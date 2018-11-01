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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/10/31  107/10/30  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.61230   10.61080   0.00150    0.01414
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.81640    9.83450  -0.01810   -0.18405
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.81920    9.83730  -0.01810   -0.18399
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.78700    9.80570  -0.01870   -0.19071
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.78710    9.80590  -0.01880   -0.19172
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    19.95000   20.00000  -0.05000   -0.25000
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         19.35000   20.00000  -0.65000   -3.25000
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.14160    9.15930  -0.01770   -0.19325
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.44860    9.46640  -0.01780   -0.18803
中國信託台灣活力基金                                               12.29000   12.10000   0.19000    1.57025
中國信託台灣優勢基金                                               14.32000   13.98000   0.34000    2.43205
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.52000    9.48000   0.04000    0.42194
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.85000    8.81000   0.04000    0.45403
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.22000    9.18000   0.04000    0.43573
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.18000    8.06000   0.12000    1.48883
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.75000    8.63000   0.12000    1.39050
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.89710    9.90140  -0.00430   -0.04343
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.18430    9.18830  -0.00400   -0.04353
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.22660   10.22800  -0.00140   -0.01369
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.45240    9.45360  -0.00120   -0.01269
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.13130   10.01110   0.12020    1.20067
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.77810    8.67400   0.10410    1.20014
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.45760   10.41650   0.04110    0.39457
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.35680    9.32000   0.03680    0.39485
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.93000    9.74000   0.19000    1.95072
中國信託智能運動基金-美元                                           9.60000    9.41000   0.19000    2.01913
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.59000    8.51000   0.08000    0.94007
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.43000    8.34000   0.09000    1.07914
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99550   10.99530   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.37680    9.39210  -0.01530   -0.16290
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.95360    8.96820  -0.01460   -0.16280
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.51260    9.52670  -0.01410   -0.14801
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.07810    9.09160  -0.01350   -0.14849
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.70000   10.62000   0.08000    0.75330
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.31000   10.23000   0.08000    0.78201
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.79000   10.71000   0.08000    0.74697
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.47000   10.38000   0.09000    0.86705
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元大2001基金                                                       52.52000   51.47000   1.05000    2.04002
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.90860   39.19910  -0.29050   -0.74109
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.28560   37.51720  -0.23160   -0.61732
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       16.78000   16.66000   0.12000    0.72029
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.47340   11.47230   0.00110    0.00959
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.49180   10.48630   0.00550    0.05245
元大上證50基金                                                     27.57000   27.21000   0.36000    1.32304
元大大中華TMT基金-人民幣                                            9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.43000   12.46000  -0.03000   -0.24077
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.49300   11.51000  -0.01700   -0.14770
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.58800   15.61600  -0.02800   -0.17930
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.42500    9.38100   0.04400    0.46903
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       8.99100    8.94500   0.04600    0.51425
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.77000    2.76000   0.01000    0.36232
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.30000   12.23000   0.07000    0.57236
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.49110   45.55150  -0.06040   -0.13260
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.47970   10.48960  -0.00990   -0.09438
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.66440    9.67350  -0.00910   -0.09407
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.56230    9.56720  -0.00490   -0.05122
元大巴西指數基金                                                    6.52800    6.26200   0.26600    4.24784
元大巴菲特基金                                                     24.19000   23.93000   0.26000    1.08650
元大日經225基金                                                    27.62000   27.07000   0.55000    2.03177
元大台商收成基金                                                   20.95000   20.44000   0.51000    2.49511
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.34000   13.63000  -0.29000   -2.12766
元大台灣50單日正向2倍基金                                          31.99000   30.67000   1.32000    4.30388
元大台灣中型100基金                                                28.68000   27.97000   0.71000    2.53843
元大台灣加權股價指數基金                                           23.09000   22.46600   0.62400    2.77753
元大台灣卓越50基金                                                 78.26000   75.72000   2.54000    3.35446
元大台灣金融基金                                                   17.41000   17.08000   0.33000    1.93208
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.16000   28.49000   0.67000    2.35170
元大台灣高股息基金                                                 23.83000   23.31000   0.52000    2.23080
元大台灣電子科技基金                                               32.33000   31.14000   1.19000    3.82145
元大全球ETF成長組合基金                                            10.12000   10.04000   0.08000    0.79681
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.21000   14.14000   0.07000    0.49505
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.16000   13.07000   0.09000    0.68860
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.18000    9.12000   0.06000    0.65789
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.03000   12.95000   0.08000    0.61776
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.07500   11.99000   0.08500    0.70892
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.21000    8.20000   0.01000    0.12195
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.23000    6.23000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.81000    7.81000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.10000    6.10000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.06200    9.00500   0.05700    0.63298
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.20000   10.14000   0.06000    0.59172
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.02000    8.97000   0.05000    0.55741
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.22000   12.27000  -0.05000   -0.40750
元大全球農業商機基金                                               16.74000   16.49000   0.25000    1.51607
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    8.12600    7.98100   0.14500    1.81681
元大印度指數基金                                                    8.68600    8.71700  -0.03100   -0.35563
元大印度基金                                                       11.19000   11.20000  -0.01000   -0.08929
元大多多基金                                                       15.15000   14.84000   0.31000    2.08895
元大多福基金                                                       46.33000   45.54000   0.79000    1.73474
元大亞太成長基金                                                    8.52000    8.51000   0.01000    0.11751
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.40600    8.39590   0.01010    0.12030
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.88220    6.87400   0.00820    0.11929
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.88400    8.86400   0.02000    0.22563
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.12000    9.10000   0.02000    0.21978
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.60200    9.64800  -0.04600   -0.47678
元大卓越基金                                                       40.84000   40.30000   0.54000    1.33995
元大店頭基金                                                        6.79000    6.62000   0.17000    2.56798
元大泛歐成長基金                                                    8.68000    8.69000  -0.01000   -0.11507
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.30480   10.30430   0.00050    0.00485
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.67790    9.68250  -0.00460   -0.04751
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.91010   31.93000  -0.01990   -0.06232
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.49630   36.67660  -0.18030   -0.49159
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.96490   19.87570   0.08920    0.44879
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.23520   17.39580  -0.16060   -0.92321
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.82830   38.89960  -0.07130   -0.18329
元大高科技基金                                                     16.56000   16.18000   0.38000    2.34858
元大得利貨幣市場基金                                               16.26760   16.26730   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99180   11.99160   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                      9.87000    9.42000   0.45000    4.77707
元大華夏中小基金                                                    6.12000    6.08000   0.04000    0.65789
元大新中國基金-人民幣                                               8.18000    8.16000   0.02000    0.24510
元大新中國基金-美元                                                 7.57200    7.54800   0.02400    0.31797
元大新中國基金-新台幣                                               7.58000    7.55000   0.03000    0.39735
元大新主流基金                                                     20.76000   20.33000   0.43000    2.11510
元大新東協平衡基金-美元                                             8.79300    8.79300   0.00000    0.00000
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.61000    8.61000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.71780    9.70520   0.01260    0.12983
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       8.88110    8.86260   0.01850    0.20874
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.67740    9.66070   0.01670    0.17287
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.33810    8.32370   0.01440    0.17300
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.71550    9.73320  -0.01770   -0.18185
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.26410    9.28100  -0.01690   -0.18209
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.91110    9.93270  -0.02160   -0.21746
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.45460    9.47520  -0.02060   -0.21741
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.43820    9.45500  -0.01680   -0.17768
元大新興亞洲基金                                                   10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.57570    8.56960   0.00610    0.07118
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.24990    8.24400   0.00590    0.07157
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.85430    8.85110   0.00320    0.03615
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.52150    8.51850   0.00300    0.03522
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11390   15.11370   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.35000   31.81000   0.54000    1.69758
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.95000    8.89000   0.06000    0.67492
元大實質多重資產基金-美元                                           8.12800    8.07200   0.05600    0.69376
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.61000    8.56000   0.05000    0.58411
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.87000   16.25000  -0.38000   -2.33846
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.68000   12.09000   0.59000    4.88007
元大摩臺基金                                                       35.99000   34.83000   1.16000    3.33046
元大標普500基金                                                    25.04000   24.66000   0.38000    1.54096
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.75000   13.97000  -0.22000   -1.57480
元大標普500單日正向2倍基金                                         30.59000   29.65000   0.94000    3.17032
元大標智滬深300基金                                                15.01000   14.80000   0.21000    1.41892
元大歐洲50基金                                                     22.61000   22.66000  -0.05000   -0.22065
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.34800    9.36010  -0.01210   -0.12927
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.20750   10.20710   0.00040    0.00392
元大績效基金                                                       43.35000   42.47000   0.88000    2.07205
元大韓國KOSPI200基金                                               19.83000   19.68000   0.15000    0.76220
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.89000   13.65000   0.24000    1.75824
日盛上選基金                                                       28.33000   27.91000   0.42000    1.50484
日盛小而美基金                                                     15.47000   15.09000   0.38000    2.51822
日盛中國內需動力基金                                                8.22000    8.21000   0.01000    0.12180
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.67070   11.68400  -0.01330   -0.11383
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.68790    9.69890  -0.01100   -0.11341
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.61340   11.64130  -0.02790   -0.23966
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.63500    9.65820  -0.02320   -0.24021
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.53650   10.56420  -0.02770   -0.26221
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.72590    8.74880  -0.02290   -0.26175
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         8.97000    8.86000   0.11000    1.24153
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.42000    8.33000   0.09000    1.08043
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.74000    8.65000   0.09000    1.04046
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
日盛日盛基金                                                       11.81000   11.56000   0.25000    2.16263
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.21000    9.24000  -0.03000   -0.32468
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.20000    9.23000  -0.03000   -0.32503
日盛全球抗暖化基金                                                  9.83000    9.75000   0.08000    0.82051
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.96880    9.96980  -0.00100   -0.01003
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.26630    9.26730  -0.00100   -0.01079
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.80250    9.80590  -0.00340   -0.03467
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.11300    9.11620  -0.00320   -0.03510
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.39440    2.39770  -0.00330   -0.13763
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64460    1.64680  -0.00220   -0.13359
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.35960    0.36050  -0.00090   -0.24965
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24780    0.24840  -0.00060   -0.24155
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.95600   11.98950  -0.03350   -0.27941
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.10420    8.12690  -0.02270   -0.27932
日盛亞洲機會基金                                                    5.98000    5.97000   0.01000    0.16750
日盛首選基金                                                       14.68000   14.37000   0.31000    2.15727
日盛高科技基金                                                     15.22000   14.87000   0.35000    2.35373
日盛貨幣市場基金                                                   14.78200   14.78180   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.49000   33.84000   0.65000    1.92080
日盛精選五虎基金                                                   32.86000   32.12000   0.74000    2.30386
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49630   13.49610   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 23.78000   22.94000   0.84000    3.66173
台新MSCI中國基金                                                   17.41000   17.43000  -0.02000   -0.11474
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.49000   19.92000  -0.43000   -2.15863
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.11000   17.38000   0.73000    4.20023
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17350   14.17330   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.55030   10.55520  -0.00490   -0.04642
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.47810   10.47480   0.00330    0.03150
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.10830   10.10870  -0.00040   -0.00396
台新中國通基金                                                     34.15000   33.42000   0.73000    2.18432
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.41180    0.41060   0.00120    0.29226
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              12.73900   12.70600   0.03300    0.25972
台新中國精選中小基金-美元                                           0.27080    0.27130  -0.00050   -0.18430
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.40000    8.42000  -0.02000   -0.23753
台新主流基金                                                       18.74000   18.20000   0.54000    2.96703
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.93000   19.72000   0.21000    1.06491
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.64720    0.64040   0.00680    1.06184
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.71000   14.56000   0.15000    1.03022
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.47650    0.47150   0.00500    1.06045
台新台灣中小基金                                                   26.85000   26.29000   0.56000    2.13009
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.69560    9.65460   0.04100    0.42467
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.87330    8.84270   0.03060    0.34605
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.39000    8.36000   0.03000    0.35885
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                 9.97350    9.93910   0.03440    0.34611
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.70890    9.74110  -0.03220   -0.33056
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.33000    9.36000  -0.03000   -0.32051
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.54880   10.58380  -0.03500   -0.33069
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
台新印度基金                                                       13.01000   13.04000  -0.03000   -0.23006
台新亞美短期債券基金                                               10.86110   10.87030  -0.00920   -0.08463
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.38980    8.41960  -0.02980   -0.35394
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27630    0.27720  -0.00090   -0.32468
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.77650   11.81840  -0.04190   -0.35453
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38240    0.38370  -0.00130   -0.33881
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09860   11.09840   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 26.65810   26.03390   0.62420    2.39764
台新智慧生活基金-美元                                               9.21600    9.08150   0.13450    1.48103
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.52000    9.39000   0.13000    1.38445
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.13980    8.17040  -0.03060   -0.37452
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.36050    8.39490  -0.03440   -0.40977
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.83860    8.87170  -0.03310   -0.37310
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.08620    9.12360  -0.03740   -0.40993
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.38890   10.38630   0.00260    0.02503
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33050    0.33030   0.00020    0.06055
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.67650    7.67460   0.00190    0.02476
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25720    0.25710   0.00010    0.03890
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.21000    5.18000   0.03000    0.57915
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.48000   20.51000  -0.03000   -0.14627
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.59700   10.59800  -0.00100   -0.00944
