國際油價在伊朗制裁實施前上漲 但周線連續第三周下跌

油價周五上漲，受對伊朗制裁將收緊全球供應的預期支撐，但由於股市暴跌和對貿易戰的擔憂給燃料需求前景蒙上陰影，原油期貨價格錄得周線下跌。

布蘭特原油收高0.73美元，或1%，報每桶77.62美元，該全球指標原油期貨本周下跌約2.7%，三周來每桶價格跌去了約10美元。

美國原油收高0.26美元，或0.4%，報每桶67.59美元，錄得約2.3%的周線跌幅。

兩名消息人士周五表示，伊拉克將在11月停止從伊拉克北部基爾庫克油田向伊朗運送原油，以遵守美國的制裁措施。

美國政府曾表示，希望將伊朗的石油銷量降至零，盡管這看起來不太可能。但包括伊朗最大的客戶中國在內的許多買家似乎都在觀望，迫使德黑蘭將未售出的石油儲存在油輪上。

全球股市崩跌打壓油市。

金融市場已經被美中貿易戰、新興市場貨幣大跌、利率上升和意大利經濟擔憂攪動，隨著集裝箱和散貨運價的下降，全球貿易也出現了放緩的跡象。

“如果全球需求收縮幅度超過我們的預期，那對原油需求來說就不是好兆頭，GDP和石油需求之間的關系非常密切，”CFRA Research能源股票分析師Stewart Glickman稱。

沙特OPEC理事阿瑪周四告訴路透，“我們認為，第四季市場可能轉為供應過剩，過去幾周庫存增加就是證明。”

貝克休斯能源服務公司表示，美國能源公司連續第三周增加活躍鉆機，使鉆機數量保持在三年多來的最高水平。一些頁巖油田生產率下降，迫使企業進行更多開采以保持產量增長。

路透紐約10月26日