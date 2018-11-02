[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/11/01 107/10/31 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.61370 10.61230 0.00140 0.01319 大華銀多元特別收益平衡基金 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.79520 9.81640 -0.02120 -0.21597 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.79790 9.81920 -0.02130 -0.21692 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.77270 9.78700 -0.01430 -0.14611 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.77280 9.78710 -0.01430 -0.14611 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 20.49000 19.95000 0.54000 2.70677 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 20.27000 19.35000 0.92000 4.75452 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.12670 9.14160 -0.01490 -0.16299 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.43430 9.44860 -0.01430 -0.15135 中國信託台灣活力基金 12.44000 12.29000 0.15000 1.22050 中國信託台灣優勢基金 14.53000 14.32000 0.21000 1.46648 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.45000 9.52000 -0.07000 -0.73529 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.79000 8.85000 -0.06000 -0.67797 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.39000 8.18000 0.21000 2.56724 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.97000 8.75000 0.22000 2.51429 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.90180 9.89710 0.00470 0.04749 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.18870 9.18430 0.00440 0.04791 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.23660 10.22660 0.01000 0.09778 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.46160 9.45240 0.00920 0.09733 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.24510 10.13130 0.11380 1.12325 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.87670 8.77810 0.09860 1.12325 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.49050 10.45760 0.03290 0.31460 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.38630 9.35680 0.02950 0.31528 中國信託智能運動基金-台幣 10.06000 9.93000 0.13000 1.30916 中國信託智能運動基金-美元 9.73000 9.60000 0.13000 1.35417 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.82000 8.59000 0.23000 2.67753 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.66000 8.43000 0.23000 2.72835 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99560 10.99550 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.36240 9.37680 -0.01440 -0.15357 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.93980 8.95360 -0.01380 -0.15413 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.50110 9.51260 -0.01150 -0.12089 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.06720 9.07810 -0.01090 -0.12007 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.39000 10.31000 0.08000 0.77595 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.54000 10.47000 0.07000 0.66858 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 52.79000 52.52000 0.27000 0.51409 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.66690 38.90860 -0.24170 -0.62120 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.21420 37.28560 -0.07140 -0.19149 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.02000 16.78000 0.24000 1.43027 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47450 11.47340 0.00110 0.00959 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.47930 10.49180 -0.01250 -0.11914 元大上證50基金 27.69000 27.57000 0.12000 0.43526 元大大中華TMT基金-人民幣 10.02000 9.87000 0.15000 1.51976 元大大中華TMT基金-新台幣 8.84000 8.72000 0.12000 1.37615 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.62000 12.43000 0.19000 1.52856 元大大中華價值指數基金-美元 11.65600 11.49300 0.16300 1.41825 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.80000 15.58800 0.21200 1.36002 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.54000 9.42500 0.11500 1.22016 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.08900 8.99100 0.09800 1.08998 元大中國平衡基金-人民幣 2.81000 2.77000 0.04000 1.44404 元大中國平衡基金-新台幣 12.42000 12.30000 0.12000 0.97561 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.42870 45.49110 -0.06240 -0.13717 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48550 10.47970 0.00580 0.05535 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66960 9.66440 0.00520 0.05381 元大中國機會債券基金-新台幣 9.55520 9.56230 -0.00710 -0.07425 元大巴西指數基金 6.52100 6.52800 -0.00700 -0.10723 元大巴菲特基金 24.22000 24.19000 0.03000 0.12402 元大日經225基金 27.33000 27.62000 -0.29000 -1.04996 元大台商收成基金 21.24000 20.95000 0.29000 1.38425 元大台灣50單日反向1倍基金 13.25000 13.34000 -0.09000 -0.67466 元大台灣50單日正向2倍基金 32.41000 31.99000 0.42000 1.31291 元大台灣中型100基金 29.14000 28.68000 0.46000 1.60391 元大台灣加權股價指數基金 23.21300 23.09000 0.12300 0.53270 元大台灣卓越50基金 78.44000 78.26000 0.18000 0.23000 元大台灣金融基金 17.31000 17.41000 -0.10000 -0.57438 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.28000 29.16000 0.12000 0.41152 元大台灣高股息基金 24.04000 23.83000 0.21000 0.88124 元大台灣電子科技基金 32.64000 32.33000 0.31000 0.95886 元大全球ETF成長組合基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 元大全球ETF穩健組合基金 14.27000 14.21000 0.06000 0.42224 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.97000 13.16000 -0.19000 -1.44377 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.05000 9.18000 -0.13000 -1.41612 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.86000 13.03000 -0.17000 -1.30468 元大全球不動產證券化基金-美元 11.91000 12.07500 -0.16500 -1.36646 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.38000 8.21000 0.17000 2.07065 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.36000 6.23000 0.13000 2.08668 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.82000 7.81000 0.01000 0.12804 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.11000 6.10000 0.01000 0.16393 元大全球股票入息基金-美元配息 9.13300 9.06200 0.07100 0.78349 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.27000 10.20000 0.07000 0.68627 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.09000 9.02000 0.07000 0.77605 元大全球新興市場精選組合基金 12.39000 12.22000 0.17000 1.39116 元大全球農業商機基金 16.70000 16.74000 -0.04000 -0.23895 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.27200 8.12600 0.14600 1.79670 元大印度指數基金 8.83200 8.68600 0.14600 1.68087 元大印度基金 11.32000 11.19000 0.13000 1.16175 元大多多基金 15.34000 15.15000 0.19000 1.25413 元大多福基金 46.70000 46.33000 0.37000 0.79862 元大亞太成長基金 8.60000 8.52000 0.08000 0.93897 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.40880 8.40600 0.00280 0.03331 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.88450 6.88220 0.00230 0.03342 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.98800 8.88400 0.10400 1.17064 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.47000 9.36000 0.11000 1.17521 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.22000 9.12000 0.10000 1.09649 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.47000 9.36000 0.11000 1.17521 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.76000 9.60200 0.15800 1.64549 元大卓越基金 40.91000 40.84000 0.07000 0.17140 元大店頭基金 6.93000 6.79000 0.14000 2.06186 元大泛歐成長基金 8.76000 8.68000 0.08000 0.92166 元大美元貨幣市場基金-美元 10.30540 10.30480 0.00060 0.00582 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.66530 9.67790 -0.01260 -0.13019 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.87530 31.91010 -0.03480 -0.10906 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.18050 36.49630 -0.31580 -0.86529 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 20.11900 19.96490 0.15410 0.77185 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 16.95820 17.23520 -0.27700 -1.60718 元大美國政府7至10年期債券基金 38.67050 38.82830 -0.15780 -0.40640 元大高科技基金 16.77000 16.56000 0.21000 1.26812 元大得利貨幣市場基金 16.26780 16.26760 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99190 11.99180 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 10.31000 9.87000 0.44000 4.45795 元大華夏中小基金 6.23000 6.12000 0.11000 1.79739 元大新中國基金-人民幣 8.31000 8.18000 0.13000 1.58924 元大新中國基金-美元 7.68100 7.57200 0.10900 1.43951 元大新中國基金-新台幣 7.68000 7.58000 0.10000 1.31926 元大新主流基金 21.01000 20.76000 0.25000 1.20424 元大新東協平衡基金-美元 8.87800 8.79300 0.08500 0.96668 元大新東協平衡基金-新台幣 8.69000 8.61000 0.08000 0.92915 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.74710 9.71780 0.02930 0.30151 元大新興印尼機會債券基金-美金 8.90120 8.88110 0.02010 0.22632 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.69400 9.67740 0.01660 0.17153 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.35250 8.33810 0.01440 0.17270 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.70230 9.71550 -0.01320 -0.13587 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.25150 9.26410 -0.01260 -0.13601 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.89210 9.91110 -0.01900 -0.19170 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.43650 9.45460 -0.01810 -0.19144 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.42310 9.43820 -0.01510 -0.15999 元大新興亞洲基金 10.33000 10.11000 0.22000 2.17606 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.55670 8.57570 -0.01900 -0.22156 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.23160 8.24990 -0.01830 -0.22182 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.82990 8.85430 -0.02440 -0.27557 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.49800 8.52150 -0.02350 -0.27577 元大萬泰貨幣市場基金 15.11410 15.11390 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.60000 32.35000 0.25000 0.77280 元大實質多重資產基金-人民幣 8.84000 8.95000 -0.11000 -1.22905 元大實質多重資產基金-美元 8.02400 8.12800 -0.10400 -1.27953 元大實質多重資產基金-新台幣 8.50000 8.61000 -0.11000 -1.27758 元大滬深300單日反向1倍基金 15.83000 15.87000 -0.04000 -0.25205 元大滬深300單日正向2倍基金 12.70000 12.68000 0.02000 0.15773 元大摩臺基金 36.11000 35.99000 0.12000 0.33343 元大標普500基金 25.30000 25.04000 0.26000 1.03834 元大標普500單日反向1倍基金 13.62000 13.75000 -0.13000 -0.94545 元大標普500單日正向2倍基金 31.17000 30.59000 0.58000 1.89604 元大標智滬深300基金 15.06000 15.01000 0.05000 0.33311 元大歐洲50基金 22.96000 22.61000 0.35000 1.54799 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.42040 9.34800 0.07240 0.77450 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.20790 10.20750 0.00040 0.00392 元大績效基金 43.93000 43.35000 0.58000 1.33795 元大韓國KOSPI200基金 19.76000 19.83000 -0.07000 -0.35300 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.86000 13.89000 -0.03000 -0.21598 日盛上選基金 28.44000 28.33000 0.11000 0.38828 日盛小而美基金 15.66000 15.47000 0.19000 1.22818 日盛中國內需動力基金 8.40000 8.22000 0.18000 2.18978 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65150 11.67070 -0.01920 -0.16451 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.67190 9.68790 -0.01600 -0.16515 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.58370 11.61340 -0.02970 -0.25574 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.61040 9.63500 -0.02460 -0.25532 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.50610 10.53650 -0.03040 -0.28852 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.70060 8.72590 -0.02530 -0.28994 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.15000 8.97000 0.18000 2.00669 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.58000 8.42000 0.16000 1.90024 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.90000 8.74000 0.16000 1.83066 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.78000 9.70000 0.08000 0.82474 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298 日盛日盛基金 11.83000 11.81000 0.02000 0.16935 日盛目標收益組合基金(美元) 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 日盛全球抗暖化基金 9.97000 9.83000 0.14000 1.42421 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.98470 9.96880 0.01590 0.15950 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.28110 9.26630 0.01480 0.15972 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.81440 9.80250 0.01190 0.12140 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.12410 9.11300 0.01110 0.12180 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39200 2.39440 -0.00240 -0.10023 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64290 1.64460 -0.00170 -0.10337 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35900 0.35960 -0.00060 -0.16685 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24730 0.24780 -0.00050 -0.20178 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.92880 11.95600 -0.02720 -0.22750 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.08570 8.10420 -0.01850 -0.22828 日盛亞洲機會基金 6.12000 5.98000 0.14000 2.34114 日盛首選基金 14.77000 14.68000 0.09000 0.61308 日盛高科技基金 15.42000 15.22000 0.20000 1.31406 日盛貨幣市場基金 14.78220 14.78200 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.60000 34.49000 0.11000 0.31893 日盛精選五虎基金 32.95000 32.86000 0.09000 0.27389 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49650 13.49630 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 24.58000 23.78000 0.80000 3.36417 台新MSCI中國基金 17.91000 17.41000 0.50000 2.87191 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.36000 19.49000 -0.13000 -0.66701 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.35000 18.11000 0.24000 1.32523 台新大眾貨幣市場基金 14.17370 14.17350 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.55490 10.55030 0.00460 0.04360 台新中美貨幣市場基金-美元 10.47490 10.47810 -0.00320 -0.03054 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09960 10.10830 -0.00870 -0.08607 台新中國通基金 34.96000 34.15000 0.81000 2.37189 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.41960 0.41180 0.00780 1.89412 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 12.97400 12.73900 0.23500 1.84473 台新中國精選中小基金-美元 0.27580 0.27080 0.00500 1.84638 台新中國精選中小基金-新台幣 8.55000 8.40000 0.15000 1.78571 台新主流基金 19.44000 18.74000 0.70000 3.73533 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.68000 19.93000 -0.25000 -1.25439 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63960 0.64720 -0.00760 -1.17429 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.53000 14.71000 -0.18000 -1.22366 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47090 0.47650 -0.00560 -1.17524 台新台灣中小基金 27.50000 26.85000 0.65000 2.42086 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.66250 9.69560 -0.03310 -0.34139 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.83190 8.87330 -0.04140 -0.46657 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.35000 8.39000 -0.04000 -0.47676 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.92700 9.97350 -0.04650 -0.46624 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.40000 9.45000 -0.05000 -0.52910 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.78050 9.70890 0.07160 0.73747 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.62650 10.54880 0.07770 0.73658 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102 台新印度基金 13.12000 13.01000 0.11000 0.84550 台新亞美短期債券基金 10.84650 10.86110 -0.01460 -0.13442 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.37540 8.38980 -0.01440 -0.17164 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27600 0.27630 -0.00030 -0.10858 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.75630 11.77650 -0.02020 -0.17153 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38200 0.38240 -0.00040 -0.10460 台新真吉利貨幣市場基金 11.09870 11.09860 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 26.99410 26.65810 0.33600 1.26040 台新智慧生活基金-美元 9.40440 9.21600 0.18840 2.04427 台新智慧生活基金-新台幣 9.71000 9.52000 0.19000 1.99580 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.11820 8.13980 -0.02160 -0.26536 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.33370 8.36050 -0.02680 -0.32055 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.81510 8.83860 -0.02350 -0.26588 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.05710 9.08620 -0.02910 -0.32027 台新新興市場債券基金(A類型) 10.35740 10.38890 -0.03150 -0.30321 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.32970 0.33050 -0.00080 -0.24206 台新新興市場債券基金(B類型) 7.65320 7.67650 -0.02330 -0.30352 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25660 0.25720 -0.00060 -0.23328 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.27000 5.21000 0.06000 1.15163 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.42000 20.48000 -0.06000 -0.29297 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.58500 10.59700 -0.01200 -0.11324 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.53000 14.12000 0.41000 2.90368 未來資產亞洲新富基金 17.43000 17.06000 