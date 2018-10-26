[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月25日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 245433 00632R 元大台灣50反1 179595 00677U 富邦VIX 134782 2330 台積電 75524 2303 聯電 75060 2891 中信金 71149 2337 旺宏 68418 00633L 富邦上証正2 57342 2888 新光金 53877 2883 開發金 53688 2409 友達 48508 3481 群創 41878 2884 玉山金 38545 2408 南亞科 37766 2834 臺企銀 37566 1314 中石化 37192 2344 華邦電 37157 2886 兆豐金 36621 2371 大同 35709 2492 華新科 33715 0050 元大台灣50 28936 1101 台泥 26800 2892 第一金 26776 2890 永豐金 26765 2885 元大金 26241 00655L 國泰中國A50正2 25550 2327 國巨 24998 2448 晶電 24533 2027 大成鋼 24172 6278 台表科 22853
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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