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             14.12000   13.99000   0.13000    0.92924
未來資產亞洲新富基金                                               17.06000   17.15000  -0.09000   -0.52478
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57640   12.57630   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                  9.73000    9.51000   0.22000    2.31335
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.15500   11.15410   0.00090    0.00807
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.85060    9.86110  -0.01050   -0.10648
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.10760    9.11300  -0.00540   -0.05926
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42390   10.43010  -0.00620   -0.05944
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.62380    7.63630  -0.01250   -0.16369
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.78650    8.80080  -0.01430   -0.16249
永豐中小基金                                                       46.14000   44.94000   1.20000    2.67023
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.72100    1.73080  -0.00980   -0.56621
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.30050    2.31360  -0.01310   -0.56622
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.76380    7.81700  -0.05320   -0.68057
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.06910   10.13810  -0.06900   -0.68060
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     3.99000    3.99000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    17.75000   17.78000  -0.03000   -0.16873
永豐主流品牌基金                                                   16.32000   16.28000   0.04000    0.24570
永豐永豐基金                                                       30.84000   30.06000   0.78000    2.59481
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.26930    9.26600   0.00330    0.03561
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.41410    9.41080   0.00330    0.03507
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.19500    9.19420   0.00080    0.00870
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.33980    9.33910   0.00070    0.00750
永豐亞洲民生消費基金                                               10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
永豐南非幣2021保本基金                                             13.12920   13.12780   0.00140    0.01066
永豐高科技基金                                                     20.63000   20.10000   0.53000    2.63682
永豐貨幣市場基金                                                   13.89320   13.89300   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11510    2.11720  -0.00210   -0.09919
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.52040    2.52300  -0.00260   -0.10305
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.67780    7.69440  -0.01660   -0.21574
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.39260   10.41510  -0.02250   -0.21603
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.91470    6.93300  -0.01830   -0.26395
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.73710   10.76540  -0.02830   -0.26288
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.96000    8.88000   0.08000    0.90090
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    6.98000    6.92000   0.06000    0.86705
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.13000   16.00000   0.13000    0.81250
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.87000   47.43000   1.44000    3.03605
永豐領航科技基金                                                   33.56000   32.71000   0.85000    2.59859
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.28000    9.32000  -0.04000   -0.42918
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
永豐趨勢平衡基金                                                   36.99000   36.15000   0.84000    2.32365
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.64440   11.64330   0.00110    0.00945
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.41060    9.42870  -0.01810   -0.19197
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.75150    9.77030  -0.01880   -0.19242
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.43900    9.45670  -0.01770   -0.18717
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.67110    9.68920  -0.01810   -0.18681
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.42330    9.44250  -0.01920   -0.20334
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.89050    9.91050  -0.02000   -0.20181
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.41130    9.43010  -0.01880   -0.19936
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.72410    9.74350  -0.01940   -0.19911
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                      9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.62000    8.59000   0.03000    0.34924
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.20000    9.16000   0.04000    0.43668
兆豐國際中小基金                                                   12.90000   12.69000   0.21000    1.65485
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.41000   12.34000   0.07000    0.56726
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.25000   16.16000   0.09000    0.55693
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.10000   16.01000   0.09000    0.56215
兆豐國際生命科學基金                                               14.98000   14.84000   0.14000    0.94340
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.95060    9.89680   0.05380    0.54361
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.13850   10.08240   0.05610    0.55642
兆豐國際全球基金                                                   29.42000   29.05000   0.37000    1.27367
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.31060   10.30990   0.00070    0.00679
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.14150   10.14650  -0.00500   -0.04928
兆豐國際國民基金                                                   19.04000   18.67000   0.37000    1.98179
兆豐國際第一基金                                                   11.34000   11.13000   0.21000    1.88679
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.85970    9.91190  -0.05220   -0.52664
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.76480    7.80590  -0.04110   -0.52652
兆豐國際萬全基金                                                   18.42000   18.21000   0.21000    1.15321
兆豐國際電子基金                                                   22.10000   21.55000   0.55000    2.55220
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.68000   20.01000   0.67000    3.34833
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.76000   18.10000  -0.34000   -1.87845
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.63000   30.06000   0.57000    1.89621
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51250   12.51230   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.86550    9.89420  -0.02870   -0.29007
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.82480    9.85470  -0.02990   -0.30341
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.85130    9.87930  -0.02800   -0.28342
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.86700    9.89570  -0.02870   -0.29002
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.83200    9.86190  -0.02990   -0.30319
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.85030    9.87830  -0.02800   -0.28345
合庫台灣基金                                                        9.60000    9.33000   0.27000    2.89389
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.99680   11.00830  -0.01150   -0.10447
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.82490   11.83490  -0.01000   -0.08450
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.58190   10.59010  -0.00820   -0.07743
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.33110   11.33860  -0.00750   -0.06615
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.96810    7.97640  -0.00830   -0.10406
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.25210    9.25940  -0.00730   -0.07884
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.82160    8.82840  -0.00680   -0.07702
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.71520    8.72120  -0.00600   -0.06880
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.06740    9.07440  -0.00700   -0.07714
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.89000   10.83000   0.06000    0.55402
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.34000    9.29000   0.05000    0.53821
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
合庫全球新興市場基金                                                8.38000    8.37000   0.01000    0.11947
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.13790   10.13780   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.30440    9.32060  -0.01620   -0.17381
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.54990    9.56820  -0.01830   -0.19126
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.86880    9.88990  -0.02110   -0.21335
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.25680   11.27940  -0.02260   -0.20037
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.49310   13.49680  -0.00370   -0.02741
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.54410    8.55910  -0.01500   -0.17525
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.21710    9.23480  -0.01770   -0.19167
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.69520    7.71160  -0.01640   -0.21267
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.52150    8.53820  -0.01670   -0.19559
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.94260    9.94520  -0.00260   -0.02614
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
安本標準兩岸價值基金                                                9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.67000    9.61000   0.06000    0.62435
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.92000    9.86000   0.06000    0.60852
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.47000    9.44000   0.03000    0.31780
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.03720   11.03610   0.00110    0.00997
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.81970    9.83580  -0.01610   -0.16369
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.72110    9.74030  -0.01920   -0.19712
安聯中國東協基金                                                   13.89000   13.89000   0.00000    0.00000
安聯中國策略基金-美元                                               9.16000    9.06000   0.10000    1.10375
安聯中國策略基金-新臺幣                                            11.92000   11.79000   0.13000    1.10263
安聯中華新思路基金-人民幣                                          11.37000   11.33000   0.04000    0.35305
安聯中華新思路基金-美元                                            10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
安聯中華新思路基金-新臺幣                                           9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
安聯台灣大壩基金                                                   24.17000   23.54000   0.63000    2.67630
安聯台灣科技基金                                                   38.14000   36.61000   1.53000    4.17919
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50170   12.50160   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   25.99000   25.28000   0.71000    2.80854
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.06670   10.07920  -0.01250   -0.12402
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.94210   14.96210  -0.02000   -0.13367
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.49730    9.53390  -0.03660   -0.38389
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.69000   10.62000   0.07000    0.65913
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.01000   10.94000   0.07000    0.63985
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.28800   12.30090  -0.01290   -0.10487
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.06720   10.07830  -0.01110   -0.11014
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.12190   12.13560  -0.01370   -0.11289
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.30680    9.37310  -0.06630   -0.70734
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.16970    9.21970  -0.05000   -0.54232
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.82750    8.87640  -0.04890   -0.55090
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.81000   10.75000   0.06000    0.55814
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.78000   10.73000   0.05000    0.46598
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.56000   10.51000   0.05000    0.47574
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.98460   12.00080  -0.01620   -0.13499
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.87280   10.88980  -0.01700   -0.15611
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.53470   10.55150  -0.01680   -0.15922
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.70820    8.78380  -0.07560   -0.86068
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.50530    8.56680  -0.06150   -0.71789
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.21600    8.27570  -0.05970   -0.72139
安聯全球人口趨勢基金                                               10.93000   10.82000   0.11000    1.01664
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.92000    8.83000   0.09000    1.01925
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.73000   33.40000   0.33000    0.98802
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.94000    7.82000   0.12000    1.53453
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92630   11.93230  -0.00600   -0.05028
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.28090   10.30500  -0.02410   -0.23387
安聯全球新興市場基金                                               15.68000   15.65000   0.03000    0.19169
安聯全球農金趨勢基金                                                9.26000    9.17000   0.09000    0.98146
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.06000    8.00000   0.06000    0.75000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.98000    9.90000   0.08000    0.80808
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.76000    9.68000   0.08000    0.82645
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
安聯亞洲動態策略基金                                               19.73000   19.75000  -0.02000   -0.10127
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.09170   10.09940  -0.00770   -0.07624
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.79530    9.80290  -0.00760   -0.07753
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.10380   82.29990  -0.19610   -0.23827
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.10340   12.14180  -0.03840   -0.31626
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.92970   64.07790  -0.14820   -0.23128
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.34490    9.37450  -0.02960   -0.31575
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58130    2.58190  -0.00060   -0.02324
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.34330   10.36800  -0.02470   -0.23823
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19350    2.19410  -0.00060   -0.02735
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.54840    8.56900  -0.02060   -0.24040
宏利台灣動力基金                                                   27.13000   26.39000   0.74000    2.80409
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.59160    9.61870  -0.02710   -0.28174
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.44910    9.47950  -0.03040   -0.32069
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.49410    7.51520  -0.02110   -0.28076
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.49720    7.52090  -0.02370   -0.31512
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.41000   10.30000   0.11000    1.06796
宏利全球債券組合基金                                               12.88740   12.90740  -0.02000   -0.15495
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.75980    2.76340  -0.00360   -0.13027
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.60310   11.61870  -0.01560   -0.13427
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.55990    8.57130  -0.01140   -0.13300
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.44130    2.43940   0.00190    0.07789
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.84940   10.86550  -0.01610   -0.14818
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.01920    3.02250  -0.00330   -0.10918
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.48800    0.48810  -0.00010   -0.02049
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.13000   14.14000  -0.01000   -0.07072
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.66810   11.68580  -0.01770   -0.15147
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.33870   10.34880  -0.01010   -0.09760
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.01320   10.03070  -0.01750   -0.17446
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.73480    8.74940  -0.01460   -0.16687
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.33890    8.35140  -0.01250   -0.14968
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.25790    8.27230  -0.01440   -0.17407
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.20680    8.21830  -0.01150   -0.13993
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73790    2.74410  -0.00620   -0.22594
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39670    0.39760  -0.00090   -0.22636
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.05740   12.08790  -0.03050   -0.25232
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90300    0.90490  -0.00190   -0.20997
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.25110    7.26940  -0.01830   -0.25174
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.00810    2.01270  -0.00460   -0.22855
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28850    0.28910  -0.00060   -0.20754
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.87420    8.89660  -0.02240   -0.25178
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32120    0.32150  -0.00030   -0.09331
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65000   13.64990   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.21000    2.22000  -0.01000   -0.45045
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
宏利臺灣股息收益基金                                               23.27000   22.76000   0.51000    2.24077
宏利澳幣保本基金                                                   12.24230   12.23640   0.00590    0.04822
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.08400   10.21250  -0.12850   -1.25826
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.22170    9.33170  -0.11000   -1.17878
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.71370    8.82080  -0.10710   -1.21418
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.46950   10.59820  -0.12870   -1.21436
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.97000    8.94000   0.03000    0.33557
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.39000    9.36000   0.03000    0.32051
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.14000    9.10000   0.04000    0.43956
貝萊德新台幣基金                                                   12.93990   12.93980   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.24000   22.65000   0.59000    2.60486
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26940   11.26930   0.00010    0.00089
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.83900    9.84540  -0.00640   -0.06500
保德信大中華基金-人民幣                                             8.49000    8.47000   0.02000    0.23613
保德信大中華基金-美元                                               8.26000    8.26000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-新台幣                                            24.71000   24.70000   0.01000    0.04049
保德信中小型股基金                                                 36.00000   34.62000   1.38000    3.98614
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.74000    7.70000   0.04000    0.51948
保德信中國中小基金-美元                                             7.36000    7.33000   0.03000    0.40928
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.14000    7.11000   0.03000    0.42194
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.77270    8.74610   0.02660    0.30414
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.85940    8.83230   0.02710    0.30683
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.90580    8.87770   0.02810    0.31652
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.66410    9.63360   0.03050    0.31660
保德信中國品牌基金-人民幣                                           7.97000    7.89000   0.08000    1.01394
保德信中國品牌基金-美元                                             7.99000    7.92000   0.07000    0.88384
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.63000    8.55000   0.08000    0.93567
保德信台商全方位基金                                               30.49000   29.76000   0.73000    2.45296
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          26.91000   26.76000   0.15000    0.56054
保德信全球消費商機基金                                             17.54000   17.39000   0.15000    0.86256
保德信全球基礎建設基金                                             11.72000   11.64000   0.08000    0.68729
保德信全球資源基金                                                  7.42000    7.35000   0.07000    0.95238
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.83000    9.75000   0.08000    0.82051
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.74000   32.50000   0.24000    0.73846
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                                9.96830    9.98350  -0.01520   -0.15225
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                  9.96830    9.98350  -0.01520   -0.15225