0.37000 2.16882 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57650 12.57640 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.15590 11.15500 0.00090 0.00807 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.83350 9.85060 -0.01710 -0.17359 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11630 9.10760 0.00870 0.09552 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.43380 10.42390 0.00990 0.09497 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.61790 7.62380 -0.00590 -0.07739 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.77920 8.78650 -0.00730 -0.08308 永豐中小基金 46.88000 46.14000 0.74000 1.60381 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71480 1.72100 -0.00620 -0.36026 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29230 2.30050 -0.00820 -0.35644 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.72190 7.76380 -0.04190 -0.53968 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.01470 10.06910 -0.05440 -0.54027 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.06000 3.99000 0.07000 1.75439 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.03000 17.75000 0.28000 1.57746 永豐主流品牌基金 16.61000 16.32000 0.29000 1.77696 永豐永豐基金 31.26000 30.84000 0.42000 1.36187 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.31100 9.26930 0.04170 0.44987 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.45640 9.41410 0.04230 0.44933 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.23340 9.19500 0.03840 0.41762 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.37940 9.33980 0.03960 0.42399 永豐亞洲民生消費基金 10.20000 10.11000 0.09000 0.89021 永豐南非幣2021保本基金 13.12730 13.12920 -0.00190 -0.01447 永豐高科技基金 20.83000 20.63000 0.20000 0.96946 永豐貨幣市場基金 13.89340 13.89320 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11650 2.11510 0.00140 0.06619 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52210 2.52040 0.00170 0.06745 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.66880 7.67780 -0.00900 -0.11722 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.38040 10.39260 -0.01220 -0.11739 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.90440 6.91470 -0.01030 -0.14896 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.72110 10.73710 -0.01600 -0.14902 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.07000 8.96000 0.11000 1.22768 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.06000 6.98000 0.08000 1.14613 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.29000 16.13000 0.16000 0.99194 永豐臺灣加權ETF基金 49.14000 48.87000 0.27000 0.55249 永豐領航科技基金 34.05000 33.56000 0.49000 1.46007 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.91000 10.71000 0.20000 1.86741 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.54000 10.34000 0.20000 1.93424 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.41000 9.28000 0.13000 1.40086 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.32000 9.17000 0.15000 1.63577 永豐趨勢平衡基金 37.86000 36.99000 0.87000 2.35199 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.64540 11.64440 0.00100 0.00859 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.39090 9.41060 -0.01970 -0.20934 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73120 9.75150 -0.02030 -0.20817 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.42490 9.43900 -0.01410 -0.14938 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.65670 9.67110 -0.01440 -0.14890 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.40470 9.42330 -0.01860 -0.19738 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87100 9.89050 -0.01950 -0.19716 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.39850 9.41130 -0.01280 -0.13601 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.71100 9.72410 -0.01310 -0.13472 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.04000 9.90000 0.14000 1.41414 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.73000 8.62000 0.11000 1.27610 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.32000 9.20000 0.12000 1.30435 兆豐國際中小基金 13.08000 12.90000 0.18000 1.39535 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.69000 12.41000 0.28000 2.25624 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.60000 16.25000 0.35000 2.15385 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.45000 16.10000 0.35000 2.17391 兆豐國際生命科學基金 15.19000 14.98000 0.21000 1.40187 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.99320 9.95060 0.04260 0.42811 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.18550 10.13850 0.04700 0.46358 兆豐國際全球基金 29.88000 29.42000 0.46000 1.56356 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.31110 10.31060 0.00050 0.00485 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.12830 10.14150 -0.01320 -0.13016 兆豐國際國民基金 19.29000 19.04000 0.25000 1.31303 兆豐國際第一基金 11.46000 11.34000 0.12000 1.05820 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.82450 9.85970 -0.03520 -0.35701 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.73710 7.76480 -0.02770 -0.35674 兆豐國際萬全基金 18.54000 18.42000 0.12000 0.65147 兆豐國際電子基金 22.38000 22.10000 0.28000 1.26697 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.68000 20.68000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.65000 17.76000 -0.11000 -0.61937 兆豐國際豐台灣基金 30.82000 30.63000 0.19000 0.62031 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51260 12.51250 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.85160 9.86550 -0.01390 -0.14090 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.80950 9.82480 -0.01530 -0.15573 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.83790 9.85130 -0.01340 -0.13602 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.85320 9.86700 -0.01380 -0.13986 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.81660 9.83200 -0.01540 -0.15663 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.83690 9.85030 -0.01340 -0.13604 合庫台灣基金 9.70000 9.60000 0.10000 1.04167 合庫全球高收益債券基金A類型 11.01130 10.99680 0.01450 0.13186 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.84370 11.82490 0.01880 0.15899 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.59990 10.58190 0.01800 0.17010 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.34910 11.33110 0.01800 0.15885 合庫全球高收益債券基金B類型 7.97860 7.96810 0.01050 0.13178 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.26690 9.25210 0.01480 0.15996 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.83650 8.82160 0.01490 0.16890 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.72910 8.71520 0.01390 0.15949 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.08280 9.06740 0.01540 0.16984 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.96000 10.89000 0.07000 0.64279 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.39000 9.34000 0.05000 0.53533 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230 合庫全球新興市場基金 8.51000 8.38000 0.13000 1.55131 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 合庫貨幣市場基金 10.13800 10.13790 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.29190 9.30440 -0.01250 -0.13435 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.53870 9.54990 -0.01120 -0.11728 合庫新興多重收益基金A類型 9.85440 9.86880 -0.01440 -0.14591 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.24290 11.25680 -0.01390 -0.12348 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.48110 13.49310 -0.01200 -0.08893 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.53270 8.54410 -0.01140 -0.13343 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.20630 9.21710 -0.01080 -0.11717 合庫新興多重收益基金B類型 7.68390 7.69520 -0.01130 -0.14684 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.51110 8.52150 -0.01040 -0.12204 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.93370 9.94260 -0.00890 -0.08951 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.73000 9.66000 0.07000 0.72464 安本標準兩岸價值基金 9.56000 9.24000 0.32000 3.46320 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03830 11.03720 0.00110 0.00997 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.81180 9.81970 -0.00790 -0.08045 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.70790 9.72110 -0.01320 -0.13579 安聯中國東協基金 14.20000 13.89000 0.31000 2.23182 安聯中國策略基金-美元 9.32000 9.16000 0.16000 1.74672 安聯中國策略基金-新臺幣 12.12000 11.92000 0.20000 1.67785 安聯中華新思路基金-人民幣 11.74000 11.37000 0.37000 3.25418 安聯中華新思路基金-美元 10.77000 10.44000 0.33000 3.16092 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.15000 9.84000 0.31000 3.15041 安聯台灣大壩基金 24.47000 24.17000 0.30000 1.24121 安聯台灣科技基金 38.84000 38.14000 0.70000 1.83534 安聯台灣貨幣市場基金 12.50190 12.50170 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 26.39000 25.99000 0.40000 1.53905 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.05520 10.06670 -0.01150 -0.11424 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.92230 14.94210 -0.01980 -0.13251 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.48470 9.49730 -0.01260 -0.13267 安聯四季成長組合基金-美元 10.78000 10.69000 0.09000 0.84191 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.10000 11.01000 0.09000 0.81744 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.27580 12.28800 -0.01220 -0.09928 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.05770 10.06720 -0.00950 -0.09437 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.10930 12.12190 -0.01260 -0.10394 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.29800 9.30680 -0.00880 -0.09455 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.16100 9.16970 -0.00870 -0.09488 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.81840 8.82750 -0.00910 -0.10309 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.82000 10.78000 0.04000 0.37106 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.79000 10.73000 0.06000 0.55918 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.97790 11.98460 -0.00670 -0.05591 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.86590 10.87280 -0.00690 -0.06346 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.52740 10.53470 -0.00730 -0.06929 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.70180 8.70820 -0.00640 -0.07349 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.49990 8.50530 -0.00540 -0.06349 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.21030 8.21600 -0.00570 -0.06938 安聯全球人口趨勢基金 11.05000 10.93000 0.12000 1.09790 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.99000 8.92000 0.07000 0.78475 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.98000 33.73000 0.25000 0.74118 安聯全球油礦金趨勢基金 8.03000 7.94000 0.09000 1.13350 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.91720 11.92630 -0.00910 -0.07630 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.27300 10.28090 -0.00790 -0.07684 安聯全球新興市場基金 15.96000 15.68000 0.28000 1.78571 安聯全球農金趨勢基金 9.36000 9.26000 0.10000 1.07991 安聯全球綠能趨勢基金 8.20000 8.06000 0.14000 1.73697 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.08000 9.98000 0.10000 1.00200 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.86000 9.76000 0.10000 1.02459 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69000 9.60000 0.09000 0.93750 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538 安聯亞洲動態策略基金 20.10000 19.73000 0.37000 1.87532 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.08790 10.09170 -0.00380 -0.03765 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79150 9.79530 -0.00380 -0.03879 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.93840 82.10380 -0.16540 -0.20145 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.07680 12.10340 -0.02660 -0.21977 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.80250 63.92970 -0.12720 -0.19897 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.32440 9.34490 -0.02050 -0.21937 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58110 2.58130 -0.00020 -0.00775 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.33400 10.34330 -0.00930 -0.08991 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19330 2.19350 -0.00020 -0.00912 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.54060 8.54840 -0.00780 -0.09125 宏利台灣動力基金 27.18000 27.13000 0.05000 0.18430 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.66450 9.59160 0.07290 0.76004 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51600 9.44910 0.06690 0.70800 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.55120 7.49410 0.05710 0.76193 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.55100 7.49720 0.05380 0.71760 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.51000 10.41000 0.10000 0.96061 宏利全球債券組合基金 12.86700 12.88740 -0.02040 -0.15829 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75830 2.75980 -0.00150 -0.05435 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.59470 11.60310 -0.00840 -0.07239 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.55360 8.55990 -0.00630 -0.07360 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44130 2.44130 0.00000 0.00000 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.83880 10.84940 -0.01060 -0.09770 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.05690 3.01920 0.03770 1.24868 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.49420 0.48800 0.00620 1.27049 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.31000 14.13000 0.18000 1.27389 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.69700 11.66810 0.02890 0.24768 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.37170 10.33870 0.03300 0.31919 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.03530 10.01320 0.02210 0.22071 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.75430 8.73480 0.01950 0.22324 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.35960 8.33890 0.02070 0.24823 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27630 8.25790 0.01840 0.22282 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.22700 8.20680 0.02020 0.24614 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73550 2.73790 -0.00240 -0.08766 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39640 0.39670 -0.00030 -0.07562 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.04310 12.05740 -0.01430 -0.11860 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90210 0.90300 -0.00090 -0.09967 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.24270 7.25110 -0.00840 -0.11584 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.00640 2.00810 -0.00170 -0.08466 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28820 0.28850 -0.00030 -0.10399 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.86400 8.87420 -0.01020 -0.11494 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32100 0.32120 -0.00020 -0.06227 宏利萬利貨幣市場基金 13.65010 13.65000 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.26000 2.21000 0.05000 2.26244 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.33000 10.09000 0.24000 2.37859 宏利臺灣股息收益基金 23.38000 23.27000 0.11000 0.47271 宏利澳幣保本基金 12.24290 12.24230 0.00060 0.00490 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.86000 10.73000 0.13000 1.21156 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.29000 10.18000 0.11000 1.08055 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.38000 9.29000 0.09000 0.96878 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.17000 10.99000 0.18000 1.63785 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.02240 10.08400 -0.06160 -0.61087 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.15750 9.22170 -0.06420 -0.69618 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.64950 8.71370 -0.06420 -0.73677 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.44890 10.46950 -0.02060 -0.19676 貝萊德亞美利加收益基金 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.47000 9.39000 0.08000 0.85197 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.26000 9.14000 0.12000 1.31291 貝萊德新台幣基金 12.94000 12.93990 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.57000 23.24000 0.33000 1.41997 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26900 11.26940 -0.00040 -0.00355 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82880 9.83900 -0.01020 -0.10367 保德信大中華基金-人民幣 8.68000 8.49000 0.19000 2.23793 保德信大中華基金-美元 8.44000 8.26000 0.18000 2.17918 保德信大中華基金-新台幣 25.23000 24.71000 0.52000 2.10441 保德信中小型股基金 37.04000 36.00000 1.04000 2.88889 保德信中國中小基金-人民幣 7.86000 7.74000 