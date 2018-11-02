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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月01日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2          5496         0    2409   友達                  -14515      1302  
2344   華邦電                  4129      5356    2891   中信金                 -5172    -32266  
2408   南亞科                  4058      -780    2303   聯電                   -3005    -61739  
00677U 富邦VIX                 3620         0    2886   兆豐金                 -2580    -20849  
00632R 元大台灣50反1           3011         0    2884   玉山金                 -2454     -3236  
2330   台積電                  2734    -25593    00673R 元大S&P原油反1         -1988         0  
2301   光寶科                  2287     -1300    1605   華新                   -1758     -8447  
3481   群創                    1573      7119    2448   晶電                   -1747     -3493  
00671R 富邦NASDAQ反1           1461         0    2892   第一金                 -1657    -17584  
2313   華通                    1350       862    2883   開發金                 -1421     -8252  
2492   華新科                  1321      2555    2474   可成                   -1415      -398  
00664R 國泰臺灣加權反1         1315         0    1314   中石化                 -1355     -5408  
2337   旺宏                    1210    -31979    2887   台新金                 -1263     -7146  
0056   元大高股息              1185    123319    2375   智寶                   -1202     -3498  
8150   南茂                    1083      3119    2880   華南金                 -1103    -10124  
1101   台泥                     897     -2333    00752  中信中國50             -1060     -2462  
2353   宏碁                     880      8102    5880   合庫金                 -1050     -4742  
2308   台達電                   875      4732    00631L 元大台灣50正2           -974         0  
2327   國巨                     774     -1335    00753L 中信中國50正2           -946         0  
2454   聯發科                   683      -580    2606   裕民                    -911     -1357  
5871   中租-KY                  660     -1208    2881   富邦金                  -879     -5213  
00642U 元大S&P石油              652         0    00637L 元大滬深300正2          -866         0  
2356   英業達                   642     -3883    2481   強茂                    -837     -2521  
2885   元大金                   640      4765    2882   國泰金                  -800     -7205  
4958   臻鼎-KY                  617      4392    2328   廣宇                    -773      -828  
2371   大同                     598     -3326    1402   遠東新                  -769      1089  
2376   技嘉                     598      -142    8163   達方                    -723      -458  
1504   東元                     581     -6588    2605   新興                    -716      -274  
6176   瑞儀                     572      6726    1722   台肥                    -714     -1960  
00676R 富邦臺灣加權反1          568         0    2889   國票金                  -640      -271  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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