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                              9.98920   10.00800  -0.01880   -0.18785
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                                9.98920   10.00800  -0.01880   -0.18785
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.43790    9.41190   0.02600    0.27625
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.29400   10.26580   0.02820    0.27470
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.00350    8.98200   0.02150    0.23937
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.80390    9.78050   0.02340    0.23925
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.03430    8.05040  -0.01610   -0.19999
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.68440   10.70570  -0.02130   -0.19896
保德信亞太基金                                                     18.85000   18.88000  -0.03000   -0.15890
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.34100    8.35560  -0.01460   -0.17473
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.14380   11.16330  -0.01950   -0.17468
保德信店頭市場基金                                                 25.50000   24.46000   1.04000    4.25184
保德信拉丁美洲基金                                                  7.04000    6.97000   0.07000    1.00430
保德信金平衡基金                                                   28.26000   27.76000   0.50000    1.80115
保德信金滿意基金                                                   37.64000   36.53000   1.11000    3.03860
保德信科技島基金                                                   22.61000   21.85000   0.76000    3.47826
保德信高成長基金                                                   83.56000   81.36000   2.20000    2.70403
保德信第一基金                                                     22.61000   22.02000   0.59000    2.67938
保德信貨幣市場基金                                                 15.78160   15.78140   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.14890   10.08510   0.06380    0.63262
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.36650   10.30500   0.06150    0.59680
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.42450   10.37590   0.04860    0.46839
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.97000    9.92710   0.04290    0.43215
保德信新世紀基金                                                    9.79000    9.63000   0.16000    1.66147
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.89780    7.90970  -0.01190   -0.15045
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.79430   10.81060  -0.01630   -0.15078
保德信新興趨勢組合基金                                             10.02000    9.84000   0.18000    1.82927
保德信瑞騰基金                                                     15.55310   15.55320  -0.00010   -0.00064
保德信歐洲組合基金                                                  9.67000    9.61000   0.06000    0.62435
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.69170    9.70330  -0.01160   -0.11955
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.99960   10.01170  -0.01210   -0.12086
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.66540    9.67820  -0.01280   -0.13226
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.82500    9.83780  -0.01280   -0.13011
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.74670    9.75860  -0.01190   -0.12194
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.90000    9.91230  -0.01230   -0.12409
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.63080    9.64260  -0.01180   -0.12237
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.75300    9.76490  -0.01190   -0.12187
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.07370   10.08750  -0.01380   -0.13680
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.01000   10.02890  -0.01890   -0.18846
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.01000   10.02880  -0.01880   -0.18746
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.94550    9.96140  -0.01590   -0.15962
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.94550    9.96140  -0.01590   -0.15962
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.91290    9.92560  -0.01270   -0.12795
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.11250   10.12340  -0.01090   -0.10767
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.82070    9.83230  -0.01160   -0.11798
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.91670    9.92840  -0.01170   -0.11784
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.57310    9.59150  -0.01840   -0.19184
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.40560    9.42340  -0.01780   -0.18889
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.00630   10.02840  -0.02210   -0.22037
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.00230   10.02490  -0.02260   -0.22544
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.10440   10.11960  -0.01520   -0.15020
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.17690   10.19510  -0.01820   -0.17852
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.01810   10.03870  -0.02060   -0.20521
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.01860   10.03910  -0.02050   -0.20420
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.93560    1.94080  -0.00520   -0.26793
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66360    2.67080  -0.00720   -0.26958
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28830    0.28940  -0.00110   -0.38010
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43000    0.43160  -0.00160   -0.37071
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.26500    8.29750  -0.03250   -0.39168
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.58030   11.62630  -0.04600   -0.39565
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.41250    9.43400  -0.02150   -0.22790
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.59510   11.62090  -0.02580   -0.22201
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.42750    8.45570  -0.02820   -0.33350
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.41700   10.45190  -0.03490   -0.33391
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.13950   10.15020  -0.01070   -0.10542
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.07060   10.08210  -0.01150   -0.11406
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.05240   10.05910  -0.00670   -0.06661
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.68780   10.69470  -0.00690   -0.06452
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.99010    9.99770  -0.00760   -0.07602
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.71060    9.71920  -0.00860   -0.08848
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.09420   10.10310  -0.00890   -0.08809
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.72810    9.73790  -0.00980   -0.10064
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.96800    9.97790  -0.00990   -0.09922
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.47320   10.46190   0.01130    0.10801
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.08620    6.09320  -0.00700   -0.11488
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.57010   10.58240  -0.01230   -0.11623
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65390   11.65380   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.16000   15.76000   0.40000    2.53807
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3697.05000 3606.23000  90.82000    2.51842
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柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.70680    9.71180  -0.00500   -0.05148
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.62340   10.62580  -0.00240   -0.02259
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                        9.89330    9.89530  -0.00200   -0.02021
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.58560    8.59000  -0.00440   -0.05122
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      8.92570    8.92770  -0.00200   -0.02240
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.75560    8.75740  -0.00180   -0.02055
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.84320    9.84830  -0.00510   -0.05179
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.29960   10.30200  -0.00240   -0.02330
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.24610   10.24820  -0.00210   -0.02049
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.10000    6.11000  -0.01000   -0.16367
柏瑞巨人基金                                                       11.56000   11.24000   0.32000    2.84698
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66240   13.66230   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.02000   15.13000  -0.11000   -0.72703
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.37700   13.41340  -0.03640   -0.27137
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.74170   11.77120  -0.02950   -0.25061
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.32760   12.35790  -0.03030   -0.24519
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.68450    8.70810  -0.02360   -0.27101
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.66960    6.68780  -0.01820   -0.27214
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.58630    8.60790  -0.02160   -0.25093
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.35370    8.37090  -0.01720   -0.20547
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.54290   10.56880  -0.02590   -0.24506
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.20020    8.22010  -0.01990   -0.24209
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.91590   11.94580  -0.02990   -0.25030
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.58890   11.62050  -0.03160   -0.27193
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.85160   11.87590  -0.02430   -0.20462
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.22200   11.24950  -0.02750   -0.24446
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.83900    8.86300  -0.02400   -0.27079
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.59440    9.61850  -0.02410   -0.25056
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.54790    9.56750  -0.01960   -0.20486
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.37620    9.39920  -0.02300   -0.24470
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.25780    9.28030  -0.02250   -0.24245
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.11780   10.13270  -0.01490   -0.14705
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.98160    9.99360  -0.01200   -0.12008
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.84120    9.85310  -0.01190   -0.12077
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.92120    9.93300  -0.01180   -0.11880
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.77700    9.79150  -0.01450   -0.14809
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.55290    9.56440  -0.01150   -0.12024
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.50400    9.51560  -0.01160   -0.12191
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.58500    9.59630  -0.01130   -0.11775
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.09890   10.11380  -0.01490   -0.14732
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.98160    9.99360  -0.01200   -0.12008
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.84120    9.85320  -0.01200   -0.12179
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.92120    9.93300  -0.01180   -0.11880
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.77700    9.79150  -0.01450   -0.14809
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.55310    9.56460  -0.01150   -0.12024
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.50400    9.51560  -0.01160   -0.12191
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.58510    9.59650  -0.01140   -0.11879
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.63730   10.66700  -0.02970   -0.27843
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.83520   11.86470  -0.02950   -0.24864
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.20660   11.23470  -0.02810   -0.25012
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.92550    8.95040  -0.02490   -0.27820
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.60530    9.62920  -0.02390   -0.24820
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.45890    9.48270  -0.02380   -0.25098
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.35080   10.37960  -0.02880   -0.27747
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.02010   11.04750  -0.02740   -0.24802
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.82680   10.85390  -0.02710   -0.24968
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.92570    8.95060  -0.02490   -0.27819
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.60570    9.62960  -0.02390   -0.24819
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.45940    9.48320  -0.02380   -0.25097
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           11.65000   11.64000   0.01000    0.08591
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.36000   12.35000   0.01000    0.08097
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.10000    8.09000   0.01000    0.12361
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.64000    7.64000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.42000    8.41000   0.01000    0.11891
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.61000   11.59000   0.02000    0.17256
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   11.80000   11.78000   0.02000    0.16978
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.80000    9.56000   0.24000    2.51046
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.29110   11.31700  -0.02590   -0.22886
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.35390    7.37080  -0.01690   -0.22928
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.34790   11.36930  -0.02140   -0.18823
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.00700   11.02500  -0.01800   -0.16327
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.11400   10.13040  -0.01640   -0.16189
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.24340    8.25890  -0.01550   -0.18768
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.24660    9.26160  -0.01500   -0.16196
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.27370    9.28870  -0.01500   -0.16149
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.58820   10.60550  -0.01730   -0.16312
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.96540    9.98420  -0.01880   -0.18830
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.09700   10.11340  -0.01640   -0.16216
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.57940    9.59500  -0.01560   -0.16258
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.90690    8.92370  -0.01680   -0.18826
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.83870    8.84860  -0.00990   -0.11188
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.29770    9.31280  -0.01510   -0.16214
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.76560   11.79700  -0.03140   -0.26617
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.21760   11.24450  -0.02690   -0.23923
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.63090   10.65630  -0.02540   -0.23836
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.93810    6.95660  -0.01850   -0.26593
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.65370    8.67440  -0.02070   -0.23863
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.24390    9.26600  -0.02210   -0.23851
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.11420   10.14110  -0.02690   -0.26526
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.64780   10.67330  -0.02550   -0.23891
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.36670    9.38920  -0.02250   -0.23964
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.84850    8.87210  -0.02360   -0.26600
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.44090    9.46350  -0.02260   -0.23881
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.14490   11.16920  -0.02430   -0.21756
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.72310   11.74500  -0.02190   -0.18646
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.72590   10.74590  -0.02000   -0.18612
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.03320    9.05300  -0.01980   -0.21871
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.55030    9.56800  -0.01770   -0.18499
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.53830    9.55610  -0.01780   -0.18627
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.04970   11.07020  -0.02050   -0.18518
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.94360    9.96530  -0.02170   -0.21776
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.22040   10.23940  -0.01900   -0.18556
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.43070    9.45140  -0.02070   -0.21902
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.18640    9.20650  -0.02010   -0.21832
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.76980    9.78800  -0.01820   -0.18594
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.30110    9.31840  -0.01730   -0.18565
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.15000   17.22000  -0.07000   -0.40650
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.68000   15.71000  -0.03000   -0.19096
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.74050   12.76140  -0.02090   -0.16378
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.00240    9.94940   0.05300    0.53270
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.96350   10.90360   0.05990    0.54936
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.55450   11.48690   0.06760    0.58850
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.46080   10.40500   0.05580    0.53628
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.02760    8.97970   0.04790    0.53343
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.59010    9.53770   0.05240    0.54940
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.48350    9.42800   0.05550    0.58867
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.46640    9.41590   0.05050    0.53633
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.15760    9.10910   0.04850    0.53243
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.39910    9.34780   0.05130    0.54879
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.07890   11.01410   0.06480    0.58834
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.41150    9.36130   0.05020    0.53625
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.49000   14.86000  -0.37000   -2.48991
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.16000   23.04000   1.12000    4.86111
國泰大中華基金                                                     16.96000   16.48000   0.48000    2.91262
國泰小龍基金                                                       13.32000   12.93000   0.39000    3.01624
國泰中小成長基金                                                   35.28000   34.06000   1.22000    3.58191
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.57870    3.55930   0.01940    0.54505
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       15.91000   15.82000   0.09000    0.56890
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.59620    0.59250   0.00370    0.62447
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.56100    0.55750   0.00350    0.62780
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.20990    2.21510  -0.00520   -0.23475
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.60360    9.62100  -0.01740   -0.18085
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.06900    8.08360  -0.01460   -0.18061
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31280    0.31330  -0.00050   -0.15959
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.57230   11.57120   0.00110    0.00951
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.65650    1.65510   0.00140    0.08459
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.90840    9.91920  -0.01080   -0.10888
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32500    0.32530  -0.00030   -0.09222
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.64820    3.65460  -0.00640   -0.17512
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.21000   16.23000  -0.02000   -0.12323
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.51900    0.51950  -0.00050   -0.09625
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.67700    2.68520  -0.00820   -0.30538
國泰中港台基金台幣級別                                             11.90000   11.94000  -0.04000   -0.33501
國泰中港台基金美元級別                                              0.38550    0.38640  -0.00090   -0.23292
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.04000   26.46000   0.58000    2.19199
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.74000   12.97000  -0.23000   -1.77332
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       34.00000   32.90000   1.10000    3.34347
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.38600   10.39010  -0.00410   -0.03946
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.19610   10.20010  -0.00400   -0.03922
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.21980   10.22390  -0.00410   -0.04010
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33490    0.33490   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32860    0.32860   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32930    0.32930   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42000   12.41990   0.00010    0.00081
