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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/10/24  107/10/23  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.60350   10.60240   0.00110    0.01038
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.85960    9.88000  -0.02040   -0.20648
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.86230    9.88270  -0.02040   -0.20642
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.83510    9.84930  -0.01420   -0.14417
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.83530    9.84950  -0.01420   -0.14417
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.19290    9.20460  -0.01170   -0.12711
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.49440    9.50870  -0.01430   -0.15039
中國信託台灣活力基金                                               12.59000   12.58000   0.01000    0.07949
中國信託台灣優勢基金                                               14.61000   14.63000  -0.02000   -0.13671
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                  9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.82000    8.82000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.74000    8.82000  -0.08000   -0.90703
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.34000    9.43000  -0.09000   -0.95440
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.91850    9.90940   0.00910    0.09183
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.20420    9.19580   0.00840    0.09135
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.24770   10.25690  -0.00920   -0.08970
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.47190    9.48030  -0.00840   -0.08860
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.43220   10.47610  -0.04390   -0.41905
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.03880    9.07680  -0.03800   -0.41865
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.55030   10.62460  -0.07430   -0.69932
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.43970    9.50620  -0.06650   -0.69954
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.13000   10.24000  -0.11000   -1.07422
中國信託智能運動基金-美元                                           9.80000    9.93000  -0.13000   -1.30916
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.10000    9.17000  -0.07000   -0.76336
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.93000    9.01000  -0.08000   -0.88790
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99450   10.99440   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.42110    9.41680   0.00430    0.04566
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.99580    8.99180   0.00400    0.04448
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.55300    9.55680  -0.00380   -0.03976
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.11680    9.12050  -0.00370   -0.04057
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.03000   11.10000  -0.07000   -0.63063
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.63000   10.70000  -0.07000   -0.65421
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.13000   11.22000  -0.09000   -0.80214
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.79000   10.88000  -0.09000   -0.82721
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元大2001基金                                                       52.93000   53.17000  -0.24000   -0.45138
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.12840   39.08490   0.04350    0.11130
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.49580   37.96440  -0.46860   -1.23431
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.25000   17.72000  -0.47000   -2.65237
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.46560   11.46440   0.00120    0.01047
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.53100   10.50920   0.02180    0.20744
元大上證50基金                                                     27.99000   27.88000   0.11000    0.39455
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.25000   10.49000  -0.24000   -2.28789
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.10000    9.29000  -0.19000   -2.04521
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.69000   13.00000  -0.31000   -2.38462
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.78400   12.07700  -0.29300   -2.42610
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.98200   16.34600  -0.36400   -2.22684
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.67400    9.83400  -0.16000   -1.62701
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.26900    9.40400  -0.13500   -1.43556
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.83000    2.87000  -0.04000   -1.39373
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.60000   12.77000  -0.17000   -1.33125
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.50470   45.40210   0.10260    0.22598
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.47060   10.46730   0.00330    0.03153
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.65590    9.65290   0.00300    0.03108
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.59620    9.57440   0.02180    0.22769
元大巴西指數基金                                                    6.42800    6.45000  -0.02200   -0.34109
元大巴菲特基金                                                     24.36000   24.28000   0.08000    0.32949
元大日經225基金                                                    27.83000   27.74000   0.09000    0.32444
元大台商收成基金                                                   20.98000   20.98000   0.00000    0.00000
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.38000   13.36000   0.02000    0.14970
元大台灣50單日正向2倍基金                                          31.95000   32.07000  -0.12000   -0.37418
元大台灣中型100基金                                                29.08000   29.09000  -0.01000   -0.03438
元大台灣加權股價指數基金                                           23.00900   23.07300  -0.06400   -0.27738
元大台灣卓越50基金                                                 77.51000   77.66000  -0.15000   -0.19315
元大台灣金融基金                                                   17.31000   17.44000  -0.13000   -0.74541
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.01000   29.02000  -0.01000   -0.03446
元大台灣高股息基金                                                 24.03000   23.99000   0.04000    0.16674
元大台灣電子科技基金                                               32.16000   32.12000   0.04000    0.12453
元大全球ETF成長組合基金                                            10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.36000   14.38000  -0.02000   -0.13908
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.75000   12.74000   0.01000    0.07849
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.57000   12.59000  -0.02000   -0.15886
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.70100   11.71700  -0.01600   -0.13655
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.39000    8.57000  -0.18000   -2.10035
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.37000    6.51000  -0.14000   -2.15054
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.85000    7.93000  -0.08000   -1.00883
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.13000    6.19000  -0.06000   -0.96931
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.18800    9.24700  -0.05900   -0.63804
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.34000   10.38000  -0.04000   -0.38536
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.15000    9.19000  -0.04000   -0.43526
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.51000   12.67000  -0.16000   -1.26283
元大全球農業商機基金                                               17.02000   17.31000  -0.29000   -1.67533
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    8.10000    8.14200  -0.04200   -0.51584
元大印度指數基金                                                    8.62500    8.65600  -0.03100   -0.35813
元大印度基金                                                       11.17000   11.21000  -0.04000   -0.35682
元大多多基金                                                       15.50000   15.51000  -0.01000   -0.06447
元大多福基金                                                       46.81000   46.76000   0.05000    0.10693
元大亞太成長基金                                                    8.76000    8.84000  -0.08000   -0.90498
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.37750    8.35290   0.02460    0.29451
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.85890    6.83870   0.02020    0.29538
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.02000    9.17700  -0.15700   -1.71080
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.51000    9.65000  -0.14000   -1.45078
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.26000    9.40000  -0.14000   -1.48936
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.51000    9.65000  -0.14000   -1.45078
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.77900    9.95300  -0.17400   -1.74822
元大卓越基金                                                       41.14000   41.00000   0.14000    0.34146
元大店頭基金                                                        6.93000    6.92000   0.01000    0.14451
元大泛歐成長基金                                                    8.74000    8.82000  -0.08000   -0.90703
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.30080   10.30020   0.00060    0.00583
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.66710    9.67840  -0.01130   -0.11675
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.86870   31.75710   0.11160    0.35142
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.41330   36.19510   0.21820    0.60284
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        20.00180   20.05580  -0.05400   -0.26925
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.18010   17.06480   0.11530    0.67566
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.63160   38.42660   0.20500    0.53348
元大高科技基金                                                     16.68000   16.63000   0.05000    0.30066
元大得利貨幣市場基金                                               16.26600   16.26580   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99070   11.99060   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                      9.93000   10.03000  -0.10000   -0.99701
元大華夏中小基金                                                    6.39000    6.51000  -0.12000   -1.84332
元大新中國基金-人民幣                                               8.48000    8.66000  -0.18000   -2.07852
元大新中國基金-美元                                                 7.88400    8.05300  -0.16900   -2.09860
元大新中國基金-新台幣                                               7.89000    8.04000  -0.15000   -1.86567
元大新主流基金                                                     21.34000   21.35000  -0.01000   -0.04684
元大新東協平衡基金-美元                                             8.92300    8.95200  -0.02900   -0.32395
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.66670    9.64260   0.02410    0.24993
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       8.87350    8.85240   0.02110    0.23835
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.66910    9.62590   0.04320    0.44879
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.33100    8.29380   0.03720    0.44853
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.73520    9.72940   0.00580    0.05961
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.28290    9.27740   0.00550    0.05928
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.93120    9.90440   0.02680    0.27059
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.47380    9.44820   0.02560    0.27095
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.45940    9.45140   0.00800    0.08464
元大新興亞洲基金                                                   10.40000   10.58000  -0.18000   -1.70132
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.60260    8.57100   0.03160    0.36869
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.27570    8.24530   0.03040    0.36869
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.88210    8.83090   0.05120    0.57978
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.54830    8.49900   0.04930    0.58007
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11250   15.11230   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.75000   32.75000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
元大實質多重資產基金-美元                                           8.18700    8.13100   0.05600    0.68872
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.68000    8.60000   0.08000    0.93023
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.72000   15.85000  -0.13000   -0.82019
元大滬深300單日正向2倍基金                                         13.05000   12.85000   0.20000    1.55642
元大摩臺基金                                                       35.65000   35.72000  -0.07000   -0.19597
元大標普500基金                                                    25.58000   25.65000  -0.07000   -0.27290
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.47000   13.41000   0.06000    0.44743
元大標普500單日正向2倍基金                                         32.05000   32.27000  -0.22000   -0.68175
元大標智滬深300基金                                                15.17000   15.47000  -0.30000   -1.93924
元大歐洲50基金                                                     22.57000   22.93000  -0.36000   -1.57000
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.34710    9.35360  -0.00650   -0.06949
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.20480   10.20440   0.00040    0.00392
元大績效基金                                                       44.41000   44.42000  -0.01000   -0.02251
元大韓國KOSPI200基金                                               20.45000   20.44000   0.01000    0.04892
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.79000   13.78000   0.01000    0.07257
日盛上選基金                                                       28.54000   28.61000  -0.07000   -0.24467
日盛小而美基金                                                     15.57000   15.43000   0.14000    0.90732
日盛中國內需動力基金                                                8.69000    8.91000  -0.22000   -2.46914
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.71090   11.71220  -0.00130   -0.01110
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.72120    9.72240  -0.00120   -0.01234
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.67070   11.67410  -0.00340   -0.02912
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.68260    9.68540  -0.00280   -0.02891
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.59180   10.58460   0.00720    0.06802
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.77160    8.76570   0.00590    0.06731
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.47000    9.76000  -0.29000   -2.97131
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.93000    9.20000  -0.27000   -2.93478
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.27000    9.53000  -0.26000   -2.72823
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.83000    9.94000  -0.11000   -1.10664
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.61000    9.73000  -0.12000   -1.23330
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.72000    9.81000  -0.09000   -0.91743
日盛日盛基金                                                       11.72000   11.74000  -0.02000   -0.17036
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.28000    9.30000  -0.02000   -0.21505
日盛全球抗暖化基金                                                 10.03000   10.14000  -0.11000   -1.08481
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.02900   10.04980  -0.02080   -0.20697
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.32230    9.34160  -0.01930   -0.20660
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.86430    9.87400  -0.00970   -0.09824
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.17060    9.17950  -0.00890   -0.09696
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.40540    2.40570  -0.00030   -0.01247
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65220    1.65240  -0.00020   -0.01210
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36190    0.36200  -0.00010   -0.02762
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24930    0.24940  -0.00010   -0.04010
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.03430   12.02400   0.01030    0.08566
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.15720    8.15030   0.00690    0.08466
日盛亞洲機會基金                                                    6.24000    6.38000  -0.14000   -2.19436
日盛首選基金                                                       14.74000   14.71000   0.03000    0.20394
日盛高科技基金                                                     15.27000   15.25000   0.02000    0.13115
日盛貨幣市場基金                                                   14.78070   14.78050   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.17000   34.17000   0.00000    0.00000
日盛精選五虎基金                                                   32.85000   32.65000   0.20000    0.61256
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49500   13.49480   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 24.21000   24.09000   0.12000    0.49813
台新MSCI中國基金                                                   18.16000   18.66000  -0.50000   -2.67953
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.55000   19.52000   0.03000    0.15369
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.05000   18.12000  -0.07000   -0.38631
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17210   14.17190   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.51230   10.51470  -0.00240   -0.02283
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.48660   10.49030  -0.00370   -0.03527
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.11650   10.09880   0.01770    0.17527
台新中國通基金                                                     34.89000   34.65000   0.24000    0.69264
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.44450    0.45760  -0.01310   -2.86276
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.75100   14.12700  -0.37600   -2.66157
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28950    0.29840  -0.00890   -2.98257
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.98000    9.23000  -0.25000   -2.70856
台新主流基金                                                       19.21000   19.15000   0.06000    0.31332
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.44000   19.32000   0.12000    0.62112
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.63140    0.62870   0.00270    0.42946
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.35000   14.26000   0.09000    0.63114
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.46490    0.46290   0.00200    0.43206
台新台灣中小基金                                                   27.57000   27.36000   0.21000    0.76754
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.67120    9.68270  -0.01150   -0.11877
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.88780    8.88690   0.00090    0.01013
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.40000    8.38000   0.02000    0.23866
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                 9.98980    9.98880   0.00100    0.01001
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.85820    9.90740  -0.04920   -0.49660
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.71080   10.76420  -0.05340   -0.49609
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
台新印度基金                                                       12.93000   12.94000  -0.01000   -0.07728
台新亞美短期債券基金                                               10.88030   10.86340   0.01690    0.15557
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.46490    8.45770   0.00720    0.08513
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27870    0.27910  -0.00040   -0.14332
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.88200   11.87190   0.01010    0.08507
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38590    0.38630  -0.00040   -0.10355
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09770   11.09760   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 26.67540   26.64430   0.03110    0.11672
台新智慧生活基金-美元                                               9.61120    9.69670  -0.08550   -0.88174
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.93000   10.00000  -0.07000   -0.70000
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.22250    8.25220  -0.02970   -0.35990
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.44540    8.45810  -0.01270   -0.15015
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.92850    8.96100  -0.03250   -0.36268
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.17850    9.19230  -0.01380   -0.15013
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.43820   10.42850   0.00970    0.09301
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33200    0.33240  -0.00040   -0.12034
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.71290    7.70580   0.00710    0.09214
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25850    0.25880  -0.00030   -0.11592
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.28000    5.33000  -0.05000   -0.93809
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.57000   20.52000   0.05000    0.24366
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.60900   10.68000  -0.07100   -0.66479
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             14.72000   14.76000  -0.04000   -0.27100
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.74180   11.74210  -0.00030   -0.00255
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.41110    9.41140  -0.00030   -0.00319
未來資產亞洲新富基金                                               18.19000   18.61000  -0.42000   -2.25685
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57530   12.57520   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                  9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
未來資產新興市場債券基金A                                           8.71350    8.71400  -0.00050   -0.00574
未來資產新興市場債券基金B                                           6.55830    6.55860  -0.00030   -0.00457
