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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/11/01  107/10/31  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.61370   10.61230   0.00140    0.01319
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.79520    9.81640  -0.02120   -0.21597
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.79790    9.81920  -0.02130   -0.21692
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.77270    9.78700  -0.01430   -0.14611
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.77280    9.78710  -0.01430   -0.14611
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    20.49000   19.95000   0.54000    2.70677
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         20.27000   19.35000   0.92000    4.75452
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.12670    9.14160  -0.01490   -0.16299
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.43430    9.44860  -0.01430   -0.15135
中國信託台灣活力基金                                               12.44000   12.29000   0.15000    1.22050
中國信託台灣優勢基金                                               14.53000   14.32000   0.21000    1.46648
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                  9.97000   10.03000  -0.06000   -0.59821
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.45000    9.52000  -0.07000   -0.73529
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.79000    8.85000  -0.06000   -0.67797
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.16000    9.22000  -0.06000   -0.65076
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.39000    8.18000   0.21000    2.56724
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.97000    8.75000   0.22000    2.51429
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.90180    9.89710   0.00470    0.04749
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.18870    9.18430   0.00440    0.04791
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.23660   10.22660   0.01000    0.09778
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.46160    9.45240   0.00920    0.09733
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.24510   10.13130   0.11380    1.12325
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.87670    8.77810   0.09860    1.12325
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.49050   10.45760   0.03290    0.31460
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.38630    9.35680   0.02950    0.31528
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.06000    9.93000   0.13000    1.30916
中國信託智能運動基金-美元                                           9.73000    9.60000   0.13000    1.35417
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.82000    8.59000   0.23000    2.67753
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.66000    8.43000   0.23000    2.72835
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99560   10.99550   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.36240    9.37680  -0.01440   -0.15357
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.93980    8.95360  -0.01380   -0.15413
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.50110    9.51260  -0.01150   -0.12089
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.06720    9.07810  -0.01090   -0.12007
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.78000   10.70000   0.08000    0.74766
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.39000   10.31000   0.08000    0.77595
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.87000   10.79000   0.08000    0.74143
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.54000   10.47000   0.07000    0.66858
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元大2001基金                                                       52.79000   52.52000   0.27000    0.51409
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.66690   38.90860  -0.24170   -0.62120
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.21420   37.28560  -0.07140   -0.19149
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.02000   16.78000   0.24000    1.43027
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.47450   11.47340   0.00110    0.00959
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.47930   10.49180  -0.01250   -0.11914
元大上證50基金                                                     27.69000   27.57000   0.12000    0.43526
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.02000    9.87000   0.15000    1.51976
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.84000    8.72000   0.12000    1.37615
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.62000   12.43000   0.19000    1.52856
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.65600   11.49300   0.16300    1.41825
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.80000   15.58800   0.21200    1.36002
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.54000    9.42500   0.11500    1.22016
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.08900    8.99100   0.09800    1.08998
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.81000    2.77000   0.04000    1.44404
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.42000   12.30000   0.12000    0.97561
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.42870   45.49110  -0.06240   -0.13717
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.48550   10.47970   0.00580    0.05535
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.66960    9.66440   0.00520    0.05381
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.55520    9.56230  -0.00710   -0.07425
元大巴西指數基金                                                    6.52100    6.52800  -0.00700   -0.10723
元大巴菲特基金                                                     24.22000   24.19000   0.03000    0.12402
元大日經225基金                                                    27.33000   27.62000  -0.29000   -1.04996
元大台商收成基金                                                   21.24000   20.95000   0.29000    1.38425
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.25000   13.34000  -0.09000   -0.67466
元大台灣50單日正向2倍基金                                          32.41000   31.99000   0.42000    1.31291
元大台灣中型100基金                                                29.14000   28.68000   0.46000    1.60391
元大台灣加權股價指數基金                                           23.21300   23.09000   0.12300    0.53270
元大台灣卓越50基金                                                 78.44000   78.26000   0.18000    0.23000
元大台灣金融基金                                                   17.31000   17.41000  -0.10000   -0.57438
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.28000   29.16000   0.12000    0.41152
元大台灣高股息基金                                                 24.04000   23.83000   0.21000    0.88124
元大台灣電子科技基金                                               32.64000   32.33000   0.31000    0.95886
元大全球ETF成長組合基金                                            10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.27000   14.21000   0.06000    0.42224
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.97000   13.16000  -0.19000   -1.44377
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.05000    9.18000  -0.13000   -1.41612
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.86000   13.03000  -0.17000   -1.30468
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.91000   12.07500  -0.16500   -1.36646
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.38000    8.21000   0.17000    2.07065
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.36000    6.23000   0.13000    2.08668
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.82000    7.81000   0.01000    0.12804
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.11000    6.10000   0.01000    0.16393
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.13300    9.06200   0.07100    0.78349
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.27000   10.20000   0.07000    0.68627
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.09000    9.02000   0.07000    0.77605
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.39000   12.22000   0.17000    1.39116
元大全球農業商機基金                                               16.70000   16.74000  -0.04000   -0.23895
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    8.27200    8.12600   0.14600    1.79670
元大印度指數基金                                                    8.83200    8.68600   0.14600    1.68087
元大印度基金                                                       11.32000   11.19000   0.13000    1.16175
元大多多基金                                                       15.34000   15.15000   0.19000    1.25413
元大多福基金                                                       46.70000   46.33000   0.37000    0.79862
元大亞太成長基金                                                    8.60000    8.52000   0.08000    0.93897
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.40880    8.40600   0.00280    0.03331
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.88450    6.88220   0.00230    0.03342
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.98800    8.88400   0.10400    1.17064
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.47000    9.36000   0.11000    1.17521
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.22000    9.12000   0.10000    1.09649
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.47000    9.36000   0.11000    1.17521
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.76000    9.60200   0.15800    1.64549
元大卓越基金                                                       40.91000   40.84000   0.07000    0.17140
元大店頭基金                                                        6.93000    6.79000   0.14000    2.06186
元大泛歐成長基金                                                    8.76000    8.68000   0.08000    0.92166
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.30540   10.30480   0.00060    0.00582
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.66530    9.67790  -0.01260   -0.13019
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.87530   31.91010  -0.03480   -0.10906
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.18050   36.49630  -0.31580   -0.86529
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        20.11900   19.96490   0.15410    0.77185
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        16.95820   17.23520  -0.27700   -1.60718
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.67050   38.82830  -0.15780   -0.40640
元大高科技基金                                                     16.77000   16.56000   0.21000    1.26812
元大得利貨幣市場基金                                               16.26780   16.26760   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99190   11.99180   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     10.31000    9.87000   0.44000    4.45795
元大華夏中小基金                                                    6.23000    6.12000   0.11000    1.79739
元大新中國基金-人民幣                                               8.31000    8.18000   0.13000    1.58924
元大新中國基金-美元                                                 7.68100    7.57200   0.10900    1.43951
元大新中國基金-新台幣                                               7.68000    7.58000   0.10000    1.31926
元大新主流基金                                                     21.01000   20.76000   0.25000    1.20424
元大新東協平衡基金-美元                                             8.87800    8.79300   0.08500    0.96668
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.69000    8.61000   0.08000    0.92915
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.74710    9.71780   0.02930    0.30151
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       8.90120    8.88110   0.02010    0.22632
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.69400    9.67740   0.01660    0.17153
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.35250    8.33810   0.01440    0.17270
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.70230    9.71550  -0.01320   -0.13587
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.25150    9.26410  -0.01260   -0.13601
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.89210    9.91110  -0.01900   -0.19170
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.43650    9.45460  -0.01810   -0.19144
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.42310    9.43820  -0.01510   -0.15999
元大新興亞洲基金                                                   10.33000   10.11000   0.22000    2.17606
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.55670    8.57570  -0.01900   -0.22156
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.23160    8.24990  -0.01830   -0.22182
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.82990    8.85430  -0.02440   -0.27557
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.49800    8.52150  -0.02350   -0.27577
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11410   15.11390   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.60000   32.35000   0.25000    0.77280
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.84000    8.95000  -0.11000   -1.22905
元大實質多重資產基金-美元                                           8.02400    8.12800  -0.10400   -1.27953
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.50000    8.61000  -0.11000   -1.27758
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.83000   15.87000  -0.04000   -0.25205
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.70000   12.68000   0.02000    0.15773
元大摩臺基金                                                       36.11000   35.99000   0.12000    0.33343
元大標普500基金                                                    25.30000   25.04000   0.26000    1.03834
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.62000   13.75000  -0.13000   -0.94545
元大標普500單日正向2倍基金                                         31.17000   30.59000   0.58000    1.89604
元大標智滬深300基金                                                15.06000   15.01000   0.05000    0.33311
元大歐洲50基金                                                     22.96000   22.61000   0.35000    1.54799
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.42040    9.34800   0.07240    0.77450
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.20790   10.20750   0.00040    0.00392
元大績效基金                                                       43.93000   43.35000   0.58000    1.33795
元大韓國KOSPI200基金                                               19.76000   19.83000  -0.07000   -0.35300
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.86000   13.89000  -0.03000   -0.21598
日盛上選基金                                                       28.44000   28.33000   0.11000    0.38828
日盛小而美基金                                                     15.66000   15.47000   0.19000    1.22818
日盛中國內需動力基金                                                8.40000    8.22000   0.18000    2.18978
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.65150   11.67070  -0.01920   -0.16451
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.67190    9.68790  -0.01600   -0.16515
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.58370   11.61340  -0.02970   -0.25574
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.61040    9.63500  -0.02460   -0.25532
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.50610   10.53650  -0.03040   -0.28852
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.70060    8.72590  -0.02530   -0.28994
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.15000    8.97000   0.18000    2.00669
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.58000    8.42000   0.16000    1.90024
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.90000    8.74000   0.16000    1.83066
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.78000    9.70000   0.08000    0.82474
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.52000    9.45000   0.07000    0.74074
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.62000    9.55000   0.07000    0.73298
日盛日盛基金                                                       11.83000   11.81000   0.02000    0.16935
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.25000    9.21000   0.04000    0.43431
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.23000    9.20000   0.03000    0.32609
日盛全球抗暖化基金                                                  9.97000    9.83000   0.14000    1.42421
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.98470    9.96880   0.01590    0.15950
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.28110    9.26630   0.01480    0.15972
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.81440    9.80250   0.01190    0.12140
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.12410    9.11300   0.01110    0.12180
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.39200    2.39440  -0.00240   -0.10023
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64290    1.64460  -0.00170   -0.10337
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.35900    0.35960  -0.00060   -0.16685
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24730    0.24780  -0.00050   -0.20178
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.92880   11.95600  -0.02720   -0.22750
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.08570    8.10420  -0.01850   -0.22828
日盛亞洲機會基金                                                    6.12000    5.98000   0.14000    2.34114
日盛首選基金                                                       14.77000   14.68000   0.09000    0.61308
日盛高科技基金                                                     15.42000   15.22000   0.20000    1.31406
日盛貨幣市場基金                                                   14.78220   14.78200   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.60000   34.49000   0.11000    0.31893
日盛精選五虎基金                                                   32.95000   32.86000   0.09000    0.27389
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49650   13.49630   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 24.58000   23.78000   0.80000    3.36417
台新MSCI中國基金                                                   17.91000   17.41000   0.50000    2.87191
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.36000   19.49000  -0.13000   -0.66701
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.35000   18.11000   0.24000    1.32523
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17370   14.17350   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.55490   10.55030   0.00460    0.04360
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.47490   10.47810  -0.00320   -0.03054
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.09960   10.10830  -0.00870   -0.08607
台新中國通基金                                                     34.96000   34.15000   0.81000    2.37189
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.41960    0.41180   0.00780    1.89412
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              12.97400   12.73900   0.23500    1.84473
台新中國精選中小基金-美元                                           0.27580    0.27080   0.00500    1.84638
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.55000    8.40000   0.15000    1.78571
台新主流基金                                                       19.44000   18.74000   0.70000    3.73533
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.68000   19.93000  -0.25000   -1.25439
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.63960    0.64720  -0.00760   -1.17429
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.53000   14.71000  -0.18000   -1.22366
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.47090    0.47650  -0.00560   -1.17524
台新台灣中小基金                                                   27.50000   26.85000   0.65000    2.42086
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.66250    9.69560  -0.03310   -0.34139
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.83190    8.87330  -0.04140   -0.46657
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.35000    8.39000  -0.04000   -0.47676
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                 9.92700    9.97350  -0.04650   -0.46624
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.40000    9.45000  -0.05000   -0.52910
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.78050    9.70890   0.07160    0.73747
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.39000    9.33000   0.06000    0.64309
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.62650   10.54880   0.07770    0.73658
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.20000   10.13000   0.07000    0.69102
台新印度基金                                                       13.12000   13.01000   0.11000    0.84550
台新亞美短期債券基金                                               10.84650   10.86110  -0.01460   -0.13442
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.37540    8.38980  -0.01440   -0.17164
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27600    0.27630  -0.00030   -0.10858
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.75630   11.77650  -0.02020   -0.17153
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38200    0.38240  -0.00040   -0.10460
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09870   11.09860   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 26.99410   26.65810   0.33600    1.26040
台新智慧生活基金-美元                                               9.40440    9.21600   0.18840    2.04427
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.71000    9.52000   0.19000    1.99580
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.11820    8.13980  -0.02160   -0.26536
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.33370    8.36050  -0.02680   -0.32055
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.81510    8.83860  -0.02350   -0.26588
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.05710    9.08620  -0.02910   -0.32027
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.35740   10.38890  -0.03150   -0.30321
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.32970    0.33050  -0.00080   -0.24206
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.65320    7.67650  -0.02330   -0.30352
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25660    0.25720  -0.00060   -0.23328
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.27000    5.21000   0.06000    1.15163
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.42000   20.48000  -0.06000   -0.29297
