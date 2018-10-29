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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月26日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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台新MSCI台灣反1 富邦恒生國企正2 富邦科技          中和              昶和     大飲     世紀鋼     
宏洲     群益臺灣加權反1 元大台商50          本盟              大統新創 宏亞     超眾       
嘉裕     正道     富邦摩台          日馳              本盟     達新                
東華              富邦發達          國巨              銘旺科   恆大                
立益              富邦金融          錸德              健和興   怡華                
佳和              元大MSCI台灣          智寶              旭隼     聚隆                
昶和              永豐臺灣加權          奇力新            元晶     昶和                
三洋紡            富邦日本          華新科            遠雄來   大統新創            
本盟              國泰日經225          禾伸堂            統領     程泰                
瑞利              元大日經225          玉晶光            威宏-KY  氣立                
樂士              國泰20年美債反1          創意              泰昇-KY  榮星                
正峰新            台新MSCI台灣反1          揚明光                     台硝                
億泰              元大S&P日圓反1          台勝科                     永記                
毛寶              富邦歐洲          健策                       日勝化              
懷特              FH彭博高收益債          永崴投控                   華廣                
燁興              FH彭博新興債          康控-KY                    士紙                
中鴻              群益道瓊美國地產          達運                       高興昌              
威致              富邦美國特別股          嘉聯益                     東明-KY             
華豐              富邦臺灣優質高息          訊芯-KY                    世紀鋼              
首利              FH富時高息低波          杜康-DR                    六暉-KY             
麗正              新光內需收益          陽光能源-DR                   宏旭-KY             
華泰              宏洲                                         隴華                
錸德              嘉裕                                         銘旺科              
倫飛              東華                                         互盛電              
虹光              立益                                         翔耀                
威盛              佳和                                         華新科              
國碩              昶和                                         玉晶光              
銘旺科            三洋紡                                       圓展                
統懋              本盟                                         新至陞              
翔耀              瑞利                                         穎漢                
太空梭            樂士                                         時碩工業            
麗臺              正峰新                                       東科-KY             
華映              億泰                                         迎廣                
吉祥全            毛寶                                         亞弘電              
憶聲              懷特                                         陞泰                
科風              燁興                                         華友聯              
和鑫              中鴻                                         愛山林              
力特              威致                                         皇昌                
喬鼎              華豐                                         遠雄來              
正達              首利                                         夏都                
晟鈦              麗正                                         雲品                
聯德              華泰                                         鳳凰                
同泰              錸德                                         新天地              
新世紀            倫飛                                         欣欣                
誠研              虹光                                         統領                
綠能              威盛                                         客思達-KY            
誠創              國碩                                         阿瘦                
嘉威              銘旺科                                       康師傅-DR            
力銘              統懋                                         同方友友-DR            
亞太電            翔耀                                         一零四              
達能              太空梭                                       欣天然              
清惠              麗臺                                         新海                
慧友              華映                                         欣高                
捷泰              吉祥全                                       全國                
互億              憶聲                                         jpp-KY              
天瀚              科風                                         台數科              
迅杰              和鑫                                         南六                
華上              力特                                         基勝-KY             
光麗-KY           喬鼎                                         威宏-KY             
元晶              正達                                         波力-KY             
華冠              晟鈦                                         泰昇-KY             
裕豐              聯德                                                             
寶徠              同泰                                                             
皇普              新世紀                                                           
陽明              誠研                                                             
六福              綠能                                                             
康師傅-DR          誠創                                                             
聖馬丁-DR          嘉威                                                             
神州-DR           力銘                                                             
耀傑-DR           亞太電                                                           
同方友友-DR          達能                                                             
晨訊科-DR          清惠                                                             
友佳-DR           慧友                                                             
陽光能源-DR          捷泰                                                             
精熙-DR           互億                                                             
中福              天瀚                                                             
雷虎              迅杰                                                             
中視              華上                                                             
秋雨              光麗-KY                                                          
慶豐富            元晶                                                             
新利虹            華冠                                                             
國光生            裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  長榮                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  橋椿                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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