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.14880   11.14790   0.00090    0.00807
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.87870    9.86050   0.01820    0.18457
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.11020    9.11200  -0.00180   -0.01975
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42680   10.42890  -0.00210   -0.02014
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.65290    7.64660   0.00630    0.08239
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.81960    8.81210   0.00750    0.08511
永豐中小基金                                                       45.67000   45.37000   0.30000    0.66123
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.74350    1.74590  -0.00240   -0.13746
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.33060    2.33390  -0.00330   -0.14139
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.89210    7.88930   0.00280    0.03549
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.23550   10.23180   0.00370    0.03616
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.15000    4.25000  -0.10000   -2.35294
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.54000   18.96000  -0.42000   -2.21519
永豐主流品牌基金                                                   16.13000   16.36000  -0.23000   -1.40587
永豐永豐基金                                                       30.83000   30.81000   0.02000    0.06491
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.38270    9.42600  -0.04330   -0.45937
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.52930    9.57330  -0.04400   -0.45961
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.31170    9.35470  -0.04300   -0.45966
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.45890    9.50260  -0.04370   -0.45987
永豐亞洲民生消費基金                                               10.61000   10.82000  -0.21000   -1.94085
永豐南非幣2021保本基金                                             13.11580   13.11590  -0.00010   -0.00076
永豐高科技基金                                                     20.40000   20.26000   0.14000    0.69102
永豐貨幣市場基金                                                   13.89200   13.89190   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11550    2.11950  -0.00400   -0.18872
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.52060    2.52530  -0.00470   -0.18612
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.70570    7.70660  -0.00090   -0.01168
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.43040   10.43160  -0.00120   -0.01150
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.95060    6.95780  -0.00720   -0.10348
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.79280   10.80390  -0.01110   -0.10274
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.07000    9.28000  -0.21000   -2.26293
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.09000    7.26000  -0.17000   -2.34160
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.38000   16.74000  -0.36000   -2.15054
永豐臺灣加權ETF基金                                                50.63000   50.68000  -0.05000   -0.09866
永豐領航科技基金                                                   33.82000   33.63000   0.19000    0.56497
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.33000    9.49000  -0.16000   -1.68599
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.16000    9.30000  -0.14000   -1.50538
永豐趨勢平衡基金                                                   37.60000   37.50000   0.10000    0.26667
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.63630   11.63520   0.00110    0.00945
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.50310    9.50810  -0.00500   -0.05259
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.78260    9.78770  -0.00510   -0.05211
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.47240    9.47370  -0.00130   -0.01372
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.70560    9.70690  -0.00130   -0.01339
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.51800    9.52140  -0.00340   -0.03571
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.92420    9.93060  -0.00640   -0.06445
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.44820    9.45060  -0.00240   -0.02540
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.76230    9.76430  -0.00200   -0.02048
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.22000   10.39000  -0.17000   -1.63619
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.93000    9.07000  -0.14000   -1.54355
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.53000    9.69000  -0.16000   -1.65119
兆豐國際中小基金                                                   12.95000   12.86000   0.09000    0.69984
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.29000   13.70000  -0.41000   -2.99270
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.46000   17.96000  -0.50000   -2.78396
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.30000   17.82000  -0.52000   -2.91807
兆豐國際生命科學基金                                               15.73000   15.84000  -0.11000   -0.69444
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.04980   10.09110  -0.04130   -0.40927
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.23890   10.29490  -0.05600   -0.54396
兆豐國際全球基金                                                   29.90000   30.20000  -0.30000   -0.99338
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.30630   10.30570   0.00060    0.00582
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.13010   10.14200  -0.01190   -0.11733
兆豐國際國民基金                                                   19.28000   19.03000   0.25000    1.31372
兆豐國際第一基金                                                   11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.98160    9.98280  -0.00120   -0.01202
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.86080    7.86180  -0.00100   -0.01272
兆豐國際萬全基金                                                   18.45000   18.44000   0.01000    0.05423
兆豐國際電子基金                                                   22.16000   22.03000   0.13000    0.59010
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.42000   20.44000  -0.02000   -0.09785
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.79000   17.77000   0.02000    0.11255
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.67000   30.66000   0.01000    0.03262
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51140   12.51120   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.92030    9.93820  -0.01790   -0.18011
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.88610    9.90180  -0.01570   -0.15856
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.90840    9.92390  -0.01550   -0.15619
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.92190    9.93980  -0.01790   -0.18008
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.89330    9.90910  -0.01580   -0.15945
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.90740    9.92290  -0.01550   -0.15620
合庫台灣基金                                                        9.89000    9.82000   0.07000    0.71283
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.05860   11.06850  -0.00990   -0.08944
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.88880   11.91610  -0.02730   -0.22910
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.63960   10.66390  -0.02430   -0.22787
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.39110   11.41850  -0.02740   -0.23996
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.01290    8.02010  -0.00720   -0.08977
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.30130    9.32310  -0.02180   -0.23383
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.86960    8.88980  -0.02020   -0.22723
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.76120    8.78250  -0.02130   -0.24253
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.11680    9.13750  -0.02070   -0.22654
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.34000   10.42000  -0.08000   -0.76775
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.04000   11.15000  -0.11000   -0.98655
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.46000    9.53000  -0.07000   -0.73452
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.27000   10.37000  -0.10000   -0.96432
合庫全球新興市場基金                                                8.59000    8.73000  -0.14000   -1.60367
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.90000    8.93000  -0.03000   -0.33595
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.11000    9.15000  -0.04000   -0.43716
合庫貨幣市場基金                                                   10.13700   10.13680   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.33180    9.34590  -0.01410   -0.15087
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.59110    9.60530  -0.01420   -0.14784
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.91380    9.91810  -0.00430   -0.04336
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.31620   11.33350  -0.01730   -0.15264
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.51880   13.52780  -0.00900   -0.06653
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.56890    8.58210  -0.01320   -0.15381
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.25680    9.27050  -0.01370   -0.14778
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.73020    7.73360  -0.00340   -0.04396
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.56580    8.57910  -0.01330   -0.15503
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.95560    9.96240  -0.00680   -0.06826
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.74000    9.83000  -0.09000   -0.91556
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.69000    9.77000  -0.08000   -0.81883
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.81000    9.89000  -0.08000   -0.80890
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.75000    9.83000  -0.08000   -0.81384
安本標準兩岸價值基金                                                9.76000   10.08000  -0.32000   -3.17460
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.82000    9.90000  -0.08000   -0.80808
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.08000   10.14000  -0.06000   -0.59172
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.56000    9.65000  -0.09000   -0.93264
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.82000    9.89000  -0.07000   -0.70779
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.03000   11.02910   0.00090    0.00816
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.85090    9.85750  -0.00660   -0.06695
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.75180    9.73840   0.01340    0.13760
安聯中國東協基金                                                   14.24000   14.49000  -0.25000   -1.72533
安聯中國策略基金-美元                                               9.59000    9.89000  -0.30000   -3.03337
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.49000   12.85000  -0.36000   -2.80156
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.13000   12.48000  -0.35000   -2.80449
安聯中華新思路基金-美元                                            11.17000   11.51000  -0.34000   -2.95395
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.54000   10.83000  -0.29000   -2.67775
安聯台灣大壩基金                                                   24.26000   24.27000  -0.01000   -0.04120
安聯台灣科技基金                                                   37.97000   38.07000  -0.10000   -0.26267
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50060   12.50040   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   26.17000   26.12000   0.05000    0.19142
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.08520   10.09200  -0.00680   -0.06738
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.97370   14.98000  -0.00630   -0.04206
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.54130    9.54530  -0.00400   -0.04191
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.88000   10.94000  -0.06000   -0.54845
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.20000   11.24000  -0.04000   -0.35587
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.31110   12.32390  -0.01280   -0.10386
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.09250   10.09890  -0.00640   -0.06337
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.15570   12.16390  -0.00820   -0.06741
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.38090    9.39070  -0.00980   -0.10436
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.23270    9.23850  -0.00580   -0.06278
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.89100    8.89700  -0.00600   -0.06744
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.95000   11.03000  -0.08000   -0.72529
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.92000   10.97000  -0.05000   -0.45579
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.68000   10.75000  -0.07000   -0.65116
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.80000    9.86000  -0.06000   -0.60852
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.86000   10.92000  -0.06000   -0.54945
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.04070   12.06400  -0.02330   -0.19314
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.93380   10.95090  -0.01710   -0.15615
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.59570   10.61110  -0.01540   -0.14513
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.81420    8.83040  -0.01620   -0.18346
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.60140    8.61480  -0.01340   -0.15555
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.31040    8.32240  -0.01200   -0.14419
安聯全球人口趨勢基金                                               11.06000   11.13000  -0.07000   -0.62893
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.36000    9.39000  -0.03000   -0.31949
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        35.39000   35.44000  -0.05000   -0.14108
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.15000    8.31000  -0.16000   -1.92539
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92500   11.91480   0.01020    0.08561
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.29870   10.28980   0.00890    0.08649
安聯全球新興市場基金                                               16.13000   16.40000  -0.27000   -1.64634
安聯全球農金趨勢基金                                                9.47000    9.62000  -0.15000   -1.55925
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.21000    8.36000  -0.15000   -1.79426
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.18000   10.24000  -0.06000   -0.58594
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.96000   10.02000  -0.06000   -0.59880
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.78000    9.84000  -0.06000   -0.60976
安聯亞洲動態策略基金                                               20.63000   21.04000  -0.41000   -1.94867
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.09360   10.09080   0.00280    0.02775
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.79730    9.79460   0.00270    0.02757
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.70140   82.79350  -0.09210   -0.11124
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.21370   12.22660  -0.01290   -0.10551
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               64.38600   64.45960  -0.07360   -0.11418
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.43010    9.44000  -0.00990   -0.10487
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58240    2.58290  -0.00050   -0.01936
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.38940   10.38040   0.00900    0.08670
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19450    2.19490  -0.00040   -0.01822
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.58640    8.57880   0.00760    0.08859
宏利台灣動力基金                                                   27.03000   27.10000  -0.07000   -0.25830
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.72260    9.81870  -0.09610   -0.97874
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.57650    9.65240  -0.07590   -0.78633
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.59570    7.67070  -0.07500   -0.97775
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.59950    7.66370  -0.06420   -0.83772
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
宏利全球債券組合基金                                               12.94620   12.95090  -0.00470   -0.03629
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.76370    2.76270   0.00100    0.03620
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.62580   11.61450   0.01130    0.09729
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.57680    8.56880   0.00800    0.09336
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43560    2.43420   0.00140    0.05751
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.86480   10.83810   0.02670    0.24635
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.15390    3.21460  -0.06070   -1.88826
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50920    0.51890  -0.00970   -1.86934
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.75000   15.02000  -0.27000   -1.79760
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.74150   11.77980  -0.03830   -0.32513
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.39950   10.43170  -0.03220   -0.30867
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.08350   10.10840  -0.02490   -0.24633
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.79420    8.82370  -0.02950   -0.33433
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.39430    8.42040  -0.02610   -0.30996
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.31620    8.33680  -0.02060   -0.24710
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.26100    8.28480  -0.02380   -0.28727
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.74930    2.75740  -0.00810   -0.29375
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39850    0.39950  -0.00100   -0.25031
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.11590   12.13750  -0.02160   -0.17796
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90710    0.90910  -0.00200   -0.22000
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.28680    7.30030  -0.01350   -0.18492
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.01650    2.02170  -0.00520   -0.25721
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28980    0.29050  -0.00070   -0.24096
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.91730    8.93340  -0.01610   -0.18022
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32480    0.32560  -0.00080   -0.24570
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64900   13.64890   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.31000    2.38000  -0.07000   -2.94118
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.54000   10.83000  -0.29000   -2.67775
宏利臺灣股息收益基金                                               23.69000   23.80000  -0.11000   -0.46218
宏利澳幣保本基金                                                   12.15180   12.15030   0.00150    0.01235
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.64000   10.69000  -0.05000   -0.46773
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.61000   10.66000  -0.05000   -0.46904
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.88000   11.08000  -0.20000   -1.80505
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.36000   10.55000  -0.19000   -1.80095
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.45000    9.60000  -0.15000   -1.56250
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.18000   11.36000  -0.18000   -1.58451
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.21500   10.22330  -0.00830   -0.08119
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.38380    9.39320  -0.00940   -0.10007
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.86680    8.85720   0.00960    0.10839
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.65360   10.64200   0.01160    0.10900
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.98000    9.01000  -0.03000   -0.33296
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.51000    9.57000  -0.06000   -0.62696
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.31000    9.41000  -0.10000   -1.06270
貝萊德新台幣基金                                                   12.93920   12.93910   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.35000   23.43000  -0.08000   -0.34144
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26600   11.26200   0.00400    0.03552
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.86300    9.83890   0.02410    0.24495
保德信大中華基金-人民幣                                             8.81000    9.07000  -0.26000   -2.86659
保德信大中華基金-美元                                               8.61000    8.86000  -0.25000   -2.82167
保德信大中華基金-新台幣                                            25.74000   26.42000  -0.68000   -2.57381
保德信中小型股基金                                                 36.44000   36.08000   0.36000    0.99778
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.04000    8.21000  -0.17000   -2.07065
保德信中國中小基金-美元                                             7.67000    7.83000  -0.16000   -2.04342
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.44000    7.57000  -0.13000   -1.71731
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.90980    8.98870  -0.07890   -0.87777
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.99340    9.07090  -0.07750   -0.85438
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.04040    9.12350  -0.08310   -0.91083
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.81030    9.90050  -0.09020   -0.91107
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.26000    8.47000  -0.21000   -2.47934
保德信中國品牌基金-美元                                             8.27000    8.49000  -0.22000   -2.59128
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.94000    9.18000  -0.24000   -2.61438
保德信台商全方位基金                                               30.80000   30.78000   0.02000    0.06498
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.69000   27.98000  -0.29000   -1.03645