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.58500   10.59700  -0.01200   -0.11324
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             14.53000   14.12000   0.41000    2.90368
未來資產亞洲新富基金                                               17.43000   17.06000   0.37000    2.16882
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57650   12.57640   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                  9.80000    9.73000   0.07000    0.71942
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.15590   11.15500   0.00090    0.00807
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.83350    9.85060  -0.01710   -0.17359
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.11630    9.10760   0.00870    0.09552
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.43380   10.42390   0.00990    0.09497
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.61790    7.62380  -0.00590   -0.07739
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.77920    8.78650  -0.00730   -0.08308
永豐中小基金                                                       46.88000   46.14000   0.74000    1.60381
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.71480    1.72100  -0.00620   -0.36026
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.29230    2.30050  -0.00820   -0.35644
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.72190    7.76380  -0.04190   -0.53968
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.01470   10.06910  -0.05440   -0.54027
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.06000    3.99000   0.07000    1.75439
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.03000   17.75000   0.28000    1.57746
永豐主流品牌基金                                                   16.61000   16.32000   0.29000    1.77696
永豐永豐基金                                                       31.26000   30.84000   0.42000    1.36187
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.31100    9.26930   0.04170    0.44987
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.45640    9.41410   0.04230    0.44933
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.23340    9.19500   0.03840    0.41762
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.37940    9.33980   0.03960    0.42399
永豐亞洲民生消費基金                                               10.20000   10.11000   0.09000    0.89021
永豐南非幣2021保本基金                                             13.12730   13.12920  -0.00190   -0.01447
永豐高科技基金                                                     20.83000   20.63000   0.20000    0.96946
永豐貨幣市場基金                                                   13.89340   13.89320   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11650    2.11510   0.00140    0.06619
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.52210    2.52040   0.00170    0.06745
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.66880    7.67780  -0.00900   -0.11722
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.38040   10.39260  -0.01220   -0.11739
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.90440    6.91470  -0.01030   -0.14896
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.72110   10.73710  -0.01600   -0.14902
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.07000    8.96000   0.11000    1.22768
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.06000    6.98000   0.08000    1.14613
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.29000   16.13000   0.16000    0.99194
永豐臺灣加權ETF基金                                                49.14000   48.87000   0.27000    0.55249
永豐領航科技基金                                                   34.05000   33.56000   0.49000    1.46007
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    10.91000   10.71000   0.20000    1.86741
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.54000   10.34000   0.20000    1.93424
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.41000    9.28000   0.13000    1.40086
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.32000    9.17000   0.15000    1.63577
永豐趨勢平衡基金                                                   37.86000   36.99000   0.87000    2.35199
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.64540   11.64440   0.00100    0.00859
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.39090    9.41060  -0.01970   -0.20934
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.73120    9.75150  -0.02030   -0.20817
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.42490    9.43900  -0.01410   -0.14938
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.65670    9.67110  -0.01440   -0.14890
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.40470    9.42330  -0.01860   -0.19738
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.87100    9.89050  -0.01950   -0.19716
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.39850    9.41130  -0.01280   -0.13601
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.71100    9.72410  -0.01310   -0.13472
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.04000    9.90000   0.14000    1.41414
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.73000    8.62000   0.11000    1.27610
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.32000    9.20000   0.12000    1.30435
兆豐國際中小基金                                                   13.08000   12.90000   0.18000    1.39535
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.69000   12.41000   0.28000    2.25624
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.60000   16.25000   0.35000    2.15385
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.45000   16.10000   0.35000    2.17391
兆豐國際生命科學基金                                               15.19000   14.98000   0.21000    1.40187
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.99320    9.95060   0.04260    0.42811
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.18550   10.13850   0.04700    0.46358
兆豐國際全球基金                                                   29.88000   29.42000   0.46000    1.56356
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.31110   10.31060   0.00050    0.00485
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.12830   10.14150  -0.01320   -0.13016
兆豐國際國民基金                                                   19.29000   19.04000   0.25000    1.31303
兆豐國際第一基金                                                   11.46000   11.34000   0.12000    1.05820
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.82450    9.85970  -0.03520   -0.35701
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.73710    7.76480  -0.02770   -0.35674
兆豐國際萬全基金                                                   18.54000   18.42000   0.12000    0.65147
兆豐國際電子基金                                                   22.38000   22.10000   0.28000    1.26697
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.68000   20.68000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.65000   17.76000  -0.11000   -0.61937
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.82000   30.63000   0.19000    0.62031
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51260   12.51250   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.85160    9.86550  -0.01390   -0.14090
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.80950    9.82480  -0.01530   -0.15573
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.83790    9.85130  -0.01340   -0.13602
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.85320    9.86700  -0.01380   -0.13986
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.81660    9.83200  -0.01540   -0.15663
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.83690    9.85030  -0.01340   -0.13604
合庫台灣基金                                                        9.70000    9.60000   0.10000    1.04167
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.01130   10.99680   0.01450    0.13186
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.84370   11.82490   0.01880    0.15899
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.59990   10.58190   0.01800    0.17010
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.34910   11.33110   0.01800    0.15885
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.97860    7.96810   0.01050    0.13178
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.26690    9.25210   0.01480    0.15996
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.83650    8.82160   0.01490    0.16890
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.72910    8.71520   0.01390    0.15949
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.08280    9.06740   0.01540    0.16984
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.26000   10.20000   0.06000    0.58824
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.96000   10.89000   0.07000    0.64279
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.39000    9.34000   0.05000    0.53533
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.19000   10.13000   0.06000    0.59230
合庫全球新興市場基金                                                8.51000    8.38000   0.13000    1.55131
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.86000    8.84000   0.02000    0.22624
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
合庫貨幣市場基金                                                   10.13800   10.13790   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.29190    9.30440  -0.01250   -0.13435
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.53870    9.54990  -0.01120   -0.11728
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.85440    9.86880  -0.01440   -0.14591
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.24290   11.25680  -0.01390   -0.12348
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.48110   13.49310  -0.01200   -0.08893
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.53270    8.54410  -0.01140   -0.13343
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.20630    9.21710  -0.01080   -0.11717
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.68390    7.69520  -0.01130   -0.14684
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.51110    8.52150  -0.01040   -0.12204
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.93370    9.94260  -0.00890   -0.08951
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.79000    9.72000   0.07000    0.72016
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.73000    9.66000   0.07000    0.72464
安本標準兩岸價值基金                                                9.56000    9.24000   0.32000    3.46320
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.71000    9.67000   0.04000    0.41365
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.03830   11.03720   0.00110    0.00997
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.81180    9.81970  -0.00790   -0.08045
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.70790    9.72110  -0.01320   -0.13579
安聯中國東協基金                                                   14.20000   13.89000   0.31000    2.23182
安聯中國策略基金-美元                                               9.32000    9.16000   0.16000    1.74672
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.12000   11.92000   0.20000    1.67785
安聯中華新思路基金-人民幣                                          11.74000   11.37000   0.37000    3.25418
安聯中華新思路基金-美元                                            10.77000   10.44000   0.33000    3.16092
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.15000    9.84000   0.31000    3.15041
安聯台灣大壩基金                                                   24.47000   24.17000   0.30000    1.24121
安聯台灣科技基金                                                   38.84000   38.14000   0.70000    1.83534
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50190   12.50170   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   26.39000   25.99000   0.40000    1.53905
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.05520   10.06670  -0.01150   -0.11424
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.92230   14.94210  -0.01980   -0.13251
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.48470    9.49730  -0.01260   -0.13267
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.78000   10.69000   0.09000    0.84191
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.10000   11.01000   0.09000    0.81744
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.27580   12.28800  -0.01220   -0.09928
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.05770   10.06720  -0.00950   -0.09437
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.10930   12.12190  -0.01260   -0.10394
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.29800    9.30680  -0.00880   -0.09455
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.16100    9.16970  -0.00870   -0.09488
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.81840    8.82750  -0.00910   -0.10309
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.86000   10.81000   0.05000    0.46253
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.82000   10.78000   0.04000    0.37106
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.62000   10.56000   0.06000    0.56818
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.17000    9.13000   0.04000    0.43812
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.79000   10.73000   0.06000    0.55918
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.36000   10.31000   0.05000    0.48497
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.56000    9.51000   0.05000    0.52576
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.19000    9.15000   0.04000    0.43716
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.97790   11.98460  -0.00670   -0.05591
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.86590   10.87280  -0.00690   -0.06346
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.52740   10.53470  -0.00730   -0.06929
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.70180    8.70820  -0.00640   -0.07349
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.49990    8.50530  -0.00540   -0.06349
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.21030    8.21600  -0.00570   -0.06938
安聯全球人口趨勢基金                                               11.05000   10.93000   0.12000    1.09790
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.99000    8.92000   0.07000    0.78475
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.98000   33.73000   0.25000    0.74118
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.03000    7.94000   0.09000    1.13350
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.91720   11.92630  -0.00910   -0.07630
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.27300   10.28090  -0.00790   -0.07684
安聯全球新興市場基金                                               15.96000   15.68000   0.28000    1.78571
安聯全球農金趨勢基金                                                9.36000    9.26000   0.10000    1.07991
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.20000    8.06000   0.14000    1.73697
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.08000    9.98000   0.10000    1.00200
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.86000    9.76000   0.10000    1.02459
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.69000    9.60000   0.09000    0.93750
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.61000    9.52000   0.09000    0.94538
安聯亞洲動態策略基金                                               20.10000   19.73000   0.37000    1.87532
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.08790   10.09170  -0.00380   -0.03765
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.79150    9.79530  -0.00380   -0.03879
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.93840   82.10380  -0.16540   -0.20145
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.07680   12.10340  -0.02660   -0.21977
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.80250   63.92970  -0.12720   -0.19897
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.32440    9.34490  -0.02050   -0.21937
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58110    2.58130  -0.00020   -0.00775
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.33400   10.34330  -0.00930   -0.08991
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19330    2.19350  -0.00020   -0.00912
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.54060    8.54840  -0.00780   -0.09125
宏利台灣動力基金                                                   27.18000   27.13000   0.05000    0.18430
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.66450    9.59160   0.07290    0.76004
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.51600    9.44910   0.06690    0.70800
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.55120    7.49410   0.05710    0.76193
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.55100    7.49720   0.05380    0.71760
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.51000   10.41000   0.10000    0.96061
宏利全球債券組合基金                                               12.86700   12.88740  -0.02040   -0.15829
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.75830    2.75980  -0.00150   -0.05435
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.59470   11.60310  -0.00840   -0.07239
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.55360    8.55990  -0.00630   -0.07360
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.44130    2.44130   0.00000    0.00000
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.83880   10.84940  -0.01060   -0.09770
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.05690    3.01920   0.03770    1.24868
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.49420    0.48800   0.00620    1.27049
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.31000   14.13000   0.18000    1.27389
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.69700   11.66810   0.02890    0.24768
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.37170   10.33870   0.03300    0.31919
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.03530   10.01320   0.02210    0.22071
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.75430    8.73480   0.01950    0.22324
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.35960    8.33890   0.02070    0.24823
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.27630    8.25790   0.01840    0.22282
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.22700    8.20680   0.02020    0.24614
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73550    2.73790  -0.00240   -0.08766
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39640    0.39670  -0.00030   -0.07562
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.04310   12.05740  -0.01430   -0.11860
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90210    0.90300  -0.00090   -0.09967
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.24270    7.25110  -0.00840   -0.11584
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.00640    2.00810  -0.00170   -0.08466
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28820    0.28850  -0.00030   -0.10399
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.86400    8.87420  -0.01020   -0.11494
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32100    0.32120  -0.00020   -0.06227
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65010   13.65000   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.26000    2.21000   0.05000    2.26244
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.33000   10.09000   0.24000    2.37859
宏利臺灣股息收益基金                                               23.38000   23.27000   0.11000    0.47271
宏利澳幣保本基金                                                   12.24290   12.24230   0.00060    0.00490
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.86000   10.73000   0.13000    1.21156
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.29000   10.18000   0.11000    1.08055
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.38000    9.29000   0.09000    0.96878
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.17000   10.99000   0.18000    1.63785
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.02240   10.08400  -0.06160   -0.61087
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.15750    9.22170  -0.06420   -0.69618
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.64950    8.71370  -0.06420   -0.73677
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.44890   10.46950  -0.02060   -0.19676
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.95000    8.97000  -0.02000   -0.22297
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.62000    9.57000   0.05000    0.52247
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.47000    9.39000   0.08000    0.85197
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.26000    9.14000   0.12000    1.31291
貝萊德新台幣基金                                                   12.94000   12.93990   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.57000   23.24000   0.33000    1.41997
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26900   11.26940  -0.00040   -0.00355
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.82880    9.83900  -0.01020   -0.10367
保德信大中華基金-人民幣                                             8.68000    8.49000   0.19000    2.23793
保德信大中華基金-美元                                               8.44000    8.26000   0.18000    2.17918
保德信大中華基金-新台幣                                            25.23000   24.71000   0.52000    2.10441
保德信中小型股基金                                                 37.04000   36.00000   1.04000    2.88889
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.86000    7.74000   0.12000    1.55039
保德信中國中小基金-美元                                             7.47000    7.36000   0.11000    1.49457
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.24000    7.14000   0.10000    1.40056
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.80460    8.77270   0.03190    0.36363
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.89170    8.85940   0.03230    0.36458
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.93970    8.90580   0.03390    0.38065
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.70090    9.66410   0.03680    0.38079
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.07000    7.97000   0.10000    1.25471
保德信中國品牌基金-美元                                             8.10000    7.99000   0.11000    1.37672
