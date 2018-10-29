[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/10/26 107/10/25 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.60620 10.60490 0.00130 0.01226 大華銀多元特別收益平衡基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.83650 9.85120 -0.01470 -0.14922 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.83920 9.85390 -0.01470 -0.14918 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.81650 9.83150 -0.01500 -0.15257 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.81660 9.83170 -0.01510 -0.15358 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 19.99000 20.00000 -0.01000 -0.05000 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 19.99000 20.00000 -0.01000 -0.05000 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.17050 9.18470 -0.01420 -0.15460 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.47540 9.48890 -0.01350 -0.14227 中國信託台灣活力基金 12.19000 12.33000 -0.14000 -1.13544 中國信託台灣優勢基金 14.06000 14.26000 -0.20000 -1.40252 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.55000 9.47000 0.08000 0.84477 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.88000 8.81000 0.07000 0.79455 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.25000 9.19000 0.06000 0.65288 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.91580 9.89970 0.01610 0.16263 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.20170 9.18680 0.01490 0.16219 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.24250 10.23940 0.00310 0.03028 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.46700 9.46420 0.00280 0.02959 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.20060 10.11940 0.08120 0.80242 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.83810 8.76780 0.07030 0.80180 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.47470 10.50260 -0.02790 -0.26565 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.37200 9.39700 -0.02500 -0.26604 中國信託智能運動基金-台幣 9.99000 9.87000 0.12000 1.21581 中國信託智能運動基金-美元 9.65000 9.55000 0.10000 1.04712 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.87000 8.82000 0.05000 0.56689 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99480 10.99460 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.41390 9.41710 -0.00320 -0.03398 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.98900 8.99200 -0.00300 -0.03336 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.54720 9.55510 -0.00790 -0.08268 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.11120 9.11880 -0.00760 -0.08334 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 51.47000 52.02000 -0.55000 -1.05729 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.15570 39.19780 -0.04210 -0.10740 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.57840 37.61500 -0.03660 -0.09730 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.31000 17.28000 0.03000 0.17361 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46780 11.46670 0.00110 0.00959 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.50940 10.51050 -0.00110 -0.01047 元大上證50基金 27.91000 28.08000 -0.17000 -0.60541 元大大中華TMT基金-人民幣 10.09000 10.18000 -0.09000 -0.88409 元大大中華TMT基金-新台幣 8.94000 9.02000 -0.08000 -0.88692 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.58000 12.67000 -0.09000 -0.71034 元大大中華價值指數基金-美元 11.65000 11.76000 -0.11000 -0.93537 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.80600 15.93000 -0.12400 -0.77841 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.58900 9.65900 -0.07000 -0.72471 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.16700 9.23600 -0.06900 -0.74708 元大中國平衡基金-人民幣 2.82000 2.83000 -0.01000 -0.35336 元大中國平衡基金-新台幣 12.54000 12.56000 -0.02000 -0.15924 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.50020 45.46750 0.03270 0.07192 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47920 10.47540 0.00380 0.03628 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66390 9.66040 0.00350 0.03623 元大中國機會債券基金-新台幣 9.58260 9.58100 0.00160 0.01670 元大巴西指數基金 6.31400 6.18600 0.12800 2.06919 元大巴菲特基金 23.82000 23.94000 -0.12000 -0.50125 元大日經225基金 26.73000 26.81000 -0.08000 -0.29840 元大台商收成基金 20.38000 20.66000 -0.28000 -1.35528 元大台灣50單日反向1倍基金 13.78000 13.69000 0.09000 0.65741 元大台灣50單日正向2倍基金 30.04000 30.45000 -0.41000 -1.34647 元大台灣中型100基金 28.07000 28.29000 -0.22000 -0.77766 元大台灣加權股價指數基金 22.36000 22.43300 -0.07300 -0.32541 元大台灣卓越50基金 75.22000 75.60000 -0.38000 -0.50265 元大台灣金融基金 16.92000 17.01000 -0.09000 -0.52910 元大台灣高股息低波動ETF基金 28.39000 28.29000 0.10000 0.35348 元大台灣高股息基金 23.34000 23.47000 -0.13000 -0.55390 元大台灣電子科技基金 31.01000 31.11000 -0.10000 -0.32144 元大全球ETF成長組合基金 10.14000 10.04000 0.10000 0.99602 元大全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.16000 0.12000 0.84746 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.96000 12.78000 0.18000 1.40845 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.04000 8.93000 0.11000 1.23180 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.80000 12.63000 0.17000 1.34600 元大全球不動產證券化基金-美元 11.88600 11.74800 0.13800 1.17467 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.29000 8.33000 -0.04000 -0.48019 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.29000 6.33000 -0.04000 -0.63191 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.86000 7.78000 0.08000 1.02828 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.14000 6.08000 0.06000 0.98684 元大全球股票入息基金-美元配息 9.08000 9.02600 0.05400 0.59827 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.04000 8.98000 0.06000 0.66815 元大全球新興市場精選組合基金 12.35000 12.45000 -0.10000 -0.80321 元大全球農業商機基金 16.72000 16.55000 0.17000 1.02719 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 元大印尼指數基金 8.00000 7.87900 0.12100 1.53573 元大印度指數基金 8.61500 8.66800 -0.05300 -0.61144 元大印度基金 11.19000 11.24000 -0.05000 -0.44484 元大多多基金 14.85000 15.06000 -0.21000 -1.39442 元大多福基金 45.39000 45.89000 -0.50000 -1.08956 元大亞太成長基金 8.57000 8.69000 -0.12000 -1.38090 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.39740 8.36820 0.02920 0.34894 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.87520 6.85130 0.02390 0.34884 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.85300 9.01300 -0.16000 -1.77521 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.33000 9.49000 -0.16000 -1.68599 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.09000 9.24000 -0.15000 -1.62338 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.33000 9.49000 -0.16000 -1.68599 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.60400 9.80300 -0.19900 -2.02999 元大卓越基金 40.11000 40.31000 -0.20000 -0.49615 元大店頭基金 6.61000 6.70000 -0.09000 -1.34328 元大泛歐成長基金 8.71000 8.60000 0.11000 1.27907 元大美元貨幣市場基金-美元 10.30190 10.30140 0.00050 0.00485 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.68680 9.68290 0.00390 0.04028 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.90480 31.85260 0.05220 0.16388 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.54790 36.49640 0.05150 0.14111 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.94030 19.93630 0.00400 0.02006 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.28920 17.28520 0.00400 0.02314 元大美國政府7至10年期債券基金 38.74550 38.70980 0.03570 0.09222 元大高科技基金 16.11000 16.19000 -0.08000 -0.49413 元大得利貨幣市場基金 16.26650 16.26620 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 11.99100 11.99090 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 9.21000 9.44000 -0.23000 -2.43644 元大華夏中小基金 6.30000 6.35000 -0.05000 -0.78740 元大新中國基金-人民幣 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697 元大新中國基金-美元 7.80400 7.84200 -0.03800 -0.48457 元大新中國基金-新台幣 7.81000 7.84000 -0.03000 -0.38265 元大新主流基金 20.38000 20.73000 -0.35000 -1.68837 元大新東協平衡基金-美元 8.85400 8.86600 -0.01200 -0.13535 元大新東協平衡基金-新台幣 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.70130 9.67860 0.02270 0.23454 元大新興印尼機會債券基金-美金 8.88200 8.87700 0.00500 0.05633 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.68190 9.66110 0.02080 0.21530 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.34200 8.32410 0.01790 0.21504 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.73190 9.74120 -0.00930 -0.09547 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.27980 9.28860 -0.00880 -0.09474 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.93130 9.92500 0.00630 0.06348 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.47390 9.46790 0.00600 0.06337 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.45500 9.46270 -0.00770 -0.08137 元大新興亞洲基金 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.59870 8.59120 0.00750 0.08730 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.27200 8.26470 0.00730 0.08833 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.88120 8.85940 0.02180 0.24607 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.54740 8.52640 0.02100 0.24629 元大萬泰貨幣市場基金 15.11290 15.11270 0.00020 0.00132 元大經貿基金 31.69000 32.10000 -0.41000 -1.27726 元大實質多重資產基金-人民幣 8.88000 8.92000 -0.04000 -0.44843 元大實質多重資產基金-美元 8.07700 8.13400 -0.05700 -0.70076 元大實質多重資產基金-新台幣 8.56000 8.61000 -0.05000 -0.58072 元大滬深300單日反向1倍基金 15.81000 15.68000 0.13000 0.82908 元大滬深300單日正向2倍基金 12.91000 13.13000 -0.22000 -1.67555 元大摩臺基金 34.56000 34.77000 -0.21000 -0.60397 元大標普500基金 25.26000 24.76000 0.50000 2.01939 元大標普500單日反向1倍基金 13.75000 13.86000 -0.11000 -0.79365 元大標普500單日正向2倍基金 30.67000 30.11000 0.56000 1.85985 元大標智滬深300基金 15.04000 14.95000 0.09000 0.60201 元大歐洲50基金 22.73000 22.50000 0.23000 1.02222 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.29580 9.32920 -0.03340 -0.35802 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.20550 10.20520 0.00030 0.00294 元大績效基金 42.51000 43.10000 -0.59000 -1.36891 元大韓國KOSPI200基金 19.68000 20.01000 -0.33000 -1.64918 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.59000 13.64000 -0.05000 -0.36657 日盛上選基金 27.92000 27.94000 -0.02000 -0.07158 日盛小而美基金 15.06000 15.20000 -0.14000 -0.92105 日盛中國內需動力基金 8.51000 8.60000 -0.09000 -1.04651 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.68390 11.70490 -0.02100 -0.17941 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.69880 9.71620 -0.01740 -0.17908 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.63750 11.66230 -0.02480 -0.21265 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.65510 9.67560 -0.02050 -0.21187 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.56150 10.57740 -0.01590 -0.15032 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.74660 8.75970 -0.01310 -0.14955 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.81000 8.87000 -0.06000 -0.67644 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 日盛日盛基金 11.53000 11.56000 -0.03000 -0.25952 日盛目標收益組合基金(美元) 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103 日盛全球抗暖化基金 9.94000 9.80000 0.14000 1.42857 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.00560 10.01390 -0.00830 -0.08288 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.30050 9.30820 -0.00770 -0.08272 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.84150 9.84250 -0.00100 -0.01016 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.14930 9.15030 -0.00100 -0.01093 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40110 2.40550 -0.00440 -0.18291 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64920 1.65220 -0.00300 -0.18158 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36100 0.36180 -0.00080 -0.22112 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24870 0.24930 -0.00060 -0.24067 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.00570 12.02280 -0.01710 -0.14223 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.13790 8.14950 -0.01160 -0.14234 日盛亞洲機會基金 6.10000 6.18000 -0.08000 -1.29450 日盛首選基金 14.40000 14.51000 -0.11000 -0.75810 日盛高科技基金 14.83000 14.87000 -0.04000 -0.26900 日盛貨幣市場基金 14.78100 14.78080 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 33.70000 33.75000 -0.05000 -0.14815 日盛精選五虎基金 31.93000 32.13000 -0.20000 -0.62247 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49540 13.49520 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 23.18000 23.45000 -0.27000 -1.15139 台新MSCI中國基金 17.94000 17.88000 0.06000 0.33557 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 20.14000 20.01000 0.13000 0.64968 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 16.98000 17.20000 -0.22000 -1.27907 台新大眾貨幣市場基金 14.17250 14.17230 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.53320 10.52140 0.01180 0.11215 台新中美貨幣市場基金-美元 10.48010 10.48710 -0.00700 -0.06675 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11380 10.10450 0.00930 0.09204 台新中國通基金 33.71000 34.12000 -0.41000 -1.20164 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.43520 0.43900 -0.00380 -0.86560 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.46900 13.56300 -0.09400 -0.69306 台新中國精選中小基金-美元 0.28420 0.28600 -0.00180 -0.62937 台新中國精選中小基金-新台幣 8.82000 8.86000 -0.04000 -0.45147 台新主流基金 18.39000 18.56000 -0.17000 -0.91595 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.83000 19.59000 0.24000 1.22511 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64400 0.63720 0.00680 1.06717 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.64000 14.46000 0.18000 1.24481 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47410 0.46910 0.00500 1.06587 台新台灣中小基金 26.59000 26.95000 -0.36000 -1.33581 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.70890 9.71710 -0.00820 -0.08439 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.90910 8.92280 -0.01370 -0.15354 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.01370 10.02920 -0.01550 -0.15455 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.78820 9.84960 -0.06140 -0.62338 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.63490 10.70140 -0.06650 -0.62141 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685 台新印度基金 12.93000 12.98000 -0.05000 -0.38521 台新亞美短期債券基金 10.88120 10.87830 0.00290 0.02666 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.43770 8.45470 -0.01700 -0.20107 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27780 0.27880 -0.00100 -0.35868 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.84380 11.86760 -0.02380 -0.20055 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38450 0.38590 -0.00140 -0.36279 台新真吉利貨幣市場基金 11.09800 11.09780 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 26.01000 26.14320 -0.13320 -0.50950 台新智慧生活基金-美元 9.37890 9.27590 0.10300 1.11040 台新智慧生活基金-新台幣 9.69000 9.57000 0.12000 1.25392 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.19090 8.22190 -0.03100 -0.37704 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.41590 8.43440 -0.01850 -0.21934 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.89400 8.92780 -0.03380 -0.37859 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.14640 9.16650 -0.02010 -0.21928 台新新興市場債券基金(A類型) 10.40780 10.40040 0.00740 0.07115 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33100 0.33120 -0.00020 -0.06039 台新新興市場債券基金(B類型) 7.69050 7.68500 0.00550 0.07157 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25760 0.25780 -0.00020 -0.07758 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.25000 5.24000 0.01000 0.19084 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.57000 20.56000 0.01000 0.04864 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.62100 10.59700 0.02400 0.22648 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.68000 14.21000 0.47000 3.30753 未來資產亞洲新富基金 17.80000 17.99000 -0.19000 -1.05614 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57560 12.57550 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.15050 11.14960 0.00090 0.00807 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.86420 9.86450 -0.00030 -0.00304 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11010 9.11290 -0.00280 -0.03073 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42670 10.42990 -0.00320 -0.03068 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.63900 