保德信全球消費商機基金                                             17.78000   17.77000   0.01000    0.05627
保德信全球基礎建設基金                                             11.85000   11.97000  -0.12000   -1.00251
保德信全球資源基金                                                  7.59000    7.76000  -0.17000   -2.19072
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.07000   10.11000  -0.04000   -0.39565
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.52000   33.59000  -0.07000   -0.20840
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                                9.98620    9.99940  -0.01320   -0.13201
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                  9.98620    9.99940  -0.01320   -0.13201
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.00720    9.99940   0.00780    0.07800
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.00720    9.99940   0.00780    0.07800
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.48230    9.50700  -0.02470   -0.25981
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.34240   10.36890  -0.02650   -0.25557
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.04580    9.05000  -0.00420   -0.04641
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.85000    9.85450  -0.00450   -0.04566
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.06410    8.07110  -0.00700   -0.08673
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.72390   10.73320  -0.00930   -0.08665
保德信亞太基金                                                     19.38000   19.81000  -0.43000   -2.17062
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.37380    8.36340   0.01040    0.12435
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.18760   11.17370   0.01390    0.12440
保德信店頭市場基金                                                 25.59000   25.35000   0.24000    0.94675
保德信拉丁美洲基金                                                  7.15000    7.21000  -0.06000   -0.83218
保德信金平衡基金                                                   28.17000   28.18000  -0.01000   -0.03549
保德信金滿意基金                                                   37.97000   37.64000   0.33000    0.87673
保德信科技島基金                                                   22.86000   22.62000   0.24000    1.06101
保德信高成長基金                                                   83.41000   82.80000   0.61000    0.73671
保德信第一基金                                                     22.71000   22.69000   0.02000    0.08814
保德信貨幣市場基金                                                 15.78020   15.78000   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.24760   10.28940  -0.04180   -0.40624
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.46730   10.48800  -0.02070   -0.19737
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.50920   10.54440  -0.03520   -0.33383
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.05110   10.06360  -0.01250   -0.12421
保德信新世紀基金                                                    9.78000    9.84000  -0.06000   -0.60976
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.93490    7.93210   0.00280    0.03530
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.84500   10.84130   0.00370    0.03413
保德信新興趨勢組合基金                                             10.26000   10.35000  -0.09000   -0.86957
保德信瑞騰基金                                                     15.55060   15.55000   0.00060    0.00386
保德信歐洲組合基金                                                  9.76000    9.83000  -0.07000   -0.71211
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.70480    9.71000  -0.00520   -0.05355
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.01280   10.01810  -0.00530   -0.05290
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.67920    9.67930  -0.00010   -0.00103
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.84010    9.83980   0.00030    0.00305
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.74950    9.75980  -0.01030   -0.10553
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.90310    9.91370  -0.01060   -0.10692
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.64030    9.64560  -0.00530   -0.05495
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.76290    9.76830  -0.00540   -0.05528
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.08440   10.08150   0.00290    0.02877
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.02510   10.03680  -0.01170   -0.11657
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.02510   10.03690  -0.01180   -0.11757
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.96670    9.97560  -0.00890   -0.08922
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.96670    9.97560  -0.00890   -0.08922
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.91550    9.92590  -0.01040   -0.10478
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.11090   10.12120  -0.01030   -0.10177
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.82970    9.83640  -0.00670   -0.06811
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.92560    9.93240  -0.00680   -0.06846
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.59020    9.60250  -0.01230   -0.12809
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.42820    9.43770  -0.00950   -0.10066
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.03120   10.04610  -0.01490   -0.14832
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.02800   10.04300  -0.01500   -0.14936
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.12490   10.13430  -0.00940   -0.09275
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.20140   10.21190  -0.01050   -0.10282
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.05070   10.06230  -0.01160   -0.11528
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.05110   10.06280  -0.01170   -0.11627
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.94180    1.94170   0.00010    0.00515
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.67200    2.67190   0.00010    0.00374
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28990    0.28990   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43240    0.43230   0.00010    0.02313
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.31190    8.30510   0.00680    0.08188
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.64640   11.63230   0.01410    0.12121
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.41600    9.41360   0.00240    0.02550
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.59920   11.59580   0.00340    0.02932
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.45090    8.44810   0.00280    0.03314
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.44600   10.44250   0.00350    0.03352
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.14500   10.15400  -0.00900   -0.08864
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.07760   10.08160  -0.00400   -0.03968
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.05210   10.05710  -0.00500   -0.04972
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.68750   10.69260  -0.00510   -0.04770
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.99110    9.99170  -0.00060   -0.00600
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.71870    9.72380  -0.00510   -0.05245
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.10220   10.10750  -0.00530   -0.05244
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.73650    9.73650   0.00000    0.00000
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.97670    9.97610   0.00060    0.00601
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.47680   10.52450  -0.04770   -0.45323
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.11170    6.12690  -0.01520   -0.24809
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.61450   10.64090  -0.02640   -0.24810
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65350   11.65340   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.31000   16.34000  -0.03000   -0.18360
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3731.27000 3736.56000  -5.29000   -0.14157
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.88100    9.99160  -0.11060   -1.10693
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.81040   10.95070  -0.14030   -1.28120
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.06970   10.19870  -0.12900   -1.26487
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.73970    8.83750  -0.09780   -1.10665
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.08290    9.20070  -0.11780   -1.28034
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.91180    9.02590  -0.11410   -1.26414
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.01990   10.13200  -0.11210   -1.10640
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.48100   10.61690  -0.13590   -1.28003
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.42880   10.56240  -0.13360   -1.26486
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.19000    6.23000  -0.04000   -0.64205
柏瑞巨人基金                                                       11.49000   11.50000  -0.01000   -0.08696
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66150   13.66140   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.24000   15.34000  -0.10000   -0.65189
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.45730   13.48520  -0.02790   -0.20689
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.81000   11.84920  -0.03920   -0.33082
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.39890   12.43870  -0.03980   -0.31997
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.73660    8.75460  -0.01800   -0.20561
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.70970    6.72350  -0.01380   -0.20525
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.63630    8.66490  -0.02860   -0.33007
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.38760    8.41120  -0.02360   -0.28058
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.60390   10.63790  -0.03400   -0.31961
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.24800    8.27400  -0.02600   -0.31424
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.98530   12.02500  -0.03970   -0.33015
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.65850   11.68260  -0.02410   -0.20629
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.89960   11.93320  -0.03360   -0.28157
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.28690   11.32310  -0.03620   -0.31970
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.89210    8.91040  -0.01830   -0.20538
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.65020    9.68220  -0.03200   -0.33050
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.58660    9.61360  -0.02700   -0.28085
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.43040    9.46070  -0.03030   -0.32027
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.31180    9.34120  -0.02940   -0.31473
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.15190   10.16300  -0.01110   -0.10922
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.00790   10.03080  -0.02290   -0.22830
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.87230    9.89430  -0.02200   -0.22235
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.95310    9.97480  -0.02170   -0.21755
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.81000    9.82070  -0.01070   -0.10895
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.57810    9.60000  -0.02190   -0.22813
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.53410    9.55540  -0.02130   -0.22291
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.61580    9.63680  -0.02100   -0.21791
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.13290   10.14400  -0.01110   -0.10942
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.00790   10.03080  -0.02290   -0.22830
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.87230    9.89440  -0.02210   -0.22336
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.95310    9.97490  -0.02180   -0.21855
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.81000    9.82070  -0.01070   -0.10895
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.57830    9.60020  -0.02190   -0.22812
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.53410    9.55540  -0.02130   -0.22291
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.61590    9.63690  -0.02100   -0.21791
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.70670   10.69320   0.01350    0.12625
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.90210   11.90130   0.00080    0.00672
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.27650   11.27310   0.00340    0.03016
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.98380    8.97240   0.01140    0.12706
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.65950    9.65890   0.00060    0.00621
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.51790    9.51510   0.00280    0.02943
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.41830   10.40520   0.01310    0.12590
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.08230   11.08150   0.00080    0.00722
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.89420   10.89100   0.00320    0.02938
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.98400    8.97260   0.01140    0.12705
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.65990    9.65930   0.00060    0.00621
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.51840    9.51560   0.00280    0.02943
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           11.89000   12.10000  -0.21000   -1.73554
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.61000   12.87000  -0.26000   -2.02020
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.27000    8.43000  -0.16000   -1.89798
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.80000    7.94000  -0.14000   -1.76322
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.59000    8.77000  -0.18000   -2.05245
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.30000   10.48000  -0.18000   -1.71756
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.29000   10.50000  -0.21000   -2.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.51000   10.72000  -0.21000   -1.95896
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.93000   12.15000  -0.22000   -1.81070
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.13000   12.32000  -0.19000   -1.54221
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.28220   11.26550   0.01670    0.14824
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.34810    7.33730   0.01080    0.14719
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.38250   11.37700   0.00550    0.04834
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.03470   11.04250  -0.00780   -0.07064
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.14260   10.14920  -0.00660   -0.06503
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.26850    8.26450   0.00400    0.04840
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.26980    9.27630  -0.00650   -0.07007
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.30000    9.30600  -0.00600   -0.06447
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.61480   10.62230  -0.00750   -0.07061
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.99580    9.99090   0.00490    0.04904
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.12560   10.13210  -0.00650   -0.06415
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.60340    9.61020  -0.00680   -0.07076
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.93410    8.92970   0.00440    0.04927
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.84300    8.84420  -0.00120   -0.01357
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.32400    9.33010  -0.00610   -0.06538
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.81290   11.81600  -0.00310   -0.02624
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.25720   11.27530  -0.01810   -0.16053
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.67160   10.68810  -0.01650   -0.15438
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.96600    6.96780  -0.00180   -0.02583
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.68420    8.69820  -0.01400   -0.16095
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.27930    9.29360  -0.01430   -0.15387
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.15480   10.15750  -0.00270   -0.02658
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.68860   10.70510  -0.01650   -0.15413
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.39980    9.41490  -0.01510   -0.16038
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.88410    8.88640  -0.00230   -0.02588
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.47710    9.49170  -0.01460   -0.15382
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.17770   11.16060   0.01710    0.15322
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.74900   11.74500   0.00400    0.03406
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.75400   10.74760   0.00640    0.05955
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.05980    9.04590   0.01390    0.15366
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.57140    9.56810   0.00330    0.03449
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.56330    9.55760   0.00570    0.05964
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.07410   11.07030   0.00380    0.03433
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.97280    9.95760   0.01520    0.15265
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.24710   10.24100   0.00610    0.05956
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.45850    9.44400   0.01450    0.15354
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.21340    9.19930   0.01410    0.15327
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.79140    9.78800   0.00340    0.03474
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.32560    9.32010   0.00550    0.05901
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.48000   17.62000  -0.14000   -0.79455
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.08000   16.24000  -0.16000   -0.98522
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.78300   12.80180  -0.01880   -0.14685
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.11180   10.18500  -0.07320   -0.71870
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.06640   11.14720  -0.08080   -0.72485
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.64410   11.72130  -0.07720   -0.65863
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.56730   10.64430  -0.07700   -0.72339
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.12630    9.19240  -0.06610   -0.71907
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.68020    9.75080  -0.07060   -0.72404
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.55700    9.62030  -0.06330   -0.65798
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.56290    9.63250  -0.06960   -0.72255
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.25780    9.32480  -0.06700   -0.71851
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.48740    9.55660  -0.06920   -0.72411
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.16480   11.23880  -0.07400   -0.65843
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.50740    9.57660  -0.06920   -0.72259
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.36000   14.48000  -0.12000   -0.82873
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.87000   24.47000   0.40000    1.63465
國泰大中華基金                                                     16.89000   16.83000   0.06000    0.35651
國泰小龍基金                                                       13.19000   13.16000   0.03000    0.22796
國泰中小成長基金                                                   35.35000   35.37000  -0.02000   -0.05655
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.74190    3.85440  -0.11250   -2.91874
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.71000   17.18000  -0.47000   -2.73574
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.62590    0.64480  -0.01890   -2.93114
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.58920    0.60700  -0.01780   -2.93245
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.21030    2.21010   0.00020    0.00905
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.64870    9.63490   0.01380    0.14323
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.10700    8.09540   0.01160    0.14329
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31420    0.31420   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.56500   11.56400   0.00100    0.00865
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66280    1.66290  -0.00010   -0.00601
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.93790    9.91280   0.02510    0.25321
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32600    0.32580   0.00020    0.06139
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.87810    3.99150  -0.11340   -2.84104
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.31000   17.78000  -0.47000   -2.64342
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.55410    0.57040  -0.01630   -2.85764
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.86150    2.92450  -0.06300   -2.15421
國泰中港台基金台幣級別                                             12.78000   13.04000  -0.26000   -1.99387
國泰中港台基金美元級別                                              0.41390    0.42310  -0.00920   -2.17443
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.27000   27.16000   0.11000    0.40501
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.65000   12.72000  -0.07000   -0.55031
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       34.76000   34.40000   0.36000    1.04651
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.42140   10.42160  -0.00020   -0.00192
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.23090   10.23110  -0.00020   -0.00195
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.25470   10.25490  -0.00020   -0.00195
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33600    0.33670  -0.00070   -0.20790
