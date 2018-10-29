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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月29日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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台新MSCI台灣反1 元大滬深300正2 富邦科技          中和              昶和     大飲     世紀鋼     
宏洲     富邦恒生國企正2 元大台商50          本盟              大統新創 宏亞     超眾       
嘉裕     群益臺灣加權反1 富邦摩台          日馳              本盟     達新     豐泰       
東華     正道     富邦發達          國巨              銘旺科   恆大                
立益              富邦金融          錸德              健和興   怡華                
佳和              元大MSCI台灣          智寶              旭隼     聚隆                
昶和              永豐臺灣加權          奇力新            元晶     昶和                
三洋紡            富邦日本          華新科            遠雄來   大統新創            
本盟              國泰日經225          禾伸堂            統領     程泰                
瑞利              元大日經225          玉晶光            威宏-KY  氣立                
樂士              國泰20年美債反1          創意              泰昇-KY  榮星                
正峰新            台新MSCI台灣反1          揚明光                     台硝                
億泰              元大S&P日圓反1          台勝科                     永記                
毛寶              富邦歐洲          健策                       日勝化              
懷特              FH彭博高收益債          永崴投控                   華廣                
燁興              FH彭博新興債          康控-KY                    士紙                
中鴻              群益道瓊美國地產          達運                       高興昌              
威致              FH富時高息低波          嘉聯益                     東明-KY             
華豐              宏洲              訊芯-KY                    世紀鋼              
首利              嘉裕              杜康-DR                    六暉-KY             
麗正              東華              陽光能源-DR                   宏旭-KY             
華泰              立益                                         隴華                
錸德              佳和                                         銘旺科              
倫飛              昶和                                         互盛電              
虹光              三洋紡                                       翔耀                
威盛              本盟                                         華新科              
國碩              瑞利                                         玉晶光              
銘旺科            樂士                                         圓展                
統懋              正峰新                                       新至陞              
翔耀              億泰                                         穎漢                
太空梭            毛寶                                         時碩工業            
麗臺              懷特                                         東科-KY             
華映              燁興                                         迎廣                
吉祥全            中鴻                                         亞弘電              
憶聲              威致                                         陞泰                
科風              華豐                                         華友聯              
和鑫              首利                                         愛山林              
力特              麗正                                         皇昌                
喬鼎              華泰                                         遠雄來              
正達              錸德                                         夏都                
晟鈦              倫飛                                         雲品                
聯德              虹光                                         鳳凰                
同泰              威盛                                         新天地              
新世紀            國碩                                         欣欣                
誠研              銘旺科                                       統領                
綠能              統懋                                         客思達-KY            
誠創              翔耀                                         阿瘦                
嘉威              太空梭                                       康師傅-DR            
力銘              麗臺                                         同方友友-DR            
亞太電            華映                                         一零四              
達能              吉祥全                                       欣天然              
清惠              憶聲                                         新海                
慧友              科風                                         欣高                
捷泰              和鑫                                         全國                
互億              力特                                         jpp-KY              
天瀚              喬鼎                                         台數科              
迅杰              正達                                         南六                
華上              晟鈦                                         基勝-KY             
光麗-KY           聯德                                         威宏-KY             
元晶              同泰                                         波力-KY             
華冠              新世紀                                       泰昇-KY             
裕豐              誠研                                                             
寶徠              綠能                                                             
皇普              誠創                                                             
陽明              嘉威                                                             
六福              力銘                                                             
康師傅-DR          亞太電                                                           
聖馬丁-DR          達能                                                             
神州-DR           清惠                                                             
耀傑-DR           慧友                                                             
同方友友-DR          捷泰                                                             
晨訊科-DR          互億                                                             
友佳-DR           天瀚                                                             
陽光能源-DR          迅杰                                                             
精熙-DR           華上                                                             
中福              光麗-KY                                                          
雷虎              元晶                                                             
中視              華冠                                                             
秋雨              裕豐                                                             
慶豐富            寶徠                                                             
新利虹            皇普                                                             
國光生            長榮                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  王道銀行                                                         
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  橋椿                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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