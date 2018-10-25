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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月24日 交易日  
  
停止融資          融資分配           停止融券      融券分配  股價波動  降    低  股    權     成 交 量  融券餘額 >=
                                                             過    劇  融資成數  過度集中     過度異常  融資餘額60%
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台新MSCI台灣反1   群益臺灣加權反1    富邦科技                中和                昶和         大飲      世紀鋼
宏洲              正道               元大台商50              本盟                大統新創     宏亞      超眾
嘉裕              富邦摩台           日馳                    本盟                達新         台表科
東華              富邦發達           世紀鋼                  銘旺科              恆大
立益              富邦金融           國巨                    健和興              怡華
佳和              元大MSCI台灣       錸德                    旭隼                聚隆
昶和              永豐臺灣加權       智寶                    元晶                昶和
三洋紡            富邦日本           云辰                    遠雄來              大統新創
本盟              國泰日經225        奇力新                  統領                程泰
瑞利              元大日經225        華新科                  威宏-KY             氣立
樂士              國泰20年美債反1    禾伸堂                  泰昇-KY             榮星
正峰新            台新MSCI台灣反1    玉晶光                                      台硝
億泰              元大S&P日圓反1     創意                                        永記
毛寶              富邦歐洲           揚明光                                      日勝化
懷特              FH彭博高收益債     台勝科                                      華廣
燁興              FH彭博新興債       永崴投控                                    士紙
中鴻              群益道瓊美國地產   康控-KY                                     高興昌
威致              富邦美國特別股     達運                                        東明-KY
華豐              富邦臺灣優質高息   嘉聯益                                      世紀鋼
首利              FH富時高息低波     訊芯-KY                                     六暉-KY
麗正              新光內需收益       GIS-KY                                      宏旭-KY
東訊              宏洲               杜康-DR                                     隴華
華泰              嘉裕               陽光能源-DR                                 銘旺科
錸德              東華                                                           互盛電
倫飛              立益                                                           翔耀
虹光              佳和                                                           華新科
威盛              昶和                                                           新至陞
國碩              三洋紡                                                         穎漢
銘旺科            本盟                                                           時碩工業
統懋              瑞利                                                           東科-KY
翔耀              樂士                                                           迎廣
太空梭            正峰新                                                         亞弘電
麗臺              吉茂                                                           陞泰
華映              億泰                                                           華友聯
吉祥全            和桐                                                           愛山林
憶聲              毛寶                                                           皇昌
科風              懷特                                                           遠雄來
和鑫              燁興                                                           夏都
力特              中鴻                                                           雲品
喬鼎              威致                                                           鳳凰
正達              華豐                                                           新天地
晟鈦              首利                                                           欣欣
聯德              麗正                                                           統領
同泰              東訊                                                           客思達-KY
新世紀            華泰                                                           康師傅-DR
誠研              錸德                                                           同方友友-DR
綠能              倫飛                                                           一零四
誠創              虹光                                                           欣天然
嘉威              威盛                                                           新海
亞太電            國碩                                                           欣高
達能              銘旺科                                                         全國
清惠              統懋                                                           jpp-KY
慧友              翔耀                                                           台數科
捷泰              太空梭                                                         南六
互億              麗臺                                                           基勝-KY
天瀚              華映                                                           威宏-KY
迅杰              吉祥全                                                         波力-KY
華上              憶聲                                                           泰昇-KY
光麗-KY           科風
元晶              和鑫
華冠              力特
裕豐              喬鼎
寶徠              正達
皇普              晟鈦
陽明              聯德
六福              同泰
康師傅-DR         新世紀
聖馬丁-DR         誠研
神州-DR           綠能
耀傑-DR           誠創
同方友友-DR       嘉威
晨訊科-DR         亞太電
友佳-DR           達能
陽光能源-DR       清惠
精熙-DR           慧友
中福              捷泰
雷虎              互億
中視              天瀚
秋雨              迅杰
慶豐富            華上
新利虹            光麗-KY
國光生            元晶
                  華冠
                  裕豐
                  寶徠
                  皇普
                  長榮
                  陽明
                  六福
                  康師傅-DR
                  聖馬丁-DR
                  神州-DR
                  耀傑-DR
                  同方友友-DR
                  晨訊科-DR
                  友佳-DR
                  陽光能源-DR
                  精熙-DR
                  中福
                  橋椿
                  雷虎
                  中視
                  秋雨
                  慶豐富
                  新利虹
                  國光生
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