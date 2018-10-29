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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月29日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         62266         0    00632R 元大台灣50反1          -9894         0  
00633L 富邦上証正2            14558         0    2337   旺宏                   -6846    -37562  
0056   元大高股息              9256    198611    2303   聯電                   -5928    -46703  
00655L 國泰中國A50正2          9209         0    2344   華邦電                 -3505     -2107  
3481   群創                    8257     -4264    2891   中信金                 -3503    -32371  
2409   友達                    3751     -4266    1102   亞泥                   -2765     -7559  
2633   台灣高鐵                2968      2933    2886   兆豐金                 -2584    -16656  
00636  國泰中國A50             2582     -7076    2884   玉山金                 -2416     -2715  
2448   晶電                    2400      6275    2317   鴻海                   -2152    -28506  
00672L 元大S&P原油正2          2353         0    00634R 富邦上証反1            -1553         0  
0050   元大台灣50              1737    -33635    1605   華新                   -1391    -11677  
2323   中環                    1587      3164    3059   華晶科                 -1281     -2262  
2014   中鴻                    1467     -2345    1402   遠東新                 -1115      -448  
006205 富邦上証                1191         0    00670L 富邦NASDAQ正2           -993         0  
2313   華通                    1119      -778    2603   長榮                    -974     -1170  
2492   華新科                   948       173    00677U 富邦VIX                 -949         0  
2367   燿華                     926      1035    00673R 元大S&P原油反1          -872         0  
00739  元大MSCI A股             876     -1514    2349   錸德                    -872     -6562  
1101   台泥                     823     -5190    2515   中工                    -800     -4169  
2371   大同                     814     -1452    1314   中石化                  -787     -3091  
2412   中華電                   785     -3996    6116   彩晶                    -781    -30571  
00671R 富邦NASDAQ反1            683         0    2027   大成鋼                  -779     -3399  
4938   和碩                     541     -2883    2340   光磊                    -758     -1639  
2498   宏達電                   533       350    2345   智邦                    -743       177  
00642U 元大S&P石油              523         0    2002   中鋼                    -709     -5308  
2610   華航                     452       402    2308   台達電                  -696      -907  
9910   豐泰                     448       676    3035   智原                    -669     -2683  
6176   瑞儀                     390      2420    2327   國巨                    -649     -1850  
2883   開發金                   388      3231    00648R 元大S&P500反1           -621         0  
2618   長榮航                   367     -1348    00643  群益深証中小            -595      -741  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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