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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月25日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      245433  
00632R 元大台灣50反1       179595  
00677U 富邦VIX             134782  
2330   台積電               75524  
2303   聯電                 75060  
2891   中信金               71149  
2337   旺宏                 68418  
00633L 富邦上証正2          57342  
2888   新光金               53877  
2883   開發金               53688  
2409   友達                 48508  
3481   群創                 41878  
2884   玉山金               38545  
2408   南亞科               37766  
2834   臺企銀               37566  
1314   中石化               37192  
2344   華邦電               37157  
2886   兆豐金               36621  
2371   大同                 35709  
2492   華新科               33715  
0050   元大台灣50           28936  
1101   台泥                 26800  
2892   第一金               26776  
2890   永豐金               26765  
2885   元大金               26241  
00655L 國泰中國A50正2       25550  
2327   國巨                 24998  
2448   晶電                 24533  
2027   大成鋼               24172  
6278   台表科               22853
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