小米MIX3發布 雷軍為何又槓華為？

10 月 25 日下午，在小米 MIX3 發布會上，雷軍就滑蓋全面屏和相機方面開懟華為。他公開表示，MIX3 的相機評分已經超過華為 P20。

雷軍稱，今年小米在 AI 和相機上投入巨大，他將 MIX3 的手持超級夜景與華為 P20 Pro 的超級夜景做對比，並再次開懟：「友商的手機賊貴，但貴的不一定是最好的。」

除了相機之外，滑蓋全面屏也是雷軍引以為傲的亮點所在。

今天亮相的小米 MIX3 採用滑蓋全面屏設計，在介紹滑蓋全面屏時，雷軍表示小米是全面屏的開創者，此番表述別具意味。實際上，此前榮耀也提前曝光了滑蓋設計的 Magic2。

雷軍介紹，小米在 2018 年 2 月就申請了滑蓋全面屏的專利，也是首家發布該產品的廠商，並稱小米從 2014 年開始，就在全面屏上就做了大量的研發，2015 年申請了彈出式全面屏專利。

除了雷軍外，小米聯合創始人林斌也曾多次發微博對槓華為。

今年 9 月初，華為榮耀 8X 新品發布後，林斌也在微博上稱「無論在處理器性能、還是後置相機、前置相機、手機厚度、以及同配置的價格，好像都完勝（Nue) 對手。」

10 月份，林斌又發微博秀小米 MIX3 的拍照功能，並發問「還需要跟友商比嗎？」

早在 2017 年小米全球供應商大會上，雷軍就曾高調立下「軍令狀」，稱要「十個季度（兩年半）重回中國第一」，直接對標華為。

而在新品發布會的時間選擇上，「對頭」之間也是你追我趕，互不相讓，甚至出現過幾次新品發布會撞車的情況。

華為及榮耀對小米也不客氣。今年 4 月 25 日，雷軍宣布：小米硬體綜合凈利潤率不會超過 5%，如果超過的話，會將這部分錢全部返還到消費者身上。4 月 26 日，榮耀總裁趙明就在接受採訪時公開回表示：中國做硬體的公司硬體綜合凈利潤率能達到 5% 的，鳳毛麟角，就我們而言，綜合硬體凈利潤率能達到這個水平，我們也很開心。

爭搶中外市場市佔率

小米和華為這對「冤家」的明爭暗鬥顯然不僅僅停留在單純的互懟上。

第三方數據 Counterpoint 的資訊顯示，從 2017Q2 與 2018 Q2 年增率數據來看，這一年來華為在國內市場的占比呈顯著增長態勢，從 20% 增至 26%，小米則保持在相對穩定的狀態，市場占比均為 13%。華為在國內市場呈現出領先優勢。

而根據 IDC India（ 國際數據公司 ）季度數據顯示，2018 年 Q2，小米在印度市場保持了其領先地位。數據顯示，小米在印度市場的占比從 2017 年 Q2 的 17.2% 增至 2018 年 Q2 的 29.7%，而華為並未出現在排名中。

早在去年底，小米印度市場總經理 Manu Kumar Jain 就曾表示，小米印度公司在 2017 財年有望超過 20 億美元的營業收入。

與此同時，華為也在不斷試圖搶灘印度市場，以期追上對手的步伐。台灣《工商時報》此前有報導稱，華為目前是通過旗下品牌「榮耀」的線上通路，進軍印度市場。華為消費者業務副總裁徐欽松表示，華為計劃「擴大籌碼」，在印度當地生產手機。

或許正應了那句「不是冤家不聚頭」，2017 年 12 月初，第四屆世界網路大會期間，華為消費者 BG CEO 余承東和小米 CEO 雷軍二人推杯換盞、其樂融融地並排坐着喝酒的照片廣泛傳播。

轉眼間，今年的世界網路大會又要來了，不知余、雷二人如何再續去年的酒局？

10 月 26 日，華為將在上海舉辦 Mate20 系列手機國內發布會。不知道余承東會不會像有人猜測的那樣，「吊打」小米？