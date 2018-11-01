

◆盤勢分析

周三美國高科技延續前一交易日強勁走勢持續領漲，美股四大指數漲幅介於 + 0.97%~+2.01%。在重要指標股方面，AMD、美光、亞馬遜、谷歌、Nvidia、Facebook、apple、特斯拉上超過 2%，台積電 ADR 上漲 0.85%。特別留意今晚即將公布財報的 apple。



受美股大漲帶動，周三台股開高震盪走高，盤中跌深電子股快速反彈，指數最高點 9,802 點收復 10 日線，最低點 9,588 點守穩 5 日線，尾盤 2330 台積電及 2454 聯發科拉抬，終場指數上漲 276.02 點，漲幅 2.90%，收在 9,802.13 點。

櫃買指數漲幅 2.91%，收在 113.83 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 5 日線，壓力為月線，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值小於 50，反彈仍有機會持續。

技術面與籌碼面：

均線：周三台股收跳空的長紅 K 棒，站上五日均線，初見止跌反彈訊號。

量能：成交量擴至 1,289.97 億元，後續量能不宜增減過大，才有利於反彈。

技術指標：日 KD 指標低檔黃金交叉、MACD 柱狀體反轉向上。

法人籌碼：三大法人合計買超 98.81 億元：外資買超 90.40 億元、投信買超 5.33 億元、自營商買超 3.08 億元。

電子類股

矽晶圓：長線價格仍維持高檔加上財報表現亮眼，6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、5483 中美晶為週三最強勢的族群。

IC 設計：財報陸續公佈，2454 聯發科、2458 義隆、2379 瑞昱、3443 創意、6435 大中、5299 杰力、3141 晶宏同步上漲。

被動元件：族群跌幅為近期最深者，龍頭 2327 國巨、2492 華新科及二線 2375 智寶、6173 信昌電、6127 九豪聯袂反彈。

蘋概：iPhoneXR 預購不差，筆電等新產品也將推出，耶誕節消費旺季將至，蘋果供應鏈如 6176 瑞儀、6153 嘉聯益、6269 台郡、3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、4943 康控 - KY、6456GIS-KY 、2360 致茂等可望受惠。

非電子類股

特斯拉相關：1536 和大、3665 貿聯 - KY 延續前日強勢。此外，特斯拉帶動國內相關鋰電池廠商、4721 美琪瑪、4739 康普周三股價量增走高。

重點訊息：

晶圓代工龍頭 2330 台積電南京 12 吋廠 Fab 16 昨（31）日舉行開幕暨量產典禮。台積電董事長劉德音表示，南京廠 16 奈米製程已進入量產階段，且是大陸製程最先進的晶圓廠；而大陸 IC 設計產業近年來快速成長，全球市占率已達 20％。

美國運動品生產商 UNDER ARMOUR（UA）第 3 季業績復甦態勢確立，明年的下單動能強勁下，可望活絡國內紡纖供應鏈，市場預期，UA 營運的回神，一定會對 1478 儒鴻、1464 得力、1460 宏遠、4432 銘旺實等廠明年上半年的營收成長有加分。得力是 UA 在台最大長短纖供應商，UA 今年對得力的營收占比超過 20％。得力指出，提供 UA 的產品，主要是差異性、功能性較強的產品，少量多樣，交期配合度也高，預期 UA 明年下單量會有一定程度的增加。

