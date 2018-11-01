◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月01日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 台新MSCI台灣正2 富邦恒生國企正2 富邦科技 中和 昶和 大飲 世紀鋼 台新MSCI台灣反1 群益臺灣加權反1 元大台商50 本盟 大統新創 宏亞 祥碩 宏洲 正道 富邦摩台 日馳 本盟 達新 超眾 嘉裕 富邦發達 國巨 銘旺科 恆大 東華 富邦金融 錸德 健和興 怡華 立益 元大MSCI台灣 智寶 旭隼 聚隆 佳和 永豐臺灣加權 奇力新 元晶 昶和 昶和 國泰日經225 大毅 遠雄來 大統新創 三洋紡 元大日經225 華新科 統領 程泰 本盟 國泰20年美債反1 嘉晶 威宏-KY 氣立 瑞利 兆豐藍籌30反1 星通 泰昇-KY 榮星 樂士 台新MSCI台灣正2 禾伸堂 台硝 正峰新 台新MSCI台灣反1 智原 永記 億泰 元大S&P日圓反1 玉晶光 日勝化 毛寶 富邦歐洲 創意 華廣 懷特 FH彭博高收益債 台勝科 士紙 燁興 FH彭博新興債 健策 高興昌 中鴻 群益道瓊美國地產 永崴投控 東明-KY 威致 FH富時高息低波 康控-KY 世紀鋼 華豐 宏洲 達運 鑫永銓 首利 嘉裕 訊芯-KY 六暉-KY 麗正 東華 杜康-DR 申豐 華泰 立益 陽光能源-DR 宏旭-KY 錸德 佳和 康友-KY 隴華 倫飛 昶和 銘旺科 虹光 三洋紡 翔耀 威盛 本盟 華新科 國碩 瑞利 聯德 銘旺科 樂士 玉晶光 統懋 正峰新 圓展 翔耀 力達-KY 新至陞 太空梭 億泰 穎漢 麗臺 毛寶 時碩工業 華映 懷特 傳奇 吉祥全 燁興 東科-KY 憶聲 中鴻 亞弘電 科風 威致 陞泰 和鑫 華豐 華友聯 力特 首利 愛山林 喬鼎 麗正 皇昌 正達 華泰 遠雄來 晟鈦 錸德 夏都 聯德 倫飛 雲品 同泰 虹光 鳳凰 新世紀 威盛 新天地 誠研 國碩 欣欣 綠能 銘旺科 統領 誠創 統懋 客思達-KY 嘉威 翔耀 阿瘦 力銘 太空梭 康師傅-DR 亞太電 麗臺 同方友友-DR 達能 華映 精熙-DR 清惠 吉祥全 一零四 慧友 憶聲 欣天然 捷泰 科風 新海 互億 和鑫 欣高 天瀚 力特 全國 迅杰 喬鼎 jpp-KY 華上 正達 台數科 光麗-KY 晟鈦 南六 元晶 聯德 基勝-KY 華冠 同泰 威宏-KY 裕豐 新世紀 波力-KY 寶徠 誠研 泰昇-KY 皇普 綠能 陽明 誠創 六福 嘉威 康師傅-DR 力銘 聖馬丁-DR 亞太電 神州-DR 達能 耀傑-DR 清惠 同方友友-DR 慧友 晨訊科-DR 捷泰 友佳-DR 互億 陽光能源-DR 天瀚 精熙-DR 迅杰 中福 華上 雷虎 光麗-KY 中視 元晶 秋雨 華冠 慶豐富 裕豐 新利虹 寶徠 國光生 皇普 陽明 六福 王道銀行 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生