0.12000 1.55039 保德信中國中小基金-美元 7.47000 7.36000 0.11000 1.49457 保德信中國中小基金-新臺幣 7.24000 7.14000 0.10000 1.40056 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.80460 8.77270 0.03190 0.36363 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.89170 8.85940 0.03230 0.36458 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.93970 8.90580 0.03390 0.38065 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.70090 9.66410 0.03680 0.38079 保德信中國品牌基金-人民幣 8.07000 7.97000 0.10000 1.25471 保德信中國品牌基金-美元 8.10000 7.99000 0.11000 1.37672 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.76000 8.63000 0.13000 1.50637 保德信台商全方位基金 30.81000 30.49000 0.32000 1.04952 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.19000 26.91000 0.28000 1.04051 保德信全球消費商機基金 17.74000 17.54000 0.20000 1.14025 保德信全球基礎建設基金 11.74000 11.72000 0.02000 0.17065 保德信全球資源基金 7.52000 7.42000 0.10000 1.34771 保德信全球醫療生化基金-美元 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.95000 32.74000 0.21000 0.64142 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 9.93800 9.96830 -0.03030 -0.30396 保德信印度機會債券基金－美元累積型 9.93800 9.96830 -0.03030 -0.30396 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 9.95350 9.98920 -0.03570 -0.35739 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 9.95350 9.98920 -0.03570 -0.35739 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.44630 9.43790 0.00840 0.08900 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.30310 10.29400 0.00910 0.08840 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.00650 9.00350 0.00300 0.03332 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.80710 9.80390 0.00320 0.03264 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.02800 8.03430 -0.00630 -0.07841 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.67590 10.68440 -0.00850 -0.07956 保德信亞太基金 19.23000 18.85000 0.38000 2.01592 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.31950 8.34100 -0.02150 -0.25776 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11500 11.14380 -0.02880 -0.25844 保德信店頭市場基金 26.39000 25.50000 0.89000 3.49020 保德信拉丁美洲基金 7.07000 7.04000 0.03000 0.42614 保德信金平衡基金 28.27000 28.26000 0.01000 0.03539 保德信金滿意基金 38.34000 37.64000 0.70000 1.85972 保德信科技島基金 23.10000 22.61000 0.49000 2.16718 保德信高成長基金 84.29000 83.56000 0.73000 0.87362 保德信第一基金 22.80000 22.61000 0.19000 0.84034 保德信貨幣市場基金 15.78180 15.78160 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.18090 10.14890 0.03200 0.31531 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.39350 10.36650 0.02700 0.26045 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.44210 10.42450 0.01760 0.16883 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.98140 9.97000 0.01140 0.11434 保德信新世紀基金 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.89220 7.89780 -0.00560 -0.07091 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.78680 10.79430 -0.00750 -0.06948 保德信新興趨勢組合基金 10.13000 10.02000 0.11000 1.09780 保德信瑞騰基金 15.55310 15.55310 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 9.75000 9.67000 0.08000 0.82730 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.68080 9.69170 -0.01090 -0.11247 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.98840 9.99960 -0.01120 -0.11200 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.65120 9.66540 -0.01420 -0.14692 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.80960 9.82500 -0.01540 -0.15674 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.72900 9.74670 -0.01770 -0.18160 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88180 9.90000 -0.01820 -0.18384 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.61600 9.63080 -0.01480 -0.15367 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.73800 9.75300 -0.01500 -0.15380 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.05420 10.07370 -0.01950 -0.19357 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98670 10.01000 -0.02330 -0.23277 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98680 10.01000 -0.02320 -0.23177 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.92730 9.94550 -0.01820 -0.18300 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.92730 9.94550 -0.01820 -0.18300 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89390 9.91290 -0.01900 -0.19167 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09340 10.11250 -0.01910 -0.18888 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.80490 9.82070 -0.01580 -0.16088 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.90070 9.91670 -0.01600 -0.16134 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.55420 9.57310 -0.01890 -0.19743 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.38930 9.40560 -0.01630 -0.17330 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98200 10.00630 -0.02430 -0.24285 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.97800 10.00230 -0.02430 -0.24294 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.08730 10.10440 -0.01710 -0.16923 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.15960 10.17690 -0.01730 -0.16999 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.99820 10.01810 -0.01990 -0.19864 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.99860 10.01860 -0.02000 -0.19963 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.93100 1.93560 -0.00460 -0.23765 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65710 2.66360 -0.00650 -0.24403 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28750 0.28830 -0.00080 -0.27749 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.42880 0.43000 -0.00120 -0.27907 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.24010 8.26500 -0.02490 -0.30127 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.54410 11.58030 -0.03620 -0.31260 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.39870 9.41250 -0.01380 -0.14661 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.57890 11.59510 -0.01620 -0.13971 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.41340 8.42750 -0.01410 -0.16731 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.39960 10.41700 -0.01740 -0.16703 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12460 10.13950 -0.01490 -0.14695 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.05180 10.07060 -0.01880 -0.18668 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.04710 10.05240 -0.00530 -0.05272 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68220 10.68780 -0.00560 -0.05240 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98140 9.99010 -0.00870 -0.08709 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70580 9.71060 -0.00480 -0.04943 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08920 10.09420 -0.00500 -0.04953 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.72030 9.72810 -0.00780 -0.08018 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.95940 9.96800 -0.00860 -0.08628 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.48640 10.47320 0.01320 0.12604 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.08760 6.08620 0.00140 0.02300 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.57260 10.57010 0.00250 0.02365 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65390 11.65390 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 16.35000 16.16000 0.19000 1.17574 施羅德樂活中小基金-I類型 3740.09000 3697.05000 43.04000 1.16417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.78690 9.70680 0.08010 0.82519 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.71410 10.62340 0.09070 0.85378 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.97940 9.89330 0.08610 0.87029 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.65640 8.58560 0.07080 0.82464 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.00200 8.92570 0.07630 0.85483 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.83180 8.75560 0.07620 0.87030 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.92440 9.84320 0.08120 0.82493 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.38760 10.29960 0.08800 0.85440 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.33530 10.24610 0.08920 0.87058 柏瑞五國金勢力建設基金 6.19000 6.10000 0.09000 1.47541 柏瑞巨人基金 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66250 13.66240 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.23000 15.02000 0.21000 1.39814 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.38550 13.37700 0.00850 0.06354 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.75060 11.74170 0.00890 0.07580 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.33960 12.32760 0.01200 0.09734 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.69000 8.68450 0.00550 0.06333 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.67380 6.66960 0.00420 0.06297 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.59280 8.58630 0.00650 0.07570 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.36390 8.35370 0.01020 0.12210 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.55320 10.54290 0.01030 0.09770 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.20830 8.20020 0.00810 0.09878 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.92490 11.91590 0.00900 0.07553 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.59630 11.58890 0.00740 0.06385 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.86610 11.85160 0.01450 0.12235 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.23290 11.22200 0.01090 0.09713 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.84460 8.83900 0.00560 0.06336 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.60170 9.59440 0.00730 0.07609 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.55950 9.54790 0.01160 0.12149 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.38540 9.37620 0.00920 0.09812 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.26700 9.25780 0.00920 0.09938 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.12920 10.11780 0.01140 0.11267 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.99540 9.98160 0.01380 0.13825 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.85570 9.84120 0.01450 0.14734 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.93600 9.92120 0.01480 0.14918 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.78800 9.77700 0.01100 0.11251 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.56620 9.55290 0.01330 0.13922 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.51810 9.50400 0.01410 0.14836 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.59930 9.58500 0.01430 0.14919 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.11020 10.09890 0.01130 0.11189 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.99540 9.98160 0.01380 0.13825 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.85570 9.84120 0.01450 0.14734 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.93610 9.92120 0.01490 0.15018 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.78800 9.77700 0.01100 0.11251 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.56630 9.55310 0.01320 0.13818 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.51810 9.50400 0.01410 0.14836 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.59940 9.58510 0.01430 0.14919 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.60760 10.63730 -0.02970 -0.27921 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.80560 11.83520 -0.02960 -0.25010 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.17900 11.20660 -0.02760 -0.24628 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.90060 8.92550 -0.02490 -0.27898 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.58120 9.60530 -0.02410 -0.25090 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.43560 9.45890 -0.02330 -0.24633 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.32190 10.35080 -0.02890 -0.27921 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.99250 11.02010 -0.02760 -0.25045 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.80000 10.82680 -0.02680 -0.24753 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.90080 8.92570 -0.02490 -0.27897 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.58160 9.60570 -0.02410 -0.25089 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.43610 9.45940 -0.02330 -0.24632 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.80000 11.65000 0.15000 1.28755 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.52000 12.36000 0.16000 1.29450 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.21000 8.10000 0.11000 1.35802 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.74000 7.64000 0.10000 1.30890 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.53000 8.42000 0.11000 1.30641 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.22000 10.09000 0.13000 1.28840 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.22000 10.08000 0.14000 1.38889 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.43000 10.29000 0.14000 1.36054 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.84000 11.61000 0.23000 1.98105 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.02000 11.80000 0.22000 1.86441 柏瑞拉丁美洲基金 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.26870 11.29110 -0.02240 -0.19839 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.33940 7.35390 -0.01450 -0.19717 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.57250 10.58820 -0.01570 -0.14828 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.94840 9.96540 -0.01700 -0.17059 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.08330 10.09700 -0.01370 -0.13568 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.56510 9.57940 -0.01430 -0.14928 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.89170 8.90690 -0.01520 -0.17065 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.82940 8.83870 -0.00930 -0.10522 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.28510 9.29770 -0.01260 -0.13552 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.74100 11.76560 -0.02460 -0.20908 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.19680 11.21760 -0.02080 -0.18542 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.61260 10.63090 -0.01830 -0.17214 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.92360 6.93810 -0.01450 -0.20899 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.63770 8.65370 -0.01600 -0.18489 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.22790 9.24390 -0.01600 -0.17309 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.09300 10.11420 -0.02120 -0.20961 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.62950 10.64780 -0.01830 -0.17187 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.34940 9.36670 -0.01730 -0.18470 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.83000 8.84850 -0.01850 -0.20907 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 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0.01030 1.72761 國泰中國內需增長基金美元級別 0.57060 0.56100 0.00960 1.71123 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20780 2.20990 -0.00210 -0.09503 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.58320 9.60360 -0.02040 -0.21242 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.05190 8.06900 -0.01710 -0.21192 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31220 0.31280 -0.00060 -0.19182 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.57330 11.57230 0.00100 0.00864 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65540 1.65650 -0.00110 -0.06641 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.90380 9.90840 -0.00460 -0.04643 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32500 0.32500 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.73920 3.64820 0.09100 2.49438 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.60000 16.21000 0.39000 2.40592 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53150 0.51900 0.01250 2.40848 國泰中港台基金人民幣級別 2.74960 2.67700 0.07260 2.71199 國泰中港台基金台幣級別 12.21000 11.90000 0.31000 2.60504 國泰中港台基金美元級別 0.39570 0.38550 0.01020 2.64591 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.74000 27.04000 -0.30000 -1.10947 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.93000 12.74000 0.19000 1.49137 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.07000 34.00000 -0.93000 -2.73529 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.38680 