[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月26日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 0056 元大高股息 7563 205455 2303 聯電 -18268 -42381 2317 鴻海 6310 -28946 00632R 元大台灣50反1 -17539 0 2409 友達 4339 -10578 2891B 中信金乙特 -5742 0 00671R 富邦NASDAQ反1 2728 0 00677U 富邦VIX -5102 0 00655L 國泰中國A50正2 2525 0 3481 群創 -3153 -14353 2888 新光金 2367 14326 00633L 富邦上証正2 -2728 0 2890 永豐金 1855 1651 2014 中鴻 -2431 -2159 2337 旺宏 1557 -32854 6116 彩晶 -2170 -30868 2823 中壽 1537 -4690 2881 富邦金 -2131 -3739 3231 緯創 1467 -11607 1102 亞泥 -1755 -3100 2892 第一金 1459 -15000 00676R 富邦臺灣加權反1 -1584 0 2412 中華電 1298 -5653 2883 開發金 -1582 6581 00635U 元大S&P黃金 1222 0 2448 晶電 -1566 6776 1605 華新 1211 -14213 2882 國泰金 -1535 -4263 6278 台表科 1173 -1321 2330 台積電 -1525 -53380 8150 南茂 1103 5593 00637L 元大滬深300正2 -1453 0 2340 光磊 1044 -333 2884 玉山金 -1416 -386 2885 元大金 900 9722 2002 中鋼 -1234 -3696 2376 技嘉 891 -796 00691R 兆豐藍籌30反1 -1225 0 00708L 元大S&P黃金正2 879 0 2324 仁寶 -1152 -23696 0050 元大台灣50 850 -41575 2886 兆豐金 -1047 -15455 2313 華通 800 -104 2454 聯發科 -984 -3637 1216 統一 707 -633 2887 台新金 -980 -12935 00693U 華頓S&P黃豆 696 0 2344 華邦電 -940 -4902 2353 宏碁 693 4217 2610 華航 -926 331 2515 中工 562 -3248 2834 臺企銀 -903 -4659 00640L 富邦日本正2 531 0 1101 台泥 -875 -4940 2801 彰銀 526 1545 3035 智原 -808 -2318 5880 合庫金 492 -8342 2027 大成鋼 -775 -1977 00669R 國泰美國道瓊反1 483 0 2439 美律 -722 -114 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股