[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/10/31 107/10/30 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.61230 10.61080 0.00150 0.01414 大華銀多元特別收益平衡基金 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.81640 9.83450 -0.01810 -0.18405 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.81920 9.83730 -0.01810 -0.18399 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.78700 9.80570 -0.01870 -0.19071 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.78710 9.80590 -0.01880 -0.19172 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 19.95000 20.00000 -0.05000 -0.25000 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 19.35000 20.00000 -0.65000 -3.25000 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.14160 9.15930 -0.01770 -0.19325 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.44860 9.46640 -0.01780 -0.18803 中國信託台灣活力基金 12.29000 12.10000 0.19000 1.57025 中國信託台灣優勢基金 14.32000 13.98000 0.34000 2.43205 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.85000 8.81000 0.04000 0.45403 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.18000 8.06000 0.12000 1.48883 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.75000 8.63000 0.12000 1.39050 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.89710 9.90140 -0.00430 -0.04343 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.18430 9.18830 -0.00400 -0.04353 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.22660 10.22800 -0.00140 -0.01369 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.45240 9.45360 -0.00120 -0.01269 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.13130 10.01110 0.12020 1.20067 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.77810 8.67400 0.10410 1.20014 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.45760 10.41650 0.04110 0.39457 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.35680 9.32000 0.03680 0.39485 中國信託智能運動基金-台幣 9.93000 9.74000 0.19000 1.95072 中國信託智能運動基金-美元 9.60000 9.41000 0.19000 2.01913 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.59000 8.51000 0.08000 0.94007 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.43000 8.34000 0.09000 1.07914 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99550 10.99530 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.37680 9.39210 -0.01530 -0.16290 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.95360 8.96820 -0.01460 -0.16280 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.51260 9.52670 -0.01410 -0.14801 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.07810 9.09160 -0.01350 -0.14849 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.70000 10.62000 0.08000 0.75330 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.31000 10.23000 0.08000 0.78201 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.79000 10.71000 0.08000 0.74697 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.47000 10.38000 0.09000 0.86705 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 52.52000 51.47000 1.05000 2.04002 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.90860 39.19910 -0.29050 -0.74109 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.28560 37.51720 -0.23160 -0.61732 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 16.78000 16.66000 0.12000 0.72029 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47340 11.47230 0.00110 0.00959 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.49180 10.48630 0.00550 0.05245 元大上證50基金 27.57000 27.21000 0.36000 1.32304 元大大中華TMT基金-人民幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 元大大中華TMT基金-新台幣 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.43000 12.46000 -0.03000 -0.24077 元大大中華價值指數基金-美元 11.49300 11.51000 -0.01700 -0.14770 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.58800 15.61600 -0.02800 -0.17930 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.42500 9.38100 0.04400 0.46903 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 8.99100 8.94500 0.04600 0.51425 元大中國平衡基金-人民幣 2.77000 2.76000 0.01000 0.36232 元大中國平衡基金-新台幣 12.30000 12.23000 0.07000 0.57236 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.49110 45.55150 -0.06040 -0.13260 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47970 10.48960 -0.00990 -0.09438 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66440 9.67350 -0.00910 -0.09407 元大中國機會債券基金-新台幣 9.56230 9.56720 -0.00490 -0.05122 元大巴西指數基金 6.52800 6.26200 0.26600 4.24784 元大巴菲特基金 24.19000 23.93000 0.26000 1.08650 元大日經225基金 27.62000 27.07000 0.55000 2.03177 元大台商收成基金 20.95000 20.44000 0.51000 2.49511 元大台灣50單日反向1倍基金 13.34000 13.63000 -0.29000 -2.12766 元大台灣50單日正向2倍基金 31.99000 30.67000 1.32000 4.30388 元大台灣中型100基金 28.68000 27.97000 0.71000 2.53843 元大台灣加權股價指數基金 23.09000 22.46600 0.62400 2.77753 元大台灣卓越50基金 78.26000 75.72000 2.54000 3.35446 元大台灣金融基金 17.41000 17.08000 0.33000 1.93208 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.16000 28.49000 0.67000 2.35170 元大台灣高股息基金 23.83000 23.31000 0.52000 2.23080 元大台灣電子科技基金 32.33000 31.14000 1.19000 3.82145 元大全球ETF成長組合基金 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681 元大全球ETF穩健組合基金 14.21000 14.14000 0.07000 0.49505 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.16000 13.07000 0.09000 0.68860 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.18000 9.12000 0.06000 0.65789 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.03000 12.95000 0.08000 0.61776 元大全球不動產證券化基金-美元 12.07500 11.99000 0.08500 0.70892 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.21000 8.20000 0.01000 0.12195 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.23000 6.23000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.81000 7.81000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.10000 6.10000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 9.06200 9.00500 0.05700 0.63298 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741 元大全球新興市場精選組合基金 12.22000 12.27000 -0.05000 -0.40750 元大全球農業商機基金 16.74000 16.49000 0.25000 1.51607 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.12600 7.98100 0.14500 1.81681 元大印度指數基金 8.68600 8.71700 -0.03100 -0.35563 元大印度基金 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 元大多多基金 15.15000 14.84000 0.31000 2.08895 元大多福基金 46.33000 45.54000 0.79000 1.73474 元大亞太成長基金 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.40600 8.39590 0.01010 0.12030 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.88220 6.87400 0.00820 0.11929 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.88400 8.86400 0.02000 0.22563 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.60200 9.64800 -0.04600 -0.47678 元大卓越基金 40.84000 40.30000 0.54000 1.33995 元大店頭基金 6.79000 6.62000 0.17000 2.56798 元大泛歐成長基金 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 元大美元貨幣市場基金-美元 10.30480 10.30430 0.00050 0.00485 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.67790 9.68250 -0.00460 -0.04751 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.91010 31.93000 -0.01990 -0.06232 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.49630 36.67660 -0.18030 -0.49159 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.96490 19.87570 0.08920 0.44879 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.23520 17.39580 -0.16060 -0.92321 元大美國政府7至10年期債券基金 38.82830 38.89960 -0.07130 -0.18329 元大高科技基金 16.56000 16.18000 0.38000 2.34858 元大得利貨幣市場基金 16.26760 16.26730 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 11.99180 11.99160 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 9.87000 9.42000 0.45000 4.77707 元大華夏中小基金 6.12000 6.08000 0.04000 0.65789 元大新中國基金-人民幣 8.18000 8.16000 0.02000 0.24510 元大新中國基金-美元 7.57200 7.54800 0.02400 0.31797 元大新中國基金-新台幣 7.58000 7.55000 0.03000 0.39735 元大新主流基金 20.76000 20.33000 0.43000 2.11510 元大新東協平衡基金-美元 8.79300 8.79300 0.00000 0.00000 元大新東協平衡基金-新台幣 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.71780 9.70520 0.01260 0.12983 元大新興印尼機會債券基金-美金 8.88110 8.86260 0.01850 0.20874 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.67740 9.66070 0.01670 0.17287 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.33810 8.32370 0.01440 0.17300 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.71550 9.73320 -0.01770 -0.18185 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.26410 9.28100 -0.01690 -0.18209 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.91110 9.93270 -0.02160 -0.21746 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.45460 9.47520 -0.02060 -0.21741 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.43820 9.45500 -0.01680 -0.17768 元大新興亞洲基金 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.57570 8.56960 0.00610 0.07118 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.24990 8.24400 0.00590 0.07157 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.85430 8.85110 0.00320 0.03615 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.52150 8.51850 0.00300 0.03522 元大萬泰貨幣市場基金 15.11390 15.11370 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.35000 31.81000 0.54000 1.69758 元大實質多重資產基金-人民幣 8.95000 8.89000 0.06000 0.67492 元大實質多重資產基金-美元 8.12800 8.07200 0.05600 0.69376 元大實質多重資產基金-新台幣 8.61000 8.56000 0.05000 0.58411 元大滬深300單日反向1倍基金 15.87000 16.25000 -0.38000 -2.33846 元大滬深300單日正向2倍基金 12.68000 12.09000 0.59000 4.88007 元大摩臺基金 35.99000 34.83000 1.16000 3.33046 元大標普500基金 25.04000 24.66000 0.38000 1.54096 元大標普500單日反向1倍基金 13.75000 13.97000 -0.22000 -1.57480 元大標普500單日正向2倍基金 30.59000 29.65000 0.94000 3.17032 元大標智滬深300基金 15.01000 14.80000 0.21000 1.41892 元大歐洲50基金 22.61000 22.66000 -0.05000 -0.22065 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.34800 9.36010 -0.01210 -0.12927 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.20750 10.20710 0.00040 0.00392 元大績效基金 43.35000 42.47000 0.88000 2.07205 元大韓國KOSPI200基金 19.83000 19.68000 0.15000 0.76220 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.89000 13.65000 0.24000 1.75824 日盛上選基金 28.33000 27.91000 0.42000 1.50484 日盛小而美基金 15.47000 15.09000 0.38000 2.51822 日盛中國內需動力基金 8.22000 8.21000 0.01000 0.12180 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.67070 11.68400 -0.01330 -0.11383 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.68790 9.69890 -0.01100 -0.11341 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.61340 11.64130 -0.02790 -0.23966 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.63500 9.65820 -0.02320 -0.24021 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.53650 10.56420 -0.02770 -0.26221 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.72590 8.74880 -0.02290 -0.26175 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 8.97000 8.86000 0.11000 1.24153 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.42000 8.33000 0.09000 1.08043 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.74000 8.65000 0.09000 1.04046 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 日盛日盛基金 11.81000 11.56000 0.25000 2.16263 日盛目標收益組合基金(美元) 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503 日盛全球抗暖化基金 9.83000 9.75000 0.08000 0.82051 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.96880 9.96980 -0.00100 -0.01003 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.26630 9.26730 -0.00100 -0.01079 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.80250 9.80590 -0.00340 -0.03467 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.11300 9.11620 -0.00320 -0.03510 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39440 2.39770 -0.00330 -0.13763 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64460 1.64680 -0.00220 -0.13359 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35960 0.36050 -0.00090 -0.24965 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24780 0.24840 -0.00060 -0.24155 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.95600 11.98950 -0.03350 -0.27941 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.10420 8.12690 -0.02270 -0.27932 日盛亞洲機會基金 5.98000 5.97000 0.01000 0.16750 日盛首選基金 14.68000 14.37000 0.31000 2.15727 日盛高科技基金 15.22000 14.87000 0.35000 2.35373 日盛貨幣市場基金 14.78200 14.78180 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.49000 33.84000 0.65000 1.92080 日盛精選五虎基金 32.86000 32.12000 0.74000 2.30386 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49630 13.49610 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 23.78000 22.94000 0.84000 3.66173 台新MSCI中國基金 17.41000 17.43000 -0.02000 -0.11474 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.49000 19.92000 -0.43000 -2.15863 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.11000 17.38000 0.73000 4.20023 台新大眾貨幣市場基金 14.17350 14.17330 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.55030 10.55520 -0.00490 -0.04642 台新中美貨幣市場基金-美元 10.47810 10.47480 0.00330 0.03150 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10830 10.10870 -0.00040 -0.00396 台新中國通基金 34.15000 33.42000 0.73000 2.18432 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.41180 0.41060 0.00120 0.29226 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 12.73900 12.70600 0.03300 0.25972 台新中國精選中小基金-美元 0.27080 0.27130 -0.00050 -0.18430 台新中國精選中小基金-新台幣 8.40000 8.42000 -0.02000 -0.23753 台新主流基金 18.74000 18.20000 0.54000 2.96703 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.93000 19.72000 0.21000 1.06491 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64720 0.64040 0.00680 1.06184 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.71000 14.56000 0.15000 1.03022 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47650 0.47150 0.00500 1.06045 台新台灣中小基金 26.85000 26.29000 0.56000 2.13009 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.69560 9.65460 0.04100 0.42467 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.87330 8.84270 0.03060 0.34605 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.97350 9.93910 0.03440 0.34611 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.70890 9.74110 -0.03220 -0.33056 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.54880 10.58380 -0.03500 -0.33069 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 台新印度基金 13.01000 13.04000 -0.03000 -0.23006 台新亞美短期債券基金 10.86110 10.87030 -0.00920 -0.08463 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.38980 8.41960 -0.02980 -0.35394 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27630 0.27720 -0.00090 -0.32468 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.77650 11.81840 -0.04190 -0.35453 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38240 0.38370 -0.00130 -0.33881 台新真吉利貨幣市場基金 11.09860 11.09840 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 26.65810 26.03390 0.62420 2.39764 台新智慧生活基金-美元 9.21600 9.08150 0.13450 1.48103 台新智慧生活基金-新台幣 9.52000 9.39000 0.13000 1.38445 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.13980 8.17040 -0.03060 -0.37452 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.36050 8.39490 -0.03440 -0.40977 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.83860 8.87170 -0.03310 -0.37310 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.08620 9.12360 -0.03740 -0.40993 台新新興市場債券基金(A類型) 10.38890 10.38630 0.00260 0.02503 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33050 0.33030 0.00020 0.06055 台新新興市場債券基金(B類型) 7.67650 7.67460 0.00190 0.02476 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25720 0.25710 0.00010 0.03890 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.21000 5.18000 0.03000 0.57915 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.48000 20.51000 -0.03000 -0.14627 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.59700 10.59800 -0.00100 -0.00944 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.12000 13.99000 0.13000 0.92924 未來資產亞洲新富基金 17.06000 17.15000 -0.09000 -0.52478 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57640 12.57630 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 9.73000 9.51000 0.22000 2.31335 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.15500 11.15410 0.00090 0.00807 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.85060 9.86110 -0.01050 -0.10648 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.10760 9.11300 -0.00540 -0.05926 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42390 10.43010 -0.00620 -0.05944 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.62380 7.63630 -0.01250 -0.16369 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.78650 8.80080 -0.01430 -0.16249 永豐中小基金 46.14000 44.94000 1.20000 2.67023 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.72100 1.73080 -0.00980 -0.56621 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30050 2.31360 -0.01310 -0.56622 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.76380 7.81700 -0.05320 -0.68057 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.06910 10.13810 -0.06900 -0.68060 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.99000 