7.64640 -0.00740 -0.09678 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.80370 8.81210 -0.00840 -0.09532 永豐中小基金 44.38000 44.73000 -0.35000 -0.78247 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.73290 1.74170 -0.00880 -0.50525 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.31640 2.32820 -0.01180 -0.50683 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.83160 7.87210 -0.04050 -0.51448 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.15690 10.20950 -0.05260 -0.51521 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.08000 4.12000 -0.04000 -0.97087 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.18000 18.38000 -0.20000 -1.08814 永豐主流品牌基金 16.42000 16.08000 0.34000 2.11443 永豐永豐基金 29.97000 30.50000 -0.53000 -1.73770 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.31770 9.30390 0.01380 0.14832 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.46330 9.44930 0.01400 0.14816 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.24700 9.23100 0.01600 0.17333 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.39310 9.37690 0.01620 0.17276 永豐亞洲民生消費基金 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619 永豐南非幣2021保本基金 13.09220 13.08140 0.01080 0.08256 永豐高科技基金 19.94000 20.13000 -0.19000 -0.94386 永豐貨幣市場基金 13.89240 13.89220 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11630 2.11670 -0.00040 -0.01890 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52190 2.52240 -0.00050 -0.01982 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.69600 7.69840 -0.00240 -0.03118 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.41720 10.42050 -0.00330 -0.03167 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.93670 6.94350 -0.00680 -0.09793 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.77120 10.78180 -0.01060 -0.09831 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.08000 7.08000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.37000 16.35000 0.02000 0.12232 永豐臺灣加權ETF基金 49.18000 49.38000 -0.20000 -0.40502 永豐領航科技基金 32.62000 33.06000 -0.44000 -1.33091 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.36000 9.26000 0.10000 1.07991 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.22000 9.12000 0.10000 1.09649 永豐趨勢平衡基金 36.50000 36.79000 -0.29000 -0.78826 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.63860 11.63750 0.00110 0.00945 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.42030 9.49700 -0.07670 -0.80762 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.76160 9.77640 -0.01480 -0.15138 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.45600 9.47040 -0.01440 -0.15205 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.68880 9.70350 -0.01470 -0.15149 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.43340 9.51180 -0.07840 -0.82424 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.90100 9.91760 -0.01660 -0.16738 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.42910 9.44540 -0.01630 -0.17257 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.74250 9.75940 -0.01690 -0.17317 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 兆豐國際中小基金 12.56000 12.66000 -0.10000 -0.78989 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.06000 13.17000 -0.11000 -0.83523 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.14000 17.28000 -0.14000 -0.81019 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.98000 17.13000 -0.15000 -0.87566 兆豐國際生命科學基金 15.23000 15.04000 0.19000 1.26330 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.00020 9.93490 0.06530 0.65728 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.18680 10.13010 0.05670 0.55972 兆豐國際全球基金 29.70000 29.23000 0.47000 1.60794 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.30750 10.30690 0.00060 0.00582 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.15090 10.14710 0.00380 0.03745 兆豐國際國民基金 18.72000 18.95000 -0.23000 -1.21372 兆豐國際第一基金 11.01000 11.13000 -0.12000 -1.07817 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.93550 9.96360 -0.02810 -0.28203 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.82450 7.84670 -0.02220 -0.28292 兆豐國際萬全基金 18.10000 18.25000 -0.15000 -0.82192 兆豐國際電子基金 21.51000 21.70000 -0.19000 -0.87558 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.84000 19.91000 -0.07000 -0.35158 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 18.27000 18.17000 0.10000 0.55036 兆豐國際豐台灣基金 29.95000 30.14000 -0.19000 -0.63039 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51170 12.51150 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.90180 9.92240 -0.02060 -0.20761 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.86650 9.88760 -0.02110 -0.21340 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.89140 9.91020 -0.01880 -0.18970 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.90330 9.92390 -0.02060 -0.20758 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.87370 9.89480 -0.02110 -0.21324 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.89040 9.90920 -0.01880 -0.18972 合庫台灣基金 9.41000 9.59000 -0.18000 -1.87696 合庫全球高收益債券基金A類型 11.04020 11.04230 -0.00210 -0.01902 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.86490 11.88120 -0.01630 -0.13719 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.62060 10.63240 -0.01180 -0.11098 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.37080 11.38450 -0.01370 -0.12034 合庫全球高收益債券基金B類型 7.99960 8.00110 -0.00150 -0.01875 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.28260 9.29560 -0.01300 -0.13985 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.85380 8.86360 -0.00980 -0.11056 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.74570 8.75630 -0.01060 -0.12106 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.10050 9.11060 -0.01010 -0.11086 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 8.45000 8.50000 -0.05000 -0.58824 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 合庫貨幣市場基金 10.13720 10.13710 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.32460 9.32480 -0.00020 -0.00214 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.57120 9.58370 -0.01250 -0.13043 合庫新興多重收益基金A類型 9.89360 9.90000 -0.00640 -0.06465 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.27730 11.30780 -0.03050 -0.26973 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.51060 13.48580 0.02480 0.18390 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.56250 8.56270 -0.00020 -0.00234 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.23770 9.24970 -0.01200 -0.12973 合庫新興多重收益基金B類型 7.71440 7.71950 -0.00510 -0.06607 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.53640 8.55960 -0.02320 -0.27104 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.94960 9.93130 0.01830 0.18427 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335 安本標準兩岸價值基金 9.55000 9.68000 -0.13000 -1.34298 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.71000 9.64000 0.07000 0.72614 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.98000 9.89000 0.09000 0.91001 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03210 11.03110 0.00100 0.00907 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.83540 9.85130 -0.01590 -0.16140 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74000 9.74030 -0.00030 -0.00308 安聯中國東協基金 14.10000 14.09000 0.01000 0.07097 安聯中國策略基金-美元 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 安聯中國策略基金-新臺幣 12.43000 12.42000 0.01000 0.08052 安聯中華新思路基金-人民幣 11.89000 12.01000 -0.12000 -0.99917 安聯中華新思路基金-美元 10.94000 11.07000 -0.13000 -1.17435 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.32000 10.43000 -0.11000 -1.05465 安聯台灣大壩基金 23.44000 23.78000 -0.34000 -1.42977 安聯台灣科技基金 36.09000 36.68000 -0.59000 -1.60851 安聯台灣貨幣市場基金 12.50090 12.50070 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 25.16000 25.55000 -0.39000 -1.52642 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08010 10.08240 -0.00230 -0.02281 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.96530 14.96590 -0.00060 -0.00401 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.53600 9.53640 -0.00040 -0.00419 安聯四季成長組合基金-美元 10.76000 10.68000 0.08000 0.74906 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.08000 10.99000 0.09000 0.81893 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.29910 12.30590 -0.00680 -0.05526 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08300 10.08550 -0.00250 -0.02479 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.14300 12.14640 -0.00340 -0.02799 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.37190 9.37690 -0.00500 -0.05332 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.22410 9.22630 -0.00220 -0.02384 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.88170 8.88420 -0.00250 -0.02814 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.87000 10.81000 0.06000 0.55504 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.84000 10.76000 0.08000 0.74349 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.62000 10.54000 0.08000 0.75901 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.20000 9.14000 0.06000 0.65646 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.01900 12.03390 -0.01490 -0.12382 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.91230 10.92430 -0.01200 -0.10985 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57430 10.58530 -0.01100 -0.10392 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.79690 8.80820 -0.01130 -0.12829 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.58440 8.59390 -0.00950 -0.11054 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.29360 8.30220 -0.00860 -0.10359 安聯全球人口趨勢基金 10.98000 10.86000 0.12000 1.10497 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.96000 8.79000 0.17000 1.93402 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.88000 33.21000 0.67000 2.01746 安聯全球油礦金趨勢基金 7.94000 7.89000 0.05000 0.63371 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92850 11.92520 0.00330 0.02767 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.30170 10.29880 0.00290 0.02816 安聯全球新興市場基金 15.89000 15.97000 -0.08000 -0.50094 安聯全球農金趨勢基金 9.27000 9.15000 0.12000 1.31148 安聯全球綠能趨勢基金 8.13000 7.99000 0.14000 1.75219 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.07000 9.98000 0.09000 0.90180 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.85000 9.76000 0.09000 0.92213 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.77000 9.69000 0.08000 0.82559 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.58000 0.09000 0.93946 安聯亞洲動態策略基金 20.06000 20.30000 -0.24000 -1.18227 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.09550 10.09860 -0.00310 -0.03070 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79910 9.80220 -0.00310 -0.03163 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.37790 82.65440 -0.27650 -0.33453 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.16270 12.20490 -0.04220 -0.34576 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.13710 64.35030 -0.21320 -0.33131 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.39070 9.42330 -0.03260 -0.34595 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58120 2.58290 -0.00170 -0.06582 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.37760 10.38080 -0.00320 -0.03083 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19340 2.19480 -0.00140 -0.06379 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.57680 8.57920 -0.00240 -0.02797 宏利台灣動力基金 26.36000 26.56000 -0.20000 -0.75301 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.66560 9.68750 -0.02190 -0.22606 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.52400 9.53110 -0.00710 -0.07449 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.55110 7.56820 -0.01710 -0.22595 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.55660 7.56550 -0.00890 -0.11764 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.39000 10.28000 0.11000 1.07004 宏利全球債券組合基金 12.92740 12.92750 -0.00010 -0.00077 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76330 2.76590 -0.00260 -0.09400 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62310 11.63030 -0.00720 -0.06191 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.57480 8.58020 -0.00540 -0.06294 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43720 2.43810 -0.00090 -0.03691 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.86800 10.86060 0.00740 0.06814 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.06170 3.12030 -0.05860 -1.87802 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.49450 0.50380 -0.00930 -1.84597 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.32000 14.59000 -0.27000 -1.85058 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72270 11.73300 -0.01030 -0.08779 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.38360 10.39160 -0.00800 -0.07699 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.06750 10.07130 -0.00380 -0.03773 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.77990 8.78890 -0.00900 -0.10240 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.38140 8.38790 -0.00650 -0.07749 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.30280 8.30610 -0.00330 -0.03973 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.24990 8.25540 -0.00550 -0.06662 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74690 2.74970 -0.00280 -0.10183 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39820 0.39850 -0.00030 -0.07528 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.10620 12.10980 -0.00360 -0.02973 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90650 0.90710 -0.00060 -0.06614 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.28080 7.28330 -0.00250 -0.03433 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.01500 2.01660 -0.00160 -0.07934 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28960 0.28980 -0.00020 -0.06901 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.91020 8.91280 -0.00260 -0.02917 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32430 0.32480 -0.00050 -0.15394 宏利萬利貨幣市場基金 13.64930 13.64910 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.26000 2.28000 -0.02000 -0.87719 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.34000 10.42000 -0.08000 -0.76775 宏利臺灣股息收益基金 22.82000 23.08000 -0.26000 -1.12652 宏利澳幣保本基金 12.16240 12.15930 0.00310 0.02549 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.75000 10.85000 -0.10000 -0.92166 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.23000 10.33000 -0.10000 -0.96805 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.34000 9.41000 -0.07000 -0.74389 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.05000 11.14000 -0.09000 -0.80790 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.20520 10.21370 -0.00850 -0.08322 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.34990 9.37440 -0.02450 -0.26135 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.83800 8.84710 -0.00910 -0.10286 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.61890 10.62990 -0.01100 -0.10348 貝萊德亞美利加收益基金 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502 貝萊德新台幣基金 12.93940 12.93930 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 22.58000 22.66000 -0.08000 -0.35305 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26690 11.26430 0.00260 0.02308 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85550 9.84190 0.01360 0.13818 保德信大中華基金-人民幣 8.71000 8.78000 -0.07000 -0.79727 保德信大中華基金-美元 8.50000 8.56000 -0.06000 -0.70093 保德信大中華基金-新台幣 25.43000 25.58000 -0.15000 -0.58640 保德信中小型股基金 34.54000 35.12000 -0.58000 -1.65148 保德信中國中小基金-人民幣 7.95000 7.98000 -0.03000 -0.37594 保德信中國中小基金-美元 7.57000 7.60000 -0.03000 -0.39474 保德信中國中小基金-新臺幣 7.34000 7.36000 -0.02000 -0.27174 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.90810 8.89980 0.00830 0.09326 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.99380 8.98320 0.01060 0.11800 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.03990 9.03320 0.00670 0.07417 