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32970    0.33040  -0.00070   -0.21186
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33040    0.33110  -0.00070   -0.21142
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41910   12.41900   0.00010    0.00081
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.40290    2.41920  -0.01630   -0.67378
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.75000   10.80000  -0.05000   -0.46296
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34660    0.34900  -0.00240   -0.68768
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.49160    0.49530  -0.00370   -0.74702
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.70000   12.81000  -0.11000   -0.85870
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43560    0.44030  -0.00470   -1.06745
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.48000    5.59000  -0.11000   -1.96780
國泰全球資源基金美元級別                                            0.17420    0.17800  -0.00380   -2.13483
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39920    0.40140  -0.00220   -0.54808
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35960    0.36160  -0.00200   -0.55310
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42410    0.42640  -0.00230   -0.53940
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.70000   10.75000  -0.05000   -0.46512
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.50930    0.51250  -0.00320   -0.62439
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.44000   20.43000   0.01000    0.04895
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.01000   21.10000  -0.09000   -0.42654
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.37660    2.40470  -0.02810   -1.16854
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.63470   10.74310  -0.10840   -1.00902
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.48380    9.58050  -0.09670   -1.00934
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34370    0.34780  -0.00410   -1.17884
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30650    0.31020  -0.00370   -1.19278
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.48430    0.49040  -0.00610   -1.24388
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.74000   10.86000  -0.12000   -1.10497
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.35830    0.36300  -0.00470   -1.29477
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.60000   17.72000  -0.12000   -0.67720
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.56810    0.57320  -0.00510   -0.88974
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.60000   17.72000  -0.12000   -0.67720
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.80180    0.80950  -0.00770   -0.95120
國泰科技生化基金                                                   27.61000   27.40000   0.21000    0.76642
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.17000   27.24000  -0.07000   -0.25698
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.45000   13.43000   0.02000    0.14892
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.69020   37.48140   0.20880    0.55708
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.46720   20.52430  -0.05710   -0.27821
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.45520   17.34420   0.11100    0.63998
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.59380   38.65510  -0.06130   -0.15858
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.16770   40.17670  -0.00900   -0.02240
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.87190   42.87700  -0.00510   -0.01189
國泰紐幣2021保本基金                                               12.27090   12.27280  -0.00190   -0.01548
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.56740   12.57110  -0.00370   -0.02943
國泰紐幣保本基金                                                   12.50170   12.50110   0.00060    0.00480
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.57000   18.49000   0.08000    0.43267
國泰國泰基金台幣級別                                               18.57000   18.49000   0.08000    0.43267
國泰富時中國A50基金                                                17.96000   17.88000   0.08000    0.44743
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33320    0.33340  -0.00020   -0.05999
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47950    0.48020  -0.00070   -0.14577
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.53490   10.53510  -0.00020   -0.00190
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.47710    7.47730  -0.00020   -0.00267
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35580    0.35650  -0.00070   -0.19635
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24130    0.24180  -0.00050   -0.20678
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.16300    2.18490  -0.02190   -1.00233
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.62200    9.70040  -0.07840   -0.80821
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.30960    0.31280  -0.00320   -1.02302
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.16490   40.06930   0.09560    0.23859
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.30000   17.37000  -0.07000   -0.40299
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.37000   11.54000  -0.17000   -1.47314
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36700    0.37350  -0.00650   -1.74029
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.28440    2.28640  -0.00200   -0.08747
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.48770    1.48900  -0.00130   -0.08731
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33960    0.34000  -0.00040   -0.11765
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33590    0.33680  -0.00090   -0.26722
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22340    0.22360  -0.00020   -0.08945
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.40770   10.41430  -0.00660   -0.06337
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.65070    6.65490  -0.00420   -0.06311
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.17000   15.15000   0.02000    0.13201
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.16000   29.24000  -0.08000   -0.27360
國泰價值卓越基金                                                   12.48000   12.44000   0.04000    0.32154
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          10.00000   10.26000  -0.26000   -2.53411
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.33930    0.34890  -0.00960   -2.75150
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.69080   38.64210   0.04870    0.12603
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.45000   19.60000  -0.15000   -0.76531
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.20000   18.53000  -0.33000   -1.78090
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.42000   17.53000  -0.11000   -0.62750
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.03570   12.04010  -0.00440   -0.03654
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39490    0.39530  -0.00040   -0.10119
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.58690    9.57990   0.00700    0.07307
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.21430    8.19540   0.01890    0.23062
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.73640   10.72860   0.00780    0.07270
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.31420    9.29270   0.02150    0.23136
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.23490   11.23390   0.00100    0.00890
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.80550    9.79170   0.01380    0.14094
第一金大中華基金                                                   23.52000   23.54000  -0.02000   -0.08496
第一金小型精選基金                                                 29.33000   29.33000   0.00000    0.00000
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.67000   11.95000  -0.28000   -2.34310
第一金中國世紀基金-美元                                             7.22380    7.39830  -0.17450   -2.35865
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.22440    7.39890  -0.17450   -2.35846
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.53000    8.72000  -0.19000   -2.17890
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.53000    8.72000  -0.19000   -2.17890
第一金中概平衡基金                                                 22.30000   22.20000   0.10000    0.45045
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26300   15.26280   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.98000  177.97800   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.50240    9.58400  -0.08160   -0.85142
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.50270    9.58400  -0.08130   -0.84829
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.72000    9.78000  -0.06000   -0.61350
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.72000    9.78000  -0.06000   -0.61350
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 13.30810   13.44100  -0.13290   -0.98877
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               13.30880   13.44160  -0.13280   -0.98798
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.84000   12.94000  -0.10000   -0.77280
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.84000   12.94000  -0.10000   -0.77280
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.55600    9.58500  -0.02900   -0.30256
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.55890    9.58790  -0.02900   -0.30246
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.24320    9.25990  -0.01670   -0.18035
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.26740    9.28410  -0.01670   -0.17988
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.08700   10.11780  -0.03080   -0.30441
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.77050    9.78810  -0.01760   -0.17981
第一金全球大趨勢基金                                               22.51000   22.71000  -0.20000   -0.88067
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.94330    7.99440  -0.05110   -0.63920
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.61950    5.65560  -0.03610   -0.63831
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.24290    9.31520  -0.07230   -0.77615
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.24400    9.31640  -0.07240   -0.77712
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.96000    9.02000  -0.06000   -0.66519
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.96000    9.02000  -0.06000   -0.66519
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.67570    9.75160  -0.07590   -0.77833
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.67710    9.75280  -0.07570   -0.77619
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.38000    9.44000  -0.06000   -0.63559
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.38000    9.45000  -0.07000   -0.74074
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.41190    8.43620  -0.02430   -0.28804
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.00850   10.03740  -0.02890   -0.28792
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.53660    9.57450  -0.03790   -0.39584
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.53730    9.57360  -0.03630   -0.37917
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.83940    7.86800  -0.02860   -0.36350
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.71000    8.73400  -0.02400   -0.27479
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.71060    8.73450  -0.02390   -0.27363
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.16770   11.21020  -0.04250   -0.37912
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.16850   11.21100  -0.04250   -0.37909
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.93610    9.97230  -0.03620   -0.36301
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.71670   14.75710  -0.04040   -0.27377
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.79990   12.98530  -0.18540   -1.42777
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.81600   13.00160  -0.18560   -1.42752
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            12.13000   12.28000  -0.15000   -1.22150
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          12.16000   12.31000  -0.15000   -1.21852
第一金亞洲科技基金                                                 17.14000   17.52000  -0.38000   -2.16895
第一金亞洲新興市場基金                                             12.21000   12.27000  -0.06000   -0.48900
第一金店頭市場基金                                                  7.55000    7.52000   0.03000    0.39894
第一金創新趨勢基金                                                 19.58000   19.57000   0.01000    0.05110
第一金電子基金                                                     27.93000   27.84000   0.09000    0.32328
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.16000   18.13000   0.03000    0.16547
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           21.09000   21.06000   0.03000    0.14245
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.01000    7.17000  -0.16000   -2.23152
統一大中華中小基金(美元)                                            6.35000    6.50000  -0.15000   -2.30769
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.43000    9.63000  -0.20000   -2.07684
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.11000   10.21000  -0.10000   -0.97943
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.31000    9.40000  -0.09000   -0.95745
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.63000    9.71000  -0.08000   -0.82389
統一大滿貫基金-A類型                                               28.83000   28.77000   0.06000    0.20855
統一大滿貫基金-I類型                                               28.83000   28.77000   0.06000    0.20855
統一大龍印基金                                                     12.93000   13.21000  -0.28000   -2.11961
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.14000    8.36000  -0.22000   -2.63158
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.38000    7.58000  -0.20000   -2.63852
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.42000    8.63000  -0.21000   -2.43337
統一中小基金                                                       21.35000   21.21000   0.14000    0.66007
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.81840    9.82270  -0.00430   -0.04378
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.06300    9.06820  -0.00520   -0.05734
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.80780    8.80400   0.00380    0.04316
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.77510   11.78020  -0.00510   -0.04329
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.80530   10.81140  -0.00610   -0.05642
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.48680   10.48230   0.00450    0.04293
統一台灣動力基金                                                   14.44000   14.37000   0.07000    0.48713
統一全天候基金-A類型                                               96.88000   96.94000  -0.06000   -0.06189
統一全天候基金-I類型                                               96.99000   97.05000  -0.06000   -0.06182
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.52630    8.56280  -0.03650   -0.42626
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.15300    8.18900  -0.03600   -0.43961
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.13590    8.16630  -0.03040   -0.37226
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.88650    8.92460  -0.03810   -0.42691
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.50480    8.54230  -0.03750   -0.43899
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.47980    8.51160  -0.03180   -0.37361
統一全球債券組合基金                                               11.88720   11.88550   0.00170    0.01430
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.47000   15.58000  -0.11000   -0.70603
統一全球新科技基金(美元)                                           14.43000   14.53000  -0.10000   -0.68823
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.89000   13.96000  -0.07000   -0.50143
統一亞太基金                                                       22.69000   23.17000  -0.48000   -2.07164
統一亞洲大金磚基金                                                 11.21000   11.45000  -0.24000   -2.09607
統一奔騰基金                                                       50.59000   50.56000   0.03000    0.05934
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67160   16.67140   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.77000    9.05000  -0.28000   -3.09392
統一強漢基金(美元)                                                  7.82000    8.07000  -0.25000   -3.09789
統一強漢基金(新台幣)                                               20.67000   21.28000  -0.61000   -2.86654
統一統信基金                                                       24.73000   24.68000   0.05000    0.20259
統一黑馬基金                                                       51.13000   51.14000  -0.01000   -0.01955
統一新亞洲科技能源基金                                             16.07000   16.47000  -0.40000   -2.42866
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.90990    7.91860  -0.00870   -0.10987
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.13450   10.14570  -0.01120   -0.11039
統一經建基金                                                       40.60000   40.63000  -0.03000   -0.07384
統一龍馬基金                                                       54.96000   54.73000   0.23000    0.42024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.03000   16.03000   0.00000    0.00000
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              39.82000   39.53000   0.29000    0.73362
野村中國機會基金                                                   11.86000   12.23000  -0.37000   -3.02535
野村巴西基金                                                        6.09000    6.10000  -0.01000   -0.16393
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.39000   11.60000  -0.21000   -1.81034
野村台灣高股息基金                                                 23.01000   22.83000   0.18000    0.78844
野村台灣運籌基金                                                   30.92000   30.73000   0.19000    0.61829
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.43470    9.43440   0.00030    0.00318
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.34590    9.34410   0.00180    0.01926
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.43130    9.42420   0.00710    0.07534
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.75170    9.75150   0.00020    0.00205
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.58830    9.58640   0.00190    0.01982
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.53390    9.52670   0.00720    0.07558
野村平衡基金                                                       17.14000   17.05000   0.09000    0.52786
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.86000    8.87000  -0.01000   -0.11274
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.36000    9.39000  -0.03000   -0.31949
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           12.87000   12.89000  -0.02000   -0.15516
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.72000   10.76000  -0.04000   -0.37175
野村全球生技醫療基金                                               17.04000   17.20000  -0.16000   -0.93023
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.00450   10.00430   0.00020    0.00200
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.93960    9.93900   0.00060    0.00604
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.94250    9.93550   0.00700    0.07045
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.00450   10.00430   0.00020    0.00200
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.93950    9.93900   0.00050    0.00503
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.94260    9.93560   0.00700    0.07045
野村全球品牌基金                                                   25.34000   25.62000  -0.28000   -1.09290
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.77000   12.82000  -0.05000   -0.39002
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.80000   10.87000  -0.07000   -0.64397
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.29000   19.37000  -0.08000   -0.41301
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.07000   12.15000  -0.08000   -0.65844
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.00240   10.01280  -0.01040   -0.10387
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.41410   10.42370  -0.00960   -0.09210
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.31910   10.31780   0.00130    0.01260
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.20250    9.23790  -0.03540   -0.38320
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.96820    9.00180  -0.03360   -0.37326
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.59690    8.61810  -0.02120   -0.24599
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.98760   11.02970  -0.04210   -0.38170
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.47430   10.51360  -0.03930   -0.37380
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.10650   10.13170  -0.02520   -0.24872
野村成長基金                                                       25.95000   25.81000   0.14000    0.54243
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.29800    8.38940  -0.09140   -1.08947
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.29850    8.38920  -0.09070   -1.08115
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.50230    8.58010  -0.07780   -0.90675
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.90240    9.00040  -0.09800   -1.08884
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.79470    8.89080  -0.09610   -1.08089
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.00950    9.09190  -0.08240   -0.90630
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.84000    7.99000  -0.15000   -1.87735
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.33000   11.55000  -0.22000   -1.90476
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.17030    9.18250  -0.01220   -0.13286
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.21220    9.22300  -0.01080   -0.11710
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.35140    9.34860   0.00280    0.02995
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.79750    9.81060  -0.01310   -0.13353
