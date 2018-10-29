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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/10/26  107/10/25  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.60620   10.60490   0.00130    0.01226
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.83650    9.85120  -0.01470   -0.14922
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.83920    9.85390  -0.01470   -0.14918
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.81650    9.83150  -0.01500   -0.15257
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.81660    9.83170  -0.01510   -0.15358
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    19.99000   20.00000  -0.01000   -0.05000
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         19.99000   20.00000  -0.01000   -0.05000
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.17050    9.18470  -0.01420   -0.15460
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.47540    9.48890  -0.01350   -0.14227
中國信託台灣活力基金                                               12.19000   12.33000  -0.14000   -1.13544
中國信託台灣優勢基金                                               14.06000   14.26000  -0.20000   -1.40252
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.04000    9.96000   0.08000    0.80321
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.55000    9.47000   0.08000    0.84477
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.88000    8.81000   0.07000    0.79455
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.25000    9.19000   0.06000    0.65288
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.42000    8.41000   0.01000    0.11891
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.91580    9.89970   0.01610    0.16263
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.20170    9.18680   0.01490    0.16219
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.24250   10.23940   0.00310    0.03028
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.46700    9.46420   0.00280    0.02959
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.20060   10.11940   0.08120    0.80242
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.83810    8.76780   0.07030    0.80180
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.47470   10.50260  -0.02790   -0.26565
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.37200    9.39700  -0.02500   -0.26604
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.99000    9.87000   0.12000    1.21581
中國信託智能運動基金-美元                                           9.65000    9.55000   0.10000    1.04712
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.87000    8.82000   0.05000    0.56689
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.70000    8.66000   0.04000    0.46189
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99480   10.99460   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.41390    9.41710  -0.00320   -0.03398
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.98900    8.99200  -0.00300   -0.03336
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.54720    9.55510  -0.00790   -0.08268
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.11120    9.11880  -0.00760   -0.08334
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
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元大2001基金                                                       51.47000   52.02000  -0.55000   -1.05729
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.15570   39.19780  -0.04210   -0.10740
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.57840   37.61500  -0.03660   -0.09730
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.31000   17.28000   0.03000    0.17361
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.46780   11.46670   0.00110    0.00959
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.50940   10.51050  -0.00110   -0.01047
元大上證50基金                                                     27.91000   28.08000  -0.17000   -0.60541
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.09000   10.18000  -0.09000   -0.88409
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.94000    9.02000  -0.08000   -0.88692
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.58000   12.67000  -0.09000   -0.71034
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.65000   11.76000  -0.11000   -0.93537
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.80600   15.93000  -0.12400   -0.77841
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.58900    9.65900  -0.07000   -0.72471
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.16700    9.23600  -0.06900   -0.74708
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.82000    2.83000  -0.01000   -0.35336
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.54000   12.56000  -0.02000   -0.15924
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.50020   45.46750   0.03270    0.07192
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.47920   10.47540   0.00380    0.03628
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.66390    9.66040   0.00350    0.03623
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.58260    9.58100   0.00160    0.01670
元大巴西指數基金                                                    6.31400    6.18600   0.12800    2.06919
元大巴菲特基金                                                     23.82000   23.94000  -0.12000   -0.50125
元大日經225基金                                                    26.73000   26.81000  -0.08000   -0.29840
元大台商收成基金                                                   20.38000   20.66000  -0.28000   -1.35528
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.78000   13.69000   0.09000    0.65741
元大台灣50單日正向2倍基金                                          30.04000   30.45000  -0.41000   -1.34647
元大台灣中型100基金                                                28.07000   28.29000  -0.22000   -0.77766
元大台灣加權股價指數基金                                           22.36000   22.43300  -0.07300   -0.32541
元大台灣卓越50基金                                                 75.22000   75.60000  -0.38000   -0.50265
元大台灣金融基金                                                   16.92000   17.01000  -0.09000   -0.52910
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        28.39000   28.29000   0.10000    0.35348
元大台灣高股息基金                                                 23.34000   23.47000  -0.13000   -0.55390
元大台灣電子科技基金                                               31.01000   31.11000  -0.10000   -0.32144
元大全球ETF成長組合基金                                            10.14000   10.04000   0.10000    0.99602
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.28000   14.16000   0.12000    0.84746
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.96000   12.78000   0.18000    1.40845
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.04000    8.93000   0.11000    1.23180
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.80000   12.63000   0.17000    1.34600
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.88600   11.74800   0.13800    1.17467
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.29000    8.33000  -0.04000   -0.48019
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.29000    6.33000  -0.04000   -0.63191
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.86000    7.78000   0.08000    1.02828
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.14000    6.08000   0.06000    0.98684
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.08000    9.02600   0.05400    0.59827
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.22000   10.14000   0.08000    0.78895
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.04000    8.98000   0.06000    0.66815
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.35000   12.45000  -0.10000   -0.80321
元大全球農業商機基金                                               16.72000   16.55000   0.17000    1.02719
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
元大印尼指數基金                                                    8.00000    7.87900   0.12100    1.53573
元大印度指數基金                                                    8.61500    8.66800  -0.05300   -0.61144
元大印度基金                                                       11.19000   11.24000  -0.05000   -0.44484
元大多多基金                                                       14.85000   15.06000  -0.21000   -1.39442
元大多福基金                                                       45.39000   45.89000  -0.50000   -1.08956
元大亞太成長基金                                                    8.57000    8.69000  -0.12000   -1.38090
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.39740    8.36820   0.02920    0.34894
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.87520    6.85130   0.02390    0.34884
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.85300    9.01300  -0.16000   -1.77521
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.33000    9.49000  -0.16000   -1.68599
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.09000    9.24000  -0.15000   -1.62338
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.33000    9.49000  -0.16000   -1.68599
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.60400    9.80300  -0.19900   -2.02999
元大卓越基金                                                       40.11000   40.31000  -0.20000   -0.49615
元大店頭基金                                                        6.61000    6.70000  -0.09000   -1.34328
元大泛歐成長基金                                                    8.71000    8.60000   0.11000    1.27907
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.30190   10.30140   0.00050    0.00485
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.68680    9.68290   0.00390    0.04028
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.90480   31.85260   0.05220    0.16388
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.54790   36.49640   0.05150    0.14111
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.94030   19.93630   0.00400    0.02006
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.28920   17.28520   0.00400    0.02314
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.74550   38.70980   0.03570    0.09222
元大高科技基金                                                     16.11000   16.19000  -0.08000   -0.49413
元大得利貨幣市場基金                                               16.26650   16.26620   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99100   11.99090   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                      9.21000    9.44000  -0.23000   -2.43644
元大華夏中小基金                                                    6.30000    6.35000  -0.05000   -0.78740
元大新中國基金-人民幣                                               8.42000    8.44000  -0.02000   -0.23697
元大新中國基金-美元                                                 7.80400    7.84200  -0.03800   -0.48457
元大新中國基金-新台幣                                               7.81000    7.84000  -0.03000   -0.38265
元大新主流基金                                                     20.38000   20.73000  -0.35000   -1.68837
元大新東協平衡基金-美元                                             8.85400    8.86600  -0.01200   -0.13535
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.67000    8.67000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.70130    9.67860   0.02270    0.23454
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       8.88200    8.87700   0.00500    0.05633
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.68190    9.66110   0.02080    0.21530
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.34200    8.32410   0.01790    0.21504
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.73190    9.74120  -0.00930   -0.09547
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.27980    9.28860  -0.00880   -0.09474
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.93130    9.92500   0.00630    0.06348
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.47390    9.46790   0.00600    0.06337
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.45500    9.46270  -0.00770   -0.08137
元大新興亞洲基金                                                   10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.59870    8.59120   0.00750    0.08730
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.27200    8.26470   0.00730    0.08833
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.88120    8.85940   0.02180    0.24607
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.54740    8.52640   0.02100    0.24629
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11290   15.11270   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       31.69000   32.10000  -0.41000   -1.27726
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.88000    8.92000  -0.04000   -0.44843
元大實質多重資產基金-美元                                           8.07700    8.13400  -0.05700   -0.70076
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.56000    8.61000  -0.05000   -0.58072
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.81000   15.68000   0.13000    0.82908
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.91000   13.13000  -0.22000   -1.67555
元大摩臺基金                                                       34.56000   34.77000  -0.21000   -0.60397
元大標普500基金                                                    25.26000   24.76000   0.50000    2.01939
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.75000   13.86000  -0.11000   -0.79365
元大標普500單日正向2倍基金                                         30.67000   30.11000   0.56000    1.85985
元大標智滬深300基金                                                15.04000   14.95000   0.09000    0.60201
元大歐洲50基金                                                     22.73000   22.50000   0.23000    1.02222
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.29580    9.32920  -0.03340   -0.35802
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.20550   10.20520   0.00030    0.00294
元大績效基金                                                       42.51000   43.10000  -0.59000   -1.36891
元大韓國KOSPI200基金                                               19.68000   20.01000  -0.33000   -1.64918
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.59000   13.64000  -0.05000   -0.36657
日盛上選基金                                                       27.92000   27.94000  -0.02000   -0.07158
日盛小而美基金                                                     15.06000   15.20000  -0.14000   -0.92105
日盛中國內需動力基金                                                8.51000    8.60000  -0.09000   -1.04651
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.68390   11.70490  -0.02100   -0.17941
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.69880    9.71620  -0.01740   -0.17908
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.63750   11.66230  -0.02480   -0.21265
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.65510    9.67560  -0.02050   -0.21187
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.56150   10.57740  -0.01590   -0.15032
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.74660    8.75970  -0.01310   -0.14955
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.36000    9.42000  -0.06000   -0.63694
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.81000    8.87000  -0.06000   -0.67644
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.15000    9.20000  -0.05000   -0.54348
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
日盛日盛基金                                                       11.53000   11.56000  -0.03000   -0.25952
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.24000    9.28000  -0.04000   -0.43103
日盛全球抗暖化基金                                                  9.94000    9.80000   0.14000    1.42857
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.00560   10.01390  -0.00830   -0.08288
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.30050    9.30820  -0.00770   -0.08272
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.84150    9.84250  -0.00100   -0.01016
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.14930    9.15030  -0.00100   -0.01093
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.40110    2.40550  -0.00440   -0.18291
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64920    1.65220  -0.00300   -0.18158
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36100    0.36180  -0.00080   -0.22112
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24870    0.24930  -0.00060   -0.24067
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.00570   12.02280  -0.01710   -0.14223
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.13790    8.14950  -0.01160   -0.14234
日盛亞洲機會基金                                                    6.10000    6.18000  -0.08000   -1.29450
日盛首選基金                                                       14.40000   14.51000  -0.11000   -0.75810
日盛高科技基金                                                     14.83000   14.87000  -0.04000   -0.26900
日盛貨幣市場基金                                                   14.78100   14.78080   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     33.70000   33.75000  -0.05000   -0.14815
日盛精選五虎基金                                                   31.93000   32.13000  -0.20000   -0.62247
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49540   13.49520   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 23.18000   23.45000  -0.27000   -1.15139
台新MSCI中國基金                                                   17.94000   17.88000   0.06000    0.33557
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        20.14000   20.01000   0.13000    0.64968
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        16.98000   17.20000  -0.22000   -1.27907
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17250   14.17230   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.53320   10.52140   0.01180    0.11215
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.48010   10.48710  -0.00700   -0.06675
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.11380   10.10450   0.00930    0.09204
台新中國通基金                                                     33.71000   34.12000  -0.41000   -1.20164
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.43520    0.43900  -0.00380   -0.86560
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.46900   13.56300  -0.09400   -0.69306
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28420    0.28600  -0.00180   -0.62937
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.82000    8.86000  -0.04000   -0.45147
台新主流基金                                                       18.39000   18.56000  -0.17000   -0.91595
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.83000   19.59000   0.24000    1.22511
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.64400    0.63720   0.00680    1.06717
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.64000   14.46000   0.18000    1.24481
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.47410    0.46910   0.00500    1.06587
台新台灣中小基金                                                   26.59000   26.95000  -0.36000   -1.33581
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.70890    9.71710  -0.00820   -0.08439
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.90910    8.92280  -0.01370   -0.15354
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.43000    8.43000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.01370   10.02920  -0.01550   -0.15455
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.78820    9.84960  -0.06140   -0.62338
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.63490   10.70140  -0.06650   -0.62141
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.22000   10.27000  -0.05000   -0.48685
台新印度基金                                                       12.93000   12.98000  -0.05000   -0.38521
台新亞美短期債券基金                                               10.88120   10.87830   0.00290    0.02666
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.43770    8.45470  -0.01700   -0.20107
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27780    0.27880  -0.00100   -0.35868
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.84380   11.86760  -0.02380   -0.20055
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38450    0.38590  -0.00140   -0.36279
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09800   11.09780   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 26.01000   26.14320  -0.13320   -0.50950
台新智慧生活基金-美元                                               9.37890    9.27590   0.10300    1.11040
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.69000    9.57000   0.12000    1.25392
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.19090    8.22190  -0.03100   -0.37704
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.41590    8.43440  -0.01850   -0.21934
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.89400    8.92780  -0.03380   -0.37859
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.14640    9.16650  -0.02010   -0.21928
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.40780   10.40040   0.00740    0.07115
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33100    0.33120  -0.00020   -0.06039
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.69050    7.68500   0.00550    0.07157
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25760    0.25780  -0.00020   -0.07758
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.25000    5.24000   0.01000    0.19084
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.57000   20.56000   0.01000    0.04864
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.62100   10.59700   0.02400    0.22648
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             14.68000   14.21000   0.47000    3.30753
未來資產亞洲新富基金                                               17.80000   17.99000  -0.19000   -1.05614