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.80970 9.80240 0.00730 0.07447 保德信中國品牌基金-人民幣 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136 保德信中國品牌基金-美元 8.27000 8.26000 0.01000 0.12107 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 保德信台商全方位基金 29.63000 29.99000 -0.36000 -1.20040 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.17000 27.01000 0.16000 0.59237 保德信全球消費商機基金 17.74000 17.48000 0.26000 1.48741 保德信全球基礎建設基金 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 7.43000 7.37000 0.06000 0.81411 保德信全球醫療生化基金-美元 9.87000 9.72000 0.15000 1.54321 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.89000 32.33000 0.56000 1.73214 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 9.98860 9.99450 -0.00590 -0.05903 保德信印度機會債券基金－美元累積型 9.98860 9.99450 -0.00590 -0.05903 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.01320 10.00320 0.01000 0.09997 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.01320 10.00320 0.01000 0.09997 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.42860 9.43260 -0.00400 -0.04241 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.28390 10.28790 -0.00400 -0.03888 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.99790 8.98720 0.01070 0.11906 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.79780 9.78610 0.01170 0.11956 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.05290 8.06180 -0.00890 -0.11040 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70900 10.72090 -0.01190 -0.11100 保德信亞太基金 19.08000 19.24000 -0.16000 -0.83160 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.35750 8.36280 -0.00530 -0.06338 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.16580 11.17280 -0.00700 -0.06265 保德信店頭市場基金 24.24000 24.67000 -0.43000 -1.74301 保德信拉丁美洲基金 7.08000 6.98000 0.10000 1.43266 保德信金平衡基金 27.64000 27.77000 -0.13000 -0.46813 保德信金滿意基金 36.35000 36.88000 -0.53000 -1.43709 保德信科技島基金 21.74000 22.11000 -0.37000 -1.67345 保德信高成長基金 80.60000 81.49000 -0.89000 -1.09216 保德信第一基金 21.94000 22.18000 -0.24000 -1.08206 保德信貨幣市場基金 15.78060 15.78040 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.18200 10.10080 0.08120 0.80390 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.40400 10.30470 0.09930 0.96364 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.45460 10.38930 0.06530 0.62853 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.00240 9.92420 0.07820 0.78797 保德信新世紀基金 9.54000 9.63000 -0.09000 -0.93458 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.92120 7.92560 -0.00440 -0.05552 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.82630 10.83240 -0.00610 -0.05631 保德信新興趨勢組合基金 10.13000 9.94000 0.19000 1.91147 保德信瑞騰基金 15.55260 15.55190 0.00070 0.00450 保德信歐洲組合基金 9.64000 9.52000 0.12000 1.26050 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.70450 9.70730 -0.00280 -0.02884 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.01250 10.01540 -0.00290 -0.02896 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.67880 9.68020 -0.00140 -0.01446 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.83860 9.83980 -0.00120 -0.01220 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.74460 9.75240 -0.00780 -0.07998 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.89810 9.90610 -0.00800 -0.08076 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.63990 9.64220 -0.00230 -0.02385 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.76230 9.76490 -0.00260 -0.02663 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.08430 10.08270 0.00160 0.01587 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01670 10.02610 -0.00940 -0.09376 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.01680 10.02620 -0.00940 -0.09375 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.96360 9.96940 -0.00580 -0.05818 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.96360 9.96940 -0.00580 -0.05818 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.91240 9.91880 -0.00640 -0.06452 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.10820 10.11450 -0.00630 -0.06229 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.82930 9.83350 -0.00420 -0.04271 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.92530 9.92950 -0.00420 -0.04230 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.57980 9.59090 -0.01110 -0.11573 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.42160 9.42880 -0.00720 -0.07636 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01990 10.03310 -0.01320 -0.13156 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.01660 10.02980 -0.01320 -0.13161 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.12040 10.12600 -0.00560 -0.05530 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.19470 10.20550 -0.01080 -0.10583 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.04360 10.05380 -0.01020 -0.10145 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.04400 10.05430 -0.01030 -0.10244 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.93830 1.94250 -0.00420 -0.21622 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66670 2.67290 -0.00620 -0.23196 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28930 0.28990 -0.00060 -0.20697 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43140 0.43240 -0.00100 -0.23127 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.29340 8.31060 -0.01720 -0.20696 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.62070 11.64220 -0.02150 -0.18467 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.41210 9.42340 -0.01130 -0.11991 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.59610 11.60870 -0.01260 -0.10854 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.44510 8.45610 -0.01100 -0.13008 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.43880 10.45240 -0.01360 -0.13011 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14770 10.14890 -0.00120 -0.01182 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.07930 10.07950 -0.00020 -0.00198 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05580 10.05680 -0.00100 -0.00994 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.69070 10.69210 -0.00140 -0.01309 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.99390 9.99420 -0.00030 -0.00300 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.72140 9.72220 -0.00080 -0.00823 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10520 10.10580 -0.00060 -0.00594 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.73940 9.73830 0.00110 0.01130 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.97950 9.97840 0.00110 0.01102 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.45120 10.47520 -0.02400 -0.22911 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.09440 6.10140 -0.00700 -0.11473 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.58440 10.59660 -0.01220 -0.11513 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65360 11.65350 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 15.82000 15.93000 -0.11000 -0.69052 施羅德樂活中小基金-I類型 3619.42000 3643.88000 -24.46000 -0.67126 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.83470 9.85800 -0.02330 -0.23636 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.75790 10.79610 -0.03820 -0.35383 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.02040 10.05590 -0.03550 -0.35303 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.69880 8.71930 -0.02050 -0.23511 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.03880 9.07080 -0.03200 -0.35278 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.86820 8.89950 -0.03130 -0.35171 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.97300 9.99650 -0.02350 -0.23508 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.43010 10.46710 -0.03700 -0.35349 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.37780 10.41450 -0.03670 -0.35239 柏瑞五國金勢力建設基金 6.14000 6.14000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 11.23000 11.34000 -0.11000 -0.97002 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66180 13.66170 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.16000 15.25000 -0.09000 -0.59016 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.43550 13.45170 -0.01620 -0.12043 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78950 11.81430 -0.02480 -0.20992 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.37770 12.40260 -0.02490 -0.20076 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.72240 8.73290 -0.01050 -0.12023 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.69880 6.70680 -0.00800 -0.11928 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.62130 8.63940 -0.01810 -0.20951 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.38190 8.38650 -0.00460 -0.05485 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.58570 10.60710 -0.02140 -0.20175 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.23420 8.25060 -0.01640 -0.19877 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.96440 11.98960 -0.02520 -0.21018 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.63960 11.65360 -0.01400 -0.12013 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.89150 11.89820 -0.00670 -0.05631 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.26760 11.29030 -0.02270 -0.20106 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.87760 8.88830 -0.01070 -0.12038 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.63340 9.65370 -0.02030 -0.21028 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.58010 9.58540 -0.00530 -0.05529 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.41430 9.43330 -0.01900 -0.20141 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.29620 9.31470 -0.01850 -0.19861 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.14920 10.13820 0.01100 0.10850 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.00600 10.00230 0.00370 0.03699 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.86880 9.86610 0.00270 0.02737 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.95030 9.94730 0.00300 0.03016 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.80740 9.79680 0.01060 0.10820 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.57620 9.57270 0.00350 0.03656 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.53070 9.52810 0.00260 0.02729 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.61310 9.61020 0.00290 0.03018 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.13020 10.11930 0.01090 0.10771 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.00600 10.00230 0.00370 0.03699 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.86880 9.86610 0.00270 0.02737 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.95030 9.94730 0.00300 0.03016 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.80730 9.79680 0.01050 0.10718 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.57640 9.57290 0.00350 0.03656 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.53070 9.52810 0.00260 0.02729 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.61320 9.61030 0.00290 0.03018 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.67690 10.69310 -0.01620 -0.15150 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87020 11.89600 -0.02580 -0.21688 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.24460 11.26920 -0.02460 -0.21829 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.95870 8.97240 -0.01370 -0.15269 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.63360 9.65450 -0.02090 -0.21648 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.49100 9.51180 -0.02080 -0.21868 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.38930 10.40510 -0.01580 -0.15185 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.05260 11.07660 -0.02400 -0.21667 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.86350 10.88720 -0.02370 -0.21769 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.95900 8.97260 -0.01360 -0.15157 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.63400 9.65500 -0.02100 -0.21750 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.49150 9.51220 -0.02070 -0.21762 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.68000 11.83000 -0.15000 -1.26796 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.39000 12.56000 -0.17000 -1.35350 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.12000 8.23000 -0.11000 -1.33657 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.67000 7.76000 -0.09000 -1.15979 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.44000 8.56000 -0.12000 -1.40187 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.12000 10.24000 -0.12000 -1.17188 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.10000 10.25000 -0.15000 -1.46341 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.32000 10.46000 -0.14000 -1.33843 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.78000 11.92000 -0.14000 -1.17450 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11.98000 12.10000 -0.12000 -0.99174 柏瑞拉丁美洲基金 9.82000 9.66000 0.16000 1.65631 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.29600 11.30510 -0.00910 -0.08049 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.35710 7.36310 -0.00600 -0.08149 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.44000 9.42000 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柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.64100 10.66350 -0.02250 -0.21100 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.94680 6.95520 -0.00840 -0.12077 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.65890 8.67800 -0.01910 -0.22010 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.25260 9.27220 -0.01960 -0.21138 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.12690 10.13900 -0.01210 -0.11934 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.65790 10.68050 -0.02260 -0.21160 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.37240 9.39300 -0.02060 -0.21931 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.85960 8.87030 -0.01070 -0.12063 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.44990 9.46990 -0.02000 -0.21120 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.16850 11.17410 -0.00560 -0.05012 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.73930 11.75380 -0.01450 -0.12336 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.74440 10.75700 -0.01260 -0.11713 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.05230 9.05690 -0.00460 -0.05079 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.56340 9.57530 -0.01190 -0.12428 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.55480 9.56600 -0.01120 -0.11708 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.06490 11.07860 -0.01370 -0.12366 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.96460 9.96970 -0.00510 -0.05115 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.23800 10.25000 -0.01200 -0.11707 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.45070 9.45550 -0.00480 -0.05076 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.20580 9.21050 -0.00470 -0.05103 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.78330 9.79540 -0.01210 -0.12353 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.31740 9.32830 -0.01090 -0.11685 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.33000 17.33000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.88000 15.84000 0.04000 0.25253 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.75990 12.78180 -0.02190 -0.17134 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.01920 9.96510 0.05410 0.54289 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.97260 10.91210 0.06050 0.55443 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.56020 11.47670 0.08350 0.72756 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.47480 10.41990 0.05490 0.52688 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.04280 8.99390 0.04890 0.54370 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.59810 9.54520 0.05290 0.55421 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.48810 