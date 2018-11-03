廣汽總經理馮興亞：借助粵港澳大灣區 大力發展新能源汽車

“建設粵港澳大灣區，將更好推動和珠三角的合作發展，為此，廣汽將在粵港澳大灣區的產業基礎上做好智能網聯，發展新能源汽車，搭建移動出行大平台。”近日，廣州汽車集團股份有限公司總經理馮興亞在以“繼續擴大開放共享經濟發展”為主題的黃埔國際財經媒體和智庫論壇上如此表示。

馮興亞認為，珠三角加上香港、澳門是一個非常有利於產業化的地區，這一地區的特點有以下幾個方面：一是政府非常的開放透明，營商環境很好；二是地區開放包容合作意識很強，市場化意識強烈；三是擁有完整的產業鏈；四是珠三角地區較高的消費能力。

馮興亞認為，企業經營環境的改善是無止境的，粵港澳大灣區具備吸引人才、塑造創新環境的能力，促使人才在粵港澳大灣區地區的便利流動，同時為人才居住環境的改善提供條件。在資金方面，國際、香港的資金在粵港澳大灣區會有很大的使用空間。馮興亞也談到物流運輸，他認為，通關便利將有助於企業降低物流成本；此外，粵港澳大灣區在信息平台搭建方面具有優勢，能夠更好實現企業間、人員間的溝通與交流，實現信息的共享。

馮興亞表示，作為產業鏈完整、具備整車制造優勢的集團，廣汽希望未來在粵港澳大灣區實現更大發展。未來，廣汽集團做好以下方面：第一，在粵港澳大灣區的產業基礎上做好智能網聯，發展新能源汽車；第二，搭建移動出行大平台；第三，借助香港貿易平台發展國際化。

來源：證券時報網