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.38840    2.36250   0.02590    1.09630
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.64000   10.52000   0.12000    1.14068
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34300    0.33900   0.00400    1.17994
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.48510    0.48290   0.00220    0.45558
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.46000   12.38000   0.08000    0.64620
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.42740    0.42460   0.00280    0.65944
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.38000    5.33000   0.05000    0.93809
國泰全球資源基金美元級別                                            0.17110    0.16950   0.00160    0.94395
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39490    0.39340   0.00150    0.38129
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35570    0.35430   0.00140    0.39515
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.41960    0.41800   0.00160    0.38278
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.39000    9.36000   0.03000    0.32051
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.50240    0.50410  -0.00170   -0.33723
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.52000   20.21000   0.31000    1.53389
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.20000   20.83000   0.37000    1.77628
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.33100    2.32010   0.01090    0.46981
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.38400   10.33030   0.05370    0.51983
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.26020    9.21230   0.04790    0.51996
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.33560    0.33380   0.00180    0.53925
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.29930    0.29770   0.00160    0.53745
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47160    0.47230  -0.00070   -0.14821
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.34850    0.34830   0.00020    0.05742
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.17000   17.15000   0.02000    0.11662
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.55400    0.55330   0.00070    0.12651
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.17000   17.15000   0.02000    0.11662
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.77970    0.78420  -0.00450   -0.57383
國泰科技生化基金                                                   27.72000   26.79000   0.93000    3.47144
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          26.84000   26.38000   0.46000    1.74375
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.66000   13.90000  -0.24000   -1.72662
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.78700   37.97200  -0.18500   -0.48720
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.42880   20.33570   0.09310    0.45782
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.50880   17.67020  -0.16140   -0.91340
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.41020   38.65580  -0.24560   -0.63535
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.99740   40.12760  -0.13020   -0.32446
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.76740   42.81110  -0.04370   -0.10208
國泰紐幣2021保本基金                                               12.29000   12.29060  -0.00060   -0.00488
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.58940   12.59160  -0.00220   -0.01747
國泰紐幣保本基金                                                   12.51190   12.50880   0.00310    0.02478
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.80000   18.08000   0.72000    3.98230
國泰國泰基金台幣級別                                               18.80000   18.08000   0.72000    3.98230
國泰富時中國A50基金                                                17.55000   17.31000   0.24000    1.38648
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33210    0.33180   0.00030    0.09042
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47670    0.47950  -0.00280   -0.58394
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.48440   10.48920  -0.00480   -0.04576
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.44120    7.44470  -0.00350   -0.04701
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35410    0.35410   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24020    0.24020   0.00000    0.00000
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.13040    2.12740   0.00300    0.14102
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.43530    9.41800   0.01730    0.18369
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.30360    0.30300   0.00060    0.19802
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.29200   40.26930   0.02270    0.05637
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.13000   16.89000   0.24000    1.42096
國泰新興市場基金台幣級別                                           10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
國泰新興市場基金美元級別                                            0.34930    0.34890   0.00040    0.11465
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.28040    2.28580  -0.00540   -0.23624
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.48510    1.48860  -0.00350   -0.23512
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33750    0.33810  -0.00060   -0.17746
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33370    0.33420  -0.00050   -0.14961
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22200    0.22230  -0.00030   -0.13495
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.33980   10.35780  -0.01800   -0.17378
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.60730    6.61880  -0.01150   -0.17375
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.13000   15.46000  -0.33000   -2.13454
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.17000   27.99000   1.18000    4.21579
國泰價值卓越基金                                                   12.34000   11.99000   0.35000    2.91910
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.33470    0.33590  -0.00120   -0.35725
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.58580   38.64820  -0.06240   -0.16146
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              18.86000   18.51000   0.35000    1.89087
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              17.70000   17.70000   0.00000    0.00000
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.40000   16.99000   0.41000    2.41318
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.01830   12.02690  -0.00860   -0.07151
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39440    0.39460  -0.00020   -0.05068
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.98650    9.99580  -0.00930   -0.09304
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.98510    9.99230  -0.00720   -0.07206
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.99700   10.00770  -0.01070   -0.10692
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.98650    9.99580  -0.00930   -0.09304
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.98470    9.99190  -0.00720   -0.07206
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.99700   10.00770  -0.01070   -0.10692
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.57140    9.58770  -0.01630   -0.17001
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.17280    8.18440  -0.01160   -0.14173
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.71900   10.73730  -0.01830   -0.17043
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.26710    9.28030  -0.01320   -0.14224
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.24170   11.24080   0.00090    0.00801
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.77450    9.79360  -0.01910   -0.19503
第一金大中華基金                                                   23.51000   23.09000   0.42000    1.81897
第一金小型精選基金                                                 28.62000   28.29000   0.33000    1.16649
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.13000   11.05000   0.08000    0.72398
第一金中國世紀基金-美元                                             6.86020    6.80350   0.05670    0.83339
第一金中國世紀基金-美元-N                                           6.86070    6.80400   0.05670    0.83333
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.10000    8.04000   0.06000    0.74627
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.10000    8.04000   0.06000    0.74627
第一金中概平衡基金                                                 22.33000   21.76000   0.57000    2.61949
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26440   15.26420   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.99500  177.99300   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.23990    9.10930   0.13060    1.43370
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.24000    9.10930   0.13070    1.43480
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.45000    9.32000   0.13000    1.39485
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.45000    9.32000   0.13000    1.39485
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 12.82650   12.74600   0.08050    0.63157
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               12.82720   12.74670   0.08050    0.63154
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.38000   12.30000   0.08000    0.65041
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.38000   12.31000   0.07000    0.56864
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.51860    9.50060   0.01800    0.18946
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.52140    9.50350   0.01790    0.18835
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.20460    9.18960   0.01500    0.16323
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.22870    9.21370   0.01500    0.16280
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.04770   10.02870   0.01900    0.18946
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.72960    9.71380   0.01580    0.16266
第一金全球大趨勢基金                                               21.80000   21.59000   0.21000    0.97267
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.93530    7.92780   0.00750    0.09460
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.61380    5.60850   0.00530    0.09450
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.21210    9.16260   0.04950    0.54024
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.21330    9.16380   0.04950    0.54017
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.92000    8.88000   0.04000    0.45045
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.92000    8.88000   0.04000    0.45045
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.64360    9.59170   0.05190    0.54109
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.64490    9.59300   0.05190    0.54102
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.34000    9.29000   0.05000    0.53821
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.34000    9.29000   0.05000    0.53821
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.33040    8.29300   0.03740    0.45098
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.91150    9.86700   0.04450    0.45100
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.48830    9.51340  -0.02510   -0.26384
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.48730    9.51240  -0.02510   -0.26387
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.79090    7.81140  -0.02050   -0.26244
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.79030    7.81080  -0.02050   -0.26246
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.65320    8.67790  -0.02470   -0.28463
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.65380    8.67850  -0.02470   -0.28461
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.10930   11.13860  -0.02930   -0.26305
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.11020   11.13950  -0.02930   -0.26303
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.87470    9.90050  -0.02580   -0.26059
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.62070   14.66240  -0.04170   -0.28440
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.36520   12.09460   0.27060    2.23736
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.38080   12.10980   0.27100    2.23786
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            11.72000   11.47000   0.25000    2.17960
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          11.75000   11.49000   0.26000    2.26284
第一金亞洲科技基金                                                 16.44000   16.24000   0.20000    1.23153
第一金亞洲新興市場基金                                             12.03000   12.09000  -0.06000   -0.49628
第一金店頭市場基金                                                  7.43000    7.34000   0.09000    1.22616
第一金創新趨勢基金                                                 19.55000   18.99000   0.56000    2.94892
第一金電子基金                                                     28.06000   27.48000   0.58000    2.11063
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.31000   17.62000   0.69000    3.91600
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.97000   21.45000  -0.48000   -2.23776
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          6.75000    6.71000   0.04000    0.59613
統一大中華中小基金(美元)                                            6.10000    6.06000   0.04000    0.66007
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.05000    9.00000   0.05000    0.55556
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
統一大滿貫基金-A類型                                               28.63000   27.73000   0.90000    3.24558
統一大滿貫基金-I類型                                               28.63000   27.73000   0.90000    3.24558
統一大龍印基金                                                     12.47000   12.45000   0.02000    0.16064
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          7.84000    7.81000   0.03000    0.38412
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.09000    7.07000   0.02000    0.28289
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.09000    8.07000   0.02000    0.24783
統一中小基金                                                       21.27000   20.54000   0.73000    3.55404
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.75720    9.78930  -0.03210   -0.32791
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.97620    9.01240  -0.03620   -0.40167
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.72140    8.75820  -0.03680   -0.42018
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.70170   11.74030  -0.03860   -0.32878
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.70170   10.74490  -0.04320   -0.40205
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.38390   10.42780  -0.04390   -0.42099
統一台灣動力基金                                                   14.51000   13.99000   0.52000    3.71694
統一全天候基金-A類型                                               96.11000   94.12000   1.99000    2.11432
統一全天候基金-I類型                                               96.23000   94.24000   1.99000    2.11163
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.34400    8.33750   0.00650    0.07796
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.95170    7.95140   0.00030    0.00377
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.94470    7.94610  -0.00140   -0.01762
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.69650    8.68970   0.00680    0.07825
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.29480    8.29450   0.00030    0.00362
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.28050    8.28200  -0.00150   -0.01811
統一全球債券組合基金                                               11.83370   11.85240  -0.01870   -0.15777
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.46000   14.33000   0.13000    0.90719
統一全球新科技基金(美元)                                           13.44000   13.32000   0.12000    0.90090
統一全球新科技基金(新台幣)                                         12.94000   12.83000   0.11000    0.85737
統一亞太基金                                                       21.70000   21.61000   0.09000    0.41647
統一亞洲大金磚基金                                                 10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
統一奔騰基金                                                       50.36000   48.81000   1.55000    3.17558
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67300   16.67280   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.42000    8.33000   0.09000    1.08043
統一強漢基金(美元)                                                  7.49000    7.41000   0.08000    1.07962
統一強漢基金(新台幣)                                               19.78000   19.59000   0.19000    0.96988
統一統信基金                                                       24.56000   23.51000   1.05000    4.46618
統一黑馬基金                                                       50.74000   49.26000   1.48000    3.00447
統一新亞洲科技能源基金                                             14.98000   14.81000   0.17000    1.14787
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.81770    7.84020  -0.02250   -0.28698
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.01640   10.04530  -0.02890   -0.28770
統一經建基金                                                       40.25000   39.39000   0.86000    2.18330
統一龍馬基金                                                       54.68000   52.44000   2.24000    4.27155
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.86000   15.59000   0.27000    1.73188
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.10000   38.87000   1.23000    3.16439
野村中國機會基金                                                   11.22000   11.24000  -0.02000   -0.17794
野村巴西基金                                                        6.18000    5.95000   0.23000    3.86555
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.13000   11.05000   0.08000    0.72398
野村台灣高股息基金                                                 22.62000   22.20000   0.42000    1.89189
野村台灣運籌基金                                                   30.48000   29.79000   0.69000    2.31621
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.41190    9.43380  -0.02190   -0.23214
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.31600    9.34010  -0.02410   -0.25803
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.39500    9.42080  -0.02580   -0.27386
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.72810    9.75080  -0.02270   -0.23280
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.55730    9.58210  -0.02480   -0.25882
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.49720    9.52320  -0.02600   -0.27302
野村平衡基金                                                       17.15000   16.83000   0.32000    1.90137
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.92000    8.93000  -0.01000   -0.11198
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           12.96000   12.97000  -0.01000   -0.07710
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
野村全球生技醫療基金                                               16.32000   16.17000   0.15000    0.92764
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.01200   10.02020  -0.00820   -0.08183
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.93930    9.95020  -0.01090   -0.10955
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.93710    9.94970  -0.01260   -0.12664
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.01200   10.02010  -0.00810   -0.08084
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.93930    9.95020  -0.01090   -0.10955
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.93720    9.94980  -0.01260   -0.12664
野村全球品牌基金                                                   25.09000   24.91000   0.18000    0.72260
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.51000   12.47000   0.04000    0.32077
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.60000   10.55000   0.05000    0.47393
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.90000   18.84000   0.06000    0.31847
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.84000   11.79000   0.05000    0.42409
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.99540   10.00610  -0.01070   -0.10693
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.40060   10.41390  -0.01330   -0.12771
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.30020   10.31470  -0.01450   -0.14058
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.14410    9.10160   0.04250    0.46695
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.90980    8.86810   0.04170    0.47022
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.53990    8.50100   0.03890    0.45759
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.91760   10.86710   0.05050    0.46471
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.40610   10.35730   0.04880    0.47117
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.03960    9.99380   0.04580    0.45828
野村成長基金                                                       25.96000   25.34000   0.62000    2.44672
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.17800    8.19040  -0.01240   -0.15140
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.17230    8.18550  -0.01320   -0.16126
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.37210    8.38830  -0.01620   -0.19313
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.77400    8.78720  -0.01320   -0.15022
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.66090    8.67490  -0.01400   -0.16139
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.87150    8.88870  -0.01720   -0.19350
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.56000    7.58000  -0.02000   -0.26385
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 10.93000   10.96000  -0.03000   -0.27372