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.76000    8.63000   0.13000    1.50637
保德信台商全方位基金                                               30.81000   30.49000   0.32000    1.04952
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.19000   26.91000   0.28000    1.04051
保德信全球消費商機基金                                             17.74000   17.54000   0.20000    1.14025
保德信全球基礎建設基金                                             11.74000   11.72000   0.02000    0.17065
保德信全球資源基金                                                  7.52000    7.42000   0.10000    1.34771
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.90000    9.83000   0.07000    0.71211
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.95000   32.74000   0.21000    0.64142
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                                9.93800    9.96830  -0.03030   -0.30396
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                  9.93800    9.96830  -0.03030   -0.30396
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                              9.95350    9.98920  -0.03570   -0.35739
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                                9.95350    9.98920  -0.03570   -0.35739
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.44630    9.43790   0.00840    0.08900
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.30310   10.29400   0.00910    0.08840
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.00650    9.00350   0.00300    0.03332
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.80710    9.80390   0.00320    0.03264
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.02800    8.03430  -0.00630   -0.07841
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.67590   10.68440  -0.00850   -0.07956
保德信亞太基金                                                     19.23000   18.85000   0.38000    2.01592
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.31950    8.34100  -0.02150   -0.25776
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.11500   11.14380  -0.02880   -0.25844
保德信店頭市場基金                                                 26.39000   25.50000   0.89000    3.49020
保德信拉丁美洲基金                                                  7.07000    7.04000   0.03000    0.42614
保德信金平衡基金                                                   28.27000   28.26000   0.01000    0.03539
保德信金滿意基金                                                   38.34000   37.64000   0.70000    1.85972
保德信科技島基金                                                   23.10000   22.61000   0.49000    2.16718
保德信高成長基金                                                   84.29000   83.56000   0.73000    0.87362
保德信第一基金                                                     22.80000   22.61000   0.19000    0.84034
保德信貨幣市場基金                                                 15.78180   15.78160   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.18090   10.14890   0.03200    0.31531
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.39350   10.36650   0.02700    0.26045
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.44210   10.42450   0.01760    0.16883
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.98140    9.97000   0.01140    0.11434
保德信新世紀基金                                                    9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.89220    7.89780  -0.00560   -0.07091
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.78680   10.79430  -0.00750   -0.06948
保德信新興趨勢組合基金                                             10.13000   10.02000   0.11000    1.09780
保德信瑞騰基金                                                     15.55310   15.55310   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                                  9.75000    9.67000   0.08000    0.82730
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.68080    9.69170  -0.01090   -0.11247
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.98840    9.99960  -0.01120   -0.11200
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.65120    9.66540  -0.01420   -0.14692
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.80960    9.82500  -0.01540   -0.15674
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.72900    9.74670  -0.01770   -0.18160
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.88180    9.90000  -0.01820   -0.18384
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.61600    9.63080  -0.01480   -0.15367
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.73800    9.75300  -0.01500   -0.15380
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.05420   10.07370  -0.01950   -0.19357
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98670   10.01000  -0.02330   -0.23277
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.98680   10.01000  -0.02320   -0.23177
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.92730    9.94550  -0.01820   -0.18300
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.92730    9.94550  -0.01820   -0.18300
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.89390    9.91290  -0.01900   -0.19167
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.09340   10.11250  -0.01910   -0.18888
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.80490    9.82070  -0.01580   -0.16088
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.90070    9.91670  -0.01600   -0.16134
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.55420    9.57310  -0.01890   -0.19743
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.38930    9.40560  -0.01630   -0.17330
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98200   10.00630  -0.02430   -0.24285
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.97800   10.00230  -0.02430   -0.24294
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.08730   10.10440  -0.01710   -0.16923
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.15960   10.17690  -0.01730   -0.16999
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.99820   10.01810  -0.01990   -0.19864
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.99860   10.01860  -0.02000   -0.19963
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.93100    1.93560  -0.00460   -0.23765
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.65710    2.66360  -0.00650   -0.24403
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28750    0.28830  -0.00080   -0.27749
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.42880    0.43000  -0.00120   -0.27907
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.24010    8.26500  -0.02490   -0.30127
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.54410   11.58030  -0.03620   -0.31260
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.39870    9.41250  -0.01380   -0.14661
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.57890   11.59510  -0.01620   -0.13971
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.41340    8.42750  -0.01410   -0.16731
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.39960   10.41700  -0.01740   -0.16703
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.12460   10.13950  -0.01490   -0.14695
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.05180   10.07060  -0.01880   -0.18668
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.04710   10.05240  -0.00530   -0.05272
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.68220   10.68780  -0.00560   -0.05240
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.98140    9.99010  -0.00870   -0.08709
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.70580    9.71060  -0.00480   -0.04943
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08920   10.09420  -0.00500   -0.04953
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.72030    9.72810  -0.00780   -0.08018
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.95940    9.96800  -0.00860   -0.08628
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.48640   10.47320   0.01320    0.12604
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.08760    6.08620   0.00140    0.02300
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.57260   10.57010   0.00250    0.02365
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65390   11.65390   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.35000   16.16000   0.19000    1.17574
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3740.09000 3697.05000  43.04000    1.16417
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.78690    9.70680   0.08010    0.82519
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.71410   10.62340   0.09070    0.85378
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                        9.97940    9.89330   0.08610    0.87029
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.65640    8.58560   0.07080    0.82464
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.00200    8.92570   0.07630    0.85483
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.83180    8.75560   0.07620    0.87030
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.92440    9.84320   0.08120    0.82493
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.38760   10.29960   0.08800    0.85440
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.33530   10.24610   0.08920    0.87058
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.19000    6.10000   0.09000    1.47541
柏瑞巨人基金                                                       11.57000   11.56000   0.01000    0.08651
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66250   13.66240   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.23000   15.02000   0.21000    1.39814
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.38550   13.37700   0.00850    0.06354
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.75060   11.74170   0.00890    0.07580
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.33960   12.32760   0.01200    0.09734
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.69000    8.68450   0.00550    0.06333
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.67380    6.66960   0.00420    0.06297
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.59280    8.58630   0.00650    0.07570
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.36390    8.35370   0.01020    0.12210
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.55320   10.54290   0.01030    0.09770
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.20830    8.20020   0.00810    0.09878
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.92490   11.91590   0.00900    0.07553
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.59630   11.58890   0.00740    0.06385
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.86610   11.85160   0.01450    0.12235
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.23290   11.22200   0.01090    0.09713
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.84460    8.83900   0.00560    0.06336
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.60170    9.59440   0.00730    0.07609
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.55950    9.54790   0.01160    0.12149
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.38540    9.37620   0.00920    0.09812
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.26700    9.25780   0.00920    0.09938
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.12920   10.11780   0.01140    0.11267
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.99540    9.98160   0.01380    0.13825
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.85570    9.84120   0.01450    0.14734
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.93600    9.92120   0.01480    0.14918
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.78800    9.77700   0.01100    0.11251
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.56620    9.55290   0.01330    0.13922
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.51810    9.50400   0.01410    0.14836
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.59930    9.58500   0.01430    0.14919
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.11020   10.09890   0.01130    0.11189
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.99540    9.98160   0.01380    0.13825
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.85570    9.84120   0.01450    0.14734
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.93610    9.92120   0.01490    0.15018
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.78800    9.77700   0.01100    0.11251
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.56630    9.55310   0.01320    0.13818
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.51810    9.50400   0.01410    0.14836
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.59940    9.58510   0.01430    0.14919
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.60760   10.63730  -0.02970   -0.27921
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.80560   11.83520  -0.02960   -0.25010
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.17900   11.20660  -0.02760   -0.24628
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.90060    8.92550  -0.02490   -0.27898
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.58120    9.60530  -0.02410   -0.25090
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.43560    9.45890  -0.02330   -0.24633
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.32190   10.35080  -0.02890   -0.27921
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              10.99250   11.02010  -0.02760   -0.25045
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.80000   10.82680  -0.02680   -0.24753
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.90080    8.92570  -0.02490   -0.27897
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.58160    9.60570  -0.02410   -0.25089
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.43610    9.45940  -0.02330   -0.24632
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           11.80000   11.65000   0.15000    1.28755
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.52000   12.36000   0.16000    1.29450
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.21000    8.10000   0.11000    1.35802
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.74000    7.64000   0.10000    1.30890
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.53000    8.42000   0.11000    1.30641
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.22000   10.09000   0.13000    1.28840
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.22000   10.08000   0.14000    1.38889
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.43000   10.29000   0.14000    1.36054
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.84000   11.61000   0.23000    1.98105
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.02000   11.80000   0.22000    1.86441
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.26870   11.29110  -0.02240   -0.19839
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.33940    7.35390  -0.01450   -0.19717
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.32860   11.34790  -0.01930   -0.17008
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.99060   11.00700  -0.01640   -0.14900
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.10030   10.11400  -0.01370   -0.13546
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.22930    8.24340  -0.01410   -0.17105
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.23280    9.24660  -0.01380   -0.14924
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.26110    9.27370  -0.01260   -0.13587
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.57250   10.58820  -0.01570   -0.14828
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.94840    9.96540  -0.01700   -0.17059
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.08330   10.09700  -0.01370   -0.13568
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.56510    9.57940  -0.01430   -0.14928
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.89170    8.90690  -0.01520   -0.17065
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.82940    8.83870  -0.00930   -0.10522
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.28510    9.29770  -0.01260   -0.13552
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.74100   11.76560  -0.02460   -0.20908
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.19680   11.21760  -0.02080   -0.18542
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.61260   10.63090  -0.01830   -0.17214
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.92360    6.93810  -0.01450   -0.20899
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.63770    8.65370  -0.01600   -0.18489
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.22790    9.24390  -0.01600   -0.17309
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.09300   10.11420  -0.02120   -0.20961
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.62950   10.64780  -0.01830   -0.17187
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.34940    9.36670  -0.01730   -0.18470
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.83000    8.84850  -0.01850   -0.20907
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.42470    9.44090  -0.01620   -0.17159
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.12050   11.14490  -0.02440   -0.21893
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.70030   11.72310  -0.02280   -0.19449
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.70600   10.72590  -0.01990   -0.18553
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.01340    9.03320  -0.01980   -0.21919
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.53170    9.55030  -0.01860   -0.19476
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.52060    9.53830  -0.01770   -0.18557
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.02820   11.04970  -0.02150   -0.19458
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.92180    9.94360  -0.02180   -0.21924
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.20140   10.22040  -0.01900   -0.18590
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.41010    9.43070  -0.02060   -0.21844
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.16630    9.18640  -0.02010   -0.21880
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.75080    9.76980  -0.01900   -0.19448
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.28380    9.30110  -0.01730   -0.18600
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.31000   17.15000   0.16000    0.93294
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.91000   15.68000   0.23000    1.46684
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.72640   12.74050  -0.01410   -0.11067
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.08260   10.00240   0.08020    0.80181
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.05280   10.96350   0.08930    0.81452
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.65010   11.55450   0.09560    0.82738
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.54430   10.46080   0.08350    0.79822
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.10000    9.02760   0.07240    0.80199
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.66830    9.59010   0.07820    0.81542
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.56190    9.48350   0.07840    0.82670
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.54200    9.46640   0.07560    0.79861
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.23100    9.15760   0.07340    0.80152
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.47570    9.39910   0.07660    0.81497
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.17060   11.07890   0.09170    0.82770
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.48670    9.41150   0.07520    0.79902
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.47000   14.49000  -0.02000   -0.13803
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.23000   24.16000   0.07000    0.28974
國泰大中華基金                                                     17.16000   16.96000   0.20000    1.17925
國泰小龍基金                                                       13.50000   13.32000   0.18000    1.35135
國泰中小成長基金                                                   35.90000   35.28000   0.62000    1.75737
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.64300    3.57870   0.06430    1.79674
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.18000   15.91000   0.27000    1.69705
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.60650    0.59620   0.01030    1.72761
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.57060    0.56100   0.00960    1.71123
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.20780    2.20990  -0.00210   -0.09503
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.58320    9.60360  -0.02040   -0.21242
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.05190    8.06900  -0.01710   -0.21192
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31220    0.31280  -0.00060   -0.19182
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.57330   11.57230   0.00100    0.00864
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.65540    1.65650  -0.00110   -0.06641
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.90380    9.90840  -0.00460   -0.04643
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32500    0.32500   0.00000    0.00000
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.73920    3.64820   0.09100    2.49438
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.60000   16.21000   0.39000    2.40592
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.53150    0.51900   0.01250    2.40848
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.74960    2.67700   0.07260    2.71199
國泰中港台基金台幣級別                                             12.21000   11.90000   0.31000    2.60504
國泰中港台基金美元級別                                              0.39570    0.38550   0.01020    2.64591
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.74000   27.04000  -0.30000   -1.10947
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.93000   12.74000   0.19000    1.49137
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.07000   34.00000  -0.93000   -2.73529
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.38680   10.38600   0.00080    0.00770