3.99000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.75000 17.78000 -0.03000 -0.16873 永豐主流品牌基金 16.32000 16.28000 0.04000 0.24570 永豐永豐基金 30.84000 30.06000 0.78000 2.59481 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.26930 9.26600 0.00330 0.03561 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.41410 9.41080 0.00330 0.03507 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.19500 9.19420 0.00080 0.00870 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.33980 9.33910 0.00070 0.00750 永豐亞洲民生消費基金 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 永豐南非幣2021保本基金 13.12920 13.12780 0.00140 0.01066 永豐高科技基金 20.63000 20.10000 0.53000 2.63682 永豐貨幣市場基金 13.89320 13.89300 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11510 2.11720 -0.00210 -0.09919 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52040 2.52300 -0.00260 -0.10305 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.67780 7.69440 -0.01660 -0.21574 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.39260 10.41510 -0.02250 -0.21603 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.91470 6.93300 -0.01830 -0.26395 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.73710 10.76540 -0.02830 -0.26288 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.96000 8.88000 0.08000 0.90090 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 6.98000 6.92000 0.06000 0.86705 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.13000 16.00000 0.13000 0.81250 永豐臺灣加權ETF基金 48.87000 47.43000 1.44000 3.03605 永豐領航科技基金 33.56000 32.71000 0.85000 2.59859 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 永豐趨勢平衡基金 36.99000 36.15000 0.84000 2.32365 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.64440 11.64330 0.00110 0.00945 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.41060 9.42870 -0.01810 -0.19197 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.75150 9.77030 -0.01880 -0.19242 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.43900 9.45670 -0.01770 -0.18717 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.67110 9.68920 -0.01810 -0.18681 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.42330 9.44250 -0.01920 -0.20334 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.89050 9.91050 -0.02000 -0.20181 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.41130 9.43010 -0.01880 -0.19936 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.72410 9.74350 -0.01940 -0.19911 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668 兆豐國際中小基金 12.90000 12.69000 0.21000 1.65485 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.41000 12.34000 0.07000 0.56726 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.25000 16.16000 0.09000 0.55693 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.10000 16.01000 0.09000 0.56215 兆豐國際生命科學基金 14.98000 14.84000 0.14000 0.94340 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.95060 9.89680 0.05380 0.54361 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.13850 10.08240 0.05610 0.55642 兆豐國際全球基金 29.42000 29.05000 0.37000 1.27367 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.31060 10.30990 0.00070 0.00679 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.14150 10.14650 -0.00500 -0.04928 兆豐國際國民基金 19.04000 18.67000 0.37000 1.98179 兆豐國際第一基金 11.34000 11.13000 0.21000 1.88679 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85970 9.91190 -0.05220 -0.52664 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.76480 7.80590 -0.04110 -0.52652 兆豐國際萬全基金 18.42000 18.21000 0.21000 1.15321 兆豐國際電子基金 22.10000 21.55000 0.55000 2.55220 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.68000 20.01000 0.67000 3.34833 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.76000 18.10000 -0.34000 -1.87845 兆豐國際豐台灣基金 30.63000 30.06000 0.57000 1.89621 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51250 12.51230 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.86550 9.89420 -0.02870 -0.29007 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.82480 9.85470 -0.02990 -0.30341 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.85130 9.87930 -0.02800 -0.28342 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.86700 9.89570 -0.02870 -0.29002 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.83200 9.86190 -0.02990 -0.30319 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.85030 9.87830 -0.02800 -0.28345 合庫台灣基金 9.60000 9.33000 0.27000 2.89389 合庫全球高收益債券基金A類型 10.99680 11.00830 -0.01150 -0.10447 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.82490 11.83490 -0.01000 -0.08450 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.58190 10.59010 -0.00820 -0.07743 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.33110 11.33860 -0.00750 -0.06615 合庫全球高收益債券基金B類型 7.96810 7.97640 -0.00830 -0.10406 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.25210 9.25940 -0.00730 -0.07884 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.82160 8.82840 -0.00680 -0.07702 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.71520 8.72120 -0.00600 -0.06880 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.06740 9.07440 -0.00700 -0.07714 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 合庫全球新興市場基金 8.38000 8.37000 0.01000 0.11947 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.13790 10.13780 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.30440 9.32060 -0.01620 -0.17381 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.54990 9.56820 -0.01830 -0.19126 合庫新興多重收益基金A類型 9.86880 9.88990 -0.02110 -0.21335 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.25680 11.27940 -0.02260 -0.20037 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.49310 13.49680 -0.00370 -0.02741 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.54410 8.55910 -0.01500 -0.17525 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.21710 9.23480 -0.01770 -0.19167 合庫新興多重收益基金B類型 7.69520 7.71160 -0.01640 -0.21267 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.52150 8.53820 -0.01670 -0.19559 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.94260 9.94520 -0.00260 -0.02614 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 安本標準兩岸價值基金 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03720 11.03610 0.00110 0.00997 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.81970 9.83580 -0.01610 -0.16369 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.72110 9.74030 -0.01920 -0.19712 安聯中國東協基金 13.89000 13.89000 0.00000 0.00000 安聯中國策略基金-美元 9.16000 9.06000 0.10000 1.10375 安聯中國策略基金-新臺幣 11.92000 11.79000 0.13000 1.10263 安聯中華新思路基金-人民幣 11.37000 11.33000 0.04000 0.35305 安聯中華新思路基金-美元 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 安聯台灣大壩基金 24.17000 23.54000 0.63000 2.67630 安聯台灣科技基金 38.14000 36.61000 1.53000 4.17919 安聯台灣貨幣市場基金 12.50170 12.50160 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 25.99000 25.28000 0.71000 2.80854 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06670 10.07920 -0.01250 -0.12402 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.94210 14.96210 -0.02000 -0.13367 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.49730 9.53390 -0.03660 -0.38389 安聯四季成長組合基金-美元 10.69000 10.62000 0.07000 0.65913 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.01000 10.94000 0.07000 0.63985 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.28800 12.30090 -0.01290 -0.10487 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06720 10.07830 -0.01110 -0.11014 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.12190 12.13560 -0.01370 -0.11289 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.30680 9.37310 -0.06630 -0.70734 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.16970 9.21970 -0.05000 -0.54232 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.82750 8.87640 -0.04890 -0.55090 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.98460 12.00080 -0.01620 -0.13499 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.87280 10.88980 -0.01700 -0.15611 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53470 10.55150 -0.01680 -0.15922 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.70820 8.78380 -0.07560 -0.86068 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.50530 8.56680 -0.06150 -0.71789 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.21600 8.27570 -0.05970 -0.72139 安聯全球人口趨勢基金 10.93000 10.82000 0.11000 1.01664 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.92000 8.83000 0.09000 1.01925 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.73000 33.40000 0.33000 0.98802 安聯全球油礦金趨勢基金 7.94000 7.82000 0.12000 1.53453 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92630 11.93230 -0.00600 -0.05028 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.28090 10.30500 -0.02410 -0.23387 安聯全球新興市場基金 15.68000 15.65000 0.03000 0.19169 安聯全球農金趨勢基金 9.26000 9.17000 0.09000 0.98146 安聯全球綠能趨勢基金 8.06000 8.00000 0.06000 0.75000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.98000 9.90000 0.08000 0.80808 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.76000 9.68000 0.08000 0.82645 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 安聯亞洲動態策略基金 19.73000 19.75000 -0.02000 -0.10127 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.09170 10.09940 -0.00770 -0.07624 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79530 9.80290 -0.00760 -0.07753 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.10380 82.29990 -0.19610 -0.23827 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.10340 12.14180 -0.03840 -0.31626 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.92970 64.07790 -0.14820 -0.23128 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.34490 9.37450 -0.02960 -0.31575 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58130 2.58190 -0.00060 -0.02324 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.34330 10.36800 -0.02470 -0.23823 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19350 2.19410 -0.00060 -0.02735 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.54840 8.56900 -0.02060 -0.24040 宏利台灣動力基金 27.13000 26.39000 0.74000 2.80409 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.59160 9.61870 -0.02710 -0.28174 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.44910 9.47950 -0.03040 -0.32069 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.49410 7.51520 -0.02110 -0.28076 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.49720 7.52090 -0.02370 -0.31512 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.41000 10.30000 0.11000 1.06796 宏利全球債券組合基金 12.88740 12.90740 -0.02000 -0.15495 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75980 2.76340 -0.00360 -0.13027 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.60310 11.61870 -0.01560 -0.13427 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.55990 8.57130 -0.01140 -0.13300 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44130 2.43940 0.00190 0.07789 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.84940 10.86550 -0.01610 -0.14818 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.01920 3.02250 -0.00330 -0.10918 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.48800 0.48810 -0.00010 -0.02049 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.13000 14.14000 -0.01000 -0.07072 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.66810 11.68580 -0.01770 -0.15147 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.33870 10.34880 -0.01010 -0.09760 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01320 10.03070 -0.01750 -0.17446 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.73480 8.74940 -0.01460 -0.16687 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.33890 8.35140 -0.01250 -0.14968 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25790 8.27230 -0.01440 -0.17407 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.20680 8.21830 -0.01150 -0.13993 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73790 2.74410 -0.00620 -0.22594 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39670 0.39760 -0.00090 -0.22636 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.05740 12.08790 -0.03050 -0.25232 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90300 0.90490 -0.00190 -0.20997 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.25110 7.26940 -0.01830 -0.25174 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.00810 2.01270 -0.00460 -0.22855 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28850 0.28910 -0.00060 -0.20754 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.87420 8.89660 -0.02240 -0.25178 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32120 0.32150 -0.00030 -0.09331 宏利萬利貨幣市場基金 13.65000 13.64990 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.21000 2.22000 -0.01000 -0.45045 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 宏利臺灣股息收益基金 23.27000 22.76000 0.51000 2.24077 宏利澳幣保本基金 12.24230 12.23640 0.00590 0.04822 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.08400 10.21250 -0.12850 -1.25826 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.22170 9.33170 -0.11000 -1.17878 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.71370 8.82080 -0.10710 -1.21418 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.46950 10.59820 -0.12870 -1.21436 貝萊德亞美利加收益基金 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956 貝萊德新台幣基金 12.93990 12.93980 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.24000 22.65000 0.59000 2.60486 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26940 11.26930 0.00010 0.00089 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83900 9.84540 -0.00640 -0.06500 保德信大中華基金-人民幣 8.49000 8.47000 0.02000 0.23613 保德信大中華基金-美元 8.26000 8.26000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-新台幣 24.71000 24.70000 0.01000 0.04049 保德信中小型股基金 36.00000 34.62000 1.38000 3.98614 保德信中國中小基金-人民幣 7.74000 7.70000 0.04000 0.51948 保德信中國中小基金-美元 7.36000 7.33000 0.03000 0.40928 保德信中國中小基金-新臺幣 7.14000 7.11000 0.03000 0.42194 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.77270 8.74610 0.02660 0.30414 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.85940 8.83230 0.02710 0.30683 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.90580 8.87770 0.02810 0.31652 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.66410 9.63360 0.03050 0.31660 保德信中國品牌基金-人民幣 7.97000 7.89000 0.08000 1.01394 保德信中國品牌基金-美元 7.99000 7.92000 0.07000 0.88384 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.63000 8.55000 0.08000 0.93567 保德信台商全方位基金 30.49000 29.76000 0.73000 2.45296 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.91000 26.76000 0.15000 0.56054 保德信全球消費商機基金 17.54000 17.39000 0.15000 0.86256 保德信全球基礎建設基金 11.72000 11.64000 0.08000 0.68729 保德信全球資源基金 7.42000 7.35000 0.07000 0.95238 保德信全球醫療生化基金-美元 9.83000 9.75000 0.08000 0.82051 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.74000 32.50000 0.24000 0.73846 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 9.96830 9.98350 -0.01520 -0.15225 保德信印度機會債券基金－美元累積型 9.96830 9.98350 -0.01520 -0.15225 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 9.98920 10.00800 -0.01880 -0.18785 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 9.98920 10.00800 -0.01880 -0.18785 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.43790 9.41190 0.02600 0.27625 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.29400 10.26580 0.02820 0.27470 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.00350 8.98200 0.02150 0.23937 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.80390 9.78050 0.02340 0.23925 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.03430 8.05040 -0.01610 -0.19999 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.68440 10.70570 -0.02130 -0.19896 保德信亞太基金 18.85000 18.88000 -0.03000 -0.15890 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.34100 8.35560 -0.01460 -0.17473 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.14380 11.16330 -0.01950 -0.17468 保德信店頭市場基金 25.50000 24.46000 1.04000 4.25184 保德信拉丁美洲基金 7.04000 6.97000 0.07000 1.00430 保德信金平衡基金 28.26000 27.76000 0.50000 1.80115 保德信金滿意基金 37.64000 36.53000 1.11000 3.03860 保德信科技島基金 22.61000 21.85000 0.76000 3.47826 保德信高成長基金 83.56000 81.36000 2.20000 2.70403 保德信第一基金 22.61000 22.02000 0.59000 2.67938 保德信貨幣市場基金 15.78160 15.78140 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.14890 10.08510 0.06380 0.63262 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.36650 10.30500 0.06150 0.59680 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.42450 10.37590 0.04860 0.46839 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.97000 9.92710 0.04290 0.43215 保德信新世紀基金 9.79000 9.63000 0.16000 1.66147 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.89780 7.90970 -0.01190 -0.15045 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.79430 10.81060 -0.01630 -0.15078 保德信新興趨勢組合基金 10.02000 9.84000 0.18000 1.82927 保德信瑞騰基金 15.55310 15.55320 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.69170 9.70330 -0.01160 -0.11955 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99960 10.01170 -0.01210 -0.12086 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.66540 9.67820 -0.01280 -0.13226 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.82500 9.83780 -0.01280 -0.13011 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.74670 9.75860 -0.01190 -0.12194 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.90000 9.91230 -0.01230 -0.12409 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.63080 9.64260 -0.01180 -0.12237 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.75300 9.76490 -0.01190 -0.12187 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.07370 10.08750 -0.01380 -0.13680 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01000 10.02890 -0.01890 -0.18846 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.01000 10.02880 -0.01880 -0.18746 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.94550 9.96140 -0.01590 -0.15962 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.94550 9.96140 -0.01590 -0.15962 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.91290 9.92560 -0.01270 -0.12795 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.11250 10.12340 -0.01090 -0.10767 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.82070 9.83230 -0.01160 -0.11798 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.91670 9.92840 -0.01170 -0.11784 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.57310 9.59150 -0.01840 -0.19184 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.40560 9.42340 -0.01780 -0.18889 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00630 10.02840 -0.02210 -0.22037 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.00230 10.02490 -0.02260 -0.22544 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.10440 10.11960 -0.01520 -0.15020 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.17690 10.19510 -0.01820 -0.17852 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.01810 10.03870 -0.02060 -0.20521 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.01860 10.03910 -0.02050 -0.20420 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.93560 1.94080 -0.00520 -0.26793 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66360 2.67080 -0.00720 -0.26958 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28830 0.28940 -0.00110 -0.38010 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43000 0.43160 -0.00160 -0.37071 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.26500 8.29750 -0.03250 -0.39168 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.58030 11.62630 -0.04600 -0.39565 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.41250 9.43400 -0.02150 -0.22790 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.59510 11.62090 -0.02580 -0.22201 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.42750 8.45570 -0.02820 -0.33350 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.41700 10.45190 -0.03490 -0.33391 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.13950 10.15020 -0.01070 -0.10542 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.07060 10.08210 -0.01150 -0.11406 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05240 10.05910 -0.00670 -0.06661 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68780 10.69470 -0.00690 -0.06452 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.99010 9.99770 -0.00760 -0.07602 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71060 9.71920 -0.00860 -0.08848 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09420 10.10310 -0.00890 -0.08809 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.72810 9.73790 -0.00980 -0.10064 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96800 9.97790 -0.00990 -0.09922 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.47320 10.46190 0.01130 0.10801 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.08620 6.09320 -0.00700 -0.11488 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.57010 10.58240 -0.01230 -0.11623 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65390 11.65380 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.16000 15.76000 0.40000 2.53807 施羅德樂活中小基金-I類型 3697.05000 3606.23000 90.82000 2.51842 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.70680 9.71180 -0.00500 -0.05148 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.62340 10.62580 -0.00240 -0.02259 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.89330 9.89530 -0.00200 -0.02021 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.58560 8.59000 -0.00440 -0.05122 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.92570 8.92770 -0.00200 -0.02240 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.75560 8.75740 -0.00180 -0.02055 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.84320 9.84830 -0.00510 -0.05179 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.29960 10.30200 -0.00240 -0.02330 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.24610 10.24820 -0.00210 -0.02049 柏瑞五國金勢力建設基金 6.10000 6.11000 -0.01000 -0.16367 柏瑞巨人基金 11.56000 11.24000 0.32000 2.84698 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66240 13.66230 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.02000 15.13000 -0.11000 -0.72703 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.37700 13.41340 -0.03640 -0.27137 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.74170 11.77120 -0.02950 -0.25061 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.32760 12.35790 -0.03030 -0.24519 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.68450 8.70810 -0.02360 -0.27101 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.66960 6.68780 -0.01820 -0.27214 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.58630 8.60790 -0.02160 -0.25093 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.35370 8.37090 -0.01720 -0.20547 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.54290 10.56880 -0.02590 -0.24506 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.20020 8.22010 -0.01990 -0.24209 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.91590 11.94580 -0.02990 -0.25030 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.58890 11.62050 -0.03160 -0.27193 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.85160 11.87590 -0.02430 -0.20462 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.22200 11.24950 -0.02750 -0.24446 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.83900 8.86300 -0.02400 -0.27079 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.59440 9.61850 -0.02410 -0.25056 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.54790 9.56750 -0.01960 -0.20486 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.37620 9.39920 -0.02300 -0.24470 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.25780 9.28030 -0.02250 -0.24245 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.11780 10.13270 -0.01490 -0.14705 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.98160 9.99360 -0.01200 -0.12008 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.84120 9.85310 -0.01190 -0.12077 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.92120 9.93300 -0.01180 -0.11880 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.77700 9.79150 -0.01450 -0.14809 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.55290 9.56440 -0.01150 -0.12024 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.50400 9.51560 -0.01160 -0.12191 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.58500 9.59630 -0.01130 -0.11775 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.09890 10.11380 -0.01490 -0.14732 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.98160 9.99360 -0.01200 -0.12008 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.84120 9.85320 -0.01200 -0.12179 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.92120 9.93300 -0.01180 -0.11880 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.77700 9.79150 -0.01450 -0.14809 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.55310 9.56460 -0.01150 -0.12024 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.50400 9.51560 -0.01160 -0.12191 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.58510 9.59650 -0.01140 -0.11879 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.63730 10.66700 -0.02970 -0.27843 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83520 11.86470 -0.02950 -0.24864 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.20660 11.23470 -0.02810 -0.25012 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.92550 8.95040 -0.02490 -0.27820 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.60530 9.62920 -0.02390 -0.24820 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.45890 9.48270 -0.02380 -0.25098 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.35080 10.37960 -0.02880 -0.27747 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.02010 11.04750 -0.02740 -0.24802 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.82680 10.85390 -0.02710 -0.24968 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.92570 8.95060 -0.02490 -0.27819 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.60570 9.62960 -0.02390 -0.24819 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.45940 9.48320 -0.02380 -0.25097 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.36000 12.35000 0.01000 0.08097 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.10000 8.09000 0.01000 0.12361 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.64000 7.64000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11.80000 11.78000 0.02000 0.16978 柏瑞拉丁美洲基金 9.80000 9.56000 0.24000 2.51046 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.29110 11.31700 -0.02590 -0.22886 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.35390 7.37080 -0.01690 -0.22928 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.34790 11.36930 -0.02140 -0.18823 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.00700 11.02500 -0.01800 -0.16327 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.11400 10.13040 -0.01640 -0.16189 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.24340 8.25890 -0.01550 -0.18768 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.24660 9.26160 -0.01500 -0.16196 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.27370 9.28870 -0.01500 -0.16149 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.58820 10.60550 -0.01730 -0.16312 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.96540 9.98420 -0.01880 -0.18830 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.09700 10.11340 -0.01640 -0.16216 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.57940 9.59500 -0.01560 -0.16258 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.90690 8.92370 -0.01680 -0.18826 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.83870 8.84860 -0.00990 -0.11188 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.29770 9.31280 -0.01510 -0.16214 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.76560 11.79700 -0.03140 -0.26617 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.21760 11.24450 -0.02690 -0.23923 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.63090 10.65630 -0.02540 -0.23836 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.93810 6.95660 -0.01850 -0.26593 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.65370 8.67440 -0.02070 -0.23863 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.24390 9.26600 -0.02210 -0.23851 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.11420 10.14110 -0.02690 -0.26526 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.64780 10.67330 -0.02550 -0.23891 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.36670 9.38920 -0.02250 -0.23964 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.84850 8.87210 -0.02360 -0.26600 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.44090 9.46350 -0.02260 -0.23881 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.14490 11.16920 -0.02430 -0.21756 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.72310 11.74500 -0.02190 -0.18646 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.72590 10.74590 -0.02000 -0.18612 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.03320 9.05300 -0.01980 -0.21871 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.55030 9.56800 -0.01770 -0.18499 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.53830 9.55610 -0.01780 -0.18627 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.04970 11.07020 -0.02050 -0.18518 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.94360 9.96530 -0.02170 -0.21776 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.22040 10.23940 -0.01900 -0.18556 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.43070 9.45140 -0.02070 -0.21902 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.18640 9.20650 -0.02010 -0.21832 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.76980 9.78800 -0.01820 -0.18594 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.30110 9.31840 -0.01730 -0.18565 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.15000 17.22000 -0.07000 -0.40650 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.68000 15.71000 -0.03000 -0.19096 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.74050 12.76140 -0.02090 -0.16378 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.00240 9.94940 0.05300 0.53270 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.96350 10.90360 0.05990 0.54936 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.55450 11.48690 0.06760 0.58850 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.46080 10.40500 0.05580 0.53628 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.02760 8.97970 0.04790 0.53343 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.59010 9.53770 0.05240 0.54940 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.48350 9.42800 0.05550 0.58867 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.46640 9.41590 0.05050 0.53633 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.15760 9.10910 0.04850 0.53243 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.39910 9.34780 0.05130 0.54879 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.07890 11.01410 0.06480 0.58834 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.41150 9.36130 0.05020 0.53625 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.49000 14.86000 -0.37000 -2.48991 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.16000 23.04000 1.12000 4.86111 國泰大中華基金 16.96000 16.48000 0.48000 2.91262 國泰小龍基金 13.32000 12.93000 0.39000 3.01624 國泰中小成長基金 35.28000 34.06000 1.22000 3.58191 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.57870 3.55930 0.01940 0.54505 國泰中國內需增長基金台幣級別 15.91000 15.82000 0.09000 0.56890 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.59620 0.59250 0.00370 0.62447 國泰中國內需增長基金美元級別 0.56100 0.55750 0.00350 0.62780 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20990 2.21510 -0.00520 -0.23475 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.60360 9.62100 -0.01740 -0.18085 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.06900 8.08360 -0.01460 -0.18061 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31280 0.31330 -0.00050 -0.15959 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.57230 11.57120 0.00110 0.00951 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65650 1.65510 0.00140 0.08459 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.90840 9.91920 -0.01080 -0.10888 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32500 0.32530 -0.00030 -0.09222 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.64820 3.65460 -0.00640 -0.17512 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.21000 16.23000 -0.02000 -0.12323 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51900 0.51950 -0.00050 -0.09625 國泰中港台基金人民幣級別 2.67700 2.68520 -0.00820 -0.30538 國泰中港台基金台幣級別 11.90000 11.94000 -0.04000 -0.33501 國泰中港台基金美元級別 0.38550 0.38640 -0.00090 -0.23292 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.04000 26.46000 0.58000 2.19199 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.74000 12.97000 -0.23000 -1.77332 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.00000 32.90000 1.10000 3.34347 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.38600 10.39010 -0.00410 -0.03946 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.19610 10.20010 -0.00400 -0.03922 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.21980 10.22390 -0.00410 -0.04010 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33490 0.33490 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32860 