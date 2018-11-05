[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點

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*4117 普生 20181105 新竹市科學園區創新一路六號 (本公司會議室)

*6691 洋基工程 20181107 新北市林口區文化二路一段 266 號

*8234 新漢 20181107 新北市中和區中正路 920 號 9 樓 (本公司國際會議廳)

*2208 台船 20181109 高雄市小港區中鋼路 3 號 (台船公司行政大樓大禮堂)

*6021 大慶證 20181109 臺北市松江路一六八號十三樓 (臺灣省商業會會議廳)

*6643 M31 20181113 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓多功能會議室

*6657 華安 20181113 台北市內湖區瑞光路 583 巷 21 號 6 樓之 3(本公司會議室)

*6689 伊雲谷 20181113 台北市中山區南京東路三段 9 號 11 樓 (小型會議室)

*1701 中化 20181114 新北市新店區北新路 3 段 223 號 B2(台北矽谷國際會議中心 B2)

*6131 悠克 20181114 新北市板橋區文化路一段 268 號 12 樓 (CMoney - 教育訓練中心)

*5259 清惠 20181115 新竹縣湖口鄉湖中路 212 號一樓大廳

*8462 柏文 20181115 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館會議室)

*6291 沛亨 20181116 新竹科學園區力行一路 1 號 (矽導研發中心會議室)

*8147 正淩 20181116 新北市汐止區康寧街 169 巷 5 號 1 樓

*3576 新日光 20181120 新竹市力行三路七號一樓本公司國際會議廳

*8069 元太 20181120 台北市南港區園區街 3 號 3 樓 (南港軟體園區 F 棟 3 樓視訊中心)

*8096 擎亞 20181120 台北市南港區園區街 3 號 3 樓 (南港軟體園區 F 棟 3 樓視訊中心)

*1218 泰山 20181121 彰化縣田中鎮興工路 6 號 (本公司員工教育訓練中心)

*4105 東洋 20181122 南港軟體育成中心 447 室 (台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓)

*3064 泰偉 20181127 新北市三重區興德路 111 號 R 樓

*1439 中和 20181128 台北市復興北路九十九號十五樓 (牛牛牛) 亞國際會議中心)

*3465 祥業 20181128 台北市萬華區長沙街 1 段 20 號 (台北國軍英雄館軍友餐廳二樓宴會廳)

*8477 創業家 20181128 臺北市南港區三重路 19-10 號 A 棟 2 樓會議室

*3346 麗清 20181129 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店西北廳)

*3429 彥陽 20181130 新北市新店區中興路二段 192 號 9 樓

*1467 南緯 20181204 台南市仁德區義林路 126 號 2 樓會議室

*1529 樂士 20181204 台南市勞工育樂中心 (台南市南門路 261 號)

*4806 昇華 20181204 台北市內湖區行愛路 176 號 4 樓 (本公司會議室)

*6617 共信 - KY 20181204 台北市松江路 168 號 13 樓台灣省商業會

*3629 地心引力 20181205 台北市信義區光復南路 419 巷 45 號

*6514 芮特 - KY 20181205 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓 (基隆就業中心六堵分站)

*8342 益張 20181205 彰化縣埤頭鄉興工路 4 號 (本公司 5 樓會議室)

*6534 正瀚 20181211 南投縣南投市文獻路 89 號 (本公司會議室)

*4576 大銀微系統 20181212 台中市西屯區安和路 129 號 (台中福華飯店)

*5256 銳捷 20181212 桃園市桃園區大誠路 9 號 (經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)

*5271 紘通 20181212 新北市五股區中興路一段 8 號 3 樓之 7~10(本公司會議室)

*3055 蔚華科 20181213 新竹科學園區展業一路 2 號二樓 (新竹科學園區同業工會二樓會議室)

*6690 安碁資訊 20181213 臺北市復興北路 369 號 7 樓 (光鹽會議中心)

*3563 牧德 20181214 新竹科學工業園區新安路 2-1 號尼尼生活館 1F 會議室

*3564 其陽 20181214 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN 活動中心)

*4921 宏陽 20181217 新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室

*2752 豆府 20181218 台北市中山區民權東路二段十九號二樓之三

*6240 松崗 20181218 台北市中正區忠孝西路一段 50 號 10 樓 (會議室)

*6692 進能服 20181218 台北市內湖區新湖二路 257 號 5 樓

*6423 億而得 20181220 新竹縣竹北市台元街 26 號會館 2 樓 (多功能會議室)

*2738 曼哈頓 - KY20181221 台北市南京東路二段 111 號六樓

8491 真好玩 20190103 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

*1310 台苯 20190131 高雄市林園區工業一路 7 號 (本公司高雄廠)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。