10.38600 0.00080 0.00770 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.19690 10.19610 0.00080 0.00785 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.22060 10.21980 0.00080 0.00783 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33510 0.33490 0.00020 0.05972 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32880 0.32860 0.00020 0.06086 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32950 0.32930 0.00020 0.06073 國泰台灣貨幣市場基金 12.42010 12.42000 0.00010 0.00081 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.39730 2.38840 0.00890 0.37263 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34400 0.34300 0.00100 0.29155 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48880 0.48510 0.00370 0.76273 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.48000 12.46000 0.02000 0.16051 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42850 0.42740 0.00110 0.25737 國泰全球資源基金台幣級別 5.47000 5.38000 0.09000 1.67286 國泰全球資源基金美元級別 0.17380 0.17110 0.00270 1.57802 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39750 0.39490 0.00260 0.65839 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35810 0.35570 0.00240 0.67473 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42240 0.41960 0.00280 0.66730 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.65000 10.58000 0.07000 0.66163 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.45000 9.39000 0.06000 0.63898 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50810 0.50240 0.00570 1.13455 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.39000 20.52000 -0.13000 -0.63353 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.07000 21.20000 -0.13000 -0.61321 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.36520 2.33100 0.03420 1.46718 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.52340 10.38400 0.13940 1.34245 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.38450 9.26020 0.12430 1.34230 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34030 0.33560 0.00470 1.40048 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30350 0.29930 0.00420 1.40327 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48040 0.47160 0.00880 1.86599 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.61000 10.45000 0.16000 1.53110 國泰亞洲成長基金美元級別 0.35400 0.34850 0.00550 1.57819 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.41000 17.17000 0.24000 1.39779 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.56230 0.55400 0.00830 1.49819 國泰科技生化基金 28.24000 27.72000 0.52000 1.87590 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.06000 26.84000 0.22000 0.81967 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.53000 13.66000 -0.13000 -0.95168 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.42570 37.78700 -0.36130 -0.95615 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.58730 20.42880 0.15850 0.77587 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.23010 17.50880 -0.27870 -1.59177 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.22250 38.41020 -0.18770 -0.48867 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.83560 39.99740 -0.16180 -0.40453 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.79020 42.76740 0.02280 0.05331 國泰紐幣2021保本基金 12.28620 12.29000 -0.00380 -0.03092 國泰紐幣八年期保本基金 12.58650 12.58940 -0.00290 -0.02304 國泰紐幣保本基金 12.50950 12.51190 -0.00240 -0.01918 國泰國泰基金台幣I級別 19.10000 18.80000 0.30000 1.59574 國泰國泰基金台幣級別 19.10000 18.80000 0.30000 1.59574 國泰富時中國A50基金 17.67000 17.55000 0.12000 0.68376 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33240 0.33210 0.00030 0.09033 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47920 0.47670 0.00250 0.52444 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.47560 10.48440 -0.00880 -0.08393 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.43500 7.44120 -0.00620 -0.08332 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35400 0.35410 -0.00010 -0.02824 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24010 0.24020 -0.00010 -0.04163 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.14860 2.13040 0.01820 0.85430 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.50360 9.43530 0.06830 0.72388 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30600 0.30360 0.00240 0.79051 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.21050 40.29200 -0.08150 -0.20227 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.31000 17.13000 0.18000 1.05079 國泰新興市場基金台幣級別 11.02000 10.82000 0.20000 1.84843 國泰新興市場基金美元級別 0.35610 0.34930 0.00680 1.94675 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27990 2.28040 -0.00050 -0.02193 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48480 1.48510 -0.00030 -0.02020 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33720 0.33750 -0.00030 -0.08889 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33350 0.33370 -0.00020 -0.05993 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22180 0.22200 -0.00020 -0.09009 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.32770 10.33980 -0.01210 -0.11702 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.59960 6.60730 -0.00770 -0.11654 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.03000 15.13000 -0.10000 -0.66094 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.55000 29.17000 0.38000 1.30271 國泰價值卓越基金 12.50000 12.34000 0.16000 1.29660 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.99000 9.87000 0.12000 1.21581 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33930 0.33470 0.00460 1.37437 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.52770 38.58580 -0.05810 -0.15057 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.30000 18.86000 0.44000 2.33298 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.07000 17.70000 0.37000 2.09040 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.43000 17.40000 0.03000 0.17241 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.01460 12.01830 -0.00370 -0.03079 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39440 0.39440 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.97440 9.98650 -0.01210 -0.12116 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.98250 9.98510 -0.00260 -0.02604 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.98900 9.99700 -0.00800 -0.08002 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.97440 9.98650 -0.01210 -0.12116 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.98220 9.98470 -0.00250 -0.02504 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.98900 9.99700 -0.00800 -0.08002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.56590 9.57140 -0.00550 -0.05746 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.16000 8.17280 -0.01280 -0.15662 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.71290 10.71900 -0.00610 -0.05691 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.25270 9.26710 -0.01440 -0.15539 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24260 11.24170 0.00090 0.00801 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75960 9.77450 -0.01490 -0.15244 第一金大中華基金 23.58000 23.51000 0.07000 0.29775 第一金小型精選基金 28.72000 28.62000 0.10000 0.34941 第一金中國世紀基金-人民幣 11.40000 11.13000 0.27000 2.42588 第一金中國世紀基金-美元 7.01830 6.86020 0.15810 2.30460 第一金中國世紀基金-美元-N 7.01880 6.86070 0.15810 2.30443 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.29000 8.10000 0.19000 2.34568 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.28000 8.10000 0.18000 2.22222 第一金中概平衡基金 22.61000 22.33000 0.28000 1.25392 第一金台灣貨幣市場基金 15.26460 15.26440 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.99800 177.99500 0.00300 0.00169 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.39860 9.23990 0.15870 1.71755 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.39860 9.24000 0.15860 1.71645 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.61000 9.45000 0.16000 1.69312 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.61000 9.45000 0.16000 1.69312 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.11500 12.82650 0.28850 2.24925 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.11570 12.82720 0.28850 2.24913 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.65000 12.38000 0.27000 2.18094 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.65000 12.38000 0.27000 2.18094 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.51190 9.51860 -0.00670 -0.07039 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.51480 9.52140 -0.00660 -0.06932 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.19460 9.20460 -0.01000 -0.10864 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.21860 9.22870 -0.01010 -0.10944 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.04060 10.04770 -0.00710 -0.07066 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.71900 9.72960 -0.01060 -0.10895 第一金全球大趨勢基金 22.22000 21.80000 0.42000 1.92661 第一金全球不動產證券化基金A 7.87150 7.93530 -0.06380 -0.80400 第一金全球不動產證券化基金B 5.56860 5.61380 -0.04520 -0.80516 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.19310 9.21210 -0.01900 -0.20625 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.19430 9.21330 -0.01900 -0.20622 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.62370 9.64360 -0.01990 -0.20635 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.62500 9.64490 -0.01990 -0.20633 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.33520 8.33040 0.00480 0.05762 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.91720 9.91150 0.00570 0.05751 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.49680 9.48830 0.00850 0.08958 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.49570 9.48730 0.00840 0.08854 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.79760 7.79090 0.00670 0.08600 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.79700 7.79030 0.00670 0.08600 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.65800 8.65320 0.00480 0.05547 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.65850 8.65380 0.00470 0.05431 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.11920 11.10930 0.00990 0.08911 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.12010 11.11020 0.00990 0.08911 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.88310 9.87470 0.00840 0.08507 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.62870 14.62070 0.00800 0.05472 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.62260 12.36520 0.25740 2.08165 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.63850 12.38080 0.25770 2.08145 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.96000 11.72000 0.24000 2.04778 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.98000 11.75000 0.23000 1.95745 第一金亞洲科技基金 16.89000 16.44000 0.45000 2.73723 第一金亞洲新興市場基金 12.18000 12.03000 0.15000 1.24688 第一金店頭市場基金 7.46000 7.43000 0.03000 0.40377 第一金創新趨勢基金 19.71000 19.55000 0.16000 0.81841 第一金電子基金 28.24000 28.06000 0.18000 0.64148 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.32000 18.31000 0.01000 0.05461 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.82000 20.97000 -0.15000 -0.71531 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 6.90000 6.75000 0.15000 2.22222 統一大中華中小基金(美元) 6.22000 6.10000 0.12000 1.96721 統一大中華中小基金(新台幣) 9.23000 9.05000 0.18000 1.98895 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.07000 9.91000 0.16000 1.61453 統一大東協高股息基金(美元) 9.23000 9.10000 0.13000 1.42857 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.54000 9.41000 0.13000 1.38151 統一大滿貫基金-A類型 29.21000 28.63000 0.58000 2.02585 統一大滿貫基金-I類型 29.21000 28.63000 0.58000 2.02585 統一大龍印基金 12.72000 12.47000 0.25000 2.00481 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.00000 7.84000 0.16000 2.04082 統一大龍騰中國基金(美元) 7.22000 7.09000 0.13000 1.83357 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.24000 8.09000 0.15000 1.85414 統一中小基金 21.58000 21.27000 0.31000 1.45745 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.73570 9.75720 -0.02150 -0.22035 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.94440 8.97620 -0.03180 -0.35427 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.68930 8.72140 -0.03210 -0.36806 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.67590 11.70170 -0.02580 -0.22048 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.66380 10.70170 -0.03790 -0.35415 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.34580 10.38390 -0.03810 -0.36691 統一台灣動力基金 14.71000 14.51000 0.20000 1.37836 統一全天候基金-A類型 97.04000 96.11000 0.93000 0.96764 統一全天候基金-I類型 97.17000 96.23000 0.94000 0.97683 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.40850 8.34400 0.06450 0.77301 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.00260 7.95170 0.05090 0.64011 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.99240 7.94470 0.04770 0.60040 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.76370 8.69650 0.06720 0.77272 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.34780 8.29480 0.05300 0.63895 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.33020 8.28050 0.04970 0.60021 統一全球債券組合基金 11.82270 11.83370 -0.01100 -0.09295 統一全球新科技基金(人民幣) 14.85000 14.46000 0.39000 2.69710 統一全球新科技基金(美元) 13.78000 13.44000 0.34000 2.52976 統一全球新科技基金(新台幣) 13.26000 12.94000 0.32000 2.47295 統一亞太基金 22.21000 21.70000 0.51000 2.35023 統一亞洲大金磚基金 10.96000 10.75000 0.21000 1.95349 統一奔騰基金 50.88000 50.36000 0.52000 1.03257 統一強棒貨幣市場基金 16.67320 16.67300 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.65000 8.42000 0.23000 2.73159 統一強漢基金(美元) 7.68000 7.49000 0.19000 2.53672 統一強漢基金(新台幣) 20.28000 19.78000 0.50000 2.52781 統一統信基金 25.19000 24.56000 0.63000 2.56515 統一黑馬基金 51.31000 50.74000 0.57000 1.12337 統一新亞洲科技能源基金 15.28000 14.98000 0.30000 2.00267 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.80310 7.81770 -0.01460 -0.18676 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.99770 10.01640 -0.01870 -0.18669 統一經建基金 40.65000 40.25000 0.40000 0.99379 統一龍馬基金 55.86000 54.68000 1.18000 2.15801 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.95000 15.86000 0.09000 0.56747 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.58000 40.10000 0.48000 1.19701 野村中國機會基金 11.46000 11.22000 0.24000 2.13904 野村巴西基金 6.18000 6.18000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.32000 11.13000 0.19000 1.70710 野村台灣高股息基金 22.84000 22.62000 0.22000 0.97259 野村台灣運籌基金 30.80000 30.48000 0.32000 1.04987 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.39200 9.41190 -0.01990 -0.21143 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.29600 9.31600 -0.02000 -0.21468 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.37240 9.39500 -0.02260 -0.24055 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70760 9.72810 -0.02050 -0.21073 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.53690 9.55730 -0.02040 -0.21345 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.47430 9.49720 -0.02290 -0.24112 野村平衡基金 17.24000 17.15000 0.09000 0.52478 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.84000 8.92000 -0.08000 -0.89686 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.39000 9.46000 -0.07000 -0.73996 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.85000 12.96000 -0.11000 -0.84877 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.76000 10.84000 -0.08000 -0.73801 野村全球生技醫療基金 16.42000 16.32000 0.10000 0.61275 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.00360 10.01200 -0.00840 -0.08390 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.93070 9.93930 -0.00860 -0.08653 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.92550 9.93710 -0.01160 -0.11673 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00350 10.01200 -0.00850 -0.08490 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.93070 9.93930 -0.00860 -0.08653 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.92550 9.93720 -0.01170 -0.11774 野村全球品牌基金 25.46000 25.09000 0.37000 1.47469 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.60000 12.51000 0.09000 0.71942 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.68000 10.60000 0.08000 0.75472 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.04000 18.90000 0.14000 0.74074 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.93000 11.84000 0.09000 0.76014 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.99550 9.99540 0.00010 0.00100 野村全球短期收益基金-美元計價 