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.74610    9.75760  -0.01150   -0.11786
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.89840    9.89540   0.00300    0.03032
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.40700    8.40090   0.00610    0.07261
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.96260    8.96520  -0.00260   -0.02900
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.82590    8.82790  -0.00200   -0.02266
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.94850   12.93900   0.00950    0.07342
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.99730   12.00060  -0.00330   -0.02750
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.74840    9.75070  -0.00230   -0.02359
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98800    9.99190  -0.00390   -0.03903
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99130    9.99200  -0.00070   -0.00701
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.03290   10.01260   0.02030    0.20274
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.98860    9.99250  -0.00390   -0.03903
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.98960    9.98990  -0.00030   -0.00300
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.03290   10.01260   0.02030    0.20274
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.69770    9.70010  -0.00240   -0.02474
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.69630    9.69540   0.00090    0.00928
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.73900    9.71800   0.02100    0.21609
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.91840    9.94370  -0.02530   -0.25443
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.06630   10.10330  -0.03700   -0.36622
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.68470    9.71820  -0.03350   -0.34471
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.24900    9.27270  -0.02370   -0.25559
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.16520   11.19390  -0.02870   -0.25639
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.88960    9.91240  -0.02280   -0.23001
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.89600   10.93620  -0.04020   -0.36759
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.38150   10.41900  -0.03750   -0.35992
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.21540   10.23820  -0.02280   -0.22270
野村高科技基金                                                      8.39000    8.39000   0.00000    0.00000
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.93760    9.97050  -0.03290   -0.32997
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.94530    9.99940  -0.05410   -0.54103
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.34270   10.38790  -0.04520   -0.43512
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.31070    9.35880  -0.04810   -0.51395
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.29760    9.32850  -0.03090   -0.33124
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.14400    9.18840  -0.04440   -0.48322
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.52840   11.59140  -0.06300   -0.54351
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.00840   13.06230  -0.05390   -0.41264
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.46690   10.52100  -0.05410   -0.51421
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.45900   10.49380  -0.03480   -0.33162
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.54550   10.59690  -0.05140   -0.48505
野村貨幣市場基金                                                   16.27920   16.27900   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.97000   15.19000  -0.22000   -1.44832
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.93300    9.93290   0.00010    0.00101
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.75550    9.75440   0.00110    0.01128
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.83660    9.81550   0.02110    0.21497
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.77100    9.76410   0.00690    0.07067
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.74900    9.73840   0.01060    0.10885
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.76620    9.75040   0.01580    0.16204
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.85010    9.84290   0.00720    0.07315
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.81120    9.80020   0.01100    0.11224
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.80370    9.77890   0.02480    0.25361
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.75970    9.79170  -0.03200   -0.32681
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.70290    9.73250  -0.02960   -0.30414
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.68560    9.70960  -0.02400   -0.24718
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.75970    9.79170  -0.03200   -0.32681
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.70290    9.73250  -0.02960   -0.30414
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.68560    9.70960  -0.02400   -0.24718
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.00820   10.01300  -0.00480   -0.04794
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.81310    7.81850  -0.00540   -0.06907
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.66990   11.67790  -0.00800   -0.06851
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.39000    7.47000  -0.08000   -1.07095
野村精選貨幣市場基金                                               12.08480   12.08470   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.05000   11.39000  -0.34000   -2.98507
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.21000   10.52000  -0.31000   -2.94677
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.92000   10.23000  -0.31000   -3.03030
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.55000    7.64000  -0.09000   -1.17801
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.74000   10.86000  -0.12000   -1.10497
野村積極成長基金                                                   10.95000   10.88000   0.07000    0.64338
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.84000    7.79000   0.05000    0.64185
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    28.55000   28.38000   0.17000    0.59901
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.27240   10.28830  -0.01590   -0.15454
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.50310    8.52440  -0.02130   -0.24987
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.83540    7.85420  -0.01880   -0.23936
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.76500    7.77840  -0.01340   -0.17227
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.66410   11.69290  -0.02880   -0.24630
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.48010   10.50520  -0.02510   -0.23893
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.41910   10.43720  -0.01810   -0.17342
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.09000   10.17000  -0.08000   -0.78663
野村環球基金-人民幣計價                                            15.33000   15.49000  -0.16000   -1.03292
野村環球基金-美元計價                                              11.92000   12.05000  -0.13000   -1.07884
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.77000   16.91000  -0.14000   -0.82791
野村鴻利基金                                                       19.56000   19.45000   0.11000    0.56555
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86600   16.86580   0.00020    0.00119
野村鴻運基金                                                       16.66000   16.56000   0.10000    0.60386
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      8.77000    8.81000  -0.04000   -0.45403
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     11.65000   11.75000  -0.10000   -0.85106
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.01000   14.05000  -0.04000   -0.28470
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.08970   10.08490   0.00480    0.04760
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.23510   13.22870   0.00640    0.04838
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.02590   10.03550  -0.00960   -0.09566
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.87680    9.88760  -0.01080   -0.10923
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.60740    9.61450  -0.00710   -0.07385
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.60890    9.62010  -0.01120   -0.11642
凱基台商天下基金                                                   11.64000   11.87000  -0.23000   -1.93766
凱基台灣精五門基金                                                 17.53000   17.60000  -0.07000   -0.39773
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.70910   38.69770   0.01140    0.02946
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.92990   38.91330   0.01660    0.04266
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.21680   40.23210  -0.01530   -0.03803
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.50000    9.54000  -0.04000   -0.41929
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.31080   10.38530  -0.07450   -0.71736
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.58000   12.81000  -0.23000   -1.79547
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.25900   11.46900  -0.21000   -1.83102
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.16000   11.34000  -0.18000   -1.58730
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55200   11.55180   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       23.23000   23.36000  -0.13000   -0.55651
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.39000   21.48000  -0.09000   -0.41899
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.61330   20.73950  -0.12620   -0.60850
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.21000   16.40000  -0.19000   -1.15854
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.39600   15.60880  -0.21280   -1.36333
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.09000    7.17000  -0.08000   -1.11576
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.68000   11.78000  -0.10000   -0.84890
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.26310   11.36340  -0.10030   -0.88266
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.84000   10.91000  -0.07000   -0.64161
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.57390   11.63670  -0.06280   -0.53967
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.93000   11.97000  -0.04000   -0.33417
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.71000   12.83000  -0.12000   -0.93531
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.38620   12.53010  -0.14390   -1.14843
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.04000   14.01000   0.03000    0.21413
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         32.40000   32.51000  -0.11000   -0.33836
富邦NASDAQ-100基金                                                 30.08000   30.09000  -0.01000   -0.03323
富邦上証180基金                                                    26.73000   26.61000   0.12000    0.45096
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16910    0.17330  -0.00420   -2.42354
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.24000    5.36000  -0.12000   -2.23881
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.87000    7.93000  -0.06000   -0.75662
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   34.41000   33.90000   0.51000    1.50442
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.91130   11.01450  -0.10320   -0.93695
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.05770   10.15160  -0.09390   -0.92498
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.66260    9.73480  -0.07220   -0.74167
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.47670    9.56630  -0.08960   -0.93662
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.66340    8.74420  -0.08080   -0.92404
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.32890    8.39110  -0.06220   -0.74126
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.20120   20.21050  -0.00930   -0.04602
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.40240   11.40130   0.00110    0.00965
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.38620   10.36550   0.02070    0.19970
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.86040   12.86900  -0.00860   -0.06683
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.88950    1.89040  -0.00090   -0.04761
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.26680    9.27310  -0.00630   -0.06794
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40960    1.41030  -0.00070   -0.04963
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.78680   11.78650   0.00030    0.00255
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71050    1.71050   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.12050   10.12020   0.00030    0.00296
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48750    1.48750   0.00000    0.00000
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.12000   15.17000  -0.05000   -0.32960
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  21.21000   21.06000   0.15000    0.71225
富邦日本東証基金                                                   21.38000   21.36000   0.02000    0.09363
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    42.73000   42.98000  -0.25000   -0.58167
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    43.23000   43.31000  -0.08000   -0.18471
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    47.45000   47.53000  -0.08000   -0.16831
富邦台灣心基金                                                     19.15000   19.15000   0.00000    0.00000
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.72000   44.80000  -0.08000   -0.17857
富邦台灣科技指數基金                                               49.34000   49.32000   0.02000    0.04055
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.35640   40.32370   0.03270    0.08109
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.55880   41.55840   0.00040    0.00096
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28460    0.28600  -0.00140   -0.48951
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.01000    9.04000  -0.03000   -0.33186
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53810    2.53550   0.00260    0.10254
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33730    0.33710   0.00020    0.05933
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.45370   10.44730   0.00640    0.06126
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19580    2.19340   0.00240    0.10942
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32230    0.32200   0.00030    0.09317
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.98560    8.98010   0.00550    0.06125
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             20.62000   20.84000  -0.22000   -1.05566
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.66000   15.52000   0.14000    0.90206
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 25.60000   25.97000  -0.37000   -1.42472
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65140   15.65120   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.78080   39.82990  -0.04910   -0.12327
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.04390   38.99950   0.04440    0.11385
富邦長紅基金                                                       54.43000   54.39000   0.04000    0.07354
富邦科技基金                                                       20.15000   20.03000   0.12000    0.59910
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.80350   40.66100   0.14250    0.35046
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.42390   38.19580   0.22810    0.59719
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.06490   38.85720   0.20770    0.53452
富邦恒生國企ETF基金                                                19.38000   19.42000  -0.04000   -0.20597
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.80000   14.79000   0.01000    0.06761
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.80000   24.89000  -0.09000   -0.36159
富邦高成長基金                                                     20.98000   21.00000  -0.02000   -0.09524
富邦基金A類型                                                      11.59000   11.57000   0.02000    0.17286
富邦基金I類型                                                      11.59000   11.57000   0.02000    0.17286
富邦深証100基金                                                     8.15000    8.18000  -0.03000   -0.36675
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.15000   19.47000  -0.32000   -1.64355
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41110    0.41160  -0.00050   -0.12148
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.20540   12.23630  -0.03090   -0.25253
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.37100    9.39470  -0.02370   -0.25227
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30220    0.30260  -0.00040   -0.13219
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.69160    8.71350  -0.02190   -0.25133
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                8.94980    8.94280   0.00700    0.07828
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.49550    9.46810   0.02740    0.28939
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.73860    8.73170   0.00690    0.07902
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.26470    9.23800   0.02670    0.28902
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.61000   18.54000   0.07000    0.37756
富邦精準基金                                                       39.52000   39.49000   0.03000    0.07597
富邦精銳中小基金                                                    9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.33000   15.46000  -0.13000   -0.84088
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.47000   20.47000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.21000    8.20000   0.01000    0.12195
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.64000   12.67000  -0.03000   -0.23678
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.58000   19.58000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.92760    9.96190  -0.03430   -0.34431
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.64170    9.67850  -0.03680   -0.38022
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.84000    9.85060  -0.01060   -0.10761
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.61720    9.65040  -0.03320   -0.34403
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.29910    9.33460  -0.03550   -0.38031
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.47320    9.48340  -0.01020   -0.10756
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.40000   28.41000  -0.01000   -0.03520
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.68140    9.74610  -0.06470   -0.66386
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.62260    9.68500  -0.06240   -0.64430
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.65370    9.71530  -0.06160   -0.63405
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.68130    9.74600  -0.06470   -0.66386
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.62260    9.68490  -0.06230   -0.64327
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.65380    9.71540  -0.06160   -0.63404
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.49600    8.50990  -0.01390   -0.16334
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.02470    9.03770  -0.01300   -0.14384
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.77890    8.79050  -0.01160   -0.13196
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.58770    9.60350  -0.01580   -0.16452
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.59600    9.60990  -0.01390   -0.14464
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.34060    9.35290  -0.01230   -0.13151
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.42010    9.43140  -0.01130   -0.11981
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.18330    8.18040   0.00290    0.03545
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.21630    9.21120   0.00510    0.05537
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.73400    8.72800   0.00600    0.06874
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.29960   10.29610   0.00350    0.03399
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.07590   10.07030   0.00560    0.05561
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.62690    9.62010   0.00680    0.07069
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.86750    8.86150   0.00600    0.06771
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.47210    9.46520   0.00690    0.07290
富達卓越領航全球組合基金                                           14.35000   14.60000  -0.25000   -1.71233
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.41030    8.40680   0.00350    0.04163
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.10440    9.09880   0.00560    0.06155
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.82160    8.81530   0.00630    0.07147
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.66360    9.65970   0.00390    0.04037
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.63370    9.62780   0.00590    0.06128
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.37240    9.36580   0.00660    0.07047
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.92340    8.91660   0.00680    0.07626
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.45560    9.44830   0.00730    0.07726
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.51000    8.80000  -0.29000   -3.29545
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.05000    9.35000  -0.30000   -3.20856
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.99000    8.24000  -0.25000   -3.03398
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.09000    7.27000  -0.18000   -2.47593
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.05000    8.25000  -0.20000   -2.42424
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.91000    8.09000  -0.18000   -2.22497
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.73590    9.74040  -0.00450   -0.04620
