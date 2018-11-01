◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月01日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 大江 新昕纖 生泰 大江 易威 駿熠電 富邦美債20年 信立 謚源 美時 碩禾 百略 元大美債7-10 迎輝 東林 強生 穆拉德 富邦中國政策債 兆遠 欣厚-KY 寶島科 南璋 元大美債1-3 信驊 友銓 中華食 勝昱 元大投資級公司債 台半 達威 世坤 精確 元大中國債3-5 中美晶 三圓 冠好 宏易 群益15年IG電信債 撼訊 雙喜 萬國通 唐鋒 群益15年IG科技債 信昌電 理銘 新昕纖 榮群 群益10年IG金融債 環球晶 亞都 泰茂 天宇 國泰投資級公司債 奧斯特 東凌-KY 精確 新零售 國泰5Y+新興債 VHQ-KY 明揚 崇友 力新 國泰1-5Y高收債 綠河-KY 至興 恩得利 富邦全球投等債 欣泰 長佳 李洲 富邦全球高收債 大恭 凱柏實業 國泰中國政金債5+ 永純 元炬 富邦中政債0-1 泓瀚 及成 富邦A級公司債 雙邦 和進 FH中國政策債 致振 倚強 凱基中國債3-10 創威 錦明 凱基新興債10+ 唐榮 鑫創 凱基科技債10+ 晉椿 廣寰科 元大AAA至A公司債 世豐 點晶 群益AAA-AA公司債 久陽 建舜電 群益15年IG公用債 強新 泰谷 群益15年EM主權債 松和 典範 合世 謚源 長天 易威 李洲 益通 百略 港建 振維 穆拉德 及成 鴻翊 南璋 笙泉 迎輝 勝昱 新洲 欣厚-KY 精確 倚強 兆遠 宏易 至寶電 太欣 唐鋒 錦明 系統電 榮群 宇環 世紀 天宇 廣寰科 華容 新零售 點晶 建榮 力新 幸康 立衛 恩得利 泰谷 天揚 李洲 長天 鈺創 凱柏實業 矽瑪 佳總 元炬 鴻翊 合正 及成 先益 寶聯通 和進 泓格 凱鈺 倚強 晶達 德宏 錦明 友銓 合邦 鑫創 立衛 萬旭 廣寰科 合正 驊宏資 點晶 凱鈺 久正 建舜電 三聯 上揚 泰谷 合邦 全譜 典範 亞元 易通展 長天 萬旭 安鈦克 益通 訊達 元隆 由田 驊宏資 沛亨 振維 撼訊 九暘 鴻翊 亞銳士 凱碩 迎輝 信昌電 全達 欣厚-KY 合晶 奧斯特 兆遠 全譜 保銳 萬達光電 易通展 越峰 太欣 沛波 英格爾 系統電 元隆 士開 世紀 沛亨 昇益 華容 迅德 志嘉 建榮 倉和 富裔 立衛 光菱 正德 天揚 星雲 燦星旅 鈺創 三圓 富驛-KY 佳總 雙喜 劍湖山 合正 豐謙 德記 寶聯通 理銘 泰偉 凱鈺 惠普 華義 德宏 中連貨 昇華 合邦 漢來美食 得利影 萬旭 易飛網 鼎創達 驊宏資 亞都 花王 久正 老爺知 邦泰 上揚 滿心 全譜 東凌-KY 易通展 德記 安鈦克 誠品生活 元隆 泰偉 沛亨 大宇資 九暘 得利影 凱碩 時報 全達 琉園 奧斯特 旭然 保銳 鼎創達 越峰 捷必勝-KY 英格爾 明揚 士開 紅木-KY 昇益 綠河-KY 志嘉 欣雄 富裔 欣泰 正德 大汽電 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 花王 邦泰