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.16330    9.19090  -0.02760   -0.30030
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.17630    9.20630  -0.03000   -0.32586
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.31900    9.35010  -0.03110   -0.33262
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.78740    9.81800  -0.03060   -0.31167
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.70800    9.73980  -0.03180   -0.32650
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.86410    9.89710  -0.03300   -0.33343
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.32010    8.35070  -0.03060   -0.36644
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.88200    8.91310  -0.03110   -0.34892
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.73740    8.76830  -0.03090   -0.35241
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.81450   12.86180  -0.04730   -0.36776
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.88910   11.93080  -0.04170   -0.34952
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.65070    9.68480  -0.03410   -0.35210
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97790    9.98860  -0.01070   -0.10712
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97400    9.98380  -0.00980   -0.09816
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.01250   10.02370  -0.01120   -0.11174
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97620    9.98690  -0.01070   -0.10714
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97230    9.98210  -0.00980   -0.09818
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.02760   10.03890  -0.01130   -0.11256
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.68970    9.70100  -0.01130   -0.11648
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.68470    9.69450  -0.00980   -0.10109
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.72700    9.74000  -0.01300   -0.13347
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.84320    9.87030  -0.02710   -0.27456
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.00030   10.02610  -0.02580   -0.25733
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.61320    9.63820  -0.02500   -0.25938
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.17750    9.20300  -0.02550   -0.27708
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.07900   11.10970  -0.03070   -0.27634
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.79170    9.78470   0.00700    0.07154
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.80150   10.78960   0.01190    0.11029
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.28240   10.27210   0.01030    0.10027
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.11520   10.10810   0.00710    0.07024
野村泰國基金                                                       40.07000   40.28000  -0.21000   -0.52135
野村高科技基金                                                      8.29000    8.15000   0.14000    1.71779
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.82810    9.78610   0.04200    0.42918
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.84400    9.79640   0.04760    0.48589
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.29030   10.20640   0.08390    0.82203
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.20780    9.16570   0.04210    0.45932
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.19400    9.15490   0.03910    0.42709
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.05620    9.01300   0.04320    0.47931
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.41170   11.35620   0.05550    0.48872
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.96260   12.84180   0.12080    0.94068
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.35120   10.30390   0.04730    0.45905
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.34250   10.29840   0.04410    0.42822
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.44450   10.39480   0.04970    0.47812
野村貨幣市場基金                                                   16.28060   16.28040   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.67000   14.69000  -0.02000   -0.13615
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.92360    9.93700  -0.01340   -0.13485
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.72020    9.75000  -0.02980   -0.30564
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.80200    9.83470  -0.03270   -0.33250
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.75480    9.77890  -0.02410   -0.24645
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.72580    9.74940  -0.02360   -0.24207
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.73690    9.76090  -0.02400   -0.24588
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.83370    9.85800  -0.02430   -0.24650
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.78740    9.81080  -0.02340   -0.23851
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.90550    9.93000  -0.02450   -0.24673
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.67590    9.72840  -0.05250   -0.53966
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.61180    9.66500  -0.05320   -0.55044
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.59300    9.64750  -0.05450   -0.56491
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.67580    9.72830  -0.05250   -0.53966
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.61180    9.66500  -0.05320   -0.55044
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.59300    9.64750  -0.05450   -0.56491
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.95520    9.97570  -0.02050   -0.20550
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.76900    7.78530  -0.01630   -0.20937
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.60400   11.62840  -0.02440   -0.20983
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.42000    7.41000   0.01000    0.13495
野村精選貨幣市場基金                                               12.08560   12.08550   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.48000    7.48000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
野村積極成長基金                                                   10.95000   10.69000   0.26000    2.43218
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.81000    7.59000   0.22000    2.89855
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    28.43000   27.64000   0.79000    2.85818
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.20950   10.22490  -0.01540   -0.15061
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.46050    8.47090  -0.01040   -0.12277
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.78990    7.80010  -0.01020   -0.13077
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.71600    7.72720  -0.01120   -0.14494
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.60490   11.61960  -0.01470   -0.12651
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.41920   10.43280  -0.01360   -0.13036
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.35340   10.36840  -0.01500   -0.14467
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.86000    9.80000   0.06000    0.61224
野村環球基金-人民幣計價                                            15.00000   14.89000   0.11000    0.73875
野村環球基金-美元計價                                              11.66000   11.57000   0.09000    0.77787
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.40000   16.29000   0.11000    0.67526
野村鴻利基金                                                       19.52000   19.06000   0.46000    2.41343
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86680   16.86670   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       16.37000   15.98000   0.39000    2.44055
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      8.79000    8.72000   0.07000    0.80275
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     11.70000   11.79000  -0.09000   -0.76336
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.21000    9.31000  -0.10000   -1.07411
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.69000   13.85000  -0.16000   -1.15523
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.06160   10.07080  -0.00920   -0.09135
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.19780   13.20980  -0.01200   -0.09084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.98480   10.01010  -0.02530   -0.25274
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.79320    9.81010  -0.01690   -0.17227
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.56280    9.58440  -0.02160   -0.22537
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.56800    9.58810  -0.02010   -0.20963
凱基台商天下基金                                                   11.28000   11.26000   0.02000    0.17762
凱基台灣精五門基金                                                 17.46000   17.04000   0.42000    2.46479
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.48560   38.67210  -0.18650   -0.48226
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.72780   38.77360  -0.04580   -0.11812
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.23590   40.29030  -0.05440   -0.13502
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.07000   10.02000   0.05000    0.49900
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.47000    9.42000   0.05000    0.53079
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.28440   10.23050   0.05390    0.52686
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.10000   12.06000   0.04000    0.33167
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.77680   10.73760   0.03920    0.36507
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.68000   10.64000   0.04000    0.37594
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55300   11.55290   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       23.16000   22.64000   0.52000    2.29682
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         20.46000   20.16000   0.30000    1.48810
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         19.71720   19.41810   0.29910    1.54032
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     15.77000   15.80000  -0.03000   -0.18987
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     14.98210   15.00810  -0.02600   -0.17324
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             6.94000    6.88000   0.06000    0.87209
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.48000   11.35000   0.13000    1.14537
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.03070   10.89550   0.13520    1.24088
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.62000   10.49000   0.13000    1.23928
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.29390   11.16440   0.12950    1.15994
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.64000   11.51000   0.13000    1.12945
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.31000   12.27000   0.04000    0.32600
凱基護城河基金-美元計價B                                           11.99610   11.94880   0.04730    0.39586
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.68000   14.85000  -0.17000   -1.14478
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         29.44000   28.75000   0.69000    2.40000
富邦NASDAQ-100基金                                                 28.77000   28.37000   0.40000    1.40994
富邦上証180基金                                                    26.40000   26.08000   0.32000    1.22699
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16260    0.16220   0.00040    0.24661
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.04000    5.03000   0.01000    0.19881
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.93000    8.11000  -0.18000   -2.21948
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   33.45000   31.93000   1.52000    4.76041
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.76630   10.73720   0.02910    0.27102
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                  9.91500    9.88630   0.02870    0.29030
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.49570    9.46640   0.02930    0.30952
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.35080    9.32550   0.02530    0.27130
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.54040    8.51570   0.02470    0.29005
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.18510    8.15980   0.02530    0.31006
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.19300   20.21850  -0.02550   -0.12612
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.40990   11.40880   0.00110    0.00964
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.34670   10.34110   0.00560    0.05415
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.78020   12.82740  -0.04720   -0.36796
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.87670    1.88370  -0.00700   -0.37161
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.20910    9.24310  -0.03400   -0.36784
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40000    1.40520  -0.00520   -0.37005
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.76170   11.77570  -0.01400   -0.11889
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70400    1.70560  -0.00160   -0.09381
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.09890   10.11090  -0.01200   -0.11868
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48190    1.48330  -0.00140   -0.09438
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.98830    9.99960  -0.01130   -0.11300
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.98630    9.99960  -0.01330   -0.13301
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.14000   15.45000  -0.31000   -2.00647
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.99000   20.20000   0.79000    3.91089
富邦日本東証基金                                                   21.33000   20.90000   0.43000    2.05742
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    42.86000   42.09000   0.77000    1.82941
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    43.05000   42.05000   1.00000    2.37812
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    47.87000   46.33000   1.54000    3.32398
富邦台灣心基金                                                     18.98000   18.50000   0.48000    2.59459
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.17000   43.69000   1.48000    3.38750
富邦台灣科技指數基金                                               50.13000   47.93000   2.20000    4.59003
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.04380   40.27740  -0.23360   -0.57998
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.43770   41.51300  -0.07530   -0.18139
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28720    0.28670   0.00050    0.17440
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.54880    2.55270  -0.00390   -0.15278
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33710    0.33730  -0.00020   -0.05929
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.44450   10.44810  -0.00360   -0.03446
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.20510    2.20840  -0.00330   -0.14943
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32210    0.32230  -0.00020   -0.06205
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.97770    8.98080  -0.00310   -0.03452
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             20.78000   20.92000  -0.14000   -0.66922
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.63000   15.56000   0.07000    0.44987
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 25.63000   25.87000  -0.24000   -0.92772
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65270   15.65250   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.63010   39.70050  -0.07040   -0.17733
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.94090   39.14420  -0.20330   -0.51936
富邦長紅基金                                                       53.83000   52.64000   1.19000    2.26064
富邦科技基金                                                       20.19000   19.49000   0.70000    3.59159
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.68000   40.88040  -0.20040   -0.49021
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.39290   38.69050  -0.29760   -0.76918
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.08650   39.34290  -0.25640   -0.65171
富邦恒生國企ETF基金                                                19.20000   18.96000   0.24000    1.26582
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.93000   15.10000  -0.17000   -1.12583
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.29000   23.81000   0.48000    2.01596
富邦高成長基金                                                     20.72000   20.24000   0.48000    2.37154
富邦基金A類型                                                      11.60000   11.28000   0.32000    2.83688
富邦基金I類型                                                      11.60000   11.28000   0.32000    2.83688
富邦深証100基金                                                     7.96000    7.85000   0.11000    1.40127
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.05000   19.12000  -0.07000   -0.36611
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40870    0.40920  -0.00050   -0.12219
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.12930   12.14440  -0.01510   -0.12434
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.31260    9.32410  -0.01150   -0.12334
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30050    0.30090  -0.00040   -0.13293
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.63740    8.64810  -0.01070   -0.12373
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                8.96450    8.98260  -0.01810   -0.20150
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.51110    9.53370  -0.02260   -0.23705
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.75290    8.77060  -0.01770   -0.20181
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.27990    9.30200  -0.02210   -0.23758
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.62000   17.20000   0.42000    2.44186
富邦精準基金                                                       39.53000   38.59000   0.94000    2.43586
富邦精銳中小基金                                                    9.22000    8.99000   0.23000    2.55840
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       14.95000   14.65000   0.30000    2.04778
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.66000   20.06000   0.60000    2.99103
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.19000    8.37000  -0.18000   -2.15054
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.65000   12.13000   0.52000    4.28689
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.34000   19.55000  -0.21000   -1.07417
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.87770    9.88780  -0.01010   -0.10215
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.53460    9.53390   0.00070    0.00734
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.72860    9.73230  -0.00370   -0.03802
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.56890    9.57870  -0.00980   -0.10231
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.19580    9.19510   0.00070    0.00761
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.36600    9.36950  -0.00350   -0.03736
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.52000   27.69000   0.83000    2.99747
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.58030    9.58280  -0.00250   -0.02609
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.51810    9.52180  -0.00370   -0.03886
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.54360    9.54820  -0.00460   -0.04818
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.58020    9.58270  -0.00250   -0.02609
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.51810    9.52180  -0.00370   -0.03886
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.54310    9.54760  -0.00450   -0.04713
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.39410    8.43240  -0.03830   -0.45420
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.91230    8.95410  -0.04180   -0.46683
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.66460    8.70600  -0.04140   -0.47553
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.47270    9.51590  -0.04320   -0.45398
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.47650    9.52100  -0.04450   -0.46739
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.21910    9.26320  -0.04410   -0.47608
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.29910    9.34350  -0.04440   -0.47520
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.17990    8.20840  -0.02850   -0.34721
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.20820    9.24150  -0.03330   -0.36033
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.72150    8.75390  -0.03240   -0.37012
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.29590   10.33170  -0.03580   -0.34651
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.06700   10.10350  -0.03650   -0.36126
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.61310    9.64880  -0.03570   -0.36999
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.85580    8.88850  -0.03270   -0.36789
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.45970    9.49480  -0.03510   -0.36968
富達卓越領航全球組合基金                                           14.10000   14.12000  -0.02000   -0.14164
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.40880    8.43530  -0.02650   -0.31416
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.09820    9.12820  -0.03000   -0.32865
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.81060    8.84040  -0.02980   -0.33709
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.66170    9.69220  -0.03050   -0.31469
