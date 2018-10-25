[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/10/24 107/10/23 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.60350 10.60240 0.00110 0.01038 大華銀多元特別收益平衡基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.85960 9.88000 -0.02040 -0.20648 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.86230 9.88270 -0.02040 -0.20642 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.83510 9.84930 -0.01420 -0.14417 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.83530 9.84950 -0.01420 -0.14417 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.19290 9.20460 -0.01170 -0.12711 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.49440 9.50870 -0.01430 -0.15039 中國信託台灣活力基金 12.59000 12.58000 0.01000 0.07949 中國信託台灣優勢基金 14.61000 14.63000 -0.02000 -0.13671 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.82000 8.82000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.74000 8.82000 -0.08000 -0.90703 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.34000 9.43000 -0.09000 -0.95440 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.91850 9.90940 0.00910 0.09183 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.20420 9.19580 0.00840 0.09135 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.24770 10.25690 -0.00920 -0.08970 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.47190 9.48030 -0.00840 -0.08860 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.43220 10.47610 -0.04390 -0.41905 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.03880 9.07680 -0.03800 -0.41865 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.55030 10.62460 -0.07430 -0.69932 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.43970 9.50620 -0.06650 -0.69954 中國信託智能運動基金-台幣 10.13000 10.24000 -0.11000 -1.07422 中國信託智能運動基金-美元 9.80000 9.93000 -0.13000 -1.30916 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.10000 9.17000 -0.07000 -0.76336 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.93000 9.01000 -0.08000 -0.88790 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99450 10.99440 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.42110 9.41680 0.00430 0.04566 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.99580 8.99180 0.00400 0.04448 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.55300 9.55680 -0.00380 -0.03976 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.11680 9.12050 -0.00370 -0.04057 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.03000 11.10000 -0.07000 -0.63063 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.63000 10.70000 -0.07000 -0.65421 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.13000 11.22000 -0.09000 -0.80214 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.79000 10.88000 -0.09000 -0.82721 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 52.93000 53.17000 -0.24000 -0.45138 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.12840 39.08490 0.04350 0.11130 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.49580 37.96440 -0.46860 -1.23431 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.25000 17.72000 -0.47000 -2.65237 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46560 11.46440 0.00120 0.01047 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.53100 10.50920 0.02180 0.20744 元大上證50基金 27.99000 27.88000 0.11000 0.39455 元大大中華TMT基金-人民幣 10.25000 10.49000 -0.24000 -2.28789 元大大中華TMT基金-新台幣 9.10000 9.29000 -0.19000 -2.04521 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.69000 13.00000 -0.31000 -2.38462 元大大中華價值指數基金-美元 11.78400 12.07700 -0.29300 -2.42610 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.98200 16.34600 -0.36400 -2.22684 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.67400 9.83400 -0.16000 -1.62701 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.26900 9.40400 -0.13500 -1.43556 元大中國平衡基金-人民幣 2.83000 2.87000 -0.04000 -1.39373 元大中國平衡基金-新台幣 12.60000 12.77000 -0.17000 -1.33125 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.50470 45.40210 0.10260 0.22598 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47060 10.46730 0.00330 0.03153 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.65590 9.65290 0.00300 0.03108 元大中國機會債券基金-新台幣 9.59620 9.57440 0.02180 0.22769 元大巴西指數基金 6.42800 6.45000 -0.02200 -0.34109 元大巴菲特基金 24.36000 24.28000 0.08000 0.32949 元大日經225基金 27.83000 27.74000 0.09000 0.32444 元大台商收成基金 20.98000 20.98000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日反向1倍基金 13.38000 13.36000 0.02000 0.14970 元大台灣50單日正向2倍基金 31.95000 32.07000 -0.12000 -0.37418 元大台灣中型100基金 29.08000 29.09000 -0.01000 -0.03438 元大台灣加權股價指數基金 23.00900 23.07300 -0.06400 -0.27738 元大台灣卓越50基金 77.51000 77.66000 -0.15000 -0.19315 元大台灣金融基金 17.31000 17.44000 -0.13000 -0.74541 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.01000 29.02000 -0.01000 -0.03446 元大台灣高股息基金 24.03000 23.99000 0.04000 0.16674 元大台灣電子科技基金 32.16000 32.12000 0.04000 0.12453 元大全球ETF成長組合基金 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 元大全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.38000 -0.02000 -0.13908 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.75000 12.74000 0.01000 0.07849 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.57000 12.59000 -0.02000 -0.15886 元大全球不動產證券化基金-美元 11.70100 11.71700 -0.01600 -0.13655 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.39000 8.57000 -0.18000 -2.10035 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.37000 6.51000 -0.14000 -2.15054 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.85000 7.93000 -0.08000 -1.00883 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.13000 6.19000 -0.06000 -0.96931 元大全球股票入息基金-美元配息 9.18800 9.24700 -0.05900 -0.63804 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526 元大全球新興市場精選組合基金 12.51000 12.67000 -0.16000 -1.26283 元大全球農業商機基金 17.02000 17.31000 -0.29000 -1.67533 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.10000 8.14200 -0.04200 -0.51584 元大印度指數基金 8.62500 8.65600 -0.03100 -0.35813 元大印度基金 11.17000 11.21000 -0.04000 -0.35682 元大多多基金 15.50000 15.51000 -0.01000 -0.06447 元大多福基金 46.81000 46.76000 0.05000 0.10693 元大亞太成長基金 8.76000 8.84000 -0.08000 -0.90498 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.37750 8.35290 0.02460 0.29451 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.85890 6.83870 0.02020 0.29538 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.02000 9.17700 -0.15700 -1.71080 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.51000 9.65000 -0.14000 -1.45078 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.26000 9.40000 -0.14000 -1.48936 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.51000 9.65000 -0.14000 -1.45078 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.77900 9.95300 -0.17400 -1.74822 元大卓越基金 41.14000 41.00000 0.14000 0.34146 元大店頭基金 6.93000 6.92000 0.01000 0.14451 元大泛歐成長基金 8.74000 8.82000 -0.08000 -0.90703 元大美元貨幣市場基金-美元 10.30080 10.30020 0.00060 0.00583 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.66710 9.67840 -0.01130 -0.11675 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.86870 31.75710 0.11160 0.35142 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.41330 36.19510 0.21820 0.60284 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 20.00180 20.05580 -0.05400 -0.26925 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.18010 17.06480 0.11530 0.67566 元大美國政府7至10年期債券基金 38.63160 38.42660 0.20500 0.53348 元大高科技基金 16.68000 16.63000 0.05000 0.30066 元大得利貨幣市場基金 16.26600 16.26580 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99070 11.99060 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 9.93000 10.03000 -0.10000 -0.99701 元大華夏中小基金 6.39000 6.51000 -0.12000 -1.84332 元大新中國基金-人民幣 8.48000 8.66000 -0.18000 -2.07852 元大新中國基金-美元 7.88400 8.05300 -0.16900 -2.09860 元大新中國基金-新台幣 7.89000 8.04000 -0.15000 -1.86567 元大新主流基金 21.34000 21.35000 -0.01000 -0.04684 元大新東協平衡基金-美元 8.92300 8.95200 -0.02900 -0.32395 元大新東協平衡基金-新台幣 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.66670 9.64260 0.02410 0.24993 元大新興印尼機會債券基金-美金 8.87350 8.85240 0.02110 0.23835 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.66910 9.62590 0.04320 0.44879 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.33100 8.29380 0.03720 0.44853 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.73520 9.72940 0.00580 0.05961 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.28290 9.27740 0.00550 0.05928 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.93120 9.90440 0.02680 0.27059 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.47380 9.44820 0.02560 0.27095 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.45940 9.45140 0.00800 0.08464 元大新興亞洲基金 10.40000 10.58000 -0.18000 -1.70132 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.60260 8.57100 0.03160 0.36869 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.27570 8.24530 0.03040 0.36869 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.88210 8.83090 0.05120 0.57978 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.54830 8.49900 0.04930 0.58007 元大萬泰貨幣市場基金 15.11250 15.11230 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.75000 32.75000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-人民幣 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340 元大實質多重資產基金-美元 8.18700 8.13100 0.05600 0.68872 元大實質多重資產基金-新台幣 8.68000 8.60000 0.08000 0.93023 元大滬深300單日反向1倍基金 15.72000 15.85000 -0.13000 -0.82019 元大滬深300單日正向2倍基金 13.05000 12.85000 0.20000 1.55642 元大摩臺基金 35.65000 35.72000 -0.07000 -0.19597 元大標普500基金 25.58000 25.65000 -0.07000 -0.27290 元大標普500單日反向1倍基金 13.47000 13.41000 0.06000 0.44743 元大標普500單日正向2倍基金 32.05000 32.27000 -0.22000 -0.68175 元大標智滬深300基金 15.17000 15.47000 -0.30000 -1.93924 元大歐洲50基金 22.57000 22.93000 -0.36000 -1.57000 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.34710 9.35360 -0.00650 -0.06949 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.20480 10.20440 0.00040 0.00392 元大績效基金 44.41000 44.42000 -0.01000 -0.02251 元大韓國KOSPI200基金 20.45000 20.44000 0.01000 0.04892 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.79000 13.78000 0.01000 0.07257 日盛上選基金 28.54000 28.61000 -0.07000 -0.24467 日盛小而美基金 15.57000 15.43000 0.14000 0.90732 日盛中國內需動力基金 8.69000 8.91000 -0.22000 -2.46914 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.71090 11.71220 -0.00130 -0.01110 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.72120 9.72240 -0.00120 -0.01234 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.67070 11.67410 -0.00340 -0.02912 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.68260 9.68540 -0.00280 -0.02891 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.59180 10.58460 0.00720 0.06802 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.77160 8.76570 0.00590 0.06731 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.47000 9.76000 -0.29000 -2.97131 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.93000 9.20000 -0.27000 -2.93478 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.27000 9.53000 -0.26000 -2.72823 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.83000 9.94000 -0.11000 -1.10664 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.61000 9.73000 -0.12000 -1.23330 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.72000 9.81000 -0.09000 -0.91743 日盛日盛基金 11.72000 11.74000 -0.02000 -0.17036 日盛目標收益組合基金(美元) 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 日盛全球抗暖化基金 10.03000 10.14000 -0.11000 -1.08481 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.02900 10.04980 -0.02080 -0.20697 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.32230 9.34160 -0.01930 -0.20660 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.86430 9.87400 -0.00970 -0.09824 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.17060 9.17950 -0.00890 -0.09696 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40540 2.40570 -0.00030 -0.01247 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65220 1.65240 -0.00020 -0.01210 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36190 0.36200 -0.00010 -0.02762 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24930 0.24940 -0.00010 -0.04010 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.03430 12.02400 0.01030 0.08566 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.15720 8.15030 0.00690 0.08466 日盛亞洲機會基金 6.24000 6.38000 -0.14000 -2.19436 日盛首選基金 14.74000 14.71000 0.03000 0.20394 日盛高科技基金 15.27000 15.25000 0.02000 0.13115 日盛貨幣市場基金 14.78070 14.78050 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.17000 34.17000 0.00000 0.00000 日盛精選五虎基金 32.85000 32.65000 0.20000 0.61256 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49500 13.49480 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 24.21000 24.09000 0.12000 0.49813 台新MSCI中國基金 18.16000 18.66000 -0.50000 -2.67953 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.55000 19.52000 0.03000 0.15369 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.05000 18.12000 -0.07000 -0.38631 台新大眾貨幣市場基金 14.17210 14.17190 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.51230 10.51470 -0.00240 -0.02283 台新中美貨幣市場基金-美元 10.48660 10.49030 -0.00370 -0.03527 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11650 10.09880 0.01770 0.17527 台新中國通基金 34.89000 34.65000 0.24000 0.69264 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.44450 0.45760 -0.01310 -2.86276 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.75100 14.12700 -0.37600 -2.66157 台新中國精選中小基金-美元 0.28950 0.29840 -0.00890 -2.98257 台新中國精選中小基金-新台幣 8.98000 9.23000 -0.25000 -2.70856 台新主流基金 19.21000 19.15000 0.06000 0.31332 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.44000 19.32000 0.12000 0.62112 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63140 0.62870 0.00270 0.42946 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.35000 14.26000 0.09000 0.63114 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46490 0.46290 0.00200 0.43206 台新台灣中小基金 27.57000 27.36000 0.21000 0.76754 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.67120 9.68270 -0.01150 -0.11877 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.88780 8.88690 0.00090 0.01013 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.40000 8.38000 0.02000 0.23866 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.98980 9.98880 0.00100 0.01001 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.85820 9.90740 -0.04920 -0.49660 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.71080 10.76420 -0.05340 -0.49609 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 台新印度基金 12.93000 12.94000 -0.01000 -0.07728 台新亞美短期債券基金 10.88030 10.86340 0.01690 0.15557 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.46490 8.45770 0.00720 0.08513 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27870 0.27910 -0.00040 -0.14332 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.88200 11.87190 0.01010 0.08507 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38590 0.38630 -0.00040 -0.10355 台新真吉利貨幣市場基金 11.09770 11.09760 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 26.67540 26.64430 0.03110 0.11672 台新智慧生活基金-美元 9.61120 9.69670 -0.08550 -0.88174 台新智慧生活基金-新台幣 9.93000 10.00000 -0.07000 -0.70000 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.22250 8.25220 -0.02970 -0.35990 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.44540 8.45810 -0.01270 -0.15015 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.92850 8.96100 -0.03250 -0.36268 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.17850 9.19230 -0.01380 -0.15013 台新新興市場債券基金(A類型) 10.43820 10.42850 0.00970 0.09301 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33200 0.33240 -0.00040 -0.12034 台新新興市場債券基金(B類型) 7.71290 7.70580 0.00710 0.09214 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25850 0.25880 -0.00030 -0.11592 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.28000 5.33000 -0.05000 -0.93809 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.57000 20.52000 0.05000 0.24366 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.60900 10.68000 -0.07100 -0.66479 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.72000 14.76000 -0.04000 -0.27100 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.74180 11.74210 -0.00030 -0.00255 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.41110 9.41140 -0.00030 -0.00319 未來資產亞洲新富基金 18.19000 18.61000 -0.42000 -2.25685 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57530 12.57520 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 未來資產新興市場債券基金A 8.71350 8.71400 -0.00050 -0.00574 未來資產新興市場債券基金B 6.55830 6.55860 -0.00030 -0.00457 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.14880 11.14790 0.00090 0.00807 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.87870 9.86050 0.01820 0.18457 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11020 9.11200 -0.00180 -0.01975 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42680 10.42890 -0.00210 -0.02014 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.65290 7.64660 0.00630 0.08239 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.81960 8.81210 0.00750 0.08511 永豐中小基金 45.67000 45.37000 0.30000 0.66123 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.74350 1.74590 -0.00240 -0.13746 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33060 2.33390 -0.00330 -0.14139 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.89210 7.88930 0.00280 0.03549 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.23550 10.23180 0.00370 0.03616 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.15000 4.25000 -0.10000 -2.35294 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.54000 18.96000 -0.42000 -2.21519 永豐主流品牌基金 16.13000 16.36000 -0.23000 -1.40587 永豐永豐基金 30.83000 30.81000 0.02000 0.06491 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.38270 9.42600 -0.04330 -0.45937 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.52930 9.57330 -0.04400 -0.45961 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.31170 9.35470 -0.04300 -0.45966 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.45890 9.50260 -0.04370 -0.45987 永豐亞洲民生消費基金 10.61000 10.82000 -0.21000 -1.94085 永豐南非幣2021保本基金 13.11580 13.11590 -0.00010 -0.00076 永豐高科技基金 20.40000 20.26000 0.14000 0.69102 永豐貨幣市場基金 13.89200 13.89190 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11550 2.11950 -0.00400 -0.18872 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52060 2.52530 -0.00470 -0.18612 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.70570 7.70660 -0.00090 -0.01168 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.43040 10.43160 -0.00120 -0.01150 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.95060 6.95780 -0.00720 -0.10348 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.79280 10.80390 -0.01110 -0.10274 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.07000 9.28000 -0.21000 -2.26293 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.09000 7.26000 -0.17000 -2.34160 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.38000 16.74000 -0.36000 -2.15054 永豐臺灣加權ETF基金 50.63000 50.68000 -0.05000 -0.09866 永豐領航科技基金 33.82000 33.63000 0.19000 0.56497 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.33000 9.49000 -0.16000 -1.68599 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.16000 9.30000 -0.14000 -1.50538 永豐趨勢平衡基金 37.60000 37.50000 0.10000 0.26667 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.63630 11.63520 0.00110 0.00945 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.50310 9.50810 -0.00500 -0.05259 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.78260 9.78770 -0.00510 -0.05211 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.47240 9.47370 -0.00130 -0.01372 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70560 9.70690 -0.00130 -0.01339 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.51800 9.52140 -0.00340 -0.03571 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.92420 9.93060 -0.00640 -0.06445 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.44820 9.45060 -0.00240 -0.02540 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.76230 9.76430 -0.00200 -0.02048 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.22000 10.39000 -0.17000 -1.63619 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.93000 9.07000 -0.14000 -1.54355 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.53000 9.69000 -0.16000 -1.65119 兆豐國際中小基金 12.95000 12.86000 0.09000 0.69984 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.29000 13.70000 -0.41000 -2.99270 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.46000 17.96000 -0.50000 -2.78396 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.30000 17.82000 -0.52000 -2.91807 兆豐國際生命科學基金 15.73000 15.84000 -0.11000 -0.69444 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.04980 10.09110 -0.04130 -0.40927 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.23890 10.29490 -0.05600 -0.54396 兆豐國際全球基金 29.90000 30.20000 -0.30000 -0.99338 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.30630 10.30570 0.00060 0.00582 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.13010 10.14200 -0.01190 -0.11733 兆豐國際國民基金 19.28000 19.03000 0.25000 1.31372 兆豐國際第一基金 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.98160 9.98280 -0.00120 -0.01202 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.86080 7.86180 -0.00100 -0.01272 兆豐國際萬全基金 18.45000 18.44000 0.01000 0.05423 兆豐國際電子基金 22.16000 22.03000 0.13000 0.59010 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.42000 20.44000 -0.02000 -0.09785 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.79000 17.77000 0.02000 0.11255 兆豐國際豐台灣基金 30.67000 30.66000 0.01000 0.03262 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51140 12.51120 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.92030 9.93820 -0.01790 -0.18011 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.88610 9.90180 -0.01570 -0.15856 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.90840 9.92390 -0.01550 -0.15619 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.92190 9.93980 -0.01790 -0.18008 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.89330 9.90910 -0.01580 -0.15945 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.90740 9.92290 -0.01550 -0.15620 合庫台灣基金 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283 合庫全球高收益債券基金A類型 11.05860 11.06850 -0.00990 -0.08944 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.88880 11.91610 -0.02730 -0.22910 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.63960 10.66390 -0.02430 -0.22787 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.39110 11.41850 -0.02740 -0.23996 合庫全球高收益債券基金B類型 8.01290 8.02010 -0.00720 -0.08977 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.30130 9.32310 -0.02180 -0.23383 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.86960 8.88980 -0.02020 -0.22723 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.76120 8.78250 -0.02130 -0.24253 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.11680 9.13750 -0.02070 -0.22654 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.34000 10.42000 -0.08000 -0.76775 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.04000 11.15000 -0.11000 -0.98655 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.27000 10.37000 -0.10000 -0.96432 合庫全球新興市場基金 8.59000 8.73000 -0.14000 -1.60367 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716 合庫貨幣市場基金 10.13700 10.13680 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.33180 9.34590 -0.01410 -0.15087 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.59110 9.60530 -0.01420 -0.14784 合庫新興多重收益基金A類型 9.91380 9.91810 -0.00430 -0.04336 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.31620 11.33350 -0.01730 -0.15264 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.51880 13.52780 -0.00900 -0.06653 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.56890 8.58210 -0.01320 -0.15381 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.25680 9.27050 -0.01370 -0.14778 合庫新興多重收益基金B類型 7.73020 7.73360 -0.00340 -0.04396 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.56580 8.57910 -0.01330 -0.15503 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.95560 9.96240 -0.00680 -0.06826 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.74000 9.83000 -0.09000 -0.91556 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.69000 9.77000 -0.08000 -0.81883 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.75000 9.83000 -0.08000 -0.81384 安本標準兩岸價值基金 9.76000 10.08000 -0.32000 -3.17460 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.56000 9.65000 -0.09000 -0.93264 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03000 11.02910 0.00090 0.00816 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.85090 9.85750 -0.00660 -0.06695 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75180 9.73840 0.01340 0.13760 安聯中國東協基金 14.24000 14.49000 -0.25000 -1.72533 安聯中國策略基金-美元 9.59000 9.89000 -0.30000 -3.03337 安聯中國策略基金-新臺幣 12.49000 12.85000 -0.36000 -2.80156 安聯中華新思路基金-人民幣 12.13000 12.48000 -0.35000 -2.80449 安聯中華新思路基金-美元 11.17000 11.51000 -0.34000 -2.95395 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.54000 10.83000 -0.29000 -2.67775 安聯台灣大壩基金 24.26000 24.27000 -0.01000 -0.04120 安聯台灣科技基金 37.97000 38.07000 -0.10000 -0.26267 安聯台灣貨幣市場基金 12.50060 12.50040 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 26.17000 26.12000 0.05000 0.19142 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08520 10.09200 -0.00680 -0.06738 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.97370 14.98000 -0.00630 -0.04206 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54130 9.54530 -0.00400 -0.04191 安聯四季成長組合基金-美元 10.88000 10.94000 -0.06000 -0.54845 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.31110 12.32390 -0.01280 -0.10386 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09250 10.09890 -0.00640 -0.06337 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.15570 12.16390 -0.00820 -0.06741 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.38090 9.39070 -0.00980 -0.10436 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.23270 9.23850 -0.00580 -0.06278 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.89100 8.89700 -0.00600 -0.06744 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.95000 11.03000 -0.08000 -0.72529 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.68000 10.75000 -0.07000 -0.65116 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.86000 10.92000 -0.06000 -0.54945 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.04070 12.06400 -0.02330 -0.19314 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.93380 10.95090 -0.01710 -0.15615 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59570 10.61110 -0.01540 -0.14513 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.81420 8.83040 -0.01620 -0.18346 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.60140 8.61480 -0.01340 -0.15555 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.31040 8.32240 -0.01200 -0.14419 安聯全球人口趨勢基金 11.06000 11.13000 -0.07000 -0.62893 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.39000 35.44000 -0.05000 -0.14108 安聯全球油礦金趨勢基金 8.15000 8.31000 -0.16000 -1.92539 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92500 11.91480 0.01020 0.08561 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.29870 10.28980 0.00890 0.08649 安聯全球新興市場基金 16.13000 16.40000 -0.27000 -1.64634 安聯全球農金趨勢基金 9.47000 9.62000 -0.15000 -1.55925 安聯全球綠能趨勢基金 8.21000 8.36000 -0.15000 -1.79426 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 安聯亞洲動態策略基金 20.63000 21.04000 -0.41000 -1.94867 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.09360 10.09080 0.00280 0.02775 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79730 9.79460 0.00270 0.02757 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.70140 82.79350 -0.09210 -0.11124 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.21370 12.22660 -0.01290 -0.10551 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.38600 64.45960 -0.07360 -0.11418 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.43010 9.44000 -0.00990 -0.10487 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58240 2.58290 -0.00050 -0.01936 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.38940 10.38040 0.00900 0.08670 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19450 2.19490 -0.00040 -0.01822 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.58640 8.57880 0.00760 0.08859 宏利台灣動力基金 27.03000 27.10000 -0.07000 -0.25830 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.72260 9.81870 -0.09610 -0.97874 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.57650 9.65240 -0.07590 -0.78633 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.59570 7.67070 -0.07500 -0.97775 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.59950 7.66370 -0.06420 -0.83772 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132 宏利全球債券組合基金 12.94620 12.95090 -0.00470 -0.03629 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76370 2.76270 0.00100 0.03620 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62580 11.61450 0.01130 0.09729 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.57680 8.56880 0.00800 0.09336 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43560 2.43420 0.00140 0.05751 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.86480 10.83810 0.02670 0.24635 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.15390 3.21460 -0.06070 -1.88826 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50920 0.51890 -0.00970 -1.86934 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.75000 15.02000 -0.27000 -1.79760 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74150 11.77980 -0.03830 -0.32513 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.39950 10.43170 -0.03220 -0.30867 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.08350 10.10840 -0.02490 -0.24633 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.79420 8.82370 -0.02950 -0.33433 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.39430 8.42040 -0.02610 -0.30996 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.31620 8.33680 -0.02060 -0.24710 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.26100 8.28480 -0.02380 -0.28727 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74930 2.75740 -0.00810 -0.29375 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39850 0.39950 -0.00100 -0.25031 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.11590 12.13750 -0.02160 -0.17796 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90710 0.90910 -0.00200 -0.22000 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.28680 7.30030 -0.01350 -0.18492 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.01650 2.02170 -0.00520 -0.25721 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28980 0.29050 -0.00070 -0.24096 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.91730 8.93340 -0.01610 -0.18022 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32480 0.32560 -0.00080 -0.24570 宏利萬利貨幣市場基金 13.64900 13.64890 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.31000 2.38000 -0.07000 -2.94118 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.54000 10.83000 -0.29000 -2.67775 宏利臺灣股息收益基金 23.69000 23.80000 -0.11000 -0.46218 宏利澳幣保本基金 12.15180 12.15030 0.00150 0.01235 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.88000 11.08000 -0.20000 -1.80505 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.36000 10.55000 -0.19000 -1.80095 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.45000 9.60000 -0.15000 -1.56250 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.18000 11.36000 -0.18000 -1.58451 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.21500 10.22330 -0.00830 -0.08119 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.38380 9.39320 -0.00940 -0.10007 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.86680 8.85720 0.00960 0.10839 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.65360 10.64200 0.01160 0.10900 貝萊德亞美利加收益基金 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.51000 9.57000 -0.06000 -0.62696 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.31000 9.41000 -0.10000 -1.06270 貝萊德新台幣基金 12.93920 12.93910 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.35000 