10.40040 10.40060 -0.00020 -0.00192 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.29720 10.30020 -0.00300 -0.02913 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.15860 9.14410 0.01450 0.15857 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.92460 8.90980 0.01480 0.16611 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.55070 8.53990 0.01080 0.12647 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.93500 10.91760 0.01740 0.15938 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.42340 10.40610 0.01730 0.16625 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05230 10.03960 0.01270 0.12650 野村成長基金 26.17000 25.96000 0.21000 0.80894 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.23840 8.17800 0.06040 0.73857 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.23280 8.17230 0.06050 0.74031 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.42990 8.37210 0.05780 0.69039 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.83870 8.77400 0.06470 0.73741 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.72510 8.66090 0.06420 0.74126 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.93280 8.87150 0.06130 0.69098 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.72000 7.56000 0.16000 2.11640 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.16000 10.93000 0.23000 2.10430 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.15310 9.16330 -0.01020 -0.11131 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.16560 9.17630 -0.01070 -0.11660 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.30570 9.31900 -0.01330 -0.14272 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.77610 9.78740 -0.01130 -0.11545 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.69680 9.70800 -0.01120 -0.11537 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.85000 9.86410 -0.01410 -0.14294 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.29790 8.32010 -0.02220 -0.26682 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.86020 8.88200 -0.02180 -0.24544 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.71640 8.73740 -0.02100 -0.24035 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.78040 12.81450 -0.03410 -0.26610 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.85990 11.88910 -0.02920 -0.24560 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.62750 9.65070 -0.02320 -0.24040 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96840 9.97790 -0.00950 -0.09521 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96710 9.97400 -0.00690 -0.06918 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00290 10.01250 -0.00960 -0.09588 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96670 9.97620 -0.00950 -0.09523 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96540 9.97230 -0.00690 -0.06919 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.01810 10.02760 -0.00950 -0.09474 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.68080 9.68970 -0.00890 -0.09185 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.67830 9.68470 -0.00640 -0.06608 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.71600 9.72700 -0.01100 -0.11309 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.86340 9.84320 0.02020 0.20522 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.02220 10.00030 0.02190 0.21899 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.63560 9.61320 0.02240 0.23301 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.19620 9.17750 0.01870 0.20376 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.10150 11.07900 0.02250 0.20309 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.83090 9.79170 0.03920 0.40034 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.84930 10.80150 0.04780 0.44253 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.32820 10.28240 0.04580 0.44542 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.15590 10.11520 0.04070 0.40236 野村泰國基金 41.10000 40.07000 1.03000 2.57050 野村高科技基金 8.34000 8.29000 0.05000 0.60314 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.90330 9.82810 0.07520 0.76515 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.92470 9.84400 0.08070 0.81979 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.38220 10.29030 0.09190 0.89307 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.28270 9.20780 0.07490 0.81344 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.26420 9.19400 0.07020 0.76354 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.12730 9.05620 0.07110 0.78510 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.50530 11.41170 0.09360 0.82021 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.08080 12.96260 0.11820 0.91185 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.43550 10.35120 0.08430 0.81440 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.42150 10.34250 0.07900 0.76384 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.52650 10.44450 0.08200 0.78510 野村貨幣市場基金 16.28090 16.28060 0.00030 0.00184 野村新馬基金 14.87000 14.67000 0.20000 1.36333 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.90140 9.92360 -0.02220 -0.22371 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.69460 9.72020 -0.02560 -0.26337 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.77110 9.80200 -0.03090 -0.31524 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.73360 9.75480 -0.02120 -0.21733 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.70650 9.72580 -0.01930 -0.19844 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.71540 9.73690 -0.02150 -0.22081 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.81240 9.83370 -0.02130 -0.21660 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.76810 9.78740 -0.01930 -0.19719 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.88350 9.90550 -0.02200 -0.22210 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.65390 9.67590 -0.02200 -0.22737 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.59160 9.61180 -0.02020 -0.21016 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.57020 9.59300 -0.02280 -0.23767 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.65380 9.67580 -0.02200 -0.22737 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.59160 9.61180 -0.02020 -0.21016 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.57030 9.59300 -0.02270 -0.23663 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.95520 9.95520 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.76930 7.76900 0.00030 0.00386 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.60440 11.60400 0.00040 0.00345 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.58000 7.42000 0.16000 2.15633 野村精選貨幣市場基金 12.08570 12.08560 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.33000 11.16000 0.17000 1.52330 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.47000 10.32000 0.15000 1.45349 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.07000 9.94000 0.13000 1.30785 野村歐洲高股息基金季配型 7.54000 7.48000 0.06000 0.80214 野村歐洲高股息基金累積型 10.72000 10.64000 0.08000 0.75188 野村積極成長基金 11.04000 10.95000 0.09000 0.82192 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.90000 7.81000 0.09000 1.15237 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 28.78000 28.43000 0.35000 1.23109 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.22100 10.20950 0.01150 0.11264 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.47100 8.46050 0.01050 0.12411 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.80040 7.78990 0.01050 0.13479 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72380 7.71600 0.00780 0.10109 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.61900 11.60490 0.01410 0.12150 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.43310 10.41920 0.01390 0.13341 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.36390 10.35340 0.01050 0.10142 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.04000 9.86000 0.18000 1.82556 野村環球基金-人民幣計價 15.27000 15.00000 0.27000 1.80000 野村環球基金-美元計價 11.87000 11.66000 0.21000 1.80103 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.69000 16.40000 0.29000 1.76829 野村鴻利基金 19.72000 19.52000 0.20000 1.02459 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86700 16.86680 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 16.55000 16.37000 0.18000 1.09957 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.90000 8.79000 0.11000 1.25142 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.89000 11.70000 0.19000 1.62393 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.32000 9.21000 0.11000 1.19435 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.86000 13.69000 0.17000 1.24178 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.05290 10.06160 -0.00870 -0.08647 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.18610 13.19780 -0.01170 -0.08865 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.97340 9.98480 -0.01140 -0.11417 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.77460 9.79320 -0.01860 -0.18993 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.55660 9.56280 -0.00620 -0.06483 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.56320 9.56800 -0.00480 -0.05017 凱基台商天下基金 11.45000 11.28000 0.17000 1.50709 凱基台灣精五門基金 17.69000 17.46000 0.23000 1.31730 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.33240 38.48560 -0.15320 -0.39807 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.64540 38.72780 -0.08240 -0.21277 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.35480 40.23590 0.11890 0.29551 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.32910 10.28440 0.04470 0.43464 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.40000 12.10000 0.30000 2.47934 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.03480 10.77680 0.25800 2.39403 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.93000 10.68000 0.25000 2.34082 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55320 11.55300 0.00020 0.00173 凱基開創基金 23.39000 23.16000 0.23000 0.99309 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.00000 20.46000 0.54000 2.63930 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.24230 19.71720 0.52510 2.66316 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 15.95000 15.77000 0.18000 1.14141 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.16400 14.98210 0.18190 1.21412 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.03000 6.94000 0.09000 1.29683 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.61000 11.48000 0.13000 1.13240 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.14420 11.03070 0.11350 1.02895 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.72000 10.62000 0.10000 0.94162 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.41280 11.29390 0.11890 1.05278 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.75000 11.64000 0.11000 0.94502 凱基護城河基金-台幣計價A 12.52000 12.31000 0.21000 1.70593 凱基護城河基金-美元計價B 12.20180 11.99610 0.20570 1.71472 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.33000 14.68000 -0.35000 -2.38420 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.81000 29.44000 1.37000 4.65353 富邦NASDAQ-100基金 29.41000 28.77000 0.64000 2.22454 富邦上証180基金 26.53000 26.40000 0.13000 0.49242 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16640 0.16260 0.00380 2.33702 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.16000 5.04000 0.12000 2.38095 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.91000 7.93000 -0.02000 -0.25221 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.52000 33.45000 0.07000 0.20927 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.86590 10.76630 0.09960 0.92511 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.00510 9.91500 0.09010 0.90872 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.57210 9.49570 0.07640 0.80457 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.43730 9.35080 0.08650 0.92505 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.61800 8.54040 0.07760 0.90862 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.25090 8.18510 0.06580 0.80390 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.23690 20.19300 0.04390 0.21740 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.41090 11.40990 0.00100 0.00876 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.33470 10.34670 -0.01200 -0.11598 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.75280 12.78020 -0.02740 -0.21439 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87280 1.87670 -0.00390 -0.20781 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.18930 9.20910 -0.01980 -0.21500 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39710 1.40000 -0.00290 -0.20714 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.74970 11.76170 -0.01200 -0.10203 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70220 1.70400 -0.00180 -0.10563 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08860 10.09890 -0.01030 -0.10199 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48030 1.48190 -0.00160 -0.10797 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.96010 9.98830 -0.02820 -0.28233 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.96770 9.98630 -0.01860 -0.18626 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.35000 15.14000 0.21000 1.38705 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.44000 20.99000 -0.55000 -2.62030 富邦日本東証基金 21.06000 21.33000 -0.27000 -1.26582 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.59000 42.86000 -0.27000 -0.62996 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.28000 43.05000 0.23000 0.53426 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.05000 47.87000 0.18000 0.37602 富邦台灣心基金 19.08000 18.98000 0.10000 0.52687 富邦台灣釆吉50基金 45.27000 45.17000 0.10000 0.22139 富邦台灣科技指數基金 50.51000 50.13000 0.38000 0.75803 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.90830 40.04380 -0.13550 -0.33838 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.51120 41.43770 0.07350 0.17737 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28460 0.28720 -0.00260 -0.90529 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.01000 9.10000 -0.09000 -0.98901 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.54860 2.54880 -0.00020 -0.00785 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33680 0.33710 -0.00030 -0.08899 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.43480 10.44450 -0.00970 -0.09287 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.20500 2.20510 -0.00010 -0.00453 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32180 0.32210 -0.00030 -0.09314 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.96940 8.97770 -0.00830 -0.09245 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.05000 20.78000 0.27000 1.29933 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.38000 15.63000 -0.25000 -1.59949 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.41000 25.63000 0.78000 3.04331 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65290 15.65270 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.68660 39.63010 0.05650 0.14257 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.73540 38.94090 -0.20550 -0.52772 富邦長紅基金 54.05000 53.83000 0.22000 0.40869 富邦科技基金 20.45000 20.19000 0.26000 1.28777 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.63040 40.68000 -0.04960 -0.12193 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.04650 38.39290 -0.34640 -0.90225 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.91740 39.08650 -0.16910 -0.43263 富邦恒生國企ETF基金 19.44000 19.20000 0.24000 1.25000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.71000 14.93000 -0.22000 -1.47354 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.94000 24.29000 0.65000 2.67600 富邦高成長基金 20.81000 20.72000 0.09000 0.43436 富邦基金A類型 11.66000 11.60000 0.06000 0.51724 富邦基金I類型 11.66000 11.60000 0.06000 0.51724 富邦深証100基金 8.07000 7.96000 0.11000 1.38191 富邦富時歐洲ETF基金 19.28000 19.05000 0.23000 1.20735 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40920 0.40870 0.00050 0.12234 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.14930 12.12930 0.02000 0.16489 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.32790 9.31260 0.01530 0.16429 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30090 0.30050 0.00040 0.13311 