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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/11/01  107/10/31 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       20.27000   19.35000   0.92000    4.75452
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       30.81000   29.44000   1.37000    4.65353
元大富櫃50基金                                                   10.31000    9.87000   0.44000    4.45795
台新主流基金                                                     19.44000   18.74000   0.70000    3.73533
摩根東方科技基金                                                 29.45000   28.39000   1.06000    3.73371
復華美國新星基金-美元                                            11.64000   11.23000   0.41000    3.65093
摩根龍揚基金                                                     27.13000   26.18000   0.95000    3.62872
摩根金龍收成基金                                                 18.17000   17.55000   0.62000    3.53276
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.80000   11.40000   0.40000    3.50877
保德信店頭市場基金                                               26.39000   25.50000   0.89000    3.49020
復華恒生單日正向二倍基金                                         25.61000   24.75000   0.86000    3.47475
安本標準兩岸價值基金                                              9.56000    9.24000   0.32000    3.46320
台新2000高科技基金                                               24.58000   23.78000   0.80000    3.36417
安聯中華新思路基金-人民幣                                        11.74000   11.37000   0.37000    3.25418
安聯中華新思路基金-美元                                          10.77000   10.44000   0.33000    3.16092
摩根中國亮點基金                                                 11.12000   10.78000   0.34000    3.15399
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        10.15000    9.84000   0.31000    3.15041
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               26.41000   25.63000   0.78000    3.04331
摩根絕對日本基金                                                 12.93000   12.55000   0.38000    3.02789
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      8.03000    7.80000   0.23000    2.94872
復華亞太神龍科技基金-美元                                         8.41000    8.17000   0.24000    2.93758
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         13.43000   13.05000   0.38000    2.91188
未來資產全球大消費基金                                           14.53000   14.12000   0.41000    2.90368
保德信中小型股基金                                               37.04000   36.00000   1.04000    2.88889
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       8.94000    8.69000   0.25000    2.87687
台新MSCI中國基金                                                 17.91000   17.41000   0.50000    2.87191
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       12.60000   12.25000   0.35000    2.85714
景順全球科技基金                                                 21.09000   20.51000   0.58000    2.82789
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                      9.50000    9.24000   0.26000    2.81385
瀚亞美國高科技基金                                               25.87000   25.18000   0.69000    2.74027
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