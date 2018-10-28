財政部：三年後外企可獲金融全牌照經營資格

10月26日，財政部部長劉昆在中國改革開放40年高層論壇上表示，改革開放40年來，中國極大地解放了發展的社會生產力，國民經濟保持快速持續穩定發展，GDP年均增長9.5%，已經成為世界第二大經濟體。中國的民生從短缺走向充裕，從貧困走向小康，踐行聯合國標準下的7億多貧困人口成功脫貧，占同期全球減貧人數的70%以上，中國連續多年對世界經濟增長貢獻力超過30%，成為世界經濟增長的主要穩定器和動力源。

劉昆強調，當今世界和平合作，開放融通，變革創新的潮流滾滾向前，世界已經成為你中有我，我中有你的地球村，各國經濟社會發展日益相互聯系，相互影響，零和博弈，搞單邊主義和貿易保護主義沒有出路，只有堅持攜手合作，才是促進共同繁榮發展的必然選擇。

劉昆指出，中國發展離不開世界，世界發展也需要中國，中國將堅持對外開放的基本國策，大幅度放寬市場準入，創造更有吸引力的投資環境，加強世界產權保護，主動擴大進口，給各國提供更大的合作空間。

劉昆表示，今年，我們已經實施了一系列的開放新舉措，包括降低部分商品關稅，擴大制造業、服務業市場準入等，關稅總水平已進一步降低到7.5%。同時，進一步放開金融服務業，在放開銀行業股比限制的基礎上，三年後放開保險、證券等行業，屆時符合條件的外企可獲得全牌照經營資格，這些政策舉措將惠及各國企業和人民，中國改革開放的大門不會關閉，只會越開越大。



來源：證券日報作者：包興安