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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月24日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      270927  
00632R 元大台灣50反1       126521  
00677U 富邦VIX              81639  
2891   中信金               71645  
00633L 富邦上証正2          61365  
2303   聯電                 59429  
2834   臺企銀               57214  
2888   新光金               49349  
1101   台泥                 48066  
2883   開發金               47205  
2492   華新科               46428  
2330   台積電               44322  
2409   友達                 43464  
2371   大同                 41696  
2884   玉山金               39463  
2027   大成鋼               38149  
3481   群創                 36360  
2886   兆豐金               35785  
2337   旺宏                 32992  
2002   中鋼                 30007  
2327   國巨                 28920  
2344   華邦電               27312  
00655L 國泰中國A50正2       26802  
2408   南亞科               23431  
2885   元大金               22293  
6278   台表科               21884  
6116   彩晶                 20511  
3037   欣興                 19859  
2892   第一金               19801  
2890   永豐金               19761
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