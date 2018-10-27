人民幣匯率破7？ 破了又何妨

人民幣兌美元匯率再度逼近7，又一次激發對年內能否破7的熱議。

加大匯率彈性，而非固守某個點位，讓匯率適度貶值，應該更能化解累積的貶值風險，也更適合當前的經濟狀況，更好地應對中美貿易摩擦帶來的沖擊。

最近逾一周來，人民幣快速失守6.94、6.95和6.96，監管之手撤防整數關口，加上央行官員再次發聲維穩匯率預期，引發市場對央行或放棄固守具體點位的猜測，未來重點要關註監管容忍度和市場博弈的變化。

當然，匯價破7是人民幣在強美元下的順勢而為，並非單邊貶值，且監管層也絕不會任由匯率失控。

“不要太糾結於點位，雙向均衡波動是最好的，實際上這是監管自信的體現。”一外資行交易員稱。

對於中國央行而言，在龐大的外匯儲備支撐下，想要通過政策工具將匯率穩定在某個區間內並非難事，但如此一來，硬幣的一面是貨幣政策獨立性可能獲得更大空間，另一面則是跨境資本流動的宏觀審慎政策可能要持續收緊，從而令實體經濟受損。

中國央行副行長潘功勝今日詳述保持人民幣匯率基本穩定“有基礎、有信心、有能力”，旨向外界傳達中國管理預期，力保人民幣匯率穩定的決心。

對於虎視眈眈的人民幣空頭，他也隔空喊話，“對於那些試圖做空人民幣的勢力，幾年之前我們都交過手，彼此也非常熟悉，我想我們應該都記憶猶新。”

事實也的確如此。今年下半年以來，全球避險情緒上升擡漲美指的同時，也持續施壓人民幣匯率，不過相較於其他新興經濟體貨幣而言，人民幣匯率仍是相對持穩，人民幣匯率指數亦維持在相對穩定的區間內。

盡管本輪匯率貶值預期的壓力可能更甚於2016/2017年的那一撥，但有了上次管理預期的經驗，本輪人民幣貶值的預期管理卓有成效。即使是人民幣自今年6月中旬以來貶值逾8%，市場情緒始終相對穩定，跨境資本流動形勢也基本穩定。

“本輪人民幣貶值與上一輪最大的不同，是跨境資本並未出現大規模外流。”中國銀行國際金融研究所研究員王有鑫指出。

受美元延續強勢、中間價弱於預期影響，人民幣兌美元即期今日盤中一度最低下探至6.9647元，創2016年12月28日以來新低；尾盤疑似大行大單結匯，匯價短時間內快速反彈逾200點，逆轉跌勢，無奈逢低購匯盤洶湧，收盤回吐大部分漲幅。

**警惕短期熱錢擾動**

實際上，市場人士樂見監管層加大人民幣匯率彈性，而非固守某些點位。不過，仍需要警惕短期資本流動加大以及羊群效應可能引發的匯率短時擾動。

國際金融協會統計數據顯示，今年前三季度，每周流入中國股市的資金平均為95.5億美元，但在10月5日-12日股市動蕩期間，股市外流資金超過245億美元，外流規模和速度遠超過流入規模和速度。

“證券投資項下的短期跨境資本流入增加，在全球金融波動加劇背景下，未來有可能成為潛在風險點。”王有鑫稱。

他強調，考慮到證券投資項下的資本流入都以短期的投機資本為主，未來隨著中國貨幣政策和金融市場環境發生變化，短期熱錢可能會集中以更快的速度逃離，將嚴重沖擊中國匯率穩定。

目前來看，中國跨境資本流動形勢依然保持穩定，但三季度以來隨著人民幣匯率快速貶值，風險正在擡頭。

以債市為例，9月外資增持人民幣債券規模亦銳減逾九成，且由於美聯儲持續加息縮窄中美利差，美元有效匯率持續走升引發新興市場資本外流仍在持續，後續境外機構購買人民幣債券的規模可能轉為環比下降。

不過對於上述短期跨境資本的流動，應已引發央行的關註，潘功勝就指出，人民銀行積極采取了一些措施來穩定預期，包括不斷地完善人民幣匯率市場化的機制，保持匯率的彈性；同時針對外匯市場順周期的行為，已經並將繼續積極采取宏觀審慎政策等措施來穩定外匯市場預期。

王有鑫也指出，針對當前較為覆雜的跨境資金流動形勢，未來要完善“宏觀審慎+微觀監管”兩位一體管理框架，構建跨境資金流動宏觀審慎管理體系，逆周期調節外匯市場短期波動，完善外匯市場外觀監管框架，維護外匯市場秩序。

路透北京10月26日 作者 李文科