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.65160 8.63740 0.01420 0.16440 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 8.95030 8.96450 -0.01420 -0.15840 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.49080 9.51110 -0.02030 -0.21343 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.73900 8.75290 -0.01390 -0.15880 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.26010 9.27990 -0.01980 -0.21336 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.64000 17.62000 0.02000 0.11351 富邦精準基金 39.80000 39.53000 0.27000 0.68303 富邦精銳中小基金 9.37000 9.22000 0.15000 1.62690 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.22000 14.95000 0.27000 1.80602 富邦臺灣公司治理100基金 20.69000 20.66000 0.03000 0.14521 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.14000 8.19000 -0.05000 -0.61050 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.81000 12.65000 0.16000 1.26482 富邦標普美國特別股ETF基金 19.34000 19.34000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.91150 9.87770 0.03380 0.34218 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.55990 9.53460 0.02530 0.26535 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.74680 9.72860 0.01820 0.18708 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.60170 9.56890 0.03280 0.34278 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.22020 9.19580 0.02440 0.26534 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.38350 9.36600 0.01750 0.18685 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.52000 28.52000 0.00000 0.00000 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.62370 9.58030 0.04340 0.45301 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.56210 9.51810 0.04400 0.46228 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.58590 9.54360 0.04230 0.44323 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.62360 9.58020 0.04340 0.45302 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.56210 9.51810 0.04400 0.46228 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.58530 9.54310 0.04220 0.44220 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.37140 8.39410 -0.02270 -0.27043 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.88890 8.91230 -0.02340 -0.26256 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.64030 8.66460 -0.02430 -0.28045 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.44710 9.47270 -0.02560 -0.27025 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.45160 9.47650 -0.02490 -0.26276 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.19330 9.21910 -0.02580 -0.27985 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.27310 9.29910 -0.02600 -0.27960 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.15520 8.17990 -0.02470 -0.30196 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.18110 9.20820 -0.02710 -0.29430 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.69430 8.72150 -0.02720 -0.31187 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.26480 10.29590 -0.03110 -0.30206 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.03740 10.06700 -0.02960 -0.29403 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.58310 9.61310 -0.03000 -0.31207 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.82840 8.85580 -0.02740 -0.30940 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.43040 9.45970 -0.02930 -0.30973 富達卓越領航全球組合基金 14.37000 14.10000 0.27000 1.91489 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.38250 8.40880 -0.02630 -0.31277 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.07050 9.09820 -0.02770 -0.30446 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.78220 8.81060 -0.02840 -0.32234 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.63140 9.66170 -0.03030 -0.31361 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.59780 9.62720 -0.02940 -0.30538 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.33060 9.36080 -0.03020 -0.32262 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.88500 8.91360 -0.02860 -0.32086 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.41500 9.44540 -0.03040 -0.32185 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.33000 8.12000 0.21000 2.58621 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.80000 8.59000 0.21000 2.44470 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.77000 7.58000 0.19000 2.50660 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.88000 6.78000 0.10000 1.47493 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.77000 7.66000 0.11000 1.43603 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.62000 7.53000 0.09000 1.19522 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.66810 9.68940 -0.02130 -0.21983 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.09370 9.11550 -0.02180 -0.23915 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.70980 8.73330 -0.02350 -0.26908 富蘭克林華美中華基金 10.60000 10.43000 0.17000 1.62991 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.04000 17.83000 0.21000 1.17779 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.23000 18.17000 0.06000 0.33021 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.25000 10.14000 0.11000 1.08481 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.99000 9.89000 0.10000 1.01112 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.67410 7.69790 -0.02380 -0.30918 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.73280 8.75710 -0.02430 -0.27749 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.46220 9.48840 -0.02620 -0.27613 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.03250 9.06060 -0.02810 -0.31013 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.02490 10.98930 0.03560 0.32395 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.62410 8.59630 0.02780 0.32339 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.99600 8.96700 0.02900 0.32341 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.27480 13.22630 0.04850 0.36669 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.19910 10.16190 0.03720 0.36607 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.05730 10.02380 0.03350 0.33420 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.55330 7.52820 0.02510 0.33341 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.97970 8.94980 0.02990 0.33409 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.65530 10.62390 0.03140 0.29556 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.47250 7.45050 0.02200 0.29528 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.90210 8.87590 0.02620 0.29518 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.34980 10.31440 0.03540 0.34321 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.59850 7.57250 0.02600 0.34335 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.02050 8.02390 -0.00340 -0.04237 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.98850 8.98880 -0.00030 -0.00334 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.80780 9.80810 -0.00030 -0.00306 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.41750 12.42280 -0.00530 -0.04266 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.18000 8.11000 0.07000 0.86313 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.44000 8.37000 0.07000 0.83632 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.02000 8.96000 0.06000 0.66964 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.49000 10.42000 0.07000 0.67179 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.92000 8.75000 0.17000 1.94286 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.74000 11.51000 0.23000 1.99826 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.84000 8.78000 0.06000 0.68337 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.35000 8.30000 0.05000 0.60241 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.14000 9.03000 0.11000 1.21816 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.07000 8.96000 0.11000 1.22768 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.83000 9.71000 0.12000 1.23584 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.85000 8.74000 0.11000 1.25858 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.57000 9.45000 0.12000 1.26984 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.34740 12.23980 0.10760 0.87910 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.27000 9.19000 0.08000 0.87051 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.98000 8.90000 0.08000 0.89888 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.22000 9.15000 0.07000 0.76503 富蘭克林華美第一富基金 33.02000 32.79000 0.23000 0.70143 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31280 10.31270 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.88000 8.80000 0.08000 0.90909 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.30000 9.22000 0.08000 0.86768 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.12000 9.04000 0.08000 0.88496 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.56000 9.48000 0.08000 0.84388 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.06000 13.96000 0.10000 0.71633 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.89000 12.81000 0.08000 0.62451 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.02000 14.93000 0.09000 0.60281 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.23440 7.10290 0.13150 1.85136 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.70970 9.58450 0.12520 1.30628 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.32230 9.32670 -0.00440 -0.04718 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.79060 10.79570 -0.00510 -0.04724 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.66030 6.66450 -0.00420 -0.06302 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.76140 8.76370 -0.00230 -0.02624 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.90700 9.90970 -0.00270 -0.02725 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.30400 10.31040 -0.00640 -0.06207 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.18000 20.17000 0.01000 0.04958 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 復華人民幣貨幣市場基金 11.68670 11.68560 0.00110 0.00941 復華人生目標基金 34.88120 34.58870 0.29250 0.84565 復華大中華中小策略基金 7.63000 7.46000 0.17000 2.27882 復華中小精選基金 58.35000 57.03000 1.32000 2.31457 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.99680 50.09240 -0.09560 -0.19085 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.03000 7.80000 0.23000 2.94872 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.08000 6.90000 0.18000 2.60870 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.78000 10.66000 0.12000 1.12570 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.85000 9.74000 0.11000 1.12936 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.31000 9.21000 0.10000 1.08578 復華六年到期新興市場債券基金 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 復華台灣智能基金 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 復華全方位基金 25.53000 25.42000 0.11000 0.43273 復華全球大趨勢基金-美元 12.12000 11.87000 0.25000 2.10615 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.11000 18.72000 0.39000 2.08333 復華全球平衡基金-美元 8.78000 8.67000 0.11000 1.26874 復華全球平衡基金-新臺幣 18.75000 18.53000 0.22000 1.18726 復華全球物聯網科技基金-美元 14.28000 13.95000 0.33000 2.36559 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.78000 13.47000 0.31000 2.30141 復華全球原物料基金 8.65000 8.50000 0.15000 1.76471 復華全球消費基金-新臺幣 12.10000 12.01000 0.09000 0.74938 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.42600 11.43260 -0.00660 -0.05773 復華全球債券基金 13.15900 13.19220 -0.03320 -0.25166 復華全球債券組合基金 14.53000 14.53000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.44000 13.47000 -0.03000 -0.22272 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 復華全球戰略配置強基金-美元 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 復華有利貨幣市場基金 13.44710 13.44690 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.02000 10.88000 0.14000 1.28676 復華亞太成長基金 12.32000 12.05000 0.27000 2.24066 復華亞太神龍科技基金-美元 8.41000 8.17000 0.24000 2.93758 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.94000 8.69000 0.25000 2.87687 復華東協世紀基金 11.49000 11.32000 0.17000 1.50177 復華南非幣長期收益基金A 12.72000 12.82000 -0.10000 -0.78003 復華南非幣長期收益基金B 7.76000 7.82000 -0.06000 -0.76726 復華南非幣短期收益基金A 13.70000 13.72000 -0.02000 -0.14577 復華南非幣短期收益基金B 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 復華美國新星基金-美元 11.64000 11.23000 0.41000 3.65093 復華美國新星基金-新臺幣 11.80000 11.40000 0.40000 3.50877 復華恒生基金 19.20000 18.91000 0.29000 1.53358 復華恒生單日反向一倍基金 9.52000 9.69000 -0.17000 -1.75439 復華恒生單日正向二倍基金 25.61000 24.75000 0.86000 3.47475 復華神盾基金 22.56330 22.35580 0.20750 0.92817 復華高成長基金 58.97000 58.39000 0.58000 0.99332 復華高益策略組合基金 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710 復華貨幣市場基金 14.40850 14.40830 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.31000 18.25000 0.06000 0.32877 復華富時台灣高股息低波動基金 49.65000 49.83000 -0.18000 -0.36123 復華復華基金 18.36000 18.17000 0.19000 1.04568 復華華人世紀基金 14.76000 14.48000 0.28000 1.93370 復華傳家二號基金 27.76600 27.56420 0.20180 0.73211 復華傳家基金 19.18820 18.81180 0.37640 2.00087 復華奧林匹克全球組合基金 14.53000 14.57000 -0.04000 -0.27454 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.08000 10.99000 0.09000 0.81893 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.59000 13.48000 0.11000 0.81602 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.28000 9.21000 0.07000 0.76004 復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 復華新興人民幣債券基金A 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.68000 18.77000 -0.09000 -0.47949 復華新興市場高收益債券基金A 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 復華新興市場高收益債券基金B 5.34000 5.35000 -0.01000 -0.18692 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.91000 11.93000 -0.02000 -0.16764 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.01000 12.03000 -0.02000 -0.16625 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557 復華滬深300 A股基金 19.40000 19.27000 0.13000 0.67462 復華數位經濟基金 42.52000 41.63000 0.89000 2.13788 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.70860 9.72620 -0.01760 -0.18095 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.52860 9.54730 -0.01870 -0.19587 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.86260 9.88050 -0.01790 -0.18116 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.64440 9.66340 -0.01900 -0.19662 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.50720 9.51780 -0.01060 -0.11137 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.04850 10.06510 -0.01660 -0.16493 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.54250 9.55750 -0.01500 -0.15694 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.08680 10.10820 -0.02140 -0.21171 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.54170 9.55670 -0.01500 -0.15696 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.08880 10.11020 -0.02140 -0.21167 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.86320 9.87900 -0.01580 -0.15994 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.86970 9.88330 -0.01360 -0.13761 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.92190 9.94090 -0.01900 -0.19113 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.81230 9.83070 -0.01840 -0.18717 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.82640 10.76460 0.06180 0.57410 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.80220 9.81820 -0.01600 -0.16296 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.81240 9.83080 -0.01840 -0.18717 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.82580 10.76260 0.06320 0.58722 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.80270 9.81870 -0.01600 -0.16295 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.88830 9.90980 -0.02150 -0.21696 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.15590 9.15950 -0.00360 -0.03930 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.12510 8.13240 -0.00730 -0.08976 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.13170 8.14350 -0.01180 -0.14490 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.49930 11.50370 -0.00440 -0.03825 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.22110 10.23040 -0.00930 -0.09091 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.34720 10.36220 -0.01500 -0.14476 景順主流基金 14.49000 14.18000 0.31000 2.18618 景順台灣科技基金 24.71000 24.14000 0.57000 2.36123 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 景順全球科技基金 21.09000 20.51000 0.58000 2.82789 景順全球康健基金 