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57560   12.57550   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                  9.50000    9.56000  -0.06000   -0.62762
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.15050   11.14960   0.00090    0.00807
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.86420    9.86450  -0.00030   -0.00304
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.11010    9.11290  -0.00280   -0.03073
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42670   10.42990  -0.00320   -0.03068
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.63900    7.64640  -0.00740   -0.09678
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.80370    8.81210  -0.00840   -0.09532
永豐中小基金                                                       44.38000   44.73000  -0.35000   -0.78247
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.73290    1.74170  -0.00880   -0.50525
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.31640    2.32820  -0.01180   -0.50683
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.83160    7.87210  -0.04050   -0.51448
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.15690   10.20950  -0.05260   -0.51521
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.08000    4.12000  -0.04000   -0.97087
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.18000   18.38000  -0.20000   -1.08814
永豐主流品牌基金                                                   16.42000   16.08000   0.34000    2.11443
永豐永豐基金                                                       29.97000   30.50000  -0.53000   -1.73770
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.31770    9.30390   0.01380    0.14832
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.46330    9.44930   0.01400    0.14816
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.24700    9.23100   0.01600    0.17333
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.39310    9.37690   0.01620    0.17276
永豐亞洲民生消費基金                                               10.45000   10.50000  -0.05000   -0.47619
永豐南非幣2021保本基金                                             13.09220   13.08140   0.01080    0.08256
永豐高科技基金                                                     19.94000   20.13000  -0.19000   -0.94386
永豐貨幣市場基金                                                   13.89240   13.89220   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11630    2.11670  -0.00040   -0.01890
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.52190    2.52240  -0.00050   -0.01982
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.69600    7.69840  -0.00240   -0.03118
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.41720   10.42050  -0.00330   -0.03167
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.93670    6.94350  -0.00680   -0.09793
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.77120   10.78180  -0.01060   -0.09831
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.08000    7.08000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.37000   16.35000   0.02000    0.12232
永豐臺灣加權ETF基金                                                49.18000   49.38000  -0.20000   -0.40502
永豐領航科技基金                                                   32.62000   33.06000  -0.44000   -1.33091
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.36000    9.26000   0.10000    1.07991
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.22000    9.12000   0.10000    1.09649
永豐趨勢平衡基金                                                   36.50000   36.79000  -0.29000   -0.78826
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.63860   11.63750   0.00110    0.00945
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.42030    9.49700  -0.07670   -0.80762
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.76160    9.77640  -0.01480   -0.15138
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.45600    9.47040  -0.01440   -0.15205
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.68880    9.70350  -0.01470   -0.15149
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.43340    9.51180  -0.07840   -0.82424
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.90100    9.91760  -0.01660   -0.16738
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.42910    9.44540  -0.01630   -0.17257
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.74250    9.75940  -0.01690   -0.17317
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.86000    8.89000  -0.03000   -0.33746
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
兆豐國際中小基金                                                   12.56000   12.66000  -0.10000   -0.78989
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.06000   13.17000  -0.11000   -0.83523
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.14000   17.28000  -0.14000   -0.81019
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.98000   17.13000  -0.15000   -0.87566
兆豐國際生命科學基金                                               15.23000   15.04000   0.19000    1.26330
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.00020    9.93490   0.06530    0.65728
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.18680   10.13010   0.05670    0.55972
兆豐國際全球基金                                                   29.70000   29.23000   0.47000    1.60794
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.30750   10.30690   0.00060    0.00582
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.15090   10.14710   0.00380    0.03745
兆豐國際國民基金                                                   18.72000   18.95000  -0.23000   -1.21372
兆豐國際第一基金                                                   11.01000   11.13000  -0.12000   -1.07817
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.93550    9.96360  -0.02810   -0.28203
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.82450    7.84670  -0.02220   -0.28292
兆豐國際萬全基金                                                   18.10000   18.25000  -0.15000   -0.82192
兆豐國際電子基金                                                   21.51000   21.70000  -0.19000   -0.87558
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.84000   19.91000  -0.07000   -0.35158
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              18.27000   18.17000   0.10000    0.55036
兆豐國際豐台灣基金                                                 29.95000   30.14000  -0.19000   -0.63039
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51170   12.51150   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.90180    9.92240  -0.02060   -0.20761
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.86650    9.88760  -0.02110   -0.21340
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.89140    9.91020  -0.01880   -0.18970
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.90330    9.92390  -0.02060   -0.20758
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.87370    9.89480  -0.02110   -0.21324
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.89040    9.90920  -0.01880   -0.18972
合庫台灣基金                                                        9.41000    9.59000  -0.18000   -1.87696
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.04020   11.04230  -0.00210   -0.01902
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.86490   11.88120  -0.01630   -0.13719
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.62060   10.63240  -0.01180   -0.11098
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.37080   11.38450  -0.01370   -0.12034
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.99960    8.00110  -0.00150   -0.01875
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.28260    9.29560  -0.01300   -0.13985
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.85380    8.86360  -0.00980   -0.11056
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.74570    8.75630  -0.01060   -0.12106
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.10050    9.11060  -0.01010   -0.11086
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                                8.45000    8.50000  -0.05000   -0.58824
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.86000    8.87000  -0.01000   -0.11274
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
合庫貨幣市場基金                                                   10.13720   10.13710   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.32460    9.32480  -0.00020   -0.00214
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.57120    9.58370  -0.01250   -0.13043
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.89360    9.90000  -0.00640   -0.06465
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.27730   11.30780  -0.03050   -0.26973
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.51060   13.48580   0.02480    0.18390
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.56250    8.56270  -0.00020   -0.00234
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.23770    9.24970  -0.01200   -0.12973
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.71440    7.71950  -0.00510   -0.06607
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.53640    8.55960  -0.02320   -0.27104
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.94960    9.93130   0.01830    0.18427
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
安本標準兩岸價值基金                                                9.55000    9.68000  -0.13000   -1.34298
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.71000    9.64000   0.07000    0.72614
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.98000    9.89000   0.09000    0.91001
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.03210   11.03110   0.00100    0.00907
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.83540    9.85130  -0.01590   -0.16140
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.74000    9.74030  -0.00030   -0.00308
安聯中國東協基金                                                   14.10000   14.09000   0.01000    0.07097
安聯中國策略基金-美元                                               9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.43000   12.42000   0.01000    0.08052
安聯中華新思路基金-人民幣                                          11.89000   12.01000  -0.12000   -0.99917
安聯中華新思路基金-美元                                            10.94000   11.07000  -0.13000   -1.17435
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.32000   10.43000  -0.11000   -1.05465
安聯台灣大壩基金                                                   23.44000   23.78000  -0.34000   -1.42977
安聯台灣科技基金                                                   36.09000   36.68000  -0.59000   -1.60851
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50090   12.50070   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   25.16000   25.55000  -0.39000   -1.52642
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.08010   10.08240  -0.00230   -0.02281
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.96530   14.96590  -0.00060   -0.00401
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.53600    9.53640  -0.00040   -0.00419
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.76000   10.68000   0.08000    0.74906
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.08000   10.99000   0.09000    0.81893
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.29910   12.30590  -0.00680   -0.05526
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.08300   10.08550  -0.00250   -0.02479
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.14300   12.14640  -0.00340   -0.02799
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.37190    9.37690  -0.00500   -0.05332
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.22410    9.22630  -0.00220   -0.02384
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.88170    8.88420  -0.00250   -0.02814
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.87000   10.81000   0.06000    0.55504
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.84000   10.76000   0.08000    0.74349
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.62000   10.54000   0.08000    0.75901
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.72000    9.66000   0.06000    0.62112
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.20000    9.14000   0.06000    0.65646
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.36000   10.30000   0.06000    0.58252
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.01900   12.03390  -0.01490   -0.12382
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.91230   10.92430  -0.01200   -0.10985
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.57430   10.58530  -0.01100   -0.10392
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.79690    8.80820  -0.01130   -0.12829
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.58440    8.59390  -0.00950   -0.11054
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.29360    8.30220  -0.00860   -0.10359
安聯全球人口趨勢基金                                               10.98000   10.86000   0.12000    1.10497
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.96000    8.79000   0.17000    1.93402
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.88000   33.21000   0.67000    2.01746
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.94000    7.89000   0.05000    0.63371
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92850   11.92520   0.00330    0.02767
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.30170   10.29880   0.00290    0.02816
安聯全球新興市場基金                                               15.89000   15.97000  -0.08000   -0.50094
安聯全球農金趨勢基金                                                9.27000    9.15000   0.12000    1.31148
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.13000    7.99000   0.14000    1.75219
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.07000    9.98000   0.09000    0.90180
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.85000    9.76000   0.09000    0.92213
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.77000    9.69000   0.08000    0.82559
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.67000    9.58000   0.09000    0.93946
安聯亞洲動態策略基金                                               20.06000   20.30000  -0.24000   -1.18227
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.09550   10.09860  -0.00310   -0.03070
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.79910    9.80220  -0.00310   -0.03163
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.37790   82.65440  -0.27650   -0.33453
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.16270   12.20490  -0.04220   -0.34576
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               64.13710   64.35030  -0.21320   -0.33131
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.39070    9.42330  -0.03260   -0.34595
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58120    2.58290  -0.00170   -0.06582
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.37760   10.38080  -0.00320   -0.03083
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19340    2.19480  -0.00140   -0.06379
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.57680    8.57920  -0.00240   -0.02797
宏利台灣動力基金                                                   26.36000   26.56000  -0.20000   -0.75301
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.66560    9.68750  -0.02190   -0.22606
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.52400    9.53110  -0.00710   -0.07449
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.55110    7.56820  -0.01710   -0.22595
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.55660    7.56550  -0.00890   -0.11764
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.39000   10.28000   0.11000    1.07004
宏利全球債券組合基金                                               12.92740   12.92750  -0.00010   -0.00077
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.76330    2.76590  -0.00260   -0.09400
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.62310   11.63030  -0.00720   -0.06191
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.57480    8.58020  -0.00540   -0.06294
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43720    2.43810  -0.00090   -0.03691
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.86800   10.86060   0.00740    0.06814
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.06170    3.12030  -0.05860   -1.87802
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.49450    0.50380  -0.00930   -1.84597
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.32000   14.59000  -0.27000   -1.85058
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.72270   11.73300  -0.01030   -0.08779
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.38360   10.39160  -0.00800   -0.07699
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.06750   10.07130  -0.00380   -0.03773
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.77990    8.78890  -0.00900   -0.10240
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.38140    8.38790  -0.00650   -0.07749
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.30280    8.30610  -0.00330   -0.03973
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.24990    8.25540  -0.00550   -0.06662
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.74690    2.74970  -0.00280   -0.10183
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39820    0.39850  -0.00030   -0.07528
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.10620   12.10980  -0.00360   -0.02973
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90650    0.90710  -0.00060   -0.06614
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.28080    7.28330  -0.00250   -0.03433
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.01500    2.01660  -0.00160   -0.07934
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28960    0.28980  -0.00020   -0.06901
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.91020    8.91280  -0.00260   -0.02917
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32430    0.32480  -0.00050   -0.15394
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64930   13.64910   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.26000    2.28000  -0.02000   -0.87719
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.34000   10.42000  -0.08000   -0.76775
宏利臺灣股息收益基金                                               22.82000   23.08000  -0.26000   -1.12652
宏利澳幣保本基金                                                   12.16240   12.15930   0.00310    0.02549
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.75000   10.85000  -0.10000   -0.92166
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.23000   10.33000  -0.10000   -0.96805
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.34000    9.41000  -0.07000   -0.74389
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.05000   11.14000  -0.09000   -0.80790
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.20520   10.21370  -0.00850   -0.08322
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.34990    9.37440  -0.02450   -0.26135
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.83800    8.84710  -0.00910   -0.10286
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.61890   10.62990  -0.01100   -0.10348
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.97000    8.93000   0.04000    0.44793
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.45000    9.40000   0.05000    0.53191
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.22000    9.16000   0.06000    0.65502
貝萊德新台幣基金                                                   12.93940   12.93930   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     22.58000   22.66000  -0.08000   -0.35305
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26690   11.26430   0.00260    0.02308
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.85550    9.84190   0.01360    0.13818
保德信大中華基金-人民幣                                             8.71000    8.78000  -0.07000   -0.79727
保德信大中華基金-美元                                               8.50000    8.56000  -0.06000   -0.70093
保德信大中華基金-新台幣                                            25.43000   25.58000  -0.15000   -0.58640
保德信中小型股基金                                                 34.54000   35.12000  -0.58000   -1.65148
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.95000    7.98000  -0.03000   -0.37594
保德信中國中小基金-美元                                             7.57000    7.60000  -0.03000   -0.39474
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.34000    7.36000  -0.02000   -0.27174
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.90810    8.89980   0.00830    0.09326
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.99380    8.98320   0.01060    0.11800
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.03990    9.03320   0.00670    0.07417
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.80970    9.80240   0.00730    0.07447
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.25000    8.24000   0.01000    0.12136
保德信中國品牌基金-美元                                             8.27000    8.26000   0.01000    0.12107
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
保德信台商全方位基金                                               29.63000   29.99000  -0.36000   -1.20040
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.17000   27.01000   0.16000    0.59237
保德信全球消費商機基金                                             17.74000   17.48000   0.26000    1.48741
保德信全球基礎建設基金                                             11.78000   11.78000   0.00000    0.00000
保德信全球資源基金                                                  7.43000    7.37000   0.06000    0.81411
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.87000    9.72000   0.15000    1.54321
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.89000   32.33000   0.56000    1.73214
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                                9.98860    9.99450  -0.00590   -0.05903