9.41960 0.06850 0.72721 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.47910 9.42950 0.04960 0.52601 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.17300 9.12340 0.04960 0.54366 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.40690 9.35510 0.05180 0.55371 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.08440 11.00430 0.08010 0.72790 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.42410 9.37470 0.04940 0.52695 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.43000 14.32000 0.11000 0.76816 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.60000 24.99000 -0.39000 -1.56062 國泰大中華基金 16.34000 16.48000 -0.14000 -0.84951 國泰小龍基金 12.78000 12.89000 -0.11000 -0.85337 國泰中小成長基金 33.90000 34.35000 -0.45000 -1.31004 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.67600 3.71290 -0.03690 -0.99383 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.38000 16.55000 -0.17000 -1.02719 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.61340 0.62060 -0.00720 -1.16017 國泰中國內需增長基金美元級別 0.57730 0.58410 -0.00680 -1.16418 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21070 2.21180 -0.00110 -0.04973 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.62660 9.63840 -0.01180 -0.12243 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.08840 8.09830 -0.00990 -0.12225 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31340 0.31420 -0.00080 -0.25461 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.56710 11.56600 0.00110 0.00951 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65880 1.66160 -0.00280 -0.16851 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.93020 9.92210 0.00810 0.08164 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32560 0.32580 -0.00020 -0.06139 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.78460 3.83550 -0.05090 -1.32708 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.86000 17.09000 -0.23000 -1.34582 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53940 0.54760 -0.00820 -1.49744 國泰中港台基金人民幣級別 2.78460 2.82170 -0.03710 -1.31481 國泰中港台基金台幣級別 12.41000 12.58000 -0.17000 -1.35135 國泰中港台基金美元級別 0.40180 0.40780 -0.00600 -1.47131 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.13000 26.24000 -0.11000 -0.41921 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.09000 13.05000 0.04000 0.30651 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.33000 32.59000 -0.26000 -0.79779 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.40360 10.39870 0.00490 0.04712 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.21340 10.20850 0.00490 0.04800 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.23720 10.23230 0.00490 0.04789 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33530 0.33570 -0.00040 -0.11915 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32900 0.32940 -0.00040 -0.12143 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32970 0.33010 -0.00040 -0.12118 國泰台灣貨幣市場基金 12.41940 12.41920 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.37790 2.35490 0.02300 0.97669 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.61000 10.51000 0.10000 0.95147 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34210 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國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30110 0.30580 -0.00470 -1.53695 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47620 0.48500 -0.00880 -1.81443 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.63000 10.74000 -0.11000 -1.02421 國泰亞洲成長基金美元級別 0.35430 0.35850 -0.00420 -1.17155 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.37000 17.29000 0.08000 0.46270 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.56050 0.55860 0.00190 0.34014 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.37000 17.29000 0.08000 0.46270 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.79180 0.79120 0.00060 0.07583 國泰科技生化基金 26.51000 26.95000 -0.44000 -1.63265 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.95000 26.48000 0.47000 1.77492 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.65000 13.79000 -0.14000 -1.01523 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.82240 37.77490 0.04750 0.12574 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.40230 20.39790 0.00440 0.02157 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.56340 17.56220 0.00120 0.00683 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.64320 38.64710 -0.00390 -0.01009 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.20610 40.17070 0.03540 0.08812 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.82880 42.86330 -0.03450 -0.08049 國泰紐幣2021保本基金 12.28220 12.27090 0.01130 0.09209 國泰紐幣八年期保本基金 12.58390 12.57140 0.01250 0.09943 國泰紐幣保本基金 12.50660 12.50310 0.00350 0.02799 國泰國泰基金台幣I級別 17.80000 18.10000 -0.30000 -1.65746 國泰國泰基金台幣級別 17.80000 18.10000 -0.30000 -1.65746 國泰富時中國A50基金 17.90000 18.02000 -0.12000 -0.66593 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33250 0.33210 0.00040 0.12045 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47910 0.47970 -0.00060 -0.12508 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.51620 10.50350 0.01270 0.12091 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.46380 7.45480 0.00900 0.12073 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35500 0.35520 -0.00020 -0.05631 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24080 0.24090 -0.00010 -0.04151 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.14790 2.15730 -0.00940 -0.43573 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.53360 9.57720 -0.04360 -0.45525 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30670 0.30860 -0.00190 -0.61568 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.25690 40.13850 0.11840 0.29498 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.12000 17.29000 -0.17000 -0.98323 國泰新興市場基金台幣級別 11.22000 11.27000 -0.05000 -0.44366 國泰新興市場基金美元級別 0.36210 0.36440 -0.00230 -0.63117 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28520 2.28300 0.00220 0.09636 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48820 1.48680 0.00140 0.09416 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33890 0.33910 -0.00020 -0.05898 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33500 0.33570 -0.00070 -0.20852 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22290 0.22300 -0.00010 -0.04484 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.38340 10.38990 -0.00650 -0.06256 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.63520 6.63930 -0.00410 -0.06175 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.62000 15.52000 0.10000 0.64433 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 27.41000 27.78000 -0.37000 -1.33189 國泰價值卓越基金 11.99000 12.16000 -0.17000 -1.39803 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.05000 9.93000 0.12000 1.20846 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.34100 0.33720 0.00380 1.12693 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.67930 38.66080 0.01850 0.04785 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 18.99000 18.81000 0.18000 0.95694 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 17.95000 17.99000 -0.04000 -0.22235 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.77000 16.92000 -0.15000 -0.88652 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.02530 12.03350 -0.00820 -0.06814 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39450 0.39500 -0.00050 -0.12658 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.98190 10.00030 -0.01840 -0.18399 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.99310 10.00030 -0.00720 -0.07200 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.00860 10.00030 0.00830 0.08300 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.98190 10.00030 -0.01840 -0.18399 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.99270 10.00030 -0.00760 -0.07600 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.00860 10.00030 0.00830 0.08300 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.57960 9.58320 -0.00360 -0.03757 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.19440 8.19850 -0.00410 -0.05001 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.72820 10.73220 -0.00400 -0.03727 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.29170 9.29630 -0.00460 -0.04948 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23680 11.23580 0.00100 0.00890 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79320 9.79350 -0.00030 -0.00306 第一金大中華基金 23.05000 23.18000 -0.13000 -0.56083 第一金小型精選基金 28.39000 28.62000 -0.23000 -0.80363 第一金中國世紀基金-人民幣 11.52000 11.61000 -0.09000 -0.77519 第一金中國世紀基金-美元 7.11020 7.18210 -0.07190 -1.00110 第一金中國世紀基金-美元-N 7.11070 7.18270 -0.07200 -1.00241 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.40000 8.47000 -0.07000 -0.82645 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.40000 8.47000 -0.07000 -0.82645 第一金中概平衡基金 21.76000 21.89000 -0.13000 -0.59388 第一金台灣貨幣市場基金 15.26340 15.26320 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.98400 177.98200 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.24090 9.17210 0.06880 0.75010 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.24100 9.17210 0.06890 0.75119 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.46000 9.37000 0.09000 0.96051 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.46000 9.37000 0.09000 0.96051 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.15300 12.94490 0.20810 1.60758 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.15380 12.94560 0.20820 1.60827 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.69000 12.47000 0.22000 1.76423 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.70000 12.48000 0.22000 1.76282 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.53610 9.53130 0.00480 0.05036 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.53900 9.53420 0.00480 0.05035 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.22460 9.21220 0.01240 0.13460 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.24870 9.23640 0.01230 0.13317 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.06620 10.06110 0.00510 0.05069 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.75070 9.73770 0.01300 0.13350 第一金全球大趨勢基金 22.19000 21.84000 0.35000 1.60256 第一金全球不動產證券化基金A 7.94200 7.94620 -0.00420 -0.05286 第一金全球不動產證券化基金B 5.61850 5.62150 -0.00300 -0.05337 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.19280 9.21530 -0.02250 -0.24416 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.19390 9.21680 -0.02290 -0.24846 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.62330 9.64720 -0.02390 -0.24774 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.62460 9.64850 -0.02390 -0.24771 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.32340 8.31130 0.01210 0.14558 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.90320 9.88880 0.01440 0.14562 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.51690 9.53680 -0.01990 -0.20867 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.51590 9.53590 -0.02000 -0.20973 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.81950 7.83760 -0.01810 -0.23094 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.83140 0.00000 7.83140 0.00000 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.68760 8.70270 -0.01510 -0.17351 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.68810 8.70320 -0.01510 -0.17350 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.14270 11.16600 -0.02330 -0.20867 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.14360 11.16690 -0.02330 -0.20865 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.91080 9.93370 -0.02290 -0.23053 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.67880 14.70430 -0.02550 -0.17342 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.35900 12.42490 -0.06590 -0.53039 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.37450 12.44050 -0.06600 -0.53053 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.72000 11.76000 -0.04000 -0.34014 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.74000 11.79000 -0.05000 -0.42409 第一金亞洲科技基金 16.62000 16.96000 -0.34000 -2.00472 第一金亞洲新興市場基金 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 7.37000 7.45000 -0.08000 -1.07383 第一金創新趨勢基金 18.94000 19.18000 -0.24000 -1.25130 第一金電子基金 27.45000 27.54000 -0.09000 -0.32680 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.52000 17.62000 -0.10000 -0.56754 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 21.69000 21.57000 0.12000 0.55633 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 6.87000 6.97000 -0.10000 -1.43472 統一大中華中小基金(美元) 6.21000 6.32000 -0.11000 -1.74051 統一大中華中小基金(新台幣) 9.22000 9.36000 -0.14000 -1.49573 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 統一大東協高股息基金(美元) 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 統一大滿貫基金-A類型 27.57000 27.85000 -0.28000 -1.00539 統一大滿貫基金-I類型 27.57000 27.85000 -0.28000 -1.00539 統一大龍印基金 12.80000 12.83000 -0.03000 -0.23383 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.06000 8.07000 -0.01000 -0.12392 統一大龍騰中國基金(美元) 7.30000 7.32000 -0.02000 -0.27322 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.34000 8.34000 0.00000 0.00000 統一中小基金 20.40000 20.70000 -0.30000 -1.44928 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.79490 9.81320 -0.01830 -0.18648 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.02340 9.05500 -0.03160 -0.34898 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.77000 8.79450 -0.02450 -0.27858 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.74690 11.76880 -0.02190 -0.18609 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.75800 10.79570 -0.03770 -0.34921 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.44190 10.47090 -0.02900 -0.27696 統一台灣動力基金 13.87000 14.02000 -0.15000 -1.06990 統一全天候基金-A類型 94.13000 95.07000 -0.94000 -0.98875 統一全天候基金-I類型 94.24000 95.19000 -0.95000 -0.99800 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.47480 8.41280 0.06200 0.73697 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.08760 8.04160 0.04600 0.57203 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.07680 8.02570 0.05110 0.63670 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.83280 8.76820 0.06460 0.73675 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.43650 8.38860 0.04790 0.57101 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.41820 8.36500 0.05320 0.63598 統一全球債券組合基金 11.86840 11.86510 0.00330 0.02781 統一全球新科技基金(人民幣) 15.04000 14.88000 0.16000 1.07527 統一全球新科技基金(美元) 14.00000 13.88000 0.12000 0.86455 統一全球新科技基金(新台幣) 13.49000 13.34000 0.15000 1.12444 統一亞太基金 22.18000 22.40000 -0.22000 -0.98214 統一亞洲大金磚基金 11.01000 11.08000 -0.07000 -0.63177 統一奔騰基金 48.86000 49.48000 -0.62000 -1.25303 統一強棒貨幣市場基金 16.67200 16.67180 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.54000 8.72000 -0.18000 -2.06422 統一強漢基金(美元) 7.61000 7.78000 -0.17000 -2.18509 統一強漢基金(新台幣) 20.10000 20.54000 -0.44000 -2.14216 統一統信基金 23.49000 23.82000 -0.33000 -1.38539 統一黑馬基金 49.22000 49.91000 -0.69000 -1.38249 統一新亞洲科技能源基金 15.57000 15.70000 -0.13000 -0.82803 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.86860 7.89620 -0.02760 -0.34954 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.08160 10.11700 -0.03540 -0.34991 統一經建基金 39.41000 39.83000 -0.42000 -1.05448 統一龍馬基金 52.28000 53.03000 -0.75000 -1.41429 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.55000 15.71000 -0.16000 -1.01846 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 38.63000 39.14000 -0.51000 -1.30301 野村中國機會基金 11.67000 11.74000 -0.07000 -0.59625 野村巴西基金 6.00000 5.88000 0.12000 2.04082 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.09000 11.39000 -0.30000 -2.63389 野村台灣高股息基金 22.47000 22.71000 -0.24000 -1.05680 野村台灣運籌基金 29.93000 30.30000 -0.37000 -1.22112 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.42270 9.43020 -0.00750 -0.07953 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.33490 