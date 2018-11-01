◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月01日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 5496 0 2409 友達 -14515 1302 2344 華邦電 4129 5356 2891 中信金 -5172 -32266 2408 南亞科 4058 -780 2303 聯電 -3005 -61739 00677U 富邦VIX 3620 0 2886 兆豐金 -2580 -20849 00632R 元大台灣50反1 3011 0 2884 玉山金 -2454 -3236 2330 台積電 2734 -25593 00673R 元大S&P原油反1 -1988 0 2301 光寶科 2287 -1300 1605 華新 -1758 -8447 3481 群創 1573 7119 2448 晶電 -1747 -3493 00671R 富邦NASDAQ反1 1461 0 2892 第一金 -1657 -17584 2313 華通 1350 862 2883 開發金 -1421 -8252 2492 華新科 1321 2555 2474 可成 -1415 -398 00664R 國泰臺灣加權反1 1315 0 1314 中石化 -1355 -5408 2337 旺宏 1210 -31979 2887 台新金 -1263 -7146 0056 元大高股息 1185 123319 2375 智寶 -1202 -3498 8150 南茂 1083 3119 2880 華南金 -1103 -10124 1101 台泥 897 -2333 00752 中信中國50 -1060 -2462 2353 宏碁 880 8102 5880 合庫金 -1050 -4742 2308 台達電 875 4732 00631L 元大台灣50正2 -974 0 2327 國巨 774 -1335 00753L 中信中國50正2 -946 0 2454 聯發科 683 -580 2606 裕民 -911 -1357 5871 中租-KY 660 -1208 2881 富邦金 -879 -5213 00642U 元大S&P石油 652 0 00637L 元大滬深300正2 -866 0 2356 英業達 642 -3883 2481 強茂 -837 -2521 2885 元大金 640 4765 2882 國泰金 -800 -7205 4958 臻鼎-KY 617 4392 2328 廣宇 -773 -828 2371 大同 598 -3326 1402 遠東新 -769 1089 2376 技嘉 598 -142 8163 達方 -723 -458 1504 東元 581 -6588 2605 新興 -716 -274 6176 瑞儀 572 6726 1722 台肥 -714 -1960 00676R 富邦臺灣加權反1 568 0 2889 國票金 -640 -271 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股鉅亨台北資料中心
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