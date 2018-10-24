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◆台灣店頭市場公告注意交易資訊
※來源：台灣櫃檯買賣中心

10月24日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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10/24  花王
10/23  無資料
10/22  茂達、奈米醫材
10/19  陽程、瑞基、大峽谷-KY、合邦、奈米醫材
10/18  大峽谷-KY、合邦
10/17  晟德、大峽谷-KY、合邦
10/16  大峽谷-KY
10/15  大略-KY、大峽谷-KY、寬魚國際、匯鑽科
10/12  精材、類比科、頂晶科、新鉅科、熒茂、VHQ-KY、大略-KY、大峽谷-KY、寬魚國際、九豪、鈦昇、擎亞、尚茂、匯鑽科、北基
10/11  精華、直得、精材、聯一光、位速、牧德、新鉅科、駿熠電、信立、萬在、緯軟、譜瑞-KY、信驊、世界、宣德、九豪、信昌電、精測、大江    　
10/09  天蔥、新鉅科、譜瑞-KY、信驊、世界、信昌電、大江    　
10/08  信驊、世界、信昌電、環球晶、達邦蛋白
10/05  精華、新鉅科、永昕、信驊、達邦蛋白、大江
10/04  位速、新鉅科、笙科、信驊、達邦蛋白
10/03  晟德、永昕、信驊、尚茂
10/02  信驊、大國鋼
10/01  健信、信驊、元太
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10月份累計次休市：06、07、10、13、14、20、21、27、28

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1565   精華        02  05、11
1597   直得        01  11
2740   天蔥        01  09
3374   精材        02  11、12
3438   類比科      01  12
3441   聯一光      01  11
3498   陽程        01  19
3508   位速        02  04、11
3562   頂晶科      01  12
3563   牧德        01  11
3630   新鉅科      05  04、05、09、11、12
3642   駿熠電      01  11
4123   晟德        02  03、17
4171   瑞基        01  19
4303   信立        01  11
4502   健信        01  01
4543   萬在        01  11
4726   永昕        02  03、05
4729   熒茂        01  12
4803   VHQ-KY      01  12
4804   大略-KY     02  12、15
4953   緯軟        01  11
4966   譜瑞-KY     02  09、11
5272   笙科        01  04
5274   信驊        08  01、02、03、04、05、08、09、11
5281   大峽谷-KY   06  12、15、16、17、18、19
5347   世界        03  08、09、11
5457   宣德        01  11
6101   寬魚國際    02  12、15
6103   合邦        03  17、18、19
6127   九豪        02  11、12
6138   茂達        01  22
6173   信昌電      03  08、09、11
6488   環球晶      01  08
6510   精測        01  11
6578   達邦蛋白    03  04、05、08
6612   奈米醫材    02  19、22
8027   鈦昇        01  12
8069   元太        01  01
8096   擎亞        01  12
8291   尚茂        02  03、12
8415   大國鋼      01  02
8431   匯鑽科      02  12、15
8436   大江        03  05、09、11
8906   花王        01  24
8927   北基        01  12
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總累計次數         85

附記：09月份注意股票及次數

1784   訊聯   (05)、 1785   光洋科   (01)、 1813   寶利徠  (02)、 2719   燦星旅 (02)
3083   網龍   (05)、 3105   穩懋     (01)、 3176   基亞    (06)、 3211   順達   (02)
3323   加百裕 (01)、 3324   雙鴻     (02)、 3325   旭品    (05)、 3390   旭軟   (01)
3434   哲固   (03)、 3465   祥業     (01)、 3523   迎輝    (09)、 3563   牧德   (02)
3609   東林   (02)、 3630   新鉅科   (06)、 3707   漢磊    (01)、 4114   健喬   (02)
4129   聯合   (01)、 4130   健亞     (02)、 4168   醣聯    (01)、 4171   瑞基   (04)
4303   信立   (03)、 4420   光明     (01)、 4432   銘旺實  (03)、 4433   興采   (01)
4534   慶騰   (01)、 4939   亞電     (01)、 5274   信驊    (01)、 5278   尚凡   (01)
5347   世界   (01)、 5398   慕康生醫 (01)、 5480   統盟    (01)、 6016   康和證 (01)
6111   大宇資 (03)、 6175   立敦     (01)、 6404   通訊-KY (01)、 6462   神盾   (01)
6488   環球晶 (01)、 6510   精測     (03)、 8069   元太    (01)、 8080   奧斯特 (03)
8155   博智   (02)、 8415   大國鋼   (02)、 8436   大江    (03)、 8906   花王   (03)
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