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.62720    9.65890  -0.03170   -0.32819
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.36080    9.39240  -0.03160   -0.33644
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.91360    8.94360  -0.03000   -0.33544
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.44540    9.47710  -0.03170   -0.33449
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.12000    8.16000  -0.04000   -0.49020
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       8.59000    8.62000  -0.03000   -0.34803
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.58000    7.62000  -0.04000   -0.52493
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.78000    6.75000   0.03000    0.44444
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.66000    7.62000   0.04000    0.52493
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.53000    7.49000   0.04000    0.53405
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.68940    9.71480  -0.02540   -0.26146
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.11550    9.13720  -0.02170   -0.23749
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.73330    8.75580  -0.02250   -0.25697
富蘭克林華美中華基金                                               10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.83000   17.28000   0.55000    3.18287
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.17000   17.84000   0.33000    1.84978
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.69790    7.72320  -0.02530   -0.32758
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.75710    8.78380  -0.02670   -0.30397
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.48840    9.51740  -0.02900   -0.30471
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.06060    9.09030  -0.02970   -0.32672
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.98930   11.00850  -0.01920   -0.17441
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.59630    8.61130  -0.01500   -0.17419
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.96700    8.98260  -0.01560   -0.17367
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.22630   13.24890  -0.02260   -0.17058
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.16190   10.17920  -0.01730   -0.16995
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.02380   10.04120  -0.01740   -0.17329
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.52820    7.54130  -0.01310   -0.17371
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.94980    8.96530  -0.01550   -0.17289
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.62390   10.64510  -0.02120   -0.19915
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.45050    7.46530  -0.01480   -0.19825
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.87590    8.89350  -0.01760   -0.19790
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.31440   10.33440  -0.02000   -0.19353
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.57250    7.58720  -0.01470   -0.19375
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.02390    8.03440  -0.01050   -0.13069
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.98880    8.99920  -0.01040   -0.11557
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.80810    9.81950  -0.01140   -0.11610
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.42280   12.43910  -0.01630   -0.13104
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.11000    8.07000   0.04000    0.49566
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.37000    8.33000   0.04000    0.48019
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.96000    8.93000   0.03000    0.33595
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.75000    8.79000  -0.04000   -0.45506
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.51000   11.56000  -0.05000   -0.43253
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.78000    8.75000   0.03000    0.34286
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.30000    8.27000   0.03000    0.36276
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.03000    9.00000   0.03000    0.33333
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               8.96000    8.93000   0.03000    0.33595
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.23980   12.15670   0.08310    0.68357
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.19000    9.14000   0.05000    0.54705
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.45000    9.40000   0.05000    0.53191
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.90000    8.83000   0.07000    0.79275
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.15000    9.08000   0.07000    0.77093
富蘭克林華美第一富基金                                             32.79000   32.14000   0.65000    2.02240
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31270   10.31250   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.80000    8.73000   0.07000    0.80183
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.22000    9.16000   0.06000    0.65502
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.04000    8.98000   0.06000    0.66815
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.48000    9.42000   0.06000    0.63694
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.96000   13.83000   0.13000    0.93999
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.81000   12.68000   0.13000    1.02524
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.93000   14.79000   0.14000    0.94659
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.10290    7.13510  -0.03220   -0.45129
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.58450    9.59450  -0.01000   -0.10423
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.32670    9.34210  -0.01540   -0.16485
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.79570   10.81360  -0.01790   -0.16553
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.66450    6.67630  -0.01180   -0.17674
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.76370    8.77800  -0.01430   -0.16291
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.90970    9.92580  -0.01610   -0.16220
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.31040   10.32880  -0.01840   -0.17814
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.17000   20.18000  -0.01000   -0.04955
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.68560   11.68470   0.00090    0.00770
復華人生目標基金                                                   34.58870   33.97130   0.61740    1.81742
復華大中華中小策略基金                                              7.46000    7.49000  -0.03000   -0.40053
復華中小精選基金                                                   57.03000   55.08000   1.95000    3.54031
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.09240   50.09470  -0.00230   -0.00459
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        7.80000    7.75000   0.05000    0.64516
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        6.90000    6.84000   0.06000    0.87719
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
復華台灣智能基金                                                   11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
復華全方位基金                                                     25.42000   25.04000   0.38000    1.51757
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.87000   11.79000   0.08000    0.67854
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.72000   18.60000   0.12000    0.64516
復華全球平衡基金-美元                                               8.67000    8.61000   0.06000    0.69686
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.53000   18.41000   0.12000    0.65182
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.95000   13.79000   0.16000    1.16026
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.47000   13.32000   0.15000    1.12613
復華全球原物料基金                                                  8.50000    8.43000   0.07000    0.83037
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.01000   11.93000   0.08000    0.67058
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.43260   11.44130  -0.00870   -0.07604
復華全球債券基金                                                   13.19220   13.21950  -0.02730   -0.20651
復華全球債券組合基金                                               14.53000   14.54000  -0.01000   -0.06878
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.47000   13.42000   0.05000    0.37258
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.41000    9.37000   0.04000    0.42689
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.44690   13.44680   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
復華亞太成長基金                                                   12.05000   11.92000   0.13000    1.09060
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.17000    8.04000   0.13000    1.61692
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.69000    8.55000   0.14000    1.63743
復華東協世紀基金                                                   11.32000   11.34000  -0.02000   -0.17637
復華南非幣長期收益基金A                                            12.82000   12.87000  -0.05000   -0.38850
復華南非幣長期收益基金B                                             7.82000    7.85000  -0.03000   -0.38217
復華南非幣短期收益基金A                                            13.72000   13.72000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              11.23000   11.09000   0.14000    1.26240
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.40000   11.26000   0.14000    1.24334
復華恒生基金                                                       18.91000   18.63000   0.28000    1.50295
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.69000    9.82000  -0.13000   -1.32383
復華恒生單日正向二倍基金                                           24.75000   24.12000   0.63000    2.61194
復華神盾基金                                                       22.35580   21.96020   0.39560    1.80144
復華高成長基金                                                     58.39000   56.94000   1.45000    2.54654
復華高益策略組合基金                                               12.97000   12.98000  -0.01000   -0.07704
復華貨幣市場基金                                                   14.40830   14.40820   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                           18.25000   18.13000   0.12000    0.66189
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.83000   48.84000   0.99000    2.02703
復華復華基金                                                       18.17000   17.71000   0.46000    2.59740
復華華人世紀基金                                                   14.48000   14.43000   0.05000    0.34650
復華傳家二號基金                                                   27.56420   27.12190   0.44230    1.63079
復華傳家基金                                                       18.81180   18.31370   0.49810    2.71982
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.57000   14.56000   0.01000    0.06868
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  10.99000   11.01000  -0.02000   -0.18165
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.48000   13.51000  -0.03000   -0.22206
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
復華新興人民幣債券基金A                                            11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.77000   18.80000  -0.03000   -0.15957
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.35000    5.36000  -0.01000   -0.18657
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.93000   11.96000  -0.03000   -0.25084
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.03000   12.05000  -0.02000   -0.16598
復華新興市場短期收益基金                                           10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.49000    8.49000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                19.27000   19.05000   0.22000    1.15486
復華數位經濟基金                                                   41.63000   40.29000   1.34000    3.32589
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.72620    9.74920  -0.02300   -0.23592
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.54730    9.57110  -0.02380   -0.24867
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.88050    9.90380  -0.02330   -0.23526
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.66340    9.68740  -0.02400   -0.24774
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.51780    9.54290  -0.02510   -0.26302
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.06510   10.09530  -0.03020   -0.29915
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.55750    9.58600  -0.02850   -0.29731
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.10820   10.14190  -0.03370   -0.33228
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.55670    9.58520  -0.02850   -0.29733
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.11020   10.14380  -0.03360   -0.33124
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.87900    9.91650  -0.03750   -0.37816
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.88330    9.90770  -0.02440   -0.24627
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.94090    9.96900  -0.02810   -0.28187
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.83070    9.86850  -0.03780   -0.38304
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.76460   10.89030  -0.12570   -1.15424
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.81820    9.84250  -0.02430   -0.24689
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.83080    9.86860  -0.03780   -0.38303
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.76260   10.88820  -0.12560   -1.15354
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.81870    9.84290  -0.02420   -0.24586
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.90980    9.93790  -0.02810   -0.28276
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.15950    9.17810  -0.01860   -0.20266
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.13240    8.15560  -0.02320   -0.28447
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.14350    8.16970  -0.02620   -0.32070
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.50370   11.52710  -0.02340   -0.20300
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.23040   10.25950  -0.02910   -0.28364
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.36220   10.39550  -0.03330   -0.32033
景順主流基金                                                       14.18000   13.70000   0.48000    3.50365
景順台灣科技基金                                                   24.14000   23.24000   0.90000    3.87263
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.54000    9.49000   0.05000    0.52687
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.79000    8.74000   0.05000    0.57208
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.63000   10.57000   0.06000    0.56764
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.14000   10.09000   0.05000    0.49554
景順全球科技基金                                                   20.51000   20.27000   0.24000    1.18402
景順全球康健基金                                                   18.72000   18.54000   0.18000    0.97087
景順貨幣市場基金                                                   15.94760   15.94740   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       26.03000   25.11000   0.92000    3.66388
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.05000   12.91000   0.14000    1.08443
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.25000   12.12000   0.13000    1.07261
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.28000   10.18000   0.10000    0.98232
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.49000   10.38000   0.11000    1.05973
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.53000   10.42000   0.11000    1.05566
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.75000   10.64000   0.11000    1.03383
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.61000    9.52000   0.09000    0.94538
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.81000    9.72000   0.09000    0.92593
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.87000    9.77000   0.10000    1.02354
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.12000   10.02000   0.10000    0.99800
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.58250    8.59070  -0.00820   -0.09545
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.80370    7.81880  -0.01510   -0.19312
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.06450   11.07510  -0.01060   -0.09571
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.04030   10.05960  -0.01930   -0.19186
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         6.93000    6.88000   0.05000    0.72674
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.55000    6.52000   0.03000    0.46012
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.32530    9.33400  -0.00870   -0.09321
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.55900    9.57130  -0.01230   -0.12851
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.68300    9.69200  -0.00900   -0.09286
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.92850    9.94130  -0.01280   -0.12876
華南永昌永昌基金                                                   16.08000   15.54000   0.54000    3.47490
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.16960   14.19440  -0.02480   -0.17472
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.72000    9.62000   0.10000    1.03950
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.70000    8.64000   0.06000    0.69444
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.01000    8.95000   0.06000    0.67039
華南永昌全球精品基金                                               14.85000   14.77000   0.08000    0.54164
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.02000    9.93000   0.09000    0.90634
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.05000    9.96000   0.09000    0.90361
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.13000   12.02000   0.11000    0.91514
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.08000   11.98000   0.10000    0.83472
華南永昌物聯網精選基金                                              9.54000    9.16000   0.38000    4.14847
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21940   16.21920   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.33000   20.82850   0.50150    2.40776
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94700   11.94690   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.17770   10.19790  -0.02020   -0.19808
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                            9.99140   10.00690  -0.01550   -0.15489
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.73310    9.75240  -0.01930   -0.19790
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.52460    9.53940  -0.01480   -0.15515
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.96630    9.98580  -0.01950   -0.19528
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.72950    9.74430  -0.01480   -0.15188
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.62490    9.64370  -0.01880   -0.19495
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.38670    9.40100  -0.01430   -0.15211
華頓中小型基金                                                     21.05000   20.81000   0.24000    1.15329
華頓中國多重機會平衡基金                                           10.85880   10.85650   0.00230    0.02119
華頓台灣基金                                                       22.15000   21.51000   0.64000    2.97536
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52900   11.52890   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               15.42000   15.29000   0.13000    0.85023
華頓全球高收益債券基金A                                            13.32420   13.35860  -0.03440   -0.25751
華頓全球高收益債券基金B                                             8.16810    8.18910  -0.02100   -0.25644
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.14000    5.07000   0.07000    1.38067
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.35880    2.34010   0.01870    0.79911
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.48080   10.40990   0.07090    0.68108
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.33830    0.33580   0.00250    0.74449
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         10.99700   10.97460   0.02240    0.20411
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                            9.98060    9.95790   0.02270    0.22796
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.71430    9.70560   0.00870    0.08964
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.72680    8.71900   0.00780    0.08946
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            9.86730    9.85500   0.01230    0.12481
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.88570    8.87390   0.01180    0.13297
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          7.91000    7.89000   0.02000    0.25349
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.44000    8.42000   0.02000    0.23753
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.48610    2.49320  -0.00710   -0.28477
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.03990    2.04420  -0.00430   -0.21035
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.49100   11.52880  -0.03780   -0.32787
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.25080    9.28120  -0.03040   -0.32754
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35590    0.35720  -0.00130   -0.36394
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29090    0.29190  -0.00100   -0.34258
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            2.99000    2.98000   0.01000    0.33557
