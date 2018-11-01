[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月31日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 大江 新昕纖 生泰 大江 易威 駿熠電 富邦美債20年 信立 謚源 美時 碩禾 百略 元大美債7-10 穩懋 東林 寶島科 穆拉德 富邦中國政策債 迎輝 欣厚-KY 中華食 南璋 元大美債1-3 兆遠 友銓 世坤 勝昱 元大投資級公司債 信驊 達威 冠好 精確 元大中國債3-5 台半 三圓 萬國通 宏易 群益15年IG電信債 撼訊 雙喜 新昕纖 唐鋒 群益15年IG科技債 信昌電 理銘 泰茂 榮群 群益10年IG金融債 環球晶 亞都 精確 天宇 國泰投資級公司債 奧斯特 東凌-KY 崇友 新零售 國泰5Y+新興債 VHQ-KY 明揚 至興 力新 國泰1-5Y高收債 綠河-KY 長佳 恩得利 富邦全球投等債 欣泰 大恭 李洲 富邦全球高收債 永純 凱柏實業 國泰中國政金債5+ 泓瀚 元炬 富邦中政債0-1 雙邦 及成 富邦A級公司債 致振 和進 FH中國政策債 創威 耀勝 凱基中國債3-10 唐榮 倚強 凱基新興債10+ 晉椿 錦明 凱基科技債10+ 久陽 鑫創 元大AAA至A公司債 強新 廣寰科 群益AAA-AA公司債 松和 點晶 群益15年IG公用債 謚源 建舜電 群益15年EM主權債 李洲 泰谷 合世 港建 典範 易威 及成 長天 百略 笙泉 益通 穆拉德 新洲 振維 南璋 倚強 鴻翊 勝昱 至寶電 迎輝 精確 錦明 欣厚-KY 宏易 宇環 兆遠 唐鋒 廣寰科 太欣 榮群 點晶 系統電 天宇 幸康 世紀 新零售 泰谷 華容 力新 長天 建榮 恩得利 矽瑪 立衛 李洲 鴻翊 天揚 凱柏實業 先益 鈺創 元炬 晶達 佳總 及成 友銓 合正 和進 立衛 寶聯通 耀勝 合正 凱鈺 倚強 凱鈺 德宏 錦明 三聯 合邦 鑫創 合邦 萬旭 廣寰科 亞元 驊宏資 點晶 萬旭 久正 建舜電 訊達 上揚 泰谷 驊宏資 全譜 典範 撼訊 易通展 長天 亞銳士 安鈦克 益通 信昌電 元隆 由田 合晶 沛亨 振維 全譜 九暘 鴻翊 易通展 凱碩 迎輝 沛波 全達 欣厚-KY 元隆 奧斯特 兆遠 沛亨 保銳 太欣 迅德 越峰 系統電 倉和 英格爾 世紀 光菱 士開 華容 星雲 昇益 建榮 三圓 志嘉 立衛 雙喜 富裔 天揚 豐謙 正德 鈺創 理銘 燦星旅 佳總 惠普 富驛-KY 合正 中連貨 劍湖山 寶聯通 漢來美食 德記 凱鈺 易飛網 泰偉 德宏 亞都 華義 合邦 老爺知 昇華 萬旭 滿心 得利影 驊宏資 東凌-KY 鼎創達 久正 德記 花王 上揚 誠品生活 邦泰 全譜 泰偉 易通展 大宇資 安鈦克 得利影 元隆 時報 沛亨 琉園 九暘 旭然 凱碩 鼎創達 全達 捷必勝-KY 奧斯特 明揚 保銳 紅木-KY 越峰 綠河-KY 英格爾 欣雄 士開 欣泰 昇益 大汽電 志嘉 富裔 正德 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 花王 邦泰