◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月24日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 8788 0 2891 中信金 -10077 -13968 0056 元大高股息 8214 195452 2303 聯電 -5220 -26656 2409 友達 6318 -18420 6116 彩晶 -5091 -31574 00637L 元大滬深300正2 6155 0 2886 兆豐金 -4741 -8370 2890 永豐金 2403 -750 2834 臺企銀 -4255 -2289 00655L 國泰中國A50正2 1750 0 2330 台積電 -3866 -42388 5880 合庫金 1745 -10077 00673R 元大S&P原油反1 -3551 0 2885 元大金 1424 11660 1101 台泥 -3312 -3601 2823 中壽 1128 -3637 00633L 富邦上証正2 -3301 0 00642U 元大S&P石油 974 0 1312 國喬 -2646 -9377 2633 台灣高鐵 931 2224 2883 開發金 -2543 1596 2610 華航 860 2969 2408 南亞科 -2124 -4444 1477 聚陽 838 795 2371 大同 -1870 2230 6285 啟碁 800 1219 2344 華邦電 -1842 -4262 2439 美律 764 1152 2324 仁寶 -1742 -22649 2323 中環 693 1806 1605 華新 -1547 -15006 00676R 富邦臺灣加權反1 673 0 2002 中鋼 -1507 478 2845 遠東銀 617 -1510 0050 元大台灣50 -1302 -46546 2353 宏碁 614 2304 00664R 國泰臺灣加權反1 -1143 0 00636 國泰中國A50 566 -13354 2888 新光金 -1132 14889 2014 中鴻 566 -308 8112 至上 -1102 -1671 00692 富邦公司治理 516 7508 1313 聯成 -1098 -2785 6176 瑞儀 499 1025 00663L 國泰臺灣加權正2 -1065 0 00729R 第一金工業30反1 487 0 3037 欣興 -1056 3447 2618 長榮航 450 -1072 00677U 富邦VIX -912 0 2448 晶電 389 5695 00686R 群益臺灣加權反1 -865 0 2887 台新金 328 -12605 2884 玉山金 -857 -949 3504 揚明光 327 976 2352 佳世達 -838 -8538 2458 義隆 324 -1552 2308 台達電 -827 -2453 1303 南亞 312 -10293 1402 遠東新 -739 1215 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
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