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.19690   10.19610   0.00080    0.00785
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.22060   10.21980   0.00080    0.00783
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33510    0.33490   0.00020    0.05972
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32880    0.32860   0.00020    0.06086
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32950    0.32930   0.00020    0.06073
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42010   12.42000   0.00010    0.00081
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.39730    2.38840   0.00890    0.37263
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34400    0.34300   0.00100    0.29155
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.48880    0.48510   0.00370    0.76273
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.48000   12.46000   0.02000    0.16051
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.42850    0.42740   0.00110    0.25737
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.47000    5.38000   0.09000    1.67286
國泰全球資源基金美元級別                                            0.17380    0.17110   0.00270    1.57802
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39750    0.39490   0.00260    0.65839
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35810    0.35570   0.00240    0.67473
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42240    0.41960   0.00280    0.66730
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.65000   10.58000   0.07000    0.66163
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.45000    9.39000   0.06000    0.63898
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.50810    0.50240   0.00570    1.13455
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.39000   20.52000  -0.13000   -0.63353
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.07000   21.20000  -0.13000   -0.61321
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.36520    2.33100   0.03420    1.46718
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.52340   10.38400   0.13940    1.34245
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.38450    9.26020   0.12430    1.34230
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34030    0.33560   0.00470    1.40048
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30350    0.29930   0.00420    1.40327
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.48040    0.47160   0.00880    1.86599
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.61000   10.45000   0.16000    1.53110
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.35400    0.34850   0.00550    1.57819
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.41000   17.17000   0.24000    1.39779
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.56230    0.55400   0.00830    1.49819
國泰科技生化基金                                                   28.24000   27.72000   0.52000    1.87590
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.06000   26.84000   0.22000    0.81967
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.53000   13.66000  -0.13000   -0.95168
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.42570   37.78700  -0.36130   -0.95615
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.58730   20.42880   0.15850    0.77587
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.23010   17.50880  -0.27870   -1.59177
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.22250   38.41020  -0.18770   -0.48867
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.83560   39.99740  -0.16180   -0.40453
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.79020   42.76740   0.02280    0.05331
國泰紐幣2021保本基金                                               12.28620   12.29000  -0.00380   -0.03092
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.58650   12.58940  -0.00290   -0.02304
國泰紐幣保本基金                                                   12.50950   12.51190  -0.00240   -0.01918
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.10000   18.80000   0.30000    1.59574
國泰國泰基金台幣級別                                               19.10000   18.80000   0.30000    1.59574
國泰富時中國A50基金                                                17.67000   17.55000   0.12000    0.68376
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33240    0.33210   0.00030    0.09033
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47920    0.47670   0.00250    0.52444
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.47560   10.48440  -0.00880   -0.08393
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.43500    7.44120  -0.00620   -0.08332
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35400    0.35410  -0.00010   -0.02824
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24010    0.24020  -0.00010   -0.04163
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.14860    2.13040   0.01820    0.85430
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.50360    9.43530   0.06830    0.72388
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.30600    0.30360   0.00240    0.79051
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.21050   40.29200  -0.08150   -0.20227
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.31000   17.13000   0.18000    1.05079
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.02000   10.82000   0.20000    1.84843
國泰新興市場基金美元級別                                            0.35610    0.34930   0.00680    1.94675
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.27990    2.28040  -0.00050   -0.02193
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.48480    1.48510  -0.00030   -0.02020
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33720    0.33750  -0.00030   -0.08889
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33350    0.33370  -0.00020   -0.05993
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22180    0.22200  -0.00020   -0.09009
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.32770   10.33980  -0.01210   -0.11702
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.59960    6.60730  -0.00770   -0.11654
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.03000   15.13000  -0.10000   -0.66094
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.55000   29.17000   0.38000    1.30271
國泰價值卓越基金                                                   12.50000   12.34000   0.16000    1.29660
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.99000    9.87000   0.12000    1.21581
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.33930    0.33470   0.00460    1.37437
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.52770   38.58580  -0.05810   -0.15057
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.30000   18.86000   0.44000    2.33298
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.07000   17.70000   0.37000    2.09040
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.43000   17.40000   0.03000    0.17241
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.01460   12.01830  -0.00370   -0.03079
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39440    0.39440   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.97440    9.98650  -0.01210   -0.12116
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.98250    9.98510  -0.00260   -0.02604
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.98900    9.99700  -0.00800   -0.08002
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.97440    9.98650  -0.01210   -0.12116
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.98220    9.98470  -0.00250   -0.02504
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.98900    9.99700  -0.00800   -0.08002
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第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.56590    9.57140  -0.00550   -0.05746
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.16000    8.17280  -0.01280   -0.15662
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.71290   10.71900  -0.00610   -0.05691
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.25270    9.26710  -0.01440   -0.15539
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.24260   11.24170   0.00090    0.00801
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.75960    9.77450  -0.01490   -0.15244
第一金大中華基金                                                   23.58000   23.51000   0.07000    0.29775
第一金小型精選基金                                                 28.72000   28.62000   0.10000    0.34941
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.40000   11.13000   0.27000    2.42588
第一金中國世紀基金-美元                                             7.01830    6.86020   0.15810    2.30460
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.01880    6.86070   0.15810    2.30443
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.29000    8.10000   0.19000    2.34568
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.28000    8.10000   0.18000    2.22222
第一金中概平衡基金                                                 22.61000   22.33000   0.28000    1.25392
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26460   15.26440   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.99800  177.99500   0.00300    0.00169
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.39860    9.23990   0.15870    1.71755
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.39860    9.24000   0.15860    1.71645
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.61000    9.45000   0.16000    1.69312
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.61000    9.45000   0.16000    1.69312
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 13.11500   12.82650   0.28850    2.24925
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               13.11570   12.82720   0.28850    2.24913
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.65000   12.38000   0.27000    2.18094
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.65000   12.38000   0.27000    2.18094
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.51190    9.51860  -0.00670   -0.07039
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.51480    9.52140  -0.00660   -0.06932
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.19460    9.20460  -0.01000   -0.10864
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.21860    9.22870  -0.01010   -0.10944
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.04060   10.04770  -0.00710   -0.07066
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.71900    9.72960  -0.01060   -0.10895
第一金全球大趨勢基金                                               22.22000   21.80000   0.42000    1.92661
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.87150    7.93530  -0.06380   -0.80400
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.56860    5.61380  -0.04520   -0.80516
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.19310    9.21210  -0.01900   -0.20625
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.19430    9.21330  -0.01900   -0.20622
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.62370    9.64360  -0.01990   -0.20635
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.62500    9.64490  -0.01990   -0.20633
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.33520    8.33040   0.00480    0.05762
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.91720    9.91150   0.00570    0.05751
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.49680    9.48830   0.00850    0.08958
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.49570    9.48730   0.00840    0.08854
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.79760    7.79090   0.00670    0.08600
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.79700    7.79030   0.00670    0.08600
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.65800    8.65320   0.00480    0.05547
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.65850    8.65380   0.00470    0.05431
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.11920   11.10930   0.00990    0.08911
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.12010   11.11020   0.00990    0.08911
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.88310    9.87470   0.00840    0.08507
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.62870   14.62070   0.00800    0.05472
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.62260   12.36520   0.25740    2.08165
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.63850   12.38080   0.25770    2.08145
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            11.96000   11.72000   0.24000    2.04778
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          11.98000   11.75000   0.23000    1.95745
第一金亞洲科技基金                                                 16.89000   16.44000   0.45000    2.73723
第一金亞洲新興市場基金                                             12.18000   12.03000   0.15000    1.24688
第一金店頭市場基金                                                  7.46000    7.43000   0.03000    0.40377
第一金創新趨勢基金                                                 19.71000   19.55000   0.16000    0.81841
第一金電子基金                                                     28.24000   28.06000   0.18000    0.64148
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.32000   18.31000   0.01000    0.05461
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.82000   20.97000  -0.15000   -0.71531
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          6.90000    6.75000   0.15000    2.22222
統一大中華中小基金(美元)                                            6.22000    6.10000   0.12000    1.96721
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.23000    9.05000   0.18000    1.98895
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.07000    9.91000   0.16000    1.61453
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.23000    9.10000   0.13000    1.42857
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.54000    9.41000   0.13000    1.38151
統一大滿貫基金-A類型                                               29.21000   28.63000   0.58000    2.02585
統一大滿貫基金-I類型                                               29.21000   28.63000   0.58000    2.02585
統一大龍印基金                                                     12.72000   12.47000   0.25000    2.00481
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.00000    7.84000   0.16000    2.04082
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.22000    7.09000   0.13000    1.83357
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.24000    8.09000   0.15000    1.85414
統一中小基金                                                       21.58000   21.27000   0.31000    1.45745
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.73570    9.75720  -0.02150   -0.22035
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.94440    8.97620  -0.03180   -0.35427
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.68930    8.72140  -0.03210   -0.36806
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.67590   11.70170  -0.02580   -0.22048
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.66380   10.70170  -0.03790   -0.35415
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.34580   10.38390  -0.03810   -0.36691
統一台灣動力基金                                                   14.71000   14.51000   0.20000    1.37836
統一全天候基金-A類型                                               97.04000   96.11000   0.93000    0.96764
統一全天候基金-I類型                                               97.17000   96.23000   0.94000    0.97683
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.40850    8.34400   0.06450    0.77301
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.00260    7.95170   0.05090    0.64011
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.99240    7.94470   0.04770    0.60040
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.76370    8.69650   0.06720    0.77272
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.34780    8.29480   0.05300    0.63895
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.33020    8.28050   0.04970    0.60021
統一全球債券組合基金                                               11.82270   11.83370  -0.01100   -0.09295
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.85000   14.46000   0.39000    2.69710
統一全球新科技基金(美元)                                           13.78000   13.44000   0.34000    2.52976
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.26000   12.94000   0.32000    2.47295
統一亞太基金                                                       22.21000   21.70000   0.51000    2.35023
統一亞洲大金磚基金                                                 10.96000   10.75000   0.21000    1.95349
統一奔騰基金                                                       50.88000   50.36000   0.52000    1.03257
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67320   16.67300   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.65000    8.42000   0.23000    2.73159
統一強漢基金(美元)                                                  7.68000    7.49000   0.19000    2.53672
統一強漢基金(新台幣)                                               20.28000   19.78000   0.50000    2.52781
統一統信基金                                                       25.19000   24.56000   0.63000    2.56515
統一黑馬基金                                                       51.31000   50.74000   0.57000    1.12337
統一新亞洲科技能源基金                                             15.28000   14.98000   0.30000    2.00267
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.80310    7.81770  -0.01460   -0.18676
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.99770   10.01640  -0.01870   -0.18669
統一經建基金                                                       40.65000   40.25000   0.40000    0.99379
統一龍馬基金                                                       55.86000   54.68000   1.18000    2.15801
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.95000   15.86000   0.09000    0.56747
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.58000   40.10000   0.48000    1.19701
野村中國機會基金                                                   11.46000   11.22000   0.24000    2.13904
野村巴西基金                                                        6.18000    6.18000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.32000   11.13000   0.19000    1.70710
野村台灣高股息基金                                                 22.84000   22.62000   0.22000    0.97259
野村台灣運籌基金                                                   30.80000   30.48000   0.32000    1.04987
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.39200    9.41190  -0.01990   -0.21143
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.29600    9.31600  -0.02000   -0.21468
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.37240    9.39500  -0.02260   -0.24055
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.70760    9.72810  -0.02050   -0.21073
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.53690    9.55730  -0.02040   -0.21345
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.47430    9.49720  -0.02290   -0.24112
野村平衡基金                                                       17.24000   17.15000   0.09000    0.52478
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.84000    8.92000  -0.08000   -0.89686
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.39000    9.46000  -0.07000   -0.73996
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           12.85000   12.96000  -0.11000   -0.84877
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.76000   10.84000  -0.08000   -0.73801
野村全球生技醫療基金                                               16.42000   16.32000   0.10000    0.61275
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.00360   10.01200  -0.00840   -0.08390
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.93070    9.93930  -0.00860   -0.08653
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.92550    9.93710  -0.01160   -0.11673
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.00350   10.01200  -0.00850   -0.08490
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.93070    9.93930  -0.00860   -0.08653
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.92550    9.93720  -0.01170   -0.11774
野村全球品牌基金                                                   25.46000   25.09000   0.37000    1.47469
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.60000   12.51000   0.09000    0.71942
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.68000   10.60000   0.08000    0.75472
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.04000   18.90000   0.14000    0.74074
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.93000   11.84000   0.09000    0.76014
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.99550    9.99540   0.00010    0.00100
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.40040   10.40060  -0.00020   -0.00192
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.29720   10.30020  -0.00300   -0.02913
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.15860    9.14410   0.01450    0.15857
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.92460    8.90980   0.01480    0.16611
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.55070    8.53990   0.01080    0.12647
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.93500   10.91760   0.01740    0.15938
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.42340   10.40610   0.01730    0.16625
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.05230   10.03960   0.01270    0.12650
野村成長基金                                                       26.17000   25.96000   0.21000    0.80894
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.23840    8.17800   0.06040    0.73857
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.23280    8.17230   0.06050    0.74031
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.42990    8.37210   0.05780    0.69039
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.83870    8.77400   0.06470    0.73741
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.72510    8.66090   0.06420    0.74126
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.93280    8.87150   0.06130    0.69098
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.72000    7.56000   0.16000    2.11640
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.16000   10.93000   0.23000    2.10430
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.15310    9.16330  -0.01020   -0.11131
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.16560    9.17630  -0.01070   -0.11660
