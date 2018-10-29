◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月29日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 台新MSCI台灣反1 元大滬深300正2 富邦科技 中和 昶和 大飲 世紀鋼 宏洲 富邦恒生國企正2 元大台商50 本盟 大統新創 宏亞 超眾 嘉裕 群益臺灣加權反1 富邦摩台 日馳 本盟 達新 豐泰 東華 正道 富邦發達 國巨 銘旺科 恆大 立益 富邦金融 錸德 健和興 怡華 佳和 元大MSCI台灣 智寶 旭隼 聚隆 昶和 永豐臺灣加權 奇力新 元晶 昶和 三洋紡 富邦日本 華新科 遠雄來 大統新創 本盟 國泰日經225 禾伸堂 統領 程泰 瑞利 元大日經225 玉晶光 威宏-KY 氣立 樂士 國泰20年美債反1 創意 泰昇-KY 榮星 正峰新 台新MSCI台灣反1 揚明光 台硝 億泰 元大S&P日圓反1 台勝科 永記 毛寶 富邦歐洲 健策 日勝化 懷特 FH彭博高收益債 永崴投控 華廣 燁興 FH彭博新興債 康控-KY 士紙 中鴻 群益道瓊美國地產 達運 高興昌 威致 FH富時高息低波 嘉聯益 東明-KY 華豐 宏洲 訊芯-KY 世紀鋼 首利 嘉裕 杜康-DR 六暉-KY 麗正 東華 陽光能源-DR 宏旭-KY 華泰 立益 隴華 錸德 佳和 銘旺科 倫飛 昶和 互盛電 虹光 三洋紡 翔耀 威盛 本盟 華新科 國碩 瑞利 玉晶光 銘旺科 樂士 圓展 統懋 正峰新 新至陞 翔耀 億泰 穎漢 太空梭 毛寶 時碩工業 麗臺 懷特 東科-KY 華映 燁興 迎廣 吉祥全 中鴻 亞弘電 憶聲 威致 陞泰 科風 華豐 華友聯 和鑫 首利 愛山林 力特 麗正 皇昌 喬鼎 華泰 遠雄來 正達 錸德 夏都 晟鈦 倫飛 雲品 聯德 虹光 鳳凰 同泰 威盛 新天地 新世紀 國碩 欣欣 誠研 銘旺科 統領 綠能 統懋 客思達-KY 誠創 翔耀 阿瘦 嘉威 太空梭 康師傅-DR 力銘 麗臺 同方友友-DR 亞太電 華映 一零四 達能 吉祥全 欣天然 清惠 憶聲 新海 慧友 科風 欣高 捷泰 和鑫 全國 互億 力特 jpp-KY 天瀚 喬鼎 台數科 迅杰 正達 南六 華上 晟鈦 基勝-KY 光麗-KY 聯德 威宏-KY 元晶 同泰 波力-KY 華冠 新世紀 泰昇-KY 裕豐 誠研 寶徠 綠能 皇普 誠創 陽明 嘉威 六福 力銘 康師傅-DR 亞太電 聖馬丁-DR 達能 神州-DR 清惠 耀傑-DR 慧友 同方友友-DR 捷泰 晨訊科-DR 互億 友佳-DR 天瀚 陽光能源-DR 迅杰 精熙-DR 華上 中福 光麗-KY 雷虎 元晶 中視 華冠 秋雨 裕豐 慶豐富 寶徠 新利虹 皇普 國光生 長榮 陽明 六福 王道銀行 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 橋椿 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生