23.43000 -0.08000 -0.34144 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26600 11.26200 0.00400 0.03552 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86300 9.83890 0.02410 0.24495 保德信大中華基金-人民幣 8.81000 9.07000 -0.26000 -2.86659 保德信大中華基金-美元 8.61000 8.86000 -0.25000 -2.82167 保德信大中華基金-新台幣 25.74000 26.42000 -0.68000 -2.57381 保德信中小型股基金 36.44000 36.08000 0.36000 0.99778 保德信中國中小基金-人民幣 8.04000 8.21000 -0.17000 -2.07065 保德信中國中小基金-美元 7.67000 7.83000 -0.16000 -2.04342 保德信中國中小基金-新臺幣 7.44000 7.57000 -0.13000 -1.71731 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.90980 8.98870 -0.07890 -0.87777 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.99340 9.07090 -0.07750 -0.85438 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.04040 9.12350 -0.08310 -0.91083 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.81030 9.90050 -0.09020 -0.91107 保德信中國品牌基金-人民幣 8.26000 8.47000 -0.21000 -2.47934 保德信中國品牌基金-美元 8.27000 8.49000 -0.22000 -2.59128 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.94000 9.18000 -0.24000 -2.61438 保德信台商全方位基金 30.80000 30.78000 0.02000 0.06498 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.69000 27.98000 -0.29000 -1.03645 保德信全球消費商機基金 17.78000 17.77000 0.01000 0.05627 保德信全球基礎建設基金 11.85000 11.97000 -0.12000 -1.00251 保德信全球資源基金 7.59000 7.76000 -0.17000 -2.19072 保德信全球醫療生化基金-美元 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.52000 33.59000 -0.07000 -0.20840 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 9.98620 9.99940 -0.01320 -0.13201 保德信印度機會債券基金－美元累積型 9.98620 9.99940 -0.01320 -0.13201 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.00720 9.99940 0.00780 0.07800 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.00720 9.99940 0.00780 0.07800 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.48230 9.50700 -0.02470 -0.25981 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.34240 10.36890 -0.02650 -0.25557 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.04580 9.05000 -0.00420 -0.04641 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.85000 9.85450 -0.00450 -0.04566 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.06410 8.07110 -0.00700 -0.08673 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72390 10.73320 -0.00930 -0.08665 保德信亞太基金 19.38000 19.81000 -0.43000 -2.17062 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.37380 8.36340 0.01040 0.12435 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.18760 11.17370 0.01390 0.12440 保德信店頭市場基金 25.59000 25.35000 0.24000 0.94675 保德信拉丁美洲基金 7.15000 7.21000 -0.06000 -0.83218 保德信金平衡基金 28.17000 28.18000 -0.01000 -0.03549 保德信金滿意基金 37.97000 37.64000 0.33000 0.87673 保德信科技島基金 22.86000 22.62000 0.24000 1.06101 保德信高成長基金 83.41000 82.80000 0.61000 0.73671 保德信第一基金 22.71000 22.69000 0.02000 0.08814 保德信貨幣市場基金 15.78020 15.78000 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.24760 10.28940 -0.04180 -0.40624 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.46730 10.48800 -0.02070 -0.19737 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.50920 10.54440 -0.03520 -0.33383 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.05110 10.06360 -0.01250 -0.12421 保德信新世紀基金 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.93490 7.93210 0.00280 0.03530 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.84500 10.84130 0.00370 0.03413 保德信新興趨勢組合基金 10.26000 10.35000 -0.09000 -0.86957 保德信瑞騰基金 15.55060 15.55000 0.00060 0.00386 保德信歐洲組合基金 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.70480 9.71000 -0.00520 -0.05355 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.01280 10.01810 -0.00530 -0.05290 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.67920 9.67930 -0.00010 -0.00103 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.84010 9.83980 0.00030 0.00305 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.74950 9.75980 -0.01030 -0.10553 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.90310 9.91370 -0.01060 -0.10692 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.64030 9.64560 -0.00530 -0.05495 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.76290 9.76830 -0.00540 -0.05528 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.08440 10.08150 0.00290 0.02877 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.02510 10.03680 -0.01170 -0.11657 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.02510 10.03690 -0.01180 -0.11757 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.96670 9.97560 -0.00890 -0.08922 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.96670 9.97560 -0.00890 -0.08922 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.91550 9.92590 -0.01040 -0.10478 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.11090 10.12120 -0.01030 -0.10177 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.82970 9.83640 -0.00670 -0.06811 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.92560 9.93240 -0.00680 -0.06846 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.59020 9.60250 -0.01230 -0.12809 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.42820 9.43770 -0.00950 -0.10066 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03120 10.04610 -0.01490 -0.14832 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.02800 10.04300 -0.01500 -0.14936 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.12490 10.13430 -0.00940 -0.09275 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.20140 10.21190 -0.01050 -0.10282 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.05070 10.06230 -0.01160 -0.11528 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.05110 10.06280 -0.01170 -0.11627 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94180 1.94170 0.00010 0.00515 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67200 2.67190 0.00010 0.00374 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28990 0.28990 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43240 0.43230 0.00010 0.02313 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.31190 8.30510 0.00680 0.08188 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.64640 11.63230 0.01410 0.12121 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.41600 9.41360 0.00240 0.02550 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.59920 11.59580 0.00340 0.02932 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.45090 8.44810 0.00280 0.03314 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44600 10.44250 0.00350 0.03352 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14500 10.15400 -0.00900 -0.08864 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.07760 10.08160 -0.00400 -0.03968 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05210 10.05710 -0.00500 -0.04972 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68750 10.69260 -0.00510 -0.04770 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.99110 9.99170 -0.00060 -0.00600 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71870 9.72380 -0.00510 -0.05245 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10220 10.10750 -0.00530 -0.05244 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.73650 9.73650 0.00000 0.00000 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.97670 9.97610 0.00060 0.00601 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.47680 10.52450 -0.04770 -0.45323 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.11170 6.12690 -0.01520 -0.24809 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.61450 10.64090 -0.02640 -0.24810 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65350 11.65340 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.31000 16.34000 -0.03000 -0.18360 施羅德樂活中小基金-I類型 3731.27000 3736.56000 -5.29000 -0.14157 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.88100 9.99160 -0.11060 -1.10693 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.81040 10.95070 -0.14030 -1.28120 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.06970 10.19870 -0.12900 -1.26487 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.73970 8.83750 -0.09780 -1.10665 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.08290 9.20070 -0.11780 -1.28034 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.91180 9.02590 -0.11410 -1.26414 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.01990 10.13200 -0.11210 -1.10640 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.48100 10.61690 -0.13590 -1.28003 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.42880 10.56240 -0.13360 -1.26486 柏瑞五國金勢力建設基金 6.19000 6.23000 -0.04000 -0.64205 柏瑞巨人基金 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66150 13.66140 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.24000 15.34000 -0.10000 -0.65189 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.45730 13.48520 -0.02790 -0.20689 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81000 11.84920 -0.03920 -0.33082 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.39890 12.43870 -0.03980 -0.31997 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.73660 8.75460 -0.01800 -0.20561 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.70970 6.72350 -0.01380 -0.20525 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.63630 8.66490 -0.02860 -0.33007 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.38760 8.41120 -0.02360 -0.28058 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.60390 10.63790 -0.03400 -0.31961 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.24800 8.27400 -0.02600 -0.31424 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.98530 12.02500 -0.03970 -0.33015 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.65850 11.68260 -0.02410 -0.20629 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.89960 11.93320 -0.03360 -0.28157 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.28690 11.32310 -0.03620 -0.31970 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.89210 8.91040 -0.01830 -0.20538 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65020 9.68220 -0.03200 -0.33050 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.58660 9.61360 -0.02700 -0.28085 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.43040 9.46070 -0.03030 -0.32027 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.31180 9.34120 -0.02940 -0.31473 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.15190 10.16300 -0.01110 -0.10922 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.00790 10.03080 -0.02290 -0.22830 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.87230 9.89430 -0.02200 -0.22235 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.95310 9.97480 -0.02170 -0.21755 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.81000 9.82070 -0.01070 -0.10895 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.57810 9.60000 -0.02190 -0.22813 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.53410 9.55540 -0.02130 -0.22291 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.61580 9.63680 -0.02100 -0.21791 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.13290 10.14400 -0.01110 -0.10942 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.00790 10.03080 -0.02290 -0.22830 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.87230 9.89440 -0.02210 -0.22336 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.95310 9.97490 -0.02180 -0.21855 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.81000 9.82070 -0.01070 -0.10895 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.57830 9.60020 -0.02190 -0.22812 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.53410 9.55540 -0.02130 -0.22291 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.61590 9.63690 -0.02100 -0.21791 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.70670 10.69320 0.01350 0.12625 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.90210 11.90130 0.00080 0.00672 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.27650 11.27310 0.00340 0.03016 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.98380 8.97240 0.01140 0.12706 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65950 9.65890 0.00060 0.00621 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.51790 9.51510 0.00280 0.02943 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.41830 10.40520 0.01310 0.12590 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.08230 11.08150 0.00080 0.00722 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.89420 10.89100 0.00320 0.02938 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.98400 8.97260 0.01140 0.12705 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65990 9.65930 0.00060 0.00621 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.51840 9.51560 0.00280 0.02943 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.89000 12.10000 -0.21000 -1.73554 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.61000 12.87000 -0.26000 -2.02020 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.27000 8.43000 -0.16000 -1.89798 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.80000 7.94000 -0.14000 -1.76322 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.59000 8.77000 -0.18000 -2.05245 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.30000 10.48000 -0.18000 -1.71756 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.29000 10.50000 -0.21000 -2.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.51000 10.72000 -0.21000 -1.95896 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.93000 12.15000 -0.22000 -1.81070 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.13000 12.32000 -0.19000 -1.54221 柏瑞拉丁美洲基金 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.28220 11.26550 0.01670 0.14824 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.34810 7.33730 0.01080 0.14719 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.38250 11.37700 0.00550 0.04834 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.03470 11.04250 -0.00780 -0.07064 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.14260 10.14920 -0.00660 -0.06503 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.26850 8.26450 0.00400 0.04840 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.26980 9.27630 -0.00650 -0.07007 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.30000 9.30600 -0.00600 -0.06447 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.61480 10.62230 -0.00750 -0.07061 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99580 9.99090 0.00490 0.04904 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.12560 10.13210 -0.00650 -0.06415 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.60340 9.61020 -0.00680 -0.07076 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.93410 8.92970 0.00440 0.04927 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.84300 8.84420 -0.00120 -0.01357 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.32400 9.33010 -0.00610 -0.06538 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.81290 11.81600 -0.00310 -0.02624 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.25720 11.27530 -0.01810 -0.16053 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.67160 10.68810 -0.01650 -0.15438 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.96600 6.96780 -0.00180 -0.02583 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.68420 8.69820 -0.01400 -0.16095 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.27930 9.29360 -0.01430 -0.15387 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.15480 10.15750 -0.00270 -0.02658 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.68860 10.70510 -0.01650 -0.15413 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.39980 9.41490 -0.01510 -0.16038 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.88410 8.88640 -0.00230 -0.02588 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.47710 9.49170 -0.01460 -0.15382 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.17770 11.16060 0.01710 0.15322 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.74900 11.74500 0.00400 0.03406 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.75400 10.74760 0.00640 0.05955 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.05980 9.04590 0.01390 0.15366 