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.30570    9.31900  -0.01330   -0.14272
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.77610    9.78740  -0.01130   -0.11545
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.69680    9.70800  -0.01120   -0.11537
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.85000    9.86410  -0.01410   -0.14294
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.29790    8.32010  -0.02220   -0.26682
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.86020    8.88200  -0.02180   -0.24544
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.71640    8.73740  -0.02100   -0.24035
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.78040   12.81450  -0.03410   -0.26610
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.85990   11.88910  -0.02920   -0.24560
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.62750    9.65070  -0.02320   -0.24040
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96840    9.97790  -0.00950   -0.09521
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96710    9.97400  -0.00690   -0.06918
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00290   10.01250  -0.00960   -0.09588
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96670    9.97620  -0.00950   -0.09523
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96540    9.97230  -0.00690   -0.06919
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.01810   10.02760  -0.00950   -0.09474
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.68080    9.68970  -0.00890   -0.09185
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.67830    9.68470  -0.00640   -0.06608
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.71600    9.72700  -0.01100   -0.11309
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.86340    9.84320   0.02020    0.20522
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.02220   10.00030   0.02190    0.21899
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.63560    9.61320   0.02240    0.23301
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.19620    9.17750   0.01870    0.20376
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.10150   11.07900   0.02250    0.20309
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.83090    9.79170   0.03920    0.40034
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.84930   10.80150   0.04780    0.44253
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.32820   10.28240   0.04580    0.44542
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.15590   10.11520   0.04070    0.40236
野村泰國基金                                                       41.10000   40.07000   1.03000    2.57050
野村高科技基金                                                      8.34000    8.29000   0.05000    0.60314
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.90330    9.82810   0.07520    0.76515
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.92470    9.84400   0.08070    0.81979
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.38220   10.29030   0.09190    0.89307
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.28270    9.20780   0.07490    0.81344
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.26420    9.19400   0.07020    0.76354
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.12730    9.05620   0.07110    0.78510
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.50530   11.41170   0.09360    0.82021
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.08080   12.96260   0.11820    0.91185
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.43550   10.35120   0.08430    0.81440
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.42150   10.34250   0.07900    0.76384
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.52650   10.44450   0.08200    0.78510
野村貨幣市場基金                                                   16.28090   16.28060   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       14.87000   14.67000   0.20000    1.36333
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.90140    9.92360  -0.02220   -0.22371
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.69460    9.72020  -0.02560   -0.26337
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.77110    9.80200  -0.03090   -0.31524
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.73360    9.75480  -0.02120   -0.21733
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.70650    9.72580  -0.01930   -0.19844
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.71540    9.73690  -0.02150   -0.22081
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.81240    9.83370  -0.02130   -0.21660
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.76810    9.78740  -0.01930   -0.19719
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.88350    9.90550  -0.02200   -0.22210
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.65390    9.67590  -0.02200   -0.22737
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.59160    9.61180  -0.02020   -0.21016
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.57020    9.59300  -0.02280   -0.23767
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.65380    9.67580  -0.02200   -0.22737
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.59160    9.61180  -0.02020   -0.21016
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.57030    9.59300  -0.02270   -0.23663
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.95520    9.95520   0.00000    0.00000
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.76930    7.76900   0.00030    0.00386
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.60440   11.60400   0.00040    0.00345
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.58000    7.42000   0.16000    2.15633
野村精選貨幣市場基金                                               12.08570   12.08560   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.33000   11.16000   0.17000    1.52330
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.47000   10.32000   0.15000    1.45349
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.07000    9.94000   0.13000    1.30785
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.54000    7.48000   0.06000    0.80214
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.72000   10.64000   0.08000    0.75188
野村積極成長基金                                                   11.04000   10.95000   0.09000    0.82192
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.90000    7.81000   0.09000    1.15237
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    28.78000   28.43000   0.35000    1.23109
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.22100   10.20950   0.01150    0.11264
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.47100    8.46050   0.01050    0.12411
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.80040    7.78990   0.01050    0.13479
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.72380    7.71600   0.00780    0.10109
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.61900   11.60490   0.01410    0.12150
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.43310   10.41920   0.01390    0.13341
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.36390   10.35340   0.01050    0.10142
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.04000    9.86000   0.18000    1.82556
野村環球基金-人民幣計價                                            15.27000   15.00000   0.27000    1.80000
野村環球基金-美元計價                                              11.87000   11.66000   0.21000    1.80103
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.69000   16.40000   0.29000    1.76829
野村鴻利基金                                                       19.72000   19.52000   0.20000    1.02459
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86700   16.86680   0.00020    0.00119
野村鴻運基金                                                       16.55000   16.37000   0.18000    1.09957
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      8.90000    8.79000   0.11000    1.25142
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     11.89000   11.70000   0.19000    1.62393
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.32000    9.21000   0.11000    1.19435
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.86000   13.69000   0.17000    1.24178
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.05290   10.06160  -0.00870   -0.08647
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.18610   13.19780  -0.01170   -0.08865
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.97340    9.98480  -0.01140   -0.11417
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.77460    9.79320  -0.01860   -0.18993
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.55660    9.56280  -0.00620   -0.06483
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.56320    9.56800  -0.00480   -0.05017
凱基台商天下基金                                                   11.45000   11.28000   0.17000    1.50709
凱基台灣精五門基金                                                 17.69000   17.46000   0.23000    1.31730
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.33240   38.48560  -0.15320   -0.39807
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.64540   38.72780  -0.08240   -0.21277
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.35480   40.23590   0.11890    0.29551
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.32910   10.28440   0.04470    0.43464
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.40000   12.10000   0.30000    2.47934
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.03480   10.77680   0.25800    2.39403
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.93000   10.68000   0.25000    2.34082
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55320   11.55300   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       23.39000   23.16000   0.23000    0.99309
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.00000   20.46000   0.54000    2.63930
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.24230   19.71720   0.52510    2.66316
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     15.95000   15.77000   0.18000    1.14141
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.16400   14.98210   0.18190    1.21412
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.03000    6.94000   0.09000    1.29683
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.61000   11.48000   0.13000    1.13240
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.14420   11.03070   0.11350    1.02895
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.72000   10.62000   0.10000    0.94162
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.41280   11.29390   0.11890    1.05278
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.75000   11.64000   0.11000    0.94502
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.52000   12.31000   0.21000    1.70593
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.20180   11.99610   0.20570    1.71472
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.33000   14.68000  -0.35000   -2.38420
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         30.81000   29.44000   1.37000    4.65353
富邦NASDAQ-100基金                                                 29.41000   28.77000   0.64000    2.22454
富邦上証180基金                                                    26.53000   26.40000   0.13000    0.49242
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16640    0.16260   0.00380    2.33702
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.16000    5.04000   0.12000    2.38095
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.91000    7.93000  -0.02000   -0.25221
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   33.52000   33.45000   0.07000    0.20927
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.86590   10.76630   0.09960    0.92511
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.00510    9.91500   0.09010    0.90872
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.57210    9.49570   0.07640    0.80457
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.43730    9.35080   0.08650    0.92505
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.61800    8.54040   0.07760    0.90862
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.25090    8.18510   0.06580    0.80390
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.23690   20.19300   0.04390    0.21740
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.41090   11.40990   0.00100    0.00876
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.33470   10.34670  -0.01200   -0.11598
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.75280   12.78020  -0.02740   -0.21439
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.87280    1.87670  -0.00390   -0.20781
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.18930    9.20910  -0.01980   -0.21500
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.39710    1.40000  -0.00290   -0.20714
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.74970   11.76170  -0.01200   -0.10203
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70220    1.70400  -0.00180   -0.10563
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.08860   10.09890  -0.01030   -0.10199
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48030    1.48190  -0.00160   -0.10797
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.96010    9.98830  -0.02820   -0.28233
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.96770    9.98630  -0.01860   -0.18626
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.35000   15.14000   0.21000    1.38705
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.44000   20.99000  -0.55000   -2.62030
富邦日本東証基金                                                   21.06000   21.33000  -0.27000   -1.26582
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    42.59000   42.86000  -0.27000   -0.62996
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    43.28000   43.05000   0.23000    0.53426
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    48.05000   47.87000   0.18000    0.37602
富邦台灣心基金                                                     19.08000   18.98000   0.10000    0.52687
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.27000   45.17000   0.10000    0.22139
富邦台灣科技指數基金                                               50.51000   50.13000   0.38000    0.75803
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   39.90830   40.04380  -0.13550   -0.33838
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.51120   41.43770   0.07350    0.17737
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28460    0.28720  -0.00260   -0.90529
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.01000    9.10000  -0.09000   -0.98901
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.54860    2.54880  -0.00020   -0.00785
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33680    0.33710  -0.00030   -0.08899
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.43480   10.44450  -0.00970   -0.09287
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.20500    2.20510  -0.00010   -0.00453
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32180    0.32210  -0.00030   -0.09314
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.96940    8.97770  -0.00830   -0.09245
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             21.05000   20.78000   0.27000    1.29933
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.38000   15.63000  -0.25000   -1.59949
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.41000   25.63000   0.78000    3.04331
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65290   15.65270   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.68660   39.63010   0.05650    0.14257
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.73540   38.94090  -0.20550   -0.52772
富邦長紅基金                                                       54.05000   53.83000   0.22000    0.40869
富邦科技基金                                                       20.45000   20.19000   0.26000    1.28777
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.63040   40.68000  -0.04960   -0.12193
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.04650   38.39290  -0.34640   -0.90225
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.91740   39.08650  -0.16910   -0.43263
富邦恒生國企ETF基金                                                19.44000   19.20000   0.24000    1.25000
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.71000   14.93000  -0.22000   -1.47354
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.94000   24.29000   0.65000    2.67600
富邦高成長基金                                                     20.81000   20.72000   0.09000    0.43436
富邦基金A類型                                                      11.66000   11.60000   0.06000    0.51724
富邦基金I類型                                                      11.66000   11.60000   0.06000    0.51724
富邦深証100基金                                                     8.07000    7.96000   0.11000    1.38191
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.28000   19.05000   0.23000    1.20735
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40920    0.40870   0.00050    0.12234
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.14930   12.12930   0.02000    0.16489
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.32790    9.31260   0.01530    0.16429
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30090    0.30050   0.00040    0.13311
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.65160    8.63740   0.01420    0.16440
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                8.95030    8.96450  -0.01420   -0.15840
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.49080    9.51110  -0.02030   -0.21343
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.73900    8.75290  -0.01390   -0.15880
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.26010    9.27990  -0.01980   -0.21336
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.64000   17.62000   0.02000    0.11351
富邦精準基金                                                       39.80000   39.53000   0.27000    0.68303
富邦精銳中小基金                                                    9.37000    9.22000   0.15000    1.62690
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.22000   14.95000   0.27000    1.80602
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.69000   20.66000   0.03000    0.14521
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.14000    8.19000  -0.05000   -0.61050
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.81000   12.65000   0.16000    1.26482
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.34000   19.34000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.91150    9.87770   0.03380    0.34218
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.55990    9.53460   0.02530    0.26535
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.74680    9.72860   0.01820    0.18708
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.60170    9.56890   0.03280    0.34278
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.22020    9.19580   0.02440    0.26534
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.38350    9.36600   0.01750    0.18685
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.52000   28.52000   0.00000    0.00000
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.62370    9.58030   0.04340    0.45301
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.56210    9.51810   0.04400    0.46228
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.58590    9.54360   0.04230    0.44323
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.62360    9.58020   0.04340    0.45302
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.56210    9.51810   0.04400    0.46228
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.58530    9.54310   0.04220    0.44220
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.37140    8.39410  -0.02270   -0.27043
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.88890    8.91230  -0.02340   -0.26256
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.64030    8.66460  -0.02430   -0.28045
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.44710    9.47270  -0.02560   -0.27025
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.45160    9.47650  -0.02490   -0.26276
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.19330    9.21910  -0.02580   -0.27985
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.27310    9.29910  -0.02600   -0.27960
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.15520    8.17990  -0.02470   -0.30196
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.18110    9.20820  -0.02710   -0.29430
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.69430    8.72150  -0.02720   -0.31187
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.26480   10.29590  -0.03110   -0.30206
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.03740   10.06700  -0.02960   -0.29403
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.58310    9.61310  -0.03000   -0.31207
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.82840    8.85580  -0.02740   -0.30940
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.43040    9.45970  -0.02930   -0.30973
富達卓越領航全球組合基金                                           14.37000   14.10000   0.27000    1.91489
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.38250    8.40880  -0.02630   -0.31277
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.07050    9.09820  -0.02770   -0.30446
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.78220    8.81060  -0.02840   -0.32234
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.63140    9.66170  -0.03030   -0.31361
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.59780    9.62720  -0.02940   -0.30538
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.33060    9.36080  -0.03020   -0.32262
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.88500    8.91360  -0.02860   -0.32086
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.41500    9.44540  -0.03040   -0.32185
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.33000    8.12000   0.21000    2.58621
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       8.80000    8.59000   0.21000    2.44470
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.77000    7.58000   0.19000    2.50660
