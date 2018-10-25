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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月25日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
0056   元大高股息             16077    205374    00632R 元大台灣50反1         -47537         0  
00637L 元大滬深300正2          8148         0    00677U 富邦VIX               -15238         0  
00633L 富邦上証正2             5172         0    2330   台積電                -10127    -54718  
0050   元大台灣50              4471    -41894    2337   旺宏                   -9531    -38028  
2448   晶電                    3558      8430    00664R 國泰臺灣加權反1        -6795         0  
00672L 元大S&P原油正2          2882         0    2891   中信金                 -6268    -19985  
00655L 國泰中國A50正2          2670         0    6116   彩晶                   -4390    -29843  
3481   群創                    2643    -13529    2886   兆豐金                 -3912    -12337  
00636  國泰中國A50             2498    -10279    00676R 富邦臺灣加權反1        -2252         0  
2834   臺企銀                  2443         3    2344   華邦電                 -2169     -6708  
2888   新光金                  1522     18431    2881   富邦金                 -1892     -1222  
1216   統一                    1410     -2737    1314   中石化                 -1687     -1060  
2353   宏碁                    1239      3566    2303   聯電                   -1602    -27399  
00642U 元大S&P石油             1184         0    2408   南亞科                 -1355     -5566  
006206 元大上證50               874         0    2382   廣達                   -1342    -15266  
2376   技嘉                     827     -1824    6278   台表科                 -1270     -2622  
3037   欣興                     803      4041    2347   聯強                   -1267     -9057  
00640L 富邦日本正2              793         0    00631L 元大台灣50正2          -1206         0  
2327   國巨                     688     -1238    2371   大同                   -1192      -672  
3665   貿聯-KY                  610       554    2882   國泰金                 -1154     -3719  
00693U 華頓S&P黃豆              597         0    2903   遠百                   -1130     -2737  
00635U 元大S&P黃金              589         0    2324   仁寶                   -1045    -23791  
2002   中鋼                     588     -1518    2823   中壽                   -1007     -5379  
1605   華新                     586    -15218    2884   玉山金                  -966      -590  
2801   彰銀                     565      1548    2409   友達                    -937    -20618  
1309   台達化                   558      -424    6239   力成                    -920     -5267  
00692  富邦公司治理             557      7966    2329   華泰                    -915     -5909  
0061   元大寶滬深               551      -859    3504   揚明光                  -814       346  
3673   TPK-KY                   526      3064    3702   大聯大                  -803     -9220  
6456   GIS-KY                   524      1691    1313   聯成                    -772     -3488  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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