9.34110 -0.00620 -0.06637 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.41850 9.42180 -0.00330 -0.03503 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.73930 9.74710 -0.00780 -0.08002 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.57680 9.58310 -0.00630 -0.06574 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.52090 9.52420 -0.00330 -0.03465 野村平衡基金 16.81000 16.90000 -0.09000 -0.53254 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.95000 8.87000 0.08000 0.90192 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.46000 9.39000 0.07000 0.74547 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.00000 12.89000 0.11000 0.85337 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.84000 10.76000 0.08000 0.74349 野村全球生技醫療基金 16.32000 16.32000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.00560 10.01080 -0.00520 -0.05194 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.94270 9.94650 -0.00380 -0.03820 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.94480 9.94400 0.00080 0.00805 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00560 10.01080 -0.00520 -0.05194 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.94270 9.94640 -0.00370 -0.03720 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.94490 9.94410 0.00080 0.00804 野村全球品牌基金 25.48000 25.02000 0.46000 1.83853 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.61000 12.52000 0.09000 0.71885 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.06000 18.92000 0.14000 0.73996 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.91000 11.85000 0.06000 0.50633 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.99060 9.99860 -0.00800 -0.08001 野村全球短期收益基金-美元計價 10.40250 10.40940 -0.00690 -0.06629 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.30640 10.30920 -0.00280 -0.02716 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.15500 9.11780 0.03720 0.40799 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.92280 8.88540 0.03740 0.42092 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.55430 8.51030 0.04400 0.51702 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.93080 10.88630 0.04450 0.40877 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.42120 10.37760 0.04360 0.42014 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05650 10.00490 0.05160 0.51575 野村成長基金 25.25000 25.37000 -0.12000 -0.47300 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.22070 8.27510 -0.05440 -0.65739 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.22180 8.27530 -0.05350 -0.64650 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.42590 8.46950 -0.04360 -0.51479 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.81960 8.87790 -0.05830 -0.65669 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.71350 8.77010 -0.05660 -0.64537 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.92860 8.97470 -0.04610 -0.51367 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.74000 7.82000 -0.08000 -1.02302 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.18000 11.30000 -0.12000 -1.06195 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.12880 9.15220 -0.02340 -0.25568 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.17280 9.19410 -0.02130 -0.23167 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.31390 9.32660 -0.01270 -0.13617 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.75250 9.77790 -0.02540 -0.25977 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.70440 9.72690 -0.02250 -0.23132 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.85870 9.87220 -0.01350 -0.13675 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.37140 8.38660 -0.01520 -0.18124 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.92320 8.94670 -0.02350 -0.26267 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.78810 8.81020 -0.02210 -0.25085 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.89360 12.91690 -0.02330 -0.18038 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.94450 11.97580 -0.03130 -0.26136 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.70670 9.73100 -0.02430 -0.24972 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97980 9.98710 -0.00730 -0.07309 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98730 9.98970 -0.00240 -0.02402 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.02990 10.02930 0.00060 0.00598 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97950 9.98690 -0.00740 -0.07410 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98560 9.98800 -0.00240 -0.02403 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.02990 10.02920 0.00070 0.00698 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.68960 9.69700 -0.00740 -0.07631 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.69330 9.69590 -0.00260 -0.02682 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.73900 9.72600 0.01300 0.13366 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.90140 9.91620 -0.01480 -0.14925 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.04500 10.07020 -0.02520 -0.25024 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.66740 9.68820 -0.02080 -0.21469 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.23270 9.24670 -0.01400 -0.15141 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.14560 11.16250 -0.01690 -0.15140 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.86390 9.79890 0.06500 0.66334 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.87010 10.81030 0.05980 0.55318 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.35330 10.29540 0.05790 0.56239 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.18900 10.12180 0.06720 0.66391 野村泰國基金 40.86000 40.28000 0.58000 1.43992 野村高科技基金 8.14000 8.22000 -0.08000 -0.97324 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.88830 9.80920 0.07910 0.80639 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.89240 9.82910 0.06330 0.64401 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.31050 10.19330 0.11720 1.14977 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.26160 9.20030 0.06130 0.66628 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.25110 9.17730 0.07380 0.80416 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.09470 9.03420 0.06050 0.66968 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.46720 11.39400 0.07320 0.64244 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.97650 12.80670 0.16980 1.32587 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.41180 10.34290 0.06890 0.66616 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.40670 10.32370 0.08300 0.80398 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.48880 10.41900 0.06980 0.66993 野村貨幣市場基金 16.27960 16.27940 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.85000 14.92000 -0.07000 -0.46917 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.90260 9.92780 -0.02520 -0.25383 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.72230 9.74840 -0.02610 -0.26774 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.80670 9.81780 -0.01110 -0.11306 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.75770 9.77630 -0.01860 -0.19026 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.73980 9.75450 -0.01470 -0.15070 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.75430 9.76660 -0.01230 -0.12594 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.83660 9.85530 -0.01870 -0.18975 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.80110 9.81600 -0.01490 -0.15179 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.79910 9.80540 -0.00630 -0.06425 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.73840 9.75410 -0.01570 -0.16096 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.68510 9.69690 -0.01180 -0.12169 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.66760 9.67530 -0.00770 -0.07958 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.73840 9.75410 -0.01570 -0.16096 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.68510 9.69690 -0.01180 -0.12169 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.66760 9.67540 -0.00780 -0.08062 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.98660 9.99690 -0.01030 -0.10303 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.79460 7.80390 -0.00930 -0.11917 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.64220 11.65610 -0.01390 -0.11925 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.49000 7.47000 0.02000 0.26774 野村精選貨幣市場基金 12.08500 12.08490 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.11000 11.00000 0.11000 1.00000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.27000 10.16000 0.11000 1.08268 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.95000 9.83000 0.12000 1.22075 野村歐洲高股息基金季配型 7.48000 7.44000 0.04000 0.53763 野村歐洲高股息基金累積型 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 野村積極成長基金 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.57000 7.65000 -0.08000 -1.04575 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 27.58000 27.85000 -0.27000 -0.96948 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.24600 10.26180 -0.01580 -0.15397 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.48160 8.50060 -0.01900 -0.22351 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.81640 7.83250 -0.01610 -0.20555 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.74520 7.75710 -0.01190 -0.15341 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.63450 11.66030 -0.02580 -0.22126 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.45460 10.47610 -0.02150 -0.20523 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.39260 10.40860 -0.01600 -0.15372 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.03000 9.85000 0.18000 1.82741 野村環球基金-人民幣計價 15.24000 15.00000 0.24000 1.60000 野村環球基金-美元計價 11.85000 11.66000 0.19000 1.62950 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.68000 16.38000 0.30000 1.83150 野村鴻利基金 19.03000 19.20000 -0.17000 -0.88542 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86620 16.86610 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.05000 16.28000 -0.23000 -1.41278 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.72000 8.61000 0.11000 1.27758 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.73000 11.83000 -0.10000 -0.84531 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.32000 9.38000 -0.06000 -0.63966 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.86000 13.95000 -0.09000 -0.64516 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.07940 10.07550 0.00390 0.03871 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.22140 13.21640 0.00500 0.03783 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.00750 10.02220 -0.01470 -0.14667 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.83310 9.86510 -0.03200 -0.32438 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.58540 9.59800 -0.01260 -0.13128 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.58830 9.60230 -0.01400 -0.14580 凱基台商天下基金 11.41000 11.54000 -0.13000 -1.12652 凱基台灣精五門基金 16.91000 17.02000 -0.11000 -0.64630 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.72850 38.84750 -0.11900 -0.30633 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.96540 39.00520 -0.03980 -0.10204 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.30340 40.26610 0.03730 0.09263 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.45000 9.37000 0.08000 0.85379 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.25710 10.18580 0.07130 0.69999 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.33000 12.49000 -0.16000 -1.28102 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.00470 11.17270 -0.16800 -1.50367 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.91000 11.06000 -0.15000 -1.35624 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55230 11.55210 0.00020 0.00173 凱基開創基金 22.47000 22.64000 -0.17000 -0.75088 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.97000 20.43000 0.54000 2.64317 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.20200 19.71400 0.48800 2.47540 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 15.98000 16.07000 -0.09000 -0.56005 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.17420 15.28410 -0.10990 -0.71905 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.01000 6.96000 0.05000 0.71839 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.47000 11.42000 0.05000 0.43783 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.03620 11.00380 0.03240 0.29444 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.35410 11.30430 0.04980 0.44054 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.70000 11.64000 0.06000 0.51546 凱基護城河基金-台幣計價A 12.50000 12.41000 0.09000 0.72522 凱基護城河基金-美元計價B 12.17560 12.10820 0.06740 0.55665 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.45000 14.64000 -0.19000 -1.29781 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.42000 29.63000 0.79000 2.66622 富邦NASDAQ-100基金 29.65000 28.65000 1.00000 3.49040 富邦上証180基金 26.58000 26.81000 -0.23000 -0.85789 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16710 0.16830 -0.00120 -0.71301 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.18000 5.21000 -0.03000 -0.57582 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.92000 7.84000 0.08000 1.02041 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.05000 34.59000 -0.54000 -1.56114 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.86790 10.90720 -0.03930 -0.36031 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.01390 10.05270 -0.03880 -0.38597 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.60540 9.64010 -0.03470 -0.35995 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.43900 9.47310 -0.03410 -0.35997 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.62570 8.65900 -0.03330 -0.38457 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.27960 8.30950 -0.02990 -0.35983 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.22810 20.22230 0.00580 0.02868 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.40450 11.40340 0.00110 0.00965 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.36480 10.36600 -0.00120 -0.01158 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.82190 12.85370 -0.03180 -0.24740 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88370 1.88860 -0.00490 -0.25945 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.23920 9.26210 -0.02290 -0.24724 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40530 1.40890 -0.00360 -0.25552 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77780 11.78620 -0.00840 -0.07127 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70770 1.70990 -0.00220 -0.12866 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11280 10.11990 -0.00710 -0.07016 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48510 1.48700 -0.00190 -0.12777 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.55000 15.53000 0.02000 0.12878 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.96000 20.02000 -0.06000 -0.29970 富邦日本東証基金 20.73000 20.75000 -0.02000 -0.09639 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.72000 41.99000 -0.27000 -0.64301 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 41.98000 42.53000 -0.55000 -1.29320 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 45.98000 46.26000 -0.28000 -0.60527 富邦台灣心基金 18.43000 18.64000 -0.21000 -1.12661 富邦台灣釆吉50基金 43.40000 43.62000 -0.22000 -0.50436 富邦台灣科技指數基金 47.62000 47.53000 0.09000 0.18935 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.31270 40.37620 -0.06350 -0.15727 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.57080 41.53220 0.03860 0.09294 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28550 0.28600 -0.00050 -0.17483 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.54530 2.54080 0.00450 0.17711 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33730 0.33740 -0.00010 -0.02964 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.45000 