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.57140 9.56810 0.00330 0.03449 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.56330 9.55760 0.00570 0.05964 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.07410 11.07030 0.00380 0.03433 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97280 9.95760 0.01520 0.15265 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.24710 10.24100 0.00610 0.05956 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.45850 9.44400 0.01450 0.15354 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.21340 9.19930 0.01410 0.15327 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.79140 9.78800 0.00340 0.03474 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.32560 9.32010 0.00550 0.05901 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.48000 17.62000 -0.14000 -0.79455 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.08000 16.24000 -0.16000 -0.98522 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.78300 12.80180 -0.01880 -0.14685 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.11180 10.18500 -0.07320 -0.71870 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.06640 11.14720 -0.08080 -0.72485 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.64410 11.72130 -0.07720 -0.65863 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.56730 10.64430 -0.07700 -0.72339 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.12630 9.19240 -0.06610 -0.71907 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.68020 9.75080 -0.07060 -0.72404 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.55700 9.62030 -0.06330 -0.65798 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.56290 9.63250 -0.06960 -0.72255 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.25780 9.32480 -0.06700 -0.71851 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.48740 9.55660 -0.06920 -0.72411 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.16480 11.23880 -0.07400 -0.65843 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.50740 9.57660 -0.06920 -0.72259 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.36000 14.48000 -0.12000 -0.82873 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.87000 24.47000 0.40000 1.63465 國泰大中華基金 16.89000 16.83000 0.06000 0.35651 國泰小龍基金 13.19000 13.16000 0.03000 0.22796 國泰中小成長基金 35.35000 35.37000 -0.02000 -0.05655 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.74190 3.85440 -0.11250 -2.91874 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.71000 17.18000 -0.47000 -2.73574 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.62590 0.64480 -0.01890 -2.93114 國泰中國內需增長基金美元級別 0.58920 0.60700 -0.01780 -2.93245 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21030 2.21010 0.00020 0.00905 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.64870 9.63490 0.01380 0.14323 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.10700 8.09540 0.01160 0.14329 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31420 0.31420 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.56500 11.56400 0.00100 0.00865 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66280 1.66290 -0.00010 -0.00601 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.93790 9.91280 0.02510 0.25321 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32600 0.32580 0.00020 0.06139 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.87810 3.99150 -0.11340 -2.84104 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.31000 17.78000 -0.47000 -2.64342 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55410 0.57040 -0.01630 -2.85764 國泰中港台基金人民幣級別 2.86150 2.92450 -0.06300 -2.15421 國泰中港台基金台幣級別 12.78000 13.04000 -0.26000 -1.99387 國泰中港台基金美元級別 0.41390 0.42310 -0.00920 -2.17443 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.27000 27.16000 0.11000 0.40501 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.65000 12.72000 -0.07000 -0.55031 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.76000 34.40000 0.36000 1.04651 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.42140 10.42160 -0.00020 -0.00192 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.23090 10.23110 -0.00020 -0.00195 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.25470 10.25490 -0.00020 -0.00195 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33600 0.33670 -0.00070 -0.20790 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32970 0.33040 -0.00070 -0.21186 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33040 0.33110 -0.00070 -0.21142 國泰台灣貨幣市場基金 12.41910 12.41900 0.00010 0.00081 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.40290 2.41920 -0.01630 -0.67378 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.75000 10.80000 -0.05000 -0.46296 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34660 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-1.17884 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30650 0.31020 -0.00370 -1.19278 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48430 0.49040 -0.00610 -1.24388 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.74000 10.86000 -0.12000 -1.10497 國泰亞洲成長基金美元級別 0.35830 0.36300 -0.00470 -1.29477 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.60000 17.72000 -0.12000 -0.67720 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.56810 0.57320 -0.00510 -0.88974 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.60000 17.72000 -0.12000 -0.67720 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.80180 0.80950 -0.00770 -0.95120 國泰科技生化基金 27.61000 27.40000 0.21000 0.76642 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.17000 27.24000 -0.07000 -0.25698 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.45000 13.43000 0.02000 0.14892 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.69020 37.48140 0.20880 0.55708 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.46720 20.52430 -0.05710 -0.27821 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.45520 17.34420 0.11100 0.63998 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.59380 38.65510 -0.06130 -0.15858 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.16770 40.17670 -0.00900 -0.02240 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.87190 42.87700 -0.00510 -0.01189 國泰紐幣2021保本基金 12.27090 12.27280 -0.00190 -0.01548 國泰紐幣八年期保本基金 12.56740 12.57110 -0.00370 -0.02943 國泰紐幣保本基金 12.50170 12.50110 0.00060 0.00480 國泰國泰基金台幣I級別 18.57000 18.49000 0.08000 0.43267 國泰國泰基金台幣級別 18.57000 18.49000 0.08000 0.43267 國泰富時中國A50基金 17.96000 17.88000 0.08000 0.44743 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33320 0.33340 -0.00020 -0.05999 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47950 0.48020 -0.00070 -0.14577 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.53490 10.53510 -0.00020 -0.00190 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.47710 7.47730 -0.00020 -0.00267 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35580 0.35650 -0.00070 -0.19635 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24130 0.24180 -0.00050 -0.20678 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.16300 2.18490 -0.02190 -1.00233 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.62200 9.70040 -0.07840 -0.80821 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30960 0.31280 -0.00320 -1.02302 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.16490 40.06930 0.09560 0.23859 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.30000 17.37000 -0.07000 -0.40299 國泰新興市場基金台幣級別 11.37000 11.54000 -0.17000 -1.47314 國泰新興市場基金美元級別 0.36700 0.37350 -0.00650 -1.74029 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28440 2.28640 -0.00200 -0.08747 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48770 1.48900 -0.00130 -0.08731 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33960 0.34000 -0.00040 -0.11765 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33590 0.33680 -0.00090 -0.26722 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22340 0.22360 -0.00020 -0.08945 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.40770 10.41430 -0.00660 -0.06337 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.65070 6.65490 -0.00420 -0.06311 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.17000 15.15000 0.02000 0.13201 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.16000 29.24000 -0.08000 -0.27360 國泰價值卓越基金 12.48000 12.44000 0.04000 0.32154 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.00000 10.26000 -0.26000 -2.53411 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33930 0.34890 -0.00960 -2.75150 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.69080 38.64210 0.04870 0.12603 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.45000 19.60000 -0.15000 -0.76531 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.20000 18.53000 -0.33000 -1.78090 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.42000 17.53000 -0.11000 -0.62750 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.03570 12.04010 -0.00440 -0.03654 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39490 0.39530 -0.00040 -0.10119 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.58690 9.57990 0.00700 0.07307 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.21430 8.19540 0.01890 0.23062 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.73640 10.72860 0.00780 0.07270 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.31420 9.29270 0.02150 0.23136 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23490 11.23390 0.00100 0.00890 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80550 9.79170 0.01380 0.14094 第一金大中華基金 23.52000 23.54000 -0.02000 -0.08496 第一金小型精選基金 29.33000 29.33000 0.00000 0.00000 第一金中國世紀基金-人民幣 11.67000 11.95000 -0.28000 -2.34310 第一金中國世紀基金-美元 7.22380 7.39830 -0.17450 -2.35865 第一金中國世紀基金-美元-N 7.22440 7.39890 -0.17450 -2.35846 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.53000 8.72000 -0.19000 -2.17890 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.53000 8.72000 -0.19000 -2.17890 第一金中概平衡基金 22.30000 22.20000 0.10000 0.45045 第一金台灣貨幣市場基金 15.26300 15.26280 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.98000 177.97800 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.50240 9.58400 -0.08160 -0.85142 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.50270 9.58400 -0.08130 -0.84829 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.30810 13.44100 -0.13290 -0.98877 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.30880 13.44160 -0.13280 -0.98798 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.84000 12.94000 -0.10000 -0.77280 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.84000 12.94000 -0.10000 -0.77280 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.55600 9.58500 -0.02900 -0.30256 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.55890 9.58790 -0.02900 -0.30246 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.24320 9.25990 -0.01670 -0.18035 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.26740 9.28410 -0.01670 -0.17988 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.08700 10.11780 -0.03080 -0.30441 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.77050 9.78810 -0.01760 -0.17981 第一金全球大趨勢基金 22.51000 22.71000 -0.20000 -0.88067 第一金全球不動產證券化基金A 7.94330 7.99440 -0.05110 -0.63920 第一金全球不動產證券化基金B 5.61950 5.65560 -0.03610 -0.63831 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.24290 9.31520 -0.07230 -0.77615 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.24400 9.31640 -0.07240 -0.77712 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.96000 9.02000 -0.06000 -0.66519 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.96000 9.02000 -0.06000 -0.66519 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.67570 9.75160 -0.07590 -0.77833 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.67710 9.75280 -0.07570 -0.77619 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.38000 9.44000 -0.06000 -0.63559 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.38000 9.45000 -0.07000 -0.74074 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.41190 8.43620 -0.02430 -0.28804 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.00850 10.03740 -0.02890 -0.28792 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.53660 9.57450 -0.03790 -0.39584 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.53730 9.57360 -0.03630 -0.37917 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.83940 7.86800 -0.02860 -0.36350 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.71000 8.73400 -0.02400 -0.27479 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.71060 8.73450 -0.02390 -0.27363 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.16770 11.21020 -0.04250 -0.37912 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.16850 11.21100 -0.04250 -0.37909 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.93610 9.97230 -0.03620 -0.36301 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.71670 14.75710 -0.04040 -0.27377 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.79990 12.98530 -0.18540 -1.42777 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.81600 13.00160 -0.18560 -1.42752 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.13000 12.28000 -0.15000 -1.22150 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.16000 12.31000 -0.15000 -1.21852 第一金亞洲科技基金 17.14000 17.52000 -0.38000 -2.16895 第一金亞洲新興市場基金 12.21000 12.27000 -0.06000 -0.48900 第一金店頭市場基金 7.55000 7.52000 0.03000 0.39894 第一金創新趨勢基金 19.58000 19.57000 0.01000 0.05110 第一金電子基金 27.93000 27.84000 0.09000 0.32328 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.16000 18.13000 0.03000 0.16547 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 21.09000 21.06000 0.03000 0.14245 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.01000 7.17000 -0.16000 -2.23152 統一大中華中小基金(美元) 6.35000 6.50000 -0.15000 -2.30769 統一大中華中小基金(新台幣) 9.43000 9.63000 -0.20000 -2.07684 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.11000 10.21000 -0.10000 -0.97943 統一大東協高股息基金(美元) 9.31000 9.40000 -0.09000 -0.95745 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.63000 9.71000 -0.08000 -0.82389 統一大滿貫基金-A類型 28.83000 28.77000 0.06000 0.20855 統一大滿貫基金-I類型 28.83000 28.77000 0.06000 0.20855 統一大龍印基金 12.93000 13.21000 -0.28000 -2.11961 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.14000 8.36000 -0.22000 -2.63158 統一大龍騰中國基金(美元) 7.38000 7.58000 -0.20000 -2.63852 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.42000 8.63000 -0.21000 -2.43337 統一中小基金 21.35000 21.21000 0.14000 0.66007 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.81840 9.82270 -0.00430 -0.04378 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.06300 9.06820 -0.00520 -0.05734 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.80780 8.80400 0.00380 0.04316 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.77510 11.78020 -0.00510 -0.04329 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.80530 10.81140 -0.00610 -0.05642 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.48680 10.48230 0.00450 0.04293 統一台灣動力基金 14.44000 14.37000 0.07000 0.48713 統一全天候基金-A類型 96.88000 96.94000 -0.06000 -0.06189 統一全天候基金-I類型 96.99000 97.05000 -0.06000 -0.06182 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.52630 8.56280 -0.03650 -0.42626 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.15300 8.18900 -0.03600 -0.43961 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.13590 8.16630 -0.03040 -0.37226 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.88650 8.92460 -0.03810 -0.42691 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.50480 8.54230 -0.03750 -0.43899 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.47980 8.51160 -0.03180 -0.37361 統一全球債券組合基金 11.88720 11.88550 0.00170 0.01430 統一全球新科技基金(人民幣) 15.47000 15.58000 -0.11000 -0.70603 統一全球新科技基金(美元) 14.43000 14.53000 -0.10000 -0.68823 統一全球新科技基金(新台幣) 13.89000 13.96000 -0.07000 -0.50143 統一亞太基金 22.69000 23.17000 -0.48000 -2.07164 統一亞洲大金磚基金 11.21000 11.45000 -0.24000 -2.09607 統一奔騰基金 50.59000 50.56000 0.03000 0.05934 統一強棒貨幣市場基金 16.67160 16.67140 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.77000 