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                  9.98860    9.99450  -0.00590   -0.05903
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.01320   10.00320   0.01000    0.09997
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.01320   10.00320   0.01000    0.09997
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.42860    9.43260  -0.00400   -0.04241
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.28390   10.28790  -0.00400   -0.03888
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.99790    8.98720   0.01070    0.11906
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.79780    9.78610   0.01170    0.11956
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.05290    8.06180  -0.00890   -0.11040
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.70900   10.72090  -0.01190   -0.11100
保德信亞太基金                                                     19.08000   19.24000  -0.16000   -0.83160
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.35750    8.36280  -0.00530   -0.06338
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.16580   11.17280  -0.00700   -0.06265
保德信店頭市場基金                                                 24.24000   24.67000  -0.43000   -1.74301
保德信拉丁美洲基金                                                  7.08000    6.98000   0.10000    1.43266
保德信金平衡基金                                                   27.64000   27.77000  -0.13000   -0.46813
保德信金滿意基金                                                   36.35000   36.88000  -0.53000   -1.43709
保德信科技島基金                                                   21.74000   22.11000  -0.37000   -1.67345
保德信高成長基金                                                   80.60000   81.49000  -0.89000   -1.09216
保德信第一基金                                                     21.94000   22.18000  -0.24000   -1.08206
保德信貨幣市場基金                                                 15.78060   15.78040   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.18200   10.10080   0.08120    0.80390
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.40400   10.30470   0.09930    0.96364
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.45460   10.38930   0.06530    0.62853
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.00240    9.92420   0.07820    0.78797
保德信新世紀基金                                                    9.54000    9.63000  -0.09000   -0.93458
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.92120    7.92560  -0.00440   -0.05552
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.82630   10.83240  -0.00610   -0.05631
保德信新興趨勢組合基金                                             10.13000    9.94000   0.19000    1.91147
保德信瑞騰基金                                                     15.55260   15.55190   0.00070    0.00450
保德信歐洲組合基金                                                  9.64000    9.52000   0.12000    1.26050
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.70450    9.70730  -0.00280   -0.02884
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.01250   10.01540  -0.00290   -0.02896
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.67880    9.68020  -0.00140   -0.01446
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.83860    9.83980  -0.00120   -0.01220
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.74460    9.75240  -0.00780   -0.07998
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.89810    9.90610  -0.00800   -0.08076
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.63990    9.64220  -0.00230   -0.02385
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.76230    9.76490  -0.00260   -0.02663
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.08430   10.08270   0.00160    0.01587
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.01670   10.02610  -0.00940   -0.09376
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.01680   10.02620  -0.00940   -0.09375
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.96360    9.96940  -0.00580   -0.05818
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.96360    9.96940  -0.00580   -0.05818
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.91240    9.91880  -0.00640   -0.06452
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.10820   10.11450  -0.00630   -0.06229
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.82930    9.83350  -0.00420   -0.04271
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.92530    9.92950  -0.00420   -0.04230
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.57980    9.59090  -0.01110   -0.11573
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.42160    9.42880  -0.00720   -0.07636
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.01990   10.03310  -0.01320   -0.13156
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.01660   10.02980  -0.01320   -0.13161
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.12040   10.12600  -0.00560   -0.05530
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.19470   10.20550  -0.01080   -0.10583
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.04360   10.05380  -0.01020   -0.10145
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.04400   10.05430  -0.01030   -0.10244
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.93830    1.94250  -0.00420   -0.21622
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66670    2.67290  -0.00620   -0.23196
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28930    0.28990  -0.00060   -0.20697
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43140    0.43240  -0.00100   -0.23127
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.29340    8.31060  -0.01720   -0.20696
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.62070   11.64220  -0.02150   -0.18467
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.41210    9.42340  -0.01130   -0.11991
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.59610   11.60870  -0.01260   -0.10854
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.44510    8.45610  -0.01100   -0.13008
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.43880   10.45240  -0.01360   -0.13011
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.14770   10.14890  -0.00120   -0.01182
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.07930   10.07950  -0.00020   -0.00198
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.05580   10.05680  -0.00100   -0.00994
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.69070   10.69210  -0.00140   -0.01309
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.99390    9.99420  -0.00030   -0.00300
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.72140    9.72220  -0.00080   -0.00823
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.10520   10.10580  -0.00060   -0.00594
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.73940    9.73830   0.00110    0.01130
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.97950    9.97840   0.00110    0.01102
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.45120   10.47520  -0.02400   -0.22911
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.09440    6.10140  -0.00700   -0.11473
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.58440   10.59660  -0.01220   -0.11513
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65360   11.65350   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           15.82000   15.93000  -0.11000   -0.69052
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3619.42000 3643.88000 -24.46000   -0.67126
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.83470    9.85800  -0.02330   -0.23636
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.75790   10.79610  -0.03820   -0.35383
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.02040   10.05590  -0.03550   -0.35303
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.69880    8.71930  -0.02050   -0.23511
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.03880    9.07080  -0.03200   -0.35278
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.86820    8.89950  -0.03130   -0.35171
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.97300    9.99650  -0.02350   -0.23508
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.43010   10.46710  -0.03700   -0.35349
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.37780   10.41450  -0.03670   -0.35239
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.14000    6.14000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                       11.23000   11.34000  -0.11000   -0.97002
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66180   13.66170   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.16000   15.25000  -0.09000   -0.59016
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.43550   13.45170  -0.01620   -0.12043
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.78950   11.81430  -0.02480   -0.20992
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.37770   12.40260  -0.02490   -0.20076
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.72240    8.73290  -0.01050   -0.12023
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.69880    6.70680  -0.00800   -0.11928
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.62130    8.63940  -0.01810   -0.20951
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.38190    8.38650  -0.00460   -0.05485
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.58570   10.60710  -0.02140   -0.20175
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.23420    8.25060  -0.01640   -0.19877
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.96440   11.98960  -0.02520   -0.21018
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.63960   11.65360  -0.01400   -0.12013
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.89150   11.89820  -0.00670   -0.05631
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.26760   11.29030  -0.02270   -0.20106
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.87760    8.88830  -0.01070   -0.12038
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.63340    9.65370  -0.02030   -0.21028
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.58010    9.58540  -0.00530   -0.05529
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.41430    9.43330  -0.01900   -0.20141
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.29620    9.31470  -0.01850   -0.19861
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.14920   10.13820   0.01100    0.10850
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.00600   10.00230   0.00370    0.03699
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.86880    9.86610   0.00270    0.02737
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.95030    9.94730   0.00300    0.03016
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.80740    9.79680   0.01060    0.10820
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.57620    9.57270   0.00350    0.03656
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.53070    9.52810   0.00260    0.02729
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.61310    9.61020   0.00290    0.03018
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.13020   10.11930   0.01090    0.10771
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.00600   10.00230   0.00370    0.03699
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.86880    9.86610   0.00270    0.02737
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.95030    9.94730   0.00300    0.03016
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.80730    9.79680   0.01050    0.10718
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.57640    9.57290   0.00350    0.03656
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.53070    9.52810   0.00260    0.02729
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.61320    9.61030   0.00290    0.03018
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.67690   10.69310  -0.01620   -0.15150
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.87020   11.89600  -0.02580   -0.21688
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.24460   11.26920  -0.02460   -0.21829
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.95870    8.97240  -0.01370   -0.15269
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.63360    9.65450  -0.02090   -0.21648
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.49100    9.51180  -0.02080   -0.21868
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.38930   10.40510  -0.01580   -0.15185
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.05260   11.07660  -0.02400   -0.21667
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.86350   10.88720  -0.02370   -0.21769
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.95900    8.97260  -0.01360   -0.15157
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.63400    9.65500  -0.02100   -0.21750
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.49150    9.51220  -0.02070   -0.21762
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           11.68000   11.83000  -0.15000   -1.26796
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.39000   12.56000  -0.17000   -1.35350
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.12000    8.23000  -0.11000   -1.33657
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.67000    7.76000  -0.09000   -1.15979
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.44000    8.56000  -0.12000   -1.40187
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.12000   10.24000  -0.12000   -1.17188
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.10000   10.25000  -0.15000   -1.46341
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.32000   10.46000  -0.14000   -1.33843
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.78000   11.92000  -0.14000   -1.17450
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   11.98000   12.10000  -0.12000   -0.99174
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.82000    9.66000   0.16000    1.65631
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.29600   11.30510  -0.00910   -0.08049
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.35710    7.36310  -0.00600   -0.08149
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.33000    9.30000   0.03000    0.32258
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.37460   11.37600  -0.00140   -0.01231
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.02660   11.03690  -0.01030   -0.09332
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.13480   10.14400  -0.00920   -0.09069
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.26280    8.26380  -0.00100   -0.01210
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.26300    9.27160  -0.00860   -0.09276
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.29280    9.30130  -0.00850   -0.09139
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.60710   10.61700  -0.00990   -0.09325
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.98880    9.99000  -0.00120   -0.01201
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.11780   10.12700  -0.00920   -0.09085
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.59640    9.60530  -0.00890   -0.09266
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.92790    8.92900  -0.00110   -0.01232
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.84840    8.83820   0.01020    0.11541
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.31680    9.32530  -0.00850   -0.09115
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.78040   11.79450  -0.01410   -0.11955
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.22430   11.24910  -0.02480   -0.22046
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.64100   10.66350  -0.02250   -0.21100
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.94680    6.95520  -0.00840   -0.12077
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.65890    8.67800  -0.01910   -0.22010
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.25260    9.27220  -0.01960   -0.21138
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.12690   10.13900  -0.01210   -0.11934
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.65790   10.68050  -0.02260   -0.21160
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.37240    9.39300  -0.02060   -0.21931
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.85960    8.87030  -0.01070   -0.12063
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.44990    9.46990  -0.02000   -0.21120
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.16850   11.17410  -0.00560   -0.05012
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.73930   11.75380  -0.01450   -0.12336
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.74440   10.75700  -0.01260   -0.11713
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.05230    9.05690  -0.00460   -0.05079
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.56340    9.57530  -0.01190   -0.12428
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.55480    9.56600  -0.01120   -0.11708
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.06490   11.07860  -0.01370   -0.12366
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.96460    9.96970  -0.00510   -0.05115
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.23800   10.25000  -0.01200   -0.11707
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.45070    9.45550  -0.00480   -0.05076
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.20580    9.21050  -0.00470   -0.05103
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.78330    9.79540  -0.01210   -0.12353
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.31740    9.32830  -0.01090   -0.11685
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.33000   17.33000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.88000   15.84000   0.04000    0.25253
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.75990   12.78180  -0.02190   -0.17134
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.01920    9.96510   0.05410    0.54289
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.97260   10.91210   0.06050    0.55443
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.56020   11.47670   0.08350    0.72756
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.47480   10.41990   0.05490    0.52688
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.04280    8.99390   0.04890    0.54370
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.59810    9.54520   0.05290    0.55421
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.48810    9.41960   0.06850    0.72721
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.47910    9.42950   0.04960    0.52601
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.17300    9.12340   0.04960    0.54366
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.40690    9.35510   0.05180    0.55371
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.08440   11.00430   0.08010    0.72790
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.42410    9.37470   0.04940    0.52695
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.43000   14.32000   0.11000    0.76816
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.60000   24.99000  -0.39000   -1.56062
國泰大中華基金                                                     16.34000   16.48000  -0.14000   -0.84951
國泰小龍基金                                                       12.78000   12.89000  -0.11000   -0.85337
國泰中小成長基金                                                   33.90000   34.35000  -0.45000   -1.31004
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.67600    3.71290  -0.03690   -0.99383
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.38000   16.55000  -0.17000   -1.02719
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.61340    0.62060  -0.00720   -1.16017
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.57730    0.58410  -0.00680   -1.16418
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.21070    2.21180  -0.00110   -0.04973
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.62660    9.63840  -0.01180   -0.12243
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.08840    8.09830  -0.00990   -0.12225
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31340    0.31420  -0.00080   -0.25461
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.56710   11.56600   0.00110    0.00951
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.65880    1.66160  -0.00280   -0.16851
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.93020    9.92210   0.00810    0.08164
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32560    0.32580  -0.00020   -0.06139
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.78460    3.83550  -0.05090   -1.32708
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.86000   17.09000  -0.23000   -1.34582
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.53940    0.54760  -0.00820   -1.49744
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.78460    2.82170  -0.03710   -1.31481
國泰中港台基金台幣級別                                             12.41000   12.58000  -0.17000   -1.35135
國泰中港台基金美元級別                                              0.40180    0.40780  -0.00600   -1.47131
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.13000   26.24000  -0.11000   -0.41921
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       13.09000   13.05000   0.04000    0.30651
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.33000   32.59000  -0.26000   -0.79779
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.40360   10.39870   0.00490    0.04712
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.21340   10.20850   0.00490    0.04800
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.23720   10.23230   0.00490    0.04789
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33530    0.33570  -0.00040   -0.11915