10.45540 -0.00540 -0.05165 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.20200 2.19810 0.00390 0.17743 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32230 0.32240 -0.00010 -0.03102 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.98250 8.98710 -0.00460 -0.05118 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.70000 20.87000 -0.17000 -0.81457 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.71000 15.56000 0.15000 0.96401 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 25.42000 25.86000 -0.44000 -1.70147 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65180 15.65160 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.78080 39.78530 -0.00450 -0.01131 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.10780 39.10080 0.00700 0.01790 富邦長紅基金 52.58000 53.08000 -0.50000 -0.94197 富邦科技基金 19.43000 19.67000 -0.24000 -1.22013 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.84630 40.78240 0.06390 0.15669 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.56210 38.50730 0.05480 0.14231 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.18180 39.14760 0.03420 0.08736 富邦恒生國企ETF基金 19.09000 19.31000 -0.22000 -1.13931 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 15.06000 14.91000 0.15000 1.00604 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 23.99000 24.47000 -0.48000 -1.96159 富邦高成長基金 20.23000 20.47000 -0.24000 -1.17245 富邦基金A類型 11.25000 11.34000 -0.09000 -0.79365 富邦基金I類型 11.25000 11.34000 -0.09000 -0.79365 富邦深証100基金 8.09000 8.15000 -0.06000 -0.73620 富邦富時歐洲ETF基金 19.15000 19.00000 0.15000 0.78947 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41040 0.41050 -0.00010 -0.02436 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.18100 12.19470 -0.01370 -0.11234 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.35230 9.36280 -0.01050 -0.11215 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30170 0.30180 -0.00010 -0.03313 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.67420 8.68400 -0.00980 -0.11285 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 8.98560 8.99200 -0.00640 -0.07117 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.53690 9.52860 0.00830 0.08711 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.77360 8.77980 -0.00620 -0.07062 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.30510 9.29700 0.00810 0.08712 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.15000 18.28000 -0.13000 -0.71116 富邦精準基金 38.40000 38.70000 -0.30000 -0.77519 富邦精銳中小基金 8.97000 9.13000 -0.16000 -1.75246 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 14.71000 14.91000 -0.20000 -1.34138 富邦臺灣公司治理100基金 19.92000 20.04000 -0.12000 -0.59880 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.46000 8.41000 0.05000 0.59453 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 11.89000 12.04000 -0.15000 -1.24585 富邦標普美國特別股ETF基金 19.59000 19.51000 0.08000 0.41005 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.92760 9.92370 0.00390 0.03930 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.60890 9.63050 -0.02160 -0.22429 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.81000 9.81200 -0.00200 -0.02038 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.61730 9.61350 0.00380 0.03953 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.26740 9.28820 -0.02080 -0.22394 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.44430 9.44630 -0.00200 -0.02117 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 27.63000 27.82000 -0.19000 -0.68296 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.63280 9.64900 -0.01620 -0.16789 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.57550 9.58990 -0.01440 -0.15016 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.60480 9.61820 -0.01340 -0.13932 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.63270 9.64890 -0.01620 -0.16789 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.57550 9.58990 -0.01440 -0.15016 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.60420 9.61870 -0.01450 -0.15075 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.45350 8.48350 -0.03000 -0.35363 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.98060 9.01110 -0.03050 -0.33847 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.73430 8.76340 -0.02910 -0.33206 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.53980 9.57380 -0.03400 -0.35514 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.54910 9.58150 -0.03240 -0.33815 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.29320 9.32410 -0.03090 -0.33140 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.37290 9.40320 -0.03030 -0.32223 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.18530 8.19700 -0.01170 -0.14274 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.21960 9.23120 -0.01160 -0.12566 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.73570 8.74580 -0.01010 -0.11548 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.30240 10.31710 -0.01470 -0.14248 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.07950 10.09210 -0.01260 -0.12485 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.62870 9.63980 -0.01110 -0.11515 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.86940 8.87980 -0.01040 -0.11712 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.47430 9.48500 -0.01070 -0.11281 富達卓越領航全球組合基金 14.26000 14.30000 -0.04000 -0.27972 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.40900 8.42590 -0.01690 -0.20057 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.10380 9.12070 -0.01690 -0.18529 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.81940 8.83530 -0.01590 -0.17996 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.66200 9.68160 -0.01960 -0.20245 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.63310 9.65100 -0.01790 -0.18547 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.37010 9.38700 -0.01690 -0.18004 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.92160 8.93730 -0.01570 -0.17567 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.45380 9.47030 -0.01650 -0.17423 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.34000 8.41000 -0.07000 -0.83234 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.84000 8.93000 -0.09000 -1.00784 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.81000 7.87000 -0.06000 -0.76239 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.03000 7.05000 -0.02000 -0.28369 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.95000 7.99000 -0.04000 -0.50063 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.82000 7.84000 -0.02000 -0.25510 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.71730 9.73830 -0.02100 -0.21564 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.15150 9.17690 -0.02540 -0.27678 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.77110 8.78930 -0.01820 -0.20707 富蘭克林華美中華基金 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.26000 17.41000 -0.15000 -0.86157 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.83000 17.92000 -0.09000 -0.50223 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.73420 7.72780 0.00640 0.08282 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.79520 8.79470 0.00050 0.00569 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.52960 9.52920 0.00040 0.00420 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.10330 9.09570 0.00760 0.08356 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.02430 11.04780 -0.02350 -0.21271 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.62370 8.64210 -0.01840 -0.21291 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.99560 9.01470 -0.01910 -0.21188 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.27140 13.29690 -0.02550 -0.19177 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.19650 10.21610 -0.01960 -0.19185 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.06270 10.08380 -0.02110 -0.20925 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.55740 7.57330 -0.01590 -0.20995 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98450 9.00340 -0.01890 -0.20992 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.66900 10.68210 -0.01310 -0.12264 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.48210 7.49130 -0.00920 -0.12281 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.91350 8.92450 -0.01100 -0.12326 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.35330 10.37620 -0.02290 -0.22070 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.60100 7.61780 -0.01680 -0.22054 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.04260 8.04670 -0.00410 -0.05095 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.00750 9.01970 -0.01220 -0.13526 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.82850 9.84180 -0.01330 -0.13514 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.45170 12.45810 -0.00640 -0.05137 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.05000 8.12000 -0.07000 -0.86207 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.31000 8.38000 -0.07000 -0.83532 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.96000 8.91000 0.05000 0.56117 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.79000 8.73000 0.06000 0.68729 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.56000 11.48000 0.08000 0.69686 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.80000 8.77000 0.03000 0.34208 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.32000 8.28000 0.04000 0.48309 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.32850 12.29970 0.02880 0.23415 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.95000 8.89000 0.06000 0.67492 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.20000 9.13000 0.07000 0.76670 富蘭克林華美第一富基金 32.36000 32.67000 -0.31000 -0.94888 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31200 10.31180 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.83000 8.77000 0.06000 0.68415 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.25000 9.19000 0.06000 0.65288 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.08000 9.00000 0.08000 0.88889 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.52000 9.44000 0.08000 0.84746 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.06000 13.81000 0.25000 1.81028 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.92000 12.72000 0.20000 1.57233 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.07000 14.81000 0.26000 1.75557 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.19760 7.26260 -0.06500 -0.89500 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.67590 9.70630 -0.03040 -0.31320 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.35100 9.35890 -0.00790 -0.08441 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.82390 10.83300 -0.00910 -0.08400 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.68830 6.68880 -0.00050 -0.00748 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.79270 8.80070 -0.00800 -0.09090 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.94250 9.95150 -0.00900 -0.09044 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.34720 10.34810 -0.00090 -0.00870 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.20000 20.18000 0.02000 0.09911 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 復華人民幣貨幣市場基金 11.68060 11.67960 0.00100 0.00856 復華人生目標基金 33.89310 34.03490 -0.14180 -0.41663 復華大中華中小策略基金 7.76000 7.81000 -0.05000 -0.64020 復華中小精選基金 54.78000 55.60000 -0.82000 -1.47482 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.05120 49.93130 0.11990 0.24013 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.17000 8.20000 -0.03000 -0.36585 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.23000 7.26000 -0.03000 -0.41322 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.79000 10.83000 -0.04000 -0.36934 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248 復華六年到期新興市場債券基金 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 復華台灣智能基金 11.43000 11.43000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 25.10000 25.40000 -0.30000 -1.18110 復華全球大趨勢基金-美元 12.18000 12.09000 0.09000 0.74442 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.21000 19.04000 0.17000 0.89286 復華全球平衡基金-美元 8.77000 8.79000 -0.02000 -0.22753 復華全球平衡基金-新臺幣 18.75000 18.76000 -0.01000 -0.05330 復華全球物聯網科技基金-美元 14.33000 14.07000 0.26000 1.84790 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.84000 13.57000 0.27000 1.98968 復華全球原物料基金 8.62000 8.57000 0.05000 0.58343 復華全球消費基金-新臺幣 12.25000 12.18000 0.07000 0.57471 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.43380 11.43450 -0.00070 -0.00612 復華全球債券基金 13.18270 13.18380 -0.00110 -0.00834 復華全球債券組合基金 14.55000 14.55000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.83000 13.78000 0.05000 0.36284 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 復華全球戰略配置強基金-美元 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 復華有利貨幣市場基金 13.44610 13.44600 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 10.97000 11.08000 -0.11000 -0.99278 復華亞太成長基金 12.35000 12.25000 0.10000 0.81633 復華亞太神龍科技基金-美元 8.40000 8.32000 0.08000 0.96154 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.93000 8.84000 0.09000 1.01810 復華東協世紀基金 11.42000 11.45000 -0.03000 -0.26201 復華南非幣長期收益基金A 12.66000 12.73000 -0.07000 -0.54988 復華南非幣長期收益基金B 7.73000 7.77000 -0.04000 -0.51480 復華南非幣短期收益基金A 13.67000 13.66000 0.01000 0.07321 復華南非幣短期收益基金B 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 11.59000 11.34000 0.25000 2.20459 復華美國新星基金-新臺幣 11.76000 11.49000 0.27000 2.34987 復華恒生基金 18.74000 18.95000 -0.21000 -1.10818 復華恒生單日反向一倍基金 9.80000 9.71000 0.09000 0.92688 復華恒生單日正向二倍基金 24.25000 24.73000 -0.48000 -1.94096 復華神盾基金 21.96870 22.11580 -0.14710 -0.66514 復華高成長基金 56.48000 56.87000 -0.39000 -0.68577 復華高益策略組合基金 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.40750 14.40730 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.32000 18.13000 0.19000 1.04799 復華富時台灣高股息低波動基金 48.72000 48.70000 0.02000 0.04107 復華復華基金 17.57000 17.69000 -0.12000 -0.67835 復華華人世紀基金 14.83000 14.97000 -0.14000 -0.93520 復華傳家二號基金 27.21700 27.31590 -0.09890 -0.36206 復華傳家基金 18.40260 18.58970 -0.18710 -1.00647 復華奧林匹克全球組合基金 14.58000 14.55000 0.03000 0.20619 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.58000 13.60000 -0.02000 -0.14706 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 復華新興人民幣債券基金A 11.71000 11.73000 -0.02000 -0.17050 復華新興人民幣債券基金B 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 復華新興市場10年期以上債券基金 18.82000 18.79000 0.03000 0.15966 復華新興市場高收益債券基金A 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.36000 5.36000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.94000 11.95000 -0.01000 -0.08368 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.52000 8.54000 -0.02000 -0.23419 復華滬深300 A股基金 19.51000 19.61000 -0.10000 -0.50994 復華數位經濟基金 40.29000 40.85000 -0.56000 -1.37087 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.76500 9.77560 -0.01060 -0.10843 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.58680 9.59650 -0.00970 -0.10108 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.91970 9.93050 -0.01080 -0.10876 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.70330 9.71310 -0.00980 -0.10089 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.55340 9.56440 -0.01100 -0.11501 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.10630 10.10200 0.00430 0.04257 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.59600 9.60690 -0.01090 -0.11346 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.15250 10.14790 0.00460 0.04533 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.59510 9.60600 -0.01090 -0.11347 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.15440 10.14980 0.00460 0.04532 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.91450 9.93330 -0.01880 -0.18926 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.92330 9.93390 -0.01060 -0.10671 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.98470 9.97960 0.00510 0.05110 