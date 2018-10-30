[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月29日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 62266 0 00632R 元大台灣50反1 -9894 0 00633L 富邦上証正2 14558 0 2337 旺宏 -6846 -37562 0056 元大高股息 9256 198611 2303 聯電 -5928 -46703 00655L 國泰中國A50正2 9209 0 2344 華邦電 -3505 -2107 3481 群創 8257 -4264 2891 中信金 -3503 -32371 2409 友達 3751 -4266 1102 亞泥 -2765 -7559 2633 台灣高鐵 2968 2933 2886 兆豐金 -2584 -16656 00636 國泰中國A50 2582 -7076 2884 玉山金 -2416 -2715 2448 晶電 2400 6275 2317 鴻海 -2152 -28506 00672L 元大S&P原油正2 2353 0 00634R 富邦上証反1 -1553 0 0050 元大台灣50 1737 -33635 1605 華新 -1391 -11677 2323 中環 1587 3164 3059 華晶科 -1281 -2262 2014 中鴻 1467 -2345 1402 遠東新 -1115 -448 006205 富邦上証 1191 0 00670L 富邦NASDAQ正2 -993 0 2313 華通 1119 -778 2603 長榮 -974 -1170 2492 華新科 948 173 00677U 富邦VIX -949 0 2367 燿華 926 1035 00673R 元大S&P原油反1 -872 0 00739 元大MSCI A股 876 -1514 2349 錸德 -872 -6562 1101 台泥 823 -5190 2515 中工 -800 -4169 2371 大同 814 -1452 1314 中石化 -787 -3091 2412 中華電 785 -3996 6116 彩晶 -781 -30571 00671R 富邦NASDAQ反1 683 0 2027 大成鋼 -779 -3399 4938 和碩 541 -2883 2340 光磊 -758 -1639 2498 宏達電 533 350 2345 智邦 -743 177 00642U 元大S&P石油 523 0 2002 中鋼 -709 -5308 2610 華航 452 402 2308 台達電 -696 -907 9910 豐泰 448 676 3035 智原 -669 -2683 6176 瑞儀 390 2420 2327 國巨 -649 -1850 2883 開發金 388 3231 00648R 元大S&P500反1 -621 0 2618 長榮航 367 -1348 00643 群益深証中小 -595 -741 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股