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.30000   13.27000   0.03000    0.22607
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.43000    0.43000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   22.09000   21.46000   0.63000    2.93569
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.72000   11.56000   0.16000    1.38408
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.85000    7.78000   0.07000    0.89974
匯豐安富基金                                                       24.23000   23.82000   0.41000    1.72124
匯豐成功基金                                                       39.74000   39.10000   0.64000    1.63683
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56440    2.57010  -0.00570   -0.22178
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.31700    2.32270  -0.00570   -0.24540
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.30770   11.34420  -0.03650   -0.32175
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.62700    7.66340  -0.03640   -0.47498
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.36840    0.36960  -0.00120   -0.32468
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32440    0.32550  -0.00110   -0.33794
匯豐金磚動力基金                                                   12.85000   12.77000   0.08000    0.62647
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98630   14.98620   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.61000    4.61000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                    9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.30550    5.31390  -0.00840   -0.15808
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.94820    8.95670  -0.00850   -0.09490
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.54000   46.19000   1.35000    2.92271
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.54000   46.19000   1.35000    2.92271
匯豐龍騰電子基金                                                   31.80000   30.77000   1.03000    3.34742
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.04100   12.06440  -0.02340   -0.19396
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.36000   16.11000   0.25000    1.55183
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.38000    8.32000   0.06000    0.72115
新光中國成長基金(美元)                                              8.31000    8.26000   0.05000    0.60533
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.32000    8.27000   0.05000    0.60459
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.49250   10.50680  -0.01430   -0.13610
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.56120    9.58990  -0.02870   -0.29927
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.90890    9.94120  -0.03230   -0.32491
新光台灣富貴基金                                                   20.43000   20.01000   0.42000    2.09895
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.67000    8.64000   0.03000    0.34722
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.98000   10.84000   0.14000    1.29151
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.76000   10.62000   0.14000    1.31827
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.94680    9.96790  -0.02110   -0.21168
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.77070    9.79400  -0.02330   -0.23790
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.54680    9.56700  -0.02020   -0.21114
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.36580    9.38810  -0.02230   -0.23753
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.86000    8.81000   0.05000    0.56754
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.33000    9.28000   0.05000    0.53879
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.38000    9.33000   0.05000    0.53591
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45560   15.45540   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.27000    9.14000   0.13000    1.42232
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.35000    8.25000   0.10000    1.21212
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.80000    8.69000   0.11000    1.26582
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.70000    8.58000   0.12000    1.39860
新光亞洲精選基金-美金                                              20.22000   20.19000   0.03000    0.14859
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.59000   20.56000   0.03000    0.14591
新光兩岸優勢基金                                                    9.70000    9.64000   0.06000    0.62241
新光店頭基金                                                       20.72000   20.45000   0.27000    1.32029
新光南非幣保本基金                                                 12.05000   12.05000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.06000    9.04000   0.02000    0.22124
新光特選內需收益ETF基金                                            19.90000   19.69000   0.21000    1.06653
新光創新科技基金                                                   13.34000   13.18000   0.16000    1.21396
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.75450    9.77580  -0.02130   -0.21788
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.98940   10.01500  -0.02560   -0.25562
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.61800    9.64060  -0.02260   -0.23443
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.16900    9.18900  -0.02000   -0.21765
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.39640    9.42040  -0.02400   -0.25477
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.04330    9.06460  -0.02130   -0.23498
新光澳幣八年期保本基金                                             10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   11.99000   11.99000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.06220   10.07290  -0.01070   -0.10623
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.58300    9.59330  -0.01030   -0.10737
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.54400    9.55870  -0.01470   -0.15379
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.94050    9.95580  -0.01530   -0.15368
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.87900    9.89180  -0.01280   -0.12940
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.48190    9.49430  -0.01240   -0.13060
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.48440    9.49570  -0.01130   -0.11900
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.87940    9.89110  -0.01170   -0.11829
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.71000    6.62000   0.09000    1.35952
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.56000    8.61000  -0.05000   -0.58072
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.66890    9.72050  -0.05160   -0.53084
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.13040    9.17880  -0.04840   -0.52730
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.54740    9.59850  -0.05110   -0.53237
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.08400    9.13270  -0.04870   -0.53325
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.17570    9.22440  -0.04870   -0.52795
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.69430    9.74600  -0.05170   -0.53047
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.58700   13.66270  -0.07570   -0.55406
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.26120    8.30720  -0.04600   -0.55374
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.53510   36.69900  -0.16390   -0.44661
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.56950   39.83890  -0.26940   -0.67622
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.03760   37.26010  -0.22250   -0.59715
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.58860   39.83540  -0.24680   -0.61955
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.77320   39.81770  -0.04450   -0.11176
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.45040   38.65960  -0.20920   -0.54113
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.25550   11.25480   0.00070    0.00622
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.93090    9.95040  -0.01950   -0.19597
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.64690   10.57800   0.06890    0.65135
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         7.85350    7.81600   0.03750    0.47979
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.16000    8.13000   0.03000    0.36900
群益大印度基金-人民幣                                              11.81540   11.88580  -0.07040   -0.59230
群益大印度基金-美元                                                10.96630   11.05050  -0.08420   -0.76196
群益大印度基金-新臺幣                                              10.45000   10.53000  -0.08000   -0.75973
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.53370   11.46360   0.07010    0.61150
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.97660   10.92860   0.04800    0.43921
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.36000   10.32000   0.04000    0.38760
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.59000   10.52570   0.06430    0.61089
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.19710    9.15680   0.04030    0.44011
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.70000    8.66000   0.04000    0.46189
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.25570    9.19950   0.05620    0.61090
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.07030    8.03500   0.03530    0.43933
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.57000    8.53000   0.04000    0.46893
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.84430    8.79060   0.05370    0.61088
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.96990    7.93500   0.03490    0.43982
群益中小型股基金                                                   35.43000   34.62000   0.81000    2.33969
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.41190    9.39530   0.01660    0.17668
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.62330    8.62280   0.00050    0.00580
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.12560    8.12800  -0.00240   -0.02953
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.23640    8.22190   0.01450    0.17636
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.54580    7.54540   0.00040    0.00530
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.11110    7.11320  -0.00210   -0.02952
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.89760    9.92620  -0.02860   -0.28813
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.88740   10.91890  -0.03150   -0.28849
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.47720   10.51360  -0.03640   -0.34622
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.67750    9.71970  -0.04220   -0.43417
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.29150    7.24970   0.04180    0.57658
群益中國新機會基金N-美元                                            6.60740    6.58080   0.02660    0.40421
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.09000    7.07000   0.02000    0.28289
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.46650    6.42940   0.03710    0.57704
群益中國新機會基金-美元                                             7.06490    7.03640   0.02850    0.40504
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.77000    6.75000   0.02000    0.29630
群益平衡王基金                                                     18.12940   18.01570   0.11370    0.63112
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.10000    8.07000   0.03000    0.37175
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.83000    5.81000   0.02000    0.34423
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.84840   10.77900   0.06940    0.64384
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.21890   10.17090   0.04800    0.47193
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.64750    9.58580   0.06170    0.64366
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.08730    9.04470   0.04260    0.47099
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.65000    8.62000   0.03000    0.34803
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.87940    9.88530  -0.00590   -0.05968
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.66030    9.66760  -0.00730   -0.07551
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.14680    9.15220  -0.00540   -0.05900
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.05970    9.06660  -0.00690   -0.07610
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.93660    9.94250  -0.00590   -0.05934
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.96330    9.97080  -0.00750   -0.07522
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.30780    9.31340  -0.00560   -0.06013
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.69350    9.70080  -0.00730   -0.07525
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.10000   10.14270  -0.04270   -0.42099
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.25130    7.28190  -0.03060   -0.42022
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.12580   10.12460   0.00120    0.01185
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.99120    9.99110   0.00010    0.00100
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.15030   10.15280  -0.00250   -0.02462
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.89130    9.89020   0.00110    0.01112
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.79270    9.79260   0.00010    0.00102
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.94870    9.95120  -0.00250   -0.02512
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.12590   10.12470   0.00120    0.01185
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.99120    9.99100   0.00020    0.00200
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.15050   10.15300  -0.00250   -0.02462
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.89140    9.89020   0.00120    0.01213
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.79270    9.79250   0.00020    0.00204
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.94870    9.95120  -0.00250   -0.02512
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.25100    9.15830   0.09270    1.01220
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.81000   10.71000   0.10000    0.93371
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.13700   14.98540   0.15160    1.01165
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.00000   14.85000   0.15000    1.01010
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.79000   10.65000   0.14000    1.31455
群益印度中小基金N-人民幣                                            9.66290    9.65320   0.00970    0.10048
群益印度中小基金N-美元                                              8.00520    8.01090  -0.00570   -0.07115
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.60000    7.61000  -0.01000   -0.13141
群益印度中小基金-人民幣                                            13.08140   13.06830   0.01310    0.10024
群益印度中小基金-美元                                              11.44960   11.45770  -0.00810   -0.07069
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.30000   13.31000  -0.01000   -0.07513
群益多利策略組合基金                                               11.32000   11.34000  -0.02000   -0.17637
群益多重收益組合基金                                               13.44000   13.46000  -0.02000   -0.14859
群益多重資產組合基金                                               14.60000   14.65000  -0.05000   -0.34130
群益安家基金                                                       22.64950   22.36590   0.28360    1.26800
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09810   16.09790   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.29000   21.07000   0.22000    1.04414
群益亞太中小基金                                                    9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
群益亞太新趨勢平衡基金                                             14.81000   14.82000  -0.01000   -0.06748
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.61160    9.63790  -0.02630   -0.27288
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.33110    7.35110  -0.02000   -0.27207
群益店頭市場基金                                                   79.76000   78.26000   1.50000    1.91669
群益東方盛世基金                                                    8.00000    7.97000   0.03000    0.37641
群益東協成長基金-人民幣                                            12.23160   12.22960   0.00200    0.01635
群益東協成長基金-美元                                              10.59530   10.61180  -0.01650   -0.15549
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.52000   10.55000  -0.03000   -0.28436
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.71020   10.66820   0.04200    0.39369
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.12430   10.08620   0.03810    0.37774
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.63230    9.59860   0.03370    0.35109
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.26560    9.22930   0.03630    0.39331
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.76160    8.72870   0.03290    0.37692
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.33390    8.30480   0.02910    0.35040
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.06740    9.03180   0.03560    0.39416
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.91750    8.88390   0.03360    0.37821
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.31020    9.27760   0.03260    0.35138
群益長安基金                                                       23.82000   23.32000   0.50000    2.14408
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.46780    9.36470   0.10310    1.10094
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.32230   14.16640   0.15590    1.10049
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.89000   13.74000   0.15000    1.09170
群益真善美基金                                                     15.41500   15.36010   0.05490    0.35742
群益馬拉松基金                                                    106.74000  105.17000   1.57000    1.49282
群益馬拉松基金I類型                                               106.88000  105.31000   1.57000    1.49084
群益深証中小板基金                                                 10.22000   10.08000   0.14000    1.38889
群益創新科技基金                                                   28.09000   27.40000   0.69000    2.51825
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.39330    8.34890   0.04440    0.53181
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.62320    7.59580   0.02740    0.36073
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            7.98000    7.95000   0.03000    0.37736
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.14020    9.09190   0.04830    0.53124
群益華夏盛世基金-美元                                               8.40560    8.37550   0.03010    0.35938
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            13.92000   13.88000   0.04000    0.28818
群益奧斯卡基金                                                     23.96000   23.41000   0.55000    2.34942
群益新興金鑽基金-美元                                              10.42370   10.40160   0.02210    0.21247
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.00000    7.98000   0.02000    0.25063
群益葛萊美基金                                                     20.14000   19.60000   0.54000    2.75510
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.69000   19.45000   0.24000    1.23393
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.94000    9.13000  -0.19000   -2.08105
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.13000   10.67000   0.46000    4.31115
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.54100   11.56710  -0.02610   -0.22564
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.83830   10.87070  -0.03240   -0.29805
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.80550   10.83640  -0.03090   -0.28515
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.28750    8.30620  -0.01870   -0.22513
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.66180    8.68760  -0.02580   -0.29697
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.99000    8.02000  -0.03000   -0.37406
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.30470    8.32840  -0.02370   -0.28457
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.72100    9.75000  -0.02900   -0.29744
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.58080    9.60940  -0.02860   -0.29763
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.72000    8.58000   0.14000    1.63170
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.22000    9.07000   0.15000    1.65380
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
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德信大發基金                                                       24.74000   24.09000   0.65000    2.69822
德信中國精選成長基金                                                9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
德信台灣主流中小基金                                               15.36000   14.95000   0.41000    2.74247
德信新興股票組合基金                                                9.93000    9.99000  -0.06000   -0.60060
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94240   11.94230   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.76460   10.77600  -0.01140   -0.10579
德信數位時代基金                                                   24.33000   23.78000   0.55000    2.31287
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.95190    9.98390  -0.03200   -0.32052
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.91100    9.94250  -0.03150   -0.31682
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67110   11.67100   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            12.94000   12.49000   0.45000    3.60288
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.43000   17.21000   0.22000    1.27833