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.86450 9.88380 -0.01930 -0.19527 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.83910 11.07880 -0.23970 -2.16359 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.85700 9.86940 -0.01240 -0.12564 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.86460 9.88390 -0.01930 -0.19527 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.83710 11.07680 -0.23970 -2.16398 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.85740 9.86980 -0.01240 -0.12564 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.95250 9.94920 0.00330 0.03317 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.18180 9.19290 -0.01110 -0.12075 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.17450 8.18440 -0.00990 -0.12096 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.18860 8.18550 0.00310 0.03787 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.53180 11.54570 -0.01390 -0.12039 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.28330 10.29570 -0.01240 -0.12044 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.41960 10.41570 0.00390 0.03744 景順主流基金 13.65000 13.83000 -0.18000 -1.30152 景順台灣科技基金 23.40000 23.69000 -0.29000 -1.22415 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.79000 8.74000 0.05000 0.57208 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.64000 10.57000 0.07000 0.66225 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465 景順全球科技基金 21.12000 20.50000 0.62000 3.02439 景順全球康健基金 18.66000 18.55000 0.11000 0.59299 景順貨幣市場基金 15.94680 15.94670 0.00010 0.00063 景順潛力基金 24.99000 25.31000 -0.32000 -1.26432 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.36000 13.06000 0.30000 2.29709 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.54000 12.24000 0.30000 2.45098 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.41000 10.26000 0.15000 1.46199 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.63000 10.45000 0.18000 1.72249 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.66000 10.51000 0.15000 1.42721 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.89000 10.72000 0.17000 1.58582 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.56000 9.38000 0.18000 1.91898 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.76000 9.56000 0.20000 2.09205 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.82000 9.63000 0.19000 1.97300 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.07000 9.86000 0.21000 2.12982 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59090 8.60000 -0.00910 -0.10581 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.83180 7.85960 -0.02780 -0.35371 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.07530 11.08710 -0.01180 -0.10643 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.07640 10.11220 -0.03580 -0.35403 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.09000 7.10000 -0.01000 -0.14085 華南永昌中國A股基金(美元) 6.73000 6.76000 -0.03000 -0.44379 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.33550 9.33620 -0.00070 -0.00750 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.57290 9.55850 0.01440 0.15065 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69360 9.69430 -0.00070 -0.00722 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.94290 9.92790 0.01500 0.15109 華南永昌永昌基金 15.51000 15.81000 -0.30000 -1.89753 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 華南永昌全球亨利組合基金 14.20140 14.21130 -0.00990 -0.06966 華南永昌全球神農水資源基金 9.70000 9.60000 0.10000 1.04167 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.78000 8.63000 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9.64810 9.66220 -0.01410 -0.14593 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.42970 9.44540 -0.01570 -0.16622 華頓中小型基金 20.85000 20.97000 -0.12000 -0.57225 華頓中國多重機會平衡基金 11.17590 11.09410 0.08180 0.73733 華頓台灣基金 21.45000 21.72000 -0.27000 -1.24309 華頓平安貨幣市場基金 11.52830 11.52820 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.89000 15.82000 0.07000 0.44248 華頓全球高收益債券基金A 13.36980 13.38060 -0.01080 -0.08071 華頓全球高收益債券基金B 8.19600 8.20260 -0.00660 -0.08046 華頓全球黑鑽油源基金 5.19000 5.15000 0.04000 0.77670 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.43790 2.44200 -0.00410 -0.16790 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.86560 10.86710 -0.00150 -0.01380 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35060 0.35120 -0.00060 -0.17084 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.11990 11.12680 -0.00690 -0.06201 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.08560 10.09510 -0.00950 -0.09411 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.85300 9.84370 0.00930 0.09448 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.85150 8.84310 0.00840 0.09499 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.00470 10.01110 -0.00640 -0.06393 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.00870 9.01730 -0.00860 -0.09537 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.17000 8.21000 -0.04000 -0.48721 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.72000 8.78000 -0.06000 -0.68337 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49390 2.49910 -0.00520 -0.20807 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04230 2.04860 -0.00630 -0.30753 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.55700 11.58150 -0.02450 -0.21154 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.30390 9.32370 -0.01980 -0.21236 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35800 0.35870 -0.00070 -0.19515 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29250 0.29350 -0.00100 -0.34072 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.07000 3.10000 -0.03000 -0.96774 匯豐中國動力基金(台幣) 13.67000 13.78000 -0.11000 -0.79826 匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.45000 -0.01000 -2.22222 匯豐台灣精典基金 21.37000 21.58000 -0.21000 -0.97312 匯豐全球趨勢組合基金 11.84000 11.61000 0.23000 1.98105 匯豐全球關鍵資源基金 7.79000 7.69000 0.10000 1.30039 匯豐安富基金 23.76000 23.87000 -0.11000 -0.46083 匯豐成功基金 38.70000 38.73000 -0.03000 -0.07746 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56820 2.57610 -0.00790 -0.30667 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32050 2.32860 -0.00810 -0.34785 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.35830 11.38130 -0.02300 -0.20209 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.67680 7.69960 -0.02280 -0.29612 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37000 0.37110 -0.00110 -0.29642 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32590 0.32710 -0.00120 -0.36686 匯豐金磚動力基金 13.07000 13.04000 0.03000 0.23006 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98580 14.98570 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.61000 4.75000 -0.14000 -2.94737 匯豐新鑽動力基金 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.33560 5.32310 0.01250 0.23483 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.97900 8.96670 0.01230 0.13717 匯豐龍鳳基金-A類型 45.97000 46.41000 -0.44000 -0.94807 匯豐龍鳳基金-I類型 45.97000 46.41000 -0.44000 -0.94807 匯豐龍騰電子基金 30.65000 30.98000 -0.33000 -1.06520 匯豐雙高收益債券組合基金 12.07520 12.08960 -0.01440 -0.11911 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.08000 16.21000 -0.13000 -0.80197 新光中國成長基金(人民幣) 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(美元) 8.54000 8.56000 -0.02000 -0.23364 新光中國成長基金(新臺幣) 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.48320 10.50450 -0.02130 -0.20277 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.59530 9.61570 -0.02040 -0.21215 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.94780 9.95360 -0.00580 -0.05827 新光台灣富貴基金 20.03000 20.11000 -0.08000 -0.39781 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.73000 9.64000 0.09000 0.93361 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.71000 8.63000 0.08000 0.92700 新光全球生技醫療基金(美元) 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 新光全球債券基金(A累積)美元 9.95130 9.96970 -0.01840 -0.18456 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.77860 9.78150 -0.00290 -0.02965 新光全球債券基金(B配息)美元 9.55100 9.56920 -0.01820 -0.19019 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.37330 9.37610 -0.00280 -0.02986 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.00000 9.08000 -0.08000 -0.88106 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.28000 10.38000 -0.10000 -0.96339 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.48000 9.62000 -0.14000 -1.45530 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.54000 9.66000 -0.12000 -1.24224 新光吉星貨幣市場基金 15.45470 15.45450 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.33000 9.45000 -0.12000 -1.26984 新光多重資產基金(A累積)美元 8.42000 8.54000 -0.12000 -1.40515 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.87000 8.99000 -0.12000 -1.33482 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.76000 8.88000 -0.12000 -1.35135 新光亞洲精選基金-美金 20.31000 20.68000 -0.37000 -1.78917 新光亞洲精選基金-新台幣 20.69000 21.04000 -0.35000 -1.66350 新光兩岸優勢基金 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 新光店頭基金 20.51000 20.65000 -0.14000 -0.67797 新光南非幣保本基金 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 新光特選內需收益ETF基金 19.73000 19.64000 0.09000 0.45825 新光創新科技基金 13.21000 13.36000 -0.15000 -1.12275 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.76600 9.79250 -0.02650 -0.27062 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.01770 10.03640 -0.01870 -0.18632 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.63890 9.66050 -0.02160 -0.22359 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.17970 9.20470 -0.02500 -0.27160 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.42290 9.44040 -0.01750 -0.18537 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.06300 9.08320 -0.02020 -0.22239 新光澳幣八年期保本基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 新光澳幣十年期保本基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 新光澳幣保本基金 11.99000 11.98000 0.01000 0.08347 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.08040 10.08570 -0.00530 -0.05255 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.60060 9.60540 -0.00480 -0.04997 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.56990 9.56960 0.00030 0.00313 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.96740 9.96710 0.00030 0.00301 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.90300 9.90860 -0.00560 -0.05652 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.50500 9.51030 -0.00530 -0.05573 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.50880 9.51280 -0.00400 -0.04205 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.90490 9.90900 -0.00410 -0.04138 瑞銀全球創新趨勢基金 6.72000 6.60000 0.12000 1.81818 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.54000 8.57000 -0.03000 -0.35006 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.70650 9.74740 -0.04090 -0.41960 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.16540 9.20420 -0.03880 -0.42155 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.59190 9.63040 -0.03850 -0.39978 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.12640 9.16300 -0.03660 -0.39943 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.21940 9.25550 -0.03610 -0.39004 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.74090 9.77910 -0.03820 -0.39063 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.65290 13.69710 -0.04420 -0.32270 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.30130 8.32810 -0.02680 -0.32180 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.58200 36.63410 -0.05210 -0.14222 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.72670 39.78570 -0.05900 -0.14829 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.23920 37.34890 -0.10970 -0.29372 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.69630 39.79950 -0.10320 -0.25930 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.79000 39.74090 0.04910 0.12355 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.60640 38.74010 -0.13370 -0.34512 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25090 11.24990 0.00100 0.00889 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94990 9.95010 -0.00020 -0.00201 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.97750 11.04440 -0.06690 -0.60574 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.11360 8.17690 -0.06330 -0.77413 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.44000 8.49000 -0.05000 -0.58893 群益大印度基金-人民幣 11.83420 11.93430 -0.10010 -0.83876 群益大印度基金-美元 11.00580 11.11780 -0.11200 -1.00739 群益大印度基金-新臺幣 10.49000 10.58000 -0.09000 -0.85066 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.57210 11.36860 0.20350 1.79002 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.03530 10.85970 0.17560 1.61699 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.42000 10.23000 0.19000 1.85728 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.62530 10.43850 0.18680 1.78953 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.24620 9.09910 0.14710 1.61664 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.75000 8.60000 0.15000 1.74419 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.28650 9.12320 0.16330 1.78994 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.11340 7.98430 0.12910 1.61692 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.62000 8.47000 0.15000 1.77096 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.87370 8.71770 0.15600 1.78946 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.01250 7.88500 0.12750 1.61699 群益中小型股基金 35.52000 36.05000 -0.53000 -1.47018 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.49010 9.51370 -0.02360 -0.24806 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.71250 8.74900 -0.03650 -0.41719 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.21260 8.23400 -0.02140 -0.25990 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.30490 8.32560 -0.02070 -0.24863 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.62390 7.65580 -0.03190 -0.41668 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.18720 7.20600 -0.01880 -0.26089 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.94180 9.96560 -0.02380 -0.23882 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.93600 10.96220 -0.02620 -0.23900 群益中國高收益債券基金-美元 10.53440 10.56650 -0.03210 -0.30379 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.73850 9.76250 -0.02400 -0.24584 群益中國新機會基金N-人民幣 7.51040 7.52110 -0.01070 -0.14227 群益中國新機會基金N-美元 6.81940 6.84080 -0.02140 -0.31283 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.32000 7.34000 -0.02000 -0.27248 群益中國新機會基金-人民幣 6.66060 6.67010 -0.00950 -0.14243 群益中國新機會基金-美元 7.29160 7.31440 -0.02280 -0.31171 群益中國新機會基金-新臺幣 6.99000 7.00000 -0.01000 -0.14286 群益平衡王基金 18.05810 18.05860 -0.00050 -0.00277 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.06000 8.03000 0.03000 0.37360 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.80000 5.78000 0.02000 0.34602 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.79380 10.71020 0.08360 0.78056 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.18800 10.12620 0.06180 0.61030 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.71000 9.63000 0.08000 0.83074 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.59890 9.52460 0.07430 0.78009 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.05980 9.00490 0.05490 0.60967 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.63000 8.57000 0.06000 0.70012 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.89720 9.87700 0.02020 0.20452 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.68260 9.66480 0.01780 0.18417 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.16320 9.14460 0.01860 0.20340 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.08070 9.06400 0.01670 0.18425 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.95450 9.93420 0.02030 0.20434 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.98630 9.96790 0.01840 0.18459 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.32460 9.30560 0.01900 0.20418 