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32900    0.32940  -0.00040   -0.12143
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32970    0.33010  -0.00040   -0.12118
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41940   12.41920   0.00020    0.00161
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.37790    2.35490   0.02300    0.97669
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.61000   10.51000   0.10000    0.95147
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34210    0.33940   0.00270    0.79552
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.48570    0.48310   0.00260    0.53819
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.59000   12.58000   0.01000    0.07949
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43180    0.43230  -0.00050   -0.11566
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.39000    5.33000   0.06000    1.12570
國泰全球資源基金美元級別                                            0.17120    0.16970   0.00150    0.88391
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39680    0.39570   0.00110    0.27799
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35740    0.35640   0.00100    0.28058
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42160    0.42030   0.00130    0.30930
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.64000   10.60000   0.04000    0.37736
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.44000    9.40000   0.04000    0.42553
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.50680    0.50670   0.00010    0.01974
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.37000   20.22000   0.15000    0.74184
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        20.67000   20.71000  -0.04000   -0.19314
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.34050    2.37310  -0.03260   -1.37373
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.44860   10.59950  -0.15090   -1.42365
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.31780    9.45240  -0.13460   -1.42398
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.33760    0.34290  -0.00530   -1.54564
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30110    0.30580  -0.00470   -1.53695
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47620    0.48500  -0.00880   -1.81443
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.63000   10.74000  -0.11000   -1.02421
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.35430    0.35850  -0.00420   -1.17155
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.37000   17.29000   0.08000    0.46270
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.56050    0.55860   0.00190    0.34014
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.37000   17.29000   0.08000    0.46270
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.79180    0.79120   0.00060    0.07583
國泰科技生化基金                                                   26.51000   26.95000  -0.44000   -1.63265
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          26.95000   26.48000   0.47000    1.77492
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.65000   13.79000  -0.14000   -1.01523
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.82240   37.77490   0.04750    0.12574
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.40230   20.39790   0.00440    0.02157
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.56340   17.56220   0.00120    0.00683
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.64320   38.64710  -0.00390   -0.01009
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.20610   40.17070   0.03540    0.08812
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.82880   42.86330  -0.03450   -0.08049
國泰紐幣2021保本基金                                               12.28220   12.27090   0.01130    0.09209
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.58390   12.57140   0.01250    0.09943
國泰紐幣保本基金                                                   12.50660   12.50310   0.00350    0.02799
國泰國泰基金台幣I級別                                              17.80000   18.10000  -0.30000   -1.65746
國泰國泰基金台幣級別                                               17.80000   18.10000  -0.30000   -1.65746
國泰富時中國A50基金                                                17.90000   18.02000  -0.12000   -0.66593
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33250    0.33210   0.00040    0.12045
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47910    0.47970  -0.00060   -0.12508
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.51620   10.50350   0.01270    0.12091
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.46380    7.45480   0.00900    0.12073
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35500    0.35520  -0.00020   -0.05631
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24080    0.24090  -0.00010   -0.04151
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.14790    2.15730  -0.00940   -0.43573
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.53360    9.57720  -0.04360   -0.45525
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.30670    0.30860  -0.00190   -0.61568
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.25690   40.13850   0.11840    0.29498
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.12000   17.29000  -0.17000   -0.98323
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.22000   11.27000  -0.05000   -0.44366
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36210    0.36440  -0.00230   -0.63117
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.28520    2.28300   0.00220    0.09636
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.48820    1.48680   0.00140    0.09416
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33890    0.33910  -0.00020   -0.05898
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33500    0.33570  -0.00070   -0.20852
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22290    0.22300  -0.00010   -0.04484
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.38340   10.38990  -0.00650   -0.06256
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.63520    6.63930  -0.00410   -0.06175
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.62000   15.52000   0.10000    0.64433
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   27.41000   27.78000  -0.37000   -1.33189
國泰價值卓越基金                                                   11.99000   12.16000  -0.17000   -1.39803
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          10.05000    9.93000   0.12000    1.20846
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.34100    0.33720   0.00380    1.12693
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.67930   38.66080   0.01850    0.04785
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              18.99000   18.81000   0.18000    0.95694
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              17.95000   17.99000  -0.04000   -0.22235
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.77000   16.92000  -0.15000   -0.88652
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.02530   12.03350  -0.00820   -0.06814
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39450    0.39500  -0.00050   -0.12658
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.98190   10.00030  -0.01840   -0.18399
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.99310   10.00030  -0.00720   -0.07200
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.00860   10.00030   0.00830    0.08300
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.98190   10.00030  -0.01840   -0.18399
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.99270   10.00030  -0.00760   -0.07600
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.00860   10.00030   0.00830    0.08300
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.57960    9.58320  -0.00360   -0.03757
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.19440    8.19850  -0.00410   -0.05001
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.72820   10.73220  -0.00400   -0.03727
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.29170    9.29630  -0.00460   -0.04948
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.23680   11.23580   0.00100    0.00890
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.79320    9.79350  -0.00030   -0.00306
第一金大中華基金                                                   23.05000   23.18000  -0.13000   -0.56083
第一金小型精選基金                                                 28.39000   28.62000  -0.23000   -0.80363
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.52000   11.61000  -0.09000   -0.77519
第一金中國世紀基金-美元                                             7.11020    7.18210  -0.07190   -1.00110
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.11070    7.18270  -0.07200   -1.00241
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.40000    8.47000  -0.07000   -0.82645
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.40000    8.47000  -0.07000   -0.82645
第一金中概平衡基金                                                 21.76000   21.89000  -0.13000   -0.59388
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26340   15.26320   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.98400  177.98200   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.24090    9.17210   0.06880    0.75010
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.24100    9.17210   0.06890    0.75119
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.46000    9.37000   0.09000    0.96051
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.46000    9.37000   0.09000    0.96051
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 13.15300   12.94490   0.20810    1.60758
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               13.15380   12.94560   0.20820    1.60827
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.69000   12.47000   0.22000    1.76423
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.70000   12.48000   0.22000    1.76282
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.53610    9.53130   0.00480    0.05036
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.53900    9.53420   0.00480    0.05035
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.22460    9.21220   0.01240    0.13460
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.24870    9.23640   0.01230    0.13317
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.06620   10.06110   0.00510    0.05069
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.75070    9.73770   0.01300    0.13350
第一金全球大趨勢基金                                               22.19000   21.84000   0.35000    1.60256
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.94200    7.94620  -0.00420   -0.05286
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.61850    5.62150  -0.00300   -0.05337
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.19280    9.21530  -0.02250   -0.24416
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.19390    9.21680  -0.02290   -0.24846
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.62330    9.64720  -0.02390   -0.24774
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.62460    9.64850  -0.02390   -0.24771
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.32000    9.35000  -0.03000   -0.32086
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.32340    8.31130   0.01210    0.14558
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.90320    9.88880   0.01440    0.14562
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.51690    9.53680  -0.01990   -0.20867
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.51590    9.53590  -0.02000   -0.20973
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.81950    7.83760  -0.01810   -0.23094
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.83140    0.00000   7.83140    0.00000
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.68760    8.70270  -0.01510   -0.17351
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.68810    8.70320  -0.01510   -0.17350
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.14270   11.16600  -0.02330   -0.20867
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.14360   11.16690  -0.02330   -0.20865
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.91080    9.93370  -0.02290   -0.23053
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.67880   14.70430  -0.02550   -0.17342
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.35900   12.42490  -0.06590   -0.53039
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.37450   12.44050  -0.06600   -0.53053
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            11.72000   11.76000  -0.04000   -0.34014
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          11.74000   11.79000  -0.05000   -0.42409
第一金亞洲科技基金                                                 16.62000   16.96000  -0.34000   -2.00472
第一金亞洲新興市場基金                                             12.12000   12.12000   0.00000    0.00000
第一金店頭市場基金                                                  7.37000    7.45000  -0.08000   -1.07383
第一金創新趨勢基金                                                 18.94000   19.18000  -0.24000   -1.25130
第一金電子基金                                                     27.45000   27.54000  -0.09000   -0.32680
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.52000   17.62000  -0.10000   -0.56754
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           21.69000   21.57000   0.12000    0.55633
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          6.87000    6.97000  -0.10000   -1.43472
統一大中華中小基金(美元)                                            6.21000    6.32000  -0.11000   -1.74051
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.22000    9.36000  -0.14000   -1.49573
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.22000    9.19000   0.03000    0.32644
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.55000    9.50000   0.05000    0.52632
統一大滿貫基金-A類型                                               27.57000   27.85000  -0.28000   -1.00539
統一大滿貫基金-I類型                                               27.57000   27.85000  -0.28000   -1.00539
統一大龍印基金                                                     12.80000   12.83000  -0.03000   -0.23383
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.06000    8.07000  -0.01000   -0.12392
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.30000    7.32000  -0.02000   -0.27322
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.34000    8.34000   0.00000    0.00000
統一中小基金                                                       20.40000   20.70000  -0.30000   -1.44928
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.79490    9.81320  -0.01830   -0.18648
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.02340    9.05500  -0.03160   -0.34898
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.77000    8.79450  -0.02450   -0.27858
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.74690   11.76880  -0.02190   -0.18609
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.75800   10.79570  -0.03770   -0.34921
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.44190   10.47090  -0.02900   -0.27696
統一台灣動力基金                                                   13.87000   14.02000  -0.15000   -1.06990
統一全天候基金-A類型                                               94.13000   95.07000  -0.94000   -0.98875
統一全天候基金-I類型                                               94.24000   95.19000  -0.95000   -0.99800
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.47480    8.41280   0.06200    0.73697
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.08760    8.04160   0.04600    0.57203
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.07680    8.02570   0.05110    0.63670
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.83280    8.76820   0.06460    0.73675
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.43650    8.38860   0.04790    0.57101
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.41820    8.36500   0.05320    0.63598
統一全球債券組合基金                                               11.86840   11.86510   0.00330    0.02781
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.04000   14.88000   0.16000    1.07527
統一全球新科技基金(美元)                                           14.00000   13.88000   0.12000    0.86455
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.49000   13.34000   0.15000    1.12444
統一亞太基金                                                       22.18000   22.40000  -0.22000   -0.98214
統一亞洲大金磚基金                                                 11.01000   11.08000  -0.07000   -0.63177
統一奔騰基金                                                       48.86000   49.48000  -0.62000   -1.25303
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67200   16.67180   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.54000    8.72000  -0.18000   -2.06422
統一強漢基金(美元)                                                  7.61000    7.78000  -0.17000   -2.18509
統一強漢基金(新台幣)                                               20.10000   20.54000  -0.44000   -2.14216
統一統信基金                                                       23.49000   23.82000  -0.33000   -1.38539
統一黑馬基金                                                       49.22000   49.91000  -0.69000   -1.38249
統一新亞洲科技能源基金                                             15.57000   15.70000  -0.13000   -0.82803
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.86860    7.89620  -0.02760   -0.34954
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.08160   10.11700  -0.03540   -0.34991
統一經建基金                                                       39.41000   39.83000  -0.42000   -1.05448
統一龍馬基金                                                       52.28000   53.03000  -0.75000   -1.41429
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.55000   15.71000  -0.16000   -1.01846
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              38.63000   39.14000  -0.51000   -1.30301
野村中國機會基金                                                   11.67000   11.74000  -0.07000   -0.59625
野村巴西基金                                                        6.00000    5.88000   0.12000    2.04082
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.09000   11.39000  -0.30000   -2.63389
野村台灣高股息基金                                                 22.47000   22.71000  -0.24000   -1.05680
野村台灣運籌基金                                                   29.93000   30.30000  -0.37000   -1.22112
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.42270    9.43020  -0.00750   -0.07953
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.33490    9.34110  -0.00620   -0.06637
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.41850    9.42180  -0.00330   -0.03503
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.73930    9.74710  -0.00780   -0.08002
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.57680    9.58310  -0.00630   -0.06574
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.52090    9.52420  -0.00330   -0.03465
野村平衡基金                                                       16.81000   16.90000  -0.09000   -0.53254
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.95000    8.87000   0.08000    0.90192
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.46000    9.39000   0.07000    0.74547
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.00000   12.89000   0.11000    0.85337
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.84000   10.76000   0.08000    0.74349
野村全球生技醫療基金                                               16.32000   16.32000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.00560   10.01080  -0.00520   -0.05194
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.94270    9.94650  -0.00380   -0.03820
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.94480    9.94400   0.00080    0.00805
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.00560   10.01080  -0.00520   -0.05194
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.94270    9.94640  -0.00370   -0.03720
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.94490    9.94410   0.00080    0.00804
野村全球品牌基金                                                   25.48000   25.02000   0.46000    1.83853
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.61000   12.52000   0.09000    0.71885
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.67000   10.61000   0.06000    0.56550
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.06000   18.92000   0.14000    0.73996
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.91000   11.85000   0.06000    0.50633
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.99060    9.99860  -0.00800   -0.08001
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.40250   10.40940  -0.00690   -0.06629
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.30640   10.30920  -0.00280   -0.02716
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.15500    9.11780   0.03720    0.40799
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.92280    8.88540   0.03740    0.42092
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.55430    8.51030   0.04400    0.51702
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.93080   10.88630   0.04450    0.40877
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.42120   10.37760   0.04360    0.42014
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.05650   10.00490   0.05160    0.51575
野村成長基金                                                       25.25000   25.37000  -0.12000   -0.47300
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.22070    8.27510  -0.05440   -0.65739
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.22180    8.27530  -0.05350   -0.64650
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.42590    8.46950  -0.04360   -0.51479
