[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月24日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降 低 股 權 成 交 量 融券餘額 >= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新MSCI台灣反1 群益臺灣加權反1 富邦科技 中和 昶和 大飲 世紀鋼 宏洲 正道 元大台商50 本盟 大統新創 宏亞 超眾 嘉裕 富邦摩台 日馳 本盟 達新 台表科 東華 富邦發達 世紀鋼 銘旺科 恆大 立益 富邦金融 國巨 健和興 怡華 佳和 元大MSCI台灣 錸德 旭隼 聚隆 昶和 永豐臺灣加權 智寶 元晶 昶和 三洋紡 富邦日本 云辰 遠雄來 大統新創 本盟 國泰日經225 奇力新 統領 程泰 瑞利 元大日經225 華新科 威宏-KY 氣立 樂士 國泰20年美債反1 禾伸堂 泰昇-KY 榮星 正峰新 台新MSCI台灣反1 玉晶光 台硝 億泰 元大S&P日圓反1 創意 永記 毛寶 富邦歐洲 揚明光 日勝化 懷特 FH彭博高收益債 台勝科 華廣 燁興 FH彭博新興債 永崴投控 士紙 中鴻 群益道瓊美國地產 康控-KY 高興昌 威致 富邦美國特別股 達運 東明-KY 華豐 富邦臺灣優質高息 嘉聯益 世紀鋼 首利 FH富時高息低波 訊芯-KY 六暉-KY 麗正 新光內需收益 GIS-KY 宏旭-KY 東訊 宏洲 杜康-DR 隴華 華泰 嘉裕 陽光能源-DR 銘旺科 錸德 東華 互盛電 倫飛 立益 翔耀 虹光 佳和 華新科 威盛 昶和 新至陞 國碩 三洋紡 穎漢 銘旺科 本盟 時碩工業 統懋 瑞利 東科-KY 翔耀 樂士 迎廣 太空梭 正峰新 亞弘電 麗臺 吉茂 陞泰 華映 億泰 華友聯 吉祥全 和桐 愛山林 憶聲 毛寶 皇昌 科風 懷特 遠雄來 和鑫 燁興 夏都 力特 中鴻 雲品 喬鼎 威致 鳳凰 正達 華豐 新天地 晟鈦 首利 欣欣 聯德 麗正 統領 同泰 東訊 客思達-KY 新世紀 華泰 康師傅-DR 誠研 錸德 同方友友-DR 綠能 倫飛 一零四 誠創 虹光 欣天然 嘉威 威盛 新海 亞太電 國碩 欣高 達能 銘旺科 全國 清惠 統懋 jpp-KY 慧友 翔耀 台數科 捷泰 太空梭 南六 互億 麗臺 基勝-KY 天瀚 華映 威宏-KY 迅杰 吉祥全 波力-KY 華上 憶聲 泰昇-KY 光麗-KY 科風 元晶 和鑫 華冠 力特 裕豐 喬鼎 寶徠 正達 皇普 晟鈦 陽明 聯德 六福 同泰 康師傅-DR 新世紀 聖馬丁-DR 誠研 神州-DR 綠能 耀傑-DR 誠創 同方友友-DR 嘉威 晨訊科-DR 亞太電 友佳-DR 達能 陽光能源-DR 清惠 精熙-DR 慧友 中福 捷泰 雷虎 互億 中視 天瀚 秋雨 迅杰 慶豐富 華上 新利虹 光麗-KY 國光生 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 長榮 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 橋椿 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生