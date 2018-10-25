◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月25日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 0056 元大高股息 16077 205374 00632R 元大台灣50反1 -47537 0 00637L 元大滬深300正2 8148 0 00677U 富邦VIX -15238 0 00633L 富邦上証正2 5172 0 2330 台積電 -10127 -54718 0050 元大台灣50 4471 -41894 2337 旺宏 -9531 -38028 2448 晶電 3558 8430 00664R 國泰臺灣加權反1 -6795 0 00672L 元大S&P原油正2 2882 0 2891 中信金 -6268 -19985 00655L 國泰中國A50正2 2670 0 6116 彩晶 -4390 -29843 3481 群創 2643 -13529 2886 兆豐金 -3912 -12337 00636 國泰中國A50 2498 -10279 00676R 富邦臺灣加權反1 -2252 0 2834 臺企銀 2443 3 2344 華邦電 -2169 -6708 2888 新光金 1522 18431 2881 富邦金 -1892 -1222 1216 統一 1410 -2737 1314 中石化 -1687 -1060 2353 宏碁 1239 3566 2303 聯電 -1602 -27399 00642U 元大S&P石油 1184 0 2408 南亞科 -1355 -5566 006206 元大上證50 874 0 2382 廣達 -1342 -15266 2376 技嘉 827 -1824 6278 台表科 -1270 -2622 3037 欣興 803 4041 2347 聯強 -1267 -9057 00640L 富邦日本正2 793 0 00631L 元大台灣50正2 -1206 0 2327 國巨 688 -1238 2371 大同 -1192 -672 3665 貿聯-KY 610 554 2882 國泰金 -1154 -3719 00693U 華頓S&P黃豆 597 0 2903 遠百 -1130 -2737 00635U 元大S&P黃金 589 0 2324 仁寶 -1045 -23791 2002 中鋼 588 -1518 2823 中壽 -1007 -5379 1605 華新 586 -15218 2884 玉山金 -966 -590 2801 彰銀 565 1548 2409 友達 -937 -20618 1309 台達化 558 -424 6239 力成 -920 -5267 00692 富邦公司治理 557 7966 2329 華泰 -915 -5909 0061 元大寶滬深 551 -859 3504 揚明光 -814 346 3673 TPK-KY 526 3064 3702 大聯大 -803 -9220 6456 GIS-KY 524 1691 1313 聯成 -772 -3488 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股