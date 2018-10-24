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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月24日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2          8788         0    2891   中信金                -10077    -13968  
0056   元大高股息              8214    195452    2303   聯電                   -5220    -26656  
2409   友達                    6318    -18420    6116   彩晶                   -5091    -31574  
00637L 元大滬深300正2          6155         0    2886   兆豐金                 -4741     -8370  
2890   永豐金                  2403      -750    2834   臺企銀                 -4255     -2289  
00655L 國泰中國A50正2          1750         0    2330   台積電                 -3866    -42388  
5880   合庫金                  1745    -10077    00673R 元大S&P原油反1         -3551         0  
2885   元大金                  1424     11660    1101   台泥                   -3312     -3601  
2823   中壽                    1128     -3637    00633L 富邦上証正2            -3301         0  
00642U 元大S&P石油              974         0    1312   國喬                   -2646     -9377  
2633   台灣高鐵                 931      2224    2883   開發金                 -2543      1596  
2610   華航                     860      2969    2408   南亞科                 -2124     -4444  
1477   聚陽                     838       795    2371   大同                   -1870      2230  
6285   啟碁                     800      1219    2344   華邦電                 -1842     -4262  
2439   美律                     764      1152    2324   仁寶                   -1742    -22649  
2323   中環                     693      1806    1605   華新                   -1547    -15006  
00676R 富邦臺灣加權反1          673         0    2002   中鋼                   -1507       478  
2845   遠東銀                   617     -1510    0050   元大台灣50             -1302    -46546  
2353   宏碁                     614      2304    00664R 國泰臺灣加權反1        -1143         0  
00636  國泰中國A50              566    -13354    2888   新光金                 -1132     14889  
2014   中鴻                     566      -308    8112   至上                   -1102     -1671  
00692  富邦公司治理             516      7508    1313   聯成                   -1098     -2785  
6176   瑞儀                     499      1025    00663L 國泰臺灣加權正2        -1065         0  
00729R 第一金工業30反1          487         0    3037   欣興                   -1056      3447  
2618   長榮航                   450     -1072    00677U 富邦VIX                 -912         0  
2448   晶電                     389      5695    00686R 群益臺灣加權反1         -865         0  
2887   台新金                   328    -12605    2884   玉山金                  -857      -949  
3504   揚明光                   327       976    2352   佳世達                  -838     -8538  
2458   義隆                     324     -1552    2308   台達電                  -827     -2453  
1303   南亞                     312    -10293    1402   遠東新                  -739      1215  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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