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.17730    9.18120  -0.00390   -0.04248
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.79510    8.79070   0.00440    0.05005
富蘭克林華美中華基金                                               10.85000   11.03000  -0.18000   -1.63191
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.84000   17.77000   0.07000    0.39392
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.21000   18.24000  -0.03000   -0.16447
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.33000   10.47000  -0.14000   -1.33715
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.08000   10.19000  -0.11000   -1.07949
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.75230    7.73560   0.01670    0.21588
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.81630    8.80690   0.00940    0.10673
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.55250    9.54240   0.01010    0.10584
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.12450    9.10490   0.01960    0.21527
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.04840   11.08650  -0.03810   -0.34366
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.64250    8.67230  -0.02980   -0.34362
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.01520    9.04630  -0.03110   -0.34379
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.28730   13.33220  -0.04490   -0.33678
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.20870   10.24320  -0.03450   -0.33681
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.08350   10.11740  -0.03390   -0.33507
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.57310    7.59850  -0.02540   -0.33428
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.00310    9.03340  -0.03030   -0.33542
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.68980   10.71310  -0.02330   -0.21749
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.49670    7.51300  -0.01630   -0.21696
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.93090    8.95030  -0.01940   -0.21675
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.37560   10.41040  -0.03480   -0.33428
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.61740    7.64300  -0.02560   -0.33495
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.06050    8.06100  -0.00050   -0.00620
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.02840    9.03920  -0.01080   -0.11948
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.85130    9.86320  -0.01190   -0.12065
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.47940   12.48010  -0.00070   -0.00561
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.15000    8.21000  -0.06000   -0.73082
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.41000    8.46000  -0.05000   -0.59102
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.00000    9.06000  -0.06000   -0.66225
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.48000   10.54000  -0.06000   -0.56926
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.64000    8.73000  -0.09000   -1.03093
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.36000   11.48000  -0.12000   -1.04530
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.87000    8.92000  -0.05000   -0.56054
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.11000   10.18000  -0.07000   -0.68762
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.38000    8.42000  -0.04000   -0.47506
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.56000    9.60000  -0.04000   -0.41667
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.18000    9.29000  -0.11000   -1.18407
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.12000    9.23000  -0.11000   -1.19177
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.88000   10.00000  -0.12000   -1.20000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.90000    9.00000  -0.10000   -1.11111
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.62000    9.72000  -0.10000   -1.02881
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.48950   12.58060  -0.09110   -0.72413
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.50000    9.55000  -0.05000   -0.52356
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.31000    9.41000  -0.10000   -1.06270
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.57000    9.65000  -0.08000   -0.82902
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.03000    9.11000  -0.08000   -0.87816
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.28000    9.34000  -0.06000   -0.64240
富蘭克林華美第一富基金                                             33.64000   33.76000  -0.12000   -0.35545
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31170   10.31160   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.91000    8.99000  -0.08000   -0.88988
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.34000    9.42000  -0.08000   -0.84926
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.16000    9.22000  -0.06000   -0.65076
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.60000    9.67000  -0.07000   -0.72389
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.10000   14.17000  -0.07000   -0.49400
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.00000   13.06000  -0.06000   -0.45942
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.15000   15.19000  -0.04000   -0.26333
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.42750    7.58240  -0.15490   -2.04289
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.75270    9.87730  -0.12460   -1.26148
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.37370    9.38840  -0.01470   -0.15658
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.85010   10.86710  -0.01700   -0.15644
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.70430    6.70670  -0.00240   -0.03579
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.81460    8.82770  -0.01310   -0.14840
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.96720    9.98200  -0.01480   -0.14827
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.37200   10.37580  -0.00380   -0.03662
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.19000   20.19000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.67860   11.67760   0.00100    0.00856
復華人生目標基金                                                   34.55640   34.50490   0.05150    0.14925
復華大中華中小策略基金                                              7.88000    8.05000  -0.17000   -2.11180
復華中小精選基金                                                   57.58000   57.70000  -0.12000   -0.20797
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.90900   49.77950   0.12950    0.26015
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.28000    8.48000  -0.20000   -2.35849
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.35000    7.51000  -0.16000   -2.13049
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.84000   10.97000  -0.13000   -1.18505
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.91000   10.02000  -0.11000   -1.09780
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.41000    9.52000  -0.11000   -1.15546
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
復華台灣智能基金                                                   11.49000   11.55000  -0.06000   -0.51948
復華全方位基金                                                     26.02000   26.09000  -0.07000   -0.26830
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.48000   12.62000  -0.14000   -1.10935
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.69000   19.86000  -0.17000   -0.85599
復華全球平衡基金-美元                                               8.89000    9.01000  -0.12000   -1.33185
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.01000   19.22000  -0.21000   -1.09261
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.74000   14.98000  -0.24000   -1.60214
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.23000   14.44000  -0.21000   -1.45429
復華全球原物料基金                                                  8.79000    9.00000  -0.21000   -2.33333
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.41000   12.51000  -0.10000   -0.79936
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.43410   11.42700   0.00710    0.06213
復華全球債券基金                                                   13.17400   13.15560   0.01840    0.13986
復華全球債券組合基金                                               14.56000   14.56000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.82000   13.91000  -0.09000   -0.64702
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.65000    9.71000  -0.06000   -0.61792
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.32000    9.37000  -0.05000   -0.53362
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
復華有利貨幣市場基金                                               13.44580   13.44570   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.11000   11.24000  -0.13000   -1.15658
復華亞太成長基金                                                   12.76000   12.96000  -0.20000   -1.54321
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.64000    8.74000  -0.10000   -1.14416
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.19000    9.28000  -0.09000   -0.96983
復華東協世紀基金                                                   11.56000   11.66000  -0.10000   -0.85763
復華南非幣長期收益基金A                                            12.93000   12.93000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                             7.89000    7.89000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                            13.70000   13.70000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              11.93000   12.01000  -0.08000   -0.66611
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.10000   12.16000  -0.06000   -0.49342
復華恒生基金                                                       19.11000   19.21000  -0.10000   -0.52056
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
復華恒生單日正向二倍基金                                           25.36000   25.62000  -0.26000   -1.01483
復華神盾基金                                                       22.47780   22.41390   0.06390    0.28509
復華高成長基金                                                     58.26000   58.46000  -0.20000   -0.34211
復華高益策略組合基金                                               13.01000   13.02000  -0.01000   -0.07680
復華貨幣市場基金                                                   14.40710   14.40700   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                           18.00000   18.11000  -0.11000   -0.60740
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.45000   49.54000  -0.09000   -0.18167
復華復華基金                                                       18.14000   18.20000  -0.06000   -0.32967
復華華人世紀基金                                                   15.05000   15.40000  -0.35000   -2.27273
復華傳家二號基金                                                   27.69050   27.61300   0.07750    0.28066
復華傳家基金                                                       19.27650   19.38140  -0.10490   -0.54124
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.54000   14.56000  -0.02000   -0.13736
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.13000   11.18000  -0.05000   -0.44723
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.66000   13.70000  -0.04000   -0.29197
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.33000    9.36000  -0.03000   -0.32051
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
復華新興人民幣債券基金A                                            11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.78000   18.74000   0.04000    0.21345
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.37000    5.38000  -0.01000   -0.18587
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.98000   12.01000  -0.03000   -0.24979
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.05000   12.07000  -0.02000   -0.16570
復華新興市場短期收益基金                                           10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.58000    8.63000  -0.05000   -0.57937
復華滬深300 A股基金                                                19.55000   19.53000   0.02000    0.10241
復華數位經濟基金                                                   42.42000   42.64000  -0.22000   -0.51595
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.77470    9.78290  -0.00820   -0.08382
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.59820    9.60300  -0.00480   -0.04998
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.92960    9.93780  -0.00820   -0.08251
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.71480    9.71970  -0.00490   -0.05041
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.56540    9.57230  -0.00690   -0.07208
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.11540   10.10150   0.01390    0.13760
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.60790    9.61710  -0.00920   -0.09566
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.16150   10.14990   0.01160    0.11429
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.60700    9.61630  -0.00930   -0.09671
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.16330   10.15180   0.01150    0.11328
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.92670    9.94540  -0.01870   -0.18803
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.93620    9.94630  -0.01010   -0.10155
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.99420    9.98340   0.01080    0.10818
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.87750    9.89440  -0.01690   -0.17080
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.81500   10.86350  -0.04850   -0.44645
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.87170    9.87930  -0.00760   -0.07693
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.87770    9.89450  -0.01680   -0.16979
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.81300   10.86150  -0.04850   -0.44653
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.87210    9.87970  -0.00760   -0.07693
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.96370    9.95040   0.01330    0.13366
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.18690    9.18850  -0.00160   -0.01741
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.18970    8.18710   0.00260    0.03176
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.20090    8.18100   0.01990    0.24325
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.53830   11.54020  -0.00190   -0.01646
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.30240   10.29900   0.00340    0.03301
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.43520   10.40990   0.02530    0.24304
景順主流基金                                                       14.33000   14.43000  -0.10000   -0.69300
景順台灣科技基金                                                   24.65000   24.83000  -0.18000   -0.72493
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.58000    9.62000  -0.04000   -0.41580
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.84000    8.87000  -0.03000   -0.33822
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.69000   10.73000  -0.04000   -0.37279
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
景順全球科技基金                                                   21.42000   21.53000  -0.11000   -0.51092
景順全球康健基金                                                   19.05000   19.15000  -0.10000   -0.52219
景順貨幣市場基金                                                   15.94650   15.94640   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       26.29000   26.42000  -0.13000   -0.49205
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.56000   13.70000  -0.14000   -1.02190
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.73000   12.84000  -0.11000   -0.85670
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.53000   10.62000  -0.09000   -0.84746
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.74000   10.81000  -0.07000   -0.64755
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.78000   10.87000  -0.09000   -0.82797
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.01000   11.08000  -0.07000   -0.63177
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                            9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.60440    8.61210  -0.00770   -0.08941
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.86060    7.86440  -0.00380   -0.04832
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.09270   11.10270  -0.01000   -0.09007
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.11350   10.11830  -0.00480   -0.04744
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.10000    7.28000  -0.18000   -2.47253
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.75000    6.92000  -0.17000   -2.45665
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.94000   10.17000  -0.23000   -2.26155
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.33380    9.33770  -0.00390   -0.04177
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.56770    9.55170   0.01600    0.16751
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.69170    9.69590  -0.00420   -0.04332
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.93750    9.92090   0.01660    0.16732
華南永昌永昌基金                                                   16.38000   16.29000   0.09000    0.55249
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.22030   14.22470  -0.00440   -0.03093
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.76000    9.90000  -0.14000   -1.41414
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.90000    8.97000  -0.07000   -0.78038
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.22000    9.27000  -0.05000   -0.53937
華南永昌全球精品基金                                               14.79000   14.95000  -0.16000   -1.07023
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.34000   10.51000  -0.17000   -1.61751
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.37000   10.52000  -0.15000   -1.42586
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.52000   12.73000  -0.21000   -1.64965
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.47000   12.65000  -0.18000   -1.42292
華南永昌物聯網精選基金                                              9.60000    9.52000   0.08000    0.84034
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21780   16.21750   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.68690   21.65350   0.03340    0.15425
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94600   11.94580   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.22010   10.22320  -0.00310   -0.03032
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.07760   10.06080   0.01680    0.16698
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.77370    9.77680  -0.00310   -0.03171
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.60560    9.58960   0.01600    0.16685
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.01220   10.01680  -0.00460   -0.04592
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.81750    9.80270   0.01480    0.15098
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.66910    9.67360  -0.00450   -0.04652
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.47160    9.45730   0.01430    0.15121
華頓中小型基金                                                     21.40000   21.52000  -0.12000   -0.55762
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.24200   11.36200  -0.12000   -1.05615
華頓台灣基金                                                       22.26000   22.23000   0.03000    0.13495
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52800   11.52790   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               16.09000   16.31000  -0.22000   -1.34887
華頓全球高收益債券基金A                                            13.38410   13.40230  -0.01820   -0.13580
華頓全球高收益債券基金B                                             8.20480    8.21600  -0.01120   -0.13632
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.30000    5.42000  -0.12000   -2.21402
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.44760    2.51700  -0.06940   -2.75725
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.91900   11.19990  -0.28090   -2.50806
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.35240    0.36220  -0.00980   -2.70569
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.12710   11.22120  -0.09410   -0.83859
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.09020   10.18090  -0.09070   -0.89088
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.86870    9.92640  -0.05770   -0.58128
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.86550    8.91740  -0.05190   -0.58201
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.02420   10.10400  -0.07980   -0.78979
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.02690    9.10260  -0.07570   -0.83163
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.72000    9.91000  -0.19000   -1.91726
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.35000    8.49000  -0.14000   -1.64900
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.91000    9.08000  -0.17000   -1.87225
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.50140    2.50070   0.00070    0.02799
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.04720    2.05000  -0.00280   -0.13659
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.60010   11.59130   0.00880    0.07592
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.33860    9.33150   0.00710    0.07609
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35950    0.35920   0.00030    0.08352
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29390    0.29410  -0.00020   -0.06800
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.11000    3.20000  -0.09000   -2.81250
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.88000   14.23000  -0.35000   -2.45959
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.46000  -0.01000   -2.17391
匯豐台灣精典基金                                                   22.01000   21.99000   0.02000    0.09095
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.98000   12.03000  -0.05000   -0.41563
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.84000    7.96000  -0.12000   -1.50754