9.05000 -0.28000 -3.09392 統一強漢基金(美元) 7.82000 8.07000 -0.25000 -3.09789 統一強漢基金(新台幣) 20.67000 21.28000 -0.61000 -2.86654 統一統信基金 24.73000 24.68000 0.05000 0.20259 統一黑馬基金 51.13000 51.14000 -0.01000 -0.01955 統一新亞洲科技能源基金 16.07000 16.47000 -0.40000 -2.42866 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.90990 7.91860 -0.00870 -0.10987 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.13450 10.14570 -0.01120 -0.11039 統一經建基金 40.60000 40.63000 -0.03000 -0.07384 統一龍馬基金 54.96000 54.73000 0.23000 0.42024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.03000 16.03000 0.00000 0.00000 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 39.82000 39.53000 0.29000 0.73362 野村中國機會基金 11.86000 12.23000 -0.37000 -3.02535 野村巴西基金 6.09000 6.10000 -0.01000 -0.16393 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.39000 11.60000 -0.21000 -1.81034 野村台灣高股息基金 23.01000 22.83000 0.18000 0.78844 野村台灣運籌基金 30.92000 30.73000 0.19000 0.61829 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.43470 9.43440 0.00030 0.00318 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.34590 9.34410 0.00180 0.01926 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.43130 9.42420 0.00710 0.07534 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.75170 9.75150 0.00020 0.00205 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.58830 9.58640 0.00190 0.01982 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53390 9.52670 0.00720 0.07558 野村平衡基金 17.14000 17.05000 0.09000 0.52786 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.87000 12.89000 -0.02000 -0.15516 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.72000 10.76000 -0.04000 -0.37175 野村全球生技醫療基金 17.04000 17.20000 -0.16000 -0.93023 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.00450 10.00430 0.00020 0.00200 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.93960 9.93900 0.00060 0.00604 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.94250 9.93550 0.00700 0.07045 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00450 10.00430 0.00020 0.00200 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.93950 9.93900 0.00050 0.00503 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.94260 9.93560 0.00700 0.07045 野村全球品牌基金 25.34000 25.62000 -0.28000 -1.09290 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.77000 12.82000 -0.05000 -0.39002 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.80000 10.87000 -0.07000 -0.64397 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.29000 19.37000 -0.08000 -0.41301 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.07000 12.15000 -0.08000 -0.65844 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.00240 10.01280 -0.01040 -0.10387 野村全球短期收益基金-美元計價 10.41410 10.42370 -0.00960 -0.09210 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.31910 10.31780 0.00130 0.01260 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.20250 9.23790 -0.03540 -0.38320 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.96820 9.00180 -0.03360 -0.37326 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.59690 8.61810 -0.02120 -0.24599 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.98760 11.02970 -0.04210 -0.38170 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.47430 10.51360 -0.03930 -0.37380 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.10650 10.13170 -0.02520 -0.24872 野村成長基金 25.95000 25.81000 0.14000 0.54243 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.29800 8.38940 -0.09140 -1.08947 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.29850 8.38920 -0.09070 -1.08115 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.50230 8.58010 -0.07780 -0.90675 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.90240 9.00040 -0.09800 -1.08884 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.79470 8.89080 -0.09610 -1.08089 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.00950 9.09190 -0.08240 -0.90630 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.84000 7.99000 -0.15000 -1.87735 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.33000 11.55000 -0.22000 -1.90476 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.17030 9.18250 -0.01220 -0.13286 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.21220 9.22300 -0.01080 -0.11710 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.35140 9.34860 0.00280 0.02995 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.79750 9.81060 -0.01310 -0.13353 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.74610 9.75760 -0.01150 -0.11786 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.89840 9.89540 0.00300 0.03032 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.40700 8.40090 0.00610 0.07261 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.96260 8.96520 -0.00260 -0.02900 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.82590 8.82790 -0.00200 -0.02266 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.94850 12.93900 0.00950 0.07342 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.99730 12.00060 -0.00330 -0.02750 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.74840 9.75070 -0.00230 -0.02359 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98800 9.99190 -0.00390 -0.03903 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99130 9.99200 -0.00070 -0.00701 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.03290 10.01260 0.02030 0.20274 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98860 9.99250 -0.00390 -0.03903 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98960 9.98990 -0.00030 -0.00300 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.03290 10.01260 0.02030 0.20274 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.69770 9.70010 -0.00240 -0.02474 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.69630 9.69540 0.00090 0.00928 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.73900 9.71800 0.02100 0.21609 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.91840 9.94370 -0.02530 -0.25443 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.06630 10.10330 -0.03700 -0.36622 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.68470 9.71820 -0.03350 -0.34471 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.24900 9.27270 -0.02370 -0.25559 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.16520 11.19390 -0.02870 -0.25639 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.88960 9.91240 -0.02280 -0.23001 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.89600 10.93620 -0.04020 -0.36759 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.38150 10.41900 -0.03750 -0.35992 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.21540 10.23820 -0.02280 -0.22270 野村高科技基金 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.93760 9.97050 -0.03290 -0.32997 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.94530 9.99940 -0.05410 -0.54103 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.34270 10.38790 -0.04520 -0.43512 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.31070 9.35880 -0.04810 -0.51395 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.29760 9.32850 -0.03090 -0.33124 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.14400 9.18840 -0.04440 -0.48322 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.52840 11.59140 -0.06300 -0.54351 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.00840 13.06230 -0.05390 -0.41264 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.46690 10.52100 -0.05410 -0.51421 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.45900 10.49380 -0.03480 -0.33162 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.54550 10.59690 -0.05140 -0.48505 野村貨幣市場基金 16.27920 16.27900 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.97000 15.19000 -0.22000 -1.44832 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.93300 9.93290 0.00010 0.00101 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.75550 9.75440 0.00110 0.01128 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.83660 9.81550 0.02110 0.21497 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.77100 9.76410 0.00690 0.07067 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.74900 9.73840 0.01060 0.10885 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.76620 9.75040 0.01580 0.16204 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.85010 9.84290 0.00720 0.07315 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81120 9.80020 0.01100 0.11224 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80370 9.77890 0.02480 0.25361 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.75970 9.79170 -0.03200 -0.32681 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.70290 9.73250 -0.02960 -0.30414 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.68560 9.70960 -0.02400 -0.24718 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.75970 9.79170 -0.03200 -0.32681 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.70290 9.73250 -0.02960 -0.30414 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.68560 9.70960 -0.02400 -0.24718 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.00820 10.01300 -0.00480 -0.04794 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.81310 7.81850 -0.00540 -0.06907 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.66990 11.67790 -0.00800 -0.06851 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.39000 7.47000 -0.08000 -1.07095 野村精選貨幣市場基金 12.08480 12.08470 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.05000 11.39000 -0.34000 -2.98507 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.21000 10.52000 -0.31000 -2.94677 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.92000 10.23000 -0.31000 -3.03030 野村歐洲高股息基金季配型 7.55000 7.64000 -0.09000 -1.17801 野村歐洲高股息基金累積型 10.74000 10.86000 -0.12000 -1.10497 野村積極成長基金 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.84000 7.79000 0.05000 0.64185 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 28.55000 28.38000 0.17000 0.59901 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.27240 10.28830 -0.01590 -0.15454 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.50310 8.52440 -0.02130 -0.24987 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.83540 7.85420 -0.01880 -0.23936 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.76500 7.77840 -0.01340 -0.17227 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.66410 11.69290 -0.02880 -0.24630 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.48010 10.50520 -0.02510 -0.23893 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.41910 10.43720 -0.01810 -0.17342 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663 野村環球基金-人民幣計價 15.33000 15.49000 -0.16000 -1.03292 野村環球基金-美元計價 11.92000 12.05000 -0.13000 -1.07884 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.77000 16.91000 -0.14000 -0.82791 野村鴻利基金 19.56000 19.45000 0.11000 0.56555 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86600 16.86580 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 16.66000 16.56000 0.10000 0.60386 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.77000 8.81000 -0.04000 -0.45403 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.65000 11.75000 -0.10000 -0.85106 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.01000 14.05000 -0.04000 -0.28470 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.08970 10.08490 0.00480 0.04760 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.23510 13.22870 0.00640 0.04838 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.02590 10.03550 -0.00960 -0.09566 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.87680 9.88760 -0.01080 -0.10923 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.60740 9.61450 -0.00710 -0.07385 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.60890 9.62010 -0.01120 -0.11642 凱基台商天下基金 11.64000 11.87000 -0.23000 -1.93766 凱基台灣精五門基金 17.53000 17.60000 -0.07000 -0.39773 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.70910 38.69770 0.01140 0.02946 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.92990 38.91330 0.01660 0.04266 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.21680 40.23210 -0.01530 -0.03803 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.31080 10.38530 -0.07450 -0.71736 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.58000 12.81000 -0.23000 -1.79547 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.25900 11.46900 -0.21000 -1.83102 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.16000 11.34000 -0.18000 -1.58730 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55200 11.55180 0.00020 0.00173 凱基開創基金 23.23000 23.36000 -0.13000 -0.55651 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.39000 21.48000 -0.09000 -0.41899 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.61330 20.73950 -0.12620 -0.60850 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.21000 16.40000 -0.19000 -1.15854 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.39600 15.60880 -0.21280 -1.36333 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.09000 7.17000 -0.08000 -1.11576 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.68000 11.78000 -0.10000 -0.84890 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.26310 11.36340 -0.10030 -0.88266 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.84000 10.91000 -0.07000 -0.64161 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.57390 11.63670 -0.06280 -0.53967 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.93000 11.97000 -0.04000 -0.33417 凱基護城河基金-台幣計價A 12.71000 12.83000 -0.12000 -0.93531 凱基護城河基金-美元計價B 12.38620 12.53010 -0.14390 -1.14843 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.04000 14.01000 0.03000 0.21413 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.40000 32.51000 -0.11000 -0.33836 富邦NASDAQ-100基金 30.08000 30.09000 -0.01000 -0.03323 富邦上証180基金 26.73000 26.61000 0.12000 0.45096 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16910 0.17330 -0.00420 -2.42354 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.24000 5.36000 -0.12000 -2.23881 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.87000 7.93000 -0.06000 -0.75662 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.41000 33.90000 0.51000 1.50442 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.91130 11.01450 -0.10320 -0.93695 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.05770 10.15160 -0.09390 -0.92498 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.66260 9.73480 -0.07220 -0.74167 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.47670 9.56630 -0.08960 -0.93662 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.66340 8.74420 -0.08080 -0.92404 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.32890 8.39110 -0.06220 -0.74126 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.20120 20.21050 -0.00930 -0.04602 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.40240 11.40130 0.00110 0.00965 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.38620 10.36550 0.02070 0.19970 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.86040 12.86900 -0.00860 -0.06683 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88950 1.89040 -0.00090 -0.04761 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.26680 9.27310 -0.00630 -0.06794 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40960 1.41030 -0.00070 -0.04963 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.78680 11.78650 0.00030 0.00255 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71050 1.71050 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12050 10.12020 0.00030 0.00296 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48750 1.48750 0.00000 0.00000 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.12000 15.17000 -0.05000 -0.32960 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.21000 21.06000 0.15000 0.71225 富邦日本東証基金 21.38000 21.36000 0.02000 0.09363 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.73000 42.98000 -0.25000 -0.58167 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.23000 43.31000 -0.08000 -0.18471 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.45000 47.53000 -0.08000 -0.16831 富邦台灣心基金 19.15000 19.15000 0.00000 0.00000 富邦台灣釆吉50基金 44.72000 44.80000 -0.08000 -0.17857 富邦台灣科技指數基金 49.34000 49.32000 0.02000 0.04055 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.35640 40.32370 0.03270 0.08109 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.55880 41.55840 0.00040 0.00096 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28460 0.28600 -0.00140 -0.48951 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53810 2.53550 0.00260 0.10254 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33730 0.33710 0.00020 0.05933 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.45370 10.44730 0.00640 0.06126 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19580 2.19340 0.00240 0.10942 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32230 0.32200 0.00030 0.09317 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.98560 8.98010 0.00550 0.06125 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.62000 20.84000 -0.22000 -1.05566 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.66000 15.52000 0.14000 0.90206 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 25.60000 25.97000 -0.37000 -1.42472 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65140 15.65120 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.78080 39.82990 -0.04910 -0.12327 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.04390 38.99950 0.04440 0.11385 富邦長紅基金 54.43000 54.39000 0.04000 0.07354 富邦科技基金 20.15000 20.03000 0.12000 0.59910 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.80350 40.66100 0.14250 0.35046 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.42390 38.19580 0.22810 0.59719 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.06490 38.85720 0.20770 0.53452 富邦恒生國企ETF基金 19.38000 19.42000 -0.04000 -0.20597 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.80000 14.79000 0.01000 0.06761 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.80000 24.89000 -0.09000 -0.36159 富邦高成長基金 20.98000 21.00000 -0.02000 -0.09524 富邦基金A類型 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 富邦基金I類型 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 富邦深証100基金 8.15000 8.18000 -0.03000 -0.36675 富邦富時歐洲ETF基金 19.15000 19.47000 -0.32000 -1.64355 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41110 0.41160 -0.00050 -0.12148 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.20540 12.23630 -0.03090 -0.25253 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.37100 9.39470 -0.02370 -0.25227 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30220 0.30260 -0.00040 -0.13219 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.69160 8.71350 -0.02190 -0.25133 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 8.94980 8.94280 0.00700 0.07828 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.49550 9.46810 0.02740 0.28939 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.73860 8.73170 0.00690 0.07902 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.26470 9.23800 0.02670 0.28902 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.61000 18.54000 0.07000 0.37756 富邦精準基金 39.52000 39.49000 0.03000 0.07597 富邦精銳中小基金 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.33000 15.46000 -0.13000 -0.84088 富邦臺灣公司治理100基金 20.47000 20.47000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.21000 8.20000 0.01000 0.12195 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.64000 12.67000 -0.03000 -0.23678 富邦標普美國特別股ETF基金 19.58000 19.58000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.92760 9.96190 -0.03430 -0.34431 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.64170 9.67850 -0.03680 -0.38022 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.84000 9.85060 -0.01060 -0.10761 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.61720 9.65040 -0.03320 -0.34403 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.29910 9.33460 -0.03550 -0.38031 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.47320 9.48340 -0.01020 -0.10756 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.40000 28.41000 -0.01000 -0.03520 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.68140 9.74610 -0.06470 -0.66386 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.62260 9.68500 -0.06240 -0.64430 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.65370 9.71530 -0.06160 -0.63405 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.68130 9.74600 -0.06470 -0.66386 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.62260 9.68490 -0.06230 -0.64327 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.65380 9.71540 -0.06160 -0.63404 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.49600 8.50990 -0.01390 -0.16334 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.02470 9.03770 -0.01300 -0.14384 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.77890 8.79050 -0.01160 -0.13196 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.58770 9.60350 -0.01580 -0.16452 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.59600 9.60990 -0.01390 -0.14464 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.34060 9.35290 -0.01230 -0.13151 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.42010 9.43140 -0.01130 -0.11981 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.18330 8.18040 0.00290 0.03545 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.21630 9.21120 0.00510 0.05537 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.73400 8.72800 0.00600 0.06874 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.29960 10.29610 0.00350 0.03399 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.07590 10.07030 0.00560 0.05561 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.62690 9.62010 0.00680 0.07069 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.86750 8.86150 0.00600 0.06771 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.47210 9.46520 0.00690 0.07290 富達卓越領航全球組合基金 14.35000 14.60000 -0.25000 -1.71233 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.41030 8.40680 0.00350 0.04163 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.10440 9.09880 0.00560 0.06155 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.82160 8.81530 0.00630 0.07147 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.66360 9.65970 0.00390 0.04037 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.63370 9.62780 0.00590 0.06128 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.37240 9.36580 0.00660 0.07047 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.92340 8.91660 0.00680 0.07626 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.45560 9.44830 0.00730 0.07726 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.51000 8.80000 -0.29000 -3.29545 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.05000 9.35000 -0.30000 -3.20856 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.99000 8.24000 -0.25000 -3.03398 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.09000 7.27000 -0.18000 -2.47593 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.05000 8.25000 -0.20000 -2.42424 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.91000 8.09000 -0.18000 -2.22497 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.73590 9.74040 -0.00450 -0.04620 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.17730 9.18120 -0.00390 -0.04248 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.79510 8.79070 0.00440 0.05005 富蘭克林華美中華基金 10.85000 11.03000 -0.18000 -1.63191 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.84000 17.77000 0.07000 0.39392 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.21000 18.24000 -0.03000 -0.16447 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.33000 10.47000 -0.14000 -1.33715 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.08000 10.19000 -0.11000 -1.07949 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.75230 7.73560 0.01670 0.21588 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.81630 8.80690 0.00940 0.10673 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.55250 9.54240 0.01010 0.10584 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.12450 9.10490 0.01960 0.21527 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.04840 11.08650 -0.03810 -0.34366 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.64250 8.67230 -0.02980 -0.34362 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.01520 9.04630 -0.03110 -0.34379 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.28730 13.33220 -0.04490 -0.33678 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.20870 10.24320 -0.03450 -0.33681 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.08350 10.11740 -0.03390 -0.33507 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.57310 7.59850 -0.02540 -0.33428 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.00310 9.03340 -0.03030 -0.33542 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.68980 10.71310 -0.02330 -0.21749 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.49670 7.51300 -0.01630 -0.21696 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.93090 8.95030 -0.01940 -0.21675 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.37560 10.41040 -0.03480 -0.33428 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.61740 7.64300 -0.02560 -0.33495 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.06050 8.06100 -0.00050 -0.00620 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.02840 9.03920 -0.01080 -0.11948 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.85130 9.86320 -0.01190 -0.12065 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.47940 12.48010 -0.00070 -0.00561 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.15000 8.21000 -0.06000 -0.73082 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.41000 8.46000 -0.05000 -0.59102 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.00000 9.06000 -0.06000 -0.66225 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.64000 8.73000 -0.09000 -1.03093 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.36000 11.48000 -0.12000 -1.04530 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.87000 8.92000 -0.05000 -0.56054 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.38000 8.42000 -0.04000 -0.47506 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.18000 9.29000 -0.11000 -1.18407 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.12000 9.23000 -0.11000 -1.19177 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.88000 10.00000 -0.12000 -1.20000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.90000 9.00000 -0.10000 -1.11111 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.62000 9.72000 -0.10000 -1.02881 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.48950 12.58060 -0.09110 -0.72413 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.31000 9.41000 -0.10000 -1.06270 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.57000 9.65000 -0.08000 -0.82902 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.03000 9.11000 -0.08000 -0.87816 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.28000 9.34000 -0.06000 -0.64240 富蘭克林華美第一富基金 33.64000 33.76000 -0.12000 -0.35545 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31170 10.31160 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.91000 8.99000 -0.08000 -0.88988 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.34000 9.42000 -0.08000 -0.84926 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.60000 9.67000 -0.07000 -0.72389 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.10000 14.17000 -0.07000 -0.49400 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.00000 13.06000 -0.06000 -0.45942 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.15000 15.19000 -0.04000 -0.26333 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.42750 7.58240 -0.15490 -2.04289 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.75270 9.87730 -0.12460 -1.26148 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.37370 9.38840 -0.01470 -0.15658 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.85010 10.86710 -0.01700 -0.15644 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.70430 6.70670 -0.00240 -0.03579 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.81460 8.82770 -0.01310 -0.14840 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.96720 9.98200 -0.01480 -0.14827 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.37200 10.37580 -0.00380 -0.03662 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.19000 20.19000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 復華人民幣貨幣市場基金 11.67860 11.67760 0.00100 0.00856 復華人生目標基金 34.55640 34.50490 0.05150 0.14925 復華大中華中小策略基金 7.88000 8.05000 -0.17000 -2.11180 復華中小精選基金 57.58000 57.70000 -0.12000 -0.20797 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.90900 49.77950 0.12950 0.26015 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.28000 8.48000 -0.20000 -2.35849 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.35000 7.51000 -0.16000 -2.13049 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.84000 10.97000 -0.13000 -1.18505 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.91000 10.02000 -0.11000 -1.09780 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.41000 9.52000 -0.11000 -1.15546 復華六年到期新興市場債券基金 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 復華台灣智能基金 11.49000 11.55000 -0.06000 -0.51948 復華全方位基金 26.02000 26.09000 -0.07000 -0.26830 復華全球大趨勢基金-美元 12.48000 12.62000 -0.14000 -1.10935 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.69000 19.86000 -0.17000 -0.85599 復華全球平衡基金-美元 8.89000 9.01000 -0.12000 -1.33185 復華全球平衡基金-新臺幣 19.01000 19.22000 -0.21000 -1.09261 復華全球物聯網科技基金-美元 14.74000 14.98000 -0.24000 -1.60214 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.23000 14.44000 -0.21000 -1.45429 復華全球原物料基金 8.79000 9.00000 -0.21000 -2.33333 復華全球消費基金-新臺幣 12.41000 12.51000 -0.10000 -0.79936 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.43410 11.42700 0.00710 0.06213 復華全球債券基金 13.17400 13.15560 0.01840 0.13986 復華全球債券組合基金 14.56000 14.56000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.82000 13.91000 -0.09000 -0.64702 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 復華全球戰略配置強基金-美元 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843 復華有利貨幣市場基金 13.44580 13.44570 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.11000 11.24000 -0.13000 -1.15658 復華亞太成長基金 12.76000 12.96000 -0.20000 -1.54321 復華亞太神龍科技基金-美元 8.64000 8.74000 -0.10000 -1.14416 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.19000 9.28000 -0.09000 -0.96983 復華東協世紀基金 11.56000 11.66000 -0.10000 -0.85763 復華南非幣長期收益基金A 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 7.89000 7.89000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 11.93000 12.01000 -0.08000 -0.66611 復華美國新星基金-新臺幣 12.10000 12.16000 -0.06000 -0.49342 復華恒生基金 19.11000 19.21000 -0.10000 -0.52056 復華恒生單日反向一倍基金 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 復華恒生單日正向二倍基金 25.36000 25.62000 -0.26000 -1.01483 復華神盾基金 22.47780 22.41390 0.06390 0.28509 復華高成長基金 58.26000 58.46000 -0.20000 -0.34211 復華高益策略組合基金 13.01000 13.02000 -0.01000 -0.07680 復華貨幣市場基金 14.40710 14.40700 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 18.00000 18.11000 -0.11000 -0.60740 復華富時台灣高股息低波動基金 49.45000 49.54000 -0.09000 -0.18167 復華復華基金 18.14000 18.20000 -0.06000 -0.32967 復華華人世紀基金 15.05000 15.40000 -0.35000 -2.27273 復華傳家二號基金 27.69050 27.61300 0.07750 0.28066 復華傳家基金 19.27650 19.38140 -0.10490 -0.54124 復華奧林匹克全球組合基金 14.54000 14.56000 -0.02000 -0.13736 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.66000 13.70000 -0.04000 -0.29197 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 復華新興人民幣債券基金A 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.78000 18.74000 0.04000 0.21345 復華新興市場高收益債券基金A 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 復華新興市場高收益債券基金B 5.37000 5.38000 -0.01000 -0.18587 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.05000 12.07000 -0.02000 -0.16570 復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.58000 8.63000 -0.05000 -0.57937 復華滬深300 A股基金 19.55000 19.53000 0.02000 0.10241 復華數位經濟基金 42.42000 42.64000 -0.22000 -0.51595 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.77470 