0.32860 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32930 0.32930 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.42000 12.41990 0.00010 0.00081 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.38840 2.36250 0.02590 1.09630 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.64000 10.52000 0.12000 1.14068 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34300 0.33900 0.00400 1.17994 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48510 0.48290 0.00220 0.45558 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.46000 12.38000 0.08000 0.64620 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42740 0.42460 0.00280 0.65944 國泰全球資源基金台幣級別 5.38000 5.33000 0.05000 0.93809 國泰全球資源基金美元級別 0.17110 0.16950 0.00160 0.94395 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39490 0.39340 0.00150 0.38129 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35570 0.35430 0.00140 0.39515 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.41960 0.41800 0.00160 0.38278 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50240 0.50410 -0.00170 -0.33723 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.52000 20.21000 0.31000 1.53389 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.20000 20.83000 0.37000 1.77628 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.33100 2.32010 0.01090 0.46981 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.38400 10.33030 0.05370 0.51983 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.26020 9.21230 0.04790 0.51996 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.33560 0.33380 0.00180 0.53925 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.29930 0.29770 0.00160 0.53745 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47160 0.47230 -0.00070 -0.14821 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金美元級別 0.34850 0.34830 0.00020 0.05742 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.17000 17.15000 0.02000 0.11662 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.55400 0.55330 0.00070 0.12651 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.17000 17.15000 0.02000 0.11662 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.77970 0.78420 -0.00450 -0.57383 國泰科技生化基金 27.72000 26.79000 0.93000 3.47144 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.84000 26.38000 0.46000 1.74375 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.66000 13.90000 -0.24000 -1.72662 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.78700 37.97200 -0.18500 -0.48720 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.42880 20.33570 0.09310 0.45782 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.50880 17.67020 -0.16140 -0.91340 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.41020 38.65580 -0.24560 -0.63535 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.99740 40.12760 -0.13020 -0.32446 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.76740 42.81110 -0.04370 -0.10208 國泰紐幣2021保本基金 12.29000 12.29060 -0.00060 -0.00488 國泰紐幣八年期保本基金 12.58940 12.59160 -0.00220 -0.01747 國泰紐幣保本基金 12.51190 12.50880 0.00310 0.02478 國泰國泰基金台幣I級別 18.80000 18.08000 0.72000 3.98230 國泰國泰基金台幣級別 18.80000 18.08000 0.72000 3.98230 國泰富時中國A50基金 17.55000 17.31000 0.24000 1.38648 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33210 0.33180 0.00030 0.09042 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47670 0.47950 -0.00280 -0.58394 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.48440 10.48920 -0.00480 -0.04576 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.44120 7.44470 -0.00350 -0.04701 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35410 0.35410 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24020 0.24020 0.00000 0.00000 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.13040 2.12740 0.00300 0.14102 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.43530 9.41800 0.01730 0.18369 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30360 0.30300 0.00060 0.19802 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.29200 40.26930 0.02270 0.05637 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.13000 16.89000 0.24000 1.42096 國泰新興市場基金台幣級別 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 國泰新興市場基金美元級別 0.34930 0.34890 0.00040 0.11465 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28040 2.28580 -0.00540 -0.23624 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48510 1.48860 -0.00350 -0.23512 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33750 0.33810 -0.00060 -0.17746 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33370 0.33420 -0.00050 -0.14961 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22200 0.22230 -0.00030 -0.13495 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.33980 10.35780 -0.01800 -0.17378 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.60730 6.61880 -0.01150 -0.17375 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.13000 15.46000 -0.33000 -2.13454 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.17000 27.99000 1.18000 4.21579 國泰價值卓越基金 12.34000 11.99000 0.35000 2.91910 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33470 0.33590 -0.00120 -0.35725 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.58580 38.64820 -0.06240 -0.16146 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 18.86000 18.51000 0.35000 1.89087 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 17.70000 17.70000 0.00000 0.00000 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.40000 16.99000 0.41000 2.41318 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.01830 12.02690 -0.00860 -0.07151 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39440 0.39460 -0.00020 -0.05068 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.98650 9.99580 -0.00930 -0.09304 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.98510 9.99230 -0.00720 -0.07206 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.99700 10.00770 -0.01070 -0.10692 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.98650 9.99580 -0.00930 -0.09304 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.98470 9.99190 -0.00720 -0.07206 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.99700 10.00770 -0.01070 -0.10692 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.57140 9.58770 -0.01630 -0.17001 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.17280 8.18440 -0.01160 -0.14173 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.71900 10.73730 -0.01830 -0.17043 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.26710 9.28030 -0.01320 -0.14224 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24170 11.24080 0.00090 0.00801 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77450 9.79360 -0.01910 -0.19503 第一金大中華基金 23.51000 23.09000 0.42000 1.81897 第一金小型精選基金 28.62000 28.29000 0.33000 1.16649 第一金中國世紀基金-人民幣 11.13000 11.05000 0.08000 0.72398 第一金中國世紀基金-美元 6.86020 6.80350 0.05670 0.83339 第一金中國世紀基金-美元-N 6.86070 6.80400 0.05670 0.83333 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.10000 8.04000 0.06000 0.74627 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.10000 8.04000 0.06000 0.74627 第一金中概平衡基金 22.33000 21.76000 0.57000 2.61949 第一金台灣貨幣市場基金 15.26440 15.26420 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.99500 177.99300 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.23990 9.10930 0.13060 1.43370 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.24000 9.10930 0.13070 1.43480 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.45000 9.32000 0.13000 1.39485 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.45000 9.32000 0.13000 1.39485 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 12.82650 12.74600 0.08050 0.63157 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 12.82720 12.74670 0.08050 0.63154 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.38000 12.30000 0.08000 0.65041 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.38000 12.31000 0.07000 0.56864 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.51860 9.50060 0.01800 0.18946 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.52140 9.50350 0.01790 0.18835 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.20460 9.18960 0.01500 0.16323 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.22870 9.21370 0.01500 0.16280 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.04770 10.02870 0.01900 0.18946 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.72960 9.71380 0.01580 0.16266 第一金全球大趨勢基金 21.80000 21.59000 0.21000 0.97267 第一金全球不動產證券化基金A 7.93530 7.92780 0.00750 0.09460 第一金全球不動產證券化基金B 5.61380 5.60850 0.00530 0.09450 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.21210 9.16260 0.04950 0.54024 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.21330 9.16380 0.04950 0.54017 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.64360 9.59170 0.05190 0.54109 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.64490 9.59300 0.05190 0.54102 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.33040 8.29300 0.03740 0.45098 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.91150 9.86700 0.04450 0.45100 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.48830 9.51340 -0.02510 -0.26384 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.48730 9.51240 -0.02510 -0.26387 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.79090 7.81140 -0.02050 -0.26244 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.79030 7.81080 -0.02050 -0.26246 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.65320 8.67790 -0.02470 -0.28463 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.65380 8.67850 -0.02470 -0.28461 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.10930 11.13860 -0.02930 -0.26305 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.11020 11.13950 -0.02930 -0.26303 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.87470 9.90050 -0.02580 -0.26059 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.62070 14.66240 -0.04170 -0.28440 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.36520 12.09460 0.27060 2.23736 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.38080 12.10980 0.27100 2.23786 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.72000 11.47000 0.25000 2.17960 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.75000 11.49000 0.26000 2.26284 第一金亞洲科技基金 16.44000 16.24000 0.20000 1.23153 第一金亞洲新興市場基金 12.03000 12.09000 -0.06000 -0.49628 第一金店頭市場基金 7.43000 7.34000 0.09000 1.22616 第一金創新趨勢基金 19.55000 18.99000 0.56000 2.94892 第一金電子基金 28.06000 27.48000 0.58000 2.11063 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.31000 17.62000 0.69000 3.91600 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.97000 21.45000 -0.48000 -2.23776 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 6.75000 6.71000 0.04000 0.59613 統一大中華中小基金(美元) 6.10000 6.06000 0.04000 0.66007 統一大中華中小基金(新台幣) 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 統一大滿貫基金-A類型 28.63000 27.73000 0.90000 3.24558 統一大滿貫基金-I類型 28.63000 27.73000 0.90000 3.24558 統一大龍印基金 12.47000 12.45000 0.02000 0.16064 統一大龍騰中國基金(人民幣) 7.84000 7.81000 0.03000 0.38412 統一大龍騰中國基金(美元) 7.09000 7.07000 0.02000 0.28289 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.09000 8.07000 0.02000 0.24783 統一中小基金 21.27000 20.54000 0.73000 3.55404 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.75720 9.78930 -0.03210 -0.32791 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.97620 9.01240 -0.03620 -0.40167 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.72140 8.75820 -0.03680 -0.42018 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.70170 11.74030 -0.03860 -0.32878 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.70170 10.74490 -0.04320 -0.40205 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.38390 10.42780 -0.04390 -0.42099 統一台灣動力基金 14.51000 13.99000 0.52000 3.71694 統一全天候基金-A類型 96.11000 94.12000 1.99000 2.11432 統一全天候基金-I類型 96.23000 94.24000 1.99000 2.11163 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.34400 8.33750 0.00650 0.07796 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.95170 7.95140 0.00030 0.00377 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.94470 7.94610 -0.00140 -0.01762 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.69650 8.68970 0.00680 0.07825 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.29480 8.29450 0.00030 0.00362 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.28050 8.28200 -0.00150 -0.01811 統一全球債券組合基金 11.83370 11.85240 -0.01870 -0.15777 統一全球新科技基金(人民幣) 14.46000 14.33000 0.13000 0.90719 統一全球新科技基金(美元) 13.44000 13.32000 0.12000 0.90090 統一全球新科技基金(新台幣) 12.94000 12.83000 0.11000 0.85737 統一亞太基金 21.70000 21.61000 0.09000 0.41647 統一亞洲大金磚基金 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 統一奔騰基金 50.36000 48.81000 1.55000 3.17558 統一強棒貨幣市場基金 16.67300 16.67280 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.42000 8.33000 0.09000 1.08043 統一強漢基金(美元) 7.49000 7.41000 0.08000 1.07962 統一強漢基金(新台幣) 19.78000 19.59000 0.19000 0.96988 統一統信基金 24.56000 23.51000 1.05000 4.46618 統一黑馬基金 50.74000 49.26000 1.48000 3.00447 統一新亞洲科技能源基金 14.98000 14.81000 0.17000 1.14787 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.81770 7.84020 -0.02250 -0.28698 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.01640 10.04530 -0.02890 -0.28770 統一經建基金 40.25000 39.39000 0.86000 2.18330 統一龍馬基金 54.68000 52.44000 2.24000 4.27155 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.86000 15.59000 0.27000 1.73188 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.10000 38.87000 1.23000 3.16439 野村中國機會基金 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794 野村巴西基金 6.18000 5.95000 0.23000 3.86555 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.13000 11.05000 0.08000 0.72398 野村台灣高股息基金 22.62000 22.20000 0.42000 1.89189 野村台灣運籌基金 30.48000 29.79000 0.69000 2.31621 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.41190 9.43380 -0.02190 -0.23214 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.31600 9.34010 -0.02410 -0.25803 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.39500 9.42080 -0.02580 -0.27386 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.72810 9.75080 -0.02270 -0.23280 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.55730 9.58210 -0.02480 -0.25882 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.49720 9.52320 -0.02600 -0.27302 野村平衡基金 17.15000 16.83000 0.32000 1.90137 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 野村全球生技醫療基金 16.32000 16.17000 0.15000 0.92764 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.01200 10.02020 -0.00820 -0.08183 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.93930 9.95020 -0.01090 -0.10955 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.93710 9.94970 -0.01260 -0.12664 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.01200 10.02010 -0.00810 -0.08084 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.93930 9.95020 -0.01090 -0.10955 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.93720 9.94980 -0.01260 -0.12664 野村全球品牌基金 25.09000 24.91000 0.18000 0.72260 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.51000 12.47000 0.04000 0.32077 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.90000 18.84000 0.06000 0.31847 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.84000 11.79000 0.05000 0.42409 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.99540 10.00610 -0.01070 -0.10693 野村全球短期收益基金-美元計價 10.40060 10.41390 -0.01330 -0.12771 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.30020 10.31470 -0.01450 -0.14058 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.14410 9.10160 0.04250 0.46695 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.90980 8.86810 0.04170 0.47022 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.53990 8.50100 0.03890 0.45759 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.91760 10.86710 0.05050 0.46471 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.40610 10.35730 0.04880 0.47117 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03960 9.99380 0.04580 0.45828 野村成長基金 25.96000 25.34000 0.62000 2.44672 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.17800 8.19040 -0.01240 -0.15140 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.17230 8.18550 -0.01320 -0.16126 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.37210 8.38830 -0.01620 -0.19313 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.77400 8.78720 -0.01320 -0.15022 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.66090 8.67490 -0.01400 -0.16139 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.87150 8.88870 -0.01720 -0.19350 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.56000 7.58000 -0.02000 -0.26385 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.16330 