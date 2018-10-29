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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月26日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      232806  
2303   聯電                135893  
00677U 富邦VIX             134967  
00632R 元大台灣50反1       134527  
2317   鴻海                 94813  
2337   旺宏                 73572  
3481   群創                 49635  
2492   華新科               48412  
00633L 富邦上証正2          44630  
2888   新光金               41549  
2891   中信金               41118  
2344   華邦電               40458  
2409   友達                 39397  
2330   台積電               38440  
2886   兆豐金               33295  
2327   國巨                 32901  
2883   開發金               32439  
2882   國泰金               31197  
2834   臺企銀               30899  
2884   玉山金               29493  
2371   大同                 28294  
6176   瑞儀                 27198  
6278   台表科               25376  
2412   中華電               23919  
2520   冠德                 23589  
1102   亞泥                 22283  
2323   中環                 21778  
2881   富邦金               21576  
1314   中石化               21222  
2408   南亞科               20855
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