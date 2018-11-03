李河君：與國家共命運的企業才有未來

11月1日，習近平總書記主持召開民營企業座談會並發表重要講話。在座談會上，總書記高度肯定民營經濟的地位和作用，明確指出，民營企業是實現中國夢的重要力量，民營企業是自己人，不僅不能離場，還要提供更大的舞台。

習總書記的重要講話，在會場內外的企業家群體中引發了熱烈反響。

漢能控股集團董事局主席兼首席執行官李河君在認真學習了習總書記在上述座談會上的講話之後，深有感觸。李河君向《中國經營報》記者表示：“總書記的講話讓我備受鼓舞、充滿信心，講到了我們民營企業家的心坎裏。”

“我始終認為‘國運則我運’，與國家共命運的企業才有未來。”李河君表示，漢能司訓有一句話就是“漢能，因祖國強大而強大”。

在座談會上，習總書記指出，我國民營經濟已經成為推動我國發展不可或缺的力量，要不斷為民營經濟營造更好發展環境，幫助民營經濟解決發展中的困難，並提出了6個方面政策舉措落實，包括減輕企業稅費負擔；解決民營企業融資難融資貴問題；營造公平競爭環境；完善政策執行方式；構建親清新型政商關系；保護企業家人身和財產安全。

習總書記還指出，一段時間以來，社會上有的人發表了一些否定、懷疑民營經濟的言論。比如，有的人提出所謂“民營經濟離場論”，說民營經濟已經完成使命，要退出歷史舞台；有的人提出所謂“新公私合營論”，把現在的混合所有制改革曲解為新一輪“公私合營”；有的人說加強企業黨建和工會工作是要對民營企業進行控制，等等。這些說法是完全錯誤的，不符合黨的大政方針。所有民營企業和民營企業家完全可以吃下定心丸、安心謀發展！

“國家現在大力支持民營企業的發展，民營企業更應該擔當責任。”李河君表示，總書記的講話情真意切，很接地氣，聽了總書記的講話，內心深受鼓舞，更加堅定了漢能未來順應國內經濟發展大勢，紮根國內發展的信心和決心。

中国经营网 記者 吳可仲 北京報道 責任編輯：劉萬裏 SF014