9.19090 -0.02760 -0.30030 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.17630 9.20630 -0.03000 -0.32586 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.31900 9.35010 -0.03110 -0.33262 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.78740 9.81800 -0.03060 -0.31167 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.70800 9.73980 -0.03180 -0.32650 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.86410 9.89710 -0.03300 -0.33343 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.32010 8.35070 -0.03060 -0.36644 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.88200 8.91310 -0.03110 -0.34892 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.73740 8.76830 -0.03090 -0.35241 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.81450 12.86180 -0.04730 -0.36776 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.88910 11.93080 -0.04170 -0.34952 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.65070 9.68480 -0.03410 -0.35210 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97790 9.98860 -0.01070 -0.10712 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97400 9.98380 -0.00980 -0.09816 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.01250 10.02370 -0.01120 -0.11174 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97620 9.98690 -0.01070 -0.10714 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97230 9.98210 -0.00980 -0.09818 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.02760 10.03890 -0.01130 -0.11256 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.68970 9.70100 -0.01130 -0.11648 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.68470 9.69450 -0.00980 -0.10109 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.72700 9.74000 -0.01300 -0.13347 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.84320 9.87030 -0.02710 -0.27456 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.00030 10.02610 -0.02580 -0.25733 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.61320 9.63820 -0.02500 -0.25938 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.17750 9.20300 -0.02550 -0.27708 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.07900 11.10970 -0.03070 -0.27634 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.79170 9.78470 0.00700 0.07154 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.80150 10.78960 0.01190 0.11029 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.28240 10.27210 0.01030 0.10027 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.11520 10.10810 0.00710 0.07024 野村泰國基金 40.07000 40.28000 -0.21000 -0.52135 野村高科技基金 8.29000 8.15000 0.14000 1.71779 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.82810 9.78610 0.04200 0.42918 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.84400 9.79640 0.04760 0.48589 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.29030 10.20640 0.08390 0.82203 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.20780 9.16570 0.04210 0.45932 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.19400 9.15490 0.03910 0.42709 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.05620 9.01300 0.04320 0.47931 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.41170 11.35620 0.05550 0.48872 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.96260 12.84180 0.12080 0.94068 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.35120 10.30390 0.04730 0.45905 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.34250 10.29840 0.04410 0.42822 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.44450 10.39480 0.04970 0.47812 野村貨幣市場基金 16.28060 16.28040 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.67000 14.69000 -0.02000 -0.13615 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.92360 9.93700 -0.01340 -0.13485 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.72020 9.75000 -0.02980 -0.30564 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.80200 9.83470 -0.03270 -0.33250 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.75480 9.77890 -0.02410 -0.24645 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.72580 9.74940 -0.02360 -0.24207 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.73690 9.76090 -0.02400 -0.24588 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.83370 9.85800 -0.02430 -0.24650 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.78740 9.81080 -0.02340 -0.23851 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.90550 9.93000 -0.02450 -0.24673 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.67590 9.72840 -0.05250 -0.53966 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.61180 9.66500 -0.05320 -0.55044 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.59300 9.64750 -0.05450 -0.56491 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.67580 9.72830 -0.05250 -0.53966 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.61180 9.66500 -0.05320 -0.55044 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.59300 9.64750 -0.05450 -0.56491 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.95520 9.97570 -0.02050 -0.20550 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.76900 7.78530 -0.01630 -0.20937 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.60400 11.62840 -0.02440 -0.20983 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.42000 7.41000 0.01000 0.13495 野村精選貨幣市場基金 12.08560 12.08550 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 野村歐洲高股息基金季配型 7.48000 7.48000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 10.95000 10.69000 0.26000 2.43218 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.81000 7.59000 0.22000 2.89855 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 28.43000 27.64000 0.79000 2.85818 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.20950 10.22490 -0.01540 -0.15061 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.46050 8.47090 -0.01040 -0.12277 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.78990 7.80010 -0.01020 -0.13077 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71600 7.72720 -0.01120 -0.14494 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.60490 11.61960 -0.01470 -0.12651 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.41920 10.43280 -0.01360 -0.13036 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.35340 10.36840 -0.01500 -0.14467 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 野村環球基金-人民幣計價 15.00000 14.89000 0.11000 0.73875 野村環球基金-美元計價 11.66000 11.57000 0.09000 0.77787 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.40000 16.29000 0.11000 0.67526 野村鴻利基金 19.52000 19.06000 0.46000 2.41343 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86680 16.86670 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.37000 15.98000 0.39000 2.44055 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.79000 8.72000 0.07000 0.80275 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.70000 11.79000 -0.09000 -0.76336 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.21000 9.31000 -0.10000 -1.07411 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.69000 13.85000 -0.16000 -1.15523 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.06160 10.07080 -0.00920 -0.09135 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.19780 13.20980 -0.01200 -0.09084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.98480 10.01010 -0.02530 -0.25274 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.79320 9.81010 -0.01690 -0.17227 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.56280 9.58440 -0.02160 -0.22537 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.56800 9.58810 -0.02010 -0.20963 凱基台商天下基金 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 凱基台灣精五門基金 17.46000 17.04000 0.42000 2.46479 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.48560 38.67210 -0.18650 -0.48226 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.72780 38.77360 -0.04580 -0.11812 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.23590 40.29030 -0.05440 -0.13502 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.28440 10.23050 0.05390 0.52686 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.10000 12.06000 0.04000 0.33167 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.77680 10.73760 0.03920 0.36507 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55300 11.55290 0.00010 0.00087 凱基開創基金 23.16000 22.64000 0.52000 2.29682 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.46000 20.16000 0.30000 1.48810 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.71720 19.41810 0.29910 1.54032 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 15.77000 15.80000 -0.03000 -0.18987 凱基新興市場中小基金-美元計價B 14.98210 15.00810 -0.02600 -0.17324 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.94000 6.88000 0.06000 0.87209 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.48000 11.35000 0.13000 1.14537 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.03070 10.89550 0.13520 1.24088 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.62000 10.49000 0.13000 1.23928 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.29390 11.16440 0.12950 1.15994 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.64000 11.51000 0.13000 1.12945 凱基護城河基金-台幣計價A 12.31000 12.27000 0.04000 0.32600 凱基護城河基金-美元計價B 11.99610 11.94880 0.04730 0.39586 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.68000 14.85000 -0.17000 -1.14478 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 29.44000 28.75000 0.69000 2.40000 富邦NASDAQ-100基金 28.77000 28.37000 0.40000 1.40994 富邦上証180基金 26.40000 26.08000 0.32000 1.22699 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16260 0.16220 0.00040 0.24661 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.04000 5.03000 0.01000 0.19881 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.93000 8.11000 -0.18000 -2.21948 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.45000 31.93000 1.52000 4.76041 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.76630 10.73720 0.02910 0.27102 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 9.91500 9.88630 0.02870 0.29030 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.49570 9.46640 0.02930 0.30952 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.35080 9.32550 0.02530 0.27130 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.54040 8.51570 0.02470 0.29005 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.18510 8.15980 0.02530 0.31006 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.19300 20.21850 -0.02550 -0.12612 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.40990 11.40880 0.00110 0.00964 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.34670 10.34110 0.00560 0.05415 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.78020 12.82740 -0.04720 -0.36796 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87670 1.88370 -0.00700 -0.37161 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.20910 9.24310 -0.03400 -0.36784 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40000 1.40520 -0.00520 -0.37005 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76170 11.77570 -0.01400 -0.11889 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70400 1.70560 -0.00160 -0.09381 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09890 10.11090 -0.01200 -0.11868 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48190 1.48330 -0.00140 -0.09438 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.98830 9.99960 -0.01130 -0.11300 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.98630 9.99960 -0.01330 -0.13301 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.14000 15.45000 -0.31000 -2.00647 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.99000 20.20000 0.79000 3.91089 富邦日本東証基金 21.33000 20.90000 0.43000 2.05742 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.86000 42.09000 0.77000 1.82941 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.05000 42.05000 1.00000 2.37812 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.87000 46.33000 1.54000 3.32398 富邦台灣心基金 18.98000 18.50000 0.48000 2.59459 富邦台灣釆吉50基金 45.17000 43.69000 1.48000 3.38750 富邦台灣科技指數基金 50.13000 47.93000 2.20000 4.59003 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.04380 40.27740 -0.23360 -0.57998 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.43770 41.51300 -0.07530 -0.18139 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28720 0.28670 0.00050 0.17440 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.54880 2.55270 -0.00390 -0.15278 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33710 0.33730 -0.00020 -0.05929 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.44450 10.44810 -0.00360 -0.03446 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.20510 2.20840 -0.00330 -0.14943 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32210 0.32230 -0.00020 -0.06205 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.97770 8.98080 -0.00310 -0.03452 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.78000 20.92000 -0.14000 -0.66922 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.63000 15.56000 0.07000 0.44987 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 25.63000 25.87000 -0.24000 -0.92772 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65270 15.65250 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.63010 39.70050 -0.07040 -0.17733 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.94090 39.14420 -0.20330 -0.51936 富邦長紅基金 53.83000 52.64000 1.19000 2.26064 富邦科技基金 20.19000 19.49000 0.70000 3.59159 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.68000 40.88040 -0.20040 -0.49021 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.39290 38.69050 -0.29760 -0.76918 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.08650 39.34290 -0.25640 -0.65171 富邦恒生國企ETF基金 19.20000 18.96000 0.24000 1.26582 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.93000 15.10000 -0.17000 -1.12583 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.29000 23.81000 0.48000 2.01596 富邦高成長基金 20.72000 20.24000 0.48000 2.37154 富邦基金A類型 11.60000 11.28000 0.32000 2.83688 富邦基金I類型 11.60000 11.28000 0.32000 2.83688 富邦深証100基金 7.96000 7.85000 0.11000 1.40127 富邦富時歐洲ETF基金 19.05000 19.12000 -0.07000 -0.36611 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40870 0.40920 -0.00050 -0.12219 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.12930 12.14440 -0.01510 -0.12434 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.31260 9.32410 -0.01150 -0.12334 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30050 0.30090 -0.00040 -0.13293 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.63740 8.64810 -0.01070 -0.12373 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 8.96450 8.98260 -0.01810 -0.20150 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.51110 9.53370 -0.02260 -0.23705 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.75290 8.77060 -0.01770 -0.20181 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.27990 9.30200 -0.02210 -0.23758 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.62000 17.20000 0.42000 2.44186 富邦精準基金 39.53000 38.59000 0.94000 2.43586 富邦精銳中小基金 9.22000 8.99000 0.23000 2.55840 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 14.95000 14.65000 0.30000 2.04778 富邦臺灣公司治理100基金 20.66000 20.06000 0.60000 2.99103 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.19000 8.37000 -0.18000 -2.15054 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.65000 12.13000 0.52000 4.28689 富邦標普美國特別股ETF基金 19.34000 19.55000 -0.21000 -1.07417 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.87770 9.88780 -0.01010 -0.10215 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.53460 9.53390 0.00070 0.00734 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.72860 9.73230 -0.00370 -0.03802 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.56890 9.57870 -0.00980 -0.10231 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.19580 9.19510 0.00070 0.00761 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.36600 9.36950 -0.00350 -0.03736 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.52000 27.69000 0.83000 2.99747 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.58030 9.58280 -0.00250 -0.02609 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.51810 9.52180 -0.00370 -0.03886 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.54360 9.54820 -0.00460 -0.04818 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.58020 9.58270 -0.00250 -0.02609 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.51810 9.52180 -0.00370 -0.03886 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.54310 9.54760 -0.00450 -0.04713 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.39410 8.43240 -0.03830 -0.45420 