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.88000    6.78000   0.10000    1.47493
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.77000    7.66000   0.11000    1.43603
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.62000    7.53000   0.09000    1.19522
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.66810    9.68940  -0.02130   -0.21983
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.09370    9.11550  -0.02180   -0.23915
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.70980    8.73330  -0.02350   -0.26908
富蘭克林華美中華基金                                               10.60000   10.43000   0.17000    1.62991
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.04000   17.83000   0.21000    1.17779
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.23000   18.17000   0.06000    0.33021
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.25000   10.14000   0.11000    1.08481
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.99000    9.89000   0.10000    1.01112
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.67410    7.69790  -0.02380   -0.30918
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.73280    8.75710  -0.02430   -0.27749
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.46220    9.48840  -0.02620   -0.27613
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.03250    9.06060  -0.02810   -0.31013
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.02490   10.98930   0.03560    0.32395
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.62410    8.59630   0.02780    0.32339
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.99600    8.96700   0.02900    0.32341
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.27480   13.22630   0.04850    0.36669
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.19910   10.16190   0.03720    0.36607
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.05730   10.02380   0.03350    0.33420
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.55330    7.52820   0.02510    0.33341
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.97970    8.94980   0.02990    0.33409
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.65530   10.62390   0.03140    0.29556
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.47250    7.45050   0.02200    0.29528
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.90210    8.87590   0.02620    0.29518
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.34980   10.31440   0.03540    0.34321
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.59850    7.57250   0.02600    0.34335
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.02050    8.02390  -0.00340   -0.04237
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.98850    8.98880  -0.00030   -0.00334
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.80780    9.80810  -0.00030   -0.00306
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.41750   12.42280  -0.00530   -0.04266
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.18000    8.11000   0.07000    0.86313
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.44000    8.37000   0.07000    0.83632
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.02000    8.96000   0.06000    0.66964
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.49000   10.42000   0.07000    0.67179
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.92000    8.75000   0.17000    1.94286
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.74000   11.51000   0.23000    1.99826
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.84000    8.78000   0.06000    0.68337
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.08000   10.01000   0.07000    0.69930
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.35000    8.30000   0.05000    0.60241
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.14000    9.03000   0.11000    1.21816
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.07000    8.96000   0.11000    1.22768
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.83000    9.71000   0.12000    1.23584
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.85000    8.74000   0.11000    1.25858
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.57000    9.45000   0.12000    1.26984
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.34740   12.23980   0.10760    0.87910
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.46000    9.42000   0.04000    0.42463
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.27000    9.19000   0.08000    0.87051
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.52000    9.45000   0.07000    0.74074
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.98000    8.90000   0.08000    0.89888
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.22000    9.15000   0.07000    0.76503
富蘭克林華美第一富基金                                             33.02000   32.79000   0.23000    0.70143
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31280   10.31270   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.88000    8.80000   0.08000    0.90909
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.30000    9.22000   0.08000    0.86768
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.12000    9.04000   0.08000    0.88496
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.56000    9.48000   0.08000    0.84388
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.06000   13.96000   0.10000    0.71633
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.89000   12.81000   0.08000    0.62451
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.02000   14.93000   0.09000    0.60281
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.23440    7.10290   0.13150    1.85136
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.70970    9.58450   0.12520    1.30628
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.32230    9.32670  -0.00440   -0.04718
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.79060   10.79570  -0.00510   -0.04724
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.66030    6.66450  -0.00420   -0.06302
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.76140    8.76370  -0.00230   -0.02624
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.90700    9.90970  -0.00270   -0.02725
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.30400   10.31040  -0.00640   -0.06207
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.18000   20.17000   0.01000    0.04958
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.68670   11.68560   0.00110    0.00941
復華人生目標基金                                                   34.88120   34.58870   0.29250    0.84565
復華大中華中小策略基金                                              7.63000    7.46000   0.17000    2.27882
復華中小精選基金                                                   58.35000   57.03000   1.32000    2.31457
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.99680   50.09240  -0.09560   -0.19085
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.03000    7.80000   0.23000    2.94872
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.08000    6.90000   0.18000    2.60870
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.78000   10.66000   0.12000    1.12570
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.85000    9.74000   0.11000    1.12936
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.31000    9.21000   0.10000    1.08578
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
復華台灣智能基金                                                   11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
復華全方位基金                                                     25.53000   25.42000   0.11000    0.43273
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.12000   11.87000   0.25000    2.10615
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.11000   18.72000   0.39000    2.08333
復華全球平衡基金-美元                                               8.78000    8.67000   0.11000    1.26874
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.75000   18.53000   0.22000    1.18726
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.28000   13.95000   0.33000    2.36559
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.78000   13.47000   0.31000    2.30141
復華全球原物料基金                                                  8.65000    8.50000   0.15000    1.76471
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.10000   12.01000   0.09000    0.74938
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.42600   11.43260  -0.00660   -0.05773
復華全球債券基金                                                   13.15900   13.19220  -0.03320   -0.25166
復華全球債券組合基金                                               14.53000   14.53000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.44000   13.47000  -0.03000   -0.22272
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.29000    9.25000   0.04000    0.43243
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.49000   10.44000   0.05000    0.47893
復華有利貨幣市場基金                                               13.44710   13.44690   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.02000   10.88000   0.14000    1.28676
復華亞太成長基金                                                   12.32000   12.05000   0.27000    2.24066
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.41000    8.17000   0.24000    2.93758
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.94000    8.69000   0.25000    2.87687
復華東協世紀基金                                                   11.49000   11.32000   0.17000    1.50177
復華南非幣長期收益基金A                                            12.72000   12.82000  -0.10000   -0.78003
復華南非幣長期收益基金B                                             7.76000    7.82000  -0.06000   -0.76726
復華南非幣短期收益基金A                                            13.70000   13.72000  -0.02000   -0.14577
復華南非幣短期收益基金B                                             8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
復華美國新星基金-美元                                              11.64000   11.23000   0.41000    3.65093
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.80000   11.40000   0.40000    3.50877
復華恒生基金                                                       19.20000   18.91000   0.29000    1.53358
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.52000    9.69000  -0.17000   -1.75439
復華恒生單日正向二倍基金                                           25.61000   24.75000   0.86000    3.47475
復華神盾基金                                                       22.56330   22.35580   0.20750    0.92817
復華高成長基金                                                     58.97000   58.39000   0.58000    0.99332
復華高益策略組合基金                                               12.96000   12.97000  -0.01000   -0.07710
復華貨幣市場基金                                                   14.40850   14.40830   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.31000   18.25000   0.06000    0.32877
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.65000   49.83000  -0.18000   -0.36123
復華復華基金                                                       18.36000   18.17000   0.19000    1.04568
復華華人世紀基金                                                   14.76000   14.48000   0.28000    1.93370
復華傳家二號基金                                                   27.76600   27.56420   0.20180    0.73211
復華傳家基金                                                       19.18820   18.81180   0.37640    2.00087
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.53000   14.57000  -0.04000   -0.27454
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.08000   10.99000   0.09000    0.81893
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.59000   13.48000   0.11000    0.81602
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.28000    9.21000   0.07000    0.76004
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
復華新興人民幣債券基金A                                            11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.68000   18.77000  -0.09000   -0.47949
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.34000    5.35000  -0.01000   -0.18692
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.91000   11.93000  -0.02000   -0.16764
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.01000   12.03000  -0.02000   -0.16625
復華新興市場短期收益基金                                           10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.51000    8.49000   0.02000    0.23557
復華滬深300 A股基金                                                19.40000   19.27000   0.13000    0.67462
復華數位經濟基金                                                   42.52000   41.63000   0.89000    2.13788
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.70860    9.72620  -0.01760   -0.18095
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.52860    9.54730  -0.01870   -0.19587
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.86260    9.88050  -0.01790   -0.18116
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.64440    9.66340  -0.01900   -0.19662
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.50720    9.51780  -0.01060   -0.11137
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.04850   10.06510  -0.01660   -0.16493
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.54250    9.55750  -0.01500   -0.15694
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.08680   10.10820  -0.02140   -0.21171
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.54170    9.55670  -0.01500   -0.15696
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.08880   10.11020  -0.02140   -0.21167
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.86320    9.87900  -0.01580   -0.15994
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.86970    9.88330  -0.01360   -0.13761
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.92190    9.94090  -0.01900   -0.19113
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.81230    9.83070  -0.01840   -0.18717
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.82640   10.76460   0.06180    0.57410
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.80220    9.81820  -0.01600   -0.16296
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.81240    9.83080  -0.01840   -0.18717
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.82580   10.76260   0.06320    0.58722
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.80270    9.81870  -0.01600   -0.16295
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.88830    9.90980  -0.02150   -0.21696
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.15590    9.15950  -0.00360   -0.03930
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.12510    8.13240  -0.00730   -0.08976
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.13170    8.14350  -0.01180   -0.14490
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.49930   11.50370  -0.00440   -0.03825
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.22110   10.23040  -0.00930   -0.09091
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.34720   10.36220  -0.01500   -0.14476
景順主流基金                                                       14.49000   14.18000   0.31000    2.18618
景順台灣科技基金                                                   24.71000   24.14000   0.57000    2.36123
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.79000    8.79000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
景順全球科技基金                                                   21.09000   20.51000   0.58000    2.82789
景順全球康健基金                                                   18.82000   18.72000   0.10000    0.53419
景順貨幣市場基金                                                   15.94780   15.94760   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       26.62000   26.03000   0.59000    2.26662
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.43000   13.05000   0.38000    2.91188
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.60000   12.25000   0.35000    2.85714
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.40000   10.28000   0.12000    1.16732
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.61000   10.49000   0.12000    1.14395
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.65000   10.53000   0.12000    1.13960
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.87000   10.75000   0.12000    1.11628
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.49000    9.61000  -0.12000   -1.24870
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.69000    9.81000  -0.12000   -1.22324
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.75000    9.87000  -0.12000   -1.21581
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                            9.99000   10.12000  -0.13000   -1.28458
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.59010    8.58250   0.00760    0.08855
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.80390    7.80370   0.00020    0.00256
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.07420   11.06450   0.00970    0.08767
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.04050   10.04030   0.00020    0.00199
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.04000    6.93000   0.11000    1.58730
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.65000    6.55000   0.10000    1.52672
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.79000    9.65000   0.14000    1.45078
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.32000    9.32530  -0.00530   -0.05683
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.54830    9.55900  -0.01070   -0.11194
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.67750    9.68300  -0.00550   -0.05680
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.91740    9.92850  -0.01110   -0.11180
華南永昌永昌基金                                                   16.44000   16.08000   0.36000    2.23881
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.15920   14.16960  -0.01040   -0.07340
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.91000    8.70000   0.21000    2.41379
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.22000    9.01000   0.21000    2.33074
華南永昌全球精品基金                                               15.03000   14.85000   0.18000    1.21212
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.19000   10.02000   0.17000    1.69661
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.22000   10.05000   0.17000    1.69154
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.34000   12.13000   0.21000    1.73124
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.29000   12.08000   0.21000    1.73841
華南永昌物聯網精選基金                                              9.77000    9.54000   0.23000    2.41090
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21960   16.21940   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.74740   21.33000   0.41740    1.95687
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94720   11.94700   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.16300   10.17770  -0.01470   -0.14443
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                            9.96400    9.99140  -0.02740   -0.27424
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.71900    9.73310  -0.01410   -0.14487
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.49850    9.52460  -0.02610   -0.27403
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.95070    9.96630  -0.01560   -0.15653
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.70170    9.72950  -0.02780   -0.28573
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.60980    9.62490  -0.01510   -0.15688
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.35980    9.38670  -0.02690   -0.28658
華頓中小型基金                                                     21.11000   21.05000   0.06000    0.28504
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.00530   10.85880   0.14650    1.34914
華頓台灣基金                                                       22.42000   22.15000   0.27000    1.21896
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52920   11.52900   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               15.81000   15.42000   0.39000    2.52918
華頓全球高收益債券基金A                                            13.31930   13.32420  -0.00490   -0.03678
華頓全球高收益債券基金B                                             8.16510    8.16810  -0.00300   -0.03673
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.21000    5.14000   0.07000    1.36187
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.40230    2.35880   0.04350    1.84416
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.66290   10.48080   0.18210    1.73746
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34430    0.33830   0.00600    1.77357
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.05120   10.99700   0.05420    0.49286
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.03200    9.98060   0.05140    0.51500
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.75160    9.71430   0.03730    0.38397
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.76030    8.72680   0.03350    0.38387
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            9.91070    9.86730   0.04340    0.43984
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.92570    8.88570   0.04000    0.45016
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.50000    9.24000   0.26000    2.81385
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.12000    7.91000   0.21000    2.65487
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.67000    8.44000   0.23000    2.72512
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.48310    2.48610  -0.00300   -0.12067
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.03890    2.03990  -0.00100   -0.04902
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.46880   11.49100  -0.02220   -0.19319
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.23290    9.25080  -0.01790   -0.19350
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35530    0.35590  -0.00060   -0.16859
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29050    0.29090  -0.00040   -0.13750
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.07000    2.99000   0.08000    2.67559
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.63000   13.30000   0.33000    2.48120
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.44000    0.43000   0.01000    2.32558