匯豐安富基金                                                       24.17000   24.16000   0.01000    0.04139
匯豐成功基金                                                       39.11000   39.30000  -0.19000   -0.48346
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.65000   10.75000  -0.10000   -0.93023
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.25000   10.33000  -0.08000   -0.77444
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.89000    9.97000  -0.08000   -0.80241
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.86000   10.96000  -0.10000   -0.91241
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.46000   10.56000  -0.10000   -0.94697
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.37000   10.46000  -0.09000   -0.86042
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57280    2.57780  -0.00500   -0.19396
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.32510    2.33030  -0.00520   -0.22315
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.38720   11.39490  -0.00770   -0.06757
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.70530    7.71280  -0.00750   -0.09724
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37110    0.37170  -0.00060   -0.16142
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32710    0.32770  -0.00060   -0.18309
匯豐金磚動力基金                                                   13.16000   13.48000  -0.32000   -2.37389
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98570   14.98560   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.80000    4.79000   0.01000    0.20877
匯豐新鑽動力基金                                                   10.18000   10.37000  -0.19000   -1.83221
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.36960    5.35320   0.01640    0.30636
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.01330    8.99710   0.01620    0.18006
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.36000   47.33000   0.03000    0.06338
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.36000   47.33000   0.03000    0.06338
匯豐龍騰電子基金                                                   31.68000   31.48000   0.20000    0.63532
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.09350   12.11160  -0.01810   -0.14944
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.56000   16.57000  -0.01000   -0.06035
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.65000    8.88000  -0.23000   -2.59009
新光中國成長基金(美元)                                              8.58000    8.88000  -0.30000   -3.37838
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.61000    8.82000  -0.21000   -2.38095
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.50300   10.51990  -0.01690   -0.16065
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.61000    9.62850  -0.01850   -0.19214
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.95750    9.94970   0.00780    0.07839
新光台灣富貴基金                                                   20.53000   20.50000   0.03000    0.14634
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.76000    8.76000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.25000   11.53000  -0.28000   -2.42845
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.02000   11.26000  -0.24000   -2.13144
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.94100    9.94140  -0.00040   -0.00402
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.76310    9.73700   0.02610    0.26805
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.54140    9.54180  -0.00040   -0.00419
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.35850    9.33350   0.02500    0.26785
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.54000   10.58000  -0.04000   -0.37807
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.75000    9.86000  -0.11000   -1.11562
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.80000    9.88000  -0.08000   -0.80972
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45430   15.45410   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.58000    9.70000  -0.12000   -1.23711
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.67000    8.78000  -0.11000   -1.25285
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.13000    9.23000  -0.10000   -1.08342
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.02000    9.12000  -0.10000   -1.09649
新光亞洲精選基金-美金                                              20.73000   21.18000  -0.45000   -2.12465
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.11000   21.51000  -0.40000   -1.85960
新光兩岸優勢基金                                                   10.02000   10.26000  -0.24000   -2.33918
新光店頭基金                                                       21.17000   21.17000   0.00000    0.00000
新光南非幣保本基金                                                 12.04000   12.03000   0.01000    0.08313
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
新光特選內需收益ETF基金                                            19.63000   19.58000   0.05000    0.25536
新光創新科技基金                                                   13.55000   13.51000   0.04000    0.29608
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.79370    9.79250   0.00120    0.01225
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.03340   10.02950   0.00390    0.03889
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.65950    9.65850   0.00100    0.01035
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.20580    9.20470   0.00110    0.01195
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.43790    9.43410   0.00380    0.04028
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.08240    9.08140   0.00100    0.01101
新光澳幣八年期保本基金                                             10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
新光澳幣十年期保本基金                                             10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
新光澳幣保本基金                                                   11.97000   11.97000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.08730   10.10260  -0.01530   -0.15145
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.60710    9.62110  -0.01400   -0.14551
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.57720    9.58120  -0.00400   -0.04175
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.97500    9.97920  -0.00420   -0.04209
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.91070    9.92430  -0.01360   -0.13704
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.51230    9.52530  -0.01300   -0.13648
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.51750    9.52580  -0.00830   -0.08713
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.91390    9.92250  -0.00860   -0.08667
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.81000    6.89000  -0.08000   -1.16110
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.58000    8.66000  -0.08000   -0.92379
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.75710    9.76400  -0.00690   -0.07067
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.21310    9.21990  -0.00680   -0.07375
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.63940    9.64410  -0.00470   -0.04873
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.17150    9.17600  -0.00450   -0.04904
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.26540    9.26640  -0.00100   -0.01079
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.78930    9.79060  -0.00130   -0.01328
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.71940   13.71020   0.00920    0.06710
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.34170    8.33610   0.00560    0.06718
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.50330   36.49050   0.01280    0.03508
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.69460   39.55930   0.13530    0.34202
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.20520   37.14490   0.06030    0.16234
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.63040   39.58350   0.04690    0.11848
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.80870   39.66840   0.14030    0.35368
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.52990   38.57570  -0.04580   -0.11873
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.24910   11.24790   0.00120    0.01067
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.96230    9.94830   0.01400    0.14073
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.13420   11.42080  -0.28660   -2.50946
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.24420    8.46290  -0.21870   -2.58422
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.57000    8.78000  -0.21000   -2.39180
群益大印度基金-人民幣                                              11.72160   11.88690  -0.16530   -1.39061
群益大印度基金-美元                                                10.92070   11.08320  -0.16250   -1.46618
群益大印度基金-新臺幣                                              10.40000   10.54000  -0.14000   -1.32827
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.67590   11.82710  -0.15120   -1.27842
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.15440   11.30740  -0.15300   -1.35310
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.52000   10.65000  -0.13000   -1.22066
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.72060   10.85940  -0.13880   -1.27816
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.34600    9.47420  -0.12820   -1.35315
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.84000    8.94000  -0.10000   -1.11857
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.36980    9.49120  -0.12140   -1.27908
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.20100    8.31350  -0.11250   -1.35322
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.71000    8.81000  -0.10000   -1.13507
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.95340    9.06930  -0.11590   -1.27794
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.09890    8.21010  -0.11120   -1.35443
群益中小型股基金                                                   37.05000   36.85000   0.20000    0.54274
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.51510    9.60310  -0.08800   -0.91637
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.75110    8.83880  -0.08770   -0.99222
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.24610    8.31130  -0.06520   -0.78447
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.32670    8.40380  -0.07710   -0.91744
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.65770    7.73450  -0.07680   -0.99295
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.21650    7.27360  -0.05710   -0.78503
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.97430    9.98190  -0.00760   -0.07614
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.97180   10.98010  -0.00830   -0.07559
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.57450   10.58410  -0.00960   -0.09070
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.77970    9.77700   0.00270    0.02762
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.59660    7.79140  -0.19480   -2.50019
群益中國新機會基金N-美元                                            6.91020    7.09280  -0.18260   -2.57444
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.42000    7.60000  -0.18000   -2.36842
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.73710    6.90980  -0.17270   -2.49935
群益中國新機會基金-美元                                             7.38860    7.58390  -0.19530   -2.57519
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.08000    7.25000  -0.17000   -2.34483
群益平衡王基金                                                     18.12630   18.10810   0.01820    0.10051
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.02000    8.03000  -0.01000   -0.12453
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.77000    5.78000  -0.01000   -0.17301
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.66590   10.71630  -0.05040   -0.47031
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.08540   10.14080  -0.05540   -0.54631
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.48520    9.53000  -0.04480   -0.47009
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  8.96860    9.01790  -0.04930   -0.54669
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.54000    8.57000  -0.03000   -0.35006
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.89010    9.91140  -0.02130   -0.21490
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.67550    9.69570  -0.02020   -0.20834
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.15670    9.17640  -0.01970   -0.21468
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.07410    9.09300  -0.01890   -0.20785
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.94740    9.96880  -0.02140   -0.21467
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.97900    9.99980  -0.02080   -0.20800
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.31790    9.33800  -0.02010   -0.21525
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.70880    9.72900  -0.02020   -0.20763
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.17480   10.16900   0.00580    0.05704
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.30500    7.30080   0.00420    0.05753
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.15280   10.17440  -0.02160   -0.21230
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.02140   10.04180  -0.02040   -0.20315
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.18380   10.19500  -0.01120   -0.10986
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.91770    9.93880  -0.02110   -0.21230
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.82230    9.84230  -0.02000   -0.20320
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.98150    9.99250  -0.01100   -0.11008
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.15280   10.17440  -0.02160   -0.21230
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.02140   10.04180  -0.02040   -0.20315
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.18400   10.19520  -0.01120   -0.10986
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.91770    9.93880  -0.02110   -0.21230
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.82220    9.84220  -0.02000   -0.20321
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.98160    9.99250  -0.01090   -0.10908
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.48790    9.56840  -0.08050   -0.84131
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.09000   11.16000  -0.07000   -0.62724
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.52460   15.65650  -0.13190   -0.84246
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.38000   15.48000  -0.10000   -0.64599
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
群益印度中小基金N-人民幣                                            9.40320    9.54300  -0.13980   -1.46495
群益印度中小基金N-美元                                              7.81970    7.94210  -0.12240   -1.54115
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.42000    7.52000  -0.10000   -1.32979
群益印度中小基金-人民幣                                            12.72980   12.91910  -0.18930   -1.46527
群益印度中小基金-美元                                              11.18440   11.35940  -0.17500   -1.54057
群益印度中小基金-新臺幣                                            12.99000   13.17000  -0.18000   -1.36674
群益多利策略組合基金                                               11.38000   11.39000  -0.01000   -0.08780
群益多重收益組合基金                                               13.48000   13.48000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               14.80000   14.90000  -0.10000   -0.67114
群益安家基金                                                       22.84170   22.79400   0.04770    0.20927
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09670   16.09650   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               22.39000   22.44000  -0.05000   -0.22282
群益亞太中小基金                                                   10.28000   10.53000  -0.25000   -2.37417
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.08000   15.24000  -0.16000   -1.04987
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.64100    9.62560   0.01540    0.15999
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.35350    7.34180   0.01170    0.15936
群益店頭市場基金                                                   82.16000   82.58000  -0.42000   -0.50860
群益東方盛世基金                                                    8.32000    8.45000  -0.13000   -1.53846
群益東協成長基金-人民幣                                            12.43590   12.56140  -0.12550   -0.99909
群益東協成長基金-美元                                              10.81340   10.93090  -0.11750   -1.07493
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.74000   10.84000  -0.10000   -0.92251
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.89650   10.96580  -0.06930   -0.63196
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.31260   10.37510  -0.06250   -0.60240
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.81370    9.86220  -0.04850   -0.49178
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.42670    9.48670  -0.06000   -0.63246
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.92460    8.97870  -0.05410   -0.60254
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.49080    8.53280  -0.04200   -0.49222
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.22510    9.28370  -0.05860   -0.63121
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.08340    9.13840  -0.05500   -0.60186
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.48550    9.53240  -0.04690   -0.49201
群益長安基金                                                       24.23000   24.30000  -0.07000   -0.28807
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.72790    9.79710  -0.06920   -0.70633
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.71570   14.82040  -0.10470   -0.70646
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.27000   14.34000  -0.07000   -0.48815
群益真善美基金                                                     15.55800   15.58830  -0.03030   -0.19438
群益馬拉松基金                                                    107.58000  108.01000  -0.43000   -0.39811
群益馬拉松基金I類型                                               107.70000  108.13000  -0.43000   -0.39767
群益深証中小板基金                                                 10.42000   10.50000  -0.08000   -0.76190
群益創新科技基金                                                   28.55000   28.32000   0.23000    0.81215
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.65800    8.88180  -0.22380   -2.51976
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.89360    8.10390  -0.21030   -2.59505
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.26000    8.46000  -0.20000   -2.36407
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.42850    9.67230  -0.24380   -2.52060
群益華夏盛世基金-美元                                               8.70380    8.93570  -0.23190   -2.59521
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.42000   14.77000  -0.35000   -2.36967
群益奧斯卡基金                                                     24.08000   23.94000   0.14000    0.58480
群益新興金鑽基金-美元                                              10.66890   10.86580  -0.19690   -1.81211
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.19000    8.32000  -0.13000   -1.56250
群益葛萊美基金                                                     20.28000   20.22000   0.06000    0.29674
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.27000   19.13000   0.14000    0.73183
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.12000   11.15000  -0.03000   -0.26906
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.62230   11.67770  -0.05540   -0.47441
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.94190   10.99790  -0.05600   -0.50919
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.90930   10.96210  -0.05280   -0.48166
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.34590    8.38560  -0.03970   -0.47343
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.74450    8.78930  -0.04480   -0.50971
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.07000    8.10000  -0.03000   -0.37037
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.38450    8.42500  -0.04050   -0.48071
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.81380    9.86410  -0.05030   -0.50993
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.67240    9.72190  -0.04950   -0.50916
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
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德信大發基金                                                       24.90000   24.93000  -0.03000   -0.12034
德信中國精選成長基金                                               10.04000   10.25000  -0.21000   -2.04878
德信台灣主流中小基金                                               15.56000   15.44000   0.12000    0.77720
德信新興股票組合基金                                               10.11000   10.24000  -0.13000   -1.26953
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94140   11.94130   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.75280   10.73510   0.01770    0.16488
德信數位時代基金                                                   24.69000   24.71000  -0.02000   -0.08094
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.01440   10.02860  -0.01420   -0.14160
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.97800    9.98950  -0.01150   -0.11512
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67010   11.67000   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            12.97000   12.99000  -0.02000   -0.15396
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.80000   18.10000  -0.30000   -1.65746
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.48900   10.48320   0.00580    0.05533
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.14560   15.13730   0.00830    0.05483
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.14470    8.12420   0.02050    0.25233
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.93210   10.92760   0.00450    0.04118
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.35270   11.34850   0.00420    0.03701
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.18900   13.15580   0.03320    0.25236