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.71590 9.69800 0.01790 0.18457 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.14660 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0.80483 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 群益印度中小基金N-人民幣 9.54060 9.61510 -0.07450 -0.77482 群益印度中小基金N-美元 7.91980 7.99520 -0.07540 -0.94307 群益印度中小基金N-新臺幣 7.52000 7.58000 -0.06000 -0.79156 群益印度中小基金-人民幣 12.91590 13.01670 -0.10080 -0.77439 群益印度中小基金-美元 11.32750 11.43530 -0.10780 -0.94269 群益印度中小基金-新臺幣 13.16000 13.27000 -0.11000 -0.82894 群益多利策略組合基金 11.35000 11.37000 -0.02000 -0.17590 群益多重收益組合基金 13.46000 13.48000 -0.02000 -0.14837 群益多重資產組合基金 14.70000 14.80000 -0.10000 -0.67568 群益安家基金 22.35080 22.48560 -0.13480 -0.59949 群益安穩貨幣市場基金 16.09710 16.09690 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.37000 20.98000 0.39000 1.85891 群益亞太中小基金 10.05000 10.23000 -0.18000 -1.75953 群益亞太新趨勢平衡基金 14.95000 15.07000 -0.12000 -0.79628 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.63380 9.63890 -0.00510 -0.05291 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.34800 7.35180 -0.00380 -0.05169 群益店頭市場基金 79.00000 79.68000 -0.68000 -0.85341 群益東方盛世基金 8.09000 8.26000 -0.17000 -2.05811 群益東協成長基金-人民幣 12.31960 12.33090 -0.01130 -0.09164 群益東協成長基金-美元 10.69300 10.72110 -0.02810 -0.26210 群益東協成長基金-新臺幣 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.83940 10.73500 0.10440 0.97252 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.25690 10.16230 0.09460 0.93089 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.76130 9.66400 0.09730 1.00683 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.37740 9.28700 0.09040 0.97340 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.87640 8.79460 0.08180 0.93012 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.44560 8.36130 0.08430 1.00822 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.17680 9.08830 0.08850 0.97378 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.03430 8.95110 0.08320 0.92949 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.43490 9.34080 0.09410 1.00741 群益長安基金 23.44000 23.51000 -0.07000 -0.29775 群益美國新創亮點基金N-美元 9.64320 9.39720 0.24600 2.61780 群益美國新創亮點基金-美元 14.58760 14.21550 0.37210 2.61757 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.15000 13.77000 0.38000 2.75962 群益真善美基金 15.44670 15.44380 0.00290 0.01878 群益馬拉松基金 104.20000 105.16000 -0.96000 -0.91289 群益馬拉松基金I類型 104.33000 105.28000 -0.95000 -0.90236 群益深証中小板基金 10.31000 10.38000 -0.07000 -0.67437 群益創新科技基金 27.42000 27.79000 -0.37000 -1.33141 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.55060 8.59940 -0.04880 -0.56748 群益華夏盛世基金N-美元 7.78170 7.83940 -0.05770 -0.73603 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.15000 8.19000 -0.04000 -0.48840 群益華夏盛世基金-人民幣 9.31150 9.36470 -0.05320 -0.56809 群益華夏盛世基金-美元 8.58040 8.64410 -0.06370 -0.73692 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.22000 14.30000 -0.08000 -0.55944 群益奧斯卡基金 23.33000 23.54000 -0.21000 -0.89210 群益新興金鑽基金-美元 10.55560 10.61030 -0.05470 -0.51554 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.10000 8.13000 -0.03000 -0.36900 群益葛萊美基金 19.62000 19.81000 -0.19000 -0.95911 群益道瓊美國地產ETF基金 19.68000 19.41000 0.27000 1.39104 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431 群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.45000 10.59000 -0.14000 -1.32200 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.59050 11.60980 -0.01930 -0.16624 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.89470 10.93820 -0.04350 -0.39769 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.86390 10.90550 -0.04160 -0.38146 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.32300 8.33690 -0.01390 -0.16673 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.70680 8.74160 -0.03480 -0.39810 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.04000 8.06000 -0.02000 -0.24814 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.34950 8.38150 -0.03200 -0.38179 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.77160 9.81060 -0.03900 -0.39753 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.63070 9.66920 -0.03850 -0.39817 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 24.13000 24.35000 -0.22000 -0.90349 德信中國精選成長基金 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 德信台灣主流中小基金 15.01000 15.21000 -0.20000 -1.31492 德信新興股票組合基金 10.01000 10.10000 -0.09000 -0.89109 德信萬保貨幣市場基金 11.94170 11.94160 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.76540 10.76550 -0.00010 -0.00093 德信數位時代基金 23.88000 24.16000 -0.28000 -1.15894 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.99520 10.01050 -0.01530 -0.15284 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.96080 9.97750 -0.01670 -0.16738 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67040 11.67030 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 12.35000 12.52000 -0.17000 -1.35783 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.41000 17.28000 0.13000 0.75231 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.48610 10.50090 -0.01480 -0.14094 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.14140 15.16280 -0.02140 -0.14113 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.12410 8.13720 -0.01310 -0.16099 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.90070 10.93560 -0.03490 -0.31914 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.32000 11.35660 -0.03660 -0.32228 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.15580 13.17700 -0.02120 -0.16089 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.31000 16.25000 0.06000 0.36923 摩根中小基金 18.08000 18.35000 -0.27000 -1.47139 摩根中國A股基金 11.86000 11.93000 -0.07000 -0.58676 摩根中國A股基金(美元) 9.27000 9.34000 -0.07000 -0.74946 摩根中國亮點基金 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.58470 10.58910 -0.00440 -0.04155 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.77480 11.78730 -0.01250 -0.10605 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.94730 8.95950 -0.01220 -0.13617 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.96150 11.96650 -0.00500 -0.04178 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.80150 13.81590 -0.01440 -0.10423 摩根台灣金磚基金-累積型 16.34000 16.55000 -0.21000 -1.26888 摩根台灣金磚基金-機構法人型 16.34000 16.55000 -0.21000 -1.26888 摩根台灣增長基金 43.59000 44.05000 -0.46000 -1.04427 摩根平衡基金 25.98000 26.11000 -0.13000 -0.49789 摩根全球α基金 18.21000 18.01000 0.20000 1.11049 摩根全球平衡基金 14.42340 14.42940 -0.00600 -0.04158 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.37850 9.41460 -0.03610 -0.38345 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.38660 10.42530 -0.03870 -0.37121 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.76990 9.80740 -0.03750 -0.38236 摩根多元入息成長基金-累積型 11.09720 11.14020 -0.04300 -0.38599 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.76050 9.79810 -0.03760 -0.38375 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.02420 10.09490 -0.07070 -0.70035 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.95150 13.04280 -0.09130 -0.70000 摩根亞洲基金 49.80000 50.36000 -0.56000 -1.11199 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.28590 8.29340 -0.00750 -0.09043 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.66540 9.67690 -0.01150 -0.11884 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.53920 8.55000 -0.01080 -0.12632 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.12380 12.13460 -0.01080 -0.08900 摩根東方內需機會基金 15.78000 15.96000 -0.18000 -1.12782 摩根東方科技基金 28.74000 29.31000 -0.57000 -1.94473 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.12000 9.22000 -0.10000 -1.08460 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.38000 9.50000 -0.12000 -1.26316 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.84000 8.95000 -0.11000 -1.22905 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.77000 10.88000 -0.11000 -1.01103 摩根金龍收成基金 18.22000 18.35000 -0.13000 -0.70845 摩根第一貨幣市場基金 15.08790 15.08770 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 12.87000 13.42000 -0.55000 -4.09836 摩根新金磚五國基金 10.64000 10.57000 0.07000 0.66225 摩根新絲路基金 8.72000 8.79000 -0.07000 -0.79636 摩根新興35基金 11.99000 12.01000 -0.02000 -0.16653 摩根新興日本基金 22.31000 23.05000 -0.74000 -3.21041 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.16200 7.16680 -0.00480 -0.06698 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.41110 9.41620 -0.00510 -0.05416 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.14840 9.15490 -0.00650 -0.07100 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.43800 10.44520 -0.00720 -0.06893 摩根新興科技基金 43.46000 43.99000 -0.53000 -1.20482 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.22510 8.22660 -0.00150 -0.01823 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.48640 10.48830 -0.00190 -0.01812 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.24240 8.25530 -0.01290 -0.15626 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.92550 8.95010 -0.02460 -0.27486 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.38480 8.40820 -0.02340 -0.27830 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.51930 9.53420 -0.01490 -0.15628 摩根龍揚基金 27.18000 27.38000 -0.20000 -0.73046 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116 摩根環球股票收益基金-累積型 10.95000 10.89000 0.06000 0.55096 摩根總收益組合基金-月配息型 9.24640 9.25310 -0.00670 -0.07241 摩根總收益組合基金-累積型 11.20910 11.21720 -0.00810 -0.07221 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 20.01000 20.28000 -0.27000 -1.33136 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70660 11.74210 -0.03550 -0.30233 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.93400 10.96590 -0.03190 -0.29090 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.96760 9.98720 -0.01960 -0.19625 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.06950 10.10000 -0.03050 -0.30198 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.46000 9.48770 -0.02770 -0.29196 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.61840 8.63530 -0.01690 -0.19571 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.87070 9.80190 0.06880 0.70190 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.97970 9.89440 0.08530 0.86210 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.33530 9.37350 -0.03820 -0.40753 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.52750 9.55130 -0.02380 -0.24918 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.05920 9.09630 -0.03710 -0.40786 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.24530 9.26840 -0.02310 -0.24923 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.90710 10.93930 -0.03220 -0.29435 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.67810 10.70920 -0.03110 -0.29040 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.93380 9.94850 -0.01470 -0.14776 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.29410 10.32450 -0.03040 -0.29445 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.06250 10.09180 -0.02930 -0.29033 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.36390 9.37770 -0.01380 -0.14716 聯邦金鑽平衡基金 19.77150 20.00530 -0.23380 -1.16869 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.96460 8.91260 0.05200 0.58344 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.30430 9.23570 0.06860 0.74277 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.94960 8.89770 0.05190 0.58330 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.28860 9.22020 0.06840 0.74185 聯邦貨幣市場基金 13.17260 13.17240 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 10.15000 10.27000 -0.12000 -1.16845 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.09630 16.09900 -0.00270 -0.01677 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.77330 11.77580 -0.00250 -0.02123 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.34370 11.33410 0.00960 0.08470 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.86830 10.85900 0.00930 0.08564 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73870 11.75110 -0.01240 -0.10552 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.01910 11.02010 -0.00100 -0.00907 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.38770 10.39870 -0.01100 -0.10578 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.53290 8.53370 -0.00080 -0.00937 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 30.98000 31.49000 -0.51000 -1.61956 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.97000 14.97000 0.00000 0.00000 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.91000 14.92000 -0.01000 -0.06702 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.43000 15.46000 -0.03000 -0.19405 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.25000 12.28000 -0.03000 -0.24430 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.94000 12.96000 -0.02000 -0.15432 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.78000 7.79000 -0.01000 -0.12837 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.76000 11.78000 -0.02000 -0.16978 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 13.86000 13.92000 -0.06000 -0.43103 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.34000 8.37000 -0.03000 -0.35842 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.13000 11.07000 0.06000 0.54201 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.75000 13.69000 0.06000 0.43828 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.26000 14.20000 0.06000 0.42254 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.20000 14.13000 0.07000 0.49540 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.70000 19.57000 0.13000 0.66428 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.84000 17.72000 0.12000 0.67720 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.35000 12.26000 0.09000 0.73409 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.72000 14.63000 0.09000 0.61517 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.48000 15.38000 0.10000 0.65020 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.52000 14.42000 0.10000 0.69348 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.68000 14.58000 0.10000 0.68587 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.09000 13.01000 0.08000 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聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.39810 10.41300 -0.01490 -0.14309 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.52650 13.55460 -0.02810 -0.20731 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.43710 7.44770 -0.01060 -0.14233 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.76000 13.78000 -0.02000 -0.14514 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.79000 13.82000 -0.03000 -0.21708 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 18.06000 18.18000 -0.12000 -0.66007 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599 瀚亞巴西基金 5.23000 5.13000 0.10000 1.94932 瀚亞外銷基金 36.02000 36.22000 -0.20000 -0.55218 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.61440 10.61150 0.00290 0.02733 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.25380 10.26460 -0.01080 -0.10522 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.15600 12.16340 -0.00740 -0.06084 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.21310 10.21900 -0.00590 -0.05774 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.37400 7.37200 0.00200 0.02713 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.87600 7.88430 -0.00830 -0.10527 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.00070 8.00550 -0.00480 -0.05996 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.10460 7.10880 -0.00420 -0.05908 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.71700 8.72230 -0.00530 -0.06076 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.07150 9.06900 0.00250 0.02757 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.20920 9.21890 -0.00970 -0.10522 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.08610 9.09160 -0.00550 -0.06050 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.42000 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