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.81960    8.87790  -0.05830   -0.65669
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.71350    8.77010  -0.05660   -0.64537
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.92860    8.97470  -0.04610   -0.51367
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.74000    7.82000  -0.08000   -1.02302
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.18000   11.30000  -0.12000   -1.06195
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.12880    9.15220  -0.02340   -0.25568
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.17280    9.19410  -0.02130   -0.23167
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.31390    9.32660  -0.01270   -0.13617
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.75250    9.77790  -0.02540   -0.25977
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.70440    9.72690  -0.02250   -0.23132
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.85870    9.87220  -0.01350   -0.13675
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.37140    8.38660  -0.01520   -0.18124
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.92320    8.94670  -0.02350   -0.26267
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.78810    8.81020  -0.02210   -0.25085
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.89360   12.91690  -0.02330   -0.18038
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.94450   11.97580  -0.03130   -0.26136
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.70670    9.73100  -0.02430   -0.24972
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97980    9.98710  -0.00730   -0.07309
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98730    9.98970  -0.00240   -0.02402
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.02990   10.02930   0.00060    0.00598
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97950    9.98690  -0.00740   -0.07410
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.98560    9.98800  -0.00240   -0.02403
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.02990   10.02920   0.00070    0.00698
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.68960    9.69700  -0.00740   -0.07631
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.69330    9.69590  -0.00260   -0.02682
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.73900    9.72600   0.01300    0.13366
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.90140    9.91620  -0.01480   -0.14925
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.04500   10.07020  -0.02520   -0.25024
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.66740    9.68820  -0.02080   -0.21469
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.23270    9.24670  -0.01400   -0.15141
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.14560   11.16250  -0.01690   -0.15140
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.86390    9.79890   0.06500    0.66334
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.87010   10.81030   0.05980    0.55318
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.35330   10.29540   0.05790    0.56239
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.18900   10.12180   0.06720    0.66391
野村泰國基金                                                       40.86000   40.28000   0.58000    1.43992
野村高科技基金                                                      8.14000    8.22000  -0.08000   -0.97324
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.88830    9.80920   0.07910    0.80639
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.89240    9.82910   0.06330    0.64401
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.31050   10.19330   0.11720    1.14977
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.26160    9.20030   0.06130    0.66628
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.25110    9.17730   0.07380    0.80416
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.09470    9.03420   0.06050    0.66968
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.46720   11.39400   0.07320    0.64244
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.97650   12.80670   0.16980    1.32587
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.41180   10.34290   0.06890    0.66616
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.40670   10.32370   0.08300    0.80398
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.48880   10.41900   0.06980    0.66993
野村貨幣市場基金                                                   16.27960   16.27940   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.85000   14.92000  -0.07000   -0.46917
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.90260    9.92780  -0.02520   -0.25383
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.72230    9.74840  -0.02610   -0.26774
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.80670    9.81780  -0.01110   -0.11306
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.75770    9.77630  -0.01860   -0.19026
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.73980    9.75450  -0.01470   -0.15070
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.75430    9.76660  -0.01230   -0.12594
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.83660    9.85530  -0.01870   -0.18975
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.80110    9.81600  -0.01490   -0.15179
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.79910    9.80540  -0.00630   -0.06425
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.73840    9.75410  -0.01570   -0.16096
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.68510    9.69690  -0.01180   -0.12169
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.66760    9.67530  -0.00770   -0.07958
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.73840    9.75410  -0.01570   -0.16096
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.68510    9.69690  -0.01180   -0.12169
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.66760    9.67540  -0.00780   -0.08062
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.98660    9.99690  -0.01030   -0.10303
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.79460    7.80390  -0.00930   -0.11917
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.64220   11.65610  -0.01390   -0.11925
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.49000    7.47000   0.02000    0.26774
野村精選貨幣市場基金                                               12.08500   12.08490   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.11000   11.00000   0.11000    1.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.27000   10.16000   0.11000    1.08268
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.95000    9.83000   0.12000    1.22075
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.48000    7.44000   0.04000    0.53763
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.64000   10.59000   0.05000    0.47214
野村積極成長基金                                                   10.65000   10.70000  -0.05000   -0.46729
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.57000    7.65000  -0.08000   -1.04575
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    27.58000   27.85000  -0.27000   -0.96948
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.24600   10.26180  -0.01580   -0.15397
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.48160    8.50060  -0.01900   -0.22351
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.81640    7.83250  -0.01610   -0.20555
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.74520    7.75710  -0.01190   -0.15341
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.63450   11.66030  -0.02580   -0.22126
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.45460   10.47610  -0.02150   -0.20523
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.39260   10.40860  -0.01600   -0.15372
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.03000    9.85000   0.18000    1.82741
野村環球基金-人民幣計價                                            15.24000   15.00000   0.24000    1.60000
野村環球基金-美元計價                                              11.85000   11.66000   0.19000    1.62950
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.68000   16.38000   0.30000    1.83150
野村鴻利基金                                                       19.03000   19.20000  -0.17000   -0.88542
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86620   16.86610   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       16.05000   16.28000  -0.23000   -1.41278
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      8.72000    8.61000   0.11000    1.27758
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     11.73000   11.83000  -0.10000   -0.84531
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.32000    9.38000  -0.06000   -0.63966
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.86000   13.95000  -0.09000   -0.64516
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.07940   10.07550   0.00390    0.03871
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.22140   13.21640   0.00500    0.03783
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.00750   10.02220  -0.01470   -0.14667
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.83310    9.86510  -0.03200   -0.32438
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.58540    9.59800  -0.01260   -0.13128
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.58830    9.60230  -0.01400   -0.14580
凱基台商天下基金                                                   11.41000   11.54000  -0.13000   -1.12652
凱基台灣精五門基金                                                 16.91000   17.02000  -0.11000   -0.64630
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.72850   38.84750  -0.11900   -0.30633
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.96540   39.00520  -0.03980   -0.10204
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.30340   40.26610   0.03730    0.09263
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.05000    9.96000   0.09000    0.90361
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.45000    9.37000   0.08000    0.85379
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.25710   10.18580   0.07130    0.69999
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.33000   12.49000  -0.16000   -1.28102
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.00470   11.17270  -0.16800   -1.50367
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.91000   11.06000  -0.15000   -1.35624
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55230   11.55210   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       22.47000   22.64000  -0.17000   -0.75088
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         20.97000   20.43000   0.54000    2.64317
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.20200   19.71400   0.48800    2.47540
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     15.98000   16.07000  -0.09000   -0.56005
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.17420   15.28410  -0.10990   -0.71905
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.01000    6.96000   0.05000    0.71839
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.47000   11.42000   0.05000    0.43783
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.03620   11.00380   0.03240    0.29444
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.35410   11.30430   0.04980    0.44054
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.70000   11.64000   0.06000    0.51546
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.50000   12.41000   0.09000    0.72522
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.17560   12.10820   0.06740    0.55665
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.45000   14.64000  -0.19000   -1.29781
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         30.42000   29.63000   0.79000    2.66622
富邦NASDAQ-100基金                                                 29.65000   28.65000   1.00000    3.49040
富邦上証180基金                                                    26.58000   26.81000  -0.23000   -0.85789
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16710    0.16830  -0.00120   -0.71301
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.18000    5.21000  -0.03000   -0.57582
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.92000    7.84000   0.08000    1.02041
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   34.05000   34.59000  -0.54000   -1.56114
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.86790   10.90720  -0.03930   -0.36031
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.01390   10.05270  -0.03880   -0.38597
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.60540    9.64010  -0.03470   -0.35995
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.43900    9.47310  -0.03410   -0.35997
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.62570    8.65900  -0.03330   -0.38457
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.27960    8.30950  -0.02990   -0.35983
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.22810   20.22230   0.00580    0.02868
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.40450   11.40340   0.00110    0.00965
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.36480   10.36600  -0.00120   -0.01158
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.82190   12.85370  -0.03180   -0.24740
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.88370    1.88860  -0.00490   -0.25945
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.23920    9.26210  -0.02290   -0.24724
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40530    1.40890  -0.00360   -0.25552
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.77780   11.78620  -0.00840   -0.07127
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70770    1.70990  -0.00220   -0.12866
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.11280   10.11990  -0.00710   -0.07016
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48510    1.48700  -0.00190   -0.12777
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.55000   15.53000   0.02000    0.12878
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.96000   20.02000  -0.06000   -0.29970
富邦日本東証基金                                                   20.73000   20.75000  -0.02000   -0.09639
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    41.72000   41.99000  -0.27000   -0.64301
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    41.98000   42.53000  -0.55000   -1.29320
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    45.98000   46.26000  -0.28000   -0.60527
富邦台灣心基金                                                     18.43000   18.64000  -0.21000   -1.12661
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.40000   43.62000  -0.22000   -0.50436
富邦台灣科技指數基金                                               47.62000   47.53000   0.09000    0.18935
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.31270   40.37620  -0.06350   -0.15727
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.57080   41.53220   0.03860    0.09294
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28550    0.28600  -0.00050   -0.17483
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.54530    2.54080   0.00450    0.17711
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33730    0.33740  -0.00010   -0.02964
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.45000   10.45540  -0.00540   -0.05165
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.20200    2.19810   0.00390    0.17743
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32230    0.32240  -0.00010   -0.03102
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.98250    8.98710  -0.00460   -0.05118
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             20.70000   20.87000  -0.17000   -0.81457
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.71000   15.56000   0.15000    0.96401
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 25.42000   25.86000  -0.44000   -1.70147
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65180   15.65160   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.78080   39.78530  -0.00450   -0.01131
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.10780   39.10080   0.00700    0.01790
富邦長紅基金                                                       52.58000   53.08000  -0.50000   -0.94197
富邦科技基金                                                       19.43000   19.67000  -0.24000   -1.22013
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.84630   40.78240   0.06390    0.15669
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.56210   38.50730   0.05480    0.14231
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.18180   39.14760   0.03420    0.08736
富邦恒生國企ETF基金                                                19.09000   19.31000  -0.22000   -1.13931
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              15.06000   14.91000   0.15000    1.00604
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              23.99000   24.47000  -0.48000   -1.96159
富邦高成長基金                                                     20.23000   20.47000  -0.24000   -1.17245
富邦基金A類型                                                      11.25000   11.34000  -0.09000   -0.79365
富邦基金I類型                                                      11.25000   11.34000  -0.09000   -0.79365
富邦深証100基金                                                     8.09000    8.15000  -0.06000   -0.73620
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.15000   19.00000   0.15000    0.78947
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41040    0.41050  -0.00010   -0.02436
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.18100   12.19470  -0.01370   -0.11234
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.35230    9.36280  -0.01050   -0.11215
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30170    0.30180  -0.00010   -0.03313
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.67420    8.68400  -0.00980   -0.11285
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                8.98560    8.99200  -0.00640   -0.07117
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.53690    9.52860   0.00830    0.08711
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.77360    8.77980  -0.00620   -0.07062
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.30510    9.29700   0.00810    0.08712
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.15000   18.28000  -0.13000   -0.71116
富邦精準基金                                                       38.40000   38.70000  -0.30000   -0.77519
富邦精銳中小基金                                                    8.97000    9.13000  -0.16000   -1.75246
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       14.71000   14.91000  -0.20000   -1.34138
富邦臺灣公司治理100基金                                            19.92000   20.04000  -0.12000   -0.59880
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.46000    8.41000   0.05000    0.59453
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              11.89000   12.04000  -0.15000   -1.24585
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.59000   19.51000   0.08000    0.41005
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.92760    9.92370   0.00390    0.03930
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.60890    9.63050  -0.02160   -0.22429
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.81000    9.81200  -0.00200   -0.02038
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.61730    9.61350   0.00380    0.03953
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.26740    9.28820  -0.02080   -0.22394
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.44430    9.44630  -0.00200   -0.02117
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   27.63000   27.82000  -0.19000   -0.68296
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.63280    9.64900  -0.01620   -0.16789
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.57550    9.58990  -0.01440   -0.15016
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.60480    9.61820  -0.01340   -0.13932
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.63270    9.64890  -0.01620   -0.16789
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.57550    9.58990  -0.01440   -0.15016
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.60420    9.61870  -0.01450   -0.15075
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.45350    8.48350  -0.03000   -0.35363
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.98060    9.01110  -0.03050   -0.33847
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.73430    8.76340  -0.02910   -0.33206
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.53980    9.57380  -0.03400   -0.35514
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.54910    9.58150  -0.03240   -0.33815
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.29320    9.32410  -0.03090   -0.33140
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.37290    9.40320  -0.03030   -0.32223
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.18530    8.19700  -0.01170   -0.14274
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.21960    9.23120  -0.01160   -0.12566
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.73570    8.74580  -0.01010   -0.11548
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.30240   10.31710  -0.01470   -0.14248
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.07950   10.09210  -0.01260   -0.12485
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.62870    9.63980  -0.01110   -0.11515
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.86940    8.87980  -0.01040   -0.11712
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.47430    9.48500  -0.01070   -0.11281
富達卓越領航全球組合基金                                           14.26000   14.30000  -0.04000   -0.27972