9.78290 -0.00820 -0.08382 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.59820 9.60300 -0.00480 -0.04998 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.92960 9.93780 -0.00820 -0.08251 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.71480 9.71970 -0.00490 -0.05041 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.56540 9.57230 -0.00690 -0.07208 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.11540 10.10150 0.01390 0.13760 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.60790 9.61710 -0.00920 -0.09566 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.16150 10.14990 0.01160 0.11429 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.60700 9.61630 -0.00930 -0.09671 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.16330 10.15180 0.01150 0.11328 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.92670 9.94540 -0.01870 -0.18803 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.93620 9.94630 -0.01010 -0.10155 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.99420 9.98340 0.01080 0.10818 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.87750 9.89440 -0.01690 -0.17080 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.81500 10.86350 -0.04850 -0.44645 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.87170 9.87930 -0.00760 -0.07693 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.87770 9.89450 -0.01680 -0.16979 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.81300 10.86150 -0.04850 -0.44653 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.87210 9.87970 -0.00760 -0.07693 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.96370 9.95040 0.01330 0.13366 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.18690 9.18850 -0.00160 -0.01741 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.18970 8.18710 0.00260 0.03176 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.20090 8.18100 0.01990 0.24325 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.53830 11.54020 -0.00190 -0.01646 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.30240 10.29900 0.00340 0.03301 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.43520 10.40990 0.02530 0.24304 景順主流基金 14.33000 14.43000 -0.10000 -0.69300 景順台灣科技基金 24.65000 24.83000 -0.18000 -0.72493 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 景順全球科技基金 21.42000 21.53000 -0.11000 -0.51092 景順全球康健基金 19.05000 19.15000 -0.10000 -0.52219 景順貨幣市場基金 15.94650 15.94640 0.00010 0.00063 景順潛力基金 26.29000 26.42000 -0.13000 -0.49205 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.56000 13.70000 -0.14000 -1.02190 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.73000 12.84000 -0.11000 -0.85670 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.53000 10.62000 -0.09000 -0.84746 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.74000 10.81000 -0.07000 -0.64755 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.78000 10.87000 -0.09000 -0.82797 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.01000 11.08000 -0.07000 -0.63177 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.60440 8.61210 -0.00770 -0.08941 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.86060 7.86440 -0.00380 -0.04832 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09270 11.10270 -0.01000 -0.09007 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.11350 10.11830 -0.00480 -0.04744 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.10000 7.28000 -0.18000 -2.47253 華南永昌中國A股基金(美元) 6.75000 6.92000 -0.17000 -2.45665 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.94000 10.17000 -0.23000 -2.26155 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.33380 9.33770 -0.00390 -0.04177 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.56770 9.55170 0.01600 0.16751 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69170 9.69590 -0.00420 -0.04332 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.93750 9.92090 0.01660 0.16732 華南永昌永昌基金 16.38000 16.29000 0.09000 0.55249 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 華南永昌全球亨利組合基金 14.22030 14.22470 -0.00440 -0.03093 華南永昌全球神農水資源基金 9.76000 9.90000 -0.14000 -1.41414 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.90000 8.97000 -0.07000 -0.78038 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937 華南永昌全球精品基金 14.79000 14.95000 -0.16000 -1.07023 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.34000 10.51000 -0.17000 -1.61751 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.37000 10.52000 -0.15000 -1.42586 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.52000 12.73000 -0.21000 -1.64965 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.47000 12.65000 -0.18000 -1.42292 華南永昌物聯網精選基金 9.60000 9.52000 0.08000 0.84034 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21780 16.21750 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 21.68690 21.65350 0.03340 0.15425 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94600 11.94580 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.22010 10.22320 -0.00310 -0.03032 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.07760 10.06080 0.01680 0.16698 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.77370 9.77680 -0.00310 -0.03171 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.60560 9.58960 0.01600 0.16685 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.01220 10.01680 -0.00460 -0.04592 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.81750 9.80270 0.01480 0.15098 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.66910 9.67360 -0.00450 -0.04652 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.47160 9.45730 0.01430 0.15121 華頓中小型基金 21.40000 21.52000 -0.12000 -0.55762 華頓中國多重機會平衡基金 11.24200 11.36200 -0.12000 -1.05615 華頓台灣基金 22.26000 22.23000 0.03000 0.13495 華頓平安貨幣市場基金 11.52800 11.52790 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 16.09000 16.31000 -0.22000 -1.34887 華頓全球高收益債券基金A 13.38410 13.40230 -0.01820 -0.13580 華頓全球高收益債券基金B 8.20480 8.21600 -0.01120 -0.13632 華頓全球黑鑽油源基金 5.30000 5.42000 -0.12000 -2.21402 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.44760 2.51700 -0.06940 -2.75725 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.91900 11.19990 -0.28090 -2.50806 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35240 0.36220 -0.00980 -2.70569 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.12710 11.22120 -0.09410 -0.83859 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.09020 10.18090 -0.09070 -0.89088 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.86870 9.92640 -0.05770 -0.58128 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.86550 8.91740 -0.05190 -0.58201 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.02420 10.10400 -0.07980 -0.78979 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.02690 9.10260 -0.07570 -0.83163 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.72000 9.91000 -0.19000 -1.91726 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.35000 8.49000 -0.14000 -1.64900 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.91000 9.08000 -0.17000 -1.87225 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50140 2.50070 0.00070 0.02799 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04720 2.05000 -0.00280 -0.13659 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.60010 11.59130 0.00880 0.07592 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.33860 9.33150 0.00710 0.07609 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35950 0.35920 0.00030 0.08352 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29390 0.29410 -0.00020 -0.06800 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.11000 3.20000 -0.09000 -2.81250 匯豐中國動力基金(台幣) 13.88000 14.23000 -0.35000 -2.45959 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.46000 -0.01000 -2.17391 匯豐台灣精典基金 22.01000 21.99000 0.02000 0.09095 匯豐全球趨勢組合基金 11.98000 12.03000 -0.05000 -0.41563 匯豐全球關鍵資源基金 7.84000 7.96000 -0.12000 -1.50754 匯豐安富基金 24.17000 24.16000 0.01000 0.04139 匯豐成功基金 39.11000 39.30000 -0.19000 -0.48346 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.65000 10.75000 -0.10000 -0.93023 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.25000 10.33000 -0.08000 -0.77444 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.89000 9.97000 -0.08000 -0.80241 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.86000 10.96000 -0.10000 -0.91241 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.46000 10.56000 -0.10000 -0.94697 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.37000 10.46000 -0.09000 -0.86042 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57280 2.57780 -0.00500 -0.19396 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32510 2.33030 -0.00520 -0.22315 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.38720 11.39490 -0.00770 -0.06757 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.70530 7.71280 -0.00750 -0.09724 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37110 0.37170 -0.00060 -0.16142 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32710 0.32770 -0.00060 -0.18309 匯豐金磚動力基金 13.16000 13.48000 -0.32000 -2.37389 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98570 14.98560 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.80000 4.79000 0.01000 0.20877 匯豐新鑽動力基金 10.18000 10.37000 -0.19000 -1.83221 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.36960 5.35320 0.01640 0.30636 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.01330 8.99710 0.01620 0.18006 匯豐龍鳳基金-A類型 47.36000 47.33000 0.03000 0.06338 匯豐龍鳳基金-I類型 47.36000 47.33000 0.03000 0.06338 匯豐龍騰電子基金 31.68000 31.48000 0.20000 0.63532 匯豐雙高收益債券組合基金 12.09350 12.11160 -0.01810 -0.14944 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.56000 16.57000 -0.01000 -0.06035 新光中國成長基金(人民幣) 8.65000 8.88000 -0.23000 -2.59009 新光中國成長基金(美元) 8.58000 8.88000 -0.30000 -3.37838 新光中國成長基金(新臺幣) 8.61000 8.82000 -0.21000 -2.38095 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.50300 10.51990 -0.01690 -0.16065 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.61000 9.62850 -0.01850 -0.19214 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.95750 9.94970 0.00780 0.07839 新光台灣富貴基金 20.53000 20.50000 0.03000 0.14634 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.25000 11.53000 -0.28000 -2.42845 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.02000 11.26000 -0.24000 -2.13144 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94100 9.94140 -0.00040 -0.00402 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.76310 9.73700 0.02610 0.26805 新光全球債券基金(B配息)美元 9.54140 9.54180 -0.00040 -0.00419 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.35850 9.33350 0.02500 0.26785 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.75000 9.86000 -0.11000 -1.11562 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972 新光吉星貨幣市場基金 15.45430 15.45410 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.58000 9.70000 -0.12000 -1.23711 新光多重資產基金(A累積)美元 8.67000 8.78000 -0.11000 -1.25285 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.13000 9.23000 -0.10000 -1.08342 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.02000 9.12000 -0.10000 -1.09649 新光亞洲精選基金-美金 20.73000 21.18000 -0.45000 -2.12465 新光亞洲精選基金-新台幣 21.11000 21.51000 -0.40000 -1.85960 新光兩岸優勢基金 10.02000 10.26000 -0.24000 -2.33918 新光店頭基金 21.17000 21.17000 0.00000 0.00000 新光南非幣保本基金 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 新光特選內需收益ETF基金 19.63000 19.58000 0.05000 0.25536 新光創新科技基金 13.55000 13.51000 0.04000 0.29608 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.79370 9.79250 0.00120 0.01225 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.03340 10.02950 0.00390 0.03889 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.65950 9.65850 0.00100 0.01035 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.20580 9.20470 0.00110 0.01195 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.43790 9.43410 0.00380 0.04028 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.08240 9.08140 0.00100 0.01101 新光澳幣八年期保本基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 新光澳幣十年期保本基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 新光澳幣保本基金 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.08730 10.10260 -0.01530 -0.15145 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.60710 9.62110 -0.01400 -0.14551 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.57720 9.58120 -0.00400 -0.04175 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.97500 9.97920 -0.00420 -0.04209 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.91070 9.92430 -0.01360 -0.13704 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51230 9.52530 -0.01300 -0.13648 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.51750 9.52580 -0.00830 -0.08713 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.91390 9.92250 -0.00860 -0.08667 瑞銀全球創新趨勢基金 6.81000 6.89000 -0.08000 -1.16110 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.58000 8.66000 -0.08000 -0.92379 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.75710 9.76400 -0.00690 -0.07067 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.21310 9.21990 -0.00680 -0.07375 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.63940 9.64410 -0.00470 -0.04873 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.17150 9.17600 -0.00450 -0.04904 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.26540 9.26640 -0.00100 -0.01079 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.78930 9.79060 -0.00130 -0.01328 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.71940 13.71020 0.00920 0.06710 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.34170 8.33610 0.00560 0.06718 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.50330 36.49050 0.01280 0.03508 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.69460 39.55930 0.13530 0.34202 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.20520 37.14490 0.06030 0.16234 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.63040 39.58350 0.04690 0.11848 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.80870 39.66840 0.14030 0.35368 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.52990 38.57570 -0.04580 -0.11873 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24910 11.24790 0.00120 0.01067 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96230 9.94830 0.01400 0.14073 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.13420 11.42080 -0.28660 -2.50946 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.24420 8.46290 -0.21870 -2.58422 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.57000 8.78000 -0.21000 -2.39180 群益大印度基金-人民幣 11.72160 11.88690 -0.16530 -1.39061 群益大印度基金-美元 10.92070 11.08320 -0.16250 -1.46618 群益大印度基金-新臺幣 10.40000 10.54000 -0.14000 -1.32827 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.67590 11.82710 -0.15120 -1.27842 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.15440 11.30740 -0.15300 -1.35310 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.52000 10.65000 -0.13000 -1.22066 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.72060 10.85940 -0.13880 -1.27816 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.34600 9.47420 -0.12820 -1.35315 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.84000 8.94000 -0.10000 -1.11857 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.36980 9.49120 -0.12140 -1.27908 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.20100 8.31350 -0.11250 -1.35322 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.71000 8.81000 -0.10000 -1.13507 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.95340 9.06930 -0.11590 -1.27794 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.09890 8.21010 -0.11120 -1.35443 群益中小型股基金 37.05000 36.85000 0.20000 0.54274 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.51510 9.60310 -0.08800 -0.91637 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.75110 8.83880 -0.08770 -0.99222 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.24610 8.31130 -0.06520 -0.78447 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.32670 8.40380 -0.07710 -0.91744 