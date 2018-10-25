台灣人壽公布保戶抽樣分析 醫療與傷害險女性保戶占比6成

中信金 (2891-TW) 旗下子公司台灣人壽今 (18) 日公布抽樣內部 87 萬有效保戶大數據分析發現，熱愛購買醫療險及傷害險以女性保戶居多，占比近 6 成。以保戶年齡及星座分析顯示，界於 20 至 30 歲間的保戶中，巨蟹座為購買醫療險與傷害險的主要分群。

依據保發中心統計，近三年壽險業醫療險及傷害險保費收入及理賠給付皆逐年增加，國人除壽險之外投保率最高的險種，就是醫療險。

台灣人壽表示，透過觀察不同年齡保戶的星座具有的人格特質，歸納出保戶的消費習性與購買行為，像是 20 至 30 歲族群中，熱衷購買醫療險與傷害險的星座是巨蟹座和處女座，經由觀察可發現，此 2 種星座普遍責任感較重，習慣年輕時就開始規劃醫療傷害保障。

30 歲以上保戶，則是天蠍座最熱衷購買健康險及傷害險；50 至 60 歲則以射手座女性高居購買第一名；而 60 歲以上保戶，雙魚座不論男女都名列健康險與傷害險保障規畫購買族群第一名。

台灣人壽也建議，不論任何族群皆須有完整的醫療與健康保障，才能有效轉嫁財務風險，呼籲民眾應定期檢視自身與家人的醫療保險，不要忽略了對自身的基本保障。

台灣人壽為了鼓勵保戶隨時檢視自身與家人的醫療與意外保障缺口，即日起至年底舉辦「健康好投月月抽」活動，於活動期間投保台灣人壽健康醫療或意外傷害型商品主約，便能憑保單獲得一次抽獎機會，就有機會抽中 iPhone XS 大獎。