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摩根大歐洲基金                                                     16.39000   16.69000  -0.30000   -1.79748
摩根中小基金                                                       19.01000   18.87000   0.14000    0.74192
摩根中國A股基金                                                    12.05000   12.45000  -0.40000   -3.21285
摩根中國A股基金(美元)                                               9.42000    9.75000  -0.33000   -3.38462
摩根中國亮點基金                                                   11.40000   11.73000  -0.33000   -2.81330
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.60970   10.81370  -0.20400   -1.88650
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.79850   12.04290  -0.24440   -2.02941
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.96980    9.15300  -0.18320   -2.00153
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.98980   12.22040  -0.23060   -1.88701
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.82930   14.11560  -0.28630   -2.02825
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.12000   17.06000   0.06000    0.35170
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.12000   17.06000   0.06000    0.35170
摩根台灣增長基金                                                   45.15000   45.13000   0.02000    0.04432
摩根平衡基金                                                       26.57000   26.58000  -0.01000   -0.03762
摩根全球α基金                                                     18.51000   18.67000  -0.16000   -0.85699
摩根全球平衡基金                                                   14.50640   14.56110  -0.05470   -0.37566
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.38710    9.44750  -0.06040   -0.63932
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.39300   10.46240  -0.06940   -0.66333
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.77720    9.84070  -0.06350   -0.64528
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.10780   11.17910  -0.07130   -0.63780
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.76790    9.83130  -0.06340   -0.64488
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.09640   10.21300  -0.11660   -1.14168
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.04480   13.19550  -0.15070   -1.14206
摩根亞洲基金                                                       50.72000   51.77000  -1.05000   -2.02820
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.29580    8.29260   0.00320    0.03859
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.67580    9.67960  -0.00380   -0.03926
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.54900    8.55030  -0.00130   -0.01520
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.13820   12.13360   0.00460    0.03791
摩根東方內需機會基金                                               16.08000   16.41000  -0.33000   -2.01097
摩根東方科技基金                                                   29.91000   30.58000  -0.67000   -2.19097
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.22000    9.38000  -0.16000   -1.70576
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.49000    9.68000  -0.19000   -1.96281
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.94000    9.12000  -0.18000   -1.97368
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.88000   11.08000  -0.20000   -1.80505
摩根金龍收成基金                                                   18.61000   19.20000  -0.59000   -3.07292
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08760   15.08740   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   13.51000   13.78000  -0.27000   -1.95936
摩根新金磚五國基金                                                 10.62000   10.76000  -0.14000   -1.30112
摩根新絲路基金                                                      8.85000    9.03000  -0.18000   -1.99336
摩根新興35基金                                                     12.11000   12.35000  -0.24000   -1.94332
摩根新興日本基金                                                   23.29000   23.70000  -0.41000   -1.72996
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.17560    7.18560  -0.01000   -0.13917
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.42540    9.44110  -0.01570   -0.16629
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.16420    9.17840  -0.01420   -0.15471
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.45790   10.47240  -0.01450   -0.13846
摩根新興科技基金                                                   45.74000   45.47000   0.27000    0.59380
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.23060    8.22530   0.00530    0.06444
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.49340   10.48660   0.00680    0.06484
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.30160    8.37760  -0.07600   -0.90718
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.99220    9.09140  -0.09920   -1.09114
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.44710    8.53770  -0.09060   -1.06118
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.58770    9.67540  -0.08770   -0.90642
摩根龍揚基金                                                       27.78000   28.66000  -0.88000   -3.07048
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.53000   10.61000  -0.08000   -0.75401
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.29000   10.36000  -0.07000   -0.67568
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.01000   11.06000  -0.05000   -0.45208
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.26220    9.27190  -0.00970   -0.10462
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.22820   11.23990  -0.01170   -0.10409
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聯邦中國龍基金                                                     20.82000   20.85000  -0.03000   -0.14388
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.75440   11.76740  -0.01300   -0.11047
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.97730   10.98780  -0.01050   -0.09556
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.00590   10.00200   0.00390    0.03899
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.11060   10.12170  -0.01110   -0.10967
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.49750    9.50660  -0.00910   -0.09572
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.65150    8.64820   0.00330    0.03816
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.95110    9.98260  -0.03150   -0.31555
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.05730   10.06810  -0.01080   -0.10727
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.41440    9.48150  -0.06710   -0.70769
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.60470    9.65290  -0.04820   -0.49933
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.13590    9.20110  -0.06520   -0.70861
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.32020    9.36700  -0.04680   -0.49963
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.99440   11.04850  -0.05410   -0.48966
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.76470   10.81730  -0.05260   -0.48626
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.01140   10.04110  -0.02970   -0.29578
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.37650   10.42760  -0.05110   -0.49005
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.14410   10.19370  -0.04960   -0.48658
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.43700    9.46500  -0.02800   -0.29583
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.30780   20.30130   0.00650    0.03202
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.02000    9.10630  -0.08630   -0.94770
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.35850    9.42820  -0.06970   -0.73927
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.00490    9.09100  -0.08610   -0.94709
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.34280    9.41230  -0.06950   -0.73840
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17230   13.17210   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.12310   16.12170   0.00140    0.00868
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.87380   11.96770  -0.09390   -0.78461
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.44220   11.51230  -0.07010   -0.60891
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.96270   11.02980  -0.06710   -0.60835
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.74680   11.74490   0.00190    0.01618
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.02370   11.00850   0.01520    0.13808
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.39490   10.39320   0.00170    0.01636
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.53650    8.52470   0.01180    0.13842
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       32.33000   32.37000  -0.04000   -0.12357
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     15.00000   15.35000  -0.35000   -2.28013
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.95000   15.30000  -0.35000   -2.28758
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.93000   10.14000  -0.21000   -2.07101
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.46000   15.50000  -0.04000   -0.25806
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.28000   12.31000  -0.03000   -0.24370
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.96000   12.99000  -0.03000   -0.23095
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.14000   12.17000  -0.03000   -0.24651
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.79000    7.81000  -0.02000   -0.25608
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.78000   11.81000  -0.03000   -0.25402
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            13.97000   14.15000  -0.18000   -1.27208
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.10000   10.23000  -0.13000   -1.27077
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.40000    8.50000  -0.10000   -1.17647
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.22000   11.41000  -0.19000   -1.66521
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.82000   14.05000  -0.23000   -1.63701
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.33000   14.57000  -0.24000   -1.64722
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.27000   14.50000  -0.23000   -1.58621
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.37000    9.53000  -0.16000   -1.67891
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.88000   20.03000  -0.15000   -0.74888
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.01000   18.14000  -0.13000   -0.71665
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.47000   12.54000  -0.07000   -0.55821
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.86000   14.97000  -0.11000   -0.73480
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.62000   15.73000  -0.11000   -0.69930
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.65000   14.76000  -0.11000   -0.74526
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.76000    9.82000  -0.06000   -0.61100
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.82000   14.92000  -0.10000   -0.67024
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.22000   13.31000  -0.09000   -0.67618
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.21000   13.31000  -0.10000   -0.75131
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.01000    9.07000  -0.06000   -0.66152
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.85000   13.94000  -0.09000   -0.64562
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.37000   18.38000  -0.01000   -0.05441
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.18000   17.19000  -0.01000   -0.05817
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.19000   13.21000  -0.02000   -0.15140
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.03000   14.03000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.04000   13.05000  -0.01000   -0.07663
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.01000    8.01000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.96000   12.96000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.34000   14.39000  -0.05000   -0.34746
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.31000   14.35000  -0.04000   -0.27875
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
聯博貨幣市場基金                                                   15.00310   15.00300   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.41590   10.41040   0.00550    0.05283
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.54960   13.55640  -0.00680   -0.05016
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.44980    7.44580   0.00400    0.05372
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.77000   13.77000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.80000   13.80000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.13000    9.12000   0.01000    0.10965
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瀚亞中小型股基金                                                   18.60000   18.55000   0.05000    0.26954
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.50000   10.76000  -0.26000   -2.41636
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.95000   11.20000  -0.25000   -2.23214
瀚亞巴西基金                                                        5.27000    5.30000  -0.03000   -0.56604
瀚亞外銷基金                                                       36.90000   37.02000  -0.12000   -0.32415
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.44000   11.53000  -0.09000   -0.78057
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.77000   10.86000  -0.09000   -0.82873
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.35000   10.41000  -0.06000   -0.57637
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.82000    9.90000  -0.08000   -0.80808
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.43000    9.50000  -0.07000   -0.73684
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.09000    9.14000  -0.05000   -0.54705
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.61000    9.68000  -0.07000   -0.72314
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.17000    9.25000  -0.08000   -0.86486
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.50000    9.55000  -0.05000   -0.52356
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.62300   10.65610  -0.03310   -0.31062
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.26910   10.30240  -0.03330   -0.32323
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.17480   12.20470  -0.02990   -0.24499
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.21290   10.22450  -0.01160   -0.11345
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.37980    7.40320  -0.02340   -0.31608
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.88780    7.91340  -0.02560   -0.32350
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.01300    8.03270  -0.01970   -0.24525
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.10460    7.11220  -0.00760   -0.10686
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.73050    8.75190  -0.02140   -0.24452
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.07870    9.10740  -0.02870   -0.31513
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.22290    9.25290  -0.03000   -0.32422
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.10010    9.12240  -0.02230   -0.24445
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.41000   11.48000  -0.07000   -0.60976
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.96000   11.04000  -0.08000   -0.72464
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.48000   10.55000  -0.07000   -0.66351
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.21000   10.28000  -0.07000   -0.68093
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.99000   10.04000  -0.05000   -0.49801
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.78800    9.78540   0.00260    0.02657
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.88210    9.89460  -0.01250   -0.12633
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.69290    9.70770  -0.01480   -0.15246
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.78800    9.78540   0.00260    0.02657
瀚亞印度基金-人民幣                                                12.55000   12.72000  -0.17000   -1.33648
瀚亞印度基金-美元                                                  11.72000   11.88000  -0.16000   -1.34680
瀚亞印度基金-新台幣                                                26.13000   26.42000  -0.29000   -1.09765
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.61000   11.72000  -0.11000   -0.93857
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.61000    9.70000  -0.09000   -0.92784
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.14000   11.38000  -0.24000   -2.10896
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.89000   10.10000  -0.21000   -2.07921
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.01000   14.29000  -0.28000   -1.95941
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.79000    8.99000  -0.20000   -2.22469
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.45000    8.63000  -0.18000   -2.08575
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.51000    8.68000  -0.17000   -1.95853
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.08000   11.24000  -0.16000   -1.42349
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.49680   11.60230  -0.10550   -0.90930
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.13850   13.24930  -0.11080   -0.83627
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.43590   10.53290  -0.09700   -0.92092
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.27160   10.35140  -0.07980   -0.77091
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.59730   11.66140  -0.06410   -0.54968
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.79220    8.87250  -0.08030   -0.90504
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.51920    9.60080  -0.08160   -0.84993
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.62560    8.70590  -0.08030   -0.92236
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.47790    8.54380  -0.06590   -0.77132
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.97920    9.02830  -0.04910   -0.54385
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.23000   14.26170  -0.03170   -0.22227
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.66050   10.70390  -0.04340   -0.40546
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.37710   10.42240  -0.04530   -0.43464
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.33100   12.35850  -0.02750   -0.22252
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.55000   10.68000  -0.13000   -1.21723
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.77000   19.02000  -0.25000   -1.31441
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57270   13.57260   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                                 26.24000   26.39000  -0.15000   -0.56840
瀚亞高科技基金                                                     52.06000   52.15000  -0.09000   -0.17258
瀚亞理財通基金                                                     25.52000   25.57000  -0.05000   -0.19554
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               8.96000    8.98000  -0.02000   -0.22272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.49000    8.51000  -0.02000   -0.23502
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.14000    8.17000  -0.03000   -0.36720
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.35000    8.37000  -0.02000   -0.23895
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.44000    8.46000  -0.02000   -0.23641
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.18000    8.21000  -0.03000   -0.36541
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.36000    8.37000  -0.01000   -0.11947
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.95000    8.97000  -0.02000   -0.22297
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.70000    8.71000  -0.01000   -0.11481
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.34000    8.36000  -0.02000   -0.23923
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.56000    8.56000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.68000    8.70000  -0.02000   -0.22989
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.45000    8.47000  -0.02000   -0.23613
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.64000    8.64000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       20.60000   20.65000  -0.05000   -0.24213
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.90770   12.90710   0.00060    0.00465
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.99490    8.99450   0.00040    0.00445
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.22850   10.28370  -0.05520   -0.53677
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.72780   10.75260  -0.02480   -0.23064
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.97740   10.03310  -0.05570   -0.55516
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.47250    9.50540  -0.03290   -0.34612
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.90320    9.91400  -0.01080   -0.10894
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.05710    8.10050  -0.04340   -0.53577
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.99360    8.01320  -0.01960   -0.24460
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.48710    8.53450  -0.04740   -0.55539
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.94850    7.97610  -0.02760   -0.34603
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.74610    7.75450  -0.00840   -0.10832
瀚亞電通網基金                                                     13.11000   13.08000   0.03000    0.22936
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.56570   13.56400   0.00170    0.01253
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.42970   10.43810  -0.00840   -0.08047
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.64860    9.65900  -0.01040   -0.10767
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.34150   11.34020   0.00130    0.01146
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.91000   11.12000  -0.21000   -1.88849
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