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.65770 7.73450 -0.07680 -0.99295 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.21650 7.27360 -0.05710 -0.78503 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.97430 9.98190 -0.00760 -0.07614 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.97180 10.98010 -0.00830 -0.07559 群益中國高收益債券基金-美元 10.57450 10.58410 -0.00960 -0.09070 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.77970 9.77700 0.00270 0.02762 群益中國新機會基金N-人民幣 7.59660 7.79140 -0.19480 -2.50019 群益中國新機會基金N-美元 6.91020 7.09280 -0.18260 -2.57444 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.42000 7.60000 -0.18000 -2.36842 群益中國新機會基金-人民幣 6.73710 6.90980 -0.17270 -2.49935 群益中國新機會基金-美元 7.38860 7.58390 -0.19530 -2.57519 群益中國新機會基金-新臺幣 7.08000 7.25000 -0.17000 -2.34483 群益平衡王基金 18.12630 18.10810 0.01820 0.10051 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.02000 8.03000 -0.01000 -0.12453 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.77000 5.78000 -0.01000 -0.17301 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.66590 10.71630 -0.05040 -0.47031 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.08540 10.14080 -0.05540 -0.54631 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.48520 9.53000 -0.04480 -0.47009 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 8.96860 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-1.32979 群益印度中小基金-人民幣 12.72980 12.91910 -0.18930 -1.46527 群益印度中小基金-美元 11.18440 11.35940 -0.17500 -1.54057 群益印度中小基金-新臺幣 12.99000 13.17000 -0.18000 -1.36674 群益多利策略組合基金 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780 群益多重收益組合基金 13.48000 13.48000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.80000 14.90000 -0.10000 -0.67114 群益安家基金 22.84170 22.79400 0.04770 0.20927 群益安穩貨幣市場基金 16.09670 16.09650 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.39000 22.44000 -0.05000 -0.22282 群益亞太中小基金 10.28000 10.53000 -0.25000 -2.37417 群益亞太新趨勢平衡基金 15.08000 15.24000 -0.16000 -1.04987 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.64100 9.62560 0.01540 0.15999 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.35350 7.34180 0.01170 0.15936 群益店頭市場基金 82.16000 82.58000 -0.42000 -0.50860 群益東方盛世基金 8.32000 8.45000 -0.13000 -1.53846 群益東協成長基金-人民幣 12.43590 12.56140 -0.12550 -0.99909 群益東協成長基金-美元 10.81340 10.93090 -0.11750 -1.07493 群益東協成長基金-新臺幣 10.74000 10.84000 -0.10000 -0.92251 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.89650 10.96580 -0.06930 -0.63196 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.31260 10.37510 -0.06250 -0.60240 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.81370 9.86220 -0.04850 -0.49178 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.42670 9.48670 -0.06000 -0.63246 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.92460 8.97870 -0.05410 -0.60254 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.49080 8.53280 -0.04200 -0.49222 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.22510 9.28370 -0.05860 -0.63121 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.08340 9.13840 -0.05500 -0.60186 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.48550 9.53240 -0.04690 -0.49201 群益長安基金 24.23000 24.30000 -0.07000 -0.28807 群益美國新創亮點基金N-美元 9.72790 9.79710 -0.06920 -0.70633 群益美國新創亮點基金-美元 14.71570 14.82040 -0.10470 -0.70646 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.27000 14.34000 -0.07000 -0.48815 群益真善美基金 15.55800 15.58830 -0.03030 -0.19438 群益馬拉松基金 107.58000 108.01000 -0.43000 -0.39811 群益馬拉松基金I類型 107.70000 108.13000 -0.43000 -0.39767 群益深証中小板基金 10.42000 10.50000 -0.08000 -0.76190 群益創新科技基金 28.55000 28.32000 0.23000 0.81215 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.65800 8.88180 -0.22380 -2.51976 群益華夏盛世基金N-美元 7.89360 8.10390 -0.21030 -2.59505 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.26000 8.46000 -0.20000 -2.36407 群益華夏盛世基金-人民幣 9.42850 9.67230 -0.24380 -2.52060 群益華夏盛世基金-美元 8.70380 8.93570 -0.23190 -2.59521 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.42000 14.77000 -0.35000 -2.36967 群益奧斯卡基金 24.08000 23.94000 0.14000 0.58480 群益新興金鑽基金-美元 10.66890 10.86580 -0.19690 -1.81211 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.19000 8.32000 -0.13000 -1.56250 群益葛萊美基金 20.28000 20.22000 0.06000 0.29674 群益道瓊美國地產ETF基金 19.27000 19.13000 0.14000 0.73183 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.62230 11.67770 -0.05540 -0.47441 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.94190 10.99790 -0.05600 -0.50919 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.90930 10.96210 -0.05280 -0.48166 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.34590 8.38560 -0.03970 -0.47343 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.74450 8.78930 -0.04480 -0.50971 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.07000 8.10000 -0.03000 -0.37037 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.38450 8.42500 -0.04050 -0.48071 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.81380 9.86410 -0.05030 -0.50993 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.67240 9.72190 -0.04950 -0.50916 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 24.90000 24.93000 -0.03000 -0.12034 德信中國精選成長基金 10.04000 10.25000 -0.21000 -2.04878 德信台灣主流中小基金 15.56000 15.44000 0.12000 0.77720 德信新興股票組合基金 10.11000 10.24000 -0.13000 -1.26953 德信萬保貨幣市場基金 11.94140 11.94130 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.75280 10.73510 0.01770 0.16488 德信數位時代基金 24.69000 24.71000 -0.02000 -0.08094 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.01440 10.02860 -0.01420 -0.14160 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.97800 9.98950 -0.01150 -0.11512 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67010 11.67000 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 12.97000 12.99000 -0.02000 -0.15396 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.80000 18.10000 -0.30000 -1.65746 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.48900 10.48320 0.00580 0.05533 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.14560 15.13730 0.00830 0.05483 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.14470 8.12420 0.02050 0.25233 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.93210 10.92760 0.00450 0.04118 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.35270 11.34850 0.00420 0.03701 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.18900 13.15580 0.03320 0.25236 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.39000 16.69000 -0.30000 -1.79748 摩根中小基金 19.01000 18.87000 0.14000 0.74192 摩根中國A股基金 12.05000 12.45000 -0.40000 -3.21285 摩根中國A股基金(美元) 9.42000 9.75000 -0.33000 -3.38462 摩根中國亮點基金 11.40000 11.73000 -0.33000 -2.81330 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.60970 10.81370 -0.20400 -1.88650 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.79850 12.04290 -0.24440 -2.02941 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.96980 9.15300 -0.18320 -2.00153 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.98980 12.22040 -0.23060 -1.88701 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.82930 14.11560 -0.28630 -2.02825 摩根台灣金磚基金-累積型 17.12000 17.06000 0.06000 0.35170 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.12000 17.06000 0.06000 0.35170 摩根台灣增長基金 45.15000 45.13000 0.02000 0.04432 摩根平衡基金 26.57000 26.58000 -0.01000 -0.03762 摩根全球α基金 18.51000 18.67000 -0.16000 -0.85699 摩根全球平衡基金 14.50640 14.56110 -0.05470 -0.37566 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.38710 9.44750 -0.06040 -0.63932 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.39300 10.46240 -0.06940 -0.66333 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.77720 9.84070 -0.06350 -0.64528 摩根多元入息成長基金-累積型 11.10780 11.17910 -0.07130 -0.63780 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.76790 9.83130 -0.06340 -0.64488 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.09640 10.21300 -0.11660 -1.14168 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.04480 13.19550 -0.15070 -1.14206 摩根亞洲基金 50.72000 51.77000 -1.05000 -2.02820 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.29580 8.29260 0.00320 0.03859 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.67580 9.67960 -0.00380 -0.03926 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.54900 8.55030 -0.00130 -0.01520 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.13820 12.13360 0.00460 0.03791 摩根東方內需機會基金 16.08000 16.41000 -0.33000 -2.01097 摩根東方科技基金 29.91000 30.58000 -0.67000 -2.19097 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.22000 9.38000 -0.16000 -1.70576 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.49000 9.68000 -0.19000 -1.96281 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.94000 9.12000 -0.18000 -1.97368 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.88000 11.08000 -0.20000 -1.80505 摩根金龍收成基金 18.61000 19.20000 -0.59000 -3.07292 摩根第一貨幣市場基金 15.08760 15.08740 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 13.51000 13.78000 -0.27000 -1.95936 摩根新金磚五國基金 10.62000 10.76000 -0.14000 -1.30112 摩根新絲路基金 8.85000 9.03000 -0.18000 -1.99336 摩根新興35基金 12.11000 12.35000 -0.24000 -1.94332 摩根新興日本基金 23.29000 23.70000 -0.41000 -1.72996 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.17560 7.18560 -0.01000 -0.13917 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.42540 9.44110 -0.01570 -0.16629 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.16420 9.17840 -0.01420 -0.15471 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.45790 10.47240 -0.01450 -0.13846 摩根新興科技基金 45.74000 45.47000 0.27000 0.59380 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.23060 8.22530 0.00530 0.06444 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.49340 10.48660 0.00680 0.06484 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.30160 8.37760 -0.07600 -0.90718 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.99220 9.09140 -0.09920 -1.09114 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.44710 8.53770 -0.09060 -1.06118 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.58770 9.67540 -0.08770 -0.90642 摩根龍揚基金 27.78000 28.66000 -0.88000 -3.07048 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.53000 10.61000 -0.08000 -0.75401 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.29000 10.36000 -0.07000 -0.67568 摩根環球股票收益基金-累積型 11.01000 11.06000 -0.05000 -0.45208 摩根總收益組合基金-月配息型 9.26220 9.27190 -0.00970 -0.10462 摩根總收益組合基金-累積型 11.22820 11.23990 -0.01170 -0.10409 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 20.82000 20.85000 -0.03000 -0.14388 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75440 11.76740 -0.01300 -0.11047 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.97730 10.98780 -0.01050 -0.09556 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00590 10.00200 0.00390 0.03899 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.11060 10.12170 -0.01110 -0.10967 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.49750 9.50660 -0.00910 -0.09572 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.65150 8.64820 0.00330 0.03816 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.95110 9.98260 -0.03150 -0.31555 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.05730 10.06810 -0.01080 -0.10727 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.41440 9.48150 -0.06710 -0.70769 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.60470 9.65290 -0.04820 -0.49933 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.13590 9.20110 -0.06520 -0.70861 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.32020 9.36700 -0.04680 -0.49963 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.99440 11.04850 -0.05410 -0.48966 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.76470 10.81730 -0.05260 -0.48626 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.01140 10.04110 -0.02970 -0.29578 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.37650 10.42760 -0.05110 -0.49005 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.14410 10.19370 -0.04960 -0.48658 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.43700 9.46500 -0.02800 -0.29583 聯邦金鑽平衡基金 20.30780 20.30130 0.00650 0.03202 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.02000 9.10630 -0.08630 -0.94770 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.35850 9.42820 -0.06970 -0.73927 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.00490 9.09100 -0.08610 -0.94709 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.34280 9.41230 -0.06950 -0.73840 聯邦貨幣市場基金 13.17230 13.17210 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.12310 16.12170 0.00140 0.00868 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.87380 11.96770 -0.09390 -0.78461 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.44220 11.51230 -0.07010 -0.60891 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.96270 11.02980 -0.06710 -0.60835 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74680 11.74490 0.00190 0.01618 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.02370 11.00850 0.01520 0.13808 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.39490 10.39320 0.00170 0.01636 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.53650 8.52470 0.01180 0.13842 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.33000 32.37000 -0.04000 -0.12357 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 15.00000 15.35000 -0.35000 -2.28013 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.95000 15.30000 -0.35000 -2.28758 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.93000 10.14000 -0.21000 -2.07101 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.46000 15.50000 -0.04000 -0.25806 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.28000 12.31000 -0.03000 -0.24370 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.79000 7.81000 -0.02000 -0.25608 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 13.97000 14.15000 -0.18000 -1.27208 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.10000 10.23000 -0.13000 -1.27077 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.40000 8.50000 -0.10000 -1.17647 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-0.75131 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.85000 13.94000 -0.09000 -0.64562 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.37000 18.38000 -0.01000 -0.05441 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.18000 17.19000 -0.01000 -0.05817 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.19000 13.21000 -0.02000 -0.15140 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.03000 14.03000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.01000 8.01000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.96000 12.96000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.34000 14.39000 -0.05000 -0.34746 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.31000 14.35000 -0.04000 -0.27875 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 聯博貨幣市場基金 15.00310 15.00300 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.41590 10.41040 0.00550 0.05283 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.54960 13.55640 -0.00680 -0.05016 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.44980 7.44580 0.00400 0.05372 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.77000 13.77000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.80000 13.80000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 18.60000 18.55000 0.05000 0.26954 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.50000 10.76000 -0.26000 -2.41636 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.95000 11.20000 -0.25000 -2.23214 瀚亞巴西基金 5.27000 5.30000 -0.03000 -0.56604 瀚亞外銷基金 36.90000 37.02000 -0.12000 -0.32415 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.44000 11.53000 -0.09000 -0.78057 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.77000 10.86000 -0.09000 -0.82873 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.43000 9.50000 -0.07000 -0.73684 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.09000 9.14000 -0.05000 -0.54705 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 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