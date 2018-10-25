[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月24日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 270927 00632R 元大台灣50反1 126521 00677U 富邦VIX 81639 2891 中信金 71645 00633L 富邦上証正2 61365 2303 聯電 59429 2834 臺企銀 57214 2888 新光金 49349 1101 台泥 48066 2883 開發金 47205 2492 華新科 46428 2330 台積電 44322 2409 友達 43464 2371 大同 41696 2884 玉山金 39463 2027 大成鋼 38149 3481 群創 36360 2886 兆豐金 35785 2337 旺宏 32992 2002 中鋼 30007 2327 國巨 28920 2344 華邦電 27312 00655L 國泰中國A50正2 26802 2408 南亞科 23431 2885 元大金 22293 6278 台表科 21884 6116 彩晶 20511 3037 欣興 19859 2892 第一金 19801 2890 永豐金 19761
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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