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.40900    8.42590  -0.01690   -0.20057
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.10380    9.12070  -0.01690   -0.18529
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.81940    8.83530  -0.01590   -0.17996
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.66200    9.68160  -0.01960   -0.20245
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.63310    9.65100  -0.01790   -0.18547
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.37010    9.38700  -0.01690   -0.18004
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.92160    8.93730  -0.01570   -0.17567
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.45380    9.47030  -0.01650   -0.17423
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.34000    8.41000  -0.07000   -0.83234
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       8.84000    8.93000  -0.09000   -1.00784
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.81000    7.87000  -0.06000   -0.76239
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.03000    7.05000  -0.02000   -0.28369
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.95000    7.99000  -0.04000   -0.50063
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.82000    7.84000  -0.02000   -0.25510
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.71730    9.73830  -0.02100   -0.21564
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.15150    9.17690  -0.02540   -0.27678
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.77110    8.78930  -0.01820   -0.20707
富蘭克林華美中華基金                                               10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.26000   17.41000  -0.15000   -0.86157
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 17.83000   17.92000  -0.09000   -0.50223
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.73420    7.72780   0.00640    0.08282
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.79520    8.79470   0.00050    0.00569
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.52960    9.52920   0.00040    0.00420
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.10330    9.09570   0.00760    0.08356
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.02430   11.04780  -0.02350   -0.21271
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.62370    8.64210  -0.01840   -0.21291
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.99560    9.01470  -0.01910   -0.21188
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.27140   13.29690  -0.02550   -0.19177
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.19650   10.21610  -0.01960   -0.19185
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.06270   10.08380  -0.02110   -0.20925
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.55740    7.57330  -0.01590   -0.20995
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.98450    9.00340  -0.01890   -0.20992
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.66900   10.68210  -0.01310   -0.12264
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.48210    7.49130  -0.00920   -0.12281
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.91350    8.92450  -0.01100   -0.12326
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.35330   10.37620  -0.02290   -0.22070
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.60100    7.61780  -0.01680   -0.22054
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.04260    8.04670  -0.00410   -0.05095
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.00750    9.01970  -0.01220   -0.13526
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.82850    9.84180  -0.01330   -0.13514
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.45170   12.45810  -0.00640   -0.05137
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.05000    8.12000  -0.07000   -0.86207
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.31000    8.38000  -0.07000   -0.83532
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.96000    8.91000   0.05000    0.56117
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.42000   10.37000   0.05000    0.48216
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.79000    8.73000   0.06000    0.68729
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.56000   11.48000   0.08000    0.69686
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.80000    8.77000   0.03000    0.34208
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.32000    8.28000   0.04000    0.48309
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.49000    9.44000   0.05000    0.52966
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.84000    8.85000  -0.01000   -0.11299
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.32850   12.29970   0.02880    0.23415
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.23000    9.19000   0.04000    0.43526
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.49000    9.44000   0.05000    0.52966
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.95000    8.89000   0.06000    0.67492
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.20000    9.13000   0.07000    0.76670
富蘭克林華美第一富基金                                             32.36000   32.67000  -0.31000   -0.94888
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31200   10.31180   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.83000    8.77000   0.06000    0.68415
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.25000    9.19000   0.06000    0.65288
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.08000    9.00000   0.08000    0.88889
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.52000    9.44000   0.08000    0.84746
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.06000   13.81000   0.25000    1.81028
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.92000   12.72000   0.20000    1.57233
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.07000   14.81000   0.26000    1.75557
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.19760    7.26260  -0.06500   -0.89500
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.67590    9.70630  -0.03040   -0.31320
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.35100    9.35890  -0.00790   -0.08441
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.82390   10.83300  -0.00910   -0.08400
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.68830    6.68880  -0.00050   -0.00748
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.79270    8.80070  -0.00800   -0.09090
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.94250    9.95150  -0.00900   -0.09044
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.34720   10.34810  -0.00090   -0.00870
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復華1至5年期高收益債券基金                                         20.20000   20.18000   0.02000    0.09911
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.68060   11.67960   0.00100    0.00856
復華人生目標基金                                                   33.89310   34.03490  -0.14180   -0.41663
復華大中華中小策略基金                                              7.76000    7.81000  -0.05000   -0.64020
復華中小精選基金                                                   54.78000   55.60000  -0.82000   -1.47482
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.05120   49.93130   0.11990    0.24013
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.17000    8.20000  -0.03000   -0.36585
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.23000    7.26000  -0.03000   -0.41322
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.79000   10.83000  -0.04000   -0.36934
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.34000    9.39000  -0.05000   -0.53248
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
復華台灣智能基金                                                   11.43000   11.43000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                     25.10000   25.40000  -0.30000   -1.18110
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.18000   12.09000   0.09000    0.74442
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.21000   19.04000   0.17000    0.89286
復華全球平衡基金-美元                                               8.77000    8.79000  -0.02000   -0.22753
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.75000   18.76000  -0.01000   -0.05330
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.33000   14.07000   0.26000    1.84790
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.84000   13.57000   0.27000    1.98968
復華全球原物料基金                                                  8.62000    8.57000   0.05000    0.58343
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.25000   12.18000   0.07000    0.57471
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.43380   11.43450  -0.00070   -0.00612
復華全球債券基金                                                   13.18270   13.18380  -0.00110   -0.00834
復華全球債券組合基金                                               14.55000   14.55000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.83000   13.78000   0.05000    0.36284
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
復華有利貨幣市場基金                                               13.44610   13.44600   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   10.97000   11.08000  -0.11000   -0.99278
復華亞太成長基金                                                   12.35000   12.25000   0.10000    0.81633
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.40000    8.32000   0.08000    0.96154
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.93000    8.84000   0.09000    1.01810
復華東協世紀基金                                                   11.42000   11.45000  -0.03000   -0.26201
復華南非幣長期收益基金A                                            12.66000   12.73000  -0.07000   -0.54988
復華南非幣長期收益基金B                                             7.73000    7.77000  -0.04000   -0.51480
復華南非幣短期收益基金A                                            13.67000   13.66000   0.01000    0.07321
復華南非幣短期收益基金B                                             8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              11.59000   11.34000   0.25000    2.20459
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.76000   11.49000   0.27000    2.34987
復華恒生基金                                                       18.74000   18.95000  -0.21000   -1.10818
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.80000    9.71000   0.09000    0.92688
復華恒生單日正向二倍基金                                           24.25000   24.73000  -0.48000   -1.94096
復華神盾基金                                                       21.96870   22.11580  -0.14710   -0.66514
復華高成長基金                                                     56.48000   56.87000  -0.39000   -0.68577
復華高益策略組合基金                                               13.00000   13.00000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.40750   14.40730   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.32000   18.13000   0.19000    1.04799
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.72000   48.70000   0.02000    0.04107
復華復華基金                                                       17.57000   17.69000  -0.12000   -0.67835
復華華人世紀基金                                                   14.83000   14.97000  -0.14000   -0.93520
復華傳家二號基金                                                   27.21700   27.31590  -0.09890   -0.36206
復華傳家基金                                                       18.40260   18.58970  -0.18710   -1.00647
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.58000   14.55000   0.03000    0.20619
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.07000   11.09000  -0.02000   -0.18034
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.58000   13.60000  -0.02000   -0.14706
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
復華新興人民幣債券基金A                                            11.71000   11.73000  -0.02000   -0.17050
復華新興人民幣債券基金B                                             8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.82000   18.79000   0.03000    0.15966
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.36000    5.36000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.94000   11.95000  -0.01000   -0.08368
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.52000    8.54000  -0.02000   -0.23419
復華滬深300 A股基金                                                19.51000   19.61000  -0.10000   -0.50994
復華數位經濟基金                                                   40.29000   40.85000  -0.56000   -1.37087
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.76500    9.77560  -0.01060   -0.10843
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.58680    9.59650  -0.00970   -0.10108
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.91970    9.93050  -0.01080   -0.10876
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.70330    9.71310  -0.00980   -0.10089
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.55340    9.56440  -0.01100   -0.11501
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.10630   10.10200   0.00430    0.04257
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.59600    9.60690  -0.01090   -0.11346
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.15250   10.14790   0.00460    0.04533
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.59510    9.60600  -0.01090   -0.11347
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.15440   10.14980   0.00460    0.04532
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.91450    9.93330  -0.01880   -0.18926
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.92330    9.93390  -0.01060   -0.10671
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.98470    9.97960   0.00510    0.05110
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.86450    9.88380  -0.01930   -0.19527
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.83910   11.07880  -0.23970   -2.16359
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.85700    9.86940  -0.01240   -0.12564
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.86460    9.88390  -0.01930   -0.19527
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.83710   11.07680  -0.23970   -2.16398
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.85740    9.86980  -0.01240   -0.12564
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.95250    9.94920   0.00330    0.03317
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.18180    9.19290  -0.01110   -0.12075
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.17450    8.18440  -0.00990   -0.12096
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.18860    8.18550   0.00310    0.03787
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.53180   11.54570  -0.01390   -0.12039
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.28330   10.29570  -0.01240   -0.12044
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.41960   10.41570   0.00390    0.03744
景順主流基金                                                       13.65000   13.83000  -0.18000   -1.30152
景順台灣科技基金                                                   23.40000   23.69000  -0.29000   -1.22415
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.54000    9.48000   0.06000    0.63291
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.24000    9.18000   0.06000    0.65359
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.79000    8.74000   0.05000    0.57208
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.64000   10.57000   0.07000    0.66225
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.15000   10.09000   0.06000    0.59465
景順全球科技基金                                                   21.12000   20.50000   0.62000    3.02439
景順全球康健基金                                                   18.66000   18.55000   0.11000    0.59299
景順貨幣市場基金                                                   15.94680   15.94670   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       24.99000   25.31000  -0.32000   -1.26432
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.36000   13.06000   0.30000    2.29709
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.54000   12.24000   0.30000    2.45098
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.41000   10.26000   0.15000    1.46199
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.63000   10.45000   0.18000    1.72249
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.66000   10.51000   0.15000    1.42721
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.89000   10.72000   0.17000    1.58582
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.56000    9.38000   0.18000    1.91898
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.76000    9.56000   0.20000    2.09205
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.82000    9.63000   0.19000    1.97300
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.07000    9.86000   0.21000    2.12982
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.59090    8.60000  -0.00910   -0.10581
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.83180    7.85960  -0.02780   -0.35371
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.07530   11.08710  -0.01180   -0.10643
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.07640   10.11220  -0.03580   -0.35403
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.09000    7.10000  -0.01000   -0.14085
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.73000    6.76000  -0.03000   -0.44379
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.33550    9.33620  -0.00070   -0.00750
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.57290    9.55850   0.01440    0.15065
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.69360    9.69430  -0.00070   -0.00722
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.94290    9.92790   0.01500    0.15109
華南永昌永昌基金                                                   15.51000   15.81000  -0.30000   -1.89753
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.20140   14.21130  -0.00990   -0.06966
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.70000    9.60000   0.10000    1.04167
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.78000    8.63000   0.15000    1.73812
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.09000    8.92000   0.17000    1.90583
華南永昌全球精品基金                                               14.92000   14.66000   0.26000    1.77353
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.30000   12.28000   0.02000    0.16287
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.26000   12.22000   0.04000    0.32733
華南永昌物聯網精選基金                                              9.05000    9.25000  -0.20000   -2.16216
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21820   16.21800   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               20.90720   21.16970  -0.26250   -1.23998
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94630   11.94610   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.19960   10.21100  -0.01140   -0.11164
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.03460   10.04790  -0.01330   -0.13237
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.75400    9.76490  -0.01090   -0.11162
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.56590    9.57730  -0.01140   -0.11903
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.99040   10.00500  -0.01460   -0.14593
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.77410    9.79040  -0.01630   -0.16649
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.64810    9.66220  -0.01410   -0.14593
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.42970    9.44540  -0.01570   -0.16622
華頓中小型基金                                                     20.85000   20.97000  -0.12000   -0.57225
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.17590   11.09410   0.08180    0.73733
華頓台灣基金                                                       21.45000   21.72000  -0.27000   -1.24309
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52830   11.52820   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               15.89000   15.82000   0.07000    0.44248
華頓全球高收益債券基金A                                            13.36980   13.38060  -0.01080   -0.08071
華頓全球高收益債券基金B                                             8.19600    8.20260  -0.00660   -0.08046
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.19000    5.15000   0.04000    0.77670
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.43790    2.44200  -0.00410   -0.16790
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.86560   10.86710  -0.00150   -0.01380
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.35060    0.35120  -0.00060   -0.17084
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.11990   11.12680  -0.00690   -0.06201
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.08560   10.09510  -0.00950   -0.09411
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.85300    9.84370   0.00930    0.09448
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.85150    8.84310   0.00840    0.09499
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.00470   10.01110  -0.00640   -0.06393
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.00870    9.01730  -0.00860   -0.09537
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.52000    9.58000  -0.06000   -0.62630
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.17000    8.21000  -0.04000   -0.48721
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.72000    8.78000  -0.06000   -0.68337
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49390    2.49910  -0.00520   -0.20807
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.04230    2.04860  -0.00630   -0.30753
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.55700   11.58150  -0.02450   -0.21154