匯豐台灣精典基金                                                   22.18000   22.09000   0.09000    0.40742
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.85000   11.72000   0.13000    1.10922
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.92000    7.85000   0.07000    0.89172
匯豐安富基金                                                       24.28000   24.23000   0.05000    0.20636
匯豐成功基金                                                       39.72000   39.74000  -0.02000   -0.05033
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.65000   10.55000   0.10000    0.94787
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.26000   10.16000   0.10000    0.98425
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.90000    9.80000   0.10000    1.02041
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.87000   10.76000   0.11000    1.02230
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.48000   10.37000   0.11000    1.06075
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.37000   10.29000   0.08000    0.77745
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56320    2.56440  -0.00120   -0.04679
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.31590    2.31700  -0.00110   -0.04748
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.29250   11.30770  -0.01520   -0.13442
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.61200    7.62700  -0.01500   -0.19667
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.36810    0.36840  -0.00030   -0.08143
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32400    0.32440  -0.00040   -0.12330
匯豐金磚動力基金                                                   13.10000   12.85000   0.25000    1.94553
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98640   14.98630   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.60000    4.61000  -0.01000   -0.21692
匯豐新鑽動力基金                                                   10.10000    9.90000   0.20000    2.02020
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.24600    5.30550  -0.05950   -1.12148
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.88850    8.94820  -0.05970   -0.66717
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.75000   47.54000   0.21000    0.44173
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.75000   47.54000   0.21000    0.44173
匯豐龍騰電子基金                                                   32.05000   31.80000   0.25000    0.78616
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.04030   12.04100  -0.00070   -0.00581
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.37000   16.36000   0.01000    0.06112
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.54000    8.38000   0.16000    1.90931
新光中國成長基金(美元)                                              8.46000    8.31000   0.15000    1.80505
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.45000    8.32000   0.13000    1.56250
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.48510   10.49250  -0.00740   -0.07053
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.55040    9.56120  -0.01080   -0.11296
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.88790    9.90890  -0.02100   -0.21193
新光台灣富貴基金                                                   20.52000   20.43000   0.09000    0.44053
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.67000    8.67000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.12000   10.98000   0.14000    1.27505
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.88000   10.76000   0.12000    1.11524
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.93770    9.94680  -0.00910   -0.09149
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.75190    9.77070  -0.01880   -0.19241
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.53820    9.54680  -0.00860   -0.09008
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.34780    9.36580  -0.01800   -0.19219
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.86000    8.86000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45570   15.45560   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.31000    9.27000   0.04000    0.43150
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.38000    8.35000   0.03000    0.35928
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.81000    8.80000   0.01000    0.11364
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
新光亞洲精選基金-美金                                              20.55000   20.22000   0.33000    1.63205
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.91000   20.59000   0.32000    1.55415
新光兩岸優勢基金                                                    9.88000    9.70000   0.18000    1.85567
新光店頭基金                                                       20.98000   20.72000   0.26000    1.25483
新光南非幣保本基金                                                 12.06000   12.05000   0.01000    0.08299
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
新光特選內需收益ETF基金                                            19.83000   19.90000  -0.07000   -0.35176
新光創新科技基金                                                   13.27000   13.34000  -0.07000   -0.52474
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.73840    9.75450  -0.01610   -0.16505
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.97600    9.98940  -0.01340   -0.13414
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.60050    9.61800  -0.01750   -0.18195
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.15390    9.16900  -0.01510   -0.16469
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.38370    9.39640  -0.01270   -0.13516
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.02670    9.04330  -0.01660   -0.18356
新光澳幣八年期保本基金                                             10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
新光澳幣保本基金                                                   11.99000   11.99000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.05660   10.06220  -0.00560   -0.05565
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.57760    9.58300  -0.00540   -0.05635
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.53580    9.54400  -0.00820   -0.08592
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.93190    9.94050  -0.00860   -0.08651
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.87340    9.87900  -0.00560   -0.05669
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.47650    9.48190  -0.00540   -0.05695
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.47790    9.48440  -0.00650   -0.06853
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.87260    9.87940  -0.00680   -0.06883
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.78000    6.71000   0.07000    1.04322
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.48000    8.56000  -0.08000   -0.93458
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.63690    9.66890  -0.03200   -0.33096
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.10030    9.13040  -0.03010   -0.32967
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.51660    9.54740  -0.03080   -0.32260
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.05470    9.08400  -0.02930   -0.32255
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.14560    9.17570  -0.03010   -0.32804
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.66260    9.69430  -0.03170   -0.32700
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.53790   13.58700  -0.04910   -0.36137
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.23140    8.26120  -0.02980   -0.36072
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群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.37040   36.53510  -0.16470   -0.45080
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.31930   39.56950  -0.25020   -0.63231
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  36.83550   37.03760  -0.20210   -0.54566
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.38140   39.58860  -0.20720   -0.52338
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.59040   39.77320  -0.18280   -0.45961
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.35160   38.45040  -0.09880   -0.25695
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.25630   11.25550   0.00080    0.00711
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.91560    9.93090  -0.01530   -0.15406
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.86060   10.64690   0.21370    2.00716
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.00230    7.85350   0.14880    1.89470
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.31000    8.16000   0.15000    1.83824
群益大印度基金-人民幣                                              12.02090   11.81540   0.20550    1.73926
群益大印度基金-美元                                                11.14490   10.96630   0.17860    1.62863
群益大印度基金-新臺幣                                              10.61000   10.45000   0.16000    1.53110
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.65820   11.53370   0.12450    1.07945
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.08300   10.97660   0.10640    0.96933
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.45000   10.36000   0.09000    0.86873
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.70430   10.59000   0.11430    1.07932
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.28620    9.19710   0.08910    0.96878
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.78000    8.70000   0.08000    0.91954
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.35560    9.25570   0.09990    1.07933
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.14850    8.07030   0.07820    0.96899
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.65000    8.57000   0.08000    0.93349
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.93980    8.84430   0.09550    1.07979
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.04710    7.96990   0.07720    0.96864
群益中小型股基金                                                   35.96000   35.43000   0.53000    1.49591
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.45460    9.41190   0.04270    0.45368
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.65300    8.62330   0.02970    0.34442
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.14920    8.12560   0.02360    0.29044
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.27380    8.23640   0.03740    0.45408
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.57180    7.54580   0.02600    0.34456
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.13170    7.11110   0.02060    0.28969
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.88270    9.89760  -0.01490   -0.15054
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.87100   10.88740  -0.01640   -0.15063
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.45850   10.47720  -0.01870   -0.17848
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.65230    9.67750  -0.02520   -0.26040
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.42320    7.29150   0.13170    1.80621
群益中國新機會基金N-美元                                            6.71940    6.60740   0.11200    1.69507
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.21000    7.09000   0.12000    1.69252
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.58320    6.46650   0.11670    1.80469
群益中國新機會基金-美元                                             7.18460    7.06490   0.11970    1.69429
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.88000    6.77000   0.11000    1.62482
群益平衡王基金                                                     18.14610   18.12940   0.01670    0.09212
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.03000    8.10000  -0.07000   -0.86420
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.78000    5.83000  -0.05000   -0.85763
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.75730   10.84840  -0.09110   -0.83976
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.12210   10.21890  -0.09680   -0.94726
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.64000    9.73000  -0.09000   -0.92497
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.56650    9.64750  -0.08100   -0.83960
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.00120    9.08730  -0.08610   -0.94748
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.57000    8.65000  -0.08000   -0.92486
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.88170    9.87940   0.00230    0.02328
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.66320    9.66030   0.00290    0.03002
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.14890    9.14680   0.00210    0.02296
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.06250    9.05970   0.00280    0.03091
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.93890    9.93660   0.00230    0.02315
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.96630    9.96330   0.00300    0.03011
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.31000    9.30780   0.00220    0.02364
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.69640    9.69350   0.00290    0.02992
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.07380   10.10000  -0.02620   -0.25941
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.23240    7.25130  -0.01890   -0.26064
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.13730   10.12580   0.01150    0.11357
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.00330    9.99120   0.01210    0.12111
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.15910   10.15030   0.00880    0.08670
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.90260    9.89130   0.01130    0.11424
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.80460    9.79270   0.01190    0.12152
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.95730    9.94870   0.00860    0.08644
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.13730   10.12590   0.01140    0.11258
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.00330    9.99120   0.01210    0.12111
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.15930   10.15050   0.00880    0.08670
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.90260    9.89140   0.01120    0.11323
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.80450    9.79270   0.01180    0.12050
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.95730    9.94870   0.00860    0.08644
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.33850    9.25100   0.08750    0.94584
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.91000   10.81000   0.10000    0.92507
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.28020   15.13700   0.14320    0.94603
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.13000   15.00000   0.13000    0.86667
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.90000   10.79000   0.11000    1.01946
群益印度中小基金N-人民幣                                            9.82000    9.66290   0.15710    1.62581
群益印度中小基金N-美元                                              8.12650    8.00520   0.12130    1.51527
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.71000    7.60000   0.11000    1.44737
群益印度中小基金-人民幣                                            13.29410   13.08140   0.21270    1.62597
群益印度中小基金-美元                                              11.62310   11.44960   0.17350    1.51534
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.49000   13.30000   0.19000    1.42857
群益多利策略組合基金                                               11.32000   11.32000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.44000   13.44000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               14.70000   14.60000   0.10000    0.68493
群益安家基金                                                       22.63790   22.64950  -0.01160   -0.05122
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09830   16.09810   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.36000   21.29000   0.07000    0.32879
群益亞太中小基金                                                   10.07000    9.84000   0.23000    2.33740
群益亞太新趨勢平衡基金                                             14.94000   14.81000   0.13000    0.87779
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.59190    9.61160  -0.01970   -0.20496
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.31610    7.33110  -0.01500   -0.20461
群益店頭市場基金                                                   80.80000   79.76000   1.04000    1.30391
群益東方盛世基金                                                    8.17000    8.00000   0.17000    2.12500
群益東協成長基金-人民幣                                            12.45810   12.23160   0.22650    1.85176
群益東協成長基金-美元                                              10.77980   10.59530   0.18450    1.74134
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.70000   10.52000   0.18000    1.71103
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.82050   10.71020   0.11030    1.02986
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.23150   10.12430   0.10720    1.05884
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.73070    9.63230   0.09840    1.02156
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.36100    9.26560   0.09540    1.02961
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.85440    8.76160   0.09280    1.05917
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.41910    8.33390   0.08520    1.02233
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.16070    9.06740   0.09330    1.02896
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.01200    8.91750   0.09450    1.05971
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.40530    9.31020   0.09510    1.02146
群益長安基金                                                       24.01000   23.82000   0.19000    0.79765
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.62430    9.46780   0.15650    1.65297
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.55910   14.32230   0.23680    1.65337
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.11000   13.89000   0.22000    1.58387
群益真善美基金                                                     15.39970   15.41500  -0.01530   -0.09925
群益馬拉松基金                                                    107.35000  106.74000   0.61000    0.57148
群益馬拉松基金I類型                                               107.50000  106.88000   0.62000    0.58009
群益深証中小板基金                                                 10.39000   10.22000   0.17000    1.66341
群益創新科技基金                                                   28.41000   28.09000   0.32000    1.13920
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.55810    8.39330   0.16480    1.96347
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.76440    7.62320   0.14120    1.85224
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.12000    7.98000   0.14000    1.75439
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.31970    9.14020   0.17950    1.96385
群益華夏盛世基金-美元                                               8.56130    8.40560   0.15570    1.85234
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.17000   13.92000   0.25000    1.79598
群益奧斯卡基金                                                     24.06000   23.96000   0.10000    0.41736
群益新興金鑽基金-美元                                              10.63480   10.42370   0.21110    2.02519
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.16000    8.00000   0.16000    2.00000
群益葛萊美基金                                                     20.37000   20.14000   0.23000    1.14201
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.45000   19.69000  -0.24000   -1.21889
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.88000    8.94000  -0.06000   -0.67114
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.27000   11.13000   0.14000    1.25786
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.61650   11.54100   0.07550    0.65419
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.90580   10.83830   0.06750    0.62279
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.87280   10.80550   0.06730    0.62283
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.34170    8.28750   0.05420    0.65400
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.71570    8.66180   0.05390    0.62227
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.04000    7.99000   0.05000    0.62578
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.35640    8.30470   0.05170    0.62254
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.78150    9.72100   0.06050    0.62236
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.64050    9.58080   0.05970    0.62312
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.70000    8.72000  -0.02000   -0.22936
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       25.04000   24.74000   0.30000    1.21261
德信中國精選成長基金                                                9.92000    9.77000   0.15000    1.53531
德信台灣主流中小基金                                               15.73000   15.36000   0.37000    2.40885
德信新興股票組合基金                                               10.05000    9.93000   0.12000    1.20846
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94260   11.94240   0.00020    0.00167
德信萬瑞基金                                                       10.75450   10.76460  -0.01010   -0.09383
德信數位時代基金                                                   24.65000   24.33000   0.32000    1.31525
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.93230    9.95190  -0.01960   -0.19695
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.89600    9.91100  -0.01500   -0.15135
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67130   11.67110   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.25000   12.94000   0.31000    2.39567
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.70000   17.43000   0.27000    1.54905
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.48190   10.49020  -0.00830   -0.07912
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.13520   15.14730  -0.01210   -0.07988
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.09290    8.10980  -0.01690   -0.20839
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.86890   10.88540  -0.01650   -0.15158
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.28660   11.30400  -0.01740   -0.15393
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.10520   13.13260  -0.02740   -0.20864
