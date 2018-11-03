周小川：全球經濟形勢呈現不確定性和資源錯配特點

新浪財經訊 11月3日消息，第二屆錢塘江論壇於11月2日至4日在杭州國際博覽中心召開，本屆論壇以“邁向高質量發展之路”為主題，中國人民銀行原行長周小川在論壇上分享了關於國際經濟形勢和挑戰方面的若幹議題和思考。

周小川表示，當前經濟金融界呈現兩大特點，分別是全球金融危機十周年，以及全球經濟形勢面臨著很多不確定性。這次在討論全球經濟形勢的過程中，大家突出了兩個新的角度：

一是不確定性。由於貿易爭端的解決，甚至是貿易戰或者關稅壁壘增強，目前大家很少有人真正預測到它是怎麽走的，也很少有人能夠準確的估計未來會走向那裏，它也是一場博弈，也是相互之間都看你先出什麽牌，我再出什麽牌，下一步再出什麽牌。這種不確定性導致大家對經濟增長前景感到迷茫，同時對於下一步投資感覺沒有明確的方向和信號。這樣的話，就會使投資積極性、信心各方面受到影響，經濟增長下滑。那麽在傳統的宏觀經濟分析中，這一種現象是過去宏觀經濟分析和數學模型較少觸及的領域，也是對我們經濟金融分析的一個挑戰。

另外一個特點，要從資源配置效率的角度，來計算當前貿易爭端保護主義可能對全球經濟增長、對具體每個國家的經濟增長所能夠帶來的影響。我們說一種計算方法，就是說一旦有了貿易戰，一旦有了關稅壁壘，那麽貿易量就會減少。有一些過去能做的貿易就會停下來，或者量會減少。有一些根據比較優勢所做出的投資現在不做了，這個賬是比較容易算的，我們說這是一種表層的賬，或者說算鼻子底下的這一層賬。但更深刻地講，一旦貿易不那麽自由了，投資有了壁壘了，過去生產要素的資源配置所能做的最優配置，現在有些做不了了。過去的最優配置做不了了，就要尋找次優的配置，甚至是不優的資源配置，那麽這種資源配置就會導致整個資源配置效率的下降。從全球來講和具體國家來講，都會導致經濟增長的放緩和效率的損失。