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.30390    9.32370  -0.01980   -0.21236
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35800    0.35870  -0.00070   -0.19515
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29250    0.29350  -0.00100   -0.34072
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.07000    3.10000  -0.03000   -0.96774
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.67000   13.78000  -0.11000   -0.79826
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.44000    0.45000  -0.01000   -2.22222
匯豐台灣精典基金                                                   21.37000   21.58000  -0.21000   -0.97312
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.84000   11.61000   0.23000    1.98105
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.79000    7.69000   0.10000    1.30039
匯豐安富基金                                                       23.76000   23.87000  -0.11000   -0.46083
匯豐成功基金                                                       38.70000   38.73000  -0.03000   -0.07746
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.60000   10.65000  -0.05000   -0.46948
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.81000   10.85000  -0.04000   -0.36866
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.42000   10.46000  -0.04000   -0.38241
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.32000   10.36000  -0.04000   -0.38610
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56820    2.57610  -0.00790   -0.30667
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.32050    2.32860  -0.00810   -0.34785
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.35830   11.38130  -0.02300   -0.20209
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.67680    7.69960  -0.02280   -0.29612
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37000    0.37110  -0.00110   -0.29642
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32590    0.32710  -0.00120   -0.36686
匯豐金磚動力基金                                                   13.07000   13.04000   0.03000    0.23006
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98580   14.98570   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.61000    4.75000  -0.14000   -2.94737
匯豐新鑽動力基金                                                   10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.33560    5.32310   0.01250    0.23483
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.97900    8.96670   0.01230    0.13717
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 45.97000   46.41000  -0.44000   -0.94807
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 45.97000   46.41000  -0.44000   -0.94807
匯豐龍騰電子基金                                                   30.65000   30.98000  -0.33000   -1.06520
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.07520   12.08960  -0.01440   -0.11911
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.08000   16.21000  -0.13000   -0.80197
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.60000    8.60000   0.00000    0.00000
新光中國成長基金(美元)                                              8.54000    8.56000  -0.02000   -0.23364
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.55000    8.56000  -0.01000   -0.11682
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.48320   10.50450  -0.02130   -0.20277
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.59530    9.61570  -0.02040   -0.21215
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.94780    9.95360  -0.00580   -0.05827
新光台灣富貴基金                                                   20.03000   20.11000  -0.08000   -0.39781
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.73000    9.64000   0.09000    0.93361
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.71000    8.63000   0.08000    0.92700
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.02000   11.02000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.95130    9.96970  -0.01840   -0.18456
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.77860    9.78150  -0.00290   -0.02965
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.55100    9.56920  -0.01820   -0.19019
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.37330    9.37610  -0.00280   -0.02986
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.00000    9.08000  -0.08000   -0.88106
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.28000   10.38000  -0.10000   -0.96339
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.48000    9.62000  -0.14000   -1.45530
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.54000    9.66000  -0.12000   -1.24224
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45470   15.45450   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.33000    9.45000  -0.12000   -1.26984
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.42000    8.54000  -0.12000   -1.40515
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.87000    8.99000  -0.12000   -1.33482
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.76000    8.88000  -0.12000   -1.35135
新光亞洲精選基金-美金                                              20.31000   20.68000  -0.37000   -1.78917
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.69000   21.04000  -0.35000   -1.66350
新光兩岸優勢基金                                                    9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
新光店頭基金                                                       20.51000   20.65000  -0.14000   -0.67797
新光南非幣保本基金                                                 12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.06000    9.03000   0.03000    0.33223
新光特選內需收益ETF基金                                            19.73000   19.64000   0.09000    0.45825
新光創新科技基金                                                   13.21000   13.36000  -0.15000   -1.12275
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.76600    9.79250  -0.02650   -0.27062
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.01770   10.03640  -0.01870   -0.18632
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.63890    9.66050  -0.02160   -0.22359
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.17970    9.20470  -0.02500   -0.27160
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.42290    9.44040  -0.01750   -0.18537
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.06300    9.08320  -0.02020   -0.22239
新光澳幣八年期保本基金                                             10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
新光澳幣十年期保本基金                                             10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
新光澳幣保本基金                                                   11.99000   11.98000   0.01000    0.08347
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.08040   10.08570  -0.00530   -0.05255
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.60060    9.60540  -0.00480   -0.04997
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.56990    9.56960   0.00030    0.00313
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.96740    9.96710   0.00030    0.00301
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.90300    9.90860  -0.00560   -0.05652
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.50500    9.51030  -0.00530   -0.05573
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.50880    9.51280  -0.00400   -0.04205
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.90490    9.90900  -0.00410   -0.04138
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.72000    6.60000   0.12000    1.81818
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.54000    8.57000  -0.03000   -0.35006
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.70650    9.74740  -0.04090   -0.41960
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.16540    9.20420  -0.03880   -0.42155
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.59190    9.63040  -0.03850   -0.39978
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.12640    9.16300  -0.03660   -0.39943
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.21940    9.25550  -0.03610   -0.39004
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.74090    9.77910  -0.03820   -0.39063
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.65290   13.69710  -0.04420   -0.32270
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.30130    8.32810  -0.02680   -0.32180
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.58200   36.63410  -0.05210   -0.14222
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.72670   39.78570  -0.05900   -0.14829
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.23920   37.34890  -0.10970   -0.29372
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.69630   39.79950  -0.10320   -0.25930
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.79000   39.74090   0.04910    0.12355
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.60640   38.74010  -0.13370   -0.34512
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.25090   11.24990   0.00100    0.00889
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.94990    9.95010  -0.00020   -0.00201
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.97750   11.04440  -0.06690   -0.60574
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.11360    8.17690  -0.06330   -0.77413
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.44000    8.49000  -0.05000   -0.58893
群益大印度基金-人民幣                                              11.83420   11.93430  -0.10010   -0.83876
群益大印度基金-美元                                                11.00580   11.11780  -0.11200   -1.00739
群益大印度基金-新臺幣                                              10.49000   10.58000  -0.09000   -0.85066
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.57210   11.36860   0.20350    1.79002
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.03530   10.85970   0.17560    1.61699
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.42000   10.23000   0.19000    1.85728
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.62530   10.43850   0.18680    1.78953
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.24620    9.09910   0.14710    1.61664
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.75000    8.60000   0.15000    1.74419
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.28650    9.12320   0.16330    1.78994
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.11340    7.98430   0.12910    1.61692
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.62000    8.47000   0.15000    1.77096
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.87370    8.71770   0.15600    1.78946
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.01250    7.88500   0.12750    1.61699
群益中小型股基金                                                   35.52000   36.05000  -0.53000   -1.47018
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.49010    9.51370  -0.02360   -0.24806
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.71250    8.74900  -0.03650   -0.41719
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.21260    8.23400  -0.02140   -0.25990
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.30490    8.32560  -0.02070   -0.24863
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.62390    7.65580  -0.03190   -0.41668
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.18720    7.20600  -0.01880   -0.26089
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.94180    9.96560  -0.02380   -0.23882
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.93600   10.96220  -0.02620   -0.23900
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.53440   10.56650  -0.03210   -0.30379
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.73850    9.76250  -0.02400   -0.24584
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.51040    7.52110  -0.01070   -0.14227
群益中國新機會基金N-美元                                            6.81940    6.84080  -0.02140   -0.31283
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.32000    7.34000  -0.02000   -0.27248
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.66060    6.67010  -0.00950   -0.14243
群益中國新機會基金-美元                                             7.29160    7.31440  -0.02280   -0.31171
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.99000    7.00000  -0.01000   -0.14286
群益平衡王基金                                                     18.05810   18.05860  -0.00050   -0.00277
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.06000    8.03000   0.03000    0.37360
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.80000    5.78000   0.02000    0.34602
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.79380   10.71020   0.08360    0.78056
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.18800   10.12620   0.06180    0.61030
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.71000    9.63000   0.08000    0.83074
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.59890    9.52460   0.07430    0.78009
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.05980    9.00490   0.05490    0.60967
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.63000    8.57000   0.06000    0.70012
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.89720    9.87700   0.02020    0.20452
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.68260    9.66480   0.01780    0.18417
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.16320    9.14460   0.01860    0.20340
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.08070    9.06400   0.01670    0.18425
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.09000    9.06000   0.03000    0.33113
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.95450    9.93420   0.02030    0.20434
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.98630    9.96790   0.01840    0.18459
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.32460    9.30560   0.01900    0.20418
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.71590    9.69800   0.01790    0.18457
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.14660   10.16120  -0.01460   -0.14368
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.28470    7.29520  -0.01050   -0.14393
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.13990   10.14490  -0.00500   -0.04929
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.00920   10.01560  -0.00640   -0.06390
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.17150   10.17170  -0.00020   -0.00197
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.90510    9.91000  -0.00490   -0.04945
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.81030    9.81660  -0.00630   -0.06418
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.96950    9.96970  -0.00020   -0.00201
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.14000   10.14500  -0.00500   -0.04929
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.00910   10.01560  -0.00650   -0.06490
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.17170   10.17190  -0.00020   -0.00197
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.90520    9.91010  -0.00490   -0.04944
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.81030    9.81660  -0.00630   -0.06418
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.96950    9.96970  -0.00020   -0.00201
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.26680    9.20460   0.06220    0.67575
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.83000   10.75000   0.08000    0.74419
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.16280   15.06110   0.10170    0.67525
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.03000   14.91000   0.12000    0.80483
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
群益印度中小基金N-人民幣                                            9.54060    9.61510  -0.07450   -0.77482
群益印度中小基金N-美元                                              7.91980    7.99520  -0.07540   -0.94307
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.52000    7.58000  -0.06000   -0.79156
群益印度中小基金-人民幣                                            12.91590   13.01670  -0.10080   -0.77439
群益印度中小基金-美元                                              11.32750   11.43530  -0.10780   -0.94269
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.16000   13.27000  -0.11000   -0.82894
群益多利策略組合基金                                               11.35000   11.37000  -0.02000   -0.17590
群益多重收益組合基金                                               13.46000   13.48000  -0.02000   -0.14837
群益多重資產組合基金                                               14.70000   14.80000  -0.10000   -0.67568
群益安家基金                                                       22.35080   22.48560  -0.13480   -0.59949
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09710   16.09690   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.37000   20.98000   0.39000    1.85891
群益亞太中小基金                                                   10.05000   10.23000  -0.18000   -1.75953
群益亞太新趨勢平衡基金                                             14.95000   15.07000  -0.12000   -0.79628
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.63380    9.63890  -0.00510   -0.05291
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.34800    7.35180  -0.00380   -0.05169
群益店頭市場基金                                                   79.00000   79.68000  -0.68000   -0.85341
群益東方盛世基金                                                    8.09000    8.26000  -0.17000   -2.05811
群益東協成長基金-人民幣                                            12.31960   12.33090  -0.01130   -0.09164
群益東協成長基金-美元                                              10.69300   10.72110  -0.02810   -0.26210
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.83940   10.73500   0.10440    0.97252
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.25690   10.16230   0.09460    0.93089
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.76130    9.66400   0.09730    1.00683
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.37740    9.28700   0.09040    0.97340
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.87640    8.79460   0.08180    0.93012
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.44560    8.36130   0.08430    1.00822
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.17680    9.08830   0.08850    0.97378
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.03430    8.95110   0.08320    0.92949
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.43490    9.34080   0.09410    1.00741
群益長安基金                                                       23.44000   23.51000  -0.07000   -0.29775
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.64320    9.39720   0.24600    2.61780
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.58760   14.21550   0.37210    2.61757
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.15000   13.77000   0.38000    2.75962
群益真善美基金                                                     15.44670   15.44380   0.00290    0.01878
群益馬拉松基金                                                    104.20000  105.16000  -0.96000   -0.91289
群益馬拉松基金I類型                                               104.33000  105.28000  -0.95000   -0.90236
群益深証中小板基金                                                 10.31000   10.38000  -0.07000   -0.67437
群益創新科技基金                                                   27.42000   27.79000  -0.37000   -1.33141
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.55060    8.59940  -0.04880   -0.56748
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.78170    7.83940  -0.05770   -0.73603
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.15000    8.19000  -0.04000   -0.48840
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.31150    9.36470  -0.05320   -0.56809
群益華夏盛世基金-美元                                               8.58040    8.64410  -0.06370   -0.73692
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.22000   14.30000  -0.08000   -0.55944
群益奧斯卡基金                                                     23.33000   23.54000  -0.21000   -0.89210
群益新興金鑽基金-美元                                              10.55560   10.61030  -0.05470   -0.51554
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.10000    8.13000  -0.03000   -0.36900
群益葛萊美基金                                                     19.62000   19.81000  -0.19000   -0.95911
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.68000   19.41000   0.27000    1.39104
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         9.23000    9.17000   0.06000    0.65431
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        10.45000   10.59000  -0.14000   -1.32200
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.59050   11.60980  -0.01930   -0.16624
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.89470   10.93820  -0.04350   -0.39769
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.86390   10.90550  -0.04160   -0.38146
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.32300    8.33690  -0.01390   -0.16673
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.70680    8.74160  -0.03480   -0.39810
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.04000    8.06000  -0.02000   -0.24814
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.34950    8.38150  -0.03200   -0.38179
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.77160    9.81060  -0.03900   -0.39753
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.63070    9.66920  -0.03850   -0.39817
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
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德信大發基金                                                       24.13000   24.35000  -0.22000   -0.90349
德信中國精選成長基金                                               10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
德信台灣主流中小基金                                               15.01000   15.21000  -0.20000   -1.31492
德信新興股票組合基金                                               10.01000   10.10000  -0.09000   -0.89109