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.91230 8.95410 -0.04180 -0.46683 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.66460 8.70600 -0.04140 -0.47553 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.47270 9.51590 -0.04320 -0.45398 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.47650 9.52100 -0.04450 -0.46739 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.21910 9.26320 -0.04410 -0.47608 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.29910 9.34350 -0.04440 -0.47520 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.17990 8.20840 -0.02850 -0.34721 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.20820 9.24150 -0.03330 -0.36033 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.72150 8.75390 -0.03240 -0.37012 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.29590 10.33170 -0.03580 -0.34651 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.06700 10.10350 -0.03650 -0.36126 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.61310 9.64880 -0.03570 -0.36999 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.85580 8.88850 -0.03270 -0.36789 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.45970 9.49480 -0.03510 -0.36968 富達卓越領航全球組合基金 14.10000 14.12000 -0.02000 -0.14164 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.40880 8.43530 -0.02650 -0.31416 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.09820 9.12820 -0.03000 -0.32865 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.81060 8.84040 -0.02980 -0.33709 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.66170 9.69220 -0.03050 -0.31469 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.62720 9.65890 -0.03170 -0.32819 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.36080 9.39240 -0.03160 -0.33644 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.91360 8.94360 -0.03000 -0.33544 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.44540 9.47710 -0.03170 -0.33449 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.12000 8.16000 -0.04000 -0.49020 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.59000 8.62000 -0.03000 -0.34803 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.58000 7.62000 -0.04000 -0.52493 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.78000 6.75000 0.03000 0.44444 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.66000 7.62000 0.04000 0.52493 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.53000 7.49000 0.04000 0.53405 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.68940 9.71480 -0.02540 -0.26146 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.11550 9.13720 -0.02170 -0.23749 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.73330 8.75580 -0.02250 -0.25697 富蘭克林華美中華基金 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.83000 17.28000 0.55000 3.18287 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.17000 17.84000 0.33000 1.84978 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.69790 7.72320 -0.02530 -0.32758 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.75710 8.78380 -0.02670 -0.30397 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.48840 9.51740 -0.02900 -0.30471 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.06060 9.09030 -0.02970 -0.32672 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.98930 11.00850 -0.01920 -0.17441 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.59630 8.61130 -0.01500 -0.17419 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.96700 8.98260 -0.01560 -0.17367 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.22630 13.24890 -0.02260 -0.17058 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.16190 10.17920 -0.01730 -0.16995 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.02380 10.04120 -0.01740 -0.17329 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.52820 7.54130 -0.01310 -0.17371 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.94980 8.96530 -0.01550 -0.17289 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.62390 10.64510 -0.02120 -0.19915 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.45050 7.46530 -0.01480 -0.19825 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.87590 8.89350 -0.01760 -0.19790 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.31440 10.33440 -0.02000 -0.19353 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.57250 7.58720 -0.01470 -0.19375 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.02390 8.03440 -0.01050 -0.13069 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.98880 8.99920 -0.01040 -0.11557 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.80810 9.81950 -0.01140 -0.11610 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.42280 12.43910 -0.01630 -0.13104 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.37000 8.33000 0.04000 0.48019 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.75000 8.79000 -0.04000 -0.45506 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.51000 11.56000 -0.05000 -0.43253 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.30000 8.27000 0.03000 0.36276 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.23980 12.15670 0.08310 0.68357 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.90000 8.83000 0.07000 0.79275 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.15000 9.08000 0.07000 0.77093 富蘭克林華美第一富基金 32.79000 32.14000 0.65000 2.02240 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31270 10.31250 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.80000 8.73000 0.07000 0.80183 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.04000 8.98000 0.06000 0.66815 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.96000 13.83000 0.13000 0.93999 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.81000 12.68000 0.13000 1.02524 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.93000 14.79000 0.14000 0.94659 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.10290 7.13510 -0.03220 -0.45129 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.58450 9.59450 -0.01000 -0.10423 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.32670 9.34210 -0.01540 -0.16485 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.79570 10.81360 -0.01790 -0.16553 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.66450 6.67630 -0.01180 -0.17674 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.76370 8.77800 -0.01430 -0.16291 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.90970 9.92580 -0.01610 -0.16220 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.31040 10.32880 -0.01840 -0.17814 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.17000 20.18000 -0.01000 -0.04955 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 復華人民幣貨幣市場基金 11.68560 11.68470 0.00090 0.00770 復華人生目標基金 34.58870 33.97130 0.61740 1.81742 復華大中華中小策略基金 7.46000 7.49000 -0.03000 -0.40053 復華中小精選基金 57.03000 55.08000 1.95000 3.54031 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.09240 50.09470 -0.00230 -0.00459 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.80000 7.75000 0.05000 0.64516 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.90000 6.84000 0.06000 0.87719 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 復華六年到期新興市場債券基金 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 復華台灣智能基金 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 復華全方位基金 25.42000 25.04000 0.38000 1.51757 復華全球大趨勢基金-美元 11.87000 11.79000 0.08000 0.67854 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.72000 18.60000 0.12000 0.64516 復華全球平衡基金-美元 8.67000 8.61000 0.06000 0.69686 復華全球平衡基金-新臺幣 18.53000 18.41000 0.12000 0.65182 復華全球物聯網科技基金-美元 13.95000 13.79000 0.16000 1.16026 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.47000 13.32000 0.15000 1.12613 復華全球原物料基金 8.50000 8.43000 0.07000 0.83037 復華全球消費基金-新臺幣 12.01000 11.93000 0.08000 0.67058 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.43260 11.44130 -0.00870 -0.07604 復華全球債券基金 13.19220 13.21950 -0.02730 -0.20651 復華全球債券組合基金 14.53000 14.54000 -0.01000 -0.06878 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.47000 13.42000 0.05000 0.37258 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 復華全球戰略配置強基金-美元 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.44690 13.44680 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 復華亞太成長基金 12.05000 11.92000 0.13000 1.09060 復華亞太神龍科技基金-美元 8.17000 8.04000 0.13000 1.61692 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.69000 8.55000 0.14000 1.63743 復華東協世紀基金 11.32000 11.34000 -0.02000 -0.17637 復華南非幣長期收益基金A 12.82000 12.87000 -0.05000 -0.38850 復華南非幣長期收益基金B 7.82000 7.85000 -0.03000 -0.38217 復華南非幣短期收益基金A 13.72000 13.72000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 11.23000 11.09000 0.14000 1.26240 復華美國新星基金-新臺幣 11.40000 11.26000 0.14000 1.24334 復華恒生基金 18.91000 18.63000 0.28000 1.50295 復華恒生單日反向一倍基金 9.69000 9.82000 -0.13000 -1.32383 復華恒生單日正向二倍基金 24.75000 24.12000 0.63000 2.61194 復華神盾基金 22.35580 21.96020 0.39560 1.80144 復華高成長基金 58.39000 56.94000 1.45000 2.54654 復華高益策略組合基金 12.97000 12.98000 -0.01000 -0.07704 復華貨幣市場基金 14.40830 14.40820 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 18.25000 18.13000 0.12000 0.66189 復華富時台灣高股息低波動基金 49.83000 48.84000 0.99000 2.02703 復華復華基金 18.17000 17.71000 0.46000 2.59740 復華華人世紀基金 14.48000 14.43000 0.05000 0.34650 復華傳家二號基金 27.56420 27.12190 0.44230 1.63079 復華傳家基金 18.81180 18.31370 0.49810 2.71982 復華奧林匹克全球組合基金 14.57000 14.56000 0.01000 0.06868 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.48000 13.51000 -0.03000 -0.22206 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 復華新興人民幣債券基金A 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.77000 18.80000 -0.03000 -0.15957 復華新興市場高收益債券基金A 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 復華新興市場高收益債券基金B 5.35000 5.36000 -0.01000 -0.18657 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.93000 11.96000 -0.03000 -0.25084 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.03000 12.05000 -0.02000 -0.16598 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.49000 8.49000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 19.27000 19.05000 0.22000 1.15486 復華數位經濟基金 41.63000 40.29000 1.34000 3.32589 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.72620 9.74920 -0.02300 -0.23592 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.54730 9.57110 -0.02380 -0.24867 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.88050 9.90380 -0.02330 -0.23526 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.66340 9.68740 -0.02400 -0.24774 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.51780 9.54290 -0.02510 -0.26302 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.06510 10.09530 -0.03020 -0.29915 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.55750 9.58600 -0.02850 -0.29731 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.10820 10.14190 -0.03370 -0.33228 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.55670 9.58520 -0.02850 -0.29733 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.11020 10.14380 -0.03360 -0.33124 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.87900 9.91650 -0.03750 -0.37816 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.88330 9.90770 -0.02440 -0.24627 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.94090 9.96900 -0.02810 -0.28187 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.83070 9.86850 -0.03780 -0.38304 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.76460 10.89030 -0.12570 -1.15424 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.81820 9.84250 -0.02430 -0.24689 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.83080 9.86860 -0.03780 -0.38303 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.76260 10.88820 -0.12560 -1.15354 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.81870 9.84290 -0.02420 -0.24586 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.90980 9.93790 -0.02810 -0.28276 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.15950 9.17810 -0.01860 -0.20266 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.13240 8.15560 -0.02320 -0.28447 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.14350 8.16970 -0.02620 -0.32070 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.50370 11.52710 -0.02340 -0.20300 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.23040 10.25950 -0.02910 -0.28364 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.36220 10.39550 -0.03330 -0.32033 景順主流基金 14.18000 13.70000 0.48000 3.50365 景順台灣科技基金 24.14000 23.24000 0.90000 3.87263 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.79000 8.74000 0.05000 0.57208 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554 景順全球科技基金 20.51000 20.27000 0.24000 1.18402 景順全球康健基金 18.72000 18.54000 0.18000 0.97087 景順貨幣市場基金 15.94760 15.94740 0.00020 0.00125 景順潛力基金 26.03000 25.11000 0.92000 3.66388 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.05000 12.91000 0.14000 1.08443 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.25000 12.12000 0.13000 1.07261 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.28000 10.18000 0.10000 0.98232 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.49000 10.38000 0.11000 1.05973 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.53000 10.42000 0.11000 1.05566 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.75000 10.64000 0.11000 1.03383 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.81000 9.72000 0.09000 0.92593 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.87000 9.77000 0.10000 1.02354 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.12000 10.02000 0.10000 0.99800 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.58250 8.59070 -0.00820 -0.09545 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.80370 7.81880 -0.01510 -0.19312 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.06450 11.07510 -0.01060 -0.09571 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.04030 10.05960 -0.01930 -0.19186 華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.93000 6.88000 0.05000 0.72674 華南永昌中國A股基金(美元) 6.55000 6.52000 0.03000 0.46012 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.32530 9.33400 -0.00870 -0.09321 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.55900 9.57130 -0.01230 -0.12851 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68300 9.69200 -0.00900 -0.09286 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.92850 9.94130 -0.01280 -0.12876 華南永昌永昌基金 16.08000 15.54000 0.54000 3.47490 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 華南永昌全球亨利組合基金 14.16960 14.19440 -0.02480 -0.17472 華南永昌全球神農水資源基金 9.72000 9.62000 0.10000 1.03950 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.70000 8.64000 0.06000 0.69444 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.01000 8.95000 0.06000 0.67039 華南永昌全球精品基金 14.85000 14.77000 0.08000 0.54164 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.13000 12.02000 0.11000 0.91514 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.08000 11.98000 0.10000 0.83472 華南永昌物聯網精選基金 9.54000 9.16000 0.38000 4.14847 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21940 16.21920 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 21.33000 20.82850 0.50150 2.40776 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94700 11.94690 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17770 10.19790 -0.02020 -0.19808 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 9.99140 10.00690 -0.01550 -0.15489 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.73310 9.75240 -0.01930 -0.19790 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.52460 9.53940 -0.01480 -0.15515 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.96630 9.98580 -0.01950 -0.19528 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.72950 9.74430 -0.01480 -0.15188 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.62490 9.64370 -0.01880 -0.19495 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.38670 9.40100 -0.01430 -0.15211 華頓中小型基金 21.05000 20.81000 0.24000 1.15329 華頓中國多重機會平衡基金 10.85880 10.85650 0.00230 0.02119 華頓台灣基金 22.15000 21.51000 0.64000 2.97536 華頓平安貨幣市場基金 11.52900 11.52890 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.42000 15.29000 0.13000 0.85023 華頓全球高收益債券基金A 13.32420 13.35860 -0.03440 -0.25751 華頓全球高收益債券基金B 8.16810 8.18910 -0.02100 -0.25644 華頓全球黑鑽油源基金 5.14000 5.07000 0.07000 1.38067 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.35880 2.34010 0.01870 0.79911 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.48080 10.40990 0.07090 0.68108 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.33830 0.33580 0.00250 0.74449 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.99700 10.97460 0.02240 0.20411 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.98060 9.95790 0.02270 