000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.62960   10.59470   0.03490    0.32941
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.24070   10.22200   0.01870    0.18294
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.12690   12.11270   0.01420    0.11723
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.11640   10.13220  -0.01580   -0.15594
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.32430    7.36150  -0.03720   -0.50533
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.82680    7.85160  -0.02480   -0.31586
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.95180    7.97210  -0.02030   -0.25464
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.99340    7.04840  -0.05500   -0.78032
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.64910    8.68590  -0.03680   -0.42368
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.01030    9.05600  -0.04570   -0.50464
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.15160    9.18070  -0.02910   -0.31697
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.01530    9.05370  -0.03840   -0.42414
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.76160    9.76480  -0.00320   -0.03277
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.90620    9.91590  -0.00970   -0.09782
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.68420    9.67570   0.00850    0.08785
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.76160    9.76480  -0.00320   -0.03277
瀚亞印度基金-人民幣                                                12.90000   12.90000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-美元                                                  12.00000   11.98000   0.02000    0.16694
瀚亞印度基金-新台幣                                                26.71000   26.70000   0.01000    0.03745
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                               10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.99000   10.05000  -0.06000   -0.59701
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.03000   10.10000  -0.07000   -0.69307
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                               10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.03000   10.10000  -0.07000   -0.69307
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.58000   11.50000   0.08000    0.69565
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.58000    9.52000   0.06000    0.63025
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.21000   11.16000   0.05000    0.44803
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.91000    9.85000   0.06000    0.60914
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.02000   13.95000   0.07000    0.50179
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.85000    8.81000   0.04000    0.45403
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.47000    8.42000   0.05000    0.59382
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.51000    8.47000   0.04000    0.47226
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.16000   11.11000   0.05000    0.45005
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.53440   11.50740   0.02700    0.23463
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.28650   13.24540   0.04110    0.31030
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.43160   10.40400   0.02760    0.26528
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.25160   10.23510   0.01650    0.16121
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.49700   11.54990  -0.05290   -0.45801
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.81970    8.79900   0.02070    0.23525
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.60510    9.57160   0.03350    0.34999
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.62210    8.59920   0.02290    0.26630
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.46150    8.44790   0.01360    0.16099
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.89970    8.94220  -0.04250   -0.47527
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.17510   14.11400   0.06110    0.43290
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.67540   10.63410   0.04130    0.38837
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.35680   10.29780   0.05900    0.57294
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.28340   12.23040   0.05300    0.43335
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.91000   10.81000   0.10000    0.92507
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.07000   18.83000   0.24000    1.27456
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57430   13.57410   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 26.12000   25.87000   0.25000    0.96637
瀚亞高科技基金                                                     52.05000   51.95000   0.10000    0.19249
瀚亞理財通基金                                                     25.72000   25.63000   0.09000    0.35115
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.57000    8.56000   0.01000    0.11682
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.19000    8.18000   0.01000    0.12225
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.39000    8.38000   0.01000    0.11933
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.52000    8.51000   0.01000    0.11751
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.23000    8.22000   0.01000    0.12165
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.40000    8.39000   0.01000    0.11919
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.34000    8.33000   0.01000    0.12005
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.54000    8.54000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.71000    8.71000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.45000    8.44000   0.01000    0.11848
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.62000    8.62000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       20.65000   20.59000   0.06000    0.29140
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.84170   12.75630   0.08540    0.66947
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.94890    8.88940   0.05950    0.66934
瀚亞電通網基金                                                     13.19000   13.14000   0.05000    0.38052
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.47050   13.48460  -0.01410   -0.10456
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.40610   10.42700  -0.02090   -0.20044
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.59460    9.59640  -0.00180   -0.01876
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.26200   11.27370  -0.01170   -0.10378
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       11.03000   10.99000   0.04000    0.36397
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