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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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*4117  普生     20181105 新竹市科學園區創新一路六號 (本公司會議室)
*6691  洋基工程 20181107 新北市林口區文化二路一段 266 號
*8234  新漢     20181107 新北市中和區中正路 920 號 9 樓 (本公司國際會議廳)          
*2208  台船     20181109 高雄市小港區中鋼路 3 號 (台船公司行政大樓大禮堂)         
*6021  大慶證   20181109 臺北市松江路一六八號十三樓 (臺灣省商業會會議廳)        
*6643  M31      20181113 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓多功能會議室                
*6657  華安     20181113 台北市內湖區瑞光路 583 巷 21 號 6 樓之 3(本公司會議室)       
*6689  伊雲谷   20181113 台北市中山區南京東路三段 9 號 11 樓 (小型會議室)           
*1701  中化     20181114 新北市新店區北新路 3 段 223 號 B2(台北矽谷國際會議中心 B2)  
*6131  悠克     20181114 新北市板橋區文化路一段 268 號 12 樓 (CMoney - 教育訓練中心)  
*5259  清惠     20181115 新竹縣湖口鄉湖中路 212 號一樓大廳
*8462  柏文     20181115 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館會議室)           
*6291  沛亨     20181116 新竹科學園區力行一路 1 號 (矽導研發中心會議室)           
*8147  正淩     20181116 新北市汐止區康寧街 169 巷 5 號 1 樓
*3576  新日光   20181120 新竹市力行三路七號一樓本公司國際會議廳                
*8069  元太     20181120 台北市南港區園區街 3 號 3 樓 (南港軟體園區 F 棟 3 樓視訊中心)  
*8096  擎亞     20181120 台北市南港區園區街 3 號 3 樓 (南港軟體園區 F 棟 3 樓視訊中心)  
*1218  泰山     20181121 彰化縣田中鎮興工路 6 號 (本公司員工教育訓練中心)         
*4105  東洋     20181122 南港軟體育成中心 447 室 (台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓)
*3064  泰偉     20181127 新北市三重區興德路 111 號 R 樓
*1439  中和     20181128 台北市復興北路九十九號十五樓 (牛牛牛) 亞國際會議中心)   
*3465  祥業     20181128 台北市萬華區長沙街 1 段 20 號 (台北國軍英雄館軍友餐廳二樓宴會廳)
*8477  創業家   20181128 臺北市南港區三重路 19-10 號 A 棟 2 樓會議室                 
*3346  麗清     20181129 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店西北廳)     
*3429  彥陽     20181130 新北市新店區中興路二段 192 號 9 樓
*1467  南緯     20181204 台南市仁德區義林路 126 號 2 樓會議室
*1529  樂士     20181204 台南市勞工育樂中心 (台南市南門路 261 號)                 
*4806  昇華     20181204 台北市內湖區行愛路 176 號 4 樓 (本公司會議室)              
*6617  共信 - KY  20181204 台北市松江路 168 號 13 樓台灣省商業會
*3629  地心引力 20181205 台北市信義區光復南路 419 巷 45 號
*6514  芮特 - KY  20181205 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓 (基隆就業中心六堵分站)   
*8342  益張     20181205 彰化縣埤頭鄉興工路 4 號 (本公司 5 樓會議室)                
*6534  正瀚     20181211 南投縣南投市文獻路 89 號 (本公司會議室)
*4576  大銀微系統 20181212 台中市西屯區安和路 129 號 (台中福華飯店)                 
*5256  銳捷     20181212 桃園市桃園區大誠路 9 號 (經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)
*5271  紘通     20181212 新北市五股區中興路一段 8 號 3 樓之 7~10(本公司會議室)     
*3055  蔚華科   20181213 新竹科學園區展業一路 2 號二樓 (新竹科學園區同業工會二樓會議室)
*6690  安碁資訊 20181213 臺北市復興北路 369 號 7 樓 (光鹽會議中心)
*3563  牧德     20181214 新竹科學工業園區新安路 2-1 號尼尼生活館 1F 會議室         
*3564  其陽     20181214 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN 活動中心)   
*4921  宏陽     20181217 新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室                
*2752  豆府     20181218 台北市中山區民權東路二段十九號二樓之三                
*6240  松崗     20181218 台北市中正區忠孝西路一段 50 號 10 樓 (會議室)              
*6692  進能服   20181218 台北市內湖區新湖二路 257 號 5 樓
*6423  億而得   20181220 新竹縣竹北市台元街 26 號會館 2 樓 (多功能會議室)           
*2738  曼哈頓 - KY20181221 台北市南京東路二段 111 號六樓
 8491  真好玩   20190103 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)      
*1310  台苯     20190131 高雄市林園區工業一路 7 號 (本公司高雄廠)                 

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
 

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