[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月26日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 232806 2303 聯電 135893 00677U 富邦VIX 134967 00632R 元大台灣50反1 134527 2317 鴻海 94813 2337 旺宏 73572 3481 群創 49635 2492 華新科 48412 00633L 富邦上証正2 44630 2888 新光金 41549 2891 中信金 41118 2344 華邦電 40458 2409 友達 39397 2330 台積電 38440 2886 兆豐金 33295 2327 國巨 32901 2883 開發金 32439 2882 國泰金 31197 2834 臺企銀 30899 2884 玉山金 29493 2371 大同 28294 6176 瑞儀 27198 6278 台表科 25376 2412 中華電 23919 2520 冠德 23589 1102 亞泥 22283 2323 中環 21778 2881 富邦金 21576 1314 中石化 21222 2408 南亞科 20855
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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