調查：銅價在2019年料將反彈 鋅價或因產量增長而受抑

一項路透調查顯示，明年銅價料將反彈，因健康的供需基本面蓋過了對於宏觀經濟的擔憂；但鋅價將因產量增長而受到抑制。

倫敦金屬交易所(LME)工業金屬指數今年已跌13%，主要歸因於對貿易緊張情勢的擔憂，以及頭號金屬消費國中國的經濟增長放緩，盡管有跡象顯示許多金屬可能存在供應缺口。

根據30位分析師的預估中值，2019年LME現貨銅價料平均為每噸6,699美元。

這較周四收盤價高出約7%，但較7月路透調查的預估值低了6%。

“眼下，太多的非基本面、宏觀雜音使得銅價處於低位，不過一旦圍繞貿易戰的緊張情緒消退，中國的宏觀數據變得更加鼓舞人心，那麽基本面驅動因素就會占據主導，”荷蘭銀行資深大宗商品分析師Casper Burgering稱。

分析師雖然仍預計明年供應短缺，但將全球供應短缺預估從7月調查時的151,000噸下調至36,500噸。

他們還估計今年供應過剩13,500噸，而之前估計是短缺129,000噸，此前全球最大的銅礦埃斯孔迪達(Escondida)的勞資雙方達成協議，工會暫停罷工計劃。

**精煉鋅供應增加**

鋅是今年迄今表現最差的LME金屬，累計跌幅達到20%，並且分析師對於明年鋅價反彈不抱很大希望。

他們預計2019年LME現貨鋅價平均為每噸2,732美元，較前次預估下調6%，與當前價格相比上檔空間不大。

“鋅礦對精煉廠的供應將遠遠高於2018年，”紐約經紀商INTL FCStone的分析師Edward Meir說。

路透10月26日