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94170   11.94160   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.76540   10.76550  -0.00010   -0.00093
德信數位時代基金                                                   23.88000   24.16000  -0.28000   -1.15894
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.99520   10.01050  -0.01530   -0.15284
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.96080    9.97750  -0.01670   -0.16738
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67040   11.67030   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            12.35000   12.52000  -0.17000   -1.35783
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.41000   17.28000   0.13000    0.75231
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.48610   10.50090  -0.01480   -0.14094
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.14140   15.16280  -0.02140   -0.14113
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.12410    8.13720  -0.01310   -0.16099
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.90070   10.93560  -0.03490   -0.31914
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.32000   11.35660  -0.03660   -0.32228
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.15580   13.17700  -0.02120   -0.16089
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摩根大歐洲基金                                                     16.31000   16.25000   0.06000    0.36923
摩根中小基金                                                       18.08000   18.35000  -0.27000   -1.47139
摩根中國A股基金                                                    11.86000   11.93000  -0.07000   -0.58676
摩根中國A股基金(美元)                                               9.27000    9.34000  -0.07000   -0.74946
摩根中國亮點基金                                                   11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.58470   10.58910  -0.00440   -0.04155
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.77480   11.78730  -0.01250   -0.10605
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.94730    8.95950  -0.01220   -0.13617
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.96150   11.96650  -0.00500   -0.04178
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.80150   13.81590  -0.01440   -0.10423
摩根台灣金磚基金-累積型                                            16.34000   16.55000  -0.21000   -1.26888
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        16.34000   16.55000  -0.21000   -1.26888
摩根台灣增長基金                                                   43.59000   44.05000  -0.46000   -1.04427
摩根平衡基金                                                       25.98000   26.11000  -0.13000   -0.49789
摩根全球α基金                                                     18.21000   18.01000   0.20000    1.11049
摩根全球平衡基金                                                   14.42340   14.42940  -0.00600   -0.04158
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.37850    9.41460  -0.03610   -0.38345
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.38660   10.42530  -0.03870   -0.37121
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.76990    9.80740  -0.03750   -0.38236
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.09720   11.14020  -0.04300   -0.38599
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.76050    9.79810  -0.03760   -0.38375
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.02420   10.09490  -0.07070   -0.70035
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        12.95150   13.04280  -0.09130   -0.70000
摩根亞洲基金                                                       49.80000   50.36000  -0.56000   -1.11199
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.28590    8.29340  -0.00750   -0.09043
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.66540    9.67690  -0.01150   -0.11884
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.53920    8.55000  -0.01080   -0.12632
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.12380   12.13460  -0.01080   -0.08900
摩根東方內需機會基金                                               15.78000   15.96000  -0.18000   -1.12782
摩根東方科技基金                                                   28.74000   29.31000  -0.57000   -1.94473
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.12000    9.22000  -0.10000   -1.08460
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.38000    9.50000  -0.12000   -1.26316
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.84000    8.95000  -0.11000   -1.22905
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.77000   10.88000  -0.11000   -1.01103
摩根金龍收成基金                                                   18.22000   18.35000  -0.13000   -0.70845
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08790   15.08770   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   12.87000   13.42000  -0.55000   -4.09836
摩根新金磚五國基金                                                 10.64000   10.57000   0.07000    0.66225
摩根新絲路基金                                                      8.72000    8.79000  -0.07000   -0.79636
摩根新興35基金                                                     11.99000   12.01000  -0.02000   -0.16653
摩根新興日本基金                                                   22.31000   23.05000  -0.74000   -3.21041
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.16200    7.16680  -0.00480   -0.06698
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.41110    9.41620  -0.00510   -0.05416
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.14840    9.15490  -0.00650   -0.07100
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.43800   10.44520  -0.00720   -0.06893
摩根新興科技基金                                                   43.46000   43.99000  -0.53000   -1.20482
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.22510    8.22660  -0.00150   -0.01823
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.48640   10.48830  -0.00190   -0.01812
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.24240    8.25530  -0.01290   -0.15626
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.92550    8.95010  -0.02460   -0.27486
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.38480    8.40820  -0.02340   -0.27830
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.51930    9.53420  -0.01490   -0.15628
摩根龍揚基金                                                       27.18000   27.38000  -0.20000   -0.73046
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.85000    9.79000   0.06000    0.61287
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.47000   10.42000   0.05000    0.47985
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.23000   10.18000   0.05000    0.49116
摩根環球股票收益基金-累積型                                        10.95000   10.89000   0.06000    0.55096
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.24640    9.25310  -0.00670   -0.07241
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.20910   11.21720  -0.00810   -0.07221
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聯邦中國龍基金                                                     20.01000   20.28000  -0.27000   -1.33136
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.70660   11.74210  -0.03550   -0.30233
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.93400   10.96590  -0.03190   -0.29090
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.96760    9.98720  -0.01960   -0.19625
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.06950   10.10000  -0.03050   -0.30198
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.46000    9.48770  -0.02770   -0.29196
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.61840    8.63530  -0.01690   -0.19571
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.87070    9.80190   0.06880    0.70190
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.97970    9.89440   0.08530    0.86210
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.33530    9.37350  -0.03820   -0.40753
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.52750    9.55130  -0.02380   -0.24918
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.05920    9.09630  -0.03710   -0.40786
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.24530    9.26840  -0.02310   -0.24923
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.90710   10.93930  -0.03220   -0.29435
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.67810   10.70920  -0.03110   -0.29040
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.93380    9.94850  -0.01470   -0.14776
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.29410   10.32450  -0.03040   -0.29445
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.06250   10.09180  -0.02930   -0.29033
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.36390    9.37770  -0.01380   -0.14716
聯邦金鑽平衡基金                                                   19.77150   20.00530  -0.23380   -1.16869
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.96460    8.91260   0.05200    0.58344
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.30430    9.23570   0.06860    0.74277
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.94960    8.89770   0.05190    0.58330
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.28860    9.22020   0.06840    0.74185
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17260   13.17240   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   10.15000   10.27000  -0.12000   -1.16845
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.09630   16.09900  -0.00270   -0.01677
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.77330   11.77580  -0.00250   -0.02123
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.34370   11.33410   0.00960    0.08470
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.86830   10.85900   0.00930    0.08564
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.73870   11.75110  -0.01240   -0.10552
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.01910   11.02010  -0.00100   -0.00907
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.38770   10.39870  -0.01100   -0.10578
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.53290    8.53370  -0.00080   -0.00937
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       30.98000   31.49000  -0.51000   -1.61956
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.97000   14.97000   0.00000    0.00000
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.91000   14.92000  -0.01000   -0.06702
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.43000   15.46000  -0.03000   -0.19405
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.25000   12.28000  -0.03000   -0.24430
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.94000   12.96000  -0.02000   -0.15432
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.12000   12.14000  -0.02000   -0.16474
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.78000    7.79000  -0.01000   -0.12837
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.76000   11.78000  -0.02000   -0.16978
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            13.86000   13.92000  -0.06000   -0.43103
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.34000    8.37000  -0.03000   -0.35842
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.13000   11.07000   0.06000    0.54201
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.75000   13.69000   0.06000    0.43828
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.26000   14.20000   0.06000    0.42254
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.20000   14.13000   0.07000    0.49540
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.29000    9.25000   0.04000    0.43243
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.70000   19.57000   0.13000    0.66428
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.84000   17.72000   0.12000    0.67720
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.35000   12.26000   0.09000    0.73409
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.72000   14.63000   0.09000    0.61517
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.48000   15.38000   0.10000    0.65020
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.52000   14.42000   0.10000    0.69348
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.67000    9.60000   0.07000    0.72917
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.68000   14.58000   0.10000    0.68587
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.09000   13.01000   0.08000    0.61491
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.09000   13.00000   0.09000    0.69231
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.93000    8.87000   0.06000    0.67644
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.72000   13.63000   0.09000    0.66031
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.35000   18.36000  -0.01000   -0.05447
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.17000   17.18000  -0.01000   -0.05821
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.18000   13.19000  -0.01000   -0.07582
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.02000   14.02000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.03000   13.04000  -0.01000   -0.07669
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.00000    8.01000  -0.01000   -0.12484
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.94000   12.95000  -0.01000   -0.07722
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.32000   14.34000  -0.02000   -0.13947
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.28000   14.30000  -0.02000   -0.13986
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.00340   15.00330   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.39810   10.41300  -0.01490   -0.14309
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.52650   13.55460  -0.02810   -0.20731
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.43710    7.44770  -0.01060   -0.14233
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.76000   13.78000  -0.02000   -0.14514
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.79000   13.82000  -0.03000   -0.21708
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
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瀚亞中小型股基金                                                   18.06000   18.18000  -0.12000   -0.66007
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.84000   10.87000  -0.03000   -0.27599
瀚亞巴西基金                                                        5.23000    5.13000   0.10000    1.94932
瀚亞外銷基金                                                       36.02000   36.22000  -0.20000   -0.55218
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.61440   10.61150   0.00290    0.02733
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.25380   10.26460  -0.01080   -0.10522
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.15600   12.16340  -0.00740   -0.06084
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.21310   10.21900  -0.00590   -0.05774
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.37400    7.37200   0.00200    0.02713
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.87600    7.88430  -0.00830   -0.10527
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.00070    8.00550  -0.00480   -0.05996
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.10460    7.10880  -0.00420   -0.05908
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.71700    8.72230  -0.00530   -0.06076
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.07150    9.06900   0.00250    0.02757
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.20920    9.21890  -0.00970   -0.10522
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.08610    9.09160  -0.00550   -0.06050
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.34000   11.31000   0.03000    0.26525
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.81400    9.80380   0.01020    0.10404
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.91880    9.90430   0.01450    0.14640
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.71610    9.71880  -0.00270   -0.02778
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.81400    9.80380   0.01020    0.10404
瀚亞印度基金-人民幣                                                12.60000   12.72000  -0.12000   -0.94340
瀚亞印度基金-美元                                                  11.74000   11.88000  -0.14000   -1.17845
瀚亞印度基金-新台幣                                                26.20000   26.45000  -0.25000   -0.94518
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.74000    9.64000   0.10000    1.03734
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.56000   11.59000  -0.03000   -0.25884
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         10.99000   11.14000  -0.15000   -1.34650
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.74000    9.89000  -0.15000   -1.51668
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         13.81000   13.99000  -0.18000   -1.28663
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.68000    8.79000  -0.11000   -1.25142
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.32000    8.45000  -0.13000   -1.53846
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.39000    8.50000  -0.11000   -1.29412
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.01000   11.07000  -0.06000   -0.54201
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.44200   11.50480  -0.06280   -0.54586
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.18520   13.13980   0.04540    0.34552
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.37580   10.44850  -0.07270   -0.69579
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.21420   10.27480  -0.06060   -0.58979
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.54280   11.60910  -0.06630   -0.57110
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.75010    8.79810  -0.04800   -0.54557
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.53820    9.52880   0.00940    0.09865
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.57590    8.63610  -0.06020   -0.69707
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.43060    8.48060  -0.05000   -0.58958
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.93710    8.98840  -0.05130   -0.57074
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.11290   14.07400   0.03890    0.27640
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.58290   10.55210   0.03080    0.29189
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.28830   10.27610   0.01220    0.11872
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.22950   12.19580   0.03370    0.27632
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.69000   10.53000   0.16000    1.51947
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.79000   18.88000  -0.09000   -0.47669
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57310   13.57290   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 25.87000   25.07000   0.80000    3.19107
瀚亞高科技基金                                                     51.12000   51.39000  -0.27000   -0.52539
瀚亞理財通基金                                                     25.14000   25.22000  -0.08000   -0.31721
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.51000    8.52000  -0.01000   -0.11737
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.16000    8.18000  -0.02000   -0.24450
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.37000    8.38000  -0.01000   -0.11933
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.46000    8.47000  -0.01000   -0.11806
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.20000    8.22000  -0.02000   -0.24331
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.38000    8.39000  -0.01000   -0.11919
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.37000    8.37000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.59000    8.58000   0.01000    0.11655
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.48000    8.48000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.67000    8.66000   0.01000    0.11547
瀚亞菁華基金                                                       20.13000   20.24000  -0.11000   -0.54348
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.71370   12.75170  -0.03800   -0.29800
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.85970    8.88620  -0.02650   -0.29822
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.18420   10.15550   0.02870    0.28261
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.80870   10.56330   0.24540    2.32314
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.92280    9.91080   0.01200    0.12108
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.42400    9.39780   0.02620    0.27879
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.85760    9.82990   0.02770    0.28179
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.02210    7.99960   0.02250    0.28126
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.05390    7.87110   0.18280    2.32242
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.44060    8.43050   0.01010    0.11980
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.90780    7.88580   0.02200    0.27898
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.71030    7.68870   0.02160    0.28093
瀚亞電通網基金                                                     12.86000   12.93000  -0.07000   -0.54138
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.53740   13.54570  -0.00830   -0.06127
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.42090   10.41740   0.00350    0.03360
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.62780    9.64130  -0.01350   -0.14002
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.31790   11.32490  -0.00700   -0.06181
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.84000   10.77000   0.07000    0.64995
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