18.82000 18.72000 0.10000 0.53419 景順貨幣市場基金 15.94780 15.94760 0.00020 0.00125 景順潛力基金 26.62000 26.03000 0.59000 2.26662 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.43000 13.05000 0.38000 2.91188 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.60000 12.25000 0.35000 2.85714 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.40000 10.28000 0.12000 1.16732 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.61000 10.49000 0.12000 1.14395 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.65000 10.53000 0.12000 1.13960 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.87000 10.75000 0.12000 1.11628 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.49000 9.61000 -0.12000 -1.24870 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.69000 9.81000 -0.12000 -1.22324 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.75000 9.87000 -0.12000 -1.21581 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.99000 10.12000 -0.13000 -1.28458 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59010 8.58250 0.00760 0.08855 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.80390 7.80370 0.00020 0.00256 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.07420 11.06450 0.00970 0.08767 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.04050 10.04030 0.00020 0.00199 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.04000 6.93000 0.11000 1.58730 華南永昌中國A股基金(美元) 6.65000 6.55000 0.10000 1.52672 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.79000 9.65000 0.14000 1.45078 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.32000 9.32530 -0.00530 -0.05683 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.54830 9.55900 -0.01070 -0.11194 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.67750 9.68300 -0.00550 -0.05680 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.91740 9.92850 -0.01110 -0.11180 華南永昌永昌基金 16.44000 16.08000 0.36000 2.23881 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.15920 14.16960 -0.01040 -0.07340 華南永昌全球神農水資源基金 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.91000 8.70000 0.21000 2.41379 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.22000 9.01000 0.21000 2.33074 華南永昌全球精品基金 15.03000 14.85000 0.18000 1.21212 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.19000 10.02000 0.17000 1.69661 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.22000 10.05000 0.17000 1.69154 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.34000 12.13000 0.21000 1.73124 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.29000 12.08000 0.21000 1.73841 華南永昌物聯網精選基金 9.77000 9.54000 0.23000 2.41090 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21960 16.21940 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 21.74740 21.33000 0.41740 1.95687 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94720 11.94700 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.16300 10.17770 -0.01470 -0.14443 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 9.96400 9.99140 -0.02740 -0.27424 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.71900 9.73310 -0.01410 -0.14487 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.49850 9.52460 -0.02610 -0.27403 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.95070 9.96630 -0.01560 -0.15653 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.70170 9.72950 -0.02780 -0.28573 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.60980 9.62490 -0.01510 -0.15688 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.35980 9.38670 -0.02690 -0.28658 華頓中小型基金 21.11000 21.05000 0.06000 0.28504 華頓中國多重機會平衡基金 11.00530 10.85880 0.14650 1.34914 華頓台灣基金 22.42000 22.15000 0.27000 1.21896 華頓平安貨幣市場基金 11.52920 11.52900 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 15.81000 15.42000 0.39000 2.52918 華頓全球高收益債券基金A 13.31930 13.32420 -0.00490 -0.03678 華頓全球高收益債券基金B 8.16510 8.16810 -0.00300 -0.03673 華頓全球黑鑽油源基金 5.21000 5.14000 0.07000 1.36187 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.40230 2.35880 0.04350 1.84416 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.66290 10.48080 0.18210 1.73746 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34430 0.33830 0.00600 1.77357 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.05120 10.99700 0.05420 0.49286 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.03200 9.98060 0.05140 0.51500 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.75160 9.71430 0.03730 0.38397 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.76030 8.72680 0.03350 0.38387 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.91070 9.86730 0.04340 0.43984 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.92570 8.88570 0.04000 0.45016 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.50000 9.24000 0.26000 2.81385 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.12000 7.91000 0.21000 2.65487 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.67000 8.44000 0.23000 2.72512 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.48310 2.48610 -0.00300 -0.12067 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.03890 2.03990 -0.00100 -0.04902 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.46880 11.49100 -0.02220 -0.19319 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.23290 9.25080 -0.01790 -0.19350 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35530 0.35590 -0.00060 -0.16859 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29050 0.29090 -0.00040 -0.13750 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.07000 2.99000 0.08000 2.67559 匯豐中國動力基金(台幣) 13.63000 13.30000 0.33000 2.48120 匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.43000 0.01000 2.32558 匯豐台灣精典基金 22.18000 22.09000 0.09000 0.40742 匯豐全球趨勢組合基金 11.85000 11.72000 0.13000 1.10922 匯豐全球關鍵資源基金 7.92000 7.85000 0.07000 0.89172 匯豐安富基金 24.28000 24.23000 0.05000 0.20636 匯豐成功基金 39.72000 39.74000 -0.02000 -0.05033 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.65000 10.55000 0.10000 0.94787 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.26000 10.16000 0.10000 0.98425 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.90000 9.80000 0.10000 1.02041 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.87000 10.76000 0.11000 1.02230 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.48000 10.37000 0.11000 1.06075 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.37000 10.29000 0.08000 0.77745 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56320 2.56440 -0.00120 -0.04679 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31590 2.31700 -0.00110 -0.04748 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.29250 11.30770 -0.01520 -0.13442 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.61200 7.62700 -0.01500 -0.19667 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36810 0.36840 -0.00030 -0.08143 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32400 0.32440 -0.00040 -0.12330 匯豐金磚動力基金 13.10000 12.85000 0.25000 1.94553 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98640 14.98630 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.60000 4.61000 -0.01000 -0.21692 匯豐新鑽動力基金 10.10000 9.90000 0.20000 2.02020 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.24600 5.30550 -0.05950 -1.12148 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.88850 8.94820 -0.05970 -0.66717 匯豐龍鳳基金-A類型 47.75000 47.54000 0.21000 0.44173 匯豐龍鳳基金-I類型 47.75000 47.54000 0.21000 0.44173 匯豐龍騰電子基金 32.05000 31.80000 0.25000 0.78616 匯豐雙高收益債券組合基金 12.04030 12.04100 -0.00070 -0.00581 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.37000 16.36000 0.01000 0.06112 新光中國成長基金(人民幣) 8.54000 8.38000 0.16000 1.90931 新光中國成長基金(美元) 8.46000 8.31000 0.15000 1.80505 新光中國成長基金(新臺幣) 8.45000 8.32000 0.13000 1.56250 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.48510 10.49250 -0.00740 -0.07053 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.55040 9.56120 -0.01080 -0.11296 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.88790 9.90890 -0.02100 -0.21193 新光台灣富貴基金 20.52000 20.43000 0.09000 0.44053 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.12000 10.98000 0.14000 1.27505 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.88000 10.76000 0.12000 1.11524 新光全球債券基金(A累積)美元 9.93770 9.94680 -0.00910 -0.09149 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.75190 9.77070 -0.01880 -0.19241 新光全球債券基金(B配息)美元 9.53820 9.54680 -0.00860 -0.09008 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.34780 9.36580 -0.01800 -0.19219 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.45570 15.45560 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150 新光多重資產基金(A累積)美元 8.38000 8.35000 0.03000 0.35928 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 新光亞洲精選基金-美金 20.55000 20.22000 0.33000 1.63205 新光亞洲精選基金-新台幣 20.91000 20.59000 0.32000 1.55415 新光兩岸優勢基金 9.88000 9.70000 0.18000 1.85567 新光店頭基金 20.98000 20.72000 0.26000 1.25483 新光南非幣保本基金 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 新光特選內需收益ETF基金 19.83000 19.90000 -0.07000 -0.35176 新光創新科技基金 13.27000 13.34000 -0.07000 -0.52474 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.73840 9.75450 -0.01610 -0.16505 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.97600 9.98940 -0.01340 -0.13414 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.60050 9.61800 -0.01750 -0.18195 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.15390 9.16900 -0.01510 -0.16469 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.38370 9.39640 -0.01270 -0.13516 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.02670 9.04330 -0.01660 -0.18356 新光澳幣八年期保本基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 新光澳幣保本基金 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.05660 10.06220 -0.00560 -0.05565 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.57760 9.58300 -0.00540 -0.05635 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.53580 9.54400 -0.00820 -0.08592 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.93190 9.94050 -0.00860 -0.08651 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.87340 9.87900 -0.00560 -0.05669 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.47650 9.48190 -0.00540 -0.05695 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47790 9.48440 -0.00650 -0.06853 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.87260 9.87940 -0.00680 -0.06883 瑞銀全球創新趨勢基金 6.78000 6.71000 0.07000 1.04322 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.48000 8.56000 -0.08000 -0.93458 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.63690 9.66890 -0.03200 -0.33096 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.10030 9.13040 -0.03010 -0.32967 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.51660 9.54740 -0.03080 -0.32260 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.05470 9.08400 -0.02930 -0.32255 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.14560 9.17570 -0.03010 -0.32804 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.66260 9.69430 -0.03170 -0.32700 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.53790 13.58700 -0.04910 -0.36137 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.23140 8.26120 -0.02980 -0.36072 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.37040 36.53510 -0.16470 -0.45080 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.31930 39.56950 -0.25020 -0.63231 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.83550 37.03760 -0.20210 -0.54566 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.38140 39.58860 -0.20720 -0.52338 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.59040 39.77320 -0.18280 -0.45961 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.35160 38.45040 -0.09880 -0.25695 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25630 11.25550 0.00080 0.00711 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.91560 9.93090 -0.01530 -0.15406 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.86060 10.64690 0.21370 2.00716 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.00230 7.85350 0.14880 1.89470 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.31000 8.16000 0.15000 1.83824 群益大印度基金-人民幣 12.02090 11.81540 0.20550 1.73926 群益大印度基金-美元 11.14490 10.96630 0.17860 1.62863 群益大印度基金-新臺幣 10.61000 10.45000 0.16000 1.53110 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.65820 11.53370 0.12450 1.07945 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.08300 10.97660 0.10640 0.96933 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.45000 10.36000 0.09000 0.86873 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.70430 10.59000 0.11430 1.07932 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.28620 9.19710 0.08910 0.96878 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.78000 8.70000 0.08000 0.91954 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.35560 9.25570 0.09990 1.07933 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.14850 8.07030 0.07820 0.96899 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.65000 8.57000 0.08000 0.93349 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.93980 8.84430 0.09550 1.07979 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.04710 7.96990 0.07720 0.96864 群益中小型股基金 35.96000 35.43000 0.53000 1.49591 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.45460 9.41190 0.04270 0.45368 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.65300 8.62330 0.02970 0.34442 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.14920 8.12560 0.02360 0.29044 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.27380 8.23640 0.03740 0.45408 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.57180 7.54580 0.02600 0.34456 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.13170 7.11110 0.02060 0.28969 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.88270 9.89760 -0.01490 -0.15054 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.87100 10.88740 -0.01640 -0.15063 群益中國高收益債券基金-美元 10.45850 10.47720 -0.01870 -0.17848 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.65230 9.67750 -0.02520 -0.26040 群益中國新機會基金N-人民幣 7.42320 7.29150 0.13170 1.80621 群益中國新機會基金N-美元 6.71940 6.60740 0.11200 1.69507 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.21000 7.09000 0.12000 1.69252 群益中國新機會基金-人民幣 6.58320 6.46650 0.11670 1.80469 群益中國新機會基金-美元 7.18460 7.06490 0.11970 1.69429 群益中國新機會基金-新臺幣 6.88000 6.77000 0.11000 1.62482 群益平衡王基金 18.14610 18.12940 0.01670 0.09212 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.03000 8.10000 -0.07000 -0.86420 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.78000 5.83000 -0.05000 -0.85763 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.75730 10.84840 -0.09110 -0.83976 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.12210 10.21890 -0.09680 -0.94726 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.64000 9.73000 -0.09000 -0.92497 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.56650 9.64750 -0.08100 -0.83960 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.00120 9.08730 -0.08610 -0.94748 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.57000 8.65000 -0.08000 -0.92486 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.88170 9.87940 0.00230 0.02328 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.66320 9.66030 0.00290 0.03002 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.14890 9.14680 0.00210 0.02296 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.06250 9.05970 0.00280 0.03091 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.93890 9.93660 0.00230 0.02315 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.96630 9.96330 0.00300 0.03011 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.31000 9.30780 0.00220 0.02364 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.69640 9.69350 0.00290 0.02992 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.07380 10.10000 -0.02620 -0.25941 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.23240 7.25130 -0.01890 -0.26064 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.13730 10.12580 0.01150 0.11357 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.00330 9.99120 0.01210 0.12111 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.15910 10.15030 0.00880 0.08670 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.90260 9.89130 