0.22796 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.71430 9.70560 0.00870 0.08964 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.72680 8.71900 0.00780 0.08946 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.86730 9.85500 0.01230 0.12481 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.88570 8.87390 0.01180 0.13297 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 匯豐中國科技精選基金(台幣) 7.91000 7.89000 0.02000 0.25349 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.48610 2.49320 -0.00710 -0.28477 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.03990 2.04420 -0.00430 -0.21035 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.49100 11.52880 -0.03780 -0.32787 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.25080 9.28120 -0.03040 -0.32754 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35590 0.35720 -0.00130 -0.36394 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29090 0.29190 -0.00100 -0.34258 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.99000 2.98000 0.01000 0.33557 匯豐中國動力基金(台幣) 13.30000 13.27000 0.03000 0.22607 匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.43000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 22.09000 21.46000 0.63000 2.93569 匯豐全球趨勢組合基金 11.72000 11.56000 0.16000 1.38408 匯豐全球關鍵資源基金 7.85000 7.78000 0.07000 0.89974 匯豐安富基金 24.23000 23.82000 0.41000 1.72124 匯豐成功基金 39.74000 39.10000 0.64000 1.63683 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56440 2.57010 -0.00570 -0.22178 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31700 2.32270 -0.00570 -0.24540 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.30770 11.34420 -0.03650 -0.32175 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.62700 7.66340 -0.03640 -0.47498 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36840 0.36960 -0.00120 -0.32468 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32440 0.32550 -0.00110 -0.33794 匯豐金磚動力基金 12.85000 12.77000 0.08000 0.62647 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98630 14.98620 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.61000 4.61000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.30550 5.31390 -0.00840 -0.15808 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.94820 8.95670 -0.00850 -0.09490 匯豐龍鳳基金-A類型 47.54000 46.19000 1.35000 2.92271 匯豐龍鳳基金-I類型 47.54000 46.19000 1.35000 2.92271 匯豐龍騰電子基金 31.80000 30.77000 1.03000 3.34742 匯豐雙高收益債券組合基金 12.04100 12.06440 -0.02340 -0.19396 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.36000 16.11000 0.25000 1.55183 新光中國成長基金(人民幣) 8.38000 8.32000 0.06000 0.72115 新光中國成長基金(美元) 8.31000 8.26000 0.05000 0.60533 新光中國成長基金(新臺幣) 8.32000 8.27000 0.05000 0.60459 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.49250 10.50680 -0.01430 -0.13610 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.56120 9.58990 -0.02870 -0.29927 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.90890 9.94120 -0.03230 -0.32491 新光台灣富貴基金 20.43000 20.01000 0.42000 2.09895 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722 新光全球生技醫療基金(美元) 10.98000 10.84000 0.14000 1.29151 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.76000 10.62000 0.14000 1.31827 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94680 9.96790 -0.02110 -0.21168 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.77070 9.79400 -0.02330 -0.23790 新光全球債券基金(B配息)美元 9.54680 9.56700 -0.02020 -0.21114 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.36580 9.38810 -0.02230 -0.23753 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.86000 8.81000 0.05000 0.56754 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591 新光吉星貨幣市場基金 15.45560 15.45540 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.27000 9.14000 0.13000 1.42232 新光多重資產基金(A累積)美元 8.35000 8.25000 0.10000 1.21212 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.80000 8.69000 0.11000 1.26582 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.70000 8.58000 0.12000 1.39860 新光亞洲精選基金-美金 20.22000 20.19000 0.03000 0.14859 新光亞洲精選基金-新台幣 20.59000 20.56000 0.03000 0.14591 新光兩岸優勢基金 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241 新光店頭基金 20.72000 20.45000 0.27000 1.32029 新光南非幣保本基金 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 新光特選內需收益ETF基金 19.90000 19.69000 0.21000 1.06653 新光創新科技基金 13.34000 13.18000 0.16000 1.21396 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.75450 9.77580 -0.02130 -0.21788 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.98940 10.01500 -0.02560 -0.25562 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.61800 9.64060 -0.02260 -0.23443 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.16900 9.18900 -0.02000 -0.21765 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.39640 9.42040 -0.02400 -0.25477 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.04330 9.06460 -0.02130 -0.23498 新光澳幣八年期保本基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.06220 10.07290 -0.01070 -0.10623 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.58300 9.59330 -0.01030 -0.10737 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.54400 9.55870 -0.01470 -0.15379 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.94050 9.95580 -0.01530 -0.15368 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.87900 9.89180 -0.01280 -0.12940 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.48190 9.49430 -0.01240 -0.13060 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.48440 9.49570 -0.01130 -0.11900 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.87940 9.89110 -0.01170 -0.11829 瑞銀全球創新趨勢基金 6.71000 6.62000 0.09000 1.35952 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.56000 8.61000 -0.05000 -0.58072 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.66890 9.72050 -0.05160 -0.53084 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.13040 9.17880 -0.04840 -0.52730 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.54740 9.59850 -0.05110 -0.53237 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.08400 9.13270 -0.04870 -0.53325 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.17570 9.22440 -0.04870 -0.52795 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.69430 9.74600 -0.05170 -0.53047 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.58700 13.66270 -0.07570 -0.55406 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.26120 8.30720 -0.04600 -0.55374 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.53510 36.69900 -0.16390 -0.44661 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.56950 39.83890 -0.26940 -0.67622 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.03760 37.26010 -0.22250 -0.59715 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.58860 39.83540 -0.24680 -0.61955 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.77320 39.81770 -0.04450 -0.11176 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.45040 38.65960 -0.20920 -0.54113 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25550 11.25480 0.00070 0.00622 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93090 9.95040 -0.01950 -0.19597 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.64690 10.57800 0.06890 0.65135 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.85350 7.81600 0.03750 0.47979 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.16000 8.13000 0.03000 0.36900 群益大印度基金-人民幣 11.81540 11.88580 -0.07040 -0.59230 群益大印度基金-美元 10.96630 11.05050 -0.08420 -0.76196 群益大印度基金-新臺幣 10.45000 10.53000 -0.08000 -0.75973 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.53370 11.46360 0.07010 0.61150 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.97660 10.92860 0.04800 0.43921 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.59000 10.52570 0.06430 0.61089 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.19710 9.15680 0.04030 0.44011 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.25570 9.19950 0.05620 0.61090 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.07030 8.03500 0.03530 0.43933 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.57000 8.53000 0.04000 0.46893 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.84430 8.79060 0.05370 0.61088 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.96990 7.93500 0.03490 0.43982 群益中小型股基金 35.43000 34.62000 0.81000 2.33969 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.41190 9.39530 0.01660 0.17668 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.62330 8.62280 0.00050 0.00580 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.12560 8.12800 -0.00240 -0.02953 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.23640 8.22190 0.01450 0.17636 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.54580 7.54540 0.00040 0.00530 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.11110 7.11320 -0.00210 -0.02952 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.89760 9.92620 -0.02860 -0.28813 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.88740 10.91890 -0.03150 -0.28849 群益中國高收益債券基金-美元 10.47720 10.51360 -0.03640 -0.34622 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.67750 9.71970 -0.04220 -0.43417 群益中國新機會基金N-人民幣 7.29150 7.24970 0.04180 0.57658 群益中國新機會基金N-美元 6.60740 6.58080 0.02660 0.40421 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.09000 7.07000 0.02000 0.28289 群益中國新機會基金-人民幣 6.46650 6.42940 0.03710 0.57704 群益中國新機會基金-美元 7.06490 7.03640 0.02850 0.40504 群益中國新機會基金-新臺幣 6.77000 6.75000 0.02000 0.29630 群益平衡王基金 18.12940 18.01570 0.11370 0.63112 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.10000 8.07000 0.03000 0.37175 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.83000 5.81000 0.02000 0.34423 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.84840 10.77900 0.06940 0.64384 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.21890 10.17090 0.04800 0.47193 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.64750 9.58580 0.06170 0.64366 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.08730 9.04470 0.04260 0.47099 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.65000 8.62000 0.03000 0.34803 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.87940 9.88530 -0.00590 -0.05968 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.66030 9.66760 -0.00730 -0.07551 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.14680 9.15220 -0.00540 -0.05900 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.05970 9.06660 -0.00690 -0.07610 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.93660 9.94250 -0.00590 -0.05934 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.96330 9.97080 -0.00750 -0.07522 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.30780 9.31340 -0.00560 -0.06013 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.69350 9.70080 -0.00730 -0.07525 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.10000 10.14270 -0.04270 -0.42099 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.25130 7.28190 -0.03060 -0.42022 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.12580 10.12460 0.00120 0.01185 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.99120 9.99110 0.00010 0.00100 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.15030 10.15280 -0.00250 -0.02462 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.89130 9.89020 0.00110 0.01112 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.79270 9.79260 0.00010 0.00102 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.94870 9.95120 -0.00250 -0.02512 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.12590 10.12470 0.00120 0.01185 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.99120 9.99100 0.00020 0.00200 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.15050 10.15300 -0.00250 -0.02462 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.89140 9.89020 0.00120 0.01213 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.79270 9.79250 0.00020 0.00204 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.94870 9.95120 -0.00250 -0.02512 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.25100 9.15830 0.09270 1.01220 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.81000 10.71000 0.10000 0.93371 群益全球關鍵生技基金-美元 15.13700 14.98540 0.15160 1.01165 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.00000 14.85000 0.15000 1.01010 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.79000 10.65000 0.14000 1.31455 群益印度中小基金N-人民幣 9.66290 9.65320 0.00970 0.10048 群益印度中小基金N-美元 8.00520 8.01090 -0.00570 -0.07115 群益印度中小基金N-新臺幣 7.60000 7.61000 -0.01000 -0.13141 群益印度中小基金-人民幣 13.08140 13.06830 0.01310 0.10024 群益印度中小基金-美元 11.44960 11.45770 -0.00810 -0.07069 群益印度中小基金-新臺幣 13.30000 13.31000 -0.01000 -0.07513 群益多利策略組合基金 11.32000 11.34000 -0.02000 -0.17637 群益多重收益組合基金 13.44000 13.46000 -0.02000 -0.14859 群益多重資產組合基金 14.60000 14.65000 -0.05000 -0.34130 群益安家基金 22.64950 22.36590 0.28360 1.26800 群益安穩貨幣市場基金 16.09810 16.09790 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.29000 21.07000 0.22000 1.04414 群益亞太中小基金 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 群益亞太新趨勢平衡基金 14.81000 14.82000 -0.01000 -0.06748 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.61160 9.63790 -0.02630 -0.27288 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.33110 7.35110 -0.02000 -0.27207 群益店頭市場基金 79.76000 78.26000 1.50000 1.91669 群益東方盛世基金 8.00000 7.97000 0.03000 0.37641 群益東協成長基金-人民幣 12.23160 12.22960 0.00200 0.01635 群益東協成長基金-美元 10.59530 10.61180 -0.01650 -0.15549 群益東協成長基金-新臺幣 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.71020 10.66820 0.04200 0.39369 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.12430 10.08620 0.03810 0.37774 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.63230 9.59860 0.03370 0.35109 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.26560 9.22930 0.03630 0.39331 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.76160 8.72870 0.03290 0.37692 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.33390 8.30480 0.02910 0.35040 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.06740 9.03180 0.03560 0.39416 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.91750 8.88390 0.03360 0.37821 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.31020 9.27760 0.03260 0.35138 群益長安基金 23.82000 23.32000 0.50000 2.14408 群益美國新創亮點基金N-美元 9.46780 9.36470 0.10310 1.10094 群益美國新創亮點基金-美元 14.32230 14.16640 0.15590 1.10049 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.89000 13.74000 0.15000 1.09170 群益真善美基金 15.41500 15.36010 0.05490 0.35742 群益馬拉松基金 106.74000 105.17000 1.57000 1.49282 群益馬拉松基金I類型 106.88000 105.31000 1.57000 1.49084 群益深証中小板基金 10.22000 10.08000 0.14000 1.38889 群益創新科技基金 28.09000 27.40000 0.69000 2.51825 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.39330 8.34890 0.04440 0.53181 群益華夏盛世基金N-美元 7.62320 7.59580 0.02740 0.36073 群益華夏盛世基金N-新臺幣 7.98000 7.95000 0.03000 0.37736 群益華夏盛世基金-人民幣 9.14020 9.09190 0.04830 0.53124 群益華夏盛世基金-美元 8.40560 8.37550 0.03010 0.35938 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.92000 13.88000 0.04000 0.28818 群益奧斯卡基金 23.96000 23.41000 0.55000 2.34942 群益新興金鑽基金-美元 10.42370 10.40160 0.02210 0.21247 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.00000 7.98000 0.02000 0.25063 群益葛萊美基金 20.14000 19.60000 0.54000 2.75510 群益道瓊美國地產ETF基金 19.69000 19.45000 0.24000 1.23393 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.94000 9.13000 -0.19000 -2.08105 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.13000 10.67000 0.46000 4.31115 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.54100 11.56710 -0.02610 -0.22564 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.83830 10.87070 -0.03240 -0.29805 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.80550 10.83640 -0.03090 -0.28515 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.28750 8.30620 -0.01870 -0.22513 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.66180 8.68760 -0.02580 -0.29697 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.99000 8.02000 -0.03000 -0.37406 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.30470 8.32840 -0.02370 -0.28457 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.72100 9.75000 -0.02900 -0.29744 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.58080 9.60940 -0.02860 -0.29763 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.72000 8.58000 0.14000 1.63170 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.22000 9.07000 0.15000 1.65380 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 24.74000 24.09000 0.65000 2.69822 德信中國精選成長基金 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 德信台灣主流中小基金 15.36000 14.95000 0.41000 2.74247 德信新興股票組合基金 9.93000 9.99000 -0.06000 -0.60060 德信萬保貨幣市場基金 11.94240 11.94230 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.76460 10.77600 -0.01140 -0.10579 德信數位時代基金 24.33000 