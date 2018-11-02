[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/11/01 107/10/31 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 20.27000 19.35000 0.92000 4.75452 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.81000 29.44000 1.37000 4.65353 元大富櫃50基金 10.31000 9.87000 0.44000 4.45795 台新主流基金 19.44000 18.74000 0.70000 3.73533 摩根東方科技基金 29.45000 28.39000 1.06000 3.73371 復華美國新星基金-美元 11.64000 11.23000 0.41000 3.65093 摩根龍揚基金 27.13000 26.18000 0.95000 3.62872 摩根金龍收成基金 18.17000 17.55000 0.62000 3.53276 復華美國新星基金-新臺幣 11.80000 11.40000 0.40000 3.50877 保德信店頭市場基金 26.39000 25.50000 0.89000 3.49020 復華恒生單日正向二倍基金 25.61000 24.75000 0.86000 3.47475 安本標準兩岸價值基金 9.56000 9.24000 0.32000 3.46320 台新2000高科技基金 24.58000 23.78000 0.80000 3.36417 安聯中華新思路基金-人民幣 11.74000 11.37000 0.37000 3.25418 安聯中華新思路基金-美元 10.77000 10.44000 0.33000 3.16092 摩根中國亮點基金 11.12000 10.78000 0.34000 3.15399 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.15000 9.84000 0.31000 3.15041 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.41000 25.63000 0.78000 3.04331 摩根絕對日本基金 12.93000 12.55000 0.38000 3.02789 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.03000 7.80000 0.23000 2.94872 復華亞太神龍科技基金-美元 8.41000 8.17000 0.24000 2.93758 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.43000 13.05000 0.38000 2.91188 未來資產全球大消費基金 14.53000 14.12000 0.41000 2.90368 保德信中小型股基金 37.04000 36.00000 1.04000 2.88889 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.94000 8.69000 0.25000 2.87687 台新MSCI中國基金 17.91000 17.41000 0.50000 2.87191 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.60000 12.25000 0.35000 2.85714 景順全球科技基金 21.09000 20.51000 0.58000 2.82789 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.50000 9.24000 0.26000 2.81385 瀚亞美國高科技基金 25.87000 25.18000 0.69000 2.74027 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------