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摩根大歐洲基金                                                     16.49000   16.29000   0.20000    1.22775
摩根中小基金                                                       19.13000   18.74000   0.39000    2.08111
摩根中國A股基金                                                    11.60000   11.34000   0.26000    2.29277
摩根中國A股基金(美元)                                               9.07000    8.87000   0.20000    2.25479
摩根中國亮點基金                                                   11.12000   10.78000   0.34000    3.15399
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.39080   10.31720   0.07360    0.71337
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.58770   11.49430   0.09340    0.81258
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.79020    8.72360   0.06660    0.76345
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.74270   11.65940   0.08330    0.71444
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.58230   13.47280   0.10950    0.81275
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.22000   17.01000   0.21000    1.23457
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.22000   17.01000   0.21000    1.23457
摩根台灣增長基金                                                   45.45000   45.15000   0.30000    0.66445
摩根平衡基金                                                       26.61000   26.59000   0.02000    0.07522
摩根全球α基金                                                     18.30000   18.08000   0.22000    1.21681
摩根全球平衡基金                                                   14.37260   14.29310   0.07950    0.55621
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.40320    9.36380   0.03940    0.42077
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.42630   10.37830   0.04800    0.46250
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.79910    9.75500   0.04410    0.45208
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.12620   11.07960   0.04660    0.42059
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.78970    9.74570   0.04400    0.45148
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.03100    9.95520   0.07580    0.76141
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        12.96030   12.86240   0.09790    0.76113
摩根亞洲基金                                                       50.21000   48.96000   1.25000    2.55310
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.22370    8.24470  -0.02100   -0.25471
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.60270    9.62430  -0.02160   -0.22443
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.47980    8.49800  -0.01820   -0.21417
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.03290   12.06360  -0.03070   -0.25448
摩根東方內需機會基金                                               15.92000   15.52000   0.40000    2.57732
摩根東方科技基金                                                   29.45000   28.39000   1.06000    3.73371
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.16000    9.04000   0.12000    1.32743
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.44000    9.31000   0.13000    1.39635
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.89000    8.76000   0.13000    1.48402
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.81000   10.67000   0.14000    1.31209
摩根金龍收成基金                                                   18.17000   17.55000   0.62000    3.53276
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08880   15.08870   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   12.93000   12.55000   0.38000    3.02789
摩根新金磚五國基金                                                 10.71000   10.53000   0.18000    1.70940
摩根新絲路基金                                                      8.77000    8.56000   0.21000    2.45327
摩根新興35基金                                                     11.96000   11.74000   0.22000    1.87394
摩根新興日本基金                                                   22.92000   22.41000   0.51000    2.27577
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.12150    7.13070  -0.00920   -0.12902
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.36850    9.37550  -0.00700   -0.07466
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.10070    9.10910  -0.00840   -0.09222
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.37880   10.39200  -0.01320   -0.12702
摩根新興科技基金                                                   46.54000   45.69000   0.85000    1.86036
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.20660    8.21500  -0.00840   -0.10225
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.46280   10.47350  -0.01070   -0.10216
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.21990    8.17820   0.04170    0.50989
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.91240    8.86240   0.05000    0.56418
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.36880    8.32160   0.04720    0.56720
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.49330    9.44520   0.04810    0.50925
摩根龍揚基金                                                       27.13000   26.18000   0.95000    3.62872
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.93000    9.86000   0.07000    0.70994
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.57000   10.50000   0.07000    0.66667
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.32000   10.25000   0.07000    0.68293
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.04000   10.97000   0.07000    0.63810
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.21680    9.21950  -0.00270   -0.02929
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.17320   11.17640  -0.00320   -0.02863
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     20.43000   20.21000   0.22000    1.08857
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.61920   11.63300  -0.01380   -0.11863
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.83660   10.86220  -0.02560   -0.23568
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.87190    9.89920  -0.02730   -0.27578
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                        9.99430   10.00620  -0.01190   -0.11893
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.37580    9.39790  -0.02210   -0.23516
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.53560    8.55930  -0.02370   -0.27689
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.88810    9.83160   0.05650    0.57468
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.98820    9.93660   0.05160    0.51929
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.36050    9.34850   0.01200    0.12836
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.54450    9.53750   0.00700    0.07339
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.08360    9.07200   0.01160    0.12787
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.26180    9.25500   0.00680    0.07347
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.87970   10.85650   0.02320    0.21370
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.64850   10.62590   0.02260    0.21269
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.89760    9.88190   0.01570    0.15888
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.26820   10.24630   0.02190    0.21374
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.03460   10.01330   0.02130    0.21272
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.32980    9.31490   0.01490    0.15996
聯邦金鑽平衡基金                                                   19.83110   19.69780   0.13330    0.67673
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.94170    8.81860   0.12310    1.39591
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.27220    9.14950   0.12270    1.34106
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.92680    8.80380   0.12300    1.39712
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.25660    9.13410   0.12250    1.34113
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17350   13.17340   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   10.32000   10.19000   0.13000    1.27576
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.03530   16.04500  -0.00970   -0.06045
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.73110   11.62050   0.11060    0.95177
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.27050   11.17240   0.09810    0.87806
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.79810   10.70410   0.09400    0.87817
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.71480   11.72560  -0.01080   -0.09211
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.99710   11.00660  -0.00950   -0.08631
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.36670   10.37620  -0.00950   -0.09156
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.51590    8.52320  -0.00730   -0.08565
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       32.43000   32.19000   0.24000    0.74557
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.82000   14.59000   0.23000    1.57642
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.70000   14.49000   0.21000    1.44928
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.76000    9.62000   0.14000    1.45530
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.38000   15.36000   0.02000    0.13021
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.12000   12.20000  -0.08000   -0.65574
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.77000   12.89000  -0.12000   -0.93095
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.99000   12.06000  -0.07000   -0.58043
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.69000    7.74000  -0.05000   -0.64599
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.64000   11.71000  -0.07000   -0.59778
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            13.90000   13.78000   0.12000    0.87083
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.05000    9.96000   0.09000    0.90361
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.31000    8.28000   0.03000    0.36232
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.21000   11.12000   0.09000    0.80935
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.91000   13.77000   0.14000    1.01670
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.36000   14.29000   0.07000    0.48985
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.29000   14.23000   0.06000    0.42164
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.32000    9.28000   0.04000    0.43103
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.80000   19.63000   0.17000    0.86602
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.93000   17.78000   0.15000    0.84364
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.40000   12.31000   0.09000    0.73111
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.72000   14.68000   0.04000    0.27248
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.45000   15.43000   0.02000    0.12962
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.52000   14.47000   0.05000    0.34554
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.68000   14.63000   0.05000    0.34176
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.03000   13.05000  -0.02000   -0.15326
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.04000   13.04000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.67000   13.67000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.31000   18.32000  -0.01000   -0.05459
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.12000   17.13000  -0.01000   -0.05838
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.06000   13.16000  -0.10000   -0.75988
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.87000   14.00000  -0.13000   -0.92857
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.92000   13.00000  -0.08000   -0.61538
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.93000    7.99000  -0.06000   -0.75094
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.83000   12.92000  -0.09000   -0.69659
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.16000   14.23000  -0.07000   -0.49192
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.13000   14.19000  -0.06000   -0.42283
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.44000    9.48000  -0.04000   -0.42194
聯博貨幣市場基金                                                   15.00400   15.00390   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.34060   10.36680  -0.02620   -0.25273
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.39350   13.48800  -0.09450   -0.70062
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.35290    7.41470  -0.06180   -0.83348
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.62000   13.73000  -0.11000   -0.80117
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.67000   13.75000  -0.08000   -0.58182
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.04000    9.10000  -0.06000   -0.65934
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瀚亞中小型股基金                                                   18.77000   18.55000   0.22000    1.18598
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.27000   10.09000   0.18000    1.78394
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.65000   10.47000   0.18000    1.71920
瀚亞巴西基金                                                        5.40000    5.37000   0.03000    0.55866
瀚亞外銷基金                                                       37.35000   37.15000   0.20000    0.53836
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.49000   11.38000   0.11000    0.96661
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.76000   10.68000   0.08000    0.74906
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.33000   10.26000   0.07000    0.68226
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.86000    9.77000   0.09000    0.92119
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.41000    9.34000   0.07000    0.74946
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.07000    9.01000   0.06000    0.66593
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.64000    9.56000   0.08000    0.83682
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.16000    9.09000   0.07000    0.77008
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.48000    9.41000   0.07000    0.74389
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.59470   10.57200   0.02270    0.21472
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.22200   10.20750   0.01450    0.14205
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.11270   12.09910   0.01360    0.11241
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.13220   10.10850   0.02370    0.23446
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.36150    7.34540   0.01610    0.21918
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.85160    7.84040   0.01120    0.14285
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.97210    7.96320   0.00890    0.11176
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.04840    7.03190   0.01650    0.23464
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.68590    8.67610   0.00980    0.11295
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.05600    9.03620   0.01980    0.21912
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.18070    9.16770   0.01300    0.14180
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.05370    9.04350   0.01020    0.11279
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.44000   11.37000   0.07000    0.61566
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.94000   10.88000   0.06000    0.55147
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.66000   10.60000   0.06000    0.56604
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.51000   10.44000   0.07000    0.67050
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.19000   10.13000   0.06000    0.59230
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.76480    9.79080  -0.02600   -0.26556
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.91590    9.92610  -0.01020   -0.10276
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.67570    9.69640  -0.02070   -0.21348
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.76480    9.79080  -0.02600   -0.26556
瀚亞印度基金-人民幣                                                12.90000   12.71000   0.19000    1.49489
瀚亞印度基金-美元                                                  11.98000   11.82000   0.16000    1.35364
瀚亞印度基金-新台幣                                                26.70000   26.36000   0.34000    1.28983
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                               10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                               10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.50000   11.54000  -0.04000   -0.34662
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.16000   10.93000   0.23000    2.10430
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.85000    9.66000   0.19000    1.96687
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         13.95000   13.69000   0.26000    1.89920
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.81000    8.63000   0.18000    2.08575
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.42000    8.26000   0.16000    1.93705
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.47000    8.32000   0.15000    1.80288
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.11000   10.96000   0.15000    1.36861
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.50740   11.41060   0.09680    0.84833
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.24540   13.15010   0.09530    0.72471
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.40400   10.32600   0.07800    0.75537
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.23510   10.16290   0.07220    0.71043
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.54990   11.45870   0.09120    0.79590
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.79900    8.72530   0.07370    0.84467
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.57160    9.50380   0.06780    0.71340
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.59920    8.53480   0.06440    0.75456
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.44790    8.38830   0.05960    0.71051
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.94220    8.87140   0.07080    0.79807
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.11400   14.05340   0.06060    0.43121
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.63410   10.57130   0.06280    0.59406
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.29780   10.24820   0.04960    0.48399
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.23040   12.17790   0.05250    0.43111
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.81000   10.65000   0.16000    1.50235
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.83000   18.57000   0.26000    1.40011
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57410   13.57390   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 25.87000   25.18000   0.69000    2.74027
瀚亞高科技基金                                                     51.95000   51.97000  -0.02000   -0.03848
瀚亞理財通基金                                                     25.63000   25.59000   0.04000    0.15631
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.56000    8.55000   0.01000    0.11696
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.18000    8.17000   0.01000    0.12240
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.38000    8.38000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.51000    8.50000   0.01000    0.11765
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.22000    8.21000   0.01000    0.12180
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.39000    8.39000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.16000    9.19000  -0.03000   -0.32644
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.73000    8.74000  -0.01000   -0.11442
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.33000    8.35000  -0.02000   -0.23952
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.54000    8.57000  -0.03000   -0.35006
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.37000    9.40000  -0.03000   -0.31915
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.71000    8.73000  -0.02000   -0.22910
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.44000    8.46000  -0.02000   -0.23641
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.62000    8.65000  -0.03000   -0.34682
瀚亞菁華基金                                                       20.59000   20.55000   0.04000    0.19465
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.75630   12.83310  -0.07680   -0.59845
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.88940    8.94290  -0.05350   -0.59824
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.21470   10.17270   0.04200    0.41287
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.89160   10.85210   0.03950    0.36398
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.92040    9.88940   0.03100    0.31347
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.41320    9.38890   0.02430    0.25882
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.83080    9.79830   0.03250    0.33169
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.04570    8.01280   0.03290    0.41059
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.11560    8.08620   0.02940    0.36358
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.43860    8.41220   0.02640    0.31383
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.89880    7.87840   0.02040    0.25894
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.68940    7.66400   0.02540    0.33142
瀚亞電通網基金                                                     13.14000   13.11000   0.03000    0.22883
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.48460   13.49860  -0.01400   -0.10371
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.42700   10.42270   0.00430    0.04126
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.59640    9.60280  -0.00640   -0.06665
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.27370   11.28550  -0.01180   -0.10456
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.99000   10.86000   0.13000    1.19705
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