0.01130 0.11424 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.80460 9.79270 0.01190 0.12152 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.95730 9.94870 0.00860 0.08644 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.13730 10.12590 0.01140 0.11258 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.00330 9.99120 0.01210 0.12111 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.15930 10.15050 0.00880 0.08670 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.90260 9.89140 0.01120 0.11323 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.80450 9.79270 0.01180 0.12050 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.95730 9.94870 0.00860 0.08644 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.33850 9.25100 0.08750 0.94584 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.91000 10.81000 0.10000 0.92507 群益全球關鍵生技基金-美元 15.28020 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1.85176 群益東協成長基金-美元 10.77980 10.59530 0.18450 1.74134 群益東協成長基金-新臺幣 10.70000 10.52000 0.18000 1.71103 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.82050 10.71020 0.11030 1.02986 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.23150 10.12430 0.10720 1.05884 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.73070 9.63230 0.09840 1.02156 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.36100 9.26560 0.09540 1.02961 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.85440 8.76160 0.09280 1.05917 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.41910 8.33390 0.08520 1.02233 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.16070 9.06740 0.09330 1.02896 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.01200 8.91750 0.09450 1.05971 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.40530 9.31020 0.09510 1.02146 群益長安基金 24.01000 23.82000 0.19000 0.79765 群益美國新創亮點基金N-美元 9.62430 9.46780 0.15650 1.65297 群益美國新創亮點基金-美元 14.55910 14.32230 0.23680 1.65337 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.11000 13.89000 0.22000 1.58387 群益真善美基金 15.39970 15.41500 -0.01530 -0.09925 群益馬拉松基金 107.35000 106.74000 0.61000 0.57148 群益馬拉松基金I類型 107.50000 106.88000 0.62000 0.58009 群益深証中小板基金 10.39000 10.22000 0.17000 1.66341 群益創新科技基金 28.41000 28.09000 0.32000 1.13920 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.55810 8.39330 0.16480 1.96347 群益華夏盛世基金N-美元 7.76440 7.62320 0.14120 1.85224 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.12000 7.98000 0.14000 1.75439 群益華夏盛世基金-人民幣 9.31970 9.14020 0.17950 1.96385 群益華夏盛世基金-美元 8.56130 8.40560 0.15570 1.85234 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.17000 13.92000 0.25000 1.79598 群益奧斯卡基金 24.06000 23.96000 0.10000 0.41736 群益新興金鑽基金-美元 10.63480 10.42370 0.21110 2.02519 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.16000 8.00000 0.16000 2.00000 群益葛萊美基金 20.37000 20.14000 0.23000 1.14201 群益道瓊美國地產ETF基金 19.45000 19.69000 -0.24000 -1.21889 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.88000 8.94000 -0.06000 -0.67114 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.27000 11.13000 0.14000 1.25786 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.61650 11.54100 0.07550 0.65419 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.90580 10.83830 0.06750 0.62279 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.87280 10.80550 0.06730 0.62283 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.34170 8.28750 0.05420 0.65400 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.71570 8.66180 0.05390 0.62227 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.04000 7.99000 0.05000 0.62578 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.35640 8.30470 0.05170 0.62254 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.78150 9.72100 0.06050 0.62236 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.64050 9.58080 0.05970 0.62312 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.04000 24.74000 0.30000 1.21261 德信中國精選成長基金 9.92000 9.77000 0.15000 1.53531 德信台灣主流中小基金 15.73000 15.36000 0.37000 2.40885 德信新興股票組合基金 10.05000 9.93000 0.12000 1.20846 德信萬保貨幣市場基金 11.94260 11.94240 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.75450 10.76460 -0.01010 -0.09383 德信數位時代基金 24.65000 24.33000 0.32000 1.31525 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.93230 9.95190 -0.01960 -0.19695 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.89600 9.91100 -0.01500 -0.15135 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67130 11.67110 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.25000 12.94000 0.31000 2.39567 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.70000 17.43000 0.27000 1.54905 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.48190 10.49020 -0.00830 -0.07912 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.13520 15.14730 -0.01210 -0.07988 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.09290 8.10980 -0.01690 -0.20839 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.86890 10.88540 -0.01650 -0.15158 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.28660 11.30400 -0.01740 -0.15393 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.10520 13.13260 -0.02740 -0.20864 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.49000 16.29000 0.20000 1.22775 摩根中小基金 19.13000 18.74000 0.39000 2.08111 摩根中國A股基金 11.60000 11.34000 0.26000 2.29277 摩根中國A股基金(美元) 9.07000 8.87000 0.20000 2.25479 摩根中國亮點基金 11.12000 10.78000 0.34000 3.15399 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.39080 10.31720 0.07360 0.71337 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.58770 11.49430 0.09340 0.81258 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.79020 8.72360 0.06660 0.76345 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.74270 11.65940 0.08330 0.71444 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.58230 13.47280 0.10950 0.81275 摩根台灣金磚基金-累積型 17.22000 17.01000 0.21000 1.23457 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.22000 17.01000 0.21000 1.23457 摩根台灣增長基金 45.45000 45.15000 0.30000 0.66445 摩根平衡基金 26.61000 26.59000 0.02000 0.07522 摩根全球α基金 18.30000 18.08000 0.22000 1.21681 摩根全球平衡基金 14.37260 14.29310 0.07950 0.55621 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.40320 9.36380 0.03940 0.42077 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.42630 10.37830 0.04800 0.46250 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.79910 9.75500 0.04410 0.45208 摩根多元入息成長基金-累積型 11.12620 11.07960 0.04660 0.42059 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.78970 9.74570 0.04400 0.45148 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.03100 9.95520 0.07580 0.76141 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.96030 12.86240 0.09790 0.76113 摩根亞洲基金 50.21000 48.96000 1.25000 2.55310 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.22370 8.24470 -0.02100 -0.25471 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.60270 9.62430 -0.02160 -0.22443 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.47980 8.49800 -0.01820 -0.21417 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.03290 12.06360 -0.03070 -0.25448 摩根東方內需機會基金 15.92000 15.52000 0.40000 2.57732 摩根東方科技基金 29.45000 28.39000 1.06000 3.73371 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.16000 9.04000 0.12000 1.32743 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.44000 9.31000 0.13000 1.39635 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.89000 8.76000 0.13000 1.48402 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.81000 10.67000 0.14000 1.31209 摩根金龍收成基金 18.17000 17.55000 0.62000 3.53276 摩根第一貨幣市場基金 15.08880 15.08870 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 12.93000 12.55000 0.38000 3.02789 摩根新金磚五國基金 10.71000 10.53000 0.18000 1.70940 摩根新絲路基金 8.77000 8.56000 0.21000 2.45327 摩根新興35基金 11.96000 11.74000 0.22000 1.87394 摩根新興日本基金 22.92000 22.41000 0.51000 2.27577 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.12150 7.13070 -0.00920 -0.12902 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.36850 9.37550 -0.00700 -0.07466 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.10070 9.10910 -0.00840 -0.09222 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.37880 10.39200 -0.01320 -0.12702 摩根新興科技基金 46.54000 45.69000 0.85000 1.86036 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.20660 8.21500 -0.00840 -0.10225 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.46280 10.47350 -0.01070 -0.10216 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.21990 8.17820 0.04170 0.50989 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.91240 8.86240 0.05000 0.56418 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.36880 8.32160 0.04720 0.56720 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.49330 9.44520 0.04810 0.50925 摩根龍揚基金 27.13000 26.18000 0.95000 3.62872 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.57000 10.50000 0.07000 0.66667 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293 摩根環球股票收益基金-累積型 11.04000 10.97000 0.07000 0.63810 摩根總收益組合基金-月配息型 9.21680 9.21950 -0.00270 -0.02929 摩根總收益組合基金-累積型 11.17320 11.17640 -0.00320 -0.02863 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 20.43000 20.21000 0.22000 1.08857 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61920 11.63300 -0.01380 -0.11863 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.83660 10.86220 -0.02560 -0.23568 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.87190 9.89920 -0.02730 -0.27578 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.99430 10.00620 -0.01190 -0.11893 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.37580 9.39790 -0.02210 -0.23516 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.53560 8.55930 -0.02370 -0.27689 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.88810 9.83160 0.05650 0.57468 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.98820 9.93660 0.05160 0.51929 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.36050 9.34850 0.01200 0.12836 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.54450 9.53750 0.00700 0.07339 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.08360 9.07200 0.01160 0.12787 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.26180 9.25500 0.00680 0.07347 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.87970 10.85650 0.02320 0.21370 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.64850 10.62590 0.02260 0.21269 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.89760 9.88190 0.01570 0.15888 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.26820 10.24630 0.02190 0.21374 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.03460 10.01330 0.02130 0.21272 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.32980 9.31490 0.01490 0.15996 聯邦金鑽平衡基金 19.83110 19.69780 0.13330 0.67673 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.94170 8.81860 0.12310 1.39591 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.27220 9.14950 0.12270 1.34106 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.92680 8.80380 0.12300 1.39712 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.25660 9.13410 0.12250 1.34113 聯邦貨幣市場基金 13.17350 13.17340 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 10.32000 10.19000 0.13000 1.27576 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.03530 16.04500 -0.00970 -0.06045 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.73110 11.62050 0.11060 0.95177 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.27050 11.17240 0.09810 0.87806 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.79810 10.70410 0.09400 0.87817 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71480 11.72560 -0.01080 -0.09211 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.99710 11.00660 -0.00950 -0.08631 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.36670 10.37620 -0.00950 -0.09156 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.51590 8.52320 -0.00730 -0.08565 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.43000 32.19000 0.24000 0.74557 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.82000 14.59000 0.23000 1.57642 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.70000 14.49000 0.21000 1.44928 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.76000 9.62000 0.14000 1.45530 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.38000 15.36000 0.02000 0.13021 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.12000 12.20000 -0.08000 -0.65574 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.77000 12.89000 -0.12000 -0.93095 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.99000 12.06000 -0.07000 -0.58043 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.69000 7.74000 -0.05000 -0.64599 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.64000 11.71000 -0.07000 -0.59778 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 13.90000 13.78000 0.12000 0.87083 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.31000 8.28000 0.03000 0.36232 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.21000 11.12000 0.09000 0.80935 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.91000 13.77000 0.14000 1.01670 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.36000 14.29000 0.07000 0.48985 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.29000 14.23000 0.06000 0.42164 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.32000 9.28000 0.04000 0.43103 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.80000 19.63000 0.17000 0.86602 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.93000 17.78000 0.15000 0.84364 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.40000 12.31000 0.09000 0.73111 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.72000 14.68000 0.04000 0.27248 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.45000 15.43000 0.02000 0.12962 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.52000 14.47000 0.05000 0.34554 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.68000 14.63000 0.05000 0.34176 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.03000 13.05000 -0.02000 -0.15326 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.89000 8.90000 -0.01000 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聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.35290 7.41470 -0.06180 -0.83348 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.62000 13.73000 -0.11000 -0.80117 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.67000 13.75000 -0.08000 -0.58182 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 18.77000 18.55000 0.22000 1.18598 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.27000 10.09000 0.18000 1.78394 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.65000 10.47000 0.18000 1.71920 瀚亞巴西基金 5.40000 5.37000 0.03000 0.55866 瀚亞外銷基金 37.35000 37.15000 0.20000 0.53836 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.49000 11.38000 0.11000 0.96661 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.76000 10.68000 0.08000 0.74906 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.07000 9.01000 0.06000 0.66593 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.64000 9.56000 0.08000 0.83682 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.16000 9.09000 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0.20305 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.50000 11.54000 -0.04000 -0.34662 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.16000 10.93000 0.23000 2.10430 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.85000 9.66000 0.19000 1.96687 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.95000 13.69000 0.26000 1.89920 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.81000 8.63000 0.18000 2.08575 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.42000 8.26000 0.16000 1.93705 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.47000 8.32000 0.15000 1.80288 瀚亞亞太基礎建設基金 11.11000 10.96000 0.15000 1.36861 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.50740 11.41060 0.09680 0.84833 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.24540 13.15010 0.09530 0.72471 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.40400 10.32600 0.07800 0.75537 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.23510 10.16290 0.07220 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