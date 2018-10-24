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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月24日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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台新MSCI台灣反1 群益臺灣加權反1 富邦科技          中和              昶和     大飲     世紀鋼     
宏洲     正道     元大台商50          本盟              大統新創 宏亞     超眾       
嘉裕              富邦摩台          日馳              本盟     達新     台表科     
東華              富邦發達          世紀鋼            銘旺科   恆大                
立益              富邦金融          國巨              健和興   怡華                
佳和              元大MSCI台灣          錸德              旭隼     聚隆                
昶和              永豐臺灣加權          智寶              元晶     昶和                
三洋紡            富邦日本          云辰              遠雄來   大統新創            
本盟              國泰日經225          奇力新            統領     程泰                
瑞利              元大日經225          華新科            威宏-KY  氣立                
樂士              國泰20年美債反1          禾伸堂            泰昇-KY  榮星                
正峰新            台新MSCI台灣反1          玉晶光                     台硝                
億泰              元大S&P日圓反1          創意                       永記                
毛寶              富邦歐洲          揚明光                     日勝化              
懷特              FH彭博高收益債          台勝科                     華廣                
燁興              FH彭博新興債          永崴投控                   士紙                
中鴻              群益道瓊美國地產          康控-KY                    高興昌              
威致              富邦美國特別股          達運                       東明-KY             
華豐              富邦臺灣優質高息          嘉聯益                     世紀鋼              
首利              FH富時高息低波          訊芯-KY                    六暉-KY             
麗正              新光內需收益          GIS-KY                     宏旭-KY             
東訊              宏洲              杜康-DR                    隴華                
華泰              嘉裕              陽光能源-DR                   銘旺科              
錸德              東華                                         互盛電              
倫飛              立益                                         翔耀                
虹光              佳和                                         華新科              
威盛              昶和                                         新至陞              
國碩              三洋紡                                       穎漢                
銘旺科            本盟                                         時碩工業            
統懋              瑞利                                         東科-KY             
翔耀              樂士                                         迎廣                
太空梭            正峰新                                       亞弘電              
麗臺              吉茂                                         陞泰                
華映              億泰                                         華友聯              
吉祥全            和桐                                         愛山林              
憶聲              毛寶                                         皇昌                
科風              懷特                                         遠雄來              
和鑫              燁興                                         夏都                
力特              中鴻                                         雲品                
喬鼎              威致                                         鳳凰                
正達              華豐                                         新天地              
晟鈦              首利                                         欣欣                
聯德              麗正                                         統領                
同泰              東訊                                         客思達-KY            
新世紀            華泰                                         康師傅-DR            
誠研              錸德                                         同方友友-DR            
綠能              倫飛                                         一零四              
誠創              虹光                                         欣天然              
嘉威              威盛                                         新海                
亞太電            國碩                                         欣高                
達能              銘旺科                                       全國                
清惠              統懋                                         jpp-KY              
慧友              翔耀                                         台數科              
捷泰              太空梭                                       南六                
互億              麗臺                                         基勝-KY             
天瀚              華映                                         威宏-KY             
迅杰              吉祥全                                       波力-KY             
華上              憶聲                                         泰昇-KY             
光麗-KY           科風                                                             
元晶              和鑫                                                             
華冠              力特                                                             
裕豐              喬鼎                                                             
寶徠              正達                                                             
皇普              晟鈦                                                             
陽明              聯德                                                             
六福              同泰                                                             
康師傅-DR          新世紀                                                           
聖馬丁-DR          誠研                                                             
神州-DR           綠能                                                             
耀傑-DR           誠創                                                             
同方友友-DR          嘉威                                                             
晨訊科-DR          亞太電                                                           
友佳-DR           達能                                                             
陽光能源-DR          清惠                                                             
精熙-DR           慧友                                                             
中福              捷泰                                                             
雷虎              互億                                                             
中視              天瀚                                                             
秋雨              迅杰                                                             
慶豐富            華上                                                             
新利虹            光麗-KY                                                          
國光生            元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  長榮                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  橋椿                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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