23.78000 0.55000 2.31287 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.95190 9.98390 -0.03200 -0.32052 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.91100 9.94250 -0.03150 -0.31682 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67110 11.67100 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 12.94000 12.49000 0.45000 3.60288 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.43000 17.21000 0.22000 1.27833 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.49020 10.52370 -0.03350 -0.31833 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.14730 15.19560 -0.04830 -0.31786 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.10980 8.13210 -0.02230 -0.27422 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.88540 10.91140 -0.02600 -0.23828 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.30400 11.33110 -0.02710 -0.23916 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.13260 13.16880 -0.03620 -0.27489 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.29000 16.32000 -0.03000 -0.18382 摩根中小基金 18.74000 18.17000 0.57000 3.13704 摩根中國A股基金 11.34000 11.23000 0.11000 0.97952 摩根中國A股基金(美元) 8.87000 8.78000 0.09000 1.02506 摩根中國亮點基金 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.31720 10.29970 0.01750 0.16991 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.49430 11.46960 0.02470 0.21535 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.72360 8.70710 0.01650 0.18950 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.65940 11.63970 0.01970 0.16925 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.47280 13.44400 0.02880 0.21422 摩根台灣金磚基金-累積型 17.01000 16.43000 0.58000 3.53013 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.01000 16.43000 0.58000 3.53013 摩根台灣增長基金 45.15000 43.82000 1.33000 3.03514 摩根平衡基金 26.59000 26.07000 0.52000 1.99463 摩根全球α基金 18.08000 17.88000 0.20000 1.11857 摩根全球平衡基金 14.29310 14.31520 -0.02210 -0.15438 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.36380 9.38920 -0.02540 -0.27052 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.37830 10.40520 -0.02690 -0.25852 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.75500 9.78100 -0.02600 -0.26582 摩根多元入息成長基金-累積型 11.07960 11.10970 -0.03010 -0.27093 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.74570 9.77160 -0.02590 -0.26505 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 9.95520 9.97920 -0.02400 -0.24050 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.86240 12.89340 -0.03100 -0.24043 摩根亞洲基金 48.96000 48.97000 -0.01000 -0.02042 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.24470 8.25920 -0.01450 -0.17556 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.62430 9.64090 -0.01660 -0.17218 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.49800 8.51200 -0.01400 -0.16447 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.06360 12.08480 -0.02120 -0.17543 摩根東方內需機會基金 15.52000 15.52000 0.00000 0.00000 摩根東方科技基金 28.39000 27.99000 0.40000 1.42908 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.76000 8.79000 -0.03000 -0.34130 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 摩根金龍收成基金 17.55000 17.56000 -0.01000 -0.05695 摩根第一貨幣市場基金 15.08870 15.08850 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 12.55000 12.25000 0.30000 2.44898 摩根新金磚五國基金 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 摩根新絲路基金 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310 摩根新興35基金 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 摩根新興日本基金 22.41000 22.04000 0.37000 1.67877 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.13070 7.15310 -0.02240 -0.31315 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.37550 9.40390 -0.02840 -0.30200 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.10910 9.13720 -0.02810 -0.30753 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.39200 10.42480 -0.03280 -0.31463 摩根新興科技基金 45.69000 43.84000 1.85000 4.21989 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.21500 8.22520 -0.01020 -0.12401 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.47350 10.48650 -0.01300 -0.12397 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.17820 8.17610 0.00210 0.02568 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.86240 8.85840 0.00400 0.04515 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.32160 8.31730 0.00430 0.05170 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.44520 9.44270 0.00250 0.02648 摩根龍揚基金 26.18000 26.19000 -0.01000 -0.03818 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.25000 10.17000 0.08000 0.78663 摩根環球股票收益基金-累積型 10.97000 10.90000 0.07000 0.64220 摩根總收益組合基金-月配息型 9.21950 9.22560 -0.00610 -0.06612 摩根總收益組合基金-累積型 11.17640 11.18390 -0.00750 -0.06706 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 20.21000 19.84000 0.37000 1.86492 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63300 11.68520 -0.05220 -0.44672 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.86220 10.90980 -0.04760 -0.43630 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.89920 9.94530 -0.04610 -0.46354 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.00620 10.05100 -0.04480 -0.44573 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.39790 9.43910 -0.04120 -0.43648 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.55930 8.59910 -0.03980 -0.46284 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.83160 9.76960 0.06200 0.63462 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.93660 9.87740 0.05920 0.59935 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.34850 9.28650 0.06200 0.66764 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.53750 9.47770 0.05980 0.63095 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.07200 9.01190 0.06010 0.66690 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.25500 9.19690 0.05810 0.63173 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.85650 10.82520 0.03130 0.28914 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.62590 10.59500 0.03090 0.29165 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.88190 9.85630 0.02560 0.25973 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.24630 10.21680 0.02950 0.28874 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.01330 9.98420 0.02910 0.29146 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.31490 9.29080 0.02410 0.25940 聯邦金鑽平衡基金 19.69780 19.50910 0.18870 0.96724 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.81860 8.79650 0.02210 0.25124 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.14950 9.12990 0.01960 0.21468 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.80380 8.78180 0.02200 0.25052 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.13410 9.11450 0.01960 0.21504 聯邦貨幣市場基金 13.17340 13.17320 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 10.19000 10.01000 0.18000 1.79820 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.04500 16.07200 -0.02700 -0.16799 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.62050 11.60150 0.01900 0.16377 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.17240 11.16910 0.00330 0.02955 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.70410 10.70100 0.00310 0.02897 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72560 11.74000 -0.01440 -0.12266 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.00660 11.02130 -0.01470 -0.13338 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.37620 10.38890 -0.01270 -0.12225 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.52320 8.53460 -0.01140 -0.13357 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.19000 31.25000 0.94000 3.00800 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.59000 14.45000 0.14000 0.96886 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.49000 14.38000 0.11000 0.76495 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.36000 15.39000 -0.03000 -0.19493 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.20000 12.23000 -0.03000 -0.24530 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.89000 12.91000 -0.02000 -0.15492 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.06000 12.09000 -0.03000 -0.24814 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.74000 7.76000 -0.02000 -0.25773 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.71000 11.73000 -0.02000 -0.17050 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 13.78000 13.76000 0.02000 0.14535 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.77000 13.72000 0.05000 0.36443 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.29000 14.25000 0.04000 0.28070 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.23000 14.18000 0.05000 0.35261 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.63000 19.49000 0.14000 0.71832 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.78000 17.65000 0.13000 0.73654 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.31000 12.22000 0.09000 0.73650 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.68000 14.57000 0.11000 0.75498 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.43000 15.31000 0.12000 0.78380 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.47000 14.36000 0.11000 0.76602 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.63000 14.52000 0.11000 0.75758 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.05000 12.95000 0.10000 0.77220 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.04000 12.95000 0.09000 0.69498 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.90000 8.83000 0.07000 0.79275 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.67000 13.57000 0.10000 0.73692 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.32000 18.34000 -0.02000 -0.10905 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.13000 17.15000 -0.02000 -0.11662 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.16000 13.17000 -0.01000 -0.07593 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.00000 14.00000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.00000 13.02000 -0.02000 -0.15361 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.99000 7.99000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.92000 12.93000 -0.01000 -0.07734 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.23000 14.28000 -0.05000 -0.35014 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.19000 14.24000 -0.05000 -0.35112 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017 聯博貨幣市場基金 15.00390 15.00380 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.36680 10.39030 -0.02350 -0.22617 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.48800 13.51620 -0.02820 -0.20864 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.41470 7.43150 -0.01680 -0.22606 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.73000 13.76000 -0.03000 -0.21802 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.75000 13.79000 -0.04000 -0.29007 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 18.55000 18.12000 0.43000 2.37307 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997 瀚亞巴西基金 5.37000 5.27000 0.10000 1.89753 瀚亞外銷基金 37.15000 36.19000 0.96000 2.65267 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.57200 10.59380 -0.02180 -0.20578 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.20750 10.22670 -0.01920 -0.18774 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.09910 12.12390 -0.02480 -0.20455 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.10850 10.13170 -0.02320 -0.22898 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.34540 7.36010 -0.01470 -0.19973 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.84040 7.85520 -0.01480 -0.18841 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.96320 7.97950 -0.01630 -0.20427 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.03190 7.04810 -0.01620 -0.22985 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.67610 8.69400 -0.01790 -0.20589 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.03620 9.05430 -0.01810 -0.19991 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.16770 9.18490 -0.01720 -0.18726 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.04350 9.06200 -0.01850 -0.20415 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.37000 11.28000 0.09000 0.79787 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.88000 10.80000 0.08000 0.74074 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.44000 10.36000 0.08000 0.77220 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.79080 9.80150 -0.01070 -0.10917 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.92610 9.92100 0.00510 0.05141 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.69640 9.70380 -0.00740 -0.07626 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.79080 9.80150 -0.01070 -0.10917 瀚亞印度基金-人民幣 12.71000 12.77000 -0.06000 -0.46985 瀚亞印度基金-美元 11.82000 11.89000 -0.07000 -0.58873 瀚亞印度基金-新台幣 26.36000 26.51000 -0.15000 -0.56582 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.54000 11.62000 -0.08000 -0.68847 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.69000 13.71000 -0.02000 -0.14588 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.26000 8.27000 -0.01000 -0.12092 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.32000 8.33000 -0.01000 -0.12005 瀚亞亞太基礎建設基金 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.41060 11.42650 -0.01590 -0.13915 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.15010 13.17860 -0.02850 -0.21626 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.32600 10.34750 -0.02150 -0.20778 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.16290 10.18670 -0.02380 -0.23364 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.45870 11.48220 -0.02350 -0.20466 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.72530 8.73780 -0.01250 -0.14306 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.50380 9.53340 -0.02960 -0.31049 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.53480 8.55260 -0.01780 -0.20812 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.38830 8.40790 -0.01960 -0.23311 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 8.87140 8.88960 -0.01820 -0.20473 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.05340 14.01640 0.03700 0.26398 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.57130 10.52620 0.04510 0.42845 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.24820 10.21760 0.03060 0.29948 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.17790 12.14590 0.03200 0.26346 瀚亞非洲基金-南非幣 10.65000 10.71000 -0.06000 -0.56022 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.57000 18.82000 -0.25000 -1.32837 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.57390 13.57380 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 25.18000 24.77000 0.41000 1.65523 瀚亞高科技基金 51.97000 51.33000 0.64000 1.24683 瀚亞理財通基金 25.59000 25.16000 0.43000 1.70906 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.17000 8.19000 -0.02000 -0.24420 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.38000 8.40000 -0.02000 -0.23810 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.21000 8.23000 -0.02000 -0.24301 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.35000 8.36000 -0.01000 -0.11962 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 瀚亞菁華基金 20.55000 20.09000 0.46000 2.28970 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.83310 12.86250 -0.02940 -0.22857 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.94290 8.96340 -0.02050 -0.22871 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.17270 10.12730 0.04540 0.44829 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.85210 10.73330 0.11880 1.10684 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.88940 9.85400 0.03540 0.35924 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.38890 9.35870 0.03020 0.32269 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.79830 9.76090 0.03740 0.38316 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.01280 7.97720 0.03560 0.44627 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.08620 7.99770 0.08850 1.10657 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.41220 8.38220 0.03000 0.35790 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 7.87840 7.85300 0.02540 0.32344 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.66400 7.63480 0.02920 0.38246 瀚亞電通網基金 13.11000 12.86000 0.25000 1.94401 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.49860 13.51780 -0.01920 -0.14203 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.42270 10.42130 0.00140 0.01343 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.60280 9.61390 -0.01110 -0.11546 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.28550 11.30150 -0.01600 -0.14157 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------