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.49020   10.52370  -0.03350   -0.31833
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.14730   15.19560  -0.04830   -0.31786
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.10980    8.13210  -0.02230   -0.27422
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.88540   10.91140  -0.02600   -0.23828
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.30400   11.33110  -0.02710   -0.23916
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.13260   13.16880  -0.03620   -0.27489
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摩根大歐洲基金                                                     16.29000   16.32000  -0.03000   -0.18382
摩根中小基金                                                       18.74000   18.17000   0.57000    3.13704
摩根中國A股基金                                                    11.34000   11.23000   0.11000    0.97952
摩根中國A股基金(美元)                                               8.87000    8.78000   0.09000    1.02506
摩根中國亮點基金                                                   10.78000   10.75000   0.03000    0.27907
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.31720   10.29970   0.01750    0.16991
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.49430   11.46960   0.02470    0.21535
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.72360    8.70710   0.01650    0.18950
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.65940   11.63970   0.01970    0.16925
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.47280   13.44400   0.02880    0.21422
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.01000   16.43000   0.58000    3.53013
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.01000   16.43000   0.58000    3.53013
摩根台灣增長基金                                                   45.15000   43.82000   1.33000    3.03514
摩根平衡基金                                                       26.59000   26.07000   0.52000    1.99463
摩根全球α基金                                                     18.08000   17.88000   0.20000    1.11857
摩根全球平衡基金                                                   14.29310   14.31520  -0.02210   -0.15438
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.36380    9.38920  -0.02540   -0.27052
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.37830   10.40520  -0.02690   -0.25852
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.75500    9.78100  -0.02600   -0.26582
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.07960   11.10970  -0.03010   -0.27093
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.74570    9.77160  -0.02590   -0.26505
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                       9.95520    9.97920  -0.02400   -0.24050
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        12.86240   12.89340  -0.03100   -0.24043
摩根亞洲基金                                                       48.96000   48.97000  -0.01000   -0.02042
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.24470    8.25920  -0.01450   -0.17556
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.62430    9.64090  -0.01660   -0.17218
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.49800    8.51200  -0.01400   -0.16447
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.06360   12.08480  -0.02120   -0.17543
摩根東方內需機會基金                                               15.52000   15.52000   0.00000    0.00000
摩根東方科技基金                                                   28.39000   27.99000   0.40000    1.42908
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.31000    9.33000  -0.02000   -0.21436
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.76000    8.79000  -0.03000   -0.34130
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
摩根金龍收成基金                                                   17.55000   17.56000  -0.01000   -0.05695
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08870   15.08850   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   12.55000   12.25000   0.30000    2.44898
摩根新金磚五國基金                                                 10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
摩根新絲路基金                                                      8.56000    8.58000  -0.02000   -0.23310
摩根新興35基金                                                     11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
摩根新興日本基金                                                   22.41000   22.04000   0.37000    1.67877
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.13070    7.15310  -0.02240   -0.31315
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.37550    9.40390  -0.02840   -0.30200
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.10910    9.13720  -0.02810   -0.30753
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.39200   10.42480  -0.03280   -0.31463
摩根新興科技基金                                                   45.69000   43.84000   1.85000    4.21989
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.21500    8.22520  -0.01020   -0.12401
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.47350   10.48650  -0.01300   -0.12397
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.17820    8.17610   0.00210    0.02568
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.86240    8.85840   0.00400    0.04515
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.32160    8.31730   0.00430    0.05170
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.44520    9.44270   0.00250    0.02648
摩根龍揚基金                                                       26.18000   26.19000  -0.01000   -0.03818
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.86000    9.80000   0.06000    0.61224
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.50000   10.43000   0.07000    0.67114
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.25000   10.17000   0.08000    0.78663
摩根環球股票收益基金-累積型                                        10.97000   10.90000   0.07000    0.64220
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.21950    9.22560  -0.00610   -0.06612
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.17640   11.18390  -0.00750   -0.06706
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聯邦中國龍基金                                                     20.21000   19.84000   0.37000    1.86492
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.63300   11.68520  -0.05220   -0.44672
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.86220   10.90980  -0.04760   -0.43630
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.89920    9.94530  -0.04610   -0.46354
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.00620   10.05100  -0.04480   -0.44573
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.39790    9.43910  -0.04120   -0.43648
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.55930    8.59910  -0.03980   -0.46284
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.83160    9.76960   0.06200    0.63462
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.93660    9.87740   0.05920    0.59935
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.34850    9.28650   0.06200    0.66764
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.53750    9.47770   0.05980    0.63095
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.07200    9.01190   0.06010    0.66690
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.25500    9.19690   0.05810    0.63173
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.85650   10.82520   0.03130    0.28914
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.62590   10.59500   0.03090    0.29165
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.88190    9.85630   0.02560    0.25973
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.24630   10.21680   0.02950    0.28874
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.01330    9.98420   0.02910    0.29146
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.31490    9.29080   0.02410    0.25940
聯邦金鑽平衡基金                                                   19.69780   19.50910   0.18870    0.96724
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.81860    8.79650   0.02210    0.25124
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.14950    9.12990   0.01960    0.21468
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.80380    8.78180   0.02200    0.25052
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.13410    9.11450   0.01960    0.21504
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17340   13.17320   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   10.19000   10.01000   0.18000    1.79820
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.04500   16.07200  -0.02700   -0.16799
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.62050   11.60150   0.01900    0.16377
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.17240   11.16910   0.00330    0.02955
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.70410   10.70100   0.00310    0.02897
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.72560   11.74000  -0.01440   -0.12266
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.00660   11.02130  -0.01470   -0.13338
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.37620   10.38890  -0.01270   -0.12225
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.52320    8.53460  -0.01140   -0.13357
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       32.19000   31.25000   0.94000    3.00800
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.59000   14.45000   0.14000    0.96886
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.49000   14.38000   0.11000    0.76495
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.62000    9.55000   0.07000    0.73298
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.36000   15.39000  -0.03000   -0.19493
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.20000   12.23000  -0.03000   -0.24530
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.89000   12.91000  -0.02000   -0.15492
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.06000   12.09000  -0.03000   -0.24814
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.74000    7.76000  -0.02000   -0.25773
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.71000   11.73000  -0.02000   -0.17050
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            13.78000   13.76000   0.02000    0.14535
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)           9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.28000    8.28000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.12000   11.10000   0.02000    0.18018
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.77000   13.72000   0.05000    0.36443
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.29000   14.25000   0.04000    0.28070
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.23000   14.18000   0.05000    0.35261
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.63000   19.49000   0.14000    0.71832
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.78000   17.65000   0.13000    0.73654
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.31000   12.22000   0.09000    0.73650
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.68000   14.57000   0.11000    0.75498
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.43000   15.31000   0.12000    0.78380
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.47000   14.36000   0.11000    0.76602
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.63000    9.57000   0.06000    0.62696
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.63000   14.52000   0.11000    0.75758
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.05000   12.95000   0.10000    0.77220
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.04000   12.95000   0.09000    0.69498
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.90000    8.83000   0.07000    0.79275
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.67000   13.57000   0.10000    0.73692
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.32000   18.34000  -0.02000   -0.10905
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.13000   17.15000  -0.02000   -0.11662
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.16000   13.17000  -0.01000   -0.07593
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.00000   14.00000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.00000   13.02000  -0.02000   -0.15361
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.99000    7.99000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.92000   12.93000  -0.01000   -0.07734
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.23000   14.28000  -0.05000   -0.35014
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.19000   14.24000  -0.05000   -0.35112
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.48000    9.52000  -0.04000   -0.42017
聯博貨幣市場基金                                                   15.00390   15.00380   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.36680   10.39030  -0.02350   -0.22617
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.48800   13.51620  -0.02820   -0.20864
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.41470    7.43150  -0.01680   -0.22606
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.73000   13.76000  -0.03000   -0.21802
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.75000   13.79000  -0.04000   -0.29007
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   18.55000   18.12000   0.43000    2.37307
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.09000   10.00000   0.09000    0.90000
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.47000   10.39000   0.08000    0.76997
瀚亞巴西基金                                                        5.37000    5.27000   0.10000    1.89753
瀚亞外銷基金                                                       37.15000   36.19000   0.96000    2.65267
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.38000   11.34000   0.04000    0.35273
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.09000    9.07000   0.02000    0.22051
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.57200   10.59380  -0.02180   -0.20578
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.20750   10.22670  -0.01920   -0.18774
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.09910   12.12390  -0.02480   -0.20455
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.10850   10.13170  -0.02320   -0.22898
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.34540    7.36010  -0.01470   -0.19973
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.84040    7.85520  -0.01480   -0.18841
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.96320    7.97950  -0.01630   -0.20427
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.03190    7.04810  -0.01620   -0.22985
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.67610    8.69400  -0.01790   -0.20589
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.03620    9.05430  -0.01810   -0.19991
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.16770    9.18490  -0.01720   -0.18726
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.04350    9.06200  -0.01850   -0.20415
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.37000   11.28000   0.09000    0.79787
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.88000   10.80000   0.08000    0.74074
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.60000   10.54000   0.06000    0.56926
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.44000   10.36000   0.08000    0.77220
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.13000   10.07000   0.06000    0.59583
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.91000    9.85000   0.06000    0.60914
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.79080    9.80150  -0.01070   -0.10917
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.92610    9.92100   0.00510    0.05141
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.69640    9.70380  -0.00740   -0.07626
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.79080    9.80150  -0.01070   -0.10917
瀚亞印度基金-人民幣                                                12.71000   12.77000  -0.06000   -0.46985
瀚亞印度基金-美元                                                  11.82000   11.89000  -0.07000   -0.58873
瀚亞印度基金-新台幣                                                26.36000   26.51000  -0.15000   -0.56582
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.54000   11.62000  -0.08000   -0.68847
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.56000    9.62000  -0.06000   -0.62370
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         13.69000   13.71000  -0.02000   -0.14588
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.26000    8.27000  -0.01000   -0.12092
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.32000    8.33000  -0.01000   -0.12005
瀚亞亞太基礎建設基金                                               10.96000   10.98000  -0.02000   -0.18215
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.41060   11.42650  -0.01590   -0.13915
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.15010   13.17860  -0.02850   -0.21626
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.32600   10.34750  -0.02150   -0.20778
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.16290   10.18670  -0.02380   -0.23364
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.45870   11.48220  -0.02350   -0.20466
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.72530    8.73780  -0.01250   -0.14306
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.50380    9.53340  -0.02960   -0.31049
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.53480    8.55260  -0.01780   -0.20812
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.38830    8.40790  -0.01960   -0.23311
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.87140    8.88960  -0.01820   -0.20473
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.05340   14.01640   0.03700    0.26398
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.57130   10.52620   0.04510    0.42845
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.24820   10.21760   0.03060    0.29948
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.17790   12.14590   0.03200    0.26346
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.65000   10.71000  -0.06000   -0.56022
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.57000   18.82000  -0.25000   -1.32837
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57390   13.57380   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                                 25.18000   24.77000   0.41000    1.65523
瀚亞高科技基金                                                     51.97000   51.33000   0.64000    1.24683
瀚亞理財通基金                                                     25.59000   25.16000   0.43000    1.70906
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               8.99000    9.01000  -0.02000   -0.22198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.55000    8.55000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.17000    8.19000  -0.02000   -0.24420
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.38000    8.40000  -0.02000   -0.23810
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.50000    8.50000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.21000    8.23000  -0.02000   -0.24301
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.39000    8.41000  -0.02000   -0.23781
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.96000    8.98000  -0.02000   -0.22272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.19000    9.21000  -0.02000   -0.21716
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.35000    8.36000  -0.01000   -0.11962
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.57000    8.58000  -0.01000   -0.11655
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.46000    8.47000  -0.01000   -0.11806
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
瀚亞菁華基金                                                       20.55000   20.09000   0.46000    2.28970
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.83310   12.86250  -0.02940   -0.22857
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.94290    8.96340  -0.02050   -0.22871
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.17270   10.12730   0.04540    0.44829
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.85210   10.73330   0.11880    1.10684
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.88940    9.85400   0.03540    0.35924
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.38890    9.35870   0.03020    0.32269
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.79830    9.76090   0.03740    0.38316
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.01280    7.97720   0.03560    0.44627
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.08620    7.99770   0.08850    1.10657
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.41220    8.38220   0.03000    0.35790
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.87840    7.85300   0.02540    0.32344
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.66400    7.63480   0.02920    0.38246
瀚亞電通網基金                                                     13.11000   12.86000   0.25000    1.94401
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.49860   13.51780  -0.01920   -0.14203
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.42270   10.42130   0.00140    0.01343
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.60280    9.61390